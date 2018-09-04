Son dakika haberi! Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, " Devlete işlenen suçlarda devlet affedici olabilir. Kişilere işlenen suçlarda devletin af yetkisi yok" dedi.
Olası İdlib'e operayonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İdlib'e çok acımasız süreç işletiliyor, operasyonda katliam yaşanır. ABD Rusya'ya Rusya ABD'ye top atıyor" eleştirisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşme için "Onlardan talep gelmedi benim de talebim olmayacak" dedi.
Tehditle bir yere varılamayacağını söyleyen Erdoğan, "ABD'nin hukuk dışı tavırlarını şık bulmuyoruz. Türkiye hukuk devletidir" dedi.
Erdoğan, "Münbiç'te iş savsaklanıyor, varılan mutabakat aynı istikamette yürümüyor." dedi.
Yerel seçimlerde ittifak konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde de böyle bir adım müşterek olarak atabiliriz" dedi.