Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, İmran Han'ın, Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi vermek için aramasıyla gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, taraflara diyalog sürecinin güçlendirilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı telefon görüşmesinde, Keşmir konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.