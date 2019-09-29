Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var."

"Normalde 20 milyon kişi birbirini arıyor, deprem anından sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. GSM operatörleri bunu bize detaylı anlattı. Tekrar yaşamamak adına şu kararları aldık. 3 operatörün şu anki kapasitesi 118 milyon, bunun 6 ay içinde 175 milyona çıkarılması, paylaşımını yaptık. 3 GSM operatorü, depreme karşı ortak hat kuracak. Yıkılabilecek binalardaki baz istasyonları kaldırılacak."

KILIÇDAROĞLU'NUN DEPREM VERGİLERİ AÇIKLAMASI



Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir."

DEPREM TOPLANTISI POLEMİĞİ

"Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeyler, laf üretmeye çalışıyor. Biz laf değil, iş üretmek için buradayız. İş üretmek isteyen her kim varsa kapımız sonuna kadar açıktır."

"Afetin yönetimi davet beklemez"

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

VIDEO: BİNALAR DEPREME NE KADAR DAYANIKLI?