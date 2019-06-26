SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 ile ilgili işin bittiğini, teslim sürecinde olduğunu ifade ettik

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne katılmak için yapacağı Japonya ziyaretinden önce konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Ticaret konusunda başından beri korumacılığa ve serbest ticaretin önemine dikkat çektik."

"Mülteciler konusunu G-20'de gündeme taşıyoruz. İşbirliğinin arırılması konusunda fikirlerimizi sunacağız."

"Terörizmin finansmanın önlenmesi önem verdiğimiz konulardan biri."

"Zirve kapsamında sağlık, istihdam, tarım ve sürüdürülebilir kalkınma konusunda görüşlerimizi dile getireceğiz."

"G-20'nin ardından Japonya'da resmi temaslarda bulunacağım. Japon iş insanlarıyla bir araya geleceğiz."

"Ara Güler adına sergiler düzenliyoruz. Kyoto'daki açılışını da yapacağım."

"2 Temmuz günü Japonya'nın ardından Çin Halk Cumhuruiyeti'ni ziyaret edeceğim."

"Çin ile güçlü bir diyaloğun sürdürülmesinde fayda görüyorum. Çin dış ticaretteki en önemli ortaklarımızdan biridir."

"S-400 konusunda işin bittiğini, artık işin teslim sürecinde olduğunu daha önce de ifade ettik. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Sayın Trump ile görüşmelerimde bu izlenimleri hiç almadım."

"Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum. TRT Kürdide program yapmışsa bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler onlara güveniyorum."



"(Parlamenter sisteme dönme çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir."

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz."

"Akşam yat sabah kalk referandum olmaz."



"PYD/YPG'nin terör koridoru olarak belirledikleri yerden onları tamamen derdest ettik."

"Münbiç'te verilen sözleri tutmaları, işgalcilerin süratle Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekiyor."

"Münbiç'te işin takipçisiyiz, verilen sözü tutmaları gerekiyor. Münbiç yüzde 90'a yakın Araplara aittir."



"(Doğu Akdeniz'de sondaj krizi) Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkı vardır. Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapacağız derseniz evet diyemeyiz."



"(Yıldırım'ın kabineye gireceği iddiaları) Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir. Kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman, nerede, kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz."



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