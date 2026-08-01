Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Ağustos 2026
01.08.2026 00:00
Son Güncelleme: 01.08.2026 01:00
NTV
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01 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Kovancılar (Elazığ)
|01 Ağustos 2026 00:25
|38.6932
|39.8440
|17.74
|1.30
|Hisarcık (Kütahya)
|01 Ağustos 2026 00:24
|39.2057
|29.1020
|7.00
|1.80
|Pütürge (Malatya)
|01 Ağustos 2026 00:01
|38.2660
|38.7212
|10.23
|1.00
|Pınarbaşı (Kayseri)
|31 Temmuz 2026 23:58
|38.7380
|36.5908
|6.96
|1.10
|Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [57.71 km] Borçka (Artvin)
|31 Temmuz 2026 23:27
|41.9850
|42.1513
|7.11
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Temmuz 2026 23:22
|39.2240
|28.1555
|11.90
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Temmuz 2026 22:05
|39.2577
|28.0825
|7.00
|1.20
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|31 Temmuz 2026 21:51
|38.0753
|37.2385
|7.02
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Temmuz 2026 21:32
|39.1567
|28.3150
|7.00
|1.30
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [35.87 km] Kemer (Antalya)
|31 Temmuz 2026 21:26
|36.5418
|30.9677
|7.00
|2.00
|Saimbeyli (Adana)
|31 Temmuz 2026 21:15
|37.8218
|36.1985
|7.00
|2.00
|Akçadağ (Malatya)
|31 Temmuz 2026 19:32
|38.3088
|37.8638
|12.33
|1.00
|Akçadağ (Malatya)
|31 Temmuz 2026 19:28
|38.2702
|37.9298
|8.17
|1.60
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|31 Temmuz 2026 19:23
|37.3152
|37.0345
|12.24
|2.90
|Kozan (Adana)
|31 Temmuz 2026 19:09
|37.5198
|35.5262
|7.65
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Temmuz 2026 18:44
|39.1623
|28.2278
|5.59
|1.50
|Simav (Kütahya)
|31 Temmuz 2026 17:35
|39.2536
|28.9069
|7.00
|2.00
|Milas (Muğla)
|31 Temmuz 2026 17:20
|37.1047
|28.0022
|7.00
|2.00
|Pütürge (Malatya)
|31 Temmuz 2026 16:59
|38.2227
|38.8682
|5.38
|0.90
|Yeşilyurt (Malatya)
|31 Temmuz 2026 16:49
|38.3043
|38.2228
|7.00
|1.20
|Malazgirt (Muş)
|31 Temmuz 2026 16:29
|39.3535
|42.2825
|7.00
|2.20
|Battalgazi (Malatya)
|31 Temmuz 2026 16:15
|38.1408
|38.5723
|7.00
|1.60
|Aslantaş Barajı - [02.05 km] Andırın (Kahramanmaraş)
|31 Temmuz 2026 15:59
|37.3602
|36.2730
|7.03
|1.60
|Hazar Gölü - [04.95 km] Merkez (Elazığ)
|31 Temmuz 2026 15:41
|38.4931
|39.3958
|6.20
|1.20
|Sincik (Adıyaman)
|31 Temmuz 2026 15:24
|38.1432
|38.5230
|7.00
|1.00
|Divriği (Sivas)
|31 Temmuz 2026 15:18
|39.4763
|38.3070
|7.27
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Temmuz 2026 15:11
|39.1531
|28.3006
|7.04
|1.40
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01 Ağustos 2026 00:51
|38.0805
|37.2155
|4.40
|1.70
|TEKIROVA-KEMER (ANTALYA)
|01 Ağustos 2026 00:26
|36.5092
|30.5228
|5.80
|1.60
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|01 Ağustos 2026 00:15
|37.8260
|36.1572
|5.00
|2.10
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|31 Temmuz 2026 22:32
|38.2555
|37.8665
|4.70
|1.10
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|31 Temmuz 2026 22:23
|37.3143
|37.0283
|5.30
|2.70
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|31 Temmuz 2026 21:44
|39.1223
|28.2062
|18.20
|1.60
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|31 Temmuz 2026 20:52
|39.0330
|26.0958
|3.70
|1.80
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|31 Temmuz 2026 20:35
|39.2115
|28.9318
|17.10
|2.10
|KALEM-MILAS (MUGLA)
|31 Temmuz 2026 20:20
|37.0965
|27.9868
|0.00
|2.30
|DOGANBEY-KARACOBAN (ERZURUM)
|31 Temmuz 2026 19:29
|39.3002
|42.1763
|2.80
|2.30
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|31 Temmuz 2026 19:15
|39.3423
|26.0483
|5.40
|1.90
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|31 Temmuz 2026 19:15
|38.1422
|38.4612
|8.80
|1.60
|KESME-DIVRIGI (SIVAS)
|31 Temmuz 2026 18:18
|39.4238
|38.2538
|1.90
|1.60
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|31 Temmuz 2026 17:54
|37.0728
|36.9257
|8.90
|2.30
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|31 Temmuz 2026 17:30
|38.3240
|38.7273
|1.50
|2.40
|YENIKOY-MENDERES (IZMIR)
|31 Temmuz 2026 17:04
|38.2080
|27.0305
|9.90
|1.10
|ULUKOY-(MALATYA)
|31 Temmuz 2026 17:02
|38.1590
|38.5505
|18.60
|1.80
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|31 Temmuz 2026 16:45
|39.1547
|28.2988
|10.60
|1.50
|KOS ADASI (EGE DENIZI)
|31 Temmuz 2026 16:12
|36.9098
|27.2953
|3.70
|1.60
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|31 Temmuz 2026 16:11
|39.1495
|28.2810
|8.90
|1.60
|ULUKOY-(MALATYA)
|31 Temmuz 2026 15:36
|38.1620
|38.5612
|2.40
|2.40
|BOGAZLI-OTLUKBELI (ERZINCAN)
|31 Temmuz 2026 15:06
|39.9835
|39.9323
|17.20
|2.00
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|31 Temmuz 2026 14:59
|38.2328
|37.7827
|6.00
|1.90