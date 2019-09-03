Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çekya Başbakanı Andrej Babis ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"(Suriyeli göçmenler) Biz bu 4 milyon insana elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

Buralarda bizler konut yapacağız. Burada mülteciler kendi kendilerine yetme imkanı bulacak. Ancak destek gelmedi.

(Güvenli bölge) Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı. Başka bir durum söz konusu değil.

(Suriye) Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde.

Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımları atalım istiyoruz.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmemiz gerçekleşirse, bu konu masadaki en önemli konulardan biri."