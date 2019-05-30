Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi kutladı
Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi kutladı.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti.