Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"31 Mart seçimlerinde adaylarımıza verdikleri güçlü destek için Bursalı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum."



"Bursa bir kez daha tercihi AK Parti'den yana kullanmıştır."



"Şimdi önümüzde 4 - 5 yıllık seçimsiz bir dönem duruyor. AK Parti'nin Türk siyasetine damga vurabilmesi, fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz."

"Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz."



"Bu kutlu davayı 2053 ve 2071'e tşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı birlikte inşa edeceğiz."

"Pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu yolda azimle, kararlılıkla yürüyeceğiz."

"Hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz."

"MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız."

"Daha önce 8,5 saati bulan İstanbul- İzmir yolunu 3,5 saate indirdik. Devletin kasasından para çıkmadı. Yap-İşlet-Devret modeliyle tamamlandı."

"Bursa Şehir Hastanemizle sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başladı."

"14 Ağustos'ta AK Parti'nin 18. yılını kutlayacağız. 17 yılın her bir anını millet sevdasıyla geçirdik."

"İç ve dış politikada ezberleri bozduk, vesayeti gerilettik. Hukuk ve adalette köklü reformlara imza attık."

Hiçbir zaman milletimizin onurunun çğnenmesine müsamaha göstermedik, Türkiye'nin başını dik tuttuk."

"IMF kapılarında birkaç milyar dolar için el açan bir ülkeyi kısa zamanda bölgesinin üretim üssüne dönüştürdük."

"Türkiye'yi dünyanın 13. büyük ekonomisi konumuna yükselttik."

"İhracat rakamları, ekonomimizin süratle toparlanmaya devam ettiğini göstermiştir."

"Cumhuriyet arihinin rekorlarını kırdık. Her türlü saldırya rağmen Türk ekonomisi güçleniyor."

"Dış ticaret fazlası veren ülke olma hedefimize bir adım daha yaklaştık."

"Ocak-Temmuz arası toplam 104,2 milyar dolarlık ihracat rakamı yakalayarak rekor kırdık."

"Türkiye'yi tökezletme senaryoları boşa çıktıkça başarı çıtamız da yükselecektir."

"Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır."

"Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin, biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

