Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Ekim 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

01 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:30 01-10-2025 39,20222 28,1575 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:38 01-10-2025 39,10278 28,20556 7,66 1,9
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 13:37:37 01-10-2025 39,0883 28,0948 12,4 1,8
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 13:34:27 01-10-2025 39,1582 27,965 11,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:27 01-10-2025 39,18778 28,06194 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:30:54 01-10-2025 39,50306 28,18722 7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:22:40 01-10-2025 39,2403 28,9792 15,2 0,9
MALATYA REVIZE01 (2025.10.01 13:21:04) 13:21:01 01-10-2025 38,3327 38,3055 4,4 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 13:21:00 01-10-2025 38,30389 38,28917 7,04 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:20:07 01-10-2025 39,218 29,006 13,6 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:19:29 01-10-2025 39,2508 29,0347 2,7 0,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:02:08 01-10-2025 39,206 29,0102 14,8 1,3
Simav (Kütahya) 13:02:07 01-10-2025 39,31944 28,97083 6,61 1,1
Simav (Kütahya) 12:59:16 01-10-2025 39,15806 28,99306 8,73 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:57:01 01-10-2025 39,21917 28,16861 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:57:01 01-10-2025 39,2092 28,1263 7,3 1,7
Simav (Kütahya) 12:51:08 01-10-2025 39,23806 29,005 7 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:51:08 01-10-2025 39,2413 29,0517 11,1 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:49:40 01-10-2025 37,40361 37,14472 11,29 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:28 01-10-2025 39,22972 28,1425 7 1
Simav (Kütahya) 12:43:13 01-10-2025 39,22806 29,01833 7 0,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.52 km] Milas (Muğla) 12:42:52 01-10-2025 36,93611 27,7975 7 1,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:42:52 01-10-2025 36,9305 27,8337 6,4 2,1
Simav (Kütahya) 12:42:39 01-10-2025 39,23278 29,02111 7 1,1
ISIKLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 12:42:30 01-10-2025 39,4532 28,8702 4,2 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.52 km] Milas (Muğla) 12:39:53 01-10-2025 36,95278 27,81472 7 1,2
Simav (Kütahya) 12:38:47 01-10-2025 39,22139 29,01972 7 1,2
AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) 12:38:43 01-10-2025 39,1795 28,8408 21,7 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Milas (Muğla) 12:37:35 01-10-2025 36,91528 27,8175 6,95 2,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:37:35 01-10-2025 36,9248 27,8067 5,9 2,7
Simav (Kütahya) 12:36:52 01-10-2025 39,24333 29,01167 7 1,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 12:36:50 01-10-2025 39,212 28,9242 5,1 1
Simav (Kütahya) 12:35:59 01-10-2025 39,26111 28,99889 7 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:35:59 01-10-2025 39,2357 29,0625 3,2 0,8
Simav (Kütahya) 12:33:13 01-10-2025 39,23722 28,99417 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:33:13 01-10-2025 39,2445 29,045 2,7 1,2
Merkez (Kırşehir) 12:31:51 01-10-2025 39,25333 34,15639 7 1
Simav (Kütahya) 12:31:01 01-10-2025 39,26139 28,95944 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:31:01 01-10-2025 39,254 28,995 10,8 1,2
Simav (Kütahya) 12:28:49 01-10-2025 39,23389 29,00583 7,31 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:28:49 01-10-2025 39,2082 28,9968 11 1,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:28:36 01-10-2025 39,2512 29,0122 5,4 1,8
Simav (Kütahya) 12:28:35 01-10-2025 39,26278 28,94056 7 1,2
Ilgaz (Çankırı) 12:24:16 01-10-2025 41,05139 33,72417 10,43 3,5
MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI) 12:24:15 01-10-2025 41,034 33,7078 5 3,5
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 12:15:19 01-10-2025 39,2977 28,8248 10,8 1,1
Akdeniz 12:14:00 01-10-2025 35,36444 33,66917 6,92 2,4
KIBRIS-ISKELE 12:13:57 01-10-2025 35,339 33,699 17 2,5
Fethiye (Muğla) 12:06:27 01-10-2025 36,85639 29,19972 7 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 12:00:59 01-10-2025 39,2723 28,913 5 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:12 01-10-2025 39,2675 28,17583 7 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:46:30 01-10-2025 39,2003 29,0717 9 1,1
Simav (Kütahya) 11:45:37 01-10-2025 39,23917 28,96361 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:45:37 01-10-2025 39,244 28,9963 15,2 1,4
Selçuklu (Konya) 11:43:34 01-10-2025 38,11722 32,73611 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:05 01-10-2025 39,2013 28,0627 11,6 1,6
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:34:40 01-10-2025 37,304 37,0203 5,3 2,8
Selçuklu (Konya) 11:34:32 01-10-2025 38,09222 32,59194 7,05 1,8
YAPAK-ZARA (SIVAS) 11:29:32 01-10-2025 39,9485 37,6363 7,6 2,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:28:05 01-10-2025 39,2565 29,0762 19 0,6
Adapazarı (Sakarya) 11:26:25 01-10-2025 40,87444 30,35694 7 1
Simav (Kütahya) 11:20:37 01-10-2025 39,25139 28,98778 7 1,3
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 11:20:37 01-10-2025 39,21 29,0753 12,8 1,2
Simav (Kütahya) 11:20:03 01-10-2025 39,22056 29,0225 6,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:48 01-10-2025 39,18833 28,20194 7 1,3
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 11:17:54 01-10-2025 36,9472 28,1555 4,7 1,5
Simav (Kütahya) 11:12:56 01-10-2025 39,17333 29,06139 11,35 1,4
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 11:12:55 01-10-2025 39,2143 29,081 10,7 1,3
Simav (Kütahya) 11:12:03 01-10-2025 39,21917 29,01722 7,14 1,5
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 11:12:03 01-10-2025 39,2147 29,0732 7,1 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:09:55 01-10-2025 39,2485 29,0055 11,6 0,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:09:28 01-10-2025 39,2615 29,0022 3,7 0,9
Simav (Kütahya) 11:08:24 01-10-2025 39,26861 28,95194 7 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:08:24 01-10-2025 39,2855 29,0257 1,1 1,4
Simav (Kütahya) 11:07:51 01-10-2025 39,25278 29,01028 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:07:51 01-10-2025 39,2687 29,0335 2,6 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:05:34 01-10-2025 39,2498 29,007 5,1 0,8
Simav (Kütahya) 11:01:31 01-10-2025 39,17611 29,02417 12,95 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:01:30 01-10-2025 39,2445 29,0533 13,1 1,2
Simav (Kütahya) 11:00:02 01-10-2025 39,27722 29,00472 7 0,9
KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) 10:58:40 01-10-2025 39,3252 29,1107 5 1,2
Simav (Kütahya) 10:57:58 01-10-2025 39,23361 29,00111 11,46 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:57:58 01-10-2025 39,2423 29,013 5,4 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:57:06 01-10-2025 39,2252 29,0088 10,9 2,4
Simav (Kütahya) 10:57:05 01-10-2025 39,23361 29,0025 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:23 01-10-2025 39,24667 28,175 7 2,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:22 01-10-2025 39,2485 28,1705 7,7 2,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:48:42 01-10-2025 37,30778 37,10639 6,37 2,4
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 10:48:41 01-10-2025 37,3278 37,021 4,8 2
Eşme (Uşak) 10:37:23 01-10-2025 38,47444 29,09833 7 1,1
Simav (Kütahya) 10:34:00 01-10-2025 39,2325 29,00167 8,27 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:33:59 01-10-2025 39,2412 29,0442 5,4 1,6
Simav (Kütahya) 10:32:09 01-10-2025 39,20583 28,975 8,87 2,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:32:09 01-10-2025 39,2237 29,0622 10,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:56 01-10-2025 39,21833 28,17417 7 1
Simav (Kütahya) 10:23:45 01-10-2025 39,25028 28,98472 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:23:45 01-10-2025 39,2423 29,0112 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:34 01-10-2025 39,23056 28,19722 5,33 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:20:18 01-10-2025 39,20139 28,20361 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:20:18 01-10-2025 39,1533 28,1977 16,8 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.43 km] Milas (Muğla) 10:17:31 01-10-2025 36,93778 27,7925 7 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:17:31 01-10-2025 36,9398 27,7915 4,1 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:16:19 01-10-2025 39,222 29,0525 5 1,1
Simav (Kütahya) 10:16:18 01-10-2025 39,26194 28,98361 7 1,2
Simav (Kütahya) 10:15:50 01-10-2025 39,2675 29,00639 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:15:50 01-10-2025 39,2385 29,0592 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:41 01-10-2025 39,22222 28,16861 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:41 01-10-2025 39,182 28,1112 9,3 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:04:14 01-10-2025 39,2737 29,0188 8 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:03:19 01-10-2025 36,9283 27,8232 7,8 2,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.20 km] Milas (Muğla) 10:03:18 01-10-2025 36,93833 27,80278 6,95 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:59:58 01-10-2025 39,1445 28,2068 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:59:57 01-10-2025 39,16806 28,19583 7,3 1,6
Simav (Kütahya) 09:59:17 01-10-2025 39,25444 28,95028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:14 01-10-2025 39,20944 28,14778 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:13 01-10-2025 39,1962 28,1415 12,2 1,2
Simav (Kütahya) 09:44:15 01-10-2025 39,24556 28,97 7 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:44:15 01-10-2025 39,2388 29,0598 5 2
Simav (Kütahya) 09:38:17 01-10-2025 39,25417 28,97444 7 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 09:38:16 01-10-2025 39,2232 28,9355 20,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:41 01-10-2025 39,19611 28,24972 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:41 01-10-2025 39,1795 28,1987 18,4 1,7
Simav (Kütahya) 09:25:31 01-10-2025 39,23583 28,93333 7 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:23:41 01-10-2025 39,2175 29,0357 13,2 1,2
Simav (Kütahya) 09:23:40 01-10-2025 39,25278 28,99694 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:19:05 01-10-2025 39,259 28,9822 14,4 0,9
Simav (Kütahya) 09:19:04 01-10-2025 39,25861 28,94861 7 1,1
Simav (Kütahya) 09:13:57 01-10-2025 39,24056 28,97361 7,38 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:13:57 01-10-2025 39,2218 29,0277 10,4 2,1
Simav (Kütahya) 09:12:40 01-10-2025 39,1775 29,01694 7 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:12:39 01-10-2025 39,1925 28,9655 2,5 1,3
Simav (Kütahya) 09:09:36 01-10-2025 39,10444 29,05306 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:09:33 01-10-2025 39,221 28,9663 2,6 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:54:07 01-10-2025 39,2143 29,0245 9,1 1,6
Simav (Kütahya) 08:54:06 01-10-2025 39,21972 29,02306 7 1,7
Simav (Kütahya) 08:52:45 01-10-2025 39,23917 29,0175 7 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:52:45 01-10-2025 39,2105 29,0022 11 2
Simav (Kütahya) 08:50:26 01-10-2025 39,21528 29,01972 7,48 2,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:50:26 01-10-2025 39,2198 29,0007 5,5 1,9
Simav (Kütahya) 08:48:50 01-10-2025 39,22083 29,03694 7,02 2,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:48:49 01-10-2025 39,212 29,0015 5,4 2,3
Simav (Kütahya) 08:48:11 01-10-2025 39,23222 29,035 7 2
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 08:48:11 01-10-2025 39,2117 29,0705 1,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:27 01-10-2025 39,18583 28,20694 7,61 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:27 01-10-2025 39,1597 28,169 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:05 01-10-2025 39,15722 28,20611 6,66 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:04 01-10-2025 39,1428 28,2113 16,7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:37:17 01-10-2025 38,06972 37,45833 7,03 2,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:37:17 01-10-2025 38,074 37,4407 8,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:38 01-10-2025 39,24361 28,06 10,15 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:38 01-10-2025 39,236 28,0415 9,7 3,3
Simav (Kütahya) 08:26:02 01-10-2025 39,21389 28,98639 7 0,8
Simav (Kütahya) 08:24:47 01-10-2025 39,22694 29,00083 7,63 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:24:46 01-10-2025 39,2417 28,9927 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:22 01-10-2025 39,23694 28,13222 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:22 01-10-2025 39,1853 28,0952 13,2 1,5
Simav (Kütahya) 08:03:44 01-10-2025 39,25222 28,96 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:03:44 01-10-2025 39,2248 28,9682 15,6 1,6
Simav (Kütahya) 08:02:54 01-10-2025 39,24778 28,99222 6,86 1
Simav (Kütahya) 07:56:30 01-10-2025 39,22944 29,02 5,1 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:56:29 01-10-2025 39,2317 29,0172 11 1,6
Simav (Kütahya) 07:49:56 01-10-2025 39,27167 28,97056 5,58 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:49:55 01-10-2025 39,2495 28,9415 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:17 01-10-2025 39,1675 28,15583 6,96 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:46:15 01-10-2025 39,2053 28,0698 7,8 1,3
Samandağ (Hatay) 07:44:24 01-10-2025 36,25778 35,96083 6,96 1,7
SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) 07:44:24 01-10-2025 36,2318 36 16,5 1,6
Simav (Kütahya) 07:42:36 01-10-2025 39,18333 28,94083 12,11 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:42:36 01-10-2025 39,2567 28,9993 10,8 1,3
Simav (Kütahya) 07:26:36 01-10-2025 39,30583 28,95333 8,23 0,9
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 07:26:35 01-10-2025 39,2945 28,9452 5,3 1,2
Simav (Kütahya) 07:20:00 01-10-2025 39,1925 29,01417 10,18 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:19:59 01-10-2025 39,2145 29,0123 20,1 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 07:19:07 01-10-2025 37,4575 37,03194 7,01 1,1
Çameli (Denizli) 07:07:27 01-10-2025 37,0725 29,20639 7 1,3
SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) 07:07:26 01-10-2025 37,0102 29,332 5 1,2
Simav (Kütahya) 06:59:38 01-10-2025 39,24028 29,03778 10,42 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:59:38 01-10-2025 39,2255 29,0273 11,3 2
Marmara Denizi - [31.05 km] Beylikdüzü (İstanbul) 06:49:32 01-10-2025 40,69889 28,53778 10,54 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 06:44:12 01-10-2025 39,54306 27,955 9,55 2
PASAKOY-(BALIKESIR) 06:44:11 01-10-2025 39,5488 27,967 11,3 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 06:40:51 01-10-2025 38,12111 38,31972 13,09 1,2
Marmara Denizi - [09.41 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 06:40:40 01-10-2025 40,79278 27,50889 12,76 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:39:59 01-10-2025 38,23389 38,13472 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:28:42 01-10-2025 39,1875 28,13167 4,83 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:41 01-10-2025 39,1998 28,1595 16,7 1,3
Soma (Manisa) 06:22:26 01-10-2025 39,32306 27,72167 4,32 1,1
Kale (Malatya) 06:13:10 01-10-2025 38,3275 38,72472 12,3 0,9
Karlıova (Bingöl) 06:11:03 01-10-2025 39,40139 40,70389 11,48 1,1
Simav (Kütahya) 06:00:46 01-10-2025 39,21778 28,99111 8,3 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:00:45 01-10-2025 39,2618 28,9928 11,7 1,2
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 05:58:01 01-10-2025 38,1 32,5672 9,7 1,1
Yatağan (Muğla) 05:57:22 01-10-2025 37,385 28,16056 6,98 0,8
Simav (Kütahya) 05:48:22 01-10-2025 39,26083 28,98861 7 3,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:48:22 01-10-2025 39,2373 28,9907 7,2 3,3
Simav (Kütahya) 05:46:09 01-10-2025 39,26722 28,95861 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:46:09 01-10-2025 39,247 28,973 14,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:36:47 01-10-2025 39,21778 28,13611 11,49 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:36:47 01-10-2025 39,2037 28,1452 12,4 3
Simav (Kütahya) 05:35:47 01-10-2025 39,19556 29,01944 11,04 1,4
Simav (Kütahya) 05:28:02 01-10-2025 39,20806 29,01167 6,82 0,9
Simav (Kütahya) 05:23:07 01-10-2025 39,2325 29,00778 5,76 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:23:06 01-10-2025 39,208 28,9822 14,9 1,5
Simav (Kütahya) 05:14:26 01-10-2025 39,22722 29,00833 5,57 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:14:24 01-10-2025 39,2148 28,9848 5 1,3
Simav (Kütahya) 05:01:31 01-10-2025 39,26222 28,94639 10,36 1
EGE DENIZI 04:51:15 01-10-2025 36,6113 25,6773 15,2 2,5
Simav (Kütahya) 04:50:46 01-10-2025 39,22028 29,01694 7,09 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:50:46 01-10-2025 39,2153 29,0193 7,7 1,8
Simav (Kütahya) 04:50:17 01-10-2025 39,16694 29,03417 12,87 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:35 01-10-2025 39,18417 28,15194 8,59 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:48:35 01-10-2025 39,1583 28,1108 14,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:17 01-10-2025 39,17389 28,18444 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:48:17 01-10-2025 39,1452 28,158 11,2 2,2
Humus (Suriye) - [198.47 km] Yayladağı (Hatay) 04:43:14 01-10-2025 34,28583 37,19111 7,39 2,7
Simav (Kütahya) 04:43:04 01-10-2025 39,20333 28,95056 7,01 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:43:04 01-10-2025 39,2025 29,032 13,4 1,7
Palu (Elazığ) 04:23:37 01-10-2025 38,68972 39,98667 12,2 2,5
YESILBAYIR-PALU (ELAZIG) 04:23:36 01-10-2025 38,678 39,9657 5 2,5
Battalgazi (Malatya) 04:21:53 01-10-2025 38,17333 38,58917 7 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:18:22 01-10-2025 39,2327 29,0097 11,2 1,8
Simav (Kütahya) 04:18:21 01-10-2025 39,25972 28,99444 7,01 1,4
EGE DENIZI 04:17:27 01-10-2025 36,653 25,7088 11,3 3,1
Ege Denizi 04:17:24 01-10-2025 36,62917 25,535 6,53 3,1
EGE DENIZI 04:16:50 01-10-2025 36,592 25,7278 5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:28 01-10-2025 39,16972 28,21333 6,59 1,1
Simav (Kütahya) 04:11:18 01-10-2025 39,23472 28,94444 14,9 1,9
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 04:11:18 01-10-2025 39,1717 28,902 19,3 1,9
Ege Denizi - [38.84 km] Datça (Muğla) 04:07:03 01-10-2025 36,39444 27,22361 9,62 1,7
Ege Denizi - [68.63 km] Karaburun (İzmir) 04:02:05 01-10-2025 38,74194 25,61833 21,09 2,4
EGE DENIZI 04:02:04 01-10-2025 38,7182 25,5165 6,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:45 01-10-2025 39,21833 28,15028 6,92 1
Yatağan (Muğla) 04:01:02 01-10-2025 37,35444 28,11694 7 1,2
YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) 04:01:01 01-10-2025 37,3467 28,059 12,3 1,2
Simav (Kütahya) 03:46:45 01-10-2025 39,23556 28,97472 10,27 1,3
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 03:46:45 01-10-2025 39,2278 28,9218 11,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:17 01-10-2025 39,16861 28,23833 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:16 01-10-2025 39,1858 28,2293 15,9 1,4
Simav (Kütahya) 03:36:29 01-10-2025 39,22028 28,94 10,7 1,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 03:36:29 01-10-2025 39,2205 28,9368 5,3 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:35:37 01-10-2025 39,2412 28,9285 11,7 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:32:17 01-10-2025 39,2105 29,0417 10 1,7
Simav (Kütahya) 03:32:16 01-10-2025 39,21972 28,99 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:27:06 01-10-2025 39,2042 28,1198 19,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:05 01-10-2025 39,19028 28,15694 6,7 1,6
Simav (Kütahya) 03:26:02 01-10-2025 39,26333 28,91611 7,06 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:26:00 01-10-2025 39,2245 28,9705 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:01 01-10-2025 39,2075 28,18194 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:01 01-10-2025 39,1937 28,1748 10,6 1,1
Şehitkamil (Gaziantep) 03:13:23 01-10-2025 37,20083 37,35944 7,23 1,3
YIGINLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 03:13:23 01-10-2025 37,2228 37,2513 7,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:53:05 01-10-2025 39,185 28,22139 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:05 01-10-2025 39,165 28,2105 13,6 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:50:48 01-10-2025 39,2263 29,015 11,5 1,7
Simav (Kütahya) 02:50:47 01-10-2025 39,22278 28,99833 6,93 1,6
Simav (Kütahya) 02:49:58 01-10-2025 39,22389 28,96028 7,01 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:49:58 01-10-2025 39,2393 28,9747 12,4 1,6
Ege Denizi - [33.76 km] Datça (Muğla) 02:42:17 01-10-2025 36,50111 27,15583 7 2,6
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 02:42:16 01-10-2025 36,4365 27,147 4,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:18 01-10-2025 39,16389 28,17222 7,37 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:17 01-10-2025 39,179 28,176 13,2 2,1
Savaştepe (Balıkesir) 02:38:24 01-10-2025 39,37417 27,64 7,87 1,5
ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) 02:38:21 01-10-2025 39,2162 27,8375 15,4 1,6
HAMIDIYE-KARACABEY (BURSA) 02:32:14 01-10-2025 40,1177 28,1912 15,5 1,5
Buca (İzmir) 02:31:26 01-10-2025 38,35389 27,165 9,57 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:49 01-10-2025 39,17 28,20278 7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:49 01-10-2025 39,1088 28,1872 13,9 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:20:56 01-10-2025 39,1743 28,1375 12,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:20:55 01-10-2025 39,17917 28,18917 10,89 2,1
Simav (Kütahya) 02:13:06 01-10-2025 39,21333 28,97306 10,47 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:13:06 01-10-2025 39,2308 28,9728 4,3 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:12:03 01-10-2025 39,2287 29 10,8 1,7
Simav (Kütahya) 02:12:02 01-10-2025 39,21806 28,98361 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:07 01-10-2025 39,26694 28,11917 7 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:07 01-10-2025 39,2385 28,0083 14,6 1,3
Simav (Kütahya) 01:42:15 01-10-2025 39,2575 28,95778 9,78 0,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:42:14 01-10-2025 39,2575 28,949 14,4 1,1
Akdeniz - [54.73 km] Alanya (Antalya) 01:40:14 01-10-2025 36,11056 31,675 26 1,8
AKDENIZ 01:40:13 01-10-2025 35,9317 31,7968 5,5 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:39:57 01-10-2025 39,2455 29,0178 15,1 1,2
Simav (Kütahya) 01:37:26 01-10-2025 39,26083 28,95889 11,06 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:37:26 01-10-2025 39,2548 28,9853 11,5 0,9
Simav (Kütahya) 01:32:16 01-10-2025 39,22167 29,02389 12,7 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:32:16 01-10-2025 39,2225 29,0132 10 1,2
Simav (Kütahya) 01:27:37 01-10-2025 39,25861 29,0175 7 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:27:36 01-10-2025 39,2097 29,0192 5 1,2
Kınık (İzmir) 01:17:18 01-10-2025 39,03278 27,50472 7,01 1,2
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 01:17:18 01-10-2025 39,0595 27,4828 8,8 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:07 01-10-2025 39,1752 28,1982 20,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:57 01-10-2025 39,17917 28,175 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:55 01-10-2025 39,1573 28,1432 15,2 1,1
Kozluk (Batman) 01:01:16 01-10-2025 38,10694 41,43556 13,89 0,9
Çankaya (Ankara) 00:44:40 01-10-2025 39,90639 32,80583 6,83 1,6
CANKAYA (ANKARA) 00:44:40 01-10-2025 39,8697 32,7595 7,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:12 01-10-2025 39,21 28,17722 7 1,1
KARAKAS-BOZOVA (SANLIURFA) 00:22:32 01-10-2025 37,3412 38,4613 16,7 1,9
Bozova (Şanlıurfa) 00:22:30 01-10-2025 37,23917 38,5975 9,92 2
Simav (Kütahya) 00:16:53 01-10-2025 39,23417 29,00083 12,14 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:06:38 01-10-2025 39,2522 28,967 12,3 1,9
Simav (Kütahya) 00:06:37 01-10-2025 39,27167 28,9675 7 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:01 01-10-2025 39,2222 28,2095 7,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:00 01-10-2025 39,2225 28,21361 9,56 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:20 30-09-2025 39,20528 28,16722 7 1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 23:59:18 30-09-2025 39,1802 28,0472 22,9 1,2
COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) 23:54:51 30-09-2025 37,5127 37,0568 7,1 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 23:54:49 30-09-2025 37,51083 37,12167 7,97 1,7
Simav (Kütahya) 23:43:04 30-09-2025 39,18111 28,99722 12,69 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:43:04 30-09-2025 39,2103 28,9965 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:48 30-09-2025 39,20972 28,23444 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:48 30-09-2025 39,1707 28,1772 10 1,7
Battalgazi (Malatya) 23:38:39 30-09-2025 38,15722 38,47806 6,51 1,7
GULUMUSAGI-(MALATYA) 23:38:38 30-09-2025 38,2292 38,478 20,4 1,6
Simav (Kütahya) 23:33:11 30-09-2025 39,23639 28,95056 8,21 1,1
Doğanşehir (Malatya) 23:26:37 30-09-2025 38,25472 37,80889 9,87 1,4
KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) 23:26:37 30-09-2025 38,3322 37,786 9,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:38 30-09-2025 39,25417 28,02306 10,68 2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:21:38 30-09-2025 39,2422 27,9997 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:07 30-09-2025 39,18556 28,1425 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:07 30-09-2025 39,1892 28,106 2,9 1,2
Simav (Kütahya) 23:18:40 30-09-2025 39,22583 29,01639 14,93 1
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 23:18:40 30-09-2025 39,1238 29,1062 14,4 1
Simav (Kütahya) 23:18:11 30-09-2025 39,20722 28,90833 4,79 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:18:10 30-09-2025 39,2413 28,9917 12 1,3
Kadirli (Osmaniye) 23:12:47 30-09-2025 37,33 36,17667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:54 30-09-2025 39,18917 28,22111 7 0,9
Simav (Kütahya) 23:04:55 30-09-2025 39,2375 28,95722 12,17 3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23:04:55 30-09-2025 39,2495 28,961 5,3 3,2
Pütürge (Malatya) 23:02:49 30-09-2025 38,30972 38,90667 7 1,5
Pütürge (Malatya) 22:57:19 30-09-2025 38,31639 38,90833 7 1,7
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) 22:57:18 30-09-2025 38,344 38,8983 2,5 1,7
Simav (Kütahya) 22:53:52 30-09-2025 39,24278 28,98333 11,01 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:53:52 30-09-2025 39,2387 28,9917 6,8 1,9
Çameli (Denizli) 22:49:27 30-09-2025 37,00611 29,32611 6,99 1,7
IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) 22:49:26 30-09-2025 36,9922 29,4123 3,5 1,9
Simav (Kütahya) 22:49:15 30-09-2025 39,1825 28,94694 4 0,9
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 22:49:14 30-09-2025 39,1342 29,0765 5,5 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:43:25 30-09-2025 39,18806 28,18 7 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:43:24 30-09-2025 39,1815 28,0537 18,9 1,2
Simav (Kütahya) 22:41:47 30-09-2025 39,21667 28,90722 7 1,1
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 22:41:46 30-09-2025 39,1545 28,8953 14,9 1,3
Simav (Kütahya) 22:40:44 30-09-2025 39,25583 28,99083 8,65 0,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:40:42 30-09-2025 39,2782 29,007 13,6 1,1
Buldan (Denizli) 22:40:23 30-09-2025 37,97333 28,865 8,21 1
Ege Denizi - [23.41 km] Dikili (İzmir) 22:24:52 30-09-2025 39,01056 26,55389 7,02 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 22:24:51 30-09-2025 38,941 26,5207 5 1,9
Simav (Kütahya) 22:07:59 30-09-2025 39,22278 28,94417 8,17 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:26 30-09-2025 39,1525 28,14278 5,45 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:25 30-09-2025 39,1272 28,114 13,9 2
Simav (Kütahya) 22:01:41 30-09-2025 39,24667 28,95194 7 1,3
Simav (Kütahya) 21:52:11 30-09-2025 39,2375 28,95056 7 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:52:11 30-09-2025 39,2267 29,0215 7 2
Simav (Kütahya) 21:51:24 30-09-2025 39,225 28,97389 7,03 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:51:24 30-09-2025 39,2177 29,0052 11 1,9
Ege Denizi - [123.33 km] Datça (Muğla) 21:48:19 30-09-2025 35,77583 26,67472 4,75 2,2
Karatay (Konya) 21:45:18 30-09-2025 37,92972 33,05806 7 1,7
Simav (Kütahya) 21:35:45 30-09-2025 39,23083 29,00389 12,57 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:35:45 30-09-2025 39,2393 29,012 5,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:42 30-09-2025 39,25333 28,12917 7 1,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:42 30-09-2025 39,247 28,1245 7,7 1,9
Simav (Kütahya) 21:24:26 30-09-2025 39,22444 28,86 7,04 1,3
Simav (Kütahya) 21:11:45 30-09-2025 39,25083 28,95111 9,63 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:24 30-09-2025 39,22333 28,15417 7 1,3
Simav (Kütahya) 21:01:54 30-09-2025 39,25417 28,98417 7,89 1,4
Pütürge (Malatya) 20:55:20 30-09-2025 38,22333 38,60361 12,76 1,8
Doğanşehir (Malatya) 20:50:24 30-09-2025 37,96694 38,08167 7,01 1,7
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:50:24 30-09-2025 37,9733 38,1267 7 1,7
Güney (Denizli) 20:34:05 30-09-2025 38,06278 29,04528 6,56 1,9
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 20:34:05 30-09-2025 38,0328 29,0718 5 2
Güney (Denizli) 20:33:17 30-09-2025 38,06111 29,03444 7 1,5
Simav (Kütahya) 20:21:55 30-09-2025 39,27222 28,98694 7,96 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 20:18:07 30-09-2025 37,42306 37,34472 13,22 1,2
Simav (Kütahya) 20:12:18 30-09-2025 39,19306 28,97194 6,79 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:12:17 30-09-2025 39,2243 29,0455 2,2 1,3
Akhisar (Manisa) 20:03:41 30-09-2025 39,07972 28,13306 10,54 2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:03:41 30-09-2025 39,0407 28,1023 12,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:46 30-09-2025 39,19278 28,20417 7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:46 30-09-2025 39,1307 28,1913 10,2 1,5
Simav (Kütahya) 19:47:27 30-09-2025 39,23417 29,02361 13,09 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:47:27 30-09-2025 39,2433 28,9973 4,1 2,8
Simav (Kütahya) 19:28:15 30-09-2025 39,23667 29,0375 10,97 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 19:28:13 30-09-2025 39,2468 28,9328 16,1 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.22 km] Menderes (İzmir) 19:16:13 30-09-2025 37,88806 27,05278 12,08 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:09 30-09-2025 39,19528 28,23028 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:04:09 30-09-2025 39,177 28,2207 9,5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 19:02:13 30-09-2025 37,96833 38,085 6,99 1,6
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:02:11 30-09-2025 37,9712 38,0015 8,4 1,7
Simav (Kütahya) 18:52:10 30-09-2025 39,245 28,9775 11,82 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 18:52:09 30-09-2025 39,261 28,9482 5 1,8
Alanya (Antalya) 18:46:48 30-09-2025 36,63417 32,00417 7,82 1,5
YENIKOY-ALANYA (ANTALYA) 18:46:46 30-09-2025 36,6112 31,9558 1,8 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:36:14 30-09-2025 39,2497 28,9852 11,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:05 30-09-2025 39,19917 28,18667 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:05 30-09-2025 39,1967 28,1667 13,4 2,4
SENYURT-ULAS (SIVAS) 18:18:06 30-09-2025 39,469 37,3648 18,7 1,9
Ulaş (Sivas) 18:18:05 30-09-2025 39,40972 37,30083 7,03 1,8
Simav (Kütahya) 18:06:24 30-09-2025 39,24139 28,98472 12,78 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:06:24 30-09-2025 39,2323 28,9963 12,2 2,6
Doğanşehir (Malatya) 18:01:55 30-09-2025 37,95833 38,07639 9,6 3,2
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:01:55 30-09-2025 37,9737 38,1038 5 3,2
Göksun (Kahramanmaraş) 17:45:16 30-09-2025 38,06611 36,7625 6,98 2,3
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:45:16 30-09-2025 38,0693 36,7622 5,6 1,9
Simav (Kütahya) 17:26:35 30-09-2025 39,22889 29,00306 11,2 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:26:35 30-09-2025 39,2187 28,9975 10,4 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:21:50 30-09-2025 39,179 28,9927 14,2 1,4
Simav (Kütahya) 17:21:49 30-09-2025 39,2725 28,86722 7,04 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:30 30-09-2025 39,18083 28,19222 8,07 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:30 30-09-2025 39,1843 28,169 11,7 2,8
Simav (Kütahya) 17:10:52 30-09-2025 39,27639 28,9 8,6 1,6
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:10:51 30-09-2025 39,2487 28,8868 8 1,9
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 17:09:00 30-09-2025 39,1597 28,9307 8,2 1,1
Simav (Kütahya) 17:05:51 30-09-2025 39,24389 28,99278 9,42 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:05:51 30-09-2025 39,25 29,0332 11 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 16:50:51 30-09-2025 37,30694 37,04056 14,39 1,7
Simav (Kütahya) 16:36:48 30-09-2025 39,22111 29,02028 11,97 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:36:48 30-09-2025 39,2295 29,0293 5,4 1,8
Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:30:48 30-09-2025 39,5425 25,93333 9,3 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 16:30:48 30-09-2025 39,5228 25,9323 13,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:17 30-09-2025 39,17028 28,18361 4,64 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:17 30-09-2025 39,1657 28,111 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:19 30-09-2025 39,24583 28,02222 7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:19 30-09-2025 39,241 28,0423 9,6 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:05:59 30-09-2025 39,243 27,9797 3,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:58 30-09-2025 39,24889 28,03639 6,95 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:39 30-09-2025 39,144 28,1445 9,6 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:35:45 30-09-2025 39,2727 28,9117 5,3 2,2
Simav (Kütahya) 15:35:44 30-09-2025 39,27667 28,92611 15,97 1,9
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:56 30-09-2025 39,2493 28,1257 14,3 1,6
Simav (Kütahya) 15:15:39 30-09-2025 39,22194 29,01389 11,44 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:15:39 30-09-2025 39,2353 29,0002 11,5 1,4
Simav (Kütahya) 15:01:05 30-09-2025 39,23861 28,97333 9,01 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:01:04 30-09-2025 39,2408 29,0115 10,9 1,8
Ege Denizi - [42.76 km] Datça (Muğla) 14:58:03 30-09-2025 36,40306 27,13472 8,53 2,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:49:03 30-09-2025 34,6467 24,7157 14,2 2,4
Simav (Kütahya) 14:47:07 30-09-2025 39,27111 28,95222 8,89 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:47:07 30-09-2025 39,2587 28,9363 11,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:31 30-09-2025 39,17028 28,19972 4,75 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:42:30 30-09-2025 39,1848 28,2893 10,1 1,6
Etimesgut (Ankara) 14:24:36 30-09-2025 39,8875 32,645 7 1,2
Simav (Kütahya) 14:18:26 30-09-2025 39,23944 28,97194 9,93 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:18:26 30-09-2025 39,218 29,0128 13,2 2,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 14:06:03 30-09-2025 39,0693 28,088 26,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:02 30-09-2025 39,20667 28,16528 4,9 1,2
