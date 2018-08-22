Son dakika haberi!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan Danıştayı'nın darbecilere iltica hakkı kararının, AB ve tüm taraflar taraflarca kınanması gerektiğini söyledi.
Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir."
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...