Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İşbirliğimizin çeşitli boyutlarını ele alma fırsatımız oldu. İlişkilerimiz daha ileriye taşıma irademizi ortaya koyduk.



Ticaret hacmimimizde geçen seneye oranla yüzde 15'lik bir artış olmuştur. Rusya ile ticaret hedefimiz 100 milyar dolardır. Yatırım fırsatlarını ele aldık.

Türk ve Rus iş dünyası ile bir araya gelerek, yatırım fırsatlarını ele alma fırsatı bulduk.

Akkuyu hızla devam ediyor, Türk Akım projesinin kara bölümünü de bu yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız.



Vatandaşlarımız arasındaki bağların kuvvetlenmesi amacıyla 2019 yılını Rusya ile karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan ettik.

Geçtiğimiz yıl 6 milyon Rus misafiri ülkemizde ağırlayarak yeni bir rekora imza attık. 2019'da bu rekorun kırılacağına inanıyorum.

Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir yapıya göz yummayacağımızı ifade ettik. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik, ABD'nin çekilme planını ele aldık.

Milli güvenliğimizi tehdit eden terör odaklarını Suriye'den söküp atmada kararlılığımızı tekrar etmek istiyorum. Bölgenin huzur ve istikrarı açısından DEAŞ nasıl büyük bir tehdit idiyse YPG, PKK da aynı mahiyette bir tehdittir. DEAŞ'ın tasfiyesiyle beraber benzeri örgütlerin, bu tehdidin de bertaraf edilmesi şart.

Rusya ile müşterek anlayış temelinde milli güvenliğimize kasteden terör odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.

Rusya ile yakaladığımız ivmenin sürmesi için gerekli iradeye sahip olunduğunu, konsey toplantısı ile teyit etmiş olduk.

Türkiye-Rusya ilişkilerinde yerli ve milli para konusu görüşmelerimizin en önemli maddesi. Ancak hacim istenilen noktada değil.

Doğalgaz lkemizi için haytidir. İhtiyacımızın yüzde 50'ye yakının Rusya'dan karşılanmaktadır.

Savunma sanayinde Rusya ile işbirliğimiz önem arz ediyor. Bu konuda da adımlar attık, atmaya devam ediyoruz.

S-400 hava sistemleri konusundaki iş bitmiştir, bu bizim egemenlik hakkımızdır.

İdlib'de şu an itibarıyla atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Çünkü geri dönmemiz mümkün değil. İdlib'de kararlığımız netice veriyor göçmenler geri dönmeye başladı. Türkiye, Rusya ve İran ile Astana süreci kapsamında dayanışmamız dvam ediyor. Şimdi artık Ürdün'de katılıyor.

Terör hangi cenahtan gelirse gelsin, terördür. Bölgenin tamamen terörden arındırılmış olması lazım.

Asıl amacımız Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Terör örgütü ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başları;

2019'de yüzde 18'lik bir artma yaşandı ticaret hacmimizde.

Türk akımıyla ilgili çalışma planlı bir şekilde devam ediyor. En yüksek teknolojilere ve standartlara göre inşa edilmekte.

Askeri teknik işbirliğimiz hızla ilerliyor.

Türkiye, Rus turistlerin gözdesi haline geldi. Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında Ruslar birinci sıradadır.

Vize konusunda odaklandık. Sürücüler için vizelerin çok yakında kaldıralacağını belirtmek istiyorum.

Suriye konusunda da işbirliğimiz çok önemlidir. suriye'ni çatışma sonraki durumu da fevkalade önemlidir. Uluslararası toplumun da bu sürece dahil edilmesi gerekiyor. İdlib'in istikrarı için elimizden geleni yapacağız.

Az önce gerçekleşen ikili görüşmelirimiz son derecede başarılıydı.

Rusya, doğal gazla ilgili hem fiyat hem de hacim bakımından Türkiye için yükümlülüklerini daima yerine getiriyor. Rusya doğalgaz fiyatlarında taahütlerini yerine getiriyor.

Vize konusunda TIR şoförler için söyledim ama Türkiye'den gelecek hizmet pasaportlu insanlar da vizesiz gelecek.

(İdlib'de son durum) Koordineli devriye konusunda anlaştık. Suriye'de çözüm için İdlib sorunu çözülmeli suriye'nin parçalanmasına izin vermemeliyiz.