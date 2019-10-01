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Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmasına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Eski bakanlardan Faruk Çelik'in "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1 Türkiye'yi yorar, yüzde 40 olmalı" sözleriyle ilgii sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni hükümet sistemini revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz. Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye, tartışmaya açığız." dedi.

"50+1'i her koşulda alırız mı demek istiyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Öyle bir sorgulamaya da girmem. Böyle bir teklif kimden geliyor. Medyadan geliyorsa ayrı bir konu. Bu parlamentonun işidir. Parlamento da bu işlerle ilgilenen muhalefet. Muhalefet böyle bir teklifi getirir orada da tartışılır. Bunu sürekli olarak ayağa düşürmek doğru olduğuna inanmak sürekli olarak ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz politikacıdan ciddiyet istiyor. Ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım." dedi.

Gazetecilerin "Muhalefetten gelirse destek verir misiniz" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye açığız. " dedi.