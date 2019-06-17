Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 94 Ruhuyla Cinnüma ve Kadim Dostlar Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Halkın desteğiyle Mısır Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi her zaman hatırlayacağız."

"Zalimler masumların canlarına kastedebilir."

"Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir,tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır."

"(Mursi'nin vefatı) Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler."

"Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildi, bugüne kadar da gelmedik."



"1994 yılı sadece bizim hareketimiz için Türk siyasi tarihi için de bir kırılmadır, yeni bir milattır."

"İman varsa imkan da vardır."

"İftiralara, karakter suikastlerine, devletin içine çöreklenmiş tehditlere asla boyun eğmedik."

"Hiç kimseyi ötekileştirmedik; görünüşü, inancı, meşrebi ne olursa olsun kimseyi dışlamadık."

"Yapılan eleştirilere, önümüze çıkartılan engellere aldırmadan İstanbul'un her bir köşesine ulaşmanın gayretinde olduk."

"1994'te çetin bir mücadelenin ardından göreve geldik, tüm İstanbul'un umudunu üstlendik."

"Bu aziz dava milletin hayır duasıyla bugünlere gelmiştir."

"Belediyecilikte ortyaya koyduğumuz başarılarla İstanbul'da sessiz bir devrime imza attık."

"Millete tepeden bakan, hor, hakir gören ideolojik belediyeciliğin yerini, herkesi kuşatan bir anlayış aldı."

"Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a kazandırdık."

"Yoğun bir şekilde millet bahçeleri ve ve kıraatlhanelerini çoğaltmanın peşindeyiz."

"Bize düşen görev mensubu olduğumuz kadim medeniyetimizi yükseltme davasına sıkı sıkıya sahip çıkmaktır."

"31 Mart sürecinde yaşananlar, CHP zihniyetinin neler yapabileceğini göstermiştir."

"CHP'nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün sureyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul'un 25 yıllık kazanımları yanında tüm geçmişiyle hesaplaşmanın aracı haline dönüştürmenin gayreti içine düşmüşlerdir."

"Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır."



"Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez."

"İstanbul'da CHP zihniyetine geçildiğinde, asıl değişecek olan İstanbul'a bakış, tarih ve kültür anlayışı olacaktır."



"Tüm umutlarını bizlerin tökezlemesine bağlayan Türkiye düşmanlarına bekledikleri fırsatı veremeyiz."

"1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul vardı, hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var."

"İstanbul'un anahtarını, bu şehrin kıymetini bilecek, en emin el olan Binali kardeşimize teslim edelim."

"İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde tezahürlerini gördüğümüz CHP faşizminin bu şehrin üzerine tekrar bir karabasan gibi çökmesi olacaktır."

"Milletin inancıyla, İstanbul'un tarihiyle kavgalı azgın azınlığın bu şehrin dokusunu, kadim karakterini bozmasına izin veremeyiz."

"23 Haziran, siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı küfürbazların sandığa gömüldüğü gün olacaktır."

"Kırgınlar var, kırgınlıklar var. Değerli kardeşlerim, kişinin kişiye kırgınlığı olabilir ama davaya kırgınlık asla olamaz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

