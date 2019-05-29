Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var.
İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet dünyaya hizmet demektir.
Daha 2 ay önce, cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir.
İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik.
3 katlı İstanbul Tüneli'nin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz.