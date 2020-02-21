SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Saat 18.00'de başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın ayrıca çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirttiği de kaydedildi.

Görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.



"TAVRIMIZI GÖRÜŞME BELİRLEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada, görüşmede İdlib'deki gelişmelerin tepeden tırnağa ele alınacağını belirterek "Görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecek" demişti.



MARCON VE MERKEL İLE ÜÇLÜ ZİRVE

Erdoğan'ın bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı üçlü telefon görüşmesinde de İdlib konusu gündeme gelmişti.



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