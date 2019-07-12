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Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fırat'ın yaşamını yitirdiği haberini, HDP Istanbul il Örgütü sosyal medya üzerinden duyurdu.
76 yaşında hayata gözlerini yuman Fırat'ın, bugün Ankara'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Fırat’ı tedavi hastanede ziyaret etmişti.
DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR?
1943 Adıyaman kahta doğumlu olan Fırat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Serbest avukat olarak meslek hayatına başlayan Fırat, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan ve genel başkan yardımcılığı da yapan Fırat, 2014 yılında AK Parti'den istifa ederek HDP'ye katıldı.
Fırat, 21'inci dönemde Adıyaman, 22'inci dönemde Mersin ve 23'üncü dönemde Adana milletvekili olarak Meclis'te yer aldı.