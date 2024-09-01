Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Eylül 2024

01 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.22 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:28:36 31-08-2024
|39,36167
|26,23333
|6,98
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:25:39 31-08-2024
|38,02056
|38,23944
|6,52
|2,6
|Ege Denizi - [13.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:20:39 31-08-2024
|39,38444
|26,27111
|8,46
|2
|Milas (Muğla)
|22:29:35 31-08-2024
|37,47306
|27,50417
|6,97
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.34 km] Marmaris (Muğla)
|22:11:09 31-08-2024
|37,01944
|28,27444
|6,69
|1,4
|Mazgirt (Tunceli)
|20:59:11 31-08-2024
|38,9
|39,81583
|7,06
|1
|Kınık (İzmir)
|20:45:55 31-08-2024
|38,925
|27,36083
|7,12
|1,2
|Merkez (Karaman)
|20:33:16 31-08-2024
|37,2725
|33,39528
|6,96
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:05:22 31-08-2024
|38,31028
|38,23639
|7,27
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|20:02:56 31-08-2024
|38,04306
|37,06694
|6,89
|1,7
|Hisarcık (Kütahya)
|19:51:54 31-08-2024
|39,21139
|29,37333
|6,71
|1,2
|İslahiye (Gaziantep)
|19:42:26 31-08-2024
|36,8875
|36,56028
|7,04
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|19:34:29 31-08-2024
|37,82611
|36,16889
|6,99
|1,4
|Ege Denizi - [164.47 km] Datça (Muğla)
|19:18:45 31-08-2024
|35,45639
|26,44306
|6,81
|3
|Beyşehir Gölü - [06.67 km] Beyşehir (Konya)
|18:22:02 31-08-2024
|37,725
|31,57778
|10,86
|1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|17:56:22 31-08-2024
|39,96667
|28,765
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|17:56:16 31-08-2024
|38,05361
|38,62583
|6,99
|1,2
|Azaplı Gölü - [01.70 km] Gölbaşı (Adıyaman)
|17:52:54 31-08-2024
|37,755
|37,56667
|6,19
|2,3
|Beyşehir (Konya)
|17:45:08 31-08-2024
|37,7825
|31,61028
|7,91
|1,4
|Gürün (Sivas)
|16:34:56 31-08-2024
|38,78944
|37,40917
|7,03
|1,6
|Gölova (Sivas)
|15:55:43 31-08-2024
|40,03361
|38,67028
|11,67
|2
|Van Gölü - [04.25 km] Tuşba (Van)
|14:54:43 31-08-2024
|38,92972
|43,50583
|17,23
|2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|14:26:26 31-08-2024
|38,06722
|37,08694
|5,1
|1,7
|Yenice (Çanakkale)
|13:50:46 31-08-2024
|40,01667
|27,44
|8,36
|2
|Soma (Manisa)
|13:24:19 31-08-2024
|39,305
|27,44889
|6,57
|1,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:55:59 31-08-2024
|39,94417
|28,79694
|14,47
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:43 31-08-2024
|39,49139
|28,12139
|6,95
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:51:17 31-08-2024
|39,48806
|28,14806
|7,04
|1,5
|Çubuk (Ankara)
|12:37:47 31-08-2024
|40,14528
|32,91861
|6,98
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:33:28 31-08-2024
|39,50861
|28,15611
|6,94
|1,4
|Şehitkamil (Gaziantep)
|11:43:00 31-08-2024
|37,28306
|37,22667
|32,4
|1
|Sincik (Adıyaman)
|11:39:22 31-08-2024
|38,155
|38,5225
|6,83
|1,6
|Kozan (Adana)
|10:37:02 31-08-2024
|37,63556
|35,86333
|7
|1,8
|Yahyalı (Kayseri)
|10:29:50 31-08-2024
|37,69917
|35,38833
|7,02
|2
|Yazıhan (Malatya)
|10:09:17 31-08-2024
|38,56639
|38,11889
|7,1
|1
|Kemalpaşa (İzmir)
|10:06:50 31-08-2024
|38,3275
|27,575
|8,2
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|09:12:43 31-08-2024
|37,92917
|36,67417
|6,92
|2,8
|Sincik (Adıyaman)
|08:31:17 31-08-2024
|38,15194
|38,50778
|7
|1,1
|Ege Denizi - [64.52 km] Datça (Muğla)
|07:47:55 31-08-2024
|36,17028
|27,13583
|6,66
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|06:47:36 31-08-2024
|38,13417
|38,56083
|7,05
|2,6
|Merkez (Bingöl)
|06:23:22 31-08-2024
|38,93389
|40,355
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|05:53:31 31-08-2024
|39,37306
|28,21417
|7,01
|1,1
|Darende (Malatya)
|05:33:46 31-08-2024
|38,46389
|37,29583
|7
|2,2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [24.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:19:31 31-08-2024
|39,27611
|26,22694
|14,95
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:11:07 31-08-2024
|38,19083
|38,01917
|7
|1
|Akdeniz - [54.37 km] Ortaca (Muğla)
|05:00:00 31-08-2024
|36,25167
|28,50528
|36,39
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:35:24 31-08-2024
|38,13139
|38,10944
|7
|0,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:25:18 31-08-2024
|37,4775
|36,93861
|6,91
|1,1
|Ege Denizi - [138.28 km] Datça (Muğla)
|04:17:37 31-08-2024
|35,65694
|26,59556
|5,3
|2,9
|Besni (Adıyaman)
|04:03:47 31-08-2024
|37,52
|37,80111
|6,99
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:00:41 31-08-2024
|38,24083
|38,10083
|7,03
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|03:59:36 31-08-2024
|38,20417
|38,64722
|11,47
|1
|Yunak (Konya)
|03:44:18 31-08-2024
|38,52722
|31,85444
|6,88
|1
|Göle (Ardahan)
|03:42:38 31-08-2024
|40,92444
|42,35028
|7
|0,8
|Menteşe (Muğla)
|03:40:48 31-08-2024
|37,28722
|28,63556
|7
|1,1
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [01.96 km] Bandırma (Balıkesir)
|03:23:37 31-08-2024
|40,31694
|27,69167
|5,1
|1,3
|Haseke (Suriye) - [81.18 km] Kızıltepe (Mardin)
|03:19:08 31-08-2024
|36,25083
|40,58944
|9,39
|1,7
|Sarıkaya (Yozgat)
|03:05:26 31-08-2024
|39,38444
|35,22139
|12,19
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|02:53:23 31-08-2024
|38,21806
|37,80778
|6,82
|0,7
|Karakoçan (Elazığ)
|02:52:13 31-08-2024
|39,03389
|40,15111
|7
|0,7
|Şenkaya (Erzurum)
|02:49:39 31-08-2024
|40,68611
|42,31
|6,98
|1,5
|Ege Denizi
|02:38:04 31-08-2024
|35,57722
|25,55083
|5,58
|2,3
|Köyceğiz (Muğla)
|02:31:22 31-08-2024
|37,13
|28,94167
|7,02
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|02:18:35 31-08-2024
|38,15306
|38,56389
|10,93
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|02:11:48 31-08-2024
|37,99333
|37,43667
|7,01
|1,1
|Bandırma (Balıkesir)
|01:59:56 31-08-2024
|40,34111
|27,95583
|5,81
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|01:51:14 31-08-2024
|38,02472
|37,60278
|6,99
|1
|Battalgazi (Malatya)
|01:44:40 31-08-2024
|38,15861
|38,58806
|7
|0,7
|Biga (Çanakkale)
|01:42:02 31-08-2024
|40,31194
|27,1475
|5,19
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:19:29 31-08-2024
|38,20083
|38,08694
|7
|1
|Acıpayam (Denizli)
|01:11:10 31-08-2024
|37,09222
|29,11944
|10,23
|1,1
|Tuz Gölü - [08.27 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|01:09:15 31-08-2024
|38,88361
|33,3575
|6,96
|1,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|23:28:35 31-08-2024
|39,3862
|26,2243
|7,6
|1,8
|CELIKHAN (ADIYAMAN)
|23:25:38 31-08-2024
|38,0343
|38,222
|5,2
|2,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|23:20:38 31-08-2024
|39,3702
|26,2458
|7,9
|2,3
|PINARCIK-MILAS (MUGLA)
|22:29:34 31-08-2024
|37,4623
|27,4652
|3,9
|2,1
|GOKCE-ULA (MUGLA)
|22:11:08 31-08-2024
|37,0207
|28,3467
|10,9
|1,3
|AGILONU-(KARAMAN)
|20:33:16 31-08-2024
|37,2378
|33,3837
|10,1
|1,6
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|20:02:54 31-08-2024
|38,0958
|37,1333
|9,3
|1,6
|YOLBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|19:42:24 31-08-2024
|36,8167
|36,6548
|8,4
|1,6
|AKDENIZ
|19:18:45 31-08-2024
|35,5963
|26,5108
|10,4
|3,3
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|18:29:02 31-08-2024
|40,473
|29,2117
|0
|1,4
|BAGLARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|17:52:53 31-08-2024
|37,7885
|37,5828
|5,7
|2,3
|AKBURUN-BEYSEHIR (KONYA)
|17:45:06 31-08-2024
|37,7548
|31,5633
|10,1
|1,6
|AGACLI-GURUN (SIVAS)
|16:34:58 31-08-2024
|38,7185
|37,4228
|17,1
|1,9
|BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
|16:04:47 31-08-2024
|38,3277
|38,2423
|1,1
|2,3
|KARASUKABAKLAR-GONEN (BALIKESIR)
|13:50:45 31-08-2024
|40,0182
|27,4377
|12,2
|2,2
|BALIKESIR (BALIKESIR)
|12:54:47 31-08-2024
|39,6523
|27,8695
|11,1
|1,5
|EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:51:16 31-08-2024
|39,4557
|28,2268
|10,7
|1,6
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|12:37:47 31-08-2024
|40,1447
|32,9433
|3,2
|1,6
|ADALI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:33:25 31-08-2024
|39,4052
|28,2652
|5,2
|1,4
|CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA)
|11:39:16 31-08-2024
|38,3813
|38,1185
|14
|1,6
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|10:37:01 31-08-2024
|37,6827
|35,8452
|5
|1,7
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|10:29:51 31-08-2024
|37,7387
|35,3507
|5
|2
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|09:12:43 31-08-2024
|37,9332
|36,6338
|5,8
|2,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|08:39:45 31-08-2024
|35,6353
|23,6488
|29,4
|2,5
|AKDENIZ
|07:47:55 31-08-2024
|36,2557
|27,0875
|5,8
|1,9
|ULUKOY-(MALATYA)
|06:47:36 31-08-2024
|38,1565
|38,5518
|4,1
|2,6
|YUNANISTAN
|06:39:00 31-08-2024
|38,9602
|23,5107
|17,9
|3,2
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|05:33:45 31-08-2024
|38,4957
|37,295
|1,6
|2,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|05:19:31 31-08-2024
|39,272
|26,1845
|5,9
|2,1
|AKDENIZ
|04:17:36 31-08-2024
|35,5567
|26,5107
|9,8
|3,2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|04:00:41 31-08-2024
|38,2458
|38,1227
|17,7
|1,5
|MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR)
|03:23:37 31-08-2024
|40,3438
|27,6832
|12,9
|1,5
|PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT)
|03:05:26 31-08-2024
|39,3907
|35,2507
|1,8
|2,2
|SOGUTLER-SENKAYA (ERZURUM)
|02:49:38 31-08-2024
|40,6893
|42,3237
|5
|1,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:38:05 31-08-2024
|35,2127
|26,0408
|5,4
|2,6
|BANDIRMA (BALIKESIR)
|01:59:55 31-08-2024
|40,3465
|28,0078
|11,4
|1,7
|KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)
|01:42:01 31-08-2024
|40,3273
|27,1215
|5,7
|1,1
|HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|01:09:15 31-08-2024
|38,875
|33,334
|18
|1,6
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