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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu.

Deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi.

Depremin adından bölgede 09.38'de 4,8, 09.41'de 4,5, 09,52'de de 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. Bölgede deprem sonrasında 2,1 ile 4,8 arasında değişen 9 sarsıntı meydana geldi.



Bölgedeki fay hattının devam eden hareketliliği takip ediliyor. Acıpayam ve çevre yerleşim birimlerinde ekipler hasar tespit çalışması yapıyor.

ÖNCESİNDE 18 SARSINTI



AFAD verilerine göre, Acıpayam'da sabah 04.02'den itibaren en büyüğü 3,7 olan 18 sarsıntı kaydedilmişti.

BÖLGEDEKİ FAY HATLARI HARİTASI



CAN KAYBI YOK, BAZI BİNALARDA ÇATLAK OLUŞTU

NTV'ye konuşan Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. "Şu anda bize yansıyan hayati anlamda bir olumsuzluk ve sıkıntı yok" diyen Zolan, "Birkaç evle ilgili hususlar var, ekiplerimiz ilgileniyor" dedi.

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Devam eden artçı sarsıntıların vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Zolan, "Vatandaşlarımız heyecan anlamında üst seviyede. Deprem çok zor ve önlemi de mümkün değil. Bununla ilgili tedbirler alınıyor. Artçılar gelmesi sebebiyle ilk yapılan iş dışarı çıkmak oluyor. Esas sarsıntı olmuş gibi" ifadelerini kullandı.



Zolan, depremin merkez üssü olan bölgelerde bazı hasarlar olduğunu bir ev ile ilgili de yangın ihbarı aldıklarını dile getirdi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür" dedi.

"6 EV GİRİLEMEYECEK HALDE"

Acıpayam'da 151 haneli Yeniköy'ün Muhtarı Mehmet Biçer, girilemeyecek halde olan 6 ev bulunduğunu açıkladı.

DEPREM ANI KAMERADA