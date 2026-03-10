Son dakika Denizli'de deprem mi oldu? Az önce deprem Denizli'de nerede oldu? Denizli deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Mart 2026
10.03.2026 19:50
Denizli'de deprem mi oldu? Az önce deprem Denizli'de nerede oldu? Denizli Kandilli ve AFAD son depremler.. 10 Mart 2026 Denizli deprem son dakika haberleri.
Tarih-saat 10 Mart 2026 19:30 itibariyle Güney (Denizli) 3.7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Denizli AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 19:30
|38.0897
|28.9769
|11.71
|3.70
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 18:47
|38.0931
|28.9739
|7.12
|2.10
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 15:09
|38.0894
|28.9789
|7.00
|1.50
|Buldan (Denizli)
|10 Mart 2026 14:58
|38.0794
|28.9781
|7.00
|2.00
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 14:41
|38.0856
|28.9908
|7.00
|1.00
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 14:32
|38.1006
|28.9814
|7.00
|1.40
|Buldan (Denizli)
|10 Mart 2026 13:22
|38.1414
|28.9203
|7.00
|1.20
|Pamukkale (Denizli)
|10 Mart 2026 12:43
|38.0400
|29.0267
|7.00
|1.30
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 12:27
|38.1092
|28.9750
|7.00
|1.00
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 11:10
|38.1011
|28.9850
|7.00
|1.60
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 11:01
|38.0750
|28.9950
|7.00
|1.00
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 10:53
|38.0914
|28.9781
|7.00
|1.30
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 09:36
|38.0933
|28.9778
|7.00
|2.10
|Buldan (Denizli)
|10 Mart 2026 09:29
|38.0836
|28.9789
|7.00
|2.20
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 08:23
|38.0892
|28.9856
|13.39
|2.60
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 08:14
|38.1078
|28.9708
|7.00
|1.50
|Çameli (Denizli)
|10 Mart 2026 07:46
|36.9622
|29.2022
|7.00
|1.00
|Buldan (Denizli)
|10 Mart 2026 06:41
|38.0772
|28.9883
|10.76
|3.00
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 06:27
|38.0725
|28.9911
|7.00
|1.90
|Buldan (Denizli)
|10 Mart 2026 05:37
|38.0869
|28.9678
|7.00
|1.10
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 04:09
|38.0717
|28.9978
|7.00
|1.20
|Buldan (Denizli)
|10 Mart 2026 02:53
|38.0839
|28.9842
|7.02
|2.50
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 02:50
|38.0861
|28.9928
|6.99
|1.80
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 02:38
|38.0708
|28.9928
|6.99
|1.60
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 02:28
|38.0767
|28.9928
|7.00
|1.30
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 01:42
|38.0925
|28.9822
|6.97
|1.60
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 01:25
|38.0764
|28.9928
|10.82
|1.70
|Buldan (Denizli)
|10 Mart 2026 00:48
|38.0708
|28.9742
|7.00
|1.10
|Buldan (Denizli)
|10 Mart 2026 00:40
|38.0753
|28.9808
|10.08
|2.80
|Buldan (Denizli)
|10 Mart 2026 00:39
|38.0631
|28.9725
|6.84
|1.10
|Güney (Denizli)
|10 Mart 2026 00:05
|38.1075
|28.9669
|7.00
|1.80
|Buldan (Denizli)
|09 Mart 2026 23:49
|38.0789
|28.9853
|13.38
|1.20
|Buldan (Denizli)
|09 Mart 2026 23:39
|38.0775
|28.9889
|13.54
|2.10
|Güney (Denizli)
|09 Mart 2026 23:36
|38.0922
|28.9775
|12.75
|1.50
|Güney (Denizli)
|09 Mart 2026 23:32
|38.0819
|28.9894
|11.91
|1.40
|Buldan (Denizli)
|09 Mart 2026 23:22
|38.0861
|28.9789
|7.00
|3.10
|Buldan (Denizli)
|09 Mart 2026 23:20
|38.0872
|28.9689
|12.16
|4.20
|Buldan (Denizli)
|09 Mart 2026 22:39
|38.0819
|28.9831
|6.97
|1.20
|Güney (Denizli)
|09 Mart 2026 22:35
|38.0978
|28.9767
|13.44
|2.10
|Güney (Denizli)
|09 Mart 2026 22:25
|38.0761
|29.0028
|15.50
|1.50
|Güney (Denizli)
|09 Mart 2026 22:05
|38.0822
|28.9900
|9.82
|2.90
|Buldan (Denizli)
|09 Mart 2026 21:30
|38.0714
|28.9867
|13.23
|1.50
|Buldan (Denizli)
|09 Mart 2026 21:15
|38.0856
|28.9803
|10.89
|1.40
|Güney (Denizli)
|09 Mart 2026 21:10
|38.0978
|28.9647
|13.44
|1.70
|Güney (Denizli)
|09 Mart 2026 21:04
|38.1092
|28.9661
|7.00
|2.20
|Güney (Denizli)
|09 Mart 2026 21:03
|38.0872
|28.9914
|7.00
|1.30
|Buldan (Denizli)
|09 Mart 2026 20:52
|38.0722
|28.9878
|7.00
|1.80
|Güney (Denizli)
|09 Mart 2026 20:37
|38.0894
|28.9942
|7.07
|1.60
|Buldan (Denizli)
|09 Mart 2026 20:33
|38.0900
|28.9736
|7.00
|1.60
|Buldan (Denizli)
|09 Mart 2026 20:29
|38.0878
|28.9683
|7.01
|2.00