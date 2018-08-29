Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Yaşadığımız coğrafya, tarihin her döneminde cazip bir yer olmuştur. Bin yıldır acısıyla-tatlısıyla bizim olan bu coğrafyaya çok daha sıkı sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.

Tercihimiz güçlü hale gelmekten yana oldu, ülkemizi 3 buçuk kat büyüttük.

Manşetlerle kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik.

Bu ülkenin ve milletin gerisinde koskoca bir medeniyet, tarih ve birikim vardır. Ülkemizin sınırları başkadır, gönlümüzün sınırları başkadır.

Şimdi bizi ekonomi üzerinden sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunu açıkça ifade ediyorlar. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Alt yapımız, bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir o gücü de vardır.



NATO'da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin, kalkıp da Türkiye gibi NATO içerisinde ilk üçün içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımlarda bulunmasını hiç bir cümle ifade edemez.

Türkiye'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözümü için çalışıyoruz.

Gerek ekonomi yönetimimiz, gerek devletimizin diğer kurumları ihtiyaç duyulan tedbirleri alıyorlar, alıyoruz.

Bize böyle tehditlerle geri adım attırmak mümkün değil. Biz, öyle bir tarihin varisleriyiz ki bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki bu milleti tanımadılar ama tanıyacaklar.

Hiç kimse milletimizin içini karartacak, şevkini kıracak, kafasında ve gönlünde şüphe uyandıracak yollara boşu boşuna tevessül etmesin. Türkiye'nin girdiği her mücadeleden sadece ayakta değil aynı zamanda kazançlı bir şekilde çıkmasından başkaları rahatsız olabilir ama bu ülkenin hiçbir ferdi, hiçbir kuruluşu böyle bir hakka sahip değildir.