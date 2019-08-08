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İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli'de art arda iki deprem meydana geldi.

Son deprem saat 14.25'te meydana geldi. Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem niteliğindeki sarsıntı 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İlçede bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

NTV'ye konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" diye konuştu.

AFAD verilerine göre saat 14.19'de ise 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 17,79 kilometre olarak kaydedildi.



Sarsıntıların Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

"YENİ DEPREM OLABİLİR HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

NTV canlı yayınına telefonla katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin bilgi verdi. İki depremin birbirinden bağımsız olduğunu söyleyen Tüysüz, şunları kaydetti:

"Bu iki deprem birbirinden bağımsız iki deprem. Jeolojik açıdan bizim için beklediğimiz bizim için sürpriz olmayan depremler. 6 önemli bir sarsıntı, hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde olan bölgelerde. Bu nedenle arkasından 5-5.5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi beklenebilir. Hasarlı binalar varsa inceleme yapılana kadar girilmemelidir."