SON DAKİKA: DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM Grup Toplantısından sonra gazetecilerin "İmralı Heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "Arkadaşlarım görüşecekler. Benden de randevu istendiği takdirde veririm." yanıtını vermişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra DEM Parti Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapılacağını belirterek, "Heyetimiz Sayın Erdoğan ile görüşecek, görüşmeli. Niye görüşmesin? Yürütmenin başı. Meselenin çözümünün en önemli taraflarından biridir. Heyetimiz görüşme için başvurularını bugün ya da yarın sabah yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

DEM PARTİ'DEN İKİNCİ TUR SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretlerinin ardından gerçekleştirdiği ilk turda AK Parti'nin Meclis kurmayları ile görüşmüştü.

Öcalan'ın PKK'ya yaptığı "Kendinizi feshedin" çağrısının ardından Pazartesi günü ikinci tur görüşmelere başlayan heyet, CHP, EMEP ve DEVA Partileriyle görüştü.

Daha sonra, Türkiye İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ziyaret edildi.

İlk turda DEM Parti İmralı Heyetine randevu vermeyen İYİ Parti ikinci turda da yer almadı.



DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te, AK Parti ve MHP ile görüşecek.



Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti İmralı Heyeti ile yapacağı görüşmeye çevrildi.