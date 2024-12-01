Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
01 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|06:14:50 01-12-2024
|38,9503
|26,2713
|9,1
|3,4
|Ege Denizi - [33.19 km] Karaburun (İzmir)
|06:14:50 01-12-2024
|38,93028
|26,24222
|11,3
|3,3
|Pütürge (Malatya)
|05:56:38 01-12-2024
|38,29361
|38,76806
|8,48
|1,9
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|05:56:38 01-12-2024
|38,3053
|38,769
|5,4
|1,9
|AKDENIZ
|05:44:03 01-12-2024
|36,542
|25,5022
|25,2
|2,7
|Ege Denizi
|05:44:00 01-12-2024
|36,65389
|25,57611
|7
|2,4
|Beypazarı (Ankara)
|05:36:28 01-12-2024
|40,17556
|31,73583
|7
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:36:27 01-12-2024
|40,1687
|31,7335
|5
|2,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:27:49 01-12-2024
|38,02056
|37,53722
|7
|1
|NILUFER (BURSA)
|05:26:16 01-12-2024
|40,1943
|28,9507
|9,1
|1,5
|Nilüfer (Bursa)
|05:26:16 01-12-2024
|40,19306
|28,97694
|12,96
|1,4
|YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)
|05:18:51 01-12-2024
|40,7413
|32,8567
|6,3
|1,6
|Çerkeş (Çankırı)
|05:18:51 01-12-2024
|40,73
|32,86528
|9,76
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.33 km] Kuşadası (Aydın)
|05:04:38 01-12-2024
|37,82389
|26,98972
|7,21
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:42:21 01-12-2024
|37,96806
|36,52333
|7
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|04:40:54 01-12-2024
|36,9333
|27,7173
|8,2
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.98 km] Bodrum (Muğla)
|04:40:54 01-12-2024
|36,92417
|27,74222
|6,95
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|04:33:01 01-12-2024
|36,9185
|27,718
|10,3
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.04 km] Bodrum (Muğla)
|04:33:01 01-12-2024
|36,90583
|27,73278
|7,03
|1,5
|SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
|04:04:23 01-12-2024
|38,7395
|39,9648
|6,4
|2
|SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG)
|03:51:36 01-12-2024
|38,7185
|39,9455
|2,7
|2
|Palu (Elazığ)
|03:51:36 01-12-2024
|38,68472
|39,94389
|7
|2
|Pütürge (Malatya)
|03:36:14 01-12-2024
|38,31917
|38,82611
|7,01
|1,2
|YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)
|03:36:13 01-12-2024
|40,7103
|32,8545
|2,2
|2,4
|Çerkeş (Çankırı)
|03:36:13 01-12-2024
|40,74361
|32,87611
|10,92
|2,2
|Kovancılar (Elazığ)
|03:18:52 01-12-2024
|38,71056
|39,89361
|8,24
|2,9
|SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG)
|03:18:51 01-12-2024
|38,722
|39,9387
|3,5
|2,9
|MARMARA DENIZI
|03:09:04 01-12-2024
|40,7917
|27,7148
|10
|1,8
|Marmara Denizi - [15.49 km] Marmara (Balıkesir)
|03:09:03 01-12-2024
|40,78778
|27,70417
|6,93
|1,9
|Çerkeş (Çankırı)
|03:06:35 01-12-2024
|40,73694
|32,85472
|10,79
|2,1
|YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)
|03:06:35 01-12-2024
|40,7168
|32,8625
|6,3
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|02:11:14 01-12-2024
|37,89611
|37,92944
|7
|1,2
|Artova (Tokat)
|02:07:09 01-12-2024
|40,07472
|36,30583
|19,3
|1,8
|SALUR-ARTOVA (TOKAT)
|02:07:09 01-12-2024
|40,0772
|36,3078
|5,4
|1,9
|KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:00:44 01-12-2024
|38,0218
|37,8
|17,4
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|02:00:43 01-12-2024
|38,11889
|37,87111
|11,81
|1,4
|Baskil (Elazığ)
|01:34:31 01-12-2024
|38,49778
|38,85444
|9,06
|1,8
|KOCHARMANI-(ELAZIG)
|01:34:31 01-12-2024
|38,4915
|38,9277
|4,5
|1,7
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|01:23:59 01-12-2024
|40,4045
|28,8318
|9,7
|2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.75 km] Mudanya (Bursa)
|01:23:58 01-12-2024
|40,41806
|28,8225
|6,99
|1,9
|TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|01:09:52 01-12-2024
|39,084
|39,0208
|3,6
|2
|Çemişgezek (Tunceli)
|01:09:51 01-12-2024
|39,09639
|38,985
|6,92
|2
|Nilüfer (Bursa)
|00:53:07 01-12-2024
|40,2025
|28,96028
|6,54
|2,7
|NILUFER (BURSA)
|00:53:06 01-12-2024
|40,1918
|28,9692
|11,4
|2,7
|Susuz (Kars)
|23:16:55 30-11-2024
|40,81639
|42,90222
|7
|1,1
|Ayion Oros (Yunanistan) - [126.87 km] Gökçeada (Çanakkale)
|22:13:10 30-11-2024
|40,20833
|24,2225
|6,76
|3
|YUNANISTAN
|22:13:07 30-11-2024
|40,3617
|24,1512
|10,8
|3,1
|Çemişgezek (Tunceli)
|22:11:32 30-11-2024
|39,09611
|38,97194
|7
|1,6
|PASACIK-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|22:11:32 30-11-2024
|39,0832
|38,9993
|8,1
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|22:02:21 30-11-2024
|38,31444
|38,675
|11,48
|1,7
|DARIPINAR-KALE (MALATYA)
|22:02:21 30-11-2024
|38,3935
|38,6945
|5
|1,6
|Seydikemer (Muğla)
|21:56:03 30-11-2024
|36,71944
|29,30306
|7
|1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:30:44 30-11-2024
|38,133
|36,5972
|6,8
|1,2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:11:08 30-11-2024
|38,0595
|37,6777
|7,6
|1,4
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:06:31 30-11-2024
|38,076
|36,6242
|5,4
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|19:03:03 30-11-2024
|38,22111
|38,64167
|13,75
|1,5
|KORME-PUTURGE (MALATYA)
|19:02:59 30-11-2024
|38,1828
|38,6873
|5
|1,6
|Akdeniz - [27.42 km] Alanya (Antalya)
|18:24:05 30-11-2024
|36,20389
|32,00306
|6,8
|1,1
|Bucak (Burdur)
|18:15:14 30-11-2024
|37,4475
|30,68417
|7,11
|1,6
|DUTALANI-BUCAK (BURDUR)
|18:15:14 30-11-2024
|37,4098
|30,7313
|5
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|18:10:44 30-11-2024
|38,205
|38,68611
|7,1
|1,6
|Hazar Gölü - [00.80 km] Sivrice (Elazığ)
|17:58:49 30-11-2024
|38,45611
|39,30472
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|17:44:06 30-11-2024
|38,48583
|39,33111
|7
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|17:43:27 30-11-2024
|38,49139
|39,32611
|12,91
|2,6
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|17:43:27 30-11-2024
|38,519
|39,3222
|11,5
|2,7
|Çankaya (Ankara)
|17:25:01 30-11-2024
|39,83944
|32,96333
|4,82
|0,9
|Biga (Çanakkale)
|17:03:46 30-11-2024
|40,28583
|27,01
|7,1
|1,6
|DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|17:03:45 30-11-2024
|40,3175
|26,9847
|15,4
|1,5
|Kale (Malatya)
|17:01:50 30-11-2024
|38,34278
|38,78833
|5,9
|2,3
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|17:01:48 30-11-2024
|38,3395
|38,8135
|4,9
|2,2
|YESILOZ-ALANYA (ANTALYA)
|16:56:04 30-11-2024
|36,3922
|32,1977
|38,7
|1,7
|Akdeniz - [82.92 km] Gazipaşa (Antalya)
|16:55:52 30-11-2024
|35,88083
|31,5025
|10,91
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:54:30 30-11-2024
|38,31167
|38,2325
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|16:54:19 30-11-2024
|38,345
|38,79694
|7,82
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|16:44:35 30-11-2024
|37,80583
|36,44417
|6,99
|1,6
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|16:44:35 30-11-2024
|37,7815
|36,5627
|19,8
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|16:16:31 30-11-2024
|38,15111
|38,535
|6,99
|1,3
|Merkez (Kırıkkale)
|16:00:48 30-11-2024
|40,00472
|33,56083
|3,91
|1
|Kuyucak (Aydın)
|15:14:16 30-11-2024
|37,92222
|28,50917
|6,8
|1,2
|Ege Denizi - [40.14 km] Bozcaada (Çanakkale)
|15:04:31 30-11-2024
|39,72472
|25,61417
|6,78
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|14:37:25 30-11-2024
|38,47194
|39,14111
|7
|1,6
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|14:37:24 30-11-2024
|38,4463
|39,1627
|15,9
|1,5
|Orta (Çankırı)
|14:23:48 30-11-2024
|40,53389
|33,00417
|7
|1
|Karaisalı (Adana)
|14:23:00 30-11-2024
|37,39583
|35,25778
|11,45
|1,6
|KUSCUSOFULU-KARAISALI (ADANA)
|14:22:57 30-11-2024
|37,406
|35,3427
|16,2
|1,6
|Selçuklu (Konya)
|13:57:38 30-11-2024
|37,9675
|32,50667
|7
|1,3
|SIZMA-SELCUKLU (KONYA)
|13:57:38 30-11-2024
|38,0612
|32,4358
|0
|1,3
|Kırıkhan (Hatay)
|13:45:11 30-11-2024
|36,40444
|36,2775
|10,53
|3,4
|OVAKENT-(HATAY)
|13:45:11 30-11-2024
|36,3888
|36,2587
|9,3
|3,3
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [53.98 km] Akyaka (Kars)
|13:27:29 30-11-2024
|41,4125
|43,86333
|6,72
|2,1
|Merkez (Bingöl)
|13:18:37 30-11-2024
|39,05306
|40,41139
|37,17
|1,2
|AKDENIZ
|13:05:26 30-11-2024
|35,3735
|27,4272
|7,4
|2,5
|Akdeniz - [134.20 km] Datça (Muğla)
|13:05:24 30-11-2024
|35,48556
|27,39972
|7
|2,4
|Yerköy (Yozgat)
|13:01:35 30-11-2024
|39,55389
|34,58222
|7,01
|0,8
|Merkez (Elazığ)
|13:00:13 30-11-2024
|38,72722
|38,96583
|7
|1,1
|Emet (Kütahya)
|12:57:34 30-11-2024
|39,35694
|29,28194
|7
|1,3
|YUNANISTAN
|12:55:31 30-11-2024
|40,2867
|24,1058
|4,9
|2,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:49:40 30-11-2024
|37,794
|27,0172
|6,3
|1,9
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.65 km] Kuşadası (Aydın)
|12:49:39 30-11-2024
|37,76972
|27
|7,12
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:45:31 30-11-2024
|39,65667
|29,45472
|7
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:44:58 30-11-2024
|39,67694
|29,48667
|7
|1,5
|SENLIK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:44:58 30-11-2024
|39,5875
|29,7127
|0
|1,9
|KARAKOCEK-HEKIMHAN (MALATYA)
|12:28:16 30-11-2024
|38,9008
|38,0212
|15
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:28:12 30-11-2024
|38,23472
|38,16944
|6,94
|1,3
|KARACOBANPINARI-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|12:26:58 30-11-2024
|39,9147
|30,411
|7,2
|1,9
|Tepebaşı (Eskişehir)
|12:26:56 30-11-2024
|39,83972
|30,49472
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:24:20 30-11-2024
|38,18833
|38,16417
|12,56
|1,3
|Çermik (Diyarbakır)
|12:20:20 30-11-2024
|38,12306
|39,52167
|7
|1,4
|Merkez (Iğdır)
|12:18:32 30-11-2024
|39,78083
|44,23722
|7,92
|2,2
|KARAGUNEY-(IGDIR)
|12:18:32 30-11-2024
|39,7443
|44,2072
|5
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:13:24 30-11-2024
|37,96861
|36,50278
|7
|1,8
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:13:24 30-11-2024
|37,9828
|36,5262
|14,4
|1,5
|KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)
|12:06:35 30-11-2024
|38,3723
|37,6308
|3,3
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:06:34 30-11-2024
|38,32611
|37,59472
|24,83
|1,6
|CEKICLER-CAN (CANAKKALE)
|11:41:45 30-11-2024
|40,013
|27,0192
|4,9
|1,1
|Çan (Çanakkale)
|11:41:44 30-11-2024
|40,02028
|27,01417
|7
|1,4
|Tire (İzmir)
|11:32:08 30-11-2024
|37,98194
|27,66889
|5,03
|1,8
|AKMESCIT-TIRE (IZMIR)
|11:32:08 30-11-2024
|37,9895
|27,69
|8,5
|1,8
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|11:31:14 30-11-2024
|39,55361
|34,40833
|7
|1,1
|Ege Denizi - [77.02 km] Datça (Muğla)
|10:55:26 30-11-2024
|36,00056
|27,425
|13,42
|2
|AKDENIZ
|10:55:25 30-11-2024
|35,9918
|27,2763
|5,7
|2,1
|Torul (Gümüşhane)
|10:44:41 30-11-2024
|40,36889
|39,25194
|7
|1,1
|Germencik (Aydın)
|10:37:11 30-11-2024
|37,89694
|27,62417
|3,97
|2,2
|DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
|10:37:11 30-11-2024
|37,913
|27,6185
|8,7
|2,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın)
|09:24:22 30-11-2024
|37,81611
|27,00028
|6,97
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:24:22 30-11-2024
|37,8293
|27,0175
|6,9
|2,2
|Çan (Çanakkale)
|09:04:48 30-11-2024
|40,03056
|26,97694
|6,98
|1,5
|KULFAL-CAN (CANAKKALE)
|09:04:47 30-11-2024
|40,0262
|26,9793
|6,3
|1,2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|08:50:20 30-11-2024
|40,2205
|31,7412
|7,6
|2
|Beypazarı (Ankara)
|08:50:19 30-11-2024
|40,22556
|31,72028
|6,98
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|08:48:44 30-11-2024
|38,67556
|39,57667
|5,05
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:43:38 30-11-2024
|37,95833
|36,51861
|7
|1,6
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|08:43:38 30-11-2024
|37,9783
|36,5985
|8,5
|1,4
|YUNANISTAN
|08:42:09 30-11-2024
|40,2298
|24,0747
|4,4
|2
|Beypazarı (Ankara)
|08:39:28 30-11-2024
|40,06694
|31,76972
|7
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|08:39:28 30-11-2024
|40,1838
|31,7627
|6,5
|1,9
|YUNANISTAN
|08:36:53 30-11-2024
|40,31
|24,1403
|7,4
|2,5
|Sungurlu (Çorum)
|08:15:37 30-11-2024
|40,29361
|34,37278
|7
|2,4
|IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
|08:15:37 30-11-2024
|40,3187
|34,356
|2,4
|2,6
|Kırıkhan (Hatay)
|07:58:08 30-11-2024
|36,60944
|36,41944
|7
|1,9
|KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
|07:58:07 30-11-2024
|36,6163
|36,3208
|3,6
|1,8
|YUNANISTAN
|07:41:55 30-11-2024
|40,3093
|24,0912
|7,4
|3,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:41:12 30-11-2024
|38,30611
|37,27333
|6,87
|1,3
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:41:12 30-11-2024
|38,314
|37,3648
|5,3
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:59:52 30-11-2024
|35,0858
|25,9485
|3,3
|2,5
|Geyve (Sakarya)
|06:49:44 30-11-2024
|40,3625
|30,17361
|7
|1,5
|SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK)
|06:49:43 30-11-2024
|40,3477
|30,1607
|3,3
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|06:14:50 01-12-2024
|38,9503
|26,2713
|9,1
|3,4
|Ege Denizi - [33.19 km] Karaburun (İzmir)
|06:14:50 01-12-2024
|38,93028
|26,24222
|11,3
|3,3
|Pütürge (Malatya)
|05:56:38 01-12-2024
|38,29361
|38,76806
|8,48
|1,9
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|05:56:38 01-12-2024
|38,3053
|38,769
|5,4
|1,9
|AKDENIZ
|05:44:03 01-12-2024
|36,542
|25,5022
|25,2
|2,7
|Ege Denizi
|05:44:00 01-12-2024
|36,65389
|25,57611
|7
|2,4
|Beypazarı (Ankara)
|05:36:28 01-12-2024
|40,17556
|31,73583
|7
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:36:27 01-12-2024
|40,1687
|31,7335
|5
|2,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:27:49 01-12-2024
|38,02056
|37,53722
|7
|1
|NILUFER (BURSA)
|05:26:16 01-12-2024
|40,1943
|28,9507
|9,1
|1,5
|Nilüfer (Bursa)
|05:26:16 01-12-2024
|40,19306
|28,97694
|12,96
|1,4
|YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)
|05:18:51 01-12-2024
|40,7413
|32,8567
|6,3
|1,6
|Çerkeş (Çankırı)
|05:18:51 01-12-2024
|40,73
|32,86528
|9,76
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.33 km] Kuşadası (Aydın)
|05:04:38 01-12-2024
|37,82389
|26,98972
|7,21
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:42:21 01-12-2024
|37,96806
|36,52333
|7
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|04:40:54 01-12-2024
|36,9333
|27,7173
|8,2
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.98 km] Bodrum (Muğla)
|04:40:54 01-12-2024
|36,92417
|27,74222
|6,95
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|04:33:01 01-12-2024
|36,9185
|27,718
|10,3
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.04 km] Bodrum (Muğla)
|04:33:01 01-12-2024
|36,90583
|27,73278
|7,03
|1,5
|SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
|04:04:23 01-12-2024
|38,7395
|39,9648
|6,4
|2
|SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG)
|03:51:36 01-12-2024
|38,7185
|39,9455
|2,7
|2
|Palu (Elazığ)
|03:51:36 01-12-2024
|38,68472
|39,94389
|7
|2
|Pütürge (Malatya)
|03:36:14 01-12-2024
|38,31917
|38,82611
|7,01
|1,2
|YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)
|03:36:13 01-12-2024
|40,7103
|32,8545
|2,2
|2,4
|Çerkeş (Çankırı)
|03:36:13 01-12-2024
|40,74361
|32,87611
|10,92
|2,2
|Kovancılar (Elazığ)
|03:18:52 01-12-2024
|38,71056
|39,89361
|8,24
|2,9
|SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG)
|03:18:51 01-12-2024
|38,722
|39,9387
|3,5
|2,9
|MARMARA DENIZI
|03:09:04 01-12-2024
|40,7917
|27,7148
|10
|1,8
|Marmara Denizi - [15.49 km] Marmara (Balıkesir)
|03:09:03 01-12-2024
|40,78778
|27,70417
|6,93
|1,9
|Çerkeş (Çankırı)
|03:06:35 01-12-2024
|40,73694
|32,85472
|10,79
|2,1
|YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)
|03:06:35 01-12-2024
|40,7168
|32,8625
|6,3
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|02:11:14 01-12-2024
|37,89611
|37,92944
|7
|1,2
|Artova (Tokat)
|02:07:09 01-12-2024
|40,07472
|36,30583
|19,3
|1,8
|SALUR-ARTOVA (TOKAT)
|02:07:09 01-12-2024
|40,0772
|36,3078
|5,4
|1,9
|KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:00:44 01-12-2024
|38,0218
|37,8
|17,4
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|02:00:43 01-12-2024
|38,11889
|37,87111
|11,81
|1,4
|Baskil (Elazığ)
|01:34:31 01-12-2024
|38,49778
|38,85444
|9,06
|1,8
|KOCHARMANI-(ELAZIG)
|01:34:31 01-12-2024
|38,4915
|38,9277
|4,5
|1,7
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|01:23:59 01-12-2024
|40,4045
|28,8318
|9,7
|2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.75 km] Mudanya (Bursa)
|01:23:58 01-12-2024
|40,41806
|28,8225
|6,99
|1,9
|TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|01:09:52 01-12-2024
|39,084
|39,0208
|3,6
|2
|Çemişgezek (Tunceli)
|01:09:51 01-12-2024
|39,09639
|38,985
|6,92
|2
|Nilüfer (Bursa)
|00:53:07 01-12-2024
|40,2025
|28,96028
|6,54
|2,7
|NILUFER (BURSA)
|00:53:06 01-12-2024
|40,1918
|28,9692
|11,4
|2,7
|Susuz (Kars)
|23:16:55 30-11-2024
|40,81639
|42,90222
|7
|1,1
|Ayion Oros (Yunanistan) - [126.87 km] Gökçeada (Çanakkale)
|22:13:10 30-11-2024
|40,20833
|24,2225
|6,76
|3
|YUNANISTAN
|22:13:07 30-11-2024
|40,3617
|24,1512
|10,8
|3,1
|Çemişgezek (Tunceli)
|22:11:32 30-11-2024
|39,09611
|38,97194
|7
|1,6
|PASACIK-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|22:11:32 30-11-2024
|39,0832
|38,9993
|8,1
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|22:02:21 30-11-2024
|38,31444
|38,675
|11,48
|1,7
|DARIPINAR-KALE (MALATYA)
|22:02:21 30-11-2024
|38,3935
|38,6945
|5
|1,6
|Seydikemer (Muğla)
|21:56:03 30-11-2024
|36,71944
|29,30306
|7
|1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:30:44 30-11-2024
|38,133
|36,5972
|6,8
|1,2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:11:08 30-11-2024
|38,0595
|37,6777
|7,6
|1,4
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:06:31 30-11-2024
|38,076
|36,6242
|5,4
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|19:03:03 30-11-2024
|38,22111
|38,64167
|13,75
|1,5
|KORME-PUTURGE (MALATYA)
|19:02:59 30-11-2024
|38,1828
|38,6873
|5
|1,6
|Akdeniz - [27.42 km] Alanya (Antalya)
|18:24:05 30-11-2024
|36,20389
|32,00306
|6,8
|1,1
|Bucak (Burdur)
|18:15:14 30-11-2024
|37,4475
|30,68417
|7,11
|1,6
|DUTALANI-BUCAK (BURDUR)
|18:15:14 30-11-2024
|37,4098
|30,7313
|5
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|18:10:44 30-11-2024
|38,205
|38,68611
|7,1
|1,6
|Hazar Gölü - [00.80 km] Sivrice (Elazığ)
|17:58:49 30-11-2024
|38,45611
|39,30472
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|17:44:06 30-11-2024
|38,48583
|39,33111
|7
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|17:43:27 30-11-2024
|38,49139
|39,32611
|12,91
|2,6
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|17:43:27 30-11-2024
|38,519
|39,3222
|11,5
|2,7
|Çankaya (Ankara)
|17:25:01 30-11-2024
|39,83944
|32,96333
|4,82
|0,9
|Biga (Çanakkale)
|17:03:46 30-11-2024
|40,28583
|27,01
|7,1
|1,6
|DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|17:03:45 30-11-2024
|40,3175
|26,9847
|15,4
|1,5
|Kale (Malatya)
|17:01:50 30-11-2024
|38,34278
|38,78833
|5,9
|2,3
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|17:01:48 30-11-2024
|38,3395
|38,8135
|4,9
|2,2
|YESILOZ-ALANYA (ANTALYA)
|16:56:04 30-11-2024
|36,3922
|32,1977
|38,7
|1,7
|Akdeniz - [82.92 km] Gazipaşa (Antalya)
|16:55:52 30-11-2024
|35,88083
|31,5025
|10,91
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:54:30 30-11-2024
|38,31167
|38,2325
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|16:54:19 30-11-2024
|38,345
|38,79694
|7,82
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|16:44:35 30-11-2024
|37,80583
|36,44417
|6,99
|1,6
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|16:44:35 30-11-2024
|37,7815
|36,5627
|19,8
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|16:16:31 30-11-2024
|38,15111
|38,535
|6,99
|1,3
|Merkez (Kırıkkale)
|16:00:48 30-11-2024
|40,00472
|33,56083
|3,91
|1
|Kuyucak (Aydın)
|15:14:16 30-11-2024
|37,92222
|28,50917
|6,8
|1,2
|Ege Denizi - [40.14 km] Bozcaada (Çanakkale)
|15:04:31 30-11-2024
|39,72472
|25,61417
|6,78
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|14:37:25 30-11-2024
|38,47194
|39,14111
|7
|1,6
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|14:37:24 30-11-2024
|38,4463
|39,1627
|15,9
|1,5
|Orta (Çankırı)
|14:23:48 30-11-2024
|40,53389
|33,00417
|7
|1
|Karaisalı (Adana)
|14:23:00 30-11-2024
|37,39583
|35,25778
|11,45
|1,6
|KUSCUSOFULU-KARAISALI (ADANA)
|14:22:57 30-11-2024
|37,406
|35,3427
|16,2
|1,6
|Selçuklu (Konya)
|13:57:38 30-11-2024
|37,9675
|32,50667
|7
|1,3
|SIZMA-SELCUKLU (KONYA)
|13:57:38 30-11-2024
|38,0612
|32,4358
|0
|1,3
|Kırıkhan (Hatay)
|13:45:11 30-11-2024
|36,40444
|36,2775
|10,53
|3,4
|OVAKENT-(HATAY)
|13:45:11 30-11-2024
|36,3888
|36,2587
|9,3
|3,3
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [53.98 km] Akyaka (Kars)
|13:27:29 30-11-2024
|41,4125
|43,86333
|6,72
|2,1
|Merkez (Bingöl)
|13:18:37 30-11-2024
|39,05306
|40,41139
|37,17
|1,2
|AKDENIZ
|13:05:26 30-11-2024
|35,3735
|27,4272
|7,4
|2,5
|Akdeniz - [134.20 km] Datça (Muğla)
|13:05:24 30-11-2024
|35,48556
|27,39972
|7
|2,4
|Yerköy (Yozgat)
|13:01:35 30-11-2024
|39,55389
|34,58222
|7,01
|0,8
|Merkez (Elazığ)
|13:00:13 30-11-2024
|38,72722
|38,96583
|7
|1,1
|Emet (Kütahya)
|12:57:34 30-11-2024
|39,35694
|29,28194
|7
|1,3
|YUNANISTAN
|12:55:31 30-11-2024
|40,2867
|24,1058
|4,9
|2,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:49:40 30-11-2024
|37,794
|27,0172
|6,3
|1,9
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.65 km] Kuşadası (Aydın)
|12:49:39 30-11-2024
|37,76972
|27
|7,12
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:45:31 30-11-2024
|39,65667
|29,45472
|7
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:44:58 30-11-2024
|39,67694
|29,48667
|7
|1,5
|SENLIK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:44:58 30-11-2024
|39,5875
|29,7127
|0
|1,9
|KARAKOCEK-HEKIMHAN (MALATYA)
|12:28:16 30-11-2024
|38,9008
|38,0212
|15
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:28:12 30-11-2024
|38,23472
|38,16944
|6,94
|1,3
|KARACOBANPINARI-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|12:26:58 30-11-2024
|39,9147
|30,411
|7,2
|1,9
|Tepebaşı (Eskişehir)
|12:26:56 30-11-2024
|39,83972
|30,49472
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:24:20 30-11-2024
|38,18833
|38,16417
|12,56
|1,3
|Çermik (Diyarbakır)
|12:20:20 30-11-2024
|38,12306
|39,52167
|7
|1,4
|Merkez (Iğdır)
|12:18:32 30-11-2024
|39,78083
|44,23722
|7,92
|2,2
|KARAGUNEY-(IGDIR)
|12:18:32 30-11-2024
|39,7443
|44,2072
|5
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:13:24 30-11-2024
|37,96861
|36,50278
|7
|1,8
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:13:24 30-11-2024
|37,9828
|36,5262
|14,4
|1,5
|KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)
|12:06:35 30-11-2024
|38,3723
|37,6308
|3,3
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:06:34 30-11-2024
|38,32611
|37,59472
|24,83
|1,6
|CEKICLER-CAN (CANAKKALE)
|11:41:45 30-11-2024
|40,013
|27,0192
|4,9
|1,1
|Çan (Çanakkale)
|11:41:44 30-11-2024
|40,02028
|27,01417
|7
|1,4
|Tire (İzmir)
|11:32:08 30-11-2024
|37,98194
|27,66889
|5,03
|1,8
|AKMESCIT-TIRE (IZMIR)
|11:32:08 30-11-2024
|37,9895
|27,69
|8,5
|1,8
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|11:31:14 30-11-2024
|39,55361
|34,40833
|7
|1,1
|Ege Denizi - [77.02 km] Datça (Muğla)
|10:55:26 30-11-2024
|36,00056
|27,425
|13,42
|2
|AKDENIZ
|10:55:25 30-11-2024
|35,9918
|27,2763
|5,7
|2,1
|Torul (Gümüşhane)
|10:44:41 30-11-2024
|40,36889
|39,25194
|7
|1,1
|Germencik (Aydın)
|10:37:11 30-11-2024
|37,89694
|27,62417
|3,97
|2,2
|DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
|10:37:11 30-11-2024
|37,913
|27,6185
|8,7
|2,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın)
|09:24:22 30-11-2024
|37,81611
|27,00028
|6,97
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:24:22 30-11-2024
|37,8293
|27,0175
|6,9
|2,2
|Çan (Çanakkale)
|09:04:48 30-11-2024
|40,03056
|26,97694
|6,98
|1,5
|KULFAL-CAN (CANAKKALE)
|09:04:47 30-11-2024
|40,0262
|26,9793
|6,3
|1,2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|08:50:20 30-11-2024
|40,2205
|31,7412
|7,6
|2
|Beypazarı (Ankara)
|08:50:19 30-11-2024
|40,22556
|31,72028
|6,98
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|08:48:44 30-11-2024
|38,67556
|39,57667
|5,05
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:43:38 30-11-2024
|37,95833
|36,51861
|7
|1,6
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|08:43:38 30-11-2024
|37,9783
|36,5985
|8,5
|1,4
|YUNANISTAN
|08:42:09 30-11-2024
|40,2298
|24,0747
|4,4
|2
|Beypazarı (Ankara)
|08:39:28 30-11-2024
|40,06694
|31,76972
|7
|1,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|08:39:28 30-11-2024
|40,1838
|31,7627
|6,5
|1,9
|YUNANISTAN
|08:36:53 30-11-2024
|40,31
|24,1403
|7,4
|2,5
|Sungurlu (Çorum)
|08:15:37 30-11-2024
|40,29361
|34,37278
|7
|2,4
|IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
|08:15:37 30-11-2024
|40,3187
|34,356
|2,4
|2,6
|Kırıkhan (Hatay)
|07:58:08 30-11-2024
|36,60944
|36,41944
|7
|1,9
|KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
|07:58:07 30-11-2024
|36,6163
|36,3208
|3,6
|1,8
|YUNANISTAN
|07:41:55 30-11-2024
|40,3093
|24,0912
|7,4
|3,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:41:12 30-11-2024
|38,30611
|37,27333
|6,87
|1,3
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:41:12 30-11-2024
|38,314
|37,3648
|5,3
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:59:52 30-11-2024
|35,0858
|25,9485
|3,3
|2,5
|Geyve (Sakarya)
|06:49:44 30-11-2024
|40,3625
|30,17361
|7
|1,5
|SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK)
|06:49:43 30-11-2024
|40,3477
|30,1607
|3,3
|1,6
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem