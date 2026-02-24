Son dakika Denizli'de deprem mi oldu? Az önce deprem Denizli'de nerede oldu? Denizli deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Şubat 2026
24.02.2026 14:50
Son dakika Denizli deprem haberleri.. Denizli'de deprem mi oldu? Az önce deprem Denizli'de nerede oldu? Denizli Kandilli ve AFAD son depremler.. 24 Şubat 2026 Denizli deprem son dakika haberleri haberin detayında...
Tarih-saat 24 Şubat 2026 14:33 itibariyle Sarayköy (Denizli) 3.7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Denizli AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sarayköy (Denizli)
|24 Şubat 2026 14:33
|37.9283
|28.7889
|8.96
|3.70
|Sarayköy (Denizli)
|24 Şubat 2026 11:54
|37.9200
|28.7683
|9.04
|1.50
|Bozkurt (Denizli)
|24 Şubat 2026 08:23
|37.8556
|29.5050
|14.58
|1.80
|Bozkurt (Denizli)
|24 Şubat 2026 08:09
|37.8525
|29.4869
|7.00
|1.40
|Bozkurt (Denizli)
|24 Şubat 2026 05:33
|37.8528
|29.4686
|7.00
|1.40
|Baklan (Denizli)
|24 Şubat 2026 05:28
|37.8567
|29.4683
|15.33
|1.80
|Bozkurt (Denizli)
|24 Şubat 2026 05:19
|37.8508
|29.4711
|7.00
|1.20
|Bozkurt (Denizli)
|24 Şubat 2026 05:14
|37.8592
|29.5092
|11.47
|1.50
|Bozkurt (Denizli)
|24 Şubat 2026 03:30
|37.8519
|29.4664
|7.00
|1.10
|Bozkurt (Denizli)
|23 Şubat 2026 22:12
|37.8811
|29.4989
|7.00
|1.20
|Sarayköy (Denizli)
|23 Şubat 2026 16:47
|37.9692
|29.0031
|9.07
|2.20