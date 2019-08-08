Son depremler



İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli de art arda iki kez sallandı.



Son deprem saat 14.25'te meydana geldi. Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan depremin büyüklüğü 6.0 olarak kaydedildi. Şiddetli deprem niteliğindeki sarsıntı, 7.09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD verilerine göre saat 14.19'de ise 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 17,79 kilometre olarak kaydedildi.

YIKILAN BİNALAR VAR



Bozkurt ilçesinde bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Şehirde birçok bölgeye elektrik verilemiyor.



Yetkililer, hasarlı binalara girilmemesi yönünde vatandaşları uyardı.

23 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

AFAD ilk belirlemelere göre 23 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada deprem sırasında korkarak camdan atlayan bir kişi hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Sarsıntılar Afyon, Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi. Afyon'un Dazkırı ilçesindeki 3 köyde hasar gören binalar olduğu bildirildi.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Denizli Valisi Hasan Karahan, hasar tespit çalışmalarının başladığını söyledi ve "AFAD olmak üzere sağlık ekipleri ve UMKE birimlerinin bölgeye intikal ettirildi" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da depreme ilişkin Vali Karahan ile telefonla görüştü. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve Karahan'dan depreme ilişkin bilgi alan Oktay, ilgili birimlerin bölgede vakit kaybetmeden çalışmalarına başladığını söyledi.

VALİ KARAHAN'DAN AÇIKLAMA

Gazetecilere açıklama yapan Vali Karahan, ''Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok. Hasarlar tespit edilecek. Çadır temin edeceğiz. Allah daha beterinden korusun. Artçıların uzun süreli olmamasını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Yıkım olduğu şeklinde bilgi var. Çok eski kerpiç evler zaten depreme son derece dayanıksız evler. Kullanılmayan o tür evler ve ahırlarda bir takım yıkımlar olduğu söyleniyor. Betonarme evlerde yıkım haberi henüz gelmedi inşallah gelmez. Sıcak su dökülmesi balkondan atlama panik atak şeklinde 5-6 yaralı haberi var ama enkaz altında kalan yaralı bilgisi henüz gelmedi. Uçuşlarımız devam ediyor. Elektrikler yavaş yavaş veriliyor'' dedi.

ELEKTRİKLER ÖNLEM AMAÇLI KESİLDİ



Gazetecilere açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise deprem sonrası çalışmalara ilişkin "İlçelerimizde elektrikler kesilmiş durumda, yangına sebep olmaması için. İtfaiye de tüm alanları dolaşıyor" ifadelerini kullandı. Zolan Bozkurt'taki 10'a yakın binada ağır hasar olduğunu da belirtti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA



NTV'ye konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" dedi. Çelik, şunları söyledi:

"15-20 saniyenin üzrinde süren bir deprem yaşadık. Kriz masasını oluşturuyor. Pek çok evde hasar var. Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı. Derin çatlaklar var. 1-2 ev yıkılmasına rağmen ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil. Vatandaşlarımız çok korktu, şu anda herkes dışarda. Vatandaşlarımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hepsine ulaşamadık, bazılarında hasar olduğunu öğrendik."

"100 HANE GİRİLEMEYECEK DURUMDA"

Tutluca Belediye Başkanı Hüdai Karaşahin ise şunları söyledi:

"192 hanemiz var. 100 kadarı hasarlı girilemeyecek hanemiz var. Herkes dışarda gölgeliklerde oturduğu için can kaybı yok. Yardım bekliyoruz, barınma ihtiyacımız var. Evlerin çoğu kerpiç, betonarme evler daha fazla hasarlı."

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ise ilçede yıkım ve yaralanma olmadığını söyledi.

DEPREMİN ARDINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

"YENİ DEPREM OLABİLİR HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"



NTV canlı yayınına telefonla katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin bilgi verdi. İki depremin birbirinden bağımsız olduğunu söyleyen Tüysüz, şunları kaydetti:



"Bu iki deprem birbirinden bağımsız iki deprem. Jeolojik açıdan bizim için beklediğimiz bizim için sürpriz olmayan depremler. 6 önemli bir sarsıntı, hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde olan bölgelerde. Bu nedenle arkasından 5-5.5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi beklenebilir. Hasarlı binalar varsa inceleme yapılana kadar girilmemelidir."