Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Ekim 2026
01.10.2026 00:00
NTV
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01 Ekim 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Pütürge (Malatya)
|30 Eylül 2026 22:34
|38.2027
|38.7120
|11.39
|0.80
|Sivrice (Elazığ)
|30 Eylül 2026 22:19
|38.4667
|39.2148
|7.00
|0.90
|Sincik (Adıyaman)
|30 Eylül 2026 21:51
|38.1423
|38.5472
|7.00
|0.70
|Refahiye (Erzincan)
|30 Eylül 2026 20:37
|39.9622
|39.1632
|6.99
|1.80
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|30 Eylül 2026 19:58
|38.4180
|30.5560
|7.01
|2.10
|Sur (Diyarbakır)
|30 Eylül 2026 19:43
|38.1910
|40.4288
|9.75
|1.50
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|30 Eylül 2026 19:07
|37.3458
|36.9005
|7.66
|1.00
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.81 km] Kuşadası (Aydın)
|30 Eylül 2026 18:20
|37.7937
|27.1622
|7.03
|1.80
|Selçuklu (Konya)
|30 Eylül 2026 18:19
|37.9247
|32.3320
|7.16
|1.20
|Bala (Ankara)
|30 Eylül 2026 18:11
|39.3780
|33.2915
|7.72
|0.90
|Battalgazi (Malatya)
|30 Eylül 2026 18:03
|38.1457
|38.5550
|7.02
|1.50
|Yunusemre (Manisa)
|30 Eylül 2026 17:46
|38.8495
|27.4005
|11.78
|2.30
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|30 Eylül 2026 17:20
|39.1375
|30.9752
|6.97
|0.90
|Hazar Gölü - [00.79 km] Sivrice (Elazığ)
|30 Eylül 2026 17:16
|38.4552
|39.3057
|7.18
|0.90
|Sivrice (Elazığ)
|30 Eylül 2026 17:08
|38.4087
|39.2533
|7.05
|0.70
|Beypazarı (Ankara)
|30 Eylül 2026 16:47
|40.2010
|31.7812
|7.00
|2.00
|Merkez (Kastamonu)
|30 Eylül 2026 16:20
|41.3947
|33.6533
|0.28
|1.50
|Ege Denizi - [17.77 km] Eceabat (Çanakkale)
|30 Eylül 2026 16:00
|40.3892
|26.1407
|7.07
|1.80
|Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
|30 Eylül 2026 15:40
|38.7760
|30.3463
|9.83
|1.90
|Ulubey (Uşak)
|30 Eylül 2026 15:24
|38.4138
|29.1833
|7.00
|0.70
|Ulubey (Uşak)
|30 Eylül 2026 15:22
|38.4998
|29.1690
|7.00
|0.70
|Eşme (Uşak)
|30 Eylül 2026 15:20
|38.5107
|29.1295
|7.00
|0.80
|Ege Denizi - [57.15 km] Datça (Muğla)
|30 Eylül 2026 15:20
|36.5455
|26.8357
|0.00
|1.60
|Ege Denizi - [15.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
|30 Eylül 2026 14:44
|39.3475
|26.1027
|6.28
|1.80
|Merkez (Artvin)
|30 Eylül 2026 14:30
|40.9988
|41.8625
|6.92
|0.80
|Ege Denizi - [16.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
|30 Eylül 2026 14:20
|39.3317
|26.0683
|10.07
|1.70
|Eşme (Uşak)
|30 Eylül 2026 14:15
|38.4020
|29.0912
|6.97
|0.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|30 Eylül 2026 14:12
|39.1282
|28.2333
|7.00
|1.30
|Sivrice (Elazığ)
|30 Eylül 2026 14:11
|38.3772
|38.8853
|7.00
|1.30
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|YOLCATI-KELKIT (GUMUSHANE)
|30 Eylül 2026 23:37
|40.0308
|39.1755
|5.70
|2.00
|BADEMLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|30 Eylül 2026 22:58
|38.4090
|30.5825
|7.70
|2.10
|OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR)
|30 Eylül 2026 22:43
|38.2352
|40.4037
|15.70
|1.60
|HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|30 Eylül 2026 22:07
|37.3380
|36.9145
|4.90
|1.10
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|30 Eylül 2026 21:20
|37.8243
|27.1782
|8.20
|1.80
|SELCUKLU (KONYA)
|30 Eylül 2026 21:19
|37.9733
|32.4212
|0.00
|1.20
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|30 Eylül 2026 21:03
|38.1412
|38.5502
|11.80
|1.60
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|30 Eylül 2026 20:55
|41.0918
|28.9490
|0.00
|1.00
|COKERTME-MILAS (MUGLA)
|30 Eylül 2026 20:54
|37.0082
|27.7797
|5.00
|1.40
|GOKBEL-(MANISA)
|30 Eylül 2026 20:46
|38.8325
|27.4150
|12.10
|2.60
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|30 Eylül 2026 19:00
|40.4028
|26.0567
|8.80
|1.90
|GEZLER-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
|30 Eylül 2026 18:40
|38.7482
|30.4338
|3.60
|2.30
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|30 Eylül 2026 17:44
|39.3183
|26.0472
|7.70
|2.10
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|30 Eylül 2026 17:20
|39.3168
|26.0633
|7.60
|1.90
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|30 Eylül 2026 17:12
|39.1780
|28.1725
|12.00
|1.70
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|30 Eylül 2026 17:00
|39.3217
|26.0593
|7.20
|3.90
|AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)
|30 Eylül 2026 16:16
|37.0552
|27.8612
|0.00
|1.50
|GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
|30 Eylül 2026 15:37
|37.5970
|35.6153
|2.50
|1.80
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|30 Eylül 2026 15:22
|38.2643
|38.0877
|9.30
|1.50
|PINARLI-BASKIL (ELAZIG)
|30 Eylül 2026 15:11
|38.4397
|38.7240
|24.90
|0.90
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|30 Eylül 2026 15:09
|36.2535
|33.7453
|0.00
|1.50