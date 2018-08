Son dakika haberi!Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştireceği Kırgızistan ziyareti öncesinde, ülkedeki Erkin Too gazetesi için Türk-Kırgız ilişkilerine dair, "Ata Yurdu Kırgızistan'la Çok Yönlü Bağlarımızı Güçlendiriyoruz" başlıklı bir değerlendirme kaleme aldı.



Gazetenin hem manşetinde hem de iç sayfasında geniş şekilde yer alan makalesinde Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini nisan ayında Türkiye'ye yaptığını hatırlattı.



Erdoğan, söz konusu ziyarette geniş bir heyetle dış politikadan ekonomiye kapsamlı ve son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu ziyaretten kısa bir süre sonra kendisinin de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu ve 6. Türk Konseyi Zirvesi gibi büyük önem atfettikleri programlara katılmak üzere Kırgızistan'da bulunacak olmasının heyecanını duyduğunu kaydetti.



Makalesinde, "Bozkır bilgelerinin diyarı Kırgızistan'la ortak kültürümüzün harcıyla ördüğümüz bağlarımız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bizi ayrılmaz dostlar kılmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin gönlünde Kırgızistan'ın ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.



Erdoğan, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk Türkiye'nin tanıdığını ve iki ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri olmak üzere pek çok alanda sağlam ve uzun soluklu iş birlikleri kurduğunu belirtti.



Sağlam temeller üzerine kurulu bu ittifakın İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Türk Keneşi gibi gittikçe güçlü ve etkin örgütler bünyesinde de devam ettiğine işaret eden Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nin 6'ncısını Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'la gerçekleştirmelerinin dünyaya verdikleri güçlü bir mesaj olacağını vurguladı.



"TÜRK DÜNYASI POTANSİYELİNİN HAKKINI VERMELİ"



Erdoğan, küresel ekonomik ağırlık merkezinin ciddi bir eksen kayması yaşadığına işaret ederek, 70 milyonluk nüfusu, geniş yatırım olanakları ve yetişmiş insan kaynağının yanı sıra yıllık 350 milyar dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ile Orta Asya'nın önemi gittikçe artan bir coğrafya olduğuna dikkat çekti.



Makalesinde, Türk dünyasının potansiyelinin, gücünün ve bağlarının hakkını veren bir ekonomik performans sergilemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Uluslararası ticaretin dolar boyunduruğundan kurtarılması için stratejik adımlar planladığımız şu dönemde, etkin iş birlikleriyle kararlılığımızı göstermeliyiz. Bazı ülkelerle halihazırda uygulamaya koyduğumuz uluslararası ticareti, yerli para birimleriyle yapma hususunun Kırgızistan ve Türkiye açısından da verimli sonuçlar doğuracağına eminim.



Kırgızistan ile imzaladığımız ticaret ve yatırımı kolaylaştıran karşılıklı anlaşmaların daha yüksek hacimli ekonomik çıktılar ortaya koyması ve ülkelerimizi güçlendirmesi gerekiyor. Nitekim Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nde ele alacağımız konular neticesinde yürürlüğe koyacağımız yeni anlaşmaların, bu amaca hizmet edeceğine inancım tam."



"İLİŞKİLERİMİZİ SADECE EKONOMİ ÜZERİNE TESİS ETMİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi bağlara dayanan iki ülke ilişkilerinin sadece siyasi ve ekonomik kazanımlar üzerine tesis edilmediğinin altını çizerek, Türkiye'nin ata yurduna verdiği değeri, çok yönlü ve her biri ayrı önemli alanda kurdukları ortaklıklarda görmenin mümkün olduğunu belirtti.



Bu ziyareti sırasında Kırgızistan'ın ev sahipliği yapacağı 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılacağına değinen Erdoğan, ana sponsorluklarından birini de Türk Hava Yolları'nın üstlendiğini, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Anadolu Ajansı (AA) ve TRT gibi kurumların da paydaş olarak yer almasının ortak medeniyete ve kültüre birlikte sahip çıktıklarının göstergesi olduğunu bildirdi.



Erdoğan, halihazırda yaklaşık bin 700 Kırgız öğrenciyi Türkiye'de ağırladıklarını, bunun dışında bugüne kadar 4 bin 375 Kırgız gencine Türkiye bursları kapsamında eğitim verdiklerini de aktardı.



Erdoğan, Maarif Vakfı'nın, Kırgızistan'da yapılanması için sürdürdükleri temasların meyvelerini yakında alacaklarını da belirtti.



"FETÖ TÜM DÜNYA İÇİN BİR TEHDİT"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye değil, tüm dünya için bir tehdit olduğunu vurguladı.



FETÖ'nün, DEAŞ ya da PKK/YPG gibi küresel bir tehdit olduğunu belirten Erdoğan, "Küresel terör tehdidi karşısında halklarımızın güvenliğini sağlamak için el ele vererek mücadele etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.



Makalesinde, Türkiye'nin daha güçlü ve etkin yönetim anlayışıyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında önemli katkı sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini anlatan Erdoğan, bu dönüm noktasıyla dış politikada da küresel sistemin zincirlerini kıracak yeni açılım stratejileri yürütmeye başladıklarını ifade etti.



Erdoğan, eşitsizliğin ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü küresel sistemin, insani değerleri göz ardı eden ve artık tahammül sınırlarını aşan sorunlarına karşı Türkiye'nin gerçek dost ve müttefikleriyle el ele verip çözümler üreteceğini bildirdi.



"İŞ İNSANLARINA ÜLKEMİZİN KAPILARINI AÇIYORUZ"



Hem terörün Türkiye sınırlarından sızmasının önüne geçmek için mücadele verdiklerini hem de müttefiklerine askeri tecrübe aktarımında bulunduklarını belirten Erdoğan, makalesine şöyle devam etti:



"Öte yandan hem yurt dışındaki yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz hem de Türkiye'deki avantajlı yatırım ortamından istifade etmek isteyen iş insanlarına ülkemizin kapılarını açıyoruz. İş birliği yaptığımız her ülkeyle münasebetlerimizi karşılıklı kazan-kazan ilkesine dayandırmak başlıca hedefimiz. Bu bağlamda Kırgızistan'la da azami ortak fayda yaratmak üzere geniş bir alanda değerlendirebileceğimiz pek çok fırsat var.



Enerjiden savunmaya, gayrimenkulden ulaşıma, sağlıktan eğitime karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı artıracak aksiyonları hızla almamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un yakın geçmişteki ziyaretinde gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde vardığımız mutabakatları, önümüzdeki günlerde karşılıklı iş birliği anlaşmalarıyla somut adımlara dönüştüreceğiz."



KIRGIZİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞININ 27. YILINI KUTLADI



Erdoğan, ekonomik anlamda birbirinden güç alan dost ve müttefik ülkelerin, uluslararası ilişkilerde de muvaffak olduğuna işaret ederek, Türkiye ve Kırgızistan gibi iki muteber ülkenin güç birliği yolunda istikrarlı bir şekilde yürümesinin diplomatik ilişkileri kökleştireceğini, iki ülkenin ekonomik ve kültürel kalkınmasını destekleyeceğini belirtti.



"Terör, iklim değişikliği ve yabancı düşmanlığı gibi ülkelerimizin de muzdarip olduğu küresel sorunlara karşı güçlerimizi birleştirerek mücadele etmek durumundayız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Kültür, eğitim, bilim, gençlik, spor, arşiv ve kütüphanecilik gibi çok çeşitli sahalardaki çalışmalarda hem devlet düzeyinde hem de sivil temaslarda ülkelerimizin çalışmalarını yoğunlaştırması şüphesiz lehimize olacaktır." görüşünü aktardı.



Erdoğan, makalesinde, "Tekrar altını çizmek isterim ki bizi dost ve müttefik yapan sadece ortak dilimiz, tarihimiz ve kültürümüz değil, el ele güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa etmeye yönelik ortaya koyduğumuz arzu ve irademizdir." ifadelerini kullandı.



Şahsının ve Türk halkının, Kırgızistan'la dostluğa verdiği değeri vurgulayan Erdoğan, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 27. yılını da kutladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesini, "Türk kardeşlerinizin selamını alıp, inşallah yarın siz, gönül coğrafyamızın uç beylerine getireceğim." ifadesiyle sonlandırdı.