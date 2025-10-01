Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?
01 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:43:30 01-10-2025
|39,20222
|28,1575
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:37:38 01-10-2025
|39,10278
|28,20556
|7,66
|1,9
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|13:37:37 01-10-2025
|39,0883
|28,0948
|12,4
|1,8
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|13:34:27 01-10-2025
|39,1582
|27,965
|11,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:27 01-10-2025
|39,18778
|28,06194
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:30:54 01-10-2025
|39,50306
|28,18722
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:22:40 01-10-2025
|39,2403
|28,9792
|15,2
|0,9
|MALATYA REVIZE01 (2025.10.01 13:21:04)
|13:21:01 01-10-2025
|38,3327
|38,3055
|4,4
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:21:00 01-10-2025
|38,30389
|38,28917
|7,04
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:20:07 01-10-2025
|39,218
|29,006
|13,6
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:19:29 01-10-2025
|39,2508
|29,0347
|2,7
|0,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:02:08 01-10-2025
|39,206
|29,0102
|14,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:02:07 01-10-2025
|39,31944
|28,97083
|6,61
|1,1
|Simav (Kütahya)
|12:59:16 01-10-2025
|39,15806
|28,99306
|8,73
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:57:01 01-10-2025
|39,21917
|28,16861
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:57:01 01-10-2025
|39,2092
|28,1263
|7,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:51:08 01-10-2025
|39,23806
|29,005
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:51:08 01-10-2025
|39,2413
|29,0517
|11,1
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:49:40 01-10-2025
|37,40361
|37,14472
|11,29
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:28 01-10-2025
|39,22972
|28,1425
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|12:43:13 01-10-2025
|39,22806
|29,01833
|7
|0,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.52 km] Milas (Muğla)
|12:42:52 01-10-2025
|36,93611
|27,7975
|7
|1,9
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:42:52 01-10-2025
|36,9305
|27,8337
|6,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|12:42:39 01-10-2025
|39,23278
|29,02111
|7
|1,1
|ISIKLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|12:42:30 01-10-2025
|39,4532
|28,8702
|4,2
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.52 km] Milas (Muğla)
|12:39:53 01-10-2025
|36,95278
|27,81472
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:38:47 01-10-2025
|39,22139
|29,01972
|7
|1,2
|AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)
|12:38:43 01-10-2025
|39,1795
|28,8408
|21,7
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Milas (Muğla)
|12:37:35 01-10-2025
|36,91528
|27,8175
|6,95
|2,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:37:35 01-10-2025
|36,9248
|27,8067
|5,9
|2,7
|Simav (Kütahya)
|12:36:52 01-10-2025
|39,24333
|29,01167
|7
|1,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|12:36:50 01-10-2025
|39,212
|28,9242
|5,1
|1
|Simav (Kütahya)
|12:35:59 01-10-2025
|39,26111
|28,99889
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:35:59 01-10-2025
|39,2357
|29,0625
|3,2
|0,8
|Simav (Kütahya)
|12:33:13 01-10-2025
|39,23722
|28,99417
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:33:13 01-10-2025
|39,2445
|29,045
|2,7
|1,2
|Merkez (Kırşehir)
|12:31:51 01-10-2025
|39,25333
|34,15639
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|12:31:01 01-10-2025
|39,26139
|28,95944
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:31:01 01-10-2025
|39,254
|28,995
|10,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:28:49 01-10-2025
|39,23389
|29,00583
|7,31
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:28:49 01-10-2025
|39,2082
|28,9968
|11
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:28:36 01-10-2025
|39,2512
|29,0122
|5,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|12:28:35 01-10-2025
|39,26278
|28,94056
|7
|1,2
|Ilgaz (Çankırı)
|12:24:16 01-10-2025
|41,05139
|33,72417
|10,43
|3,5
|MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI)
|12:24:15 01-10-2025
|41,034
|33,7078
|5
|3,5
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|12:15:19 01-10-2025
|39,2977
|28,8248
|10,8
|1,1
|Akdeniz
|12:14:00 01-10-2025
|35,36444
|33,66917
|6,92
|2,4
|KIBRIS-ISKELE
|12:13:57 01-10-2025
|35,339
|33,699
|17
|2,5
|Fethiye (Muğla)
|12:06:27 01-10-2025
|36,85639
|29,19972
|7
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:00:59 01-10-2025
|39,2723
|28,913
|5
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:12 01-10-2025
|39,2675
|28,17583
|7
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:46:30 01-10-2025
|39,2003
|29,0717
|9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:45:37 01-10-2025
|39,23917
|28,96361
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:45:37 01-10-2025
|39,244
|28,9963
|15,2
|1,4
|Selçuklu (Konya)
|11:43:34 01-10-2025
|38,11722
|32,73611
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:35:05 01-10-2025
|39,2013
|28,0627
|11,6
|1,6
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|11:34:40 01-10-2025
|37,304
|37,0203
|5,3
|2,8
|Selçuklu (Konya)
|11:34:32 01-10-2025
|38,09222
|32,59194
|7,05
|1,8
|YAPAK-ZARA (SIVAS)
|11:29:32 01-10-2025
|39,9485
|37,6363
|7,6
|2,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:28:05 01-10-2025
|39,2565
|29,0762
|19
|0,6
|Adapazarı (Sakarya)
|11:26:25 01-10-2025
|40,87444
|30,35694
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|11:20:37 01-10-2025
|39,25139
|28,98778
|7
|1,3
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:20:37 01-10-2025
|39,21
|29,0753
|12,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:20:03 01-10-2025
|39,22056
|29,0225
|6,96
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:18:48 01-10-2025
|39,18833
|28,20194
|7
|1,3
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|11:17:54 01-10-2025
|36,9472
|28,1555
|4,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:12:56 01-10-2025
|39,17333
|29,06139
|11,35
|1,4
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:12:55 01-10-2025
|39,2143
|29,081
|10,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:12:03 01-10-2025
|39,21917
|29,01722
|7,14
|1,5
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:12:03 01-10-2025
|39,2147
|29,0732
|7,1
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:09:55 01-10-2025
|39,2485
|29,0055
|11,6
|0,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:09:28 01-10-2025
|39,2615
|29,0022
|3,7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|11:08:24 01-10-2025
|39,26861
|28,95194
|7
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:08:24 01-10-2025
|39,2855
|29,0257
|1,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:07:51 01-10-2025
|39,25278
|29,01028
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:07:51 01-10-2025
|39,2687
|29,0335
|2,6
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:05:34 01-10-2025
|39,2498
|29,007
|5,1
|0,8
|Simav (Kütahya)
|11:01:31 01-10-2025
|39,17611
|29,02417
|12,95
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:01:30 01-10-2025
|39,2445
|29,0533
|13,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:00:02 01-10-2025
|39,27722
|29,00472
|7
|0,9
|KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)
|10:58:40 01-10-2025
|39,3252
|29,1107
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:57:58 01-10-2025
|39,23361
|29,00111
|11,46
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:57:58 01-10-2025
|39,2423
|29,013
|5,4
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:57:06 01-10-2025
|39,2252
|29,0088
|10,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|10:57:05 01-10-2025
|39,23361
|29,0025
|7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:54:23 01-10-2025
|39,24667
|28,175
|7
|2,5
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:54:22 01-10-2025
|39,2485
|28,1705
|7,7
|2,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:48:42 01-10-2025
|37,30778
|37,10639
|6,37
|2,4
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|10:48:41 01-10-2025
|37,3278
|37,021
|4,8
|2
|Eşme (Uşak)
|10:37:23 01-10-2025
|38,47444
|29,09833
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|10:34:00 01-10-2025
|39,2325
|29,00167
|8,27
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:33:59 01-10-2025
|39,2412
|29,0442
|5,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:32:09 01-10-2025
|39,20583
|28,975
|8,87
|2,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:32:09 01-10-2025
|39,2237
|29,0622
|10,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:56 01-10-2025
|39,21833
|28,17417
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|10:23:45 01-10-2025
|39,25028
|28,98472
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:23:45 01-10-2025
|39,2423
|29,0112
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:22:34 01-10-2025
|39,23056
|28,19722
|5,33
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:20:18 01-10-2025
|39,20139
|28,20361
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:20:18 01-10-2025
|39,1533
|28,1977
|16,8
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.43 km] Milas (Muğla)
|10:17:31 01-10-2025
|36,93778
|27,7925
|7
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:17:31 01-10-2025
|36,9398
|27,7915
|4,1
|2,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:16:19 01-10-2025
|39,222
|29,0525
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|10:16:18 01-10-2025
|39,26194
|28,98361
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:15:50 01-10-2025
|39,2675
|29,00639
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:15:50 01-10-2025
|39,2385
|29,0592
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:05:41 01-10-2025
|39,22222
|28,16861
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:05:41 01-10-2025
|39,182
|28,1112
|9,3
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:04:14 01-10-2025
|39,2737
|29,0188
|8
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:03:19 01-10-2025
|36,9283
|27,8232
|7,8
|2,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.20 km] Milas (Muğla)
|10:03:18 01-10-2025
|36,93833
|27,80278
|6,95
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:59:58 01-10-2025
|39,1445
|28,2068
|12,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:59:57 01-10-2025
|39,16806
|28,19583
|7,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|09:59:17 01-10-2025
|39,25444
|28,95028
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:14 01-10-2025
|39,20944
|28,14778
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:13 01-10-2025
|39,1962
|28,1415
|12,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|09:44:15 01-10-2025
|39,24556
|28,97
|7
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:44:15 01-10-2025
|39,2388
|29,0598
|5
|2
|Simav (Kütahya)
|09:38:17 01-10-2025
|39,25417
|28,97444
|7
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|09:38:16 01-10-2025
|39,2232
|28,9355
|20,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:26:41 01-10-2025
|39,19611
|28,24972
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:41 01-10-2025
|39,1795
|28,1987
|18,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|09:25:31 01-10-2025
|39,23583
|28,93333
|7
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:23:41 01-10-2025
|39,2175
|29,0357
|13,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|09:23:40 01-10-2025
|39,25278
|28,99694
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:19:05 01-10-2025
|39,259
|28,9822
|14,4
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:19:04 01-10-2025
|39,25861
|28,94861
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|09:13:57 01-10-2025
|39,24056
|28,97361
|7,38
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:13:57 01-10-2025
|39,2218
|29,0277
|10,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|09:12:40 01-10-2025
|39,1775
|29,01694
|7
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:12:39 01-10-2025
|39,1925
|28,9655
|2,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:09:36 01-10-2025
|39,10444
|29,05306
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:09:33 01-10-2025
|39,221
|28,9663
|2,6
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:54:07 01-10-2025
|39,2143
|29,0245
|9,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:54:06 01-10-2025
|39,21972
|29,02306
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|08:52:45 01-10-2025
|39,23917
|29,0175
|7
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:52:45 01-10-2025
|39,2105
|29,0022
|11
|2
|Simav (Kütahya)
|08:50:26 01-10-2025
|39,21528
|29,01972
|7,48
|2,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:50:26 01-10-2025
|39,2198
|29,0007
|5,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|08:48:50 01-10-2025
|39,22083
|29,03694
|7,02
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:48:49 01-10-2025
|39,212
|29,0015
|5,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:48:11 01-10-2025
|39,23222
|29,035
|7
|2
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|08:48:11 01-10-2025
|39,2117
|29,0705
|1,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:41:27 01-10-2025
|39,18583
|28,20694
|7,61
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:41:27 01-10-2025
|39,1597
|28,169
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:40:05 01-10-2025
|39,15722
|28,20611
|6,66
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:40:04 01-10-2025
|39,1428
|28,2113
|16,7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:37:17 01-10-2025
|38,06972
|37,45833
|7,03
|2,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:37:17 01-10-2025
|38,074
|37,4407
|8,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:33:38 01-10-2025
|39,24361
|28,06
|10,15
|2,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:33:38 01-10-2025
|39,236
|28,0415
|9,7
|3,3
|Simav (Kütahya)
|08:26:02 01-10-2025
|39,21389
|28,98639
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|08:24:47 01-10-2025
|39,22694
|29,00083
|7,63
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:24:46 01-10-2025
|39,2417
|28,9927
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:22 01-10-2025
|39,23694
|28,13222
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:22 01-10-2025
|39,1853
|28,0952
|13,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|08:03:44 01-10-2025
|39,25222
|28,96
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:03:44 01-10-2025
|39,2248
|28,9682
|15,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:02:54 01-10-2025
|39,24778
|28,99222
|6,86
|1
|Simav (Kütahya)
|07:56:30 01-10-2025
|39,22944
|29,02
|5,1
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:56:29 01-10-2025
|39,2317
|29,0172
|11
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:49:56 01-10-2025
|39,27167
|28,97056
|5,58
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:49:55 01-10-2025
|39,2495
|28,9415
|12,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:46:17 01-10-2025
|39,1675
|28,15583
|6,96
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:46:15 01-10-2025
|39,2053
|28,0698
|7,8
|1,3
|Samandağ (Hatay)
|07:44:24 01-10-2025
|36,25778
|35,96083
|6,96
|1,7
|SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)
|07:44:24 01-10-2025
|36,2318
|36
|16,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:42:36 01-10-2025
|39,18333
|28,94083
|12,11
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:42:36 01-10-2025
|39,2567
|28,9993
|10,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|07:26:36 01-10-2025
|39,30583
|28,95333
|8,23
|0,9
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:26:35 01-10-2025
|39,2945
|28,9452
|5,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:20:00 01-10-2025
|39,1925
|29,01417
|10,18
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:19:59 01-10-2025
|39,2145
|29,0123
|20,1
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|07:19:07 01-10-2025
|37,4575
|37,03194
|7,01
|1,1
|Çameli (Denizli)
|07:07:27 01-10-2025
|37,0725
|29,20639
|7
|1,3
|SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
|07:07:26 01-10-2025
|37,0102
|29,332
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|06:59:38 01-10-2025
|39,24028
|29,03778
|10,42
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:59:38 01-10-2025
|39,2255
|29,0273
|11,3
|2
|Marmara Denizi - [31.05 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|06:49:32 01-10-2025
|40,69889
|28,53778
|10,54
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|06:44:12 01-10-2025
|39,54306
|27,955
|9,55
|2
|PASAKOY-(BALIKESIR)
|06:44:11 01-10-2025
|39,5488
|27,967
|11,3
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:40:51 01-10-2025
|38,12111
|38,31972
|13,09
|1,2
|Marmara Denizi - [09.41 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|06:40:40 01-10-2025
|40,79278
|27,50889
|12,76
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:39:59 01-10-2025
|38,23389
|38,13472
|6,97
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:28:42 01-10-2025
|39,1875
|28,13167
|4,83
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:28:41 01-10-2025
|39,1998
|28,1595
|16,7
|1,3
|Soma (Manisa)
|06:22:26 01-10-2025
|39,32306
|27,72167
|4,32
|1,1
|Kale (Malatya)
|06:13:10 01-10-2025
|38,3275
|38,72472
|12,3
|0,9
|Karlıova (Bingöl)
|06:11:03 01-10-2025
|39,40139
|40,70389
|11,48
|1,1
|Simav (Kütahya)
|06:00:46 01-10-2025
|39,21778
|28,99111
|8,3
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:00:45 01-10-2025
|39,2618
|28,9928
|11,7
|1,2
|CALTI-SELCUKLU (KONYA)
|05:58:01 01-10-2025
|38,1
|32,5672
|9,7
|1,1
|Yatağan (Muğla)
|05:57:22 01-10-2025
|37,385
|28,16056
|6,98
|0,8
|Simav (Kütahya)
|05:48:22 01-10-2025
|39,26083
|28,98861
|7
|3,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:48:22 01-10-2025
|39,2373
|28,9907
|7,2
|3,3
|Simav (Kütahya)
|05:46:09 01-10-2025
|39,26722
|28,95861
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:46:09 01-10-2025
|39,247
|28,973
|14,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:36:47 01-10-2025
|39,21778
|28,13611
|11,49
|2,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:36:47 01-10-2025
|39,2037
|28,1452
|12,4
|3
|Simav (Kütahya)
|05:35:47 01-10-2025
|39,19556
|29,01944
|11,04
|1,4
|Simav (Kütahya)
|05:28:02 01-10-2025
|39,20806
|29,01167
|6,82
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:23:07 01-10-2025
|39,2325
|29,00778
|5,76
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:23:06 01-10-2025
|39,208
|28,9822
|14,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:14:26 01-10-2025
|39,22722
|29,00833
|5,57
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:14:24 01-10-2025
|39,2148
|28,9848
|5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:01:31 01-10-2025
|39,26222
|28,94639
|10,36
|1
|EGE DENIZI
|04:51:15 01-10-2025
|36,6113
|25,6773
|15,2
|2,5
|Simav (Kütahya)
|04:50:46 01-10-2025
|39,22028
|29,01694
|7,09
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:50:46 01-10-2025
|39,2153
|29,0193
|7,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|04:50:17 01-10-2025
|39,16694
|29,03417
|12,87
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:48:35 01-10-2025
|39,18417
|28,15194
|8,59
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:48:35 01-10-2025
|39,1583
|28,1108
|14,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:48:17 01-10-2025
|39,17389
|28,18444
|7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:48:17 01-10-2025
|39,1452
|28,158
|11,2
|2,2
|Humus (Suriye) - [198.47 km] Yayladağı (Hatay)
|04:43:14 01-10-2025
|34,28583
|37,19111
|7,39
|2,7
|Simav (Kütahya)
|04:43:04 01-10-2025
|39,20333
|28,95056
|7,01
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:43:04 01-10-2025
|39,2025
|29,032
|13,4
|1,7
|Palu (Elazığ)
|04:23:37 01-10-2025
|38,68972
|39,98667
|12,2
|2,5
|YESILBAYIR-PALU (ELAZIG)
|04:23:36 01-10-2025
|38,678
|39,9657
|5
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|04:21:53 01-10-2025
|38,17333
|38,58917
|7
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:18:22 01-10-2025
|39,2327
|29,0097
|11,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|04:18:21 01-10-2025
|39,25972
|28,99444
|7,01
|1,4
|EGE DENIZI
|04:17:27 01-10-2025
|36,653
|25,7088
|11,3
|3,1
|Ege Denizi
|04:17:24 01-10-2025
|36,62917
|25,535
|6,53
|3,1
|EGE DENIZI
|04:16:50 01-10-2025
|36,592
|25,7278
|5
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:14:28 01-10-2025
|39,16972
|28,21333
|6,59
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:11:18 01-10-2025
|39,23472
|28,94444
|14,9
|1,9
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|04:11:18 01-10-2025
|39,1717
|28,902
|19,3
|1,9
|Ege Denizi - [38.84 km] Datça (Muğla)
|04:07:03 01-10-2025
|36,39444
|27,22361
|9,62
|1,7
|Ege Denizi - [68.63 km] Karaburun (İzmir)
|04:02:05 01-10-2025
|38,74194
|25,61833
|21,09
|2,4
|EGE DENIZI
|04:02:04 01-10-2025
|38,7182
|25,5165
|6,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:01:45 01-10-2025
|39,21833
|28,15028
|6,92
|1
|Yatağan (Muğla)
|04:01:02 01-10-2025
|37,35444
|28,11694
|7
|1,2
|YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA)
|04:01:01 01-10-2025
|37,3467
|28,059
|12,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:46:45 01-10-2025
|39,23556
|28,97472
|10,27
|1,3
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:46:45 01-10-2025
|39,2278
|28,9218
|11,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:41:17 01-10-2025
|39,16861
|28,23833
|7
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:41:16 01-10-2025
|39,1858
|28,2293
|15,9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:36:29 01-10-2025
|39,22028
|28,94
|10,7
|1,6
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|03:36:29 01-10-2025
|39,2205
|28,9368
|5,3
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:35:37 01-10-2025
|39,2412
|28,9285
|11,7
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:32:17 01-10-2025
|39,2105
|29,0417
|10
|1,7
|Simav (Kütahya)
|03:32:16 01-10-2025
|39,21972
|28,99
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:27:06 01-10-2025
|39,2042
|28,1198
|19,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:27:05 01-10-2025
|39,19028
|28,15694
|6,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:26:02 01-10-2025
|39,26333
|28,91611
|7,06
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:26:00 01-10-2025
|39,2245
|28,9705
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:17:01 01-10-2025
|39,2075
|28,18194
|7
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:17:01 01-10-2025
|39,1937
|28,1748
|10,6
|1,1
|Şehitkamil (Gaziantep)
|03:13:23 01-10-2025
|37,20083
|37,35944
|7,23
|1,3
|YIGINLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|03:13:23 01-10-2025
|37,2228
|37,2513
|7,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:53:05 01-10-2025
|39,185
|28,22139
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:05 01-10-2025
|39,165
|28,2105
|13,6
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:50:48 01-10-2025
|39,2263
|29,015
|11,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:50:47 01-10-2025
|39,22278
|28,99833
|6,93
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:49:58 01-10-2025
|39,22389
|28,96028
|7,01
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:49:58 01-10-2025
|39,2393
|28,9747
|12,4
|1,6
|Ege Denizi - [33.76 km] Datça (Muğla)
|02:42:17 01-10-2025
|36,50111
|27,15583
|7
|2,6
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|02:42:16 01-10-2025
|36,4365
|27,147
|4,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:39:18 01-10-2025
|39,16389
|28,17222
|7,37
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:39:17 01-10-2025
|39,179
|28,176
|13,2
|2,1
|Savaştepe (Balıkesir)
|02:38:24 01-10-2025
|39,37417
|27,64
|7,87
|1,5
|ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|02:38:21 01-10-2025
|39,2162
|27,8375
|15,4
|1,6
|HAMIDIYE-KARACABEY (BURSA)
|02:32:14 01-10-2025
|40,1177
|28,1912
|15,5
|1,5
|Buca (İzmir)
|02:31:26 01-10-2025
|38,35389
|27,165
|9,57
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:22:49 01-10-2025
|39,17
|28,20278
|7
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:22:49 01-10-2025
|39,1088
|28,1872
|13,9
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:20:56 01-10-2025
|39,1743
|28,1375
|12,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:20:55 01-10-2025
|39,17917
|28,18917
|10,89
|2,1
|Simav (Kütahya)
|02:13:06 01-10-2025
|39,21333
|28,97306
|10,47
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:13:06 01-10-2025
|39,2308
|28,9728
|4,3
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:12:03 01-10-2025
|39,2287
|29
|10,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:12:02 01-10-2025
|39,21806
|28,98361
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:03:07 01-10-2025
|39,26694
|28,11917
|7
|1,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:03:07 01-10-2025
|39,2385
|28,0083
|14,6
|1,3
|Simav (Kütahya)
|01:42:15 01-10-2025
|39,2575
|28,95778
|9,78
|0,9
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:42:14 01-10-2025
|39,2575
|28,949
|14,4
|1,1
|Akdeniz - [54.73 km] Alanya (Antalya)
|01:40:14 01-10-2025
|36,11056
|31,675
|26
|1,8
|AKDENIZ
|01:40:13 01-10-2025
|35,9317
|31,7968
|5,5
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:39:57 01-10-2025
|39,2455
|29,0178
|15,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:37:26 01-10-2025
|39,26083
|28,95889
|11,06
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:37:26 01-10-2025
|39,2548
|28,9853
|11,5
|0,9
|Simav (Kütahya)
|01:32:16 01-10-2025
|39,22167
|29,02389
|12,7
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:32:16 01-10-2025
|39,2225
|29,0132
|10
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:27:37 01-10-2025
|39,25861
|29,0175
|7
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:27:36 01-10-2025
|39,2097
|29,0192
|5
|1,2
|Kınık (İzmir)
|01:17:18 01-10-2025
|39,03278
|27,50472
|7,01
|1,2
|KALEMKOY-KINIK (IZMIR)
|01:17:18 01-10-2025
|39,0595
|27,4828
|8,8
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:06:07 01-10-2025
|39,1752
|28,1982
|20,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:04:57 01-10-2025
|39,17917
|28,175
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:04:55 01-10-2025
|39,1573
|28,1432
|15,2
|1,1
|Kozluk (Batman)
|01:01:16 01-10-2025
|38,10694
|41,43556
|13,89
|0,9
|Çankaya (Ankara)
|00:44:40 01-10-2025
|39,90639
|32,80583
|6,83
|1,6
|CANKAYA (ANKARA)
|00:44:40 01-10-2025
|39,8697
|32,7595
|7,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:38:12 01-10-2025
|39,21
|28,17722
|7
|1,1
|KARAKAS-BOZOVA (SANLIURFA)
|00:22:32 01-10-2025
|37,3412
|38,4613
|16,7
|1,9
|Bozova (Şanlıurfa)
|00:22:30 01-10-2025
|37,23917
|38,5975
|9,92
|2
|Simav (Kütahya)
|00:16:53 01-10-2025
|39,23417
|29,00083
|12,14
|0,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:06:38 01-10-2025
|39,2522
|28,967
|12,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:06:37 01-10-2025
|39,27167
|28,9675
|7
|1,7
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:03:01 01-10-2025
|39,2222
|28,2095
|7,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:03:00 01-10-2025
|39,2225
|28,21361
|9,56
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:59:20 30-09-2025
|39,20528
|28,16722
|7
|1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|23:59:18 30-09-2025
|39,1802
|28,0472
|22,9
|1,2
|COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)
|23:54:51 30-09-2025
|37,5127
|37,0568
|7,1
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23:54:49 30-09-2025
|37,51083
|37,12167
|7,97
|1,7
|Simav (Kütahya)
|23:43:04 30-09-2025
|39,18111
|28,99722
|12,69
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:43:04 30-09-2025
|39,2103
|28,9965
|11,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:48 30-09-2025
|39,20972
|28,23444
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:39:48 30-09-2025
|39,1707
|28,1772
|10
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|23:38:39 30-09-2025
|38,15722
|38,47806
|6,51
|1,7
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|23:38:38 30-09-2025
|38,2292
|38,478
|20,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|23:33:11 30-09-2025
|39,23639
|28,95056
|8,21
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|23:26:37 30-09-2025
|38,25472
|37,80889
|9,87
|1,4
|KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
|23:26:37 30-09-2025
|38,3322
|37,786
|9,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:21:38 30-09-2025
|39,25417
|28,02306
|10,68
|2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:21:38 30-09-2025
|39,2422
|27,9997
|7,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:20:07 30-09-2025
|39,18556
|28,1425
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:20:07 30-09-2025
|39,1892
|28,106
|2,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:18:40 30-09-2025
|39,22583
|29,01639
|14,93
|1
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|23:18:40 30-09-2025
|39,1238
|29,1062
|14,4
|1
|Simav (Kütahya)
|23:18:11 30-09-2025
|39,20722
|28,90833
|4,79
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:18:10 30-09-2025
|39,2413
|28,9917
|12
|1,3
|Kadirli (Osmaniye)
|23:12:47 30-09-2025
|37,33
|36,17667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:07:54 30-09-2025
|39,18917
|28,22111
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|23:04:55 30-09-2025
|39,2375
|28,95722
|12,17
|3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:04:55 30-09-2025
|39,2495
|28,961
|5,3
|3,2
|Pütürge (Malatya)
|23:02:49 30-09-2025
|38,30972
|38,90667
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|22:57:19 30-09-2025
|38,31639
|38,90833
|7
|1,7
|KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|22:57:18 30-09-2025
|38,344
|38,8983
|2,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:53:52 30-09-2025
|39,24278
|28,98333
|11,01
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:53:52 30-09-2025
|39,2387
|28,9917
|6,8
|1,9
|Çameli (Denizli)
|22:49:27 30-09-2025
|37,00611
|29,32611
|6,99
|1,7
|IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)
|22:49:26 30-09-2025
|36,9922
|29,4123
|3,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|22:49:15 30-09-2025
|39,1825
|28,94694
|4
|0,9
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|22:49:14 30-09-2025
|39,1342
|29,0765
|5,5
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:43:25 30-09-2025
|39,18806
|28,18
|7
|1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:43:24 30-09-2025
|39,1815
|28,0537
|18,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|22:41:47 30-09-2025
|39,21667
|28,90722
|7
|1,1
|GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|22:41:46 30-09-2025
|39,1545
|28,8953
|14,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|22:40:44 30-09-2025
|39,25583
|28,99083
|8,65
|0,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:40:42 30-09-2025
|39,2782
|29,007
|13,6
|1,1
|Buldan (Denizli)
|22:40:23 30-09-2025
|37,97333
|28,865
|8,21
|1
|Ege Denizi - [23.41 km] Dikili (İzmir)
|22:24:52 30-09-2025
|39,01056
|26,55389
|7,02
|1,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|22:24:51 30-09-2025
|38,941
|26,5207
|5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|22:07:59 30-09-2025
|39,22278
|28,94417
|8,17
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:03:26 30-09-2025
|39,1525
|28,14278
|5,45
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:03:25 30-09-2025
|39,1272
|28,114
|13,9
|2
|Simav (Kütahya)
|22:01:41 30-09-2025
|39,24667
|28,95194
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:52:11 30-09-2025
|39,2375
|28,95056
|7
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:52:11 30-09-2025
|39,2267
|29,0215
|7
|2
|Simav (Kütahya)
|21:51:24 30-09-2025
|39,225
|28,97389
|7,03
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:51:24 30-09-2025
|39,2177
|29,0052
|11
|1,9
|Ege Denizi - [123.33 km] Datça (Muğla)
|21:48:19 30-09-2025
|35,77583
|26,67472
|4,75
|2,2
|Karatay (Konya)
|21:45:18 30-09-2025
|37,92972
|33,05806
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:35:45 30-09-2025
|39,23083
|29,00389
|12,57
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:35:45 30-09-2025
|39,2393
|29,012
|5,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:28:42 30-09-2025
|39,25333
|28,12917
|7
|1,8
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:28:42 30-09-2025
|39,247
|28,1245
|7,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:24:26 30-09-2025
|39,22444
|28,86
|7,04
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:11:45 30-09-2025
|39,25083
|28,95111
|9,63
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:09:24 30-09-2025
|39,22333
|28,15417
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:01:54 30-09-2025
|39,25417
|28,98417
|7,89
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|20:55:20 30-09-2025
|38,22333
|38,60361
|12,76
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|20:50:24 30-09-2025
|37,96694
|38,08167
|7,01
|1,7
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:50:24 30-09-2025
|37,9733
|38,1267
|7
|1,7
|Güney (Denizli)
|20:34:05 30-09-2025
|38,06278
|29,04528
|6,56
|1,9
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|20:34:05 30-09-2025
|38,0328
|29,0718
|5
|2
|Güney (Denizli)
|20:33:17 30-09-2025
|38,06111
|29,03444
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|20:21:55 30-09-2025
|39,27222
|28,98694
|7,96
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|20:18:07 30-09-2025
|37,42306
|37,34472
|13,22
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:12:18 30-09-2025
|39,19306
|28,97194
|6,79
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:12:17 30-09-2025
|39,2243
|29,0455
|2,2
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|20:03:41 30-09-2025
|39,07972
|28,13306
|10,54
|2
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|20:03:41 30-09-2025
|39,0407
|28,1023
|12,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:46 30-09-2025
|39,19278
|28,20417
|7
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:46 30-09-2025
|39,1307
|28,1913
|10,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|19:47:27 30-09-2025
|39,23417
|29,02361
|13,09
|2,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:47:27 30-09-2025
|39,2433
|28,9973
|4,1
|2,8
|Simav (Kütahya)
|19:28:15 30-09-2025
|39,23667
|29,0375
|10,97
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:28:13 30-09-2025
|39,2468
|28,9328
|16,1
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.22 km] Menderes (İzmir)
|19:16:13 30-09-2025
|37,88806
|27,05278
|12,08
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:04:09 30-09-2025
|39,19528
|28,23028
|7
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:04:09 30-09-2025
|39,177
|28,2207
|9,5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|19:02:13 30-09-2025
|37,96833
|38,085
|6,99
|1,6
|RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:02:11 30-09-2025
|37,9712
|38,0015
|8,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:52:10 30-09-2025
|39,245
|28,9775
|11,82
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|18:52:09 30-09-2025
|39,261
|28,9482
|5
|1,8
|Alanya (Antalya)
|18:46:48 30-09-2025
|36,63417
|32,00417
|7,82
|1,5
|YENIKOY-ALANYA (ANTALYA)
|18:46:46 30-09-2025
|36,6112
|31,9558
|1,8
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:36:14 30-09-2025
|39,2497
|28,9852
|11,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:28:05 30-09-2025
|39,19917
|28,18667
|7
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:28:05 30-09-2025
|39,1967
|28,1667
|13,4
|2,4
|SENYURT-ULAS (SIVAS)
|18:18:06 30-09-2025
|39,469
|37,3648
|18,7
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|18:18:05 30-09-2025
|39,40972
|37,30083
|7,03
|1,8
|Simav (Kütahya)
|18:06:24 30-09-2025
|39,24139
|28,98472
|12,78
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:06:24 30-09-2025
|39,2323
|28,9963
|12,2
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|18:01:55 30-09-2025
|37,95833
|38,07639
|9,6
|3,2
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:01:55 30-09-2025
|37,9737
|38,1038
|5
|3,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:45:16 30-09-2025
|38,06611
|36,7625
|6,98
|2,3
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:45:16 30-09-2025
|38,0693
|36,7622
|5,6
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:26:35 30-09-2025
|39,22889
|29,00306
|11,2
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:26:35 30-09-2025
|39,2187
|28,9975
|10,4
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:21:50 30-09-2025
|39,179
|28,9927
|14,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:21:49 30-09-2025
|39,2725
|28,86722
|7,04
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:18:30 30-09-2025
|39,18083
|28,19222
|8,07
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:18:30 30-09-2025
|39,1843
|28,169
|11,7
|2,8
|Simav (Kütahya)
|17:10:52 30-09-2025
|39,27639
|28,9
|8,6
|1,6
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:10:51 30-09-2025
|39,2487
|28,8868
|8
|1,9
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:09:00 30-09-2025
|39,1597
|28,9307
|8,2
|1,1
|Simav (Kütahya)
|17:05:51 30-09-2025
|39,24389
|28,99278
|9,42
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:05:51 30-09-2025
|39,25
|29,0332
|11
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|16:50:51 30-09-2025
|37,30694
|37,04056
|14,39
|1,7
|Simav (Kütahya)
|16:36:48 30-09-2025
|39,22111
|29,02028
|11,97
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:36:48 30-09-2025
|39,2295
|29,0293
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:30:48 30-09-2025
|39,5425
|25,93333
|9,3
|2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|16:30:48 30-09-2025
|39,5228
|25,9323
|13,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:17 30-09-2025
|39,17028
|28,18361
|4,64
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:24:17 30-09-2025
|39,1657
|28,111
|5,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:09:19 30-09-2025
|39,24583
|28,02222
|7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:09:19 30-09-2025
|39,241
|28,0423
|9,6
|1,7
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|16:05:59 30-09-2025
|39,243
|27,9797
|3,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:58 30-09-2025
|39,24889
|28,03639
|6,95
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:41:39 30-09-2025
|39,144
|28,1445
|9,6
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:35:45 30-09-2025
|39,2727
|28,9117
|5,3
|2,2
|Simav (Kütahya)
|15:35:44 30-09-2025
|39,27667
|28,92611
|15,97
|1,9
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:32:56 30-09-2025
|39,2493
|28,1257
|14,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:15:39 30-09-2025
|39,22194
|29,01389
|11,44
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:15:39 30-09-2025
|39,2353
|29,0002
|11,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:01:05 30-09-2025
|39,23861
|28,97333
|9,01
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:01:04 30-09-2025
|39,2408
|29,0115
|10,9
|1,8
|Ege Denizi - [42.76 km] Datça (Muğla)
|14:58:03 30-09-2025
|36,40306
|27,13472
|8,53
|2,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:49:03 30-09-2025
|34,6467
|24,7157
|14,2
|2,4
|Simav (Kütahya)
|14:47:07 30-09-2025
|39,27111
|28,95222
|8,89
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:47:07 30-09-2025
|39,2587
|28,9363
|11,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:42:31 30-09-2025
|39,17028
|28,19972
|4,75
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:42:30 30-09-2025
|39,1848
|28,2893
|10,1
|1,6
|Etimesgut (Ankara)
|14:24:36 30-09-2025
|39,8875
|32,645
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|14:18:26 30-09-2025
|39,23944
|28,97194
|9,93
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:18:26 30-09-2025
|39,218
|29,0128
|13,2
|2,4
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|14:06:03 30-09-2025
|39,0693
|28,088
|26,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:06:02 30-09-2025
|39,20667
|28,16528
|4,9
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:43:30 01-10-2025
|39,20222
|28,1575
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:37:38 01-10-2025
|39,10278
|28,20556
|7,66
|1,9
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|13:37:37 01-10-2025
|39,0883
|28,0948
|12,4
|1,8
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|13:34:27 01-10-2025
|39,1582
|27,965
|11,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:27 01-10-2025
|39,18778
|28,06194
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:30:54 01-10-2025
|39,50306
|28,18722
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:22:40 01-10-2025
|39,2403
|28,9792
|15,2
|0,9
|MALATYA REVIZE01 (2025.10.01 13:21:04)
|13:21:01 01-10-2025
|38,3327
|38,3055
|4,4
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:21:00 01-10-2025
|38,30389
|38,28917
|7,04
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:20:07 01-10-2025
|39,218
|29,006
|13,6
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:19:29 01-10-2025
|39,2508
|29,0347
|2,7
|0,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:02:08 01-10-2025
|39,206
|29,0102
|14,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:02:07 01-10-2025
|39,31944
|28,97083
|6,61
|1,1
|Simav (Kütahya)
|12:59:16 01-10-2025
|39,15806
|28,99306
|8,73
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:57:01 01-10-2025
|39,21917
|28,16861
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:57:01 01-10-2025
|39,2092
|28,1263
|7,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:51:08 01-10-2025
|39,23806
|29,005
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:51:08 01-10-2025
|39,2413
|29,0517
|11,1
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:49:40 01-10-2025
|37,40361
|37,14472
|11,29
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:28 01-10-2025
|39,22972
|28,1425
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|12:43:13 01-10-2025
|39,22806
|29,01833
|7
|0,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.52 km] Milas (Muğla)
|12:42:52 01-10-2025
|36,93611
|27,7975
|7
|1,9
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:42:52 01-10-2025
|36,9305
|27,8337
|6,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|12:42:39 01-10-2025
|39,23278
|29,02111
|7
|1,1
|ISIKLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|12:42:30 01-10-2025
|39,4532
|28,8702
|4,2
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.52 km] Milas (Muğla)
|12:39:53 01-10-2025
|36,95278
|27,81472
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:38:47 01-10-2025
|39,22139
|29,01972
|7
|1,2
|AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)
|12:38:43 01-10-2025
|39,1795
|28,8408
|21,7
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Milas (Muğla)
|12:37:35 01-10-2025
|36,91528
|27,8175
|6,95
|2,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:37:35 01-10-2025
|36,9248
|27,8067
|5,9
|2,7
|Simav (Kütahya)
|12:36:52 01-10-2025
|39,24333
|29,01167
|7
|1,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|12:36:50 01-10-2025
|39,212
|28,9242
|5,1
|1
|Simav (Kütahya)
|12:35:59 01-10-2025
|39,26111
|28,99889
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:35:59 01-10-2025
|39,2357
|29,0625
|3,2
|0,8
|Simav (Kütahya)
|12:33:13 01-10-2025
|39,23722
|28,99417
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:33:13 01-10-2025
|39,2445
|29,045
|2,7
|1,2
|Merkez (Kırşehir)
|12:31:51 01-10-2025
|39,25333
|34,15639
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|12:31:01 01-10-2025
|39,26139
|28,95944
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:31:01 01-10-2025
|39,254
|28,995
|10,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:28:49 01-10-2025
|39,23389
|29,00583
|7,31
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:28:49 01-10-2025
|39,2082
|28,9968
|11
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:28:36 01-10-2025
|39,2512
|29,0122
|5,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|12:28:35 01-10-2025
|39,26278
|28,94056
|7
|1,2
|Ilgaz (Çankırı)
|12:24:16 01-10-2025
|41,05139
|33,72417
|10,43
|3,5
|MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI)
|12:24:15 01-10-2025
|41,034
|33,7078
|5
|3,5
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|12:15:19 01-10-2025
|39,2977
|28,8248
|10,8
|1,1
|Akdeniz
|12:14:00 01-10-2025
|35,36444
|33,66917
|6,92
|2,4
|KIBRIS-ISKELE
|12:13:57 01-10-2025
|35,339
|33,699
|17
|2,5
|Fethiye (Muğla)
|12:06:27 01-10-2025
|36,85639
|29,19972
|7
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:00:59 01-10-2025
|39,2723
|28,913
|5
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:12 01-10-2025
|39,2675
|28,17583
|7
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:46:30 01-10-2025
|39,2003
|29,0717
|9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:45:37 01-10-2025
|39,23917
|28,96361
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:45:37 01-10-2025
|39,244
|28,9963
|15,2
|1,4
|Selçuklu (Konya)
|11:43:34 01-10-2025
|38,11722
|32,73611
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:35:05 01-10-2025
|39,2013
|28,0627
|11,6
|1,6
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|11:34:40 01-10-2025
|37,304
|37,0203
|5,3
|2,8
|Selçuklu (Konya)
|11:34:32 01-10-2025
|38,09222
|32,59194
|7,05
|1,8
|YAPAK-ZARA (SIVAS)
|11:29:32 01-10-2025
|39,9485
|37,6363
|7,6
|2,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:28:05 01-10-2025
|39,2565
|29,0762
|19
|0,6
|Adapazarı (Sakarya)
|11:26:25 01-10-2025
|40,87444
|30,35694
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|11:20:37 01-10-2025
|39,25139
|28,98778
|7
|1,3
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:20:37 01-10-2025
|39,21
|29,0753
|12,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:20:03 01-10-2025
|39,22056
|29,0225
|6,96
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:18:48 01-10-2025
|39,18833
|28,20194
|7
|1,3
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|11:17:54 01-10-2025
|36,9472
|28,1555
|4,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:12:56 01-10-2025
|39,17333
|29,06139
|11,35
|1,4
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:12:55 01-10-2025
|39,2143
|29,081
|10,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:12:03 01-10-2025
|39,21917
|29,01722
|7,14
|1,5
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:12:03 01-10-2025
|39,2147
|29,0732
|7,1
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:09:55 01-10-2025
|39,2485
|29,0055
|11,6
|0,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:09:28 01-10-2025
|39,2615
|29,0022
|3,7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|11:08:24 01-10-2025
|39,26861
|28,95194
|7
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:08:24 01-10-2025
|39,2855
|29,0257
|1,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:07:51 01-10-2025
|39,25278
|29,01028
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:07:51 01-10-2025
|39,2687
|29,0335
|2,6
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:05:34 01-10-2025
|39,2498
|29,007
|5,1
|0,8
|Simav (Kütahya)
|11:01:31 01-10-2025
|39,17611
|29,02417
|12,95
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:01:30 01-10-2025
|39,2445
|29,0533
|13,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:00:02 01-10-2025
|39,27722
|29,00472
|7
|0,9
|KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)
|10:58:40 01-10-2025
|39,3252
|29,1107
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:57:58 01-10-2025
|39,23361
|29,00111
|11,46
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:57:58 01-10-2025
|39,2423
|29,013
|5,4
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:57:06 01-10-2025
|39,2252
|29,0088
|10,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|10:57:05 01-10-2025
|39,23361
|29,0025
|7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:54:23 01-10-2025
|39,24667
|28,175
|7
|2,5
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:54:22 01-10-2025
|39,2485
|28,1705
|7,7
|2,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:48:42 01-10-2025
|37,30778
|37,10639
|6,37
|2,4
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|10:48:41 01-10-2025
|37,3278
|37,021
|4,8
|2
|Eşme (Uşak)
|10:37:23 01-10-2025
|38,47444
|29,09833
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|10:34:00 01-10-2025
|39,2325
|29,00167
|8,27
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:33:59 01-10-2025
|39,2412
|29,0442
|5,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:32:09 01-10-2025
|39,20583
|28,975
|8,87
|2,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:32:09 01-10-2025
|39,2237
|29,0622
|10,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:56 01-10-2025
|39,21833
|28,17417
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|10:23:45 01-10-2025
|39,25028
|28,98472
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:23:45 01-10-2025
|39,2423
|29,0112
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:22:34 01-10-2025
|39,23056
|28,19722
|5,33
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:20:18 01-10-2025
|39,20139
|28,20361
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:20:18 01-10-2025
|39,1533
|28,1977
|16,8
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.43 km] Milas (Muğla)
|10:17:31 01-10-2025
|36,93778
|27,7925
|7
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:17:31 01-10-2025
|36,9398
|27,7915
|4,1
|2,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:16:19 01-10-2025
|39,222
|29,0525
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|10:16:18 01-10-2025
|39,26194
|28,98361
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:15:50 01-10-2025
|39,2675
|29,00639
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:15:50 01-10-2025
|39,2385
|29,0592
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:05:41 01-10-2025
|39,22222
|28,16861
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:05:41 01-10-2025
|39,182
|28,1112
|9,3
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:04:14 01-10-2025
|39,2737
|29,0188
|8
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:03:19 01-10-2025
|36,9283
|27,8232
|7,8
|2,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.20 km] Milas (Muğla)
|10:03:18 01-10-2025
|36,93833
|27,80278
|6,95
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:59:58 01-10-2025
|39,1445
|28,2068
|12,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:59:57 01-10-2025
|39,16806
|28,19583
|7,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|09:59:17 01-10-2025
|39,25444
|28,95028
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:14 01-10-2025
|39,20944
|28,14778
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:13 01-10-2025
|39,1962
|28,1415
|12,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|09:44:15 01-10-2025
|39,24556
|28,97
|7
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:44:15 01-10-2025
|39,2388
|29,0598
|5
|2
|Simav (Kütahya)
|09:38:17 01-10-2025
|39,25417
|28,97444
|7
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|09:38:16 01-10-2025
|39,2232
|28,9355
|20,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:26:41 01-10-2025
|39,19611
|28,24972
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:41 01-10-2025
|39,1795
|28,1987
|18,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|09:25:31 01-10-2025
|39,23583
|28,93333
|7
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:23:41 01-10-2025
|39,2175
|29,0357
|13,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|09:23:40 01-10-2025
|39,25278
|28,99694
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:19:05 01-10-2025
|39,259
|28,9822
|14,4
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:19:04 01-10-2025
|39,25861
|28,94861
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|09:13:57 01-10-2025
|39,24056
|28,97361
|7,38
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:13:57 01-10-2025
|39,2218
|29,0277
|10,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|09:12:40 01-10-2025
|39,1775
|29,01694
|7
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:12:39 01-10-2025
|39,1925
|28,9655
|2,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:09:36 01-10-2025
|39,10444
|29,05306
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:09:33 01-10-2025
|39,221
|28,9663
|2,6
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:54:07 01-10-2025
|39,2143
|29,0245
|9,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:54:06 01-10-2025
|39,21972
|29,02306
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|08:52:45 01-10-2025
|39,23917
|29,0175
|7
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:52:45 01-10-2025
|39,2105
|29,0022
|11
|2
|Simav (Kütahya)
|08:50:26 01-10-2025
|39,21528
|29,01972
|7,48
|2,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:50:26 01-10-2025
|39,2198
|29,0007
|5,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|08:48:50 01-10-2025
|39,22083
|29,03694
|7,02
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:48:49 01-10-2025
|39,212
|29,0015
|5,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:48:11 01-10-2025
|39,23222
|29,035
|7
|2
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|08:48:11 01-10-2025
|39,2117
|29,0705
|1,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:41:27 01-10-2025
|39,18583
|28,20694
|7,61
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:41:27 01-10-2025
|39,1597
|28,169
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:40:05 01-10-2025
|39,15722
|28,20611
|6,66
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:40:04 01-10-2025
|39,1428
|28,2113
|16,7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:37:17 01-10-2025
|38,06972
|37,45833
|7,03
|2,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:37:17 01-10-2025
|38,074
|37,4407
|8,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:33:38 01-10-2025
|39,24361
|28,06
|10,15
|2,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:33:38 01-10-2025
|39,236
|28,0415
|9,7
|3,3
|Simav (Kütahya)
|08:26:02 01-10-2025
|39,21389
|28,98639
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|08:24:47 01-10-2025
|39,22694
|29,00083
|7,63
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:24:46 01-10-2025
|39,2417
|28,9927
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:22 01-10-2025
|39,23694
|28,13222
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:22 01-10-2025
|39,1853
|28,0952
|13,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|08:03:44 01-10-2025
|39,25222
|28,96
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:03:44 01-10-2025
|39,2248
|28,9682
|15,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:02:54 01-10-2025
|39,24778
|28,99222
|6,86
|1
|Simav (Kütahya)
|07:56:30 01-10-2025
|39,22944
|29,02
|5,1
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:56:29 01-10-2025
|39,2317
|29,0172
|11
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:49:56 01-10-2025
|39,27167
|28,97056
|5,58
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:49:55 01-10-2025
|39,2495
|28,9415
|12,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:46:17 01-10-2025
|39,1675
|28,15583
|6,96
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:46:15 01-10-2025
|39,2053
|28,0698
|7,8
|1,3
|Samandağ (Hatay)
|07:44:24 01-10-2025
|36,25778
|35,96083
|6,96
|1,7
|SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)
|07:44:24 01-10-2025
|36,2318
|36
|16,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:42:36 01-10-2025
|39,18333
|28,94083
|12,11
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:42:36 01-10-2025
|39,2567
|28,9993
|10,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|07:26:36 01-10-2025
|39,30583
|28,95333
|8,23
|0,9
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:26:35 01-10-2025
|39,2945
|28,9452
|5,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:20:00 01-10-2025
|39,1925
|29,01417
|10,18
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:19:59 01-10-2025
|39,2145
|29,0123
|20,1
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|07:19:07 01-10-2025
|37,4575
|37,03194
|7,01
|1,1
|Çameli (Denizli)
|07:07:27 01-10-2025
|37,0725
|29,20639
|7
|1,3
|SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
|07:07:26 01-10-2025
|37,0102
|29,332
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|06:59:38 01-10-2025
|39,24028
|29,03778
|10,42
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:59:38 01-10-2025
|39,2255
|29,0273
|11,3
|2
|Marmara Denizi - [31.05 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|06:49:32 01-10-2025
|40,69889
|28,53778
|10,54
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|06:44:12 01-10-2025
|39,54306
|27,955
|9,55
|2
|PASAKOY-(BALIKESIR)
|06:44:11 01-10-2025
|39,5488
|27,967
|11,3
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:40:51 01-10-2025
|38,12111
|38,31972
|13,09
|1,2
|Marmara Denizi - [09.41 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|06:40:40 01-10-2025
|40,79278
|27,50889
|12,76
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:39:59 01-10-2025
|38,23389
|38,13472
|6,97
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:28:42 01-10-2025
|39,1875
|28,13167
|4,83
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:28:41 01-10-2025
|39,1998
|28,1595
|16,7
|1,3
|Soma (Manisa)
|06:22:26 01-10-2025
|39,32306
|27,72167
|4,32
|1,1
|Kale (Malatya)
|06:13:10 01-10-2025
|38,3275
|38,72472
|12,3
|0,9
|Karlıova (Bingöl)
|06:11:03 01-10-2025
|39,40139
|40,70389
|11,48
|1,1
|Simav (Kütahya)
|06:00:46 01-10-2025
|39,21778
|28,99111
|8,3
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:00:45 01-10-2025
|39,2618
|28,9928
|11,7
|1,2
|CALTI-SELCUKLU (KONYA)
|05:58:01 01-10-2025
|38,1
|32,5672
|9,7
|1,1
|Yatağan (Muğla)
|05:57:22 01-10-2025
|37,385
|28,16056
|6,98
|0,8
|Simav (Kütahya)
|05:48:22 01-10-2025
|39,26083
|28,98861
|7
|3,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:48:22 01-10-2025
|39,2373
|28,9907
|7,2
|3,3
|Simav (Kütahya)
|05:46:09 01-10-2025
|39,26722
|28,95861
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:46:09 01-10-2025
|39,247
|28,973
|14,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:36:47 01-10-2025
|39,21778
|28,13611
|11,49
|2,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:36:47 01-10-2025
|39,2037
|28,1452
|12,4
|3
|Simav (Kütahya)
|05:35:47 01-10-2025
|39,19556
|29,01944
|11,04
|1,4
|Simav (Kütahya)
|05:28:02 01-10-2025
|39,20806
|29,01167
|6,82
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:23:07 01-10-2025
|39,2325
|29,00778
|5,76
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:23:06 01-10-2025
|39,208
|28,9822
|14,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:14:26 01-10-2025
|39,22722
|29,00833
|5,57
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:14:24 01-10-2025
|39,2148
|28,9848
|5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:01:31 01-10-2025
|39,26222
|28,94639
|10,36
|1
|EGE DENIZI
|04:51:15 01-10-2025
|36,6113
|25,6773
|15,2
|2,5
|Simav (Kütahya)
|04:50:46 01-10-2025
|39,22028
|29,01694
|7,09
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:50:46 01-10-2025
|39,2153
|29,0193
|7,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|04:50:17 01-10-2025
|39,16694
|29,03417
|12,87
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:48:35 01-10-2025
|39,18417
|28,15194
|8,59
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:48:35 01-10-2025
|39,1583
|28,1108
|14,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:48:17 01-10-2025
|39,17389
|28,18444
|7
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:48:17 01-10-2025
|39,1452
|28,158
|11,2
|2,2
|Humus (Suriye) - [198.47 km] Yayladağı (Hatay)
|04:43:14 01-10-2025
|34,28583
|37,19111
|7,39
|2,7
|Simav (Kütahya)
|04:43:04 01-10-2025
|39,20333
|28,95056
|7,01
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:43:04 01-10-2025
|39,2025
|29,032
|13,4
|1,7
|Palu (Elazığ)
|04:23:37 01-10-2025
|38,68972
|39,98667
|12,2
|2,5
|YESILBAYIR-PALU (ELAZIG)
|04:23:36 01-10-2025
|38,678
|39,9657
|5
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|04:21:53 01-10-2025
|38,17333
|38,58917
|7
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:18:22 01-10-2025
|39,2327
|29,0097
|11,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|04:18:21 01-10-2025
|39,25972
|28,99444
|7,01
|1,4
|EGE DENIZI
|04:17:27 01-10-2025
|36,653
|25,7088
|11,3
|3,1
|Ege Denizi
|04:17:24 01-10-2025
|36,62917
|25,535
|6,53
|3,1
|EGE DENIZI
|04:16:50 01-10-2025
|36,592
|25,7278
|5
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:14:28 01-10-2025
|39,16972
|28,21333
|6,59
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:11:18 01-10-2025
|39,23472
|28,94444
|14,9
|1,9
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|04:11:18 01-10-2025
|39,1717
|28,902
|19,3
|1,9
|Ege Denizi - [38.84 km] Datça (Muğla)
|04:07:03 01-10-2025
|36,39444
|27,22361
|9,62
|1,7
|Ege Denizi - [68.63 km] Karaburun (İzmir)
|04:02:05 01-10-2025
|38,74194
|25,61833
|21,09
|2,4
|EGE DENIZI
|04:02:04 01-10-2025
|38,7182
|25,5165
|6,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:01:45 01-10-2025
|39,21833
|28,15028
|6,92
|1
|Yatağan (Muğla)
|04:01:02 01-10-2025
|37,35444
|28,11694
|7
|1,2
|YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA)
|04:01:01 01-10-2025
|37,3467
|28,059
|12,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:46:45 01-10-2025
|39,23556
|28,97472
|10,27
|1,3
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:46:45 01-10-2025
|39,2278
|28,9218
|11,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:41:17 01-10-2025
|39,16861
|28,23833
|7
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:41:16 01-10-2025
|39,1858
|28,2293
|15,9
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:36:29 01-10-2025
|39,22028
|28,94
|10,7
|1,6
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|03:36:29 01-10-2025
|39,2205
|28,9368
|5,3
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:35:37 01-10-2025
|39,2412
|28,9285
|11,7
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:32:17 01-10-2025
|39,2105
|29,0417
|10
|1,7
|Simav (Kütahya)
|03:32:16 01-10-2025
|39,21972
|28,99
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:27:06 01-10-2025
|39,2042
|28,1198
|19,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:27:05 01-10-2025
|39,19028
|28,15694
|6,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:26:02 01-10-2025
|39,26333
|28,91611
|7,06
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:26:00 01-10-2025
|39,2245
|28,9705
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:17:01 01-10-2025
|39,2075
|28,18194
|7
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:17:01 01-10-2025
|39,1937
|28,1748
|10,6
|1,1
|Şehitkamil (Gaziantep)
|03:13:23 01-10-2025
|37,20083
|37,35944
|7,23
|1,3
|YIGINLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
|03:13:23 01-10-2025
|37,2228
|37,2513
|7,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:53:05 01-10-2025
|39,185
|28,22139
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:05 01-10-2025
|39,165
|28,2105
|13,6
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:50:48 01-10-2025
|39,2263
|29,015
|11,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:50:47 01-10-2025
|39,22278
|28,99833
|6,93
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:49:58 01-10-2025
|39,22389
|28,96028
|7,01
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:49:58 01-10-2025
|39,2393
|28,9747
|12,4
|1,6
|Ege Denizi - [33.76 km] Datça (Muğla)
|02:42:17 01-10-2025
|36,50111
|27,15583
|7
|2,6
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|02:42:16 01-10-2025
|36,4365
|27,147
|4,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:39:18 01-10-2025
|39,16389
|28,17222
|7,37
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:39:17 01-10-2025
|39,179
|28,176
|13,2
|2,1
|Savaştepe (Balıkesir)
|02:38:24 01-10-2025
|39,37417
|27,64
|7,87
|1,5
|ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|02:38:21 01-10-2025
|39,2162
|27,8375
|15,4
|1,6
|HAMIDIYE-KARACABEY (BURSA)
|02:32:14 01-10-2025
|40,1177
|28,1912
|15,5
|1,5
|Buca (İzmir)
|02:31:26 01-10-2025
|38,35389
|27,165
|9,57
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:22:49 01-10-2025
|39,17
|28,20278
|7
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:22:49 01-10-2025
|39,1088
|28,1872
|13,9
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:20:56 01-10-2025
|39,1743
|28,1375
|12,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:20:55 01-10-2025
|39,17917
|28,18917
|10,89
|2,1
|Simav (Kütahya)
|02:13:06 01-10-2025
|39,21333
|28,97306
|10,47
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:13:06 01-10-2025
|39,2308
|28,9728
|4,3
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:12:03 01-10-2025
|39,2287
|29
|10,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:12:02 01-10-2025
|39,21806
|28,98361
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:03:07 01-10-2025
|39,26694
|28,11917
|7
|1,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:03:07 01-10-2025
|39,2385
|28,0083
|14,6
|1,3
|Simav (Kütahya)
|01:42:15 01-10-2025
|39,2575
|28,95778
|9,78
|0,9
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:42:14 01-10-2025
|39,2575
|28,949
|14,4
|1,1
|Akdeniz - [54.73 km] Alanya (Antalya)
|01:40:14 01-10-2025
|36,11056
|31,675
|26
|1,8
|AKDENIZ
|01:40:13 01-10-2025
|35,9317
|31,7968
|5,5
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:39:57 01-10-2025
|39,2455
|29,0178
|15,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:37:26 01-10-2025
|39,26083
|28,95889
|11,06
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:37:26 01-10-2025
|39,2548
|28,9853
|11,5
|0,9
|Simav (Kütahya)
|01:32:16 01-10-2025
|39,22167
|29,02389
|12,7
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:32:16 01-10-2025
|39,2225
|29,0132
|10
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:27:37 01-10-2025
|39,25861
|29,0175
|7
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:27:36 01-10-2025
|39,2097
|29,0192
|5
|1,2
|Kınık (İzmir)
|01:17:18 01-10-2025
|39,03278
|27,50472
|7,01
|1,2
|KALEMKOY-KINIK (IZMIR)
|01:17:18 01-10-2025
|39,0595
|27,4828
|8,8
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:06:07 01-10-2025
|39,1752
|28,1982
|20,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:04:57 01-10-2025
|39,17917
|28,175
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:04:55 01-10-2025
|39,1573
|28,1432
|15,2
|1,1
|Kozluk (Batman)
|01:01:16 01-10-2025
|38,10694
|41,43556
|13,89
|0,9
|Çankaya (Ankara)
|00:44:40 01-10-2025
|39,90639
|32,80583
|6,83
|1,6
|CANKAYA (ANKARA)
|00:44:40 01-10-2025
|39,8697
|32,7595
|7,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:38:12 01-10-2025
|39,21
|28,17722
|7
|1,1
|KARAKAS-BOZOVA (SANLIURFA)
|00:22:32 01-10-2025
|37,3412
|38,4613
|16,7
|1,9
|Bozova (Şanlıurfa)
|00:22:30 01-10-2025
|37,23917
|38,5975
|9,92
|2
|Simav (Kütahya)
|00:16:53 01-10-2025
|39,23417
|29,00083
|12,14
|0,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:06:38 01-10-2025
|39,2522
|28,967
|12,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:06:37 01-10-2025
|39,27167
|28,9675
|7
|1,7
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:03:01 01-10-2025
|39,2222
|28,2095
|7,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:03:00 01-10-2025
|39,2225
|28,21361
|9,56
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:59:20 30-09-2025
|39,20528
|28,16722
|7
|1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|23:59:18 30-09-2025
|39,1802
|28,0472
|22,9
|1,2
|COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)
|23:54:51 30-09-2025
|37,5127
|37,0568
|7,1
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23:54:49 30-09-2025
|37,51083
|37,12167
|7,97
|1,7
|Simav (Kütahya)
|23:43:04 30-09-2025
|39,18111
|28,99722
|12,69
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:43:04 30-09-2025
|39,2103
|28,9965
|11,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:48 30-09-2025
|39,20972
|28,23444
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:39:48 30-09-2025
|39,1707
|28,1772
|10
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|23:38:39 30-09-2025
|38,15722
|38,47806
|6,51
|1,7
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|23:38:38 30-09-2025
|38,2292
|38,478
|20,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|23:33:11 30-09-2025
|39,23639
|28,95056
|8,21
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|23:26:37 30-09-2025
|38,25472
|37,80889
|9,87
|1,4
|KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
|23:26:37 30-09-2025
|38,3322
|37,786
|9,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:21:38 30-09-2025
|39,25417
|28,02306
|10,68
|2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:21:38 30-09-2025
|39,2422
|27,9997
|7,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:20:07 30-09-2025
|39,18556
|28,1425
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:20:07 30-09-2025
|39,1892
|28,106
|2,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:18:40 30-09-2025
|39,22583
|29,01639
|14,93
|1
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|23:18:40 30-09-2025
|39,1238
|29,1062
|14,4
|1
|Simav (Kütahya)
|23:18:11 30-09-2025
|39,20722
|28,90833
|4,79
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:18:10 30-09-2025
|39,2413
|28,9917
|12
|1,3
|Kadirli (Osmaniye)
|23:12:47 30-09-2025
|37,33
|36,17667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:07:54 30-09-2025
|39,18917
|28,22111
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|23:04:55 30-09-2025
|39,2375
|28,95722
|12,17
|3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:04:55 30-09-2025
|39,2495
|28,961
|5,3
|3,2
|Pütürge (Malatya)
|23:02:49 30-09-2025
|38,30972
|38,90667
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|22:57:19 30-09-2025
|38,31639
|38,90833
|7
|1,7
|KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|22:57:18 30-09-2025
|38,344
|38,8983
|2,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:53:52 30-09-2025
|39,24278
|28,98333
|11,01
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:53:52 30-09-2025
|39,2387
|28,9917
|6,8
|1,9
|Çameli (Denizli)
|22:49:27 30-09-2025
|37,00611
|29,32611
|6,99
|1,7
|IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)
|22:49:26 30-09-2025
|36,9922
|29,4123
|3,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|22:49:15 30-09-2025
|39,1825
|28,94694
|4
|0,9
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|22:49:14 30-09-2025
|39,1342
|29,0765
|5,5
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:43:25 30-09-2025
|39,18806
|28,18
|7
|1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:43:24 30-09-2025
|39,1815
|28,0537
|18,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|22:41:47 30-09-2025
|39,21667
|28,90722
|7
|1,1
|GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|22:41:46 30-09-2025
|39,1545
|28,8953
|14,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|22:40:44 30-09-2025
|39,25583
|28,99083
|8,65
|0,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:40:42 30-09-2025
|39,2782
|29,007
|13,6
|1,1
|Buldan (Denizli)
|22:40:23 30-09-2025
|37,97333
|28,865
|8,21
|1
|Ege Denizi - [23.41 km] Dikili (İzmir)
|22:24:52 30-09-2025
|39,01056
|26,55389
|7,02
|1,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|22:24:51 30-09-2025
|38,941
|26,5207
|5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|22:07:59 30-09-2025
|39,22278
|28,94417
|8,17
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:03:26 30-09-2025
|39,1525
|28,14278
|5,45
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:03:25 30-09-2025
|39,1272
|28,114
|13,9
|2
|Simav (Kütahya)
|22:01:41 30-09-2025
|39,24667
|28,95194
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:52:11 30-09-2025
|39,2375
|28,95056
|7
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:52:11 30-09-2025
|39,2267
|29,0215
|7
|2
|Simav (Kütahya)
|21:51:24 30-09-2025
|39,225
|28,97389
|7,03
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:51:24 30-09-2025
|39,2177
|29,0052
|11
|1,9
|Ege Denizi - [123.33 km] Datça (Muğla)
|21:48:19 30-09-2025
|35,77583
|26,67472
|4,75
|2,2
|Karatay (Konya)
|21:45:18 30-09-2025
|37,92972
|33,05806
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:35:45 30-09-2025
|39,23083
|29,00389
|12,57
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:35:45 30-09-2025
|39,2393
|29,012
|5,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:28:42 30-09-2025
|39,25333
|28,12917
|7
|1,8
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:28:42 30-09-2025
|39,247
|28,1245
|7,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:24:26 30-09-2025
|39,22444
|28,86
|7,04
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:11:45 30-09-2025
|39,25083
|28,95111
|9,63
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:09:24 30-09-2025
|39,22333
|28,15417
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:01:54 30-09-2025
|39,25417
|28,98417
|7,89
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|20:55:20 30-09-2025
|38,22333
|38,60361
|12,76
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|20:50:24 30-09-2025
|37,96694
|38,08167
|7,01
|1,7
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:50:24 30-09-2025
|37,9733
|38,1267
|7
|1,7
|Güney (Denizli)
|20:34:05 30-09-2025
|38,06278
|29,04528
|6,56
|1,9
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|20:34:05 30-09-2025
|38,0328
|29,0718
|5
|2
|Güney (Denizli)
|20:33:17 30-09-2025
|38,06111
|29,03444
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|20:21:55 30-09-2025
|39,27222
|28,98694
|7,96
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|20:18:07 30-09-2025
|37,42306
|37,34472
|13,22
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:12:18 30-09-2025
|39,19306
|28,97194
|6,79
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:12:17 30-09-2025
|39,2243
|29,0455
|2,2
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|20:03:41 30-09-2025
|39,07972
|28,13306
|10,54
|2
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|20:03:41 30-09-2025
|39,0407
|28,1023
|12,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:01:46 30-09-2025
|39,19278
|28,20417
|7
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:01:46 30-09-2025
|39,1307
|28,1913
|10,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|19:47:27 30-09-2025
|39,23417
|29,02361
|13,09
|2,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:47:27 30-09-2025
|39,2433
|28,9973
|4,1
|2,8
|Simav (Kütahya)
|19:28:15 30-09-2025
|39,23667
|29,0375
|10,97
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:28:13 30-09-2025
|39,2468
|28,9328
|16,1
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.22 km] Menderes (İzmir)
|19:16:13 30-09-2025
|37,88806
|27,05278
|12,08
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:04:09 30-09-2025
|39,19528
|28,23028
|7
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:04:09 30-09-2025
|39,177
|28,2207
|9,5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|19:02:13 30-09-2025
|37,96833
|38,085
|6,99
|1,6
|RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:02:11 30-09-2025
|37,9712
|38,0015
|8,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:52:10 30-09-2025
|39,245
|28,9775
|11,82
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|18:52:09 30-09-2025
|39,261
|28,9482
|5
|1,8
|Alanya (Antalya)
|18:46:48 30-09-2025
|36,63417
|32,00417
|7,82
|1,5
|YENIKOY-ALANYA (ANTALYA)
|18:46:46 30-09-2025
|36,6112
|31,9558
|1,8
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:36:14 30-09-2025
|39,2497
|28,9852
|11,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:28:05 30-09-2025
|39,19917
|28,18667
|7
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:28:05 30-09-2025
|39,1967
|28,1667
|13,4
|2,4
|SENYURT-ULAS (SIVAS)
|18:18:06 30-09-2025
|39,469
|37,3648
|18,7
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|18:18:05 30-09-2025
|39,40972
|37,30083
|7,03
|1,8
|Simav (Kütahya)
|18:06:24 30-09-2025
|39,24139
|28,98472
|12,78
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:06:24 30-09-2025
|39,2323
|28,9963
|12,2
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|18:01:55 30-09-2025
|37,95833
|38,07639
|9,6
|3,2
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:01:55 30-09-2025
|37,9737
|38,1038
|5
|3,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:45:16 30-09-2025
|38,06611
|36,7625
|6,98
|2,3
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:45:16 30-09-2025
|38,0693
|36,7622
|5,6
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:26:35 30-09-2025
|39,22889
|29,00306
|11,2
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:26:35 30-09-2025
|39,2187
|28,9975
|10,4
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:21:50 30-09-2025
|39,179
|28,9927
|14,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:21:49 30-09-2025
|39,2725
|28,86722
|7,04
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:18:30 30-09-2025
|39,18083
|28,19222
|8,07
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:18:30 30-09-2025
|39,1843
|28,169
|11,7
|2,8
|Simav (Kütahya)
|17:10:52 30-09-2025
|39,27639
|28,9
|8,6
|1,6
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:10:51 30-09-2025
|39,2487
|28,8868
|8
|1,9
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:09:00 30-09-2025
|39,1597
|28,9307
|8,2
|1,1
|Simav (Kütahya)
|17:05:51 30-09-2025
|39,24389
|28,99278
|9,42
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:05:51 30-09-2025
|39,25
|29,0332
|11
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|16:50:51 30-09-2025
|37,30694
|37,04056
|14,39
|1,7
|Simav (Kütahya)
|16:36:48 30-09-2025
|39,22111
|29,02028
|11,97
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:36:48 30-09-2025
|39,2295
|29,0293
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:30:48 30-09-2025
|39,5425
|25,93333
|9,3
|2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|16:30:48 30-09-2025
|39,5228
|25,9323
|13,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:17 30-09-2025
|39,17028
|28,18361
|4,64
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:24:17 30-09-2025
|39,1657
|28,111
|5,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:09:19 30-09-2025
|39,24583
|28,02222
|7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:09:19 30-09-2025
|39,241
|28,0423
|9,6
|1,7
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|16:05:59 30-09-2025
|39,243
|27,9797
|3,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:58 30-09-2025
|39,24889
|28,03639
|6,95
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:41:39 30-09-2025
|39,144
|28,1445
|9,6
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:35:45 30-09-2025
|39,2727
|28,9117
|5,3
|2,2
|Simav (Kütahya)
|15:35:44 30-09-2025
|39,27667
|28,92611
|15,97
|1,9
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:32:56 30-09-2025
|39,2493
|28,1257
|14,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:15:39 30-09-2025
|39,22194
|29,01389
|11,44
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:15:39 30-09-2025
|39,2353
|29,0002
|11,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:01:05 30-09-2025
|39,23861
|28,97333
|9,01
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:01:04 30-09-2025
|39,2408
|29,0115
|10,9
|1,8
|Ege Denizi - [42.76 km] Datça (Muğla)
|14:58:03 30-09-2025
|36,40306
|27,13472
|8,53
|2,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:49:03 30-09-2025
|34,6467
|24,7157
|14,2
|2,4
|Simav (Kütahya)
|14:47:07 30-09-2025
|39,27111
|28,95222
|8,89
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:47:07 30-09-2025
|39,2587
|28,9363
|11,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:42:31 30-09-2025
|39,17028
|28,19972
|4,75
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:42:30 30-09-2025
|39,1848
|28,2893
|10,1
|1,6
|Etimesgut (Ankara)
|14:24:36 30-09-2025
|39,8875
|32,645
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|14:18:26 30-09-2025
|39,23944
|28,97194
|9,93
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:18:26 30-09-2025
|39,218
|29,0128
|13,2
|2,4
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|14:06:03 30-09-2025
|39,0693
|28,088
|26,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:06:02 30-09-2025
|39,20667
|28,16528
|4,9
|1,2
