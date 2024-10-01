Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Ekim 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Ekim 2024

01 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [03.32 km] Gülnar (Mersin) 00:33:23 01-10-2024 36,15528 33,58806 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:26:56 01-10-2024 38,10972 37,19611 7,07 2,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:17:01 01-10-2024 38,06722 37,08889 7,09 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:10:02 01-10-2024 38,1075 37,14139 13,65 1,6
Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.10 km] Yayladağı (Hatay) 00:09:21 01-10-2024 35,96667 35,93472 10,92 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:05:00 01-10-2024 38,1075 37,13389 18,82 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:04:29 01-10-2024 38,10667 37,15889 15,75 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.24 km] Milas (Muğla) 00:01:51 01-10-2024 37,01611 28,09194 6,97 1,5
Gürün (Sivas) 23:59:20 30-09-2024 38,86833 37,43694 6,99 2,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:48:31 30-09-2024 38,00667 37,37583 6,98 1,4
Karlıova (Bingöl) 23:40:52 30-09-2024 39,26306 40,88167 7 1,4
Çal (Denizli) 23:37:17 30-09-2024 37,87278 29,36417 11,33 1,4
Ayion Oros (Yunanistan) - [126.42 km] Gökçeada (Çanakkale) 23:34:37 30-09-2024 40,27444 24,23611 8,21 2,2
Gürün (Sivas) 21:31:19 30-09-2024 38,58861 37,28611 7 1,6
Başmakçı (Afyonkarahisar) 21:07:17 30-09-2024 37,88583 29,95667 6,8 1,3
Gürün (Sivas) 20:53:02 30-09-2024 38,84028 37,43639 7,01 1,5
Gürün (Sivas) 19:50:23 30-09-2024 38,88056 37,44333 7,02 1,8
Gürün (Sivas) 19:28:56 30-09-2024 38,9 37,39083 9,17 1,7
Gürün (Sivas) 19:17:20 30-09-2024 38,88361 37,45111 6,99 3,2
Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.61 km] Samandağ (Hatay) 18:58:40 30-09-2024 36,13417 35,91167 7,02 2,7
Yahyalı (Kayseri) 17:27:35 30-09-2024 37,66278 35,14472 7 1,2
Uzundere (Erzurum) 17:06:20 30-09-2024 40,53806 41,75278 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 16:53:01 30-09-2024 38,32139 38,12222 7 1,2
Erciş (Van) 15:57:04 30-09-2024 39,02472 43,24639 7 1,5
Gürün (Sivas) 15:30:30 30-09-2024 38,87444 37,4675 7,07 2,5
Lalapaşa (Edirne) 15:09:18 30-09-2024 41,9575 26,85333 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 14:56:07 30-09-2024 38,08194 36,3925 9,7 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 14:29:51 30-09-2024 38,08806 37,01444 6,95 2
Akşehir Gölü - [06.31 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) 12:36:15 30-09-2024 38,57972 31,43611 6,94 1
Samandağ (Hatay) 12:31:00 30-09-2024 36,20444 36,01861 3,35 2,6
Menderes (İzmir) 12:25:15 30-09-2024 38,12833 27,30167 6,7 1,4
Eşme (Uşak) 12:07:47 30-09-2024 38,48417 29,16028 7 1
Pütürge (Malatya) 11:45:27 30-09-2024 38,22111 38,70222 7,5 2,3
Yahyalı (Kayseri) 11:31:28 30-09-2024 37,70806 35,2175 7 1,2
Pütürge (Malatya) 11:15:04 30-09-2024 38,21722 38,7025 7,18 1,7
Ege Denizi - [42.64 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:37:46 30-09-2024 39,10139 25,97889 6,89 2,4
Merkez (Bilecik) 10:20:33 30-09-2024 40,17111 30,01056 6,75 1,2
Ağın (Elazığ) 09:15:29 30-09-2024 39,00833 38,65611 6,99 1,6
Aladağ (Adana) 09:04:02 30-09-2024 37,59833 35,505 7 1,4
Pütürge (Malatya) 09:01:55 30-09-2024 38,21444 38,71278 5,57 1,6
Pütürge (Malatya) 08:55:17 30-09-2024 38,22444 38,70222 7 2,8
Akdeniz - [29.90 km] Kaş (Antalya) 08:08:59 30-09-2024 36,01 29,26167 6,6 1,9
Ege Denizi - [05.57 km] Bodrum (Muğla) 07:58:12 30-09-2024 36,97278 27,35306 11,67 1,8
Akdeniz - [42.74 km] Ortaca (Muğla) 06:57:48 30-09-2024 36,37889 28,47 14,74 1,5
Doğanşehir (Malatya) 06:52:30 30-09-2024 38,11583 37,87444 7 2,5
Pütürge (Malatya) 06:41:40 30-09-2024 38,18778 38,61917 7 1,6
Pütürge (Malatya) 06:40:08 30-09-2024 38,18417 38,62278 7 1,6
Merkez (Isparta) 05:32:53 30-09-2024 37,84111 30,48639 7 1,7
Akhisar (Manisa) 05:09:03 30-09-2024 38,9075 28,05444 7 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 03:38:03 30-09-2024 38,09028 36,74472 6,82 3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YESILDERE-GURUN (SIVAS) 00:45:53 01-10-2024 38,9132 37,4835 5 2
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 00:33:22 01-10-2024 36,1262 33,5522 5,2 1,8
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:26:54 01-10-2024 38,1183 37,1762 4,3 2,4
CAKIRDERE-(KAHRAMANMARAS) 00:16:57 01-10-2024 37,7605 36,8525 4,6 1,2
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:10:00 01-10-2024 38,0928 37,1158 8,6 1,5
ERBASI-ALTINOZU (HATAY) 00:09:20 01-10-2024 35,943 36,2553 9 1
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:04:59 01-10-2024 38,1142 37,1102 19,3 1,2
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 00:04:27 01-10-2024 38,113 37,1058 8,6 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 00:01:45 01-10-2024 36,8873 27,8985 77,4 1,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 23:59:19 30-09-2024 38,907 37,4615 5 1,9
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:48:30 30-09-2024 38,074 37,4067 12,5 1,3
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 23:40:51 30-09-2024 39,2497 40,881 18,9 1,3
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 23:37:16 30-09-2024 37,8643 29,3648 5,4 1,4
YUNANISTAN 23:34:36 30-09-2024 40,2748 24,158 4 2,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:24:40 30-09-2024 39,271 28,9898 8,1 1,1
NOHUTLU-PULUMUR (TUNCELI) 23:13:07 30-09-2024 39,4618 39,9718 6 2,1
AYVALI-GURUN (SIVAS) 23:00:54 30-09-2024 38,7337 37,5143 20 1,4
KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) 22:59:52 30-09-2024 39,4157 39,9465 6,3 1,9
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 22:37:03 30-09-2024 38,2807 37,8128 5 2,9
YELKEN-GURUN (SIVAS) 21:31:17 30-09-2024 38,6488 37,3012 3,9 1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:19:27 30-09-2024 35,3057 23,0587 21,5 2,6
YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 21:07:16 30-09-2024 37,835 29,8515 17,2 1,3
AYVALI-GURUN (SIVAS) 20:53:03 30-09-2024 38,8008 37,525 7,3 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:52:19 30-09-2024 35,1608 23,0708 22,6 3,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 19:50:23 30-09-2024 38,8812 37,4397 9,4 1,7
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 19:28:56 30-09-2024 38,8385 37,4727 7,4 1,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 19:17:20 30-09-2024 38,8972 37,476 5 3,3
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:58:38 30-09-2024 36,0757 35,8333 6,2 2,7
HANOGLU-MALAZGIRT (MUS) 15:57:02 30-09-2024 39,115 42,4355 2,4 1,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 15:30:30 30-09-2024 38,8895 37,4577 2,5 2,5
YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:56:08 30-09-2024 37,9967 36,4715 9,4 1,7
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 14:29:50 30-09-2024 38,1553 37,0508 8,4 2
KUYUPINAR-GOYNUK (BOLU) 12:51:42 30-09-2024 40,2227 30,7173 11,1 1,9
EGRIBAYAT-SELCUKLU (KONYA) 12:36:22 30-09-2024 38,1298 32,831 0 1,5
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 12:30:59 30-09-2024 36,1897 35,9148 8 2,5
KIBRIS-BESPARMAK 12:08:18 30-09-2024 35,3117 33,541 0 1,4
PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 11:45:26 30-09-2024 38,236 38,7277 2,9 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 10:37:47 30-09-2024 39,1082 26,1168 3 2,3
TASCILAR-(BILECIK) 10:20:32 30-09-2024 40,2347 29,921 0 1,8
BADEMLI-AGIN (ELAZIG) 09:15:29 30-09-2024 39,0007 38,6773 5,3 1,5
AKDAM-KOZAN (ADANA) 09:03:59 30-09-2024 37,5532 35,6212 8,4 1,4
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 08:55:16 30-09-2024 38,2288 38,679 5 2,8
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 08:08:59 30-09-2024 36,0748 29,289 18,9 2
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 07:58:10 30-09-2024 36,9405 27,2258 5,4 2,1
AKDENIZ 06:57:48 30-09-2024 36,408 28,3742 15,8 1,5
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:52:28 30-09-2024 38,1325 37,8838 5 2,5
YAZICA-PUTURGE (MALATYA) 06:40:07 30-09-2024 38,179 38,737 5,7 1,6
IGDECIK-GONEN (ISPARTA) 05:32:52 30-09-2024 37,9002 30,4692 5 1,7
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 05:09:02 30-09-2024 38,9802 28,0557 4,1 1,5
ELECIK-AKSU (ISPARTA) 04:26:03 30-09-2024 37,799 31,231 5,3 1,2
KARAGI-AKSU (ISPARTA) 04:24:37 30-09-2024 37,829 31,1423 6,4 1,6
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 04:17:54 30-09-2024 37,1697 28,5972 2,7 2,5
TAHTA-KADIRLI (OSMANIYE) 03:52:02 30-09-2024 37,5572 36,245 5 1,5
KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:38:03 30-09-2024 38,0892 36,7822 3,4 2,9
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:48:56 30-09-2024 37,958 36,284 5,4 1,1
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 02:30:26 30-09-2024 37,8623 36,2875 16 1,2
EDREMIT (VAN) 01:48:10 30-09-2024 38,4338 43,1867 14,7 1,4

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