Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız.



Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün şehit cenazesine katıldığı sırada bir grubun saldırısına uğradı. CHP Genel Başkanı'na direkt fiziki müdahalede bulunanların kimlik tespiti devam ediyor. Şimdiye kadar 11 kişinin kimliğinin tespit edildiği açıklandı.

Şu ana kadar altı kişi gözaltına alındı. CHP liderine yumruk attığı görülen Osman Sarıgün Eskişehir'in Seferihisar ilçesinde yakalandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırgan Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu ve ihraç talebiyle disipline sevkedildiğini açıkladı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...