SON DAKİKA: Datça açıklarında 4,3'lük deprem | Son depremler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 05.18'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Datça açıklarında 4,3'lük deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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