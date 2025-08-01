Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Ağustos 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
01 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kovancılar (Elazığ)
|23:53:18 31-07-2025
|38,81
|39,77472
|6,48
|1
|Korkuteli (Antalya)
|23:35:59 31-07-2025
|37,17167
|30,42583
|7
|1,2
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|23:35:58 31-07-2025
|37,0845
|30,6037
|7,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:18:10 31-07-2025
|39,27528
|28,84056
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|22:57:48 31-07-2025
|38,25917
|37,82861
|7,73
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|22:54:55 31-07-2025
|38,1775
|38,47139
|7
|0,9
|Derinkuyu (Nevşehir)
|22:19:22 31-07-2025
|38,37
|34,87583
|7,06
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:13:45 31-07-2025
|37,33639
|36,80139
|7,02
|1,2
|AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|22:13:45 31-07-2025
|37,308
|36,8155
|10,3
|1,3
|Darende (Malatya)
|21:29:46 31-07-2025
|38,45472
|37,47306
|7,01
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:29:46 31-07-2025
|38,4218
|37,5412
|4,5
|1,9
|Gegharkunik (Ermenistan) - [61.53 km] Aralık (Iğdır)
|21:26:21 31-07-2025
|40,22972
|45,11556
|7
|2,4
|Arnavutköy (İstanbul)
|20:32:21 31-07-2025
|41,25556
|28,77306
|8,76
|1,5
|ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
|20:32:21 31-07-2025
|41,1955
|28,702
|16,2
|1,3
|Akdeniz - [42.92 km] Kaş (Antalya)
|20:32:18 31-07-2025
|35,94222
|29,07778
|12,27
|2,5
|İliç (Erzincan)
|20:06:37 31-07-2025
|39,43917
|38,62722
|7,68
|1,3
|ILIC (ERZINCAN)
|20:06:36 31-07-2025
|39,45
|38,5817
|19,2
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:50:26 31-07-2025
|37,83972
|36,30528
|7
|0,9
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|19:39:56 31-07-2025
|38,8993
|26,1723
|20,6
|1,9
|Ege Denizi - [34.75 km] Karaburun (İzmir)
|19:39:55 31-07-2025
|38,8825
|26,13
|10,9
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:47:17 31-07-2025
|39,2385
|28,9992
|8,3
|2,7
|Simav (Kütahya)
|18:47:16 31-07-2025
|39,25028
|28,97667
|7,03
|2,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:32:03 31-07-2025
|39,51333
|28,11806
|7,56
|1,7
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:32:02 31-07-2025
|39,4635
|28,1133
|5
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:30:14 31-07-2025
|39,48472
|28,13
|6,56
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|16:50:49 31-07-2025
|35,2687
|27,0252
|24,2
|2,6
|Akdeniz - [216.03 km] Datça (Muğla)
|16:50:34 31-07-2025
|34,92833
|26,44083
|8,71
|2,4
|SURIYE
|16:40:32 31-07-2025
|36,4613
|38,4983
|9,4
|2,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.94 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|16:40:31 31-07-2025
|36,4675
|38,61972
|6,93
|2,2
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [54.31 km] Özalp (Van)
|16:29:06 31-07-2025
|38,97
|44,83278
|4,03
|2,7
|IRAN
|16:28:57 31-07-2025
|38,5197
|45,2823
|5
|2,9
|Malazgirt (Muş)
|16:22:18 31-07-2025
|39,20917
|42,43833
|15,1
|1,6
|Buldan (Denizli)
|15:57:20 31-07-2025
|38,03417
|28,83194
|6,66
|1
|Murgul (Artvin)
|15:42:55 31-07-2025
|41,31667
|41,55361
|6,38
|0,6
|Beypazarı (Ankara)
|13:51:56 31-07-2025
|40,17444
|31,80417
|7,02
|2
|BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) REVIZE01 (2025.07.31 13:51:56)
|13:51:56 31-07-2025
|40,1845
|31,8208
|5,8
|2,2
|Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
|13:36:40 31-07-2025
|40,845
|28,26778
|9,91
|3,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|13:36:40 31-07-2025
|40,8207
|28,2827
|11,7
|3,7
|Ilgın (Konya)
|13:30:25 31-07-2025
|38,34306
|31,755
|7,08
|1,2
|TEKELER-ILGIN (KONYA)
|13:30:21 31-07-2025
|38,4517
|31,9063
|2,4
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|13:21:01 31-07-2025
|37,17056
|28,81972
|7,03
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:21:00 31-07-2025
|37,1988
|28,7608
|11,9
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:00:26 31-07-2025
|39,2122
|29,0375
|1,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|13:00:23 31-07-2025
|39,34583
|28,90944
|7
|1,1
|Ege Denizi - [04.89 km] Bodrum (Muğla)
|12:44:47 31-07-2025
|36,93444
|27,32639
|5,53
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:44:47 31-07-2025
|36,9287
|27,3407
|7,9
|2,2
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|12:17:30 31-07-2025
|39,55306
|34,39361
|5,28
|1,2
|İnönü (Eskişehir)
|12:16:16 31-07-2025
|39,75972
|30,18889
|7
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:54:28 31-07-2025
|38,00222
|37,4425
|7
|1,7
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|11:54:27 31-07-2025
|37,9992
|37,4342
|7,3
|1,6
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|11:34:58 31-07-2025
|37,0648
|28,5993
|13,1
|1,5
|ICLALIYE-SUSURLUK (BALIKESIR)
|11:26:20 31-07-2025
|39,9837
|28,0448
|0
|1,3
|Simav (Kütahya)
|10:45:23 31-07-2025
|39,26139
|28,95694
|7
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:45:23 31-07-2025
|39,241
|28,9815
|5,1
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:41:06 31-07-2025
|38,10278
|36,90694
|9,2
|2,2
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|10:41:06 31-07-2025
|38,0375
|36,969
|5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:52:39 31-07-2025
|39,13694
|28,20056
|6,59
|2,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:52:38 31-07-2025
|39,1498
|28,1903
|15
|3,1
|Köyceğiz (Muğla)
|09:43:11 31-07-2025
|37,09889
|28,58722
|7
|1,2
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:43:11 31-07-2025
|37,0752
|28,5823
|12,7
|1,7
|Ege Denizi - [33.48 km] Bozcaada (Çanakkale)
|09:07:33 31-07-2025
|39,8125
|25,67139
|6,64
|1,8
|EGE DENIZI
|09:07:32 31-07-2025
|39,8582
|25,6315
|11,2
|1,7
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
|08:59:33 31-07-2025
|35,03472
|25,99694
|8,45
|4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|08:59:31 31-07-2025
|35,0323
|25,6357
|6,1
|3,8
|Tuz Gölü - [05.66 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|08:41:00 31-07-2025
|39,12278
|33,32222
|7
|1,6
|SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|08:40:58 31-07-2025
|39,1175
|33,1852
|25,1
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:23:58 31-07-2025
|38,08444
|38,41056
|7,01
|1,2
|Marmara Denizi - [11.20 km] Marmara (Balıkesir)
|07:48:01 31-07-2025
|40,69222
|27,45361
|6,24
|1,3
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|07:48:00 31-07-2025
|40,6782
|27,4652
|11,8
|1,5
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:25:59 31-07-2025
|34,707
|25,6222
|7
|3,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|07:15:41 31-07-2025
|37,21611
|36,73944
|6,02
|2,3
|BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|07:15:40 31-07-2025
|37,2165
|36,7337
|5,7
|2,1
|Merkez (Elazığ)
|07:14:53 31-07-2025
|38,58444
|39,68333
|6,92
|1,4
|Akdeniz - [23.97 km] Seydikemer (Muğla)
|06:39:37 31-07-2025
|36,24306
|29,02333
|5,23
|2,1
|AKDENIZ
|06:39:37 31-07-2025
|36,1988
|28,9867
|9,8
|2,3
|Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale)
|06:33:21 31-07-2025
|40,085
|26,0875
|13,16
|1,6
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|06:33:21 31-07-2025
|40,0475
|26,095
|2,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|06:28:28 31-07-2025
|39,33583
|28,87028
|7,05
|1
|Simav (Kütahya)
|06:20:32 31-07-2025
|39,23972
|29
|6,98
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:20:31 31-07-2025
|39,2492
|28,9897
|11,7
|1,5
|Kelkit (Gümüşhane)
|05:19:20 31-07-2025
|39,97194
|39,59056
|6,83
|1,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:09:47 31-07-2025
|39,58972
|26,42889
|6,96
|1,4
|PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:09:46 31-07-2025
|39,523
|26,3055
|5,2
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|05:07:08 31-07-2025
|38,11361
|37,79139
|7,8
|1,1
|Selendi (Manisa)
|05:00:07 31-07-2025
|38,84833
|28,78444
|6,75
|1,2
|HAVAOGLU-SELENDI (MANISA)
|05:00:06 31-07-2025
|38,8588
|28,772
|11
|1,2
|Kadirli (Osmaniye)
|04:43:43 31-07-2025
|37,67667
|36,1725
|6,99
|2,4
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|04:43:42 31-07-2025
|37,6648
|36,1347
|2,1
|2,4
|Ege Denizi - [58.99 km] Datça (Muğla)
|03:54:40 31-07-2025
|36,16306
|27,46889
|7,05
|1,6
|EGE DENIZI
|03:54:36 31-07-2025
|36,0627
|27,1137
|7
|2,1
|Akdeniz - [22.09 km] Dalaman (Muğla)
|03:53:29 31-07-2025
|36,50694
|28,75056
|6,61
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:47:13 31-07-2025
|38,53278
|38,02333
|6,99
|1,1
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|03:47:13 31-07-2025
|38,544
|37,9288
|5,4
|1,1
|Kovancılar (Elazığ)
|03:38:34 31-07-2025
|38,78333
|40,02389
|7,26
|1,4
|ORGULU-PALU (ELAZIG)
|03:38:34 31-07-2025
|38,7203
|40,0445
|12,8
|1,6
|Kadirli (Osmaniye)
|03:19:28 31-07-2025
|37,67583
|36,17111
|7,1
|2,2
|KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
|03:19:28 31-07-2025
|37,6388
|36,1573
|5,5
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|03:19:08 31-07-2025
|38,49361
|38,02917
|7
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:11:45 31-07-2025
|37,18333
|36,70639
|7
|1,8
|NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:11:45 31-07-2025
|37,189
|36,7653
|8,6
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|02:48:56 31-07-2025
|38,21694
|38,62639
|7
|1,2
|Bahçe (Osmaniye)
|02:15:23 31-07-2025
|37,22639
|36,58694
|7
|1
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:15:18 31-07-2025
|38,074
|36,603
|17,8
|1,5
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:34:14 31-07-2025
|38,1378
|36,5582
|7,2
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:34:13 31-07-2025
|38,12472
|36,57306
|7,03
|1,9
|Gürün (Sivas)
|01:26:09 31-07-2025
|38,86194
|37,42139
|7
|1,2
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|01:26:09 31-07-2025
|38,8608
|37,4497
|10,2
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kovancılar (Elazığ)
|23:53:18 31-07-2025
|38,81
|39,77472
|6,48
|1
|Korkuteli (Antalya)
|23:35:59 31-07-2025
|37,17167
|30,42583
|7
|1,2
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|23:35:58 31-07-2025
|37,0845
|30,6037
|7,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:18:10 31-07-2025
|39,27528
|28,84056
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|22:57:48 31-07-2025
|38,25917
|37,82861
|7,73
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|22:54:55 31-07-2025
|38,1775
|38,47139
|7
|0,9
|Derinkuyu (Nevşehir)
|22:19:22 31-07-2025
|38,37
|34,87583
|7,06
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:13:45 31-07-2025
|37,33639
|36,80139
|7,02
|1,2
|AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|22:13:45 31-07-2025
|37,308
|36,8155
|10,3
|1,3
|Darende (Malatya)
|21:29:46 31-07-2025
|38,45472
|37,47306
|7,01
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:29:46 31-07-2025
|38,4218
|37,5412
|4,5
|1,9
|Gegharkunik (Ermenistan) - [61.53 km] Aralık (Iğdır)
|21:26:21 31-07-2025
|40,22972
|45,11556
|7
|2,4
|Arnavutköy (İstanbul)
|20:32:21 31-07-2025
|41,25556
|28,77306
|8,76
|1,5
|ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
|20:32:21 31-07-2025
|41,1955
|28,702
|16,2
|1,3
|Akdeniz - [42.92 km] Kaş (Antalya)
|20:32:18 31-07-2025
|35,94222
|29,07778
|12,27
|2,5
|İliç (Erzincan)
|20:06:37 31-07-2025
|39,43917
|38,62722
|7,68
|1,3
|ILIC (ERZINCAN)
|20:06:36 31-07-2025
|39,45
|38,5817
|19,2
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:50:26 31-07-2025
|37,83972
|36,30528
|7
|0,9
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|19:39:56 31-07-2025
|38,8993
|26,1723
|20,6
|1,9
|Ege Denizi - [34.75 km] Karaburun (İzmir)
|19:39:55 31-07-2025
|38,8825
|26,13
|10,9
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:47:17 31-07-2025
|39,2385
|28,9992
|8,3
|2,7
|Simav (Kütahya)
|18:47:16 31-07-2025
|39,25028
|28,97667
|7,03
|2,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:32:03 31-07-2025
|39,51333
|28,11806
|7,56
|1,7
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:32:02 31-07-2025
|39,4635
|28,1133
|5
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:30:14 31-07-2025
|39,48472
|28,13
|6,56
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|16:50:49 31-07-2025
|35,2687
|27,0252
|24,2
|2,6
|Akdeniz - [216.03 km] Datça (Muğla)
|16:50:34 31-07-2025
|34,92833
|26,44083
|8,71
|2,4
|SURIYE
|16:40:32 31-07-2025
|36,4613
|38,4983
|9,4
|2,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.94 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|16:40:31 31-07-2025
|36,4675
|38,61972
|6,93
|2,2
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [54.31 km] Özalp (Van)
|16:29:06 31-07-2025
|38,97
|44,83278
|4,03
|2,7
|IRAN
|16:28:57 31-07-2025
|38,5197
|45,2823
|5
|2,9
|Malazgirt (Muş)
|16:22:18 31-07-2025
|39,20917
|42,43833
|15,1
|1,6
|Buldan (Denizli)
|15:57:20 31-07-2025
|38,03417
|28,83194
|6,66
|1
|Murgul (Artvin)
|15:42:55 31-07-2025
|41,31667
|41,55361
|6,38
|0,6
|Beypazarı (Ankara)
|13:51:56 31-07-2025
|40,17444
|31,80417
|7,02
|2
|BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) REVIZE01 (2025.07.31 13:51:56)
|13:51:56 31-07-2025
|40,1845
|31,8208
|5,8
|2,2
|Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
|13:36:40 31-07-2025
|40,845
|28,26778
|9,91
|3,5
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|13:36:40 31-07-2025
|40,8207
|28,2827
|11,7
|3,7
|Ilgın (Konya)
|13:30:25 31-07-2025
|38,34306
|31,755
|7,08
|1,2
|TEKELER-ILGIN (KONYA)
|13:30:21 31-07-2025
|38,4517
|31,9063
|2,4
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|13:21:01 31-07-2025
|37,17056
|28,81972
|7,03
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:21:00 31-07-2025
|37,1988
|28,7608
|11,9
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:00:26 31-07-2025
|39,2122
|29,0375
|1,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|13:00:23 31-07-2025
|39,34583
|28,90944
|7
|1,1
|Ege Denizi - [04.89 km] Bodrum (Muğla)
|12:44:47 31-07-2025
|36,93444
|27,32639
|5,53
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:44:47 31-07-2025
|36,9287
|27,3407
|7,9
|2,2
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|12:17:30 31-07-2025
|39,55306
|34,39361
|5,28
|1,2
|İnönü (Eskişehir)
|12:16:16 31-07-2025
|39,75972
|30,18889
|7
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:54:28 31-07-2025
|38,00222
|37,4425
|7
|1,7
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|11:54:27 31-07-2025
|37,9992
|37,4342
|7,3
|1,6
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|11:34:58 31-07-2025
|37,0648
|28,5993
|13,1
|1,5
|ICLALIYE-SUSURLUK (BALIKESIR)
|11:26:20 31-07-2025
|39,9837
|28,0448
|0
|1,3
|Simav (Kütahya)
|10:45:23 31-07-2025
|39,26139
|28,95694
|7
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:45:23 31-07-2025
|39,241
|28,9815
|5,1
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:41:06 31-07-2025
|38,10278
|36,90694
|9,2
|2,2
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|10:41:06 31-07-2025
|38,0375
|36,969
|5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:52:39 31-07-2025
|39,13694
|28,20056
|6,59
|2,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:52:38 31-07-2025
|39,1498
|28,1903
|15
|3,1
|Köyceğiz (Muğla)
|09:43:11 31-07-2025
|37,09889
|28,58722
|7
|1,2
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:43:11 31-07-2025
|37,0752
|28,5823
|12,7
|1,7
|Ege Denizi - [33.48 km] Bozcaada (Çanakkale)
|09:07:33 31-07-2025
|39,8125
|25,67139
|6,64
|1,8
|EGE DENIZI
|09:07:32 31-07-2025
|39,8582
|25,6315
|11,2
|1,7
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
|08:59:33 31-07-2025
|35,03472
|25,99694
|8,45
|4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|08:59:31 31-07-2025
|35,0323
|25,6357
|6,1
|3,8
|Tuz Gölü - [05.66 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|08:41:00 31-07-2025
|39,12278
|33,32222
|7
|1,6
|SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|08:40:58 31-07-2025
|39,1175
|33,1852
|25,1
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:23:58 31-07-2025
|38,08444
|38,41056
|7,01
|1,2
|Marmara Denizi - [11.20 km] Marmara (Balıkesir)
|07:48:01 31-07-2025
|40,69222
|27,45361
|6,24
|1,3
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|07:48:00 31-07-2025
|40,6782
|27,4652
|11,8
|1,5
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:25:59 31-07-2025
|34,707
|25,6222
|7
|3,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|07:15:41 31-07-2025
|37,21611
|36,73944
|6,02
|2,3
|BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|07:15:40 31-07-2025
|37,2165
|36,7337
|5,7
|2,1
|Merkez (Elazığ)
|07:14:53 31-07-2025
|38,58444
|39,68333
|6,92
|1,4
|Akdeniz - [23.97 km] Seydikemer (Muğla)
|06:39:37 31-07-2025
|36,24306
|29,02333
|5,23
|2,1
|AKDENIZ
|06:39:37 31-07-2025
|36,1988
|28,9867
|9,8
|2,3
|Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale)
|06:33:21 31-07-2025
|40,085
|26,0875
|13,16
|1,6
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|06:33:21 31-07-2025
|40,0475
|26,095
|2,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|06:28:28 31-07-2025
|39,33583
|28,87028
|7,05
|1
|Simav (Kütahya)
|06:20:32 31-07-2025
|39,23972
|29
|6,98
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:20:31 31-07-2025
|39,2492
|28,9897
|11,7
|1,5
|Kelkit (Gümüşhane)
|05:19:20 31-07-2025
|39,97194
|39,59056
|6,83
|1,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:09:47 31-07-2025
|39,58972
|26,42889
|6,96
|1,4
|PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:09:46 31-07-2025
|39,523
|26,3055
|5,2
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|05:07:08 31-07-2025
|38,11361
|37,79139
|7,8
|1,1
|Selendi (Manisa)
|05:00:07 31-07-2025
|38,84833
|28,78444
|6,75
|1,2
|HAVAOGLU-SELENDI (MANISA)
|05:00:06 31-07-2025
|38,8588
|28,772
|11
|1,2
|Kadirli (Osmaniye)
|04:43:43 31-07-2025
|37,67667
|36,1725
|6,99
|2,4
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|04:43:42 31-07-2025
|37,6648
|36,1347
|2,1
|2,4
|Ege Denizi - [58.99 km] Datça (Muğla)
|03:54:40 31-07-2025
|36,16306
|27,46889
|7,05
|1,6
|EGE DENIZI
|03:54:36 31-07-2025
|36,0627
|27,1137
|7
|2,1
|Akdeniz - [22.09 km] Dalaman (Muğla)
|03:53:29 31-07-2025
|36,50694
|28,75056
|6,61
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|03:47:13 31-07-2025
|38,53278
|38,02333
|6,99
|1,1
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|03:47:13 31-07-2025
|38,544
|37,9288
|5,4
|1,1
|Kovancılar (Elazığ)
|03:38:34 31-07-2025
|38,78333
|40,02389
|7,26
|1,4
|ORGULU-PALU (ELAZIG)
|03:38:34 31-07-2025
|38,7203
|40,0445
|12,8
|1,6
|Kadirli (Osmaniye)
|03:19:28 31-07-2025
|37,67583
|36,17111
|7,1
|2,2
|KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
|03:19:28 31-07-2025
|37,6388
|36,1573
|5,5
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|03:19:08 31-07-2025
|38,49361
|38,02917
|7
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:11:45 31-07-2025
|37,18333
|36,70639
|7
|1,8
|NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:11:45 31-07-2025
|37,189
|36,7653
|8,6
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|02:48:56 31-07-2025
|38,21694
|38,62639
|7
|1,2
|Bahçe (Osmaniye)
|02:15:23 31-07-2025
|37,22639
|36,58694
|7
|1
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:15:18 31-07-2025
|38,074
|36,603
|17,8
|1,5
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:34:14 31-07-2025
|38,1378
|36,5582
|7,2
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:34:13 31-07-2025
|38,12472
|36,57306
|7,03
|1,9
|Gürün (Sivas)
|01:26:09 31-07-2025
|38,86194
|37,42139
|7
|1,2
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|01:26:09 31-07-2025
|38,8608
|37,4497
|10,2
|1,4
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