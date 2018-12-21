Son dakika haberi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
"Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir."
"Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir."
"Saldırılar ve hoyratlıklar karşısında dinleyenlerin yüreğinde abideleşen bir Necip Fazıl vardır."
"Üstadın hayalini kurduğu güçlü Türkiye'ye, bu eserlerle geleceğe bırakacağımıza inanıyorum."
"Milletin yürek teline ancak kendi insanına tepeden bakmayan, hor görmeyen karakterler dokunabilir."
"Bize düşen üstat Necip Fazıl'ın hayatını adadığı davaya sahip çıkarak ona yoldaş olmaktır."
"Küfür kilerinden ekmek yemektense İslam çilehanesinde aç kalmayı canına minnet gören bir Necip Fazıl vardır."
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