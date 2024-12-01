Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Aralık 2024

01 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 06:14:50 01-12-2024 38,9503 26,2713 9,1 3,4
Ege Denizi - [33.19 km] Karaburun (İzmir) 06:14:50 01-12-2024 38,93028 26,24222 11,3 3,3
Pütürge (Malatya) 05:56:38 01-12-2024 38,29361 38,76806 8,48 1,9
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:56:38 01-12-2024 38,3053 38,769 5,4 1,9
AKDENIZ 05:44:03 01-12-2024 36,542 25,5022 25,2 2,7
Ege Denizi 05:44:00 01-12-2024 36,65389 25,57611 7 2,4
Beypazarı (Ankara) 05:36:28 01-12-2024 40,17556 31,73583 7 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:36:27 01-12-2024 40,1687 31,7335 5 2,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:27:49 01-12-2024 38,02056 37,53722 7 1
NILUFER (BURSA) 05:26:16 01-12-2024 40,1943 28,9507 9,1 1,5
Nilüfer (Bursa) 05:26:16 01-12-2024 40,19306 28,97694 12,96 1,4
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 05:18:51 01-12-2024 40,7413 32,8567 6,3 1,6
Çerkeş (Çankırı) 05:18:51 01-12-2024 40,73 32,86528 9,76 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.33 km] Kuşadası (Aydın) 05:04:38 01-12-2024 37,82389 26,98972 7,21 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 04:42:21 01-12-2024 37,96806 36,52333 7 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:40:54 01-12-2024 36,9333 27,7173 8,2 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.98 km] Bodrum (Muğla) 04:40:54 01-12-2024 36,92417 27,74222 6,95 1,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:33:01 01-12-2024 36,9185 27,718 10,3 1,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.04 km] Bodrum (Muğla) 04:33:01 01-12-2024 36,90583 27,73278 7,03 1,5
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 04:04:23 01-12-2024 38,7395 39,9648 6,4 2
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 03:51:36 01-12-2024 38,7185 39,9455 2,7 2
Palu (Elazığ) 03:51:36 01-12-2024 38,68472 39,94389 7 2
Pütürge (Malatya) 03:36:14 01-12-2024 38,31917 38,82611 7,01 1,2
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 03:36:13 01-12-2024 40,7103 32,8545 2,2 2,4
Çerkeş (Çankırı) 03:36:13 01-12-2024 40,74361 32,87611 10,92 2,2
Kovancılar (Elazığ) 03:18:52 01-12-2024 38,71056 39,89361 8,24 2,9
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 03:18:51 01-12-2024 38,722 39,9387 3,5 2,9
MARMARA DENIZI 03:09:04 01-12-2024 40,7917 27,7148 10 1,8
Marmara Denizi - [15.49 km] Marmara (Balıkesir) 03:09:03 01-12-2024 40,78778 27,70417 6,93 1,9
Çerkeş (Çankırı) 03:06:35 01-12-2024 40,73694 32,85472 10,79 2,1
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 03:06:35 01-12-2024 40,7168 32,8625 6,3 2,4
Doğanşehir (Malatya) 02:11:14 01-12-2024 37,89611 37,92944 7 1,2
Artova (Tokat) 02:07:09 01-12-2024 40,07472 36,30583 19,3 1,8
SALUR-ARTOVA (TOKAT) 02:07:09 01-12-2024 40,0772 36,3078 5,4 1,9
KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:00:44 01-12-2024 38,0218 37,8 17,4 1,2
Doğanşehir (Malatya) 02:00:43 01-12-2024 38,11889 37,87111 11,81 1,4
Baskil (Elazığ) 01:34:31 01-12-2024 38,49778 38,85444 9,06 1,8
KOCHARMANI-(ELAZIG) 01:34:31 01-12-2024 38,4915 38,9277 4,5 1,7
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 01:23:59 01-12-2024 40,4045 28,8318 9,7 2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.75 km] Mudanya (Bursa) 01:23:58 01-12-2024 40,41806 28,8225 6,99 1,9
TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) 01:09:52 01-12-2024 39,084 39,0208 3,6 2
Çemişgezek (Tunceli) 01:09:51 01-12-2024 39,09639 38,985 6,92 2
Nilüfer (Bursa) 00:53:07 01-12-2024 40,2025 28,96028 6,54 2,7
NILUFER (BURSA) 00:53:06 01-12-2024 40,1918 28,9692 11,4 2,7
Susuz (Kars) 23:16:55 30-11-2024 40,81639 42,90222 7 1,1
Ayion Oros (Yunanistan) - [126.87 km] Gökçeada (Çanakkale) 22:13:10 30-11-2024 40,20833 24,2225 6,76 3
YUNANISTAN 22:13:07 30-11-2024 40,3617 24,1512 10,8 3,1
Çemişgezek (Tunceli) 22:11:32 30-11-2024 39,09611 38,97194 7 1,6
PASACIK-CEMISGEZEK (TUNCELI) 22:11:32 30-11-2024 39,0832 38,9993 8,1 1,8
Battalgazi (Malatya) 22:02:21 30-11-2024 38,31444 38,675 11,48 1,7
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 22:02:21 30-11-2024 38,3935 38,6945 5 1,6
Seydikemer (Muğla) 21:56:03 30-11-2024 36,71944 29,30306 7 1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:30:44 30-11-2024 38,133 36,5972 6,8 1,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:11:08 30-11-2024 38,0595 37,6777 7,6 1,4
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:06:31 30-11-2024 38,076 36,6242 5,4 1,3
Pütürge (Malatya) 19:03:03 30-11-2024 38,22111 38,64167 13,75 1,5
KORME-PUTURGE (MALATYA) 19:02:59 30-11-2024 38,1828 38,6873 5 1,6
Akdeniz - [27.42 km] Alanya (Antalya) 18:24:05 30-11-2024 36,20389 32,00306 6,8 1,1
Bucak (Burdur) 18:15:14 30-11-2024 37,4475 30,68417 7,11 1,6
DUTALANI-BUCAK (BURDUR) 18:15:14 30-11-2024 37,4098 30,7313 5 1,8
Pütürge (Malatya) 18:10:44 30-11-2024 38,205 38,68611 7,1 1,6
Hazar Gölü - [00.80 km] Sivrice (Elazığ) 17:58:49 30-11-2024 38,45611 39,30472 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 17:44:06 30-11-2024 38,48583 39,33111 7 1,9
Sivrice (Elazığ) 17:43:27 30-11-2024 38,49139 39,32611 12,91 2,6
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 17:43:27 30-11-2024 38,519 39,3222 11,5 2,7
Çankaya (Ankara) 17:25:01 30-11-2024 39,83944 32,96333 4,82 0,9
Biga (Çanakkale) 17:03:46 30-11-2024 40,28583 27,01 7,1 1,6
DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) 17:03:45 30-11-2024 40,3175 26,9847 15,4 1,5
Kale (Malatya) 17:01:50 30-11-2024 38,34278 38,78833 5,9 2,3
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 17:01:48 30-11-2024 38,3395 38,8135 4,9 2,2
YESILOZ-ALANYA (ANTALYA) 16:56:04 30-11-2024 36,3922 32,1977 38,7 1,7
Akdeniz - [82.92 km] Gazipaşa (Antalya) 16:55:52 30-11-2024 35,88083 31,5025 10,91 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 16:54:30 30-11-2024 38,31167 38,2325 7 1,3
Kale (Malatya) 16:54:19 30-11-2024 38,345 38,79694 7,82 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 16:44:35 30-11-2024 37,80583 36,44417 6,99 1,6
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 16:44:35 30-11-2024 37,7815 36,5627 19,8 1,4
Sincik (Adıyaman) 16:16:31 30-11-2024 38,15111 38,535 6,99 1,3
Merkez (Kırıkkale) 16:00:48 30-11-2024 40,00472 33,56083 3,91 1
Kuyucak (Aydın) 15:14:16 30-11-2024 37,92222 28,50917 6,8 1,2
Ege Denizi - [40.14 km] Bozcaada (Çanakkale) 15:04:31 30-11-2024 39,72472 25,61417 6,78 1,8
Sivrice (Elazığ) 14:37:25 30-11-2024 38,47194 39,14111 7 1,6
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 14:37:24 30-11-2024 38,4463 39,1627 15,9 1,5
Orta (Çankırı) 14:23:48 30-11-2024 40,53389 33,00417 7 1
Karaisalı (Adana) 14:23:00 30-11-2024 37,39583 35,25778 11,45 1,6
KUSCUSOFULU-KARAISALI (ADANA) 14:22:57 30-11-2024 37,406 35,3427 16,2 1,6
Selçuklu (Konya) 13:57:38 30-11-2024 37,9675 32,50667 7 1,3
SIZMA-SELCUKLU (KONYA) 13:57:38 30-11-2024 38,0612 32,4358 0 1,3
Kırıkhan (Hatay) 13:45:11 30-11-2024 36,40444 36,2775 10,53 3,4
OVAKENT-(HATAY) 13:45:11 30-11-2024 36,3888 36,2587 9,3 3,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [53.98 km] Akyaka (Kars) 13:27:29 30-11-2024 41,4125 43,86333 6,72 2,1
Merkez (Bingöl) 13:18:37 30-11-2024 39,05306 40,41139 37,17 1,2
AKDENIZ 13:05:26 30-11-2024 35,3735 27,4272 7,4 2,5
Akdeniz - [134.20 km] Datça (Muğla) 13:05:24 30-11-2024 35,48556 27,39972 7 2,4
Yerköy (Yozgat) 13:01:35 30-11-2024 39,55389 34,58222 7,01 0,8
Merkez (Elazığ) 13:00:13 30-11-2024 38,72722 38,96583 7 1,1
Emet (Kütahya) 12:57:34 30-11-2024 39,35694 29,28194 7 1,3
YUNANISTAN 12:55:31 30-11-2024 40,2867 24,1058 4,9 2,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 12:49:40 30-11-2024 37,794 27,0172 6,3 1,9
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.65 km] Kuşadası (Aydın) 12:49:39 30-11-2024 37,76972 27 7,12 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:45:31 30-11-2024 39,65667 29,45472 7 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:44:58 30-11-2024 39,67694 29,48667 7 1,5
SENLIK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:44:58 30-11-2024 39,5875 29,7127 0 1,9
KARAKOCEK-HEKIMHAN (MALATYA) 12:28:16 30-11-2024 38,9008 38,0212 15 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:12 30-11-2024 38,23472 38,16944 6,94 1,3
KARACOBANPINARI-TEPEBASI (ESKISEHIR) 12:26:58 30-11-2024 39,9147 30,411 7,2 1,9
Tepebaşı (Eskişehir) 12:26:56 30-11-2024 39,83972 30,49472 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:24:20 30-11-2024 38,18833 38,16417 12,56 1,3
Çermik (Diyarbakır) 12:20:20 30-11-2024 38,12306 39,52167 7 1,4
Merkez (Iğdır) 12:18:32 30-11-2024 39,78083 44,23722 7,92 2,2
KARAGUNEY-(IGDIR) 12:18:32 30-11-2024 39,7443 44,2072 5 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 12:13:24 30-11-2024 37,96861 36,50278 7 1,8
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:13:24 30-11-2024 37,9828 36,5262 14,4 1,5
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 12:06:35 30-11-2024 38,3723 37,6308 3,3 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:06:34 30-11-2024 38,32611 37,59472 24,83 1,6
CEKICLER-CAN (CANAKKALE) 11:41:45 30-11-2024 40,013 27,0192 4,9 1,1
Çan (Çanakkale) 11:41:44 30-11-2024 40,02028 27,01417 7 1,4
Tire (İzmir) 11:32:08 30-11-2024 37,98194 27,66889 5,03 1,8
AKMESCIT-TIRE (IZMIR) 11:32:08 30-11-2024 37,9895 27,69 8,5 1,8
Çiçekdağı (Kırşehir) 11:31:14 30-11-2024 39,55361 34,40833 7 1,1
Ege Denizi - [77.02 km] Datça (Muğla) 10:55:26 30-11-2024 36,00056 27,425 13,42 2
AKDENIZ 10:55:25 30-11-2024 35,9918 27,2763 5,7 2,1
Torul (Gümüşhane) 10:44:41 30-11-2024 40,36889 39,25194 7 1,1
Germencik (Aydın) 10:37:11 30-11-2024 37,89694 27,62417 3,97 2,2
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 10:37:11 30-11-2024 37,913 27,6185 8,7 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın) 09:24:22 30-11-2024 37,81611 27,00028 6,97 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:24:22 30-11-2024 37,8293 27,0175 6,9 2,2
Çan (Çanakkale) 09:04:48 30-11-2024 40,03056 26,97694 6,98 1,5
KULFAL-CAN (CANAKKALE) 09:04:47 30-11-2024 40,0262 26,9793 6,3 1,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:50:20 30-11-2024 40,2205 31,7412 7,6 2
Beypazarı (Ankara) 08:50:19 30-11-2024 40,22556 31,72028 6,98 1,7
Kovancılar (Elazığ) 08:48:44 30-11-2024 38,67556 39,57667 5,05 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 08:43:38 30-11-2024 37,95833 36,51861 7 1,6
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 08:43:38 30-11-2024 37,9783 36,5985 8,5 1,4
YUNANISTAN 08:42:09 30-11-2024 40,2298 24,0747 4,4 2
Beypazarı (Ankara) 08:39:28 30-11-2024 40,06694 31,76972 7 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:39:28 30-11-2024 40,1838 31,7627 6,5 1,9
YUNANISTAN 08:36:53 30-11-2024 40,31 24,1403 7,4 2,5
Sungurlu (Çorum) 08:15:37 30-11-2024 40,29361 34,37278 7 2,4
IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) 08:15:37 30-11-2024 40,3187 34,356 2,4 2,6
Kırıkhan (Hatay) 07:58:08 30-11-2024 36,60944 36,41944 7 1,9
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 07:58:07 30-11-2024 36,6163 36,3208 3,6 1,8
YUNANISTAN 07:41:55 30-11-2024 40,3093 24,0912 7,4 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:41:12 30-11-2024 38,30611 37,27333 6,87 1,3
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:41:12 30-11-2024 38,314 37,3648 5,3 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:59:52 30-11-2024 35,0858 25,9485 3,3 2,5
Geyve (Sakarya) 06:49:44 30-11-2024 40,3625 30,17361 7 1,5
SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK) 06:49:43 30-11-2024 40,3477 30,1607 3,3 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 06:14:50 01-12-2024 38,9503 26,2713 9,1 3,4
Ege Denizi - [33.19 km] Karaburun (İzmir) 06:14:50 01-12-2024 38,93028 26,24222 11,3 3,3
Pütürge (Malatya) 05:56:38 01-12-2024 38,29361 38,76806 8,48 1,9
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:56:38 01-12-2024 38,3053 38,769 5,4 1,9
AKDENIZ 05:44:03 01-12-2024 36,542 25,5022 25,2 2,7
Ege Denizi 05:44:00 01-12-2024 36,65389 25,57611 7 2,4
Beypazarı (Ankara) 05:36:28 01-12-2024 40,17556 31,73583 7 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:36:27 01-12-2024 40,1687 31,7335 5 2,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:27:49 01-12-2024 38,02056 37,53722 7 1
NILUFER (BURSA) 05:26:16 01-12-2024 40,1943 28,9507 9,1 1,5
Nilüfer (Bursa) 05:26:16 01-12-2024 40,19306 28,97694 12,96 1,4
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 05:18:51 01-12-2024 40,7413 32,8567 6,3 1,6
Çerkeş (Çankırı) 05:18:51 01-12-2024 40,73 32,86528 9,76 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.33 km] Kuşadası (Aydın) 05:04:38 01-12-2024 37,82389 26,98972 7,21 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 04:42:21 01-12-2024 37,96806 36,52333 7 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:40:54 01-12-2024 36,9333 27,7173 8,2 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.98 km] Bodrum (Muğla) 04:40:54 01-12-2024 36,92417 27,74222 6,95 1,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:33:01 01-12-2024 36,9185 27,718 10,3 1,6
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.04 km] Bodrum (Muğla) 04:33:01 01-12-2024 36,90583 27,73278 7,03 1,5
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 04:04:23 01-12-2024 38,7395 39,9648 6,4 2
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 03:51:36 01-12-2024 38,7185 39,9455 2,7 2
Palu (Elazığ) 03:51:36 01-12-2024 38,68472 39,94389 7 2
Pütürge (Malatya) 03:36:14 01-12-2024 38,31917 38,82611 7,01 1,2
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 03:36:13 01-12-2024 40,7103 32,8545 2,2 2,4
Çerkeş (Çankırı) 03:36:13 01-12-2024 40,74361 32,87611 10,92 2,2
Kovancılar (Elazığ) 03:18:52 01-12-2024 38,71056 39,89361 8,24 2,9
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 03:18:51 01-12-2024 38,722 39,9387 3,5 2,9
MARMARA DENIZI 03:09:04 01-12-2024 40,7917 27,7148 10 1,8
Marmara Denizi - [15.49 km] Marmara (Balıkesir) 03:09:03 01-12-2024 40,78778 27,70417 6,93 1,9
Çerkeş (Çankırı) 03:06:35 01-12-2024 40,73694 32,85472 10,79 2,1
YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) 03:06:35 01-12-2024 40,7168 32,8625 6,3 2,4
Doğanşehir (Malatya) 02:11:14 01-12-2024 37,89611 37,92944 7 1,2
Artova (Tokat) 02:07:09 01-12-2024 40,07472 36,30583 19,3 1,8
SALUR-ARTOVA (TOKAT) 02:07:09 01-12-2024 40,0772 36,3078 5,4 1,9
KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:00:44 01-12-2024 38,0218 37,8 17,4 1,2
Doğanşehir (Malatya) 02:00:43 01-12-2024 38,11889 37,87111 11,81 1,4
Baskil (Elazığ) 01:34:31 01-12-2024 38,49778 38,85444 9,06 1,8
KOCHARMANI-(ELAZIG) 01:34:31 01-12-2024 38,4915 38,9277 4,5 1,7
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 01:23:59 01-12-2024 40,4045 28,8318 9,7 2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.75 km] Mudanya (Bursa) 01:23:58 01-12-2024 40,41806 28,8225 6,99 1,9
TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) 01:09:52 01-12-2024 39,084 39,0208 3,6 2
Çemişgezek (Tunceli) 01:09:51 01-12-2024 39,09639 38,985 6,92 2
Nilüfer (Bursa) 00:53:07 01-12-2024 40,2025 28,96028 6,54 2,7
NILUFER (BURSA) 00:53:06 01-12-2024 40,1918 28,9692 11,4 2,7
Susuz (Kars) 23:16:55 30-11-2024 40,81639 42,90222 7 1,1
Ayion Oros (Yunanistan) - [126.87 km] Gökçeada (Çanakkale) 22:13:10 30-11-2024 40,20833 24,2225 6,76 3
YUNANISTAN 22:13:07 30-11-2024 40,3617 24,1512 10,8 3,1
Çemişgezek (Tunceli) 22:11:32 30-11-2024 39,09611 38,97194 7 1,6
PASACIK-CEMISGEZEK (TUNCELI) 22:11:32 30-11-2024 39,0832 38,9993 8,1 1,8
Battalgazi (Malatya) 22:02:21 30-11-2024 38,31444 38,675 11,48 1,7
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 22:02:21 30-11-2024 38,3935 38,6945 5 1,6
Seydikemer (Muğla) 21:56:03 30-11-2024 36,71944 29,30306 7 1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:30:44 30-11-2024 38,133 36,5972 6,8 1,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:11:08 30-11-2024 38,0595 37,6777 7,6 1,4
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:06:31 30-11-2024 38,076 36,6242 5,4 1,3
Pütürge (Malatya) 19:03:03 30-11-2024 38,22111 38,64167 13,75 1,5
KORME-PUTURGE (MALATYA) 19:02:59 30-11-2024 38,1828 38,6873 5 1,6
Akdeniz - [27.42 km] Alanya (Antalya) 18:24:05 30-11-2024 36,20389 32,00306 6,8 1,1
Bucak (Burdur) 18:15:14 30-11-2024 37,4475 30,68417 7,11 1,6
DUTALANI-BUCAK (BURDUR) 18:15:14 30-11-2024 37,4098 30,7313 5 1,8
Pütürge (Malatya) 18:10:44 30-11-2024 38,205 38,68611 7,1 1,6
Hazar Gölü - [00.80 km] Sivrice (Elazığ) 17:58:49 30-11-2024 38,45611 39,30472 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 17:44:06 30-11-2024 38,48583 39,33111 7 1,9
Sivrice (Elazığ) 17:43:27 30-11-2024 38,49139 39,32611 12,91 2,6
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 17:43:27 30-11-2024 38,519 39,3222 11,5 2,7
Çankaya (Ankara) 17:25:01 30-11-2024 39,83944 32,96333 4,82 0,9
Biga (Çanakkale) 17:03:46 30-11-2024 40,28583 27,01 7,1 1,6
DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) 17:03:45 30-11-2024 40,3175 26,9847 15,4 1,5
Kale (Malatya) 17:01:50 30-11-2024 38,34278 38,78833 5,9 2,3
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 17:01:48 30-11-2024 38,3395 38,8135 4,9 2,2
YESILOZ-ALANYA (ANTALYA) 16:56:04 30-11-2024 36,3922 32,1977 38,7 1,7
Akdeniz - [82.92 km] Gazipaşa (Antalya) 16:55:52 30-11-2024 35,88083 31,5025 10,91 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 16:54:30 30-11-2024 38,31167 38,2325 7 1,3
Kale (Malatya) 16:54:19 30-11-2024 38,345 38,79694 7,82 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 16:44:35 30-11-2024 37,80583 36,44417 6,99 1,6
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 16:44:35 30-11-2024 37,7815 36,5627 19,8 1,4
Sincik (Adıyaman) 16:16:31 30-11-2024 38,15111 38,535 6,99 1,3
Merkez (Kırıkkale) 16:00:48 30-11-2024 40,00472 33,56083 3,91 1
Kuyucak (Aydın) 15:14:16 30-11-2024 37,92222 28,50917 6,8 1,2
Ege Denizi - [40.14 km] Bozcaada (Çanakkale) 15:04:31 30-11-2024 39,72472 25,61417 6,78 1,8
Sivrice (Elazığ) 14:37:25 30-11-2024 38,47194 39,14111 7 1,6
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 14:37:24 30-11-2024 38,4463 39,1627 15,9 1,5
Orta (Çankırı) 14:23:48 30-11-2024 40,53389 33,00417 7 1
Karaisalı (Adana) 14:23:00 30-11-2024 37,39583 35,25778 11,45 1,6
KUSCUSOFULU-KARAISALI (ADANA) 14:22:57 30-11-2024 37,406 35,3427 16,2 1,6
Selçuklu (Konya) 13:57:38 30-11-2024 37,9675 32,50667 7 1,3
SIZMA-SELCUKLU (KONYA) 13:57:38 30-11-2024 38,0612 32,4358 0 1,3
Kırıkhan (Hatay) 13:45:11 30-11-2024 36,40444 36,2775 10,53 3,4
OVAKENT-(HATAY) 13:45:11 30-11-2024 36,3888 36,2587 9,3 3,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [53.98 km] Akyaka (Kars) 13:27:29 30-11-2024 41,4125 43,86333 6,72 2,1
Merkez (Bingöl) 13:18:37 30-11-2024 39,05306 40,41139 37,17 1,2
AKDENIZ 13:05:26 30-11-2024 35,3735 27,4272 7,4 2,5
Akdeniz - [134.20 km] Datça (Muğla) 13:05:24 30-11-2024 35,48556 27,39972 7 2,4
Yerköy (Yozgat) 13:01:35 30-11-2024 39,55389 34,58222 7,01 0,8
Merkez (Elazığ) 13:00:13 30-11-2024 38,72722 38,96583 7 1,1
Emet (Kütahya) 12:57:34 30-11-2024 39,35694 29,28194 7 1,3
YUNANISTAN 12:55:31 30-11-2024 40,2867 24,1058 4,9 2,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 12:49:40 30-11-2024 37,794 27,0172 6,3 1,9
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.65 km] Kuşadası (Aydın) 12:49:39 30-11-2024 37,76972 27 7,12 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 12:45:31 30-11-2024 39,65667 29,45472 7 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:44:58 30-11-2024 39,67694 29,48667 7 1,5
SENLIK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:44:58 30-11-2024 39,5875 29,7127 0 1,9
KARAKOCEK-HEKIMHAN (MALATYA) 12:28:16 30-11-2024 38,9008 38,0212 15 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:12 30-11-2024 38,23472 38,16944 6,94 1,3
KARACOBANPINARI-TEPEBASI (ESKISEHIR) 12:26:58 30-11-2024 39,9147 30,411 7,2 1,9
Tepebaşı (Eskişehir) 12:26:56 30-11-2024 39,83972 30,49472 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:24:20 30-11-2024 38,18833 38,16417 12,56 1,3
Çermik (Diyarbakır) 12:20:20 30-11-2024 38,12306 39,52167 7 1,4
Merkez (Iğdır) 12:18:32 30-11-2024 39,78083 44,23722 7,92 2,2
KARAGUNEY-(IGDIR) 12:18:32 30-11-2024 39,7443 44,2072 5 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 12:13:24 30-11-2024 37,96861 36,50278 7 1,8
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:13:24 30-11-2024 37,9828 36,5262 14,4 1,5
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 12:06:35 30-11-2024 38,3723 37,6308 3,3 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:06:34 30-11-2024 38,32611 37,59472 24,83 1,6
CEKICLER-CAN (CANAKKALE) 11:41:45 30-11-2024 40,013 27,0192 4,9 1,1
Çan (Çanakkale) 11:41:44 30-11-2024 40,02028 27,01417 7 1,4
Tire (İzmir) 11:32:08 30-11-2024 37,98194 27,66889 5,03 1,8
AKMESCIT-TIRE (IZMIR) 11:32:08 30-11-2024 37,9895 27,69 8,5 1,8
Çiçekdağı (Kırşehir) 11:31:14 30-11-2024 39,55361 34,40833 7 1,1
Ege Denizi - [77.02 km] Datça (Muğla) 10:55:26 30-11-2024 36,00056 27,425 13,42 2
AKDENIZ 10:55:25 30-11-2024 35,9918 27,2763 5,7 2,1
Torul (Gümüşhane) 10:44:41 30-11-2024 40,36889 39,25194 7 1,1
Germencik (Aydın) 10:37:11 30-11-2024 37,89694 27,62417 3,97 2,2
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 10:37:11 30-11-2024 37,913 27,6185 8,7 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın) 09:24:22 30-11-2024 37,81611 27,00028 6,97 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:24:22 30-11-2024 37,8293 27,0175 6,9 2,2
Çan (Çanakkale) 09:04:48 30-11-2024 40,03056 26,97694 6,98 1,5
KULFAL-CAN (CANAKKALE) 09:04:47 30-11-2024 40,0262 26,9793 6,3 1,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:50:20 30-11-2024 40,2205 31,7412 7,6 2
Beypazarı (Ankara) 08:50:19 30-11-2024 40,22556 31,72028 6,98 1,7
Kovancılar (Elazığ) 08:48:44 30-11-2024 38,67556 39,57667 5,05 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 08:43:38 30-11-2024 37,95833 36,51861 7 1,6
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 08:43:38 30-11-2024 37,9783 36,5985 8,5 1,4
YUNANISTAN 08:42:09 30-11-2024 40,2298 24,0747 4,4 2
Beypazarı (Ankara) 08:39:28 30-11-2024 40,06694 31,76972 7 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:39:28 30-11-2024 40,1838 31,7627 6,5 1,9
YUNANISTAN 08:36:53 30-11-2024 40,31 24,1403 7,4 2,5
Sungurlu (Çorum) 08:15:37 30-11-2024 40,29361 34,37278 7 2,4
IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) 08:15:37 30-11-2024 40,3187 34,356 2,4 2,6
Kırıkhan (Hatay) 07:58:08 30-11-2024 36,60944 36,41944 7 1,9
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 07:58:07 30-11-2024 36,6163 36,3208 3,6 1,8
YUNANISTAN 07:41:55 30-11-2024 40,3093 24,0912 7,4 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:41:12 30-11-2024 38,30611 37,27333 6,87 1,3
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:41:12 30-11-2024 38,314 37,3648 5,3 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:59:52 30-11-2024 35,0858 25,9485 3,3 2,5
Geyve (Sakarya) 06:49:44 30-11-2024 40,3625 30,17361 7 1,5
SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK) 06:49:43 30-11-2024 40,3477 30,1607 3,3 1,6

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