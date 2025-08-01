Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

01 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kovancılar (Elazığ) 23:53:18 31-07-2025 38,81 39,77472 6,48 1
Korkuteli (Antalya) 23:35:59 31-07-2025 37,17167 30,42583 7 1,2
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 23:35:58 31-07-2025 37,0845 30,6037 7,3 1,4
Simav (Kütahya) 23:18:10 31-07-2025 39,27528 28,84056 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 22:57:48 31-07-2025 38,25917 37,82861 7,73 0,9
Battalgazi (Malatya) 22:54:55 31-07-2025 38,1775 38,47139 7 0,9
Derinkuyu (Nevşehir) 22:19:22 31-07-2025 38,37 34,87583 7,06 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:13:45 31-07-2025 37,33639 36,80139 7,02 1,2
AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:13:45 31-07-2025 37,308 36,8155 10,3 1,3
Darende (Malatya) 21:29:46 31-07-2025 38,45472 37,47306 7,01 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:29:46 31-07-2025 38,4218 37,5412 4,5 1,9
Gegharkunik (Ermenistan) - [61.53 km] Aralık (Iğdır) 21:26:21 31-07-2025 40,22972 45,11556 7 2,4
Arnavutköy (İstanbul) 20:32:21 31-07-2025 41,25556 28,77306 8,76 1,5
ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 20:32:21 31-07-2025 41,1955 28,702 16,2 1,3
Akdeniz - [42.92 km] Kaş (Antalya) 20:32:18 31-07-2025 35,94222 29,07778 12,27 2,5
İliç (Erzincan) 20:06:37 31-07-2025 39,43917 38,62722 7,68 1,3
ILIC (ERZINCAN) 20:06:36 31-07-2025 39,45 38,5817 19,2 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:50:26 31-07-2025 37,83972 36,30528 7 0,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 19:39:56 31-07-2025 38,8993 26,1723 20,6 1,9
Ege Denizi - [34.75 km] Karaburun (İzmir) 19:39:55 31-07-2025 38,8825 26,13 10,9 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:47:17 31-07-2025 39,2385 28,9992 8,3 2,7
Simav (Kütahya) 18:47:16 31-07-2025 39,25028 28,97667 7,03 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:32:03 31-07-2025 39,51333 28,11806 7,56 1,7
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:32:02 31-07-2025 39,4635 28,1133 5 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 18:30:14 31-07-2025 39,48472 28,13 6,56 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 16:50:49 31-07-2025 35,2687 27,0252 24,2 2,6
Akdeniz - [216.03 km] Datça (Muğla) 16:50:34 31-07-2025 34,92833 26,44083 8,71 2,4
SURIYE 16:40:32 31-07-2025 36,4613 38,4983 9,4 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.94 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:40:31 31-07-2025 36,4675 38,61972 6,93 2,2
Maku, West Azarbaijan (İran) - [54.31 km] Özalp (Van) 16:29:06 31-07-2025 38,97 44,83278 4,03 2,7
IRAN 16:28:57 31-07-2025 38,5197 45,2823 5 2,9
Malazgirt (Muş) 16:22:18 31-07-2025 39,20917 42,43833 15,1 1,6
Buldan (Denizli) 15:57:20 31-07-2025 38,03417 28,83194 6,66 1
Murgul (Artvin) 15:42:55 31-07-2025 41,31667 41,55361 6,38 0,6
Beypazarı (Ankara) 13:51:56 31-07-2025 40,17444 31,80417 7,02 2
BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) REVIZE01 (2025.07.31 13:51:56) 13:51:56 31-07-2025 40,1845 31,8208 5,8 2,2
Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul) 13:36:40 31-07-2025 40,845 28,26778 9,91 3,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 13:36:40 31-07-2025 40,8207 28,2827 11,7 3,7
Ilgın (Konya) 13:30:25 31-07-2025 38,34306 31,755 7,08 1,2
TEKELER-ILGIN (KONYA) 13:30:21 31-07-2025 38,4517 31,9063 2,4 1,3
Menteşe (Muğla) 13:21:01 31-07-2025 37,17056 28,81972 7,03 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 13:21:00 31-07-2025 37,1988 28,7608 11,9 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:00:26 31-07-2025 39,2122 29,0375 1,8 1,5
Simav (Kütahya) 13:00:23 31-07-2025 39,34583 28,90944 7 1,1
Ege Denizi - [04.89 km] Bodrum (Muğla) 12:44:47 31-07-2025 36,93444 27,32639 5,53 1,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:44:47 31-07-2025 36,9287 27,3407 7,9 2,2
Çiçekdağı (Kırşehir) 12:17:30 31-07-2025 39,55306 34,39361 5,28 1,2
İnönü (Eskişehir) 12:16:16 31-07-2025 39,75972 30,18889 7 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:54:28 31-07-2025 38,00222 37,4425 7 1,7
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 11:54:27 31-07-2025 37,9992 37,4342 7,3 1,6
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 11:34:58 31-07-2025 37,0648 28,5993 13,1 1,5
ICLALIYE-SUSURLUK (BALIKESIR) 11:26:20 31-07-2025 39,9837 28,0448 0 1,3
Simav (Kütahya) 10:45:23 31-07-2025 39,26139 28,95694 7 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:45:23 31-07-2025 39,241 28,9815 5,1 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 10:41:06 31-07-2025 38,10278 36,90694 9,2 2,2
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:41:06 31-07-2025 38,0375 36,969 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:39 31-07-2025 39,13694 28,20056 6,59 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:38 31-07-2025 39,1498 28,1903 15 3,1
Köyceğiz (Muğla) 09:43:11 31-07-2025 37,09889 28,58722 7 1,2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:43:11 31-07-2025 37,0752 28,5823 12,7 1,7
Ege Denizi - [33.48 km] Bozcaada (Çanakkale) 09:07:33 31-07-2025 39,8125 25,67139 6,64 1,8
EGE DENIZI 09:07:32 31-07-2025 39,8582 25,6315 11,2 1,7
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla) 08:59:33 31-07-2025 35,03472 25,99694 8,45 4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 08:59:31 31-07-2025 35,0323 25,6357 6,1 3,8
Tuz Gölü - [05.66 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 08:41:00 31-07-2025 39,12278 33,32222 7 1,6
SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 08:40:58 31-07-2025 39,1175 33,1852 25,1 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 08:23:58 31-07-2025 38,08444 38,41056 7,01 1,2
Marmara Denizi - [11.20 km] Marmara (Balıkesir) 07:48:01 31-07-2025 40,69222 27,45361 6,24 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 07:48:00 31-07-2025 40,6782 27,4652 11,8 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:25:59 31-07-2025 34,707 25,6222 7 3,2
Nurdağı (Gaziantep) 07:15:41 31-07-2025 37,21611 36,73944 6,02 2,3
BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 07:15:40 31-07-2025 37,2165 36,7337 5,7 2,1
Merkez (Elazığ) 07:14:53 31-07-2025 38,58444 39,68333 6,92 1,4
Akdeniz - [23.97 km] Seydikemer (Muğla) 06:39:37 31-07-2025 36,24306 29,02333 5,23 2,1
AKDENIZ 06:39:37 31-07-2025 36,1988 28,9867 9,8 2,3
Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale) 06:33:21 31-07-2025 40,085 26,0875 13,16 1,6
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 06:33:21 31-07-2025 40,0475 26,095 2,1 1,8
Simav (Kütahya) 06:28:28 31-07-2025 39,33583 28,87028 7,05 1
Simav (Kütahya) 06:20:32 31-07-2025 39,23972 29 6,98 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:20:31 31-07-2025 39,2492 28,9897 11,7 1,5
Kelkit (Gümüşhane) 05:19:20 31-07-2025 39,97194 39,59056 6,83 1,1
Ayvacık (Çanakkale) 05:09:47 31-07-2025 39,58972 26,42889 6,96 1,4
PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 05:09:46 31-07-2025 39,523 26,3055 5,2 1,6
Doğanşehir (Malatya) 05:07:08 31-07-2025 38,11361 37,79139 7,8 1,1
Selendi (Manisa) 05:00:07 31-07-2025 38,84833 28,78444 6,75 1,2
HAVAOGLU-SELENDI (MANISA) 05:00:06 31-07-2025 38,8588 28,772 11 1,2
Kadirli (Osmaniye) 04:43:43 31-07-2025 37,67667 36,1725 6,99 2,4
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 04:43:42 31-07-2025 37,6648 36,1347 2,1 2,4
Ege Denizi - [58.99 km] Datça (Muğla) 03:54:40 31-07-2025 36,16306 27,46889 7,05 1,6
EGE DENIZI 03:54:36 31-07-2025 36,0627 27,1137 7 2,1
Akdeniz - [22.09 km] Dalaman (Muğla) 03:53:29 31-07-2025 36,50694 28,75056 6,61 1,1
Yazıhan (Malatya) 03:47:13 31-07-2025 38,53278 38,02333 6,99 1,1
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 03:47:13 31-07-2025 38,544 37,9288 5,4 1,1
Kovancılar (Elazığ) 03:38:34 31-07-2025 38,78333 40,02389 7,26 1,4
ORGULU-PALU (ELAZIG) 03:38:34 31-07-2025 38,7203 40,0445 12,8 1,6
Kadirli (Osmaniye) 03:19:28 31-07-2025 37,67583 36,17111 7,1 2,2
KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) 03:19:28 31-07-2025 37,6388 36,1573 5,5 1,9
Akçadağ (Malatya) 03:19:08 31-07-2025 38,49361 38,02917 7 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 03:11:45 31-07-2025 37,18333 36,70639 7 1,8
NURDAGI (GAZIANTEP) 03:11:45 31-07-2025 37,189 36,7653 8,6 1,7
Pütürge (Malatya) 02:48:56 31-07-2025 38,21694 38,62639 7 1,2
Bahçe (Osmaniye) 02:15:23 31-07-2025 37,22639 36,58694 7 1
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:15:18 31-07-2025 38,074 36,603 17,8 1,5
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:34:14 31-07-2025 38,1378 36,5582 7,2 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 01:34:13 31-07-2025 38,12472 36,57306 7,03 1,9
Gürün (Sivas) 01:26:09 31-07-2025 38,86194 37,42139 7 1,2
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 01:26:09 31-07-2025 38,8608 37,4497 10,2 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kovancılar (Elazığ) 23:53:18 31-07-2025 38,81 39,77472 6,48 1
Korkuteli (Antalya) 23:35:59 31-07-2025 37,17167 30,42583 7 1,2
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 23:35:58 31-07-2025 37,0845 30,6037 7,3 1,4
Simav (Kütahya) 23:18:10 31-07-2025 39,27528 28,84056 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 22:57:48 31-07-2025 38,25917 37,82861 7,73 0,9
Battalgazi (Malatya) 22:54:55 31-07-2025 38,1775 38,47139 7 0,9
Derinkuyu (Nevşehir) 22:19:22 31-07-2025 38,37 34,87583 7,06 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:13:45 31-07-2025 37,33639 36,80139 7,02 1,2
AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 22:13:45 31-07-2025 37,308 36,8155 10,3 1,3
Darende (Malatya) 21:29:46 31-07-2025 38,45472 37,47306 7,01 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:29:46 31-07-2025 38,4218 37,5412 4,5 1,9
Gegharkunik (Ermenistan) - [61.53 km] Aralık (Iğdır) 21:26:21 31-07-2025 40,22972 45,11556 7 2,4
Arnavutköy (İstanbul) 20:32:21 31-07-2025 41,25556 28,77306 8,76 1,5
ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 20:32:21 31-07-2025 41,1955 28,702 16,2 1,3
Akdeniz - [42.92 km] Kaş (Antalya) 20:32:18 31-07-2025 35,94222 29,07778 12,27 2,5
İliç (Erzincan) 20:06:37 31-07-2025 39,43917 38,62722 7,68 1,3
ILIC (ERZINCAN) 20:06:36 31-07-2025 39,45 38,5817 19,2 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:50:26 31-07-2025 37,83972 36,30528 7 0,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 19:39:56 31-07-2025 38,8993 26,1723 20,6 1,9
Ege Denizi - [34.75 km] Karaburun (İzmir) 19:39:55 31-07-2025 38,8825 26,13 10,9 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:47:17 31-07-2025 39,2385 28,9992 8,3 2,7
Simav (Kütahya) 18:47:16 31-07-2025 39,25028 28,97667 7,03 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:32:03 31-07-2025 39,51333 28,11806 7,56 1,7
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:32:02 31-07-2025 39,4635 28,1133 5 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 18:30:14 31-07-2025 39,48472 28,13 6,56 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 16:50:49 31-07-2025 35,2687 27,0252 24,2 2,6
Akdeniz - [216.03 km] Datça (Muğla) 16:50:34 31-07-2025 34,92833 26,44083 8,71 2,4
SURIYE 16:40:32 31-07-2025 36,4613 38,4983 9,4 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.94 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:40:31 31-07-2025 36,4675 38,61972 6,93 2,2
Maku, West Azarbaijan (İran) - [54.31 km] Özalp (Van) 16:29:06 31-07-2025 38,97 44,83278 4,03 2,7
IRAN 16:28:57 31-07-2025 38,5197 45,2823 5 2,9
Malazgirt (Muş) 16:22:18 31-07-2025 39,20917 42,43833 15,1 1,6
Buldan (Denizli) 15:57:20 31-07-2025 38,03417 28,83194 6,66 1
Murgul (Artvin) 15:42:55 31-07-2025 41,31667 41,55361 6,38 0,6
Beypazarı (Ankara) 13:51:56 31-07-2025 40,17444 31,80417 7,02 2
BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) REVIZE01 (2025.07.31 13:51:56) 13:51:56 31-07-2025 40,1845 31,8208 5,8 2,2
Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul) 13:36:40 31-07-2025 40,845 28,26778 9,91 3,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 13:36:40 31-07-2025 40,8207 28,2827 11,7 3,7
Ilgın (Konya) 13:30:25 31-07-2025 38,34306 31,755 7,08 1,2
TEKELER-ILGIN (KONYA) 13:30:21 31-07-2025 38,4517 31,9063 2,4 1,3
Menteşe (Muğla) 13:21:01 31-07-2025 37,17056 28,81972 7,03 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 13:21:00 31-07-2025 37,1988 28,7608 11,9 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:00:26 31-07-2025 39,2122 29,0375 1,8 1,5
Simav (Kütahya) 13:00:23 31-07-2025 39,34583 28,90944 7 1,1
Ege Denizi - [04.89 km] Bodrum (Muğla) 12:44:47 31-07-2025 36,93444 27,32639 5,53 1,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:44:47 31-07-2025 36,9287 27,3407 7,9 2,2
Çiçekdağı (Kırşehir) 12:17:30 31-07-2025 39,55306 34,39361 5,28 1,2
İnönü (Eskişehir) 12:16:16 31-07-2025 39,75972 30,18889 7 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 11:54:28 31-07-2025 38,00222 37,4425 7 1,7
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 11:54:27 31-07-2025 37,9992 37,4342 7,3 1,6
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 11:34:58 31-07-2025 37,0648 28,5993 13,1 1,5
ICLALIYE-SUSURLUK (BALIKESIR) 11:26:20 31-07-2025 39,9837 28,0448 0 1,3
Simav (Kütahya) 10:45:23 31-07-2025 39,26139 28,95694 7 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:45:23 31-07-2025 39,241 28,9815 5,1 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 10:41:06 31-07-2025 38,10278 36,90694 9,2 2,2
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:41:06 31-07-2025 38,0375 36,969 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:39 31-07-2025 39,13694 28,20056 6,59 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:38 31-07-2025 39,1498 28,1903 15 3,1
Köyceğiz (Muğla) 09:43:11 31-07-2025 37,09889 28,58722 7 1,2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:43:11 31-07-2025 37,0752 28,5823 12,7 1,7
Ege Denizi - [33.48 km] Bozcaada (Çanakkale) 09:07:33 31-07-2025 39,8125 25,67139 6,64 1,8
EGE DENIZI 09:07:32 31-07-2025 39,8582 25,6315 11,2 1,7
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla) 08:59:33 31-07-2025 35,03472 25,99694 8,45 4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 08:59:31 31-07-2025 35,0323 25,6357 6,1 3,8
Tuz Gölü - [05.66 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 08:41:00 31-07-2025 39,12278 33,32222 7 1,6
SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 08:40:58 31-07-2025 39,1175 33,1852 25,1 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 08:23:58 31-07-2025 38,08444 38,41056 7,01 1,2
Marmara Denizi - [11.20 km] Marmara (Balıkesir) 07:48:01 31-07-2025 40,69222 27,45361 6,24 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 07:48:00 31-07-2025 40,6782 27,4652 11,8 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:25:59 31-07-2025 34,707 25,6222 7 3,2
Nurdağı (Gaziantep) 07:15:41 31-07-2025 37,21611 36,73944 6,02 2,3
BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 07:15:40 31-07-2025 37,2165 36,7337 5,7 2,1
Merkez (Elazığ) 07:14:53 31-07-2025 38,58444 39,68333 6,92 1,4
Akdeniz - [23.97 km] Seydikemer (Muğla) 06:39:37 31-07-2025 36,24306 29,02333 5,23 2,1
AKDENIZ 06:39:37 31-07-2025 36,1988 28,9867 9,8 2,3
Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale) 06:33:21 31-07-2025 40,085 26,0875 13,16 1,6
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 06:33:21 31-07-2025 40,0475 26,095 2,1 1,8
Simav (Kütahya) 06:28:28 31-07-2025 39,33583 28,87028 7,05 1
Simav (Kütahya) 06:20:32 31-07-2025 39,23972 29 6,98 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:20:31 31-07-2025 39,2492 28,9897 11,7 1,5
Kelkit (Gümüşhane) 05:19:20 31-07-2025 39,97194 39,59056 6,83 1,1
Ayvacık (Çanakkale) 05:09:47 31-07-2025 39,58972 26,42889 6,96 1,4
PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 05:09:46 31-07-2025 39,523 26,3055 5,2 1,6
Doğanşehir (Malatya) 05:07:08 31-07-2025 38,11361 37,79139 7,8 1,1
Selendi (Manisa) 05:00:07 31-07-2025 38,84833 28,78444 6,75 1,2
HAVAOGLU-SELENDI (MANISA) 05:00:06 31-07-2025 38,8588 28,772 11 1,2
Kadirli (Osmaniye) 04:43:43 31-07-2025 37,67667 36,1725 6,99 2,4
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 04:43:42 31-07-2025 37,6648 36,1347 2,1 2,4
Ege Denizi - [58.99 km] Datça (Muğla) 03:54:40 31-07-2025 36,16306 27,46889 7,05 1,6
EGE DENIZI 03:54:36 31-07-2025 36,0627 27,1137 7 2,1
Akdeniz - [22.09 km] Dalaman (Muğla) 03:53:29 31-07-2025 36,50694 28,75056 6,61 1,1
Yazıhan (Malatya) 03:47:13 31-07-2025 38,53278 38,02333 6,99 1,1
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 03:47:13 31-07-2025 38,544 37,9288 5,4 1,1
Kovancılar (Elazığ) 03:38:34 31-07-2025 38,78333 40,02389 7,26 1,4
ORGULU-PALU (ELAZIG) 03:38:34 31-07-2025 38,7203 40,0445 12,8 1,6
Kadirli (Osmaniye) 03:19:28 31-07-2025 37,67583 36,17111 7,1 2,2
KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) 03:19:28 31-07-2025 37,6388 36,1573 5,5 1,9
Akçadağ (Malatya) 03:19:08 31-07-2025 38,49361 38,02917 7 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 03:11:45 31-07-2025 37,18333 36,70639 7 1,8
NURDAGI (GAZIANTEP) 03:11:45 31-07-2025 37,189 36,7653 8,6 1,7
Pütürge (Malatya) 02:48:56 31-07-2025 38,21694 38,62639 7 1,2
Bahçe (Osmaniye) 02:15:23 31-07-2025 37,22639 36,58694 7 1
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:15:18 31-07-2025 38,074 36,603 17,8 1,5
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:34:14 31-07-2025 38,1378 36,5582 7,2 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 01:34:13 31-07-2025 38,12472 36,57306 7,03 1,9
Gürün (Sivas) 01:26:09 31-07-2025 38,86194 37,42139 7 1,2
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 01:26:09 31-07-2025 38,8608 37,4497 10,2 1,4
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