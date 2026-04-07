Son dakika Denizli'de deprem mi oldu? Az önce deprem Denizli'de nerede oldu? Denizli deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Nisan 2026

07.04.2026 13:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Denizli deprem haberleri.. 07 Nisan 2026 Denizli deprem son dakika haberleri haberin detayında... Denizli'de ve Denizli yakınındaki depremler nelerdir? Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Denizli deprem haberleri.. Denizli'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Denizli'de deprem mi oldu?
Tarih-saat 07 Nisan 2026 12:38 itibariyle Güney (Denizli) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Denizli AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Güney (Denizli)
|07 Nisan 2026 12:38
|38.0733
|28.9897
|11.11
|4.00
|Güney (Denizli)
|07 Nisan 2026 09:53
|38.0906
|28.9922
|7.00
|1.40
|Güney (Denizli)
|07 Nisan 2026 09:12
|38.1172
|28.9392
|7.00
|0.80
|Buldan (Denizli)
|07 Nisan 2026 06:05
|38.0767
|28.9603
|12.12
|0.80
|Acıpayam (Denizli)
|07 Nisan 2026 04:48
|37.0861
|29.1178
|7.00
|1.10
|Sarayköy (Denizli)
|07 Nisan 2026 02:52
|37.9219
|28.8108
|6.72
|0.80
|Acıpayam (Denizli)
|07 Nisan 2026 02:12
|37.0867
|29.1014
|7.00
|1.60
|Babadağ (Denizli)
|07 Nisan 2026 00:31
|37.8031
|28.7972
|6.59
|1.00
|Acıpayam (Denizli)
|06 Nisan 2026 21:36
|37.0983
|29.1169
|7.00
|0.80
|Acıpayam (Denizli)
|06 Nisan 2026 20:36
|37.0803
|29.1272
|9.10
|1.50
|Acıpayam (Denizli)
|06 Nisan 2026 19:59
|37.0703
|29.1192
|7.00
|2.10
|Acıpayam (Denizli)
|06 Nisan 2026 19:58
|37.0906
|29.1397
|10.46
|1.60
|Güney (Denizli)
|06 Nisan 2026 17:52
|38.0828
|29.0053
|9.20
|1.00
|Buldan (Denizli)
|06 Nisan 2026 15:47
|38.0669
|28.9850
|11.30
|1.50
|Sarayköy (Denizli)
|06 Nisan 2026 13:58
|37.9208
|28.7844
|7.03
|1.40
|Sarayköy (Denizli)
|06 Nisan 2026 13:57
|37.9200
|28.7836
|7.00
|1.30