Son dakika haberi!Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Önümüzdeki sıkıntıları aşmamız şart. Bugün önümüzde pek çok ciddi sorun var. Türkiye yaşadığı onca güçlüğe rağmen dimdik ayaktadır."



"Bize verilen destek sınırsız değildir, bir an önce milletin önüne somut başarılarla çıkmalıyız.Halkımız seçimlerde yüzde elliden fazla desteğiyle yanımızda yer almaya devam ediyor. Unutmayalım ki, bu sonsuz, hesapsız bir kredi değildir. Bize vaerilen desteğin karşılığını icraat olarak sunmak zorundayız."

"İstanbul ve Ankara'da vitrin anlamında kayıp yaşadık ama ilçe ve meclislerde seçimi kazandık."

"Seçilen başkanları doğru iş yapmazlarsa çalıştırmayız. Doğru iş yaparlarsa destekleriz.

"Milletimiz destek verdiği sürece bu kutlu yolda mücadeleyi sürdüreceğiz."

"Ülkemizin yaşadığı sıkınıtlar tesadüfi değil, aksine hepsi birbiriyle bağlantılı."

"Bizim müttefikimiz on binlerce TIR ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi."

"Hedefleri bizi iktidardan indirmek ama başaramayacaklar."

"Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez."

"Teröristlerin inlerine indik, şimdi de kaçacak delik arıyorlar."



"Biz onlarla da çalıştık. Ne yaptıklarını biliyoruz. Sivil hayata geçtikten sonra da yazıyorlar, çiziyorlar."

"Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik."

"(S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor."

"Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmemizin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz."



"Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz."

"Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edececeğiz."



"(F-35 projesi) Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz."



"Türkiye F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağıdır."



"Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı."

"Hepsi de gayet açık olan bu mesajların, muhataplarımız tarafından doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum."

"Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır."

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