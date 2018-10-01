Son dakika haberi! TBMM yeni dönemi bugün resmen başladı.
Meclis'in açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık makamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Davetin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan geldiği belirtilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yapılan daveti kabul etmediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'nin katıldığı görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde itttifak konusunu baş başa görüşeceğiz" dedi.
Devlet Bahçeli'nin Meclis kapısına kadar Erdoğan'ın yanında yürüdüğü görüldü.