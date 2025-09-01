Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
01 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:09:03 01-09-2025
|39,2213
|28,1398
|8,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:09:03 01-09-2025
|39,22889
|28,14583
|6,02
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:04:03 01-09-2025
|39,1925
|28,0867
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:58:51 01-09-2025
|39,18639
|28,25056
|6,99
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:28 01-09-2025
|39,20472
|28,07417
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|00:55:16 01-09-2025
|38,62417
|39,68417
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:13 01-09-2025
|39,20417
|28,2725
|6,65
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:49:13 01-09-2025
|39,1718
|28,2567
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:43:11 01-09-2025
|39,12417
|28,13861
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:42:04 01-09-2025
|39,20611
|28,25917
|7,25
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:40:08 01-09-2025
|38,07806
|38,01056
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:38:30 01-09-2025
|39,25333
|28,30806
|4,69
|1,7
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:38:30 01-09-2025
|39,2477
|28,3327
|6,9
|1,7
|Bahçesaray (Van)
|00:37:17 01-09-2025
|38,02722
|42,87028
|6,99
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:36:59 01-09-2025
|39,2072
|28,0695
|5,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:36:58 01-09-2025
|39,25028
|28,14056
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:27:12 01-09-2025
|37,98833
|36,385
|6,98
|1,7
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:27:12 01-09-2025
|37,998
|36,412
|2,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:09:46 01-09-2025
|39,1975
|28,17194
|10,14
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:09:46 01-09-2025
|39,1762
|28,1488
|8,9
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:07:08 01-09-2025
|39,1715
|28,2698
|12,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:07 01-09-2025
|39,19333
|28,26972
|6,37
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|23:59:27 31-08-2025
|38,4292
|37,4987
|2,5
|1
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|23:55:22 31-08-2025
|39,0708
|28,149
|23,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:55:20 31-08-2025
|39,2225
|28,2125
|7,71
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:53:33 31-08-2025
|39,22444
|28,15972
|13,31
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:09 31-08-2025
|39,24583
|27,97111
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:52:00 31-08-2025
|38,08556
|37,27194
|5,22
|1,4
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:52:00 31-08-2025
|38,0748
|37,2898
|4,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:47:57 31-08-2025
|39,20333
|28,16444
|8,78
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:44:29 31-08-2025
|39,16
|28,15944
|7
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|23:42:57 31-08-2025
|38,01083
|37,4425
|7
|1,8
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:42:57 31-08-2025
|38,0173
|37,5048
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:42:40 31-08-2025
|39,24083
|28,15389
|13,15
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:42:40 31-08-2025
|39,1997
|28,124
|8,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:40:43 31-08-2025
|39,19389
|28,1425
|10,33
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:40:42 31-08-2025
|39,204
|28,0813
|10,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:37:38 31-08-2025
|39,21917
|28,14722
|8,52
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:55 31-08-2025
|39,1975
|28,15417
|11,24
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:33:55 31-08-2025
|39,1682
|28,1727
|9,8
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:33:06 31-08-2025
|39,2328
|28,1008
|9,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:05 31-08-2025
|39,23417
|28,0875
|6,82
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:30:59 31-08-2025
|39,19889
|28,155
|6,98
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:30:59 31-08-2025
|39,1875
|28,1468
|12
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|23:26:17 31-08-2025
|38,03444
|37,77028
|13,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:14:27 31-08-2025
|39,20083
|28,15639
|8,09
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:14:27 31-08-2025
|39,186
|28,1353
|10,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:10:22 31-08-2025
|39,22111
|28,09
|11,83
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:10:22 31-08-2025
|39,2245
|28,0667
|5,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:05:00 31-08-2025
|39,23417
|28,18361
|5,11
|1,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:05:00 31-08-2025
|39,2192
|28,2143
|7,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:02:09 31-08-2025
|39,19417
|28,15528
|13
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:02:09 31-08-2025
|39,201
|28,1288
|10,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:52:55 31-08-2025
|39,195
|28,19306
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:47:16 31-08-2025
|39,24111
|28,10611
|8,89
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:47:16 31-08-2025
|39,2372
|28,108
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:15 31-08-2025
|39,22889
|28,15806
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:42:39 31-08-2025
|39,16583
|28,20028
|6,72
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|22:42:39 31-08-2025
|39,134
|28,0828
|9,6
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:38:24 31-08-2025
|39,2387
|28,1122
|8,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:38:23 31-08-2025
|39,25472
|28,10278
|9,46
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:35:14 31-08-2025
|39,24639
|28,12361
|14,66
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:34:04 31-08-2025
|39,23361
|28,12028
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:32:49 31-08-2025
|39,21361
|28,17222
|7
|1,5
|CATALARMUT-GORDES (MANISA)
|22:11:13 31-08-2025
|38,9855
|28,367
|8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:11:10 31-08-2025
|39,19194
|28,17472
|10,29
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:01 31-08-2025
|39,18472
|28,18639
|5,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:58 31-08-2025
|39,18306
|28,18528
|9,84
|3,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:58 31-08-2025
|39,1917
|28,1705
|14,8
|3,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:55:44 31-08-2025
|39,1225
|28,2972
|9,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:55:42 31-08-2025
|39,23472
|28,21167
|13,55
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:52:53 31-08-2025
|39,181
|28,2132
|13,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:52:52 31-08-2025
|39,24333
|28,19167
|5,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:40:55 31-08-2025
|39,18417
|28,20222
|12,98
|0,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:40:55 31-08-2025
|39,1248
|28,2788
|14,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:37:35 31-08-2025
|39,22556
|28,18417
|11,91
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:37:35 31-08-2025
|39,203
|28,1822
|14,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:36:25 31-08-2025
|39,25333
|28,11833
|8,85
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:36:25 31-08-2025
|39,224
|28,138
|17,4
|1,2
|Çıldır (Ardahan)
|21:35:21 31-08-2025
|41,28361
|43,14222
|7,08
|2
|Elmalı (Antalya)
|21:34:38 31-08-2025
|36,83333
|29,825
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:33:13 31-08-2025
|39,17194
|28,15194
|6,22
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:33:12 31-08-2025
|39,1597
|28,1328
|11,5
|1,2
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:24:45 31-08-2025
|39,24
|28,1658
|13,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:24:44 31-08-2025
|39,25111
|28,18111
|6,06
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:18:04 31-08-2025
|39,20278
|28,12361
|7,72
|1,2
|ATAKOY-ULA (MUGLA)
|21:17:42 31-08-2025
|37,0467
|28,4098
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:09:16 31-08-2025
|39,25778
|28,13611
|10,34
|1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:09:16 31-08-2025
|39,2443
|28,105
|5,9
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:05:47 31-08-2025
|39,1335
|28,3037
|10,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:45 31-08-2025
|39,195
|28,27
|8,7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:04:21 31-08-2025
|39,1615
|28,1115
|5,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:04:20 31-08-2025
|39,19
|28,13167
|5,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:58:35 31-08-2025
|39,20444
|28,14722
|12,23
|3,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:58:35 31-08-2025
|39,1915
|28,126
|8,7
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:58:03 31-08-2025
|39,20389
|28,15056
|9,3
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:58:02 31-08-2025
|39,1738
|28,1077
|21,3
|3,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:55:03 31-08-2025
|39,1457
|28,2863
|12,6
|1
|Yazıhan (Malatya)
|20:54:56 31-08-2025
|38,54333
|38,01139
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:51:44 31-08-2025
|39,235
|28,175
|9,95
|1
|Serik (Antalya)
|20:43:09 31-08-2025
|37,05944
|31,14056
|5,92
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|20:41:31 31-08-2025
|38,27278
|37,77111
|5,23
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:36:45 31-08-2025
|39,25389
|28,08944
|8,02
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:36:45 31-08-2025
|39,2395
|28,0787
|17,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:33:55 31-08-2025
|39,17556
|28,23028
|16,07
|0,9
|COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:33:53 31-08-2025
|39,27
|28,2885
|10
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:28:07 31-08-2025
|39,19722
|28,14639
|9,98
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:28:07 31-08-2025
|39,1565
|28,1225
|18,1
|1,3
|EGE DENIZI
|20:26:55 31-08-2025
|36,6123
|26,3533
|11,2
|2,8
|Ege Denizi - [98.18 km] Bodrum (Muğla)
|20:26:51 31-08-2025
|36,71778
|26,21833
|7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:16 31-08-2025
|39,17528
|28,22139
|9,98
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:24:16 31-08-2025
|39,1758
|28,2178
|9,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:23:27 31-08-2025
|39,20139
|28,23139
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:20:00 31-08-2025
|39,27028
|28,01028
|7
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:20:00 31-08-2025
|39,2227
|28,0037
|12,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:14:18 31-08-2025
|39,24583
|28,08861
|6,8
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:14:18 31-08-2025
|39,1905
|28,084
|8,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:08:42 31-08-2025
|39,25806
|28,01056
|10,21
|2,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:08:42 31-08-2025
|39,2513
|27,9993
|9,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:19 31-08-2025
|39,22611
|28,10472
|8,81
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:19 31-08-2025
|39,1742
|28,0893
|8,6
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|20:00:26 31-08-2025
|38,22
|38,70722
|11,31
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:00:22 31-08-2025
|39,20278
|28,12667
|6,54
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:00:22 31-08-2025
|39,1743
|28,0737
|9,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:59:24 31-08-2025
|39,24333
|28,12972
|9,67
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:59:23 31-08-2025
|39,2288
|28,0882
|7,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:53:30 31-08-2025
|39,25222
|28,04472
|7
|1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:53:29 31-08-2025
|39,213
|27,9935
|6,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:46:42 31-08-2025
|39,26944
|28,04833
|10,05
|2,3
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:46:42 31-08-2025
|39,257
|28,0618
|14,9
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:44:08 31-08-2025
|39,1627
|28,1307
|13,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:44:07 31-08-2025
|39,20722
|28,14028
|9,71
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:42:55 31-08-2025
|39,23917
|28,11722
|11,77
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:38:14 31-08-2025
|39,24083
|28,00472
|6,99
|1,2
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|19:38:14 31-08-2025
|39,1912
|27,9615
|15,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:29:14 31-08-2025
|39,20444
|28,18361
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:19:55 31-08-2025
|39,27083
|28,105
|7,68
|1,7
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:19:54 31-08-2025
|39,2877
|28,1177
|5,7
|1,8
|SEGIRDIM-AKHISAR (MANISA)
|19:17:09 31-08-2025
|38,872
|27,9122
|11
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:17:08 31-08-2025
|39,17472
|28,15444
|7,9
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:13:10 31-08-2025
|39,19306
|28,15639
|6,27
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:13:10 31-08-2025
|39,1693
|28,1327
|9,9
|1,8
|Hekimhan (Malatya)
|19:10:40 31-08-2025
|38,74306
|38,11917
|7
|1,2
|MORHAMAM-ARGUVAN (MALATYA)
|19:10:40 31-08-2025
|38,6843
|38,335
|19,7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:04:53 31-08-2025
|39,21861
|28,98833
|10,79
|2,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|19:04:53 31-08-2025
|39,2378
|29,0303
|5,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:01:38 31-08-2025
|39,26083
|28,00639
|7,08
|1,3
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:01:37 31-08-2025
|39,264
|27,9735
|11,9
|1,4
|KAZANCIK-PINARBASI (KAYSERI)
|18:59:12 31-08-2025
|39,0653
|36,5258
|6,2
|1,6
|Pınarbaşı (Kayseri)
|18:59:11 31-08-2025
|39,09944
|36,60833
|7,16
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:55:25 31-08-2025
|39,1252
|28,2935
|11,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:55:24 31-08-2025
|39,19389
|28,2375
|7,64
|1,2
|YUNANISTAN
|18:54:30 31-08-2025
|40,3123
|23,8983
|4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:50:39 31-08-2025
|39,22417
|28,17222
|5,2
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:50:38 31-08-2025
|39,2238
|28,1568
|12,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:40:17 31-08-2025
|39,23611
|28,17222
|6,39
|2,8
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:40:17 31-08-2025
|39,2425
|28,1818
|8,6
|2,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:28:30 31-08-2025
|39,52306
|28,16778
|7,02
|1,5
|YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|18:28:28 31-08-2025
|39,3748
|27,7885
|29,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:24:25 31-08-2025
|39,26861
|28,11139
|8,96
|1,3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:24:25 31-08-2025
|39,225
|28,1253
|7,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:23:39 31-08-2025
|39,1875
|28,16333
|10,28
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:11 31-08-2025
|39,26167
|28,11083
|7,4
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:10 31-08-2025
|39,2632
|28,096
|8,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:20:11 31-08-2025
|39,18667
|28,15417
|13,56
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:20:11 31-08-2025
|39,1333
|28,3323
|7,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:13:51 31-08-2025
|39,26667
|28,14333
|7,44
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:13:51 31-08-2025
|39,2455
|28,1455
|8,3
|1,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:10:20 31-08-2025
|39,1168
|28,277
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:10:19 31-08-2025
|39,19444
|28,25111
|6,22
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:05:39 31-08-2025
|39,1383
|28,274
|9,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:05:38 31-08-2025
|39,19639
|28,17083
|9,92
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|18:03:02 31-08-2025
|39,00528
|28,17306
|7
|0,9
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|18:03:02 31-08-2025
|38,9778
|28,1205
|14,6
|1,4
|Kurşunlu (Çankırı)
|18:02:27 31-08-2025
|40,86389
|33,36889
|7,07
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:56:15 31-08-2025
|39,17806
|28,22361
|12,77
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:55:48 31-08-2025
|39,20806
|28,24917
|10
|1,1
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|17:51:38 31-08-2025
|36,3052
|28,988
|12,2
|1,9
|Akdeniz - [25.16 km] Seydikemer (Muğla)
|17:51:37 31-08-2025
|36,29139
|28,95972
|6,81
|1,7
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:50:11 31-08-2025
|39,1002
|28,3203
|6,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:09 31-08-2025
|39,15944
|28,20333
|10,04
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:47:58 31-08-2025
|39,2157
|29,028
|4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|17:47:56 31-08-2025
|39,23694
|28,96861
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:40:44 31-08-2025
|39,20778
|28,18167
|6,53
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:40:43 31-08-2025
|39,1928
|28,1852
|13,4
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:36:38 31-08-2025
|39,2138
|28,1798
|7,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:36:37 31-08-2025
|39,20917
|28,185
|10,01
|2,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:31:24 31-08-2025
|39,1965
|28,0578
|23,1
|1,3
|YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
|17:29:07 31-08-2025
|38,8915
|28,0858
|24,2
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:19:35 31-08-2025
|39,1628
|28,2363
|12,6
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:15:13 31-08-2025
|39,1307
|28,248
|5
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:10:51 31-08-2025
|39,2015
|28,0682
|10,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:10:50 31-08-2025
|39,20194
|28,19
|7,02
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:07:22 31-08-2025
|39,1613
|28,29
|12,3
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:04:40 31-08-2025
|39,2058
|28,1642
|8,8
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:04:39 31-08-2025
|39,20222
|28,17194
|10,73
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:56:35 31-08-2025
|39,1833
|28,2187
|13
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:56:34 31-08-2025
|39,19472
|28,17694
|6,73
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:48:04 31-08-2025
|39,24
|28,1823
|9,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:48:03 31-08-2025
|39,25639
|28,17861
|9,04
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:44:53 31-08-2025
|39,23389
|28,10917
|10,51
|1,8
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:44:53 31-08-2025
|39,2572
|28,1405
|7,8
|2,1
|AKDENIZ
|16:44:43 31-08-2025
|35,706
|31,8935
|8,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:41:08 31-08-2025
|39,21
|28,23917
|7
|2,5
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:41:07 31-08-2025
|39,2408
|28,2775
|17,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:39:40 31-08-2025
|39,26222
|28,1025
|7,09
|3,8
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:39:39 31-08-2025
|39,2522
|28,1023
|8,5
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:28:21 31-08-2025
|39,23944
|28,16611
|7,66
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:28:21 31-08-2025
|39,1903
|28,1582
|17,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:07 31-08-2025
|39,20194
|28,13361
|9,57
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:05:07 31-08-2025
|39,1432
|28,1718
|13,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:18 31-08-2025
|39,21306
|28,12361
|9,56
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:55:18 31-08-2025
|39,2023
|28,1605
|17,1
|1,7
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|15:50:22 31-08-2025
|38,58389
|31,29556
|9,59
|1,3
|TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|15:50:22 31-08-2025
|38,5638
|31,2597
|7,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:36:45 31-08-2025
|39,14722
|28,18889
|6,07
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:36:43 31-08-2025
|39,1438
|28,1432
|12,3
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:36:09 31-08-2025
|39,1365
|28,1627
|14
|2,6
|Çameli (Denizli)
|15:26:13 31-08-2025
|37,0025
|29,29528
|7,18
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:15:14 31-08-2025
|39,20306
|28,26028
|9,3
|1,6
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:15:14 31-08-2025
|39,177
|28,3387
|8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:12:31 31-08-2025
|39,18972
|28,17556
|8,02
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:43:10 31-08-2025
|39,15278
|28,17222
|5,33
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:43:10 31-08-2025
|39,1145
|28,1718
|14,3
|1,5
|Merkez (Osmaniye)
|14:42:42 31-08-2025
|37,00972
|36,20583
|6,29
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:32:08 31-08-2025
|39,1898
|28,094
|4,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:32:07 31-08-2025
|39,19944
|28,12694
|7,25
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:28:58 31-08-2025
|39,20722
|28,11972
|9,88
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:28:58 31-08-2025
|39,176
|28,1207
|11
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:21 31-08-2025
|39,21111
|28,18389
|7,38
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:21 31-08-2025
|39,2015
|28,1988
|15,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:07:14 31-08-2025
|39,21944
|28,13889
|8,63
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:07:14 31-08-2025
|39,2108
|28,1653
|14,9
|1,7
|Marmara Denizi - [26.64 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|14:01:14 31-08-2025
|40,78667
|28,16806
|6,79
|2
|MARMARA DENIZI
|14:01:13 31-08-2025
|40,865
|28,1843
|7,4
|2
|Beypazarı (Ankara)
|13:59:05 31-08-2025
|40,16806
|31,80778
|6,96
|1,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|13:59:05 31-08-2025
|40,2058
|31,7772
|5
|2
|YUNANISTAN
|13:54:21 31-08-2025
|40,3615
|24,1368
|7,2
|2,2
|Ahırlı (Konya)
|13:44:00 31-08-2025
|37,21472
|32,03083
|6,97
|2,3
|KURUCAY-AHIRLI (KONYA)
|13:44:00 31-08-2025
|37,208
|32,0683
|5,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:39:37 31-08-2025
|39,18417
|28,15778
|12,44
|1,3
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|13:39:13 31-08-2025
|39,0703
|28,2223
|15,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:39:11 31-08-2025
|39,13056
|28,13917
|7,56
|1,4
|CELEPTAS-YALVAC (ISPARTA)
|13:33:19 31-08-2025
|38,3168
|31,042
|8,4
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.29 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:27:39 31-08-2025
|36,55194
|38,58139
|6,95
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:24:06 31-08-2025
|39,22
|28,05167
|7,01
|1,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|13:24:05 31-08-2025
|39,1907
|27,9552
|9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:23:20 31-08-2025
|39,17333
|28,18722
|6,89
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:10:21 31-08-2025
|39,20667
|28,17361
|6,96
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:04:06 31-08-2025
|39,18778
|28,21917
|7,11
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:04:06 31-08-2025
|39,1485
|28,2112
|10,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:59:05 31-08-2025
|39,22167
|28,16
|10,53
|2,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:59:05 31-08-2025
|39,2152
|28,1263
|18,5
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:53:31 31-08-2025
|39,15
|28,19083
|10,54
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:53:31 31-08-2025
|39,1513
|28,1817
|13,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:47:52 31-08-2025
|39,26944
|28,02389
|11,43
|1,9
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:47:52 31-08-2025
|39,2555
|28,0292
|14,1
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:37:33 31-08-2025
|39,50278
|28,14083
|6,98
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:21:08 31-08-2025
|39,1975
|28,0523
|10,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:21:06 31-08-2025
|39,23556
|28,09944
|11,89
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:17:21 31-08-2025
|39,20444
|28,18778
|10,5
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:17:21 31-08-2025
|39,2037
|28,1513
|9,4
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|12:12:27 31-08-2025
|38,29278
|38,785
|10,96
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:52:52 31-08-2025
|39,23167
|28,10972
|8,86
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:52:51 31-08-2025
|39,2188
|28,0823
|7,2
|2,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.39 km] Kuşadası (Aydın)
|11:47:53 31-08-2025
|37,80083
|27,23917
|6,23
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:42:45 31-08-2025
|35,3958
|23,3528
|5
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:24:52 31-08-2025
|39,24583
|28,08861
|9,89
|1,7
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:24:52 31-08-2025
|39,2403
|28,0742
|11
|1,8
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:21:34 31-08-2025
|39,1595
|28,3477
|5,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:21:33 31-08-2025
|39,20194
|28,27083
|11,9
|1
|AKDENIZ
|11:04:16 31-08-2025
|35,4078
|27,3455
|9,3
|2,4
|Akdeniz - [131.11 km] Datça (Muğla)
|11:04:15 31-08-2025
|35,52556
|27,23417
|12,21
|2
|Altıeylül (Balıkesir)
|11:02:44 31-08-2025
|39,63889
|27,77139
|13,98
|1,2
|CUKURHUSEYIN (BALIKESIR)
|11:02:43 31-08-2025
|39,5645
|27,7687
|13,9
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:01:12 31-08-2025
|39,2658
|28,9847
|16
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:44:46 31-08-2025
|39,20194
|28,17694
|6,75
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:44:45 31-08-2025
|39,1917
|28,1547
|13,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:20:30 31-08-2025
|39,20778
|28,18361
|11,3
|1,2
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:20:28 31-08-2025
|39,236
|28,2312
|16,4
|1,4
|EGE DENIZI
|10:14:40 31-08-2025
|36,6732
|25,5857
|5,6
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:07:16 31-08-2025
|39,1357
|28,1508
|17,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:06:43 31-08-2025
|39,21444
|28,14917
|10,66
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:06:43 31-08-2025
|39,1918
|28,1203
|5,2
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:04:03 31-08-2025
|39,192
|28,1655
|11,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:49:47 31-08-2025
|39,14167
|28,19833
|7
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:49:46 31-08-2025
|39,1195
|28,1622
|11,5
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|09:45:06 31-08-2025
|39,03694
|27,84056
|7,23
|1,6
|GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
|09:45:06 31-08-2025
|39,0113
|27,8272
|8
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:44:15 31-08-2025
|39,224
|29,0087
|12,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:29:17 31-08-2025
|39,15722
|28,18694
|9,88
|3,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:29:17 31-08-2025
|39,1468
|28,1668
|13,8
|4,1
|MESTAN (ADIYAMAN)
|09:23:30 31-08-2025
|38,0017
|38,206
|5,4
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:23:29 31-08-2025
|38,0375
|38,26667
|6,99
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:23:25 31-08-2025
|39,18083
|28,17528
|10,27
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:23:25 31-08-2025
|39,1648
|28,1587
|9,6
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|08:54:46 31-08-2025
|38,39972
|39,15833
|6,96
|1,1
|Bala (Ankara)
|08:53:24 31-08-2025
|39,58861
|33,25528
|9,11
|1,1
|KARAKECILI (KIRIKKALE)
|08:53:24 31-08-2025
|39,5433
|33,32
|8,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:42:32 31-08-2025
|39,22722
|28,13917
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:38:56 31-08-2025
|39,25083
|28,13639
|9,46
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:38:56 31-08-2025
|39,1913
|28,1498
|10
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:37:19 31-08-2025
|39,20028
|28,15278
|6,23
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:37:18 31-08-2025
|39,149
|28,125
|17,9
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:27:54 31-08-2025
|39,1992
|28,1468
|7,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:27:53 31-08-2025
|39,22278
|28,16639
|11,88
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:27:24 31-08-2025
|39,27167
|28,1175
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:07 31-08-2025
|39,19028
|28,09694
|6,86
|0,9
|Simav (Kütahya)
|08:06:08 31-08-2025
|39,22722
|28,97167
|7
|0,9
|Marmara Denizi - [19.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:55:13 31-08-2025
|40,79611
|27,90417
|7,03
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:54:40 31-08-2025
|39,25028
|28,15028
|7,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:49:13 31-08-2025
|39,21222
|28,25306
|11,41
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:45:21 31-08-2025
|39,20694
|28,23472
|13,5
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:43 31-08-2025
|39,1797
|28,1008
|12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:42 31-08-2025
|39,20222
|28,13194
|7,42
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:34:18 31-08-2025
|39,17667
|28,20222
|10,09
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:34:18 31-08-2025
|39,1727
|28,1853
|10
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:27:25 31-08-2025
|39,21639
|28,12417
|6,33
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:24:04 31-08-2025
|39,26639
|28,14139
|10,31
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:22:12 31-08-2025
|39,19028
|28,11972
|8,24
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:22:12 31-08-2025
|39,1965
|28,0815
|9,4
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:21:42 31-08-2025
|39,20417
|28,13083
|9,87
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:21:42 31-08-2025
|39,2093
|28,1115
|12,6
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:18:22 31-08-2025
|39,25556
|28,15083
|12,83
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:18:22 31-08-2025
|39,2295
|28,1358
|16,2
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:17:34 31-08-2025
|39,2288
|28,1067
|8,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:17:33 31-08-2025
|39,24556
|28,15417
|12,77
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:09:13 31-08-2025
|39,16778
|28,11611
|7,22
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:09:13 31-08-2025
|39,1598
|28,128
|10,2
|2,5
|Çerkeş (Çankırı)
|06:53:25 31-08-2025
|40,68056
|32,80167
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:51:41 31-08-2025
|39,21667
|28,08806
|7,01
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:50:20 31-08-2025
|39,20083
|28,22722
|11,62
|1
|Mecitözü (Çorum)
|06:47:06 31-08-2025
|40,56389
|35,20222
|6,57
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:35 31-08-2025
|39,20861
|28,2775
|11,93
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:31:16 31-08-2025
|39,1675
|28,20472
|6,83
|0,7
|Çardak (Denizli)
|06:26:11 31-08-2025
|37,85083
|29,68778
|7,45
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:23:03 31-08-2025
|39,15667
|28,22028
|8,1
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:23:03 31-08-2025
|39,171
|28,2038
|9,4
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:22:14 31-08-2025
|39,2185
|28,1865
|8,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:22:13 31-08-2025
|39,22
|28,22278
|7,66
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:14:28 31-08-2025
|39,23806
|28,21833
|5,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:13:46 31-08-2025
|39,23861
|28,18111
|5,65
|1,6
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:13:46 31-08-2025
|39,2177
|28,1975
|10,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:20 31-08-2025
|39,18972
|28,14611
|6,74
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:20 31-08-2025
|39,1598
|28,1397
|11,3
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:56:04 31-08-2025
|39,20667
|28,155
|9,31
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:54:04 31-08-2025
|38,34639
|38,22472
|7
|1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:06 31-08-2025
|39,2155
|28,1442
|7,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:05 31-08-2025
|39,2025
|28,15111
|10,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:34:10 31-08-2025
|39,26083
|28,11722
|11,39
|1,3
|CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:34:10 31-08-2025
|39,3022
|28,0803
|12,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:23:23 31-08-2025
|39,18583
|28,205
|9,48
|1
|Nemrut Gölü - [06.23 km] Güroymak (Bitlis)
|05:19:11 31-08-2025
|38,61056
|42,21667
|11,42
|1,1
|SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS)
|05:19:10 31-08-2025
|38,624
|42,246
|12,7
|1,2
|Tatvan (Bitlis)
|05:17:35 31-08-2025
|38,57389
|42,29833
|7
|1,4
|CEKMECE-TATVAN (BITLIS)
|05:17:34 31-08-2025
|38,5895
|42,2407
|3,1
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|05:10:35 31-08-2025
|38,08639
|37,81972
|7,02
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:09:20 31-08-2025
|39,22111
|28,18
|11,5
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:09:20 31-08-2025
|39,2097
|28,1572
|9,4
|2
|Bozkurt (Denizli)
|05:08:28 31-08-2025
|37,85583
|29,48694
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|05:07:45 31-08-2025
|38,37722
|38,93472
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:05:33 31-08-2025
|39,1787
|28,153
|9,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:05:32 31-08-2025
|39,17528
|28,17472
|8,75
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:59:00 31-08-2025
|39,23972
|28,20333
|4,27
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:57:09 31-08-2025
|39,17611
|28,24111
|7,21
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:57:09 31-08-2025
|39,1895
|28,2427
|14,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:12 31-08-2025
|39,15278
|28,21222
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:54:21 31-08-2025
|38,08778
|37,46333
|7,01
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:51:00 31-08-2025
|39,17944
|28,20278
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:44:11 31-08-2025
|39,18917
|28,18917
|7,28
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:44:11 31-08-2025
|39,1923
|28,1575
|12,1
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:41:19 31-08-2025
|39,24778
|28,19
|11,69
|0,8
|Ereğli (Konya)
|04:34:04 31-08-2025
|37,49778
|33,91167
|9,94
|2,5
|KARABURUN-EREGLI (KONYA)
|04:34:04 31-08-2025
|37,451
|33,9373
|10,3
|2,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:11:49 31-08-2025
|39,2107
|28,1668
|8,4
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:11:48 31-08-2025
|39,22167
|28,17083
|5,47
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:53:29 31-08-2025
|39,15944
|28,18667
|6,77
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:53:29 31-08-2025
|39,139
|28,1848
|10,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:47:07 31-08-2025
|39,24222
|28,10944
|10,84
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:47:07 31-08-2025
|39,212
|28,0707
|7,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:20 31-08-2025
|39,2025
|28,12611
|5,07
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|03:23:24 31-08-2025
|38,16056
|38,47083
|6,91
|1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:23:23 31-08-2025
|38,172
|38,4588
|18,8
|0,9
|Gürpınar (Van)
|03:21:50 31-08-2025
|37,95278
|43,58111
|7,01
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:20:19 31-08-2025
|39,23611
|28,15778
|5,94
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:16:28 31-08-2025
|39,21611
|28,14139
|9,71
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|03:08:20 31-08-2025
|38,125
|38,49944
|7
|1,1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:08:20 31-08-2025
|38,131
|38,4893
|14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:01:30 31-08-2025
|39,17167
|28,22333
|9,58
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:01:30 31-08-2025
|39,1602
|28,151
|16,2
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:47:15 31-08-2025
|39,1778
|28,2503
|11
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:46:57 31-08-2025
|39,18111
|28,13667
|6,04
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:44:38 31-08-2025
|39,17639
|28,15306
|6,92
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:43:34 31-08-2025
|39,14917
|28,18639
|5,76
|0,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [14.17 km] Başkale (Van)
|02:36:00 31-08-2025
|38,43083
|44,55556
|7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:34:18 31-08-2025
|39,1825
|28,1925
|8,33
|1
|Darende (Malatya)
|02:25:58 31-08-2025
|38,36889
|37,50944
|7,53
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|02:14:49 31-08-2025
|39,23944
|29,38889
|10,25
|1,5
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|02:14:48 31-08-2025
|39,2277
|29,3843
|8,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:12:44 31-08-2025
|39,24972
|28,98222
|8,66
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:12:44 31-08-2025
|39,2292
|29,0073
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:07:51 31-08-2025
|39,28639
|28,20306
|5,69
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:54:51 31-08-2025
|39,21944
|28,08417
|10,49
|2,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:54:51 31-08-2025
|39,2197
|28,0658
|10
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:47:19 31-08-2025
|39,20611
|28,20472
|6,24
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:47:18 31-08-2025
|39,18
|28,1528
|11,8
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|01:35:08 31-08-2025
|38,27306
|38,86972
|6,96
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:34:39 31-08-2025
|39,23639
|28,095
|9,85
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:34:39 31-08-2025
|39,2207
|28,0597
|11,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:31:22 31-08-2025
|39,21389
|28,13083
|8,63
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:09:03 01-09-2025
|39,2213
|28,1398
|8,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:09:03 01-09-2025
|39,22889
|28,14583
|6,02
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:04:03 01-09-2025
|39,1925
|28,0867
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:58:51 01-09-2025
|39,18639
|28,25056
|6,99
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:28 01-09-2025
|39,20472
|28,07417
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|00:55:16 01-09-2025
|38,62417
|39,68417
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:13 01-09-2025
|39,20417
|28,2725
|6,65
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:49:13 01-09-2025
|39,1718
|28,2567
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:43:11 01-09-2025
|39,12417
|28,13861
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:42:04 01-09-2025
|39,20611
|28,25917
|7,25
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:40:08 01-09-2025
|38,07806
|38,01056
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:38:30 01-09-2025
|39,25333
|28,30806
|4,69
|1,7
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:38:30 01-09-2025
|39,2477
|28,3327
|6,9
|1,7
|Bahçesaray (Van)
|00:37:17 01-09-2025
|38,02722
|42,87028
|6,99
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:36:59 01-09-2025
|39,2072
|28,0695
|5,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:36:58 01-09-2025
|39,25028
|28,14056
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:27:12 01-09-2025
|37,98833
|36,385
|6,98
|1,7
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:27:12 01-09-2025
|37,998
|36,412
|2,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:09:46 01-09-2025
|39,1975
|28,17194
|10,14
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:09:46 01-09-2025
|39,1762
|28,1488
|8,9
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:07:08 01-09-2025
|39,1715
|28,2698
|12,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:07 01-09-2025
|39,19333
|28,26972
|6,37
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|23:59:27 31-08-2025
|38,4292
|37,4987
|2,5
|1
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|23:55:22 31-08-2025
|39,0708
|28,149
|23,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:55:20 31-08-2025
|39,2225
|28,2125
|7,71
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:53:33 31-08-2025
|39,22444
|28,15972
|13,31
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:09 31-08-2025
|39,24583
|27,97111
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:52:00 31-08-2025
|38,08556
|37,27194
|5,22
|1,4
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:52:00 31-08-2025
|38,0748
|37,2898
|4,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:47:57 31-08-2025
|39,20333
|28,16444
|8,78
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:44:29 31-08-2025
|39,16
|28,15944
|7
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|23:42:57 31-08-2025
|38,01083
|37,4425
|7
|1,8
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:42:57 31-08-2025
|38,0173
|37,5048
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:42:40 31-08-2025
|39,24083
|28,15389
|13,15
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:42:40 31-08-2025
|39,1997
|28,124
|8,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:40:43 31-08-2025
|39,19389
|28,1425
|10,33
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:40:42 31-08-2025
|39,204
|28,0813
|10,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:37:38 31-08-2025
|39,21917
|28,14722
|8,52
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:55 31-08-2025
|39,1975
|28,15417
|11,24
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:33:55 31-08-2025
|39,1682
|28,1727
|9,8
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:33:06 31-08-2025
|39,2328
|28,1008
|9,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:05 31-08-2025
|39,23417
|28,0875
|6,82
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:30:59 31-08-2025
|39,19889
|28,155
|6,98
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:30:59 31-08-2025
|39,1875
|28,1468
|12
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|23:26:17 31-08-2025
|38,03444
|37,77028
|13,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:14:27 31-08-2025
|39,20083
|28,15639
|8,09
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:14:27 31-08-2025
|39,186
|28,1353
|10,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:10:22 31-08-2025
|39,22111
|28,09
|11,83
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:10:22 31-08-2025
|39,2245
|28,0667
|5,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:05:00 31-08-2025
|39,23417
|28,18361
|5,11
|1,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:05:00 31-08-2025
|39,2192
|28,2143
|7,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:02:09 31-08-2025
|39,19417
|28,15528
|13
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:02:09 31-08-2025
|39,201
|28,1288
|10,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:52:55 31-08-2025
|39,195
|28,19306
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:47:16 31-08-2025
|39,24111
|28,10611
|8,89
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:47:16 31-08-2025
|39,2372
|28,108
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:15 31-08-2025
|39,22889
|28,15806
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:42:39 31-08-2025
|39,16583
|28,20028
|6,72
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|22:42:39 31-08-2025
|39,134
|28,0828
|9,6
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:38:24 31-08-2025
|39,2387
|28,1122
|8,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:38:23 31-08-2025
|39,25472
|28,10278
|9,46
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:35:14 31-08-2025
|39,24639
|28,12361
|14,66
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:34:04 31-08-2025
|39,23361
|28,12028
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:32:49 31-08-2025
|39,21361
|28,17222
|7
|1,5
|CATALARMUT-GORDES (MANISA)
|22:11:13 31-08-2025
|38,9855
|28,367
|8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:11:10 31-08-2025
|39,19194
|28,17472
|10,29
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:01 31-08-2025
|39,18472
|28,18639
|5,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:58 31-08-2025
|39,18306
|28,18528
|9,84
|3,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:58 31-08-2025
|39,1917
|28,1705
|14,8
|3,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:55:44 31-08-2025
|39,1225
|28,2972
|9,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:55:42 31-08-2025
|39,23472
|28,21167
|13,55
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:52:53 31-08-2025
|39,181
|28,2132
|13,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:52:52 31-08-2025
|39,24333
|28,19167
|5,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:40:55 31-08-2025
|39,18417
|28,20222
|12,98
|0,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:40:55 31-08-2025
|39,1248
|28,2788
|14,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:37:35 31-08-2025
|39,22556
|28,18417
|11,91
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:37:35 31-08-2025
|39,203
|28,1822
|14,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:36:25 31-08-2025
|39,25333
|28,11833
|8,85
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:36:25 31-08-2025
|39,224
|28,138
|17,4
|1,2
|Çıldır (Ardahan)
|21:35:21 31-08-2025
|41,28361
|43,14222
|7,08
|2
|Elmalı (Antalya)
|21:34:38 31-08-2025
|36,83333
|29,825
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:33:13 31-08-2025
|39,17194
|28,15194
|6,22
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:33:12 31-08-2025
|39,1597
|28,1328
|11,5
|1,2
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:24:45 31-08-2025
|39,24
|28,1658
|13,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:24:44 31-08-2025
|39,25111
|28,18111
|6,06
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:18:04 31-08-2025
|39,20278
|28,12361
|7,72
|1,2
|ATAKOY-ULA (MUGLA)
|21:17:42 31-08-2025
|37,0467
|28,4098
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:09:16 31-08-2025
|39,25778
|28,13611
|10,34
|1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:09:16 31-08-2025
|39,2443
|28,105
|5,9
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:05:47 31-08-2025
|39,1335
|28,3037
|10,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:45 31-08-2025
|39,195
|28,27
|8,7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:04:21 31-08-2025
|39,1615
|28,1115
|5,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:04:20 31-08-2025
|39,19
|28,13167
|5,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:58:35 31-08-2025
|39,20444
|28,14722
|12,23
|3,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:58:35 31-08-2025
|39,1915
|28,126
|8,7
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:58:03 31-08-2025
|39,20389
|28,15056
|9,3
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:58:02 31-08-2025
|39,1738
|28,1077
|21,3
|3,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:55:03 31-08-2025
|39,1457
|28,2863
|12,6
|1
|Yazıhan (Malatya)
|20:54:56 31-08-2025
|38,54333
|38,01139
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:51:44 31-08-2025
|39,235
|28,175
|9,95
|1
|Serik (Antalya)
|20:43:09 31-08-2025
|37,05944
|31,14056
|5,92
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|20:41:31 31-08-2025
|38,27278
|37,77111
|5,23
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:36:45 31-08-2025
|39,25389
|28,08944
|8,02
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:36:45 31-08-2025
|39,2395
|28,0787
|17,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:33:55 31-08-2025
|39,17556
|28,23028
|16,07
|0,9
|COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:33:53 31-08-2025
|39,27
|28,2885
|10
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:28:07 31-08-2025
|39,19722
|28,14639
|9,98
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:28:07 31-08-2025
|39,1565
|28,1225
|18,1
|1,3
|EGE DENIZI
|20:26:55 31-08-2025
|36,6123
|26,3533
|11,2
|2,8
|Ege Denizi - [98.18 km] Bodrum (Muğla)
|20:26:51 31-08-2025
|36,71778
|26,21833
|7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:16 31-08-2025
|39,17528
|28,22139
|9,98
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:24:16 31-08-2025
|39,1758
|28,2178
|9,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:23:27 31-08-2025
|39,20139
|28,23139
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:20:00 31-08-2025
|39,27028
|28,01028
|7
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:20:00 31-08-2025
|39,2227
|28,0037
|12,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:14:18 31-08-2025
|39,24583
|28,08861
|6,8
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:14:18 31-08-2025
|39,1905
|28,084
|8,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:08:42 31-08-2025
|39,25806
|28,01056
|10,21
|2,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:08:42 31-08-2025
|39,2513
|27,9993
|9,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:19 31-08-2025
|39,22611
|28,10472
|8,81
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:19 31-08-2025
|39,1742
|28,0893
|8,6
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|20:00:26 31-08-2025
|38,22
|38,70722
|11,31
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:00:22 31-08-2025
|39,20278
|28,12667
|6,54
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:00:22 31-08-2025
|39,1743
|28,0737
|9,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:59:24 31-08-2025
|39,24333
|28,12972
|9,67
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:59:23 31-08-2025
|39,2288
|28,0882
|7,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:53:30 31-08-2025
|39,25222
|28,04472
|7
|1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:53:29 31-08-2025
|39,213
|27,9935
|6,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:46:42 31-08-2025
|39,26944
|28,04833
|10,05
|2,3
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:46:42 31-08-2025
|39,257
|28,0618
|14,9
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:44:08 31-08-2025
|39,1627
|28,1307
|13,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:44:07 31-08-2025
|39,20722
|28,14028
|9,71
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:42:55 31-08-2025
|39,23917
|28,11722
|11,77
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:38:14 31-08-2025
|39,24083
|28,00472
|6,99
|1,2
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|19:38:14 31-08-2025
|39,1912
|27,9615
|15,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:29:14 31-08-2025
|39,20444
|28,18361
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:19:55 31-08-2025
|39,27083
|28,105
|7,68
|1,7
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:19:54 31-08-2025
|39,2877
|28,1177
|5,7
|1,8
|SEGIRDIM-AKHISAR (MANISA)
|19:17:09 31-08-2025
|38,872
|27,9122
|11
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:17:08 31-08-2025
|39,17472
|28,15444
|7,9
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:13:10 31-08-2025
|39,19306
|28,15639
|6,27
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:13:10 31-08-2025
|39,1693
|28,1327
|9,9
|1,8
|Hekimhan (Malatya)
|19:10:40 31-08-2025
|38,74306
|38,11917
|7
|1,2
|MORHAMAM-ARGUVAN (MALATYA)
|19:10:40 31-08-2025
|38,6843
|38,335
|19,7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:04:53 31-08-2025
|39,21861
|28,98833
|10,79
|2,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|19:04:53 31-08-2025
|39,2378
|29,0303
|5,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:01:38 31-08-2025
|39,26083
|28,00639
|7,08
|1,3
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:01:37 31-08-2025
|39,264
|27,9735
|11,9
|1,4
|KAZANCIK-PINARBASI (KAYSERI)
|18:59:12 31-08-2025
|39,0653
|36,5258
|6,2
|1,6
|Pınarbaşı (Kayseri)
|18:59:11 31-08-2025
|39,09944
|36,60833
|7,16
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:55:25 31-08-2025
|39,1252
|28,2935
|11,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:55:24 31-08-2025
|39,19389
|28,2375
|7,64
|1,2
|YUNANISTAN
|18:54:30 31-08-2025
|40,3123
|23,8983
|4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:50:39 31-08-2025
|39,22417
|28,17222
|5,2
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:50:38 31-08-2025
|39,2238
|28,1568
|12,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:40:17 31-08-2025
|39,23611
|28,17222
|6,39
|2,8
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:40:17 31-08-2025
|39,2425
|28,1818
|8,6
|2,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:28:30 31-08-2025
|39,52306
|28,16778
|7,02
|1,5
|YUKARIKARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|18:28:28 31-08-2025
|39,3748
|27,7885
|29,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:24:25 31-08-2025
|39,26861
|28,11139
|8,96
|1,3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:24:25 31-08-2025
|39,225
|28,1253
|7,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:23:39 31-08-2025
|39,1875
|28,16333
|10,28
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:11 31-08-2025
|39,26167
|28,11083
|7,4
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:10 31-08-2025
|39,2632
|28,096
|8,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:20:11 31-08-2025
|39,18667
|28,15417
|13,56
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:20:11 31-08-2025
|39,1333
|28,3323
|7,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:13:51 31-08-2025
|39,26667
|28,14333
|7,44
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:13:51 31-08-2025
|39,2455
|28,1455
|8,3
|1,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:10:20 31-08-2025
|39,1168
|28,277
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:10:19 31-08-2025
|39,19444
|28,25111
|6,22
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:05:39 31-08-2025
|39,1383
|28,274
|9,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:05:38 31-08-2025
|39,19639
|28,17083
|9,92
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|18:03:02 31-08-2025
|39,00528
|28,17306
|7
|0,9
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|18:03:02 31-08-2025
|38,9778
|28,1205
|14,6
|1,4
|Kurşunlu (Çankırı)
|18:02:27 31-08-2025
|40,86389
|33,36889
|7,07
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:56:15 31-08-2025
|39,17806
|28,22361
|12,77
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:55:48 31-08-2025
|39,20806
|28,24917
|10
|1,1
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|17:51:38 31-08-2025
|36,3052
|28,988
|12,2
|1,9
|Akdeniz - [25.16 km] Seydikemer (Muğla)
|17:51:37 31-08-2025
|36,29139
|28,95972
|6,81
|1,7
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:50:11 31-08-2025
|39,1002
|28,3203
|6,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:09 31-08-2025
|39,15944
|28,20333
|10,04
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:47:58 31-08-2025
|39,2157
|29,028
|4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|17:47:56 31-08-2025
|39,23694
|28,96861
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:40:44 31-08-2025
|39,20778
|28,18167
|6,53
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:40:43 31-08-2025
|39,1928
|28,1852
|13,4
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:36:38 31-08-2025
|39,2138
|28,1798
|7,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:36:37 31-08-2025
|39,20917
|28,185
|10,01
|2,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:31:24 31-08-2025
|39,1965
|28,0578
|23,1
|1,3
|YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
|17:29:07 31-08-2025
|38,8915
|28,0858
|24,2
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:19:35 31-08-2025
|39,1628
|28,2363
|12,6
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:15:13 31-08-2025
|39,1307
|28,248
|5
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:10:51 31-08-2025
|39,2015
|28,0682
|10,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:10:50 31-08-2025
|39,20194
|28,19
|7,02
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:07:22 31-08-2025
|39,1613
|28,29
|12,3
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:04:40 31-08-2025
|39,2058
|28,1642
|8,8
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:04:39 31-08-2025
|39,20222
|28,17194
|10,73
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:56:35 31-08-2025
|39,1833
|28,2187
|13
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:56:34 31-08-2025
|39,19472
|28,17694
|6,73
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:48:04 31-08-2025
|39,24
|28,1823
|9,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:48:03 31-08-2025
|39,25639
|28,17861
|9,04
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:44:53 31-08-2025
|39,23389
|28,10917
|10,51
|1,8
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:44:53 31-08-2025
|39,2572
|28,1405
|7,8
|2,1
|AKDENIZ
|16:44:43 31-08-2025
|35,706
|31,8935
|8,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:41:08 31-08-2025
|39,21
|28,23917
|7
|2,5
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:41:07 31-08-2025
|39,2408
|28,2775
|17,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:39:40 31-08-2025
|39,26222
|28,1025
|7,09
|3,8
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:39:39 31-08-2025
|39,2522
|28,1023
|8,5
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:28:21 31-08-2025
|39,23944
|28,16611
|7,66
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:28:21 31-08-2025
|39,1903
|28,1582
|17,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:07 31-08-2025
|39,20194
|28,13361
|9,57
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:05:07 31-08-2025
|39,1432
|28,1718
|13,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:18 31-08-2025
|39,21306
|28,12361
|9,56
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:55:18 31-08-2025
|39,2023
|28,1605
|17,1
|1,7
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|15:50:22 31-08-2025
|38,58389
|31,29556
|9,59
|1,3
|TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|15:50:22 31-08-2025
|38,5638
|31,2597
|7,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:36:45 31-08-2025
|39,14722
|28,18889
|6,07
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:36:43 31-08-2025
|39,1438
|28,1432
|12,3
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:36:09 31-08-2025
|39,1365
|28,1627
|14
|2,6
|Çameli (Denizli)
|15:26:13 31-08-2025
|37,0025
|29,29528
|7,18
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:15:14 31-08-2025
|39,20306
|28,26028
|9,3
|1,6
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:15:14 31-08-2025
|39,177
|28,3387
|8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:12:31 31-08-2025
|39,18972
|28,17556
|8,02
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:43:10 31-08-2025
|39,15278
|28,17222
|5,33
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:43:10 31-08-2025
|39,1145
|28,1718
|14,3
|1,5
|Merkez (Osmaniye)
|14:42:42 31-08-2025
|37,00972
|36,20583
|6,29
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:32:08 31-08-2025
|39,1898
|28,094
|4,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:32:07 31-08-2025
|39,19944
|28,12694
|7,25
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:28:58 31-08-2025
|39,20722
|28,11972
|9,88
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:28:58 31-08-2025
|39,176
|28,1207
|11
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:21 31-08-2025
|39,21111
|28,18389
|7,38
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:21 31-08-2025
|39,2015
|28,1988
|15,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:07:14 31-08-2025
|39,21944
|28,13889
|8,63
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:07:14 31-08-2025
|39,2108
|28,1653
|14,9
|1,7
|Marmara Denizi - [26.64 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|14:01:14 31-08-2025
|40,78667
|28,16806
|6,79
|2
|MARMARA DENIZI
|14:01:13 31-08-2025
|40,865
|28,1843
|7,4
|2
|Beypazarı (Ankara)
|13:59:05 31-08-2025
|40,16806
|31,80778
|6,96
|1,9
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|13:59:05 31-08-2025
|40,2058
|31,7772
|5
|2
|YUNANISTAN
|13:54:21 31-08-2025
|40,3615
|24,1368
|7,2
|2,2
|Ahırlı (Konya)
|13:44:00 31-08-2025
|37,21472
|32,03083
|6,97
|2,3
|KURUCAY-AHIRLI (KONYA)
|13:44:00 31-08-2025
|37,208
|32,0683
|5,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:39:37 31-08-2025
|39,18417
|28,15778
|12,44
|1,3
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|13:39:13 31-08-2025
|39,0703
|28,2223
|15,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:39:11 31-08-2025
|39,13056
|28,13917
|7,56
|1,4
|CELEPTAS-YALVAC (ISPARTA)
|13:33:19 31-08-2025
|38,3168
|31,042
|8,4
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.29 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:27:39 31-08-2025
|36,55194
|38,58139
|6,95
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:24:06 31-08-2025
|39,22
|28,05167
|7,01
|1,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|13:24:05 31-08-2025
|39,1907
|27,9552
|9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:23:20 31-08-2025
|39,17333
|28,18722
|6,89
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:10:21 31-08-2025
|39,20667
|28,17361
|6,96
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:04:06 31-08-2025
|39,18778
|28,21917
|7,11
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:04:06 31-08-2025
|39,1485
|28,2112
|10,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:59:05 31-08-2025
|39,22167
|28,16
|10,53
|2,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:59:05 31-08-2025
|39,2152
|28,1263
|18,5
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:53:31 31-08-2025
|39,15
|28,19083
|10,54
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:53:31 31-08-2025
|39,1513
|28,1817
|13,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:47:52 31-08-2025
|39,26944
|28,02389
|11,43
|1,9
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:47:52 31-08-2025
|39,2555
|28,0292
|14,1
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:37:33 31-08-2025
|39,50278
|28,14083
|6,98
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:21:08 31-08-2025
|39,1975
|28,0523
|10,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:21:06 31-08-2025
|39,23556
|28,09944
|11,89
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:17:21 31-08-2025
|39,20444
|28,18778
|10,5
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:17:21 31-08-2025
|39,2037
|28,1513
|9,4
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|12:12:27 31-08-2025
|38,29278
|38,785
|10,96
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:52:52 31-08-2025
|39,23167
|28,10972
|8,86
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:52:51 31-08-2025
|39,2188
|28,0823
|7,2
|2,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.39 km] Kuşadası (Aydın)
|11:47:53 31-08-2025
|37,80083
|27,23917
|6,23
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:42:45 31-08-2025
|35,3958
|23,3528
|5
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:24:52 31-08-2025
|39,24583
|28,08861
|9,89
|1,7
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:24:52 31-08-2025
|39,2403
|28,0742
|11
|1,8
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:21:34 31-08-2025
|39,1595
|28,3477
|5,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:21:33 31-08-2025
|39,20194
|28,27083
|11,9
|1
|AKDENIZ
|11:04:16 31-08-2025
|35,4078
|27,3455
|9,3
|2,4
|Akdeniz - [131.11 km] Datça (Muğla)
|11:04:15 31-08-2025
|35,52556
|27,23417
|12,21
|2
|Altıeylül (Balıkesir)
|11:02:44 31-08-2025
|39,63889
|27,77139
|13,98
|1,2
|CUKURHUSEYIN (BALIKESIR)
|11:02:43 31-08-2025
|39,5645
|27,7687
|13,9
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:01:12 31-08-2025
|39,2658
|28,9847
|16
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:44:46 31-08-2025
|39,20194
|28,17694
|6,75
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:44:45 31-08-2025
|39,1917
|28,1547
|13,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:20:30 31-08-2025
|39,20778
|28,18361
|11,3
|1,2
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:20:28 31-08-2025
|39,236
|28,2312
|16,4
|1,4
|EGE DENIZI
|10:14:40 31-08-2025
|36,6732
|25,5857
|5,6
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:07:16 31-08-2025
|39,1357
|28,1508
|17,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:06:43 31-08-2025
|39,21444
|28,14917
|10,66
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:06:43 31-08-2025
|39,1918
|28,1203
|5,2
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:04:03 31-08-2025
|39,192
|28,1655
|11,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:49:47 31-08-2025
|39,14167
|28,19833
|7
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:49:46 31-08-2025
|39,1195
|28,1622
|11,5
|1,1
|Akhisar (Manisa)
|09:45:06 31-08-2025
|39,03694
|27,84056
|7,23
|1,6
|GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
|09:45:06 31-08-2025
|39,0113
|27,8272
|8
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:44:15 31-08-2025
|39,224
|29,0087
|12,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:29:17 31-08-2025
|39,15722
|28,18694
|9,88
|3,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:29:17 31-08-2025
|39,1468
|28,1668
|13,8
|4,1
|MESTAN (ADIYAMAN)
|09:23:30 31-08-2025
|38,0017
|38,206
|5,4
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:23:29 31-08-2025
|38,0375
|38,26667
|6,99
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:23:25 31-08-2025
|39,18083
|28,17528
|10,27
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:23:25 31-08-2025
|39,1648
|28,1587
|9,6
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|08:54:46 31-08-2025
|38,39972
|39,15833
|6,96
|1,1
|Bala (Ankara)
|08:53:24 31-08-2025
|39,58861
|33,25528
|9,11
|1,1
|KARAKECILI (KIRIKKALE)
|08:53:24 31-08-2025
|39,5433
|33,32
|8,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:42:32 31-08-2025
|39,22722
|28,13917
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:38:56 31-08-2025
|39,25083
|28,13639
|9,46
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:38:56 31-08-2025
|39,1913
|28,1498
|10
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:37:19 31-08-2025
|39,20028
|28,15278
|6,23
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:37:18 31-08-2025
|39,149
|28,125
|17,9
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:27:54 31-08-2025
|39,1992
|28,1468
|7,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:27:53 31-08-2025
|39,22278
|28,16639
|11,88
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:27:24 31-08-2025
|39,27167
|28,1175
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:07 31-08-2025
|39,19028
|28,09694
|6,86
|0,9
|Simav (Kütahya)
|08:06:08 31-08-2025
|39,22722
|28,97167
|7
|0,9
|Marmara Denizi - [19.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:55:13 31-08-2025
|40,79611
|27,90417
|7,03
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:54:40 31-08-2025
|39,25028
|28,15028
|7,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:49:13 31-08-2025
|39,21222
|28,25306
|11,41
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:45:21 31-08-2025
|39,20694
|28,23472
|13,5
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:43 31-08-2025
|39,1797
|28,1008
|12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:42 31-08-2025
|39,20222
|28,13194
|7,42
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:34:18 31-08-2025
|39,17667
|28,20222
|10,09
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:34:18 31-08-2025
|39,1727
|28,1853
|10
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:27:25 31-08-2025
|39,21639
|28,12417
|6,33
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:24:04 31-08-2025
|39,26639
|28,14139
|10,31
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:22:12 31-08-2025
|39,19028
|28,11972
|8,24
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:22:12 31-08-2025
|39,1965
|28,0815
|9,4
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:21:42 31-08-2025
|39,20417
|28,13083
|9,87
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:21:42 31-08-2025
|39,2093
|28,1115
|12,6
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:18:22 31-08-2025
|39,25556
|28,15083
|12,83
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:18:22 31-08-2025
|39,2295
|28,1358
|16,2
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:17:34 31-08-2025
|39,2288
|28,1067
|8,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:17:33 31-08-2025
|39,24556
|28,15417
|12,77
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:09:13 31-08-2025
|39,16778
|28,11611
|7,22
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:09:13 31-08-2025
|39,1598
|28,128
|10,2
|2,5
|Çerkeş (Çankırı)
|06:53:25 31-08-2025
|40,68056
|32,80167
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:51:41 31-08-2025
|39,21667
|28,08806
|7,01
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:50:20 31-08-2025
|39,20083
|28,22722
|11,62
|1
|Mecitözü (Çorum)
|06:47:06 31-08-2025
|40,56389
|35,20222
|6,57
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:35 31-08-2025
|39,20861
|28,2775
|11,93
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:31:16 31-08-2025
|39,1675
|28,20472
|6,83
|0,7
|Çardak (Denizli)
|06:26:11 31-08-2025
|37,85083
|29,68778
|7,45
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:23:03 31-08-2025
|39,15667
|28,22028
|8,1
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:23:03 31-08-2025
|39,171
|28,2038
|9,4
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:22:14 31-08-2025
|39,2185
|28,1865
|8,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:22:13 31-08-2025
|39,22
|28,22278
|7,66
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:14:28 31-08-2025
|39,23806
|28,21833
|5,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:13:46 31-08-2025
|39,23861
|28,18111
|5,65
|1,6
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:13:46 31-08-2025
|39,2177
|28,1975
|10,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:58:20 31-08-2025
|39,18972
|28,14611
|6,74
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:58:20 31-08-2025
|39,1598
|28,1397
|11,3
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:56:04 31-08-2025
|39,20667
|28,155
|9,31
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:54:04 31-08-2025
|38,34639
|38,22472
|7
|1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:06 31-08-2025
|39,2155
|28,1442
|7,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:05 31-08-2025
|39,2025
|28,15111
|10,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:34:10 31-08-2025
|39,26083
|28,11722
|11,39
|1,3
|CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:34:10 31-08-2025
|39,3022
|28,0803
|12,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:23:23 31-08-2025
|39,18583
|28,205
|9,48
|1
|Nemrut Gölü - [06.23 km] Güroymak (Bitlis)
|05:19:11 31-08-2025
|38,61056
|42,21667
|11,42
|1,1
|SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS)
|05:19:10 31-08-2025
|38,624
|42,246
|12,7
|1,2
|Tatvan (Bitlis)
|05:17:35 31-08-2025
|38,57389
|42,29833
|7
|1,4
|CEKMECE-TATVAN (BITLIS)
|05:17:34 31-08-2025
|38,5895
|42,2407
|3,1
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|05:10:35 31-08-2025
|38,08639
|37,81972
|7,02
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:09:20 31-08-2025
|39,22111
|28,18
|11,5
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:09:20 31-08-2025
|39,2097
|28,1572
|9,4
|2
|Bozkurt (Denizli)
|05:08:28 31-08-2025
|37,85583
|29,48694
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|05:07:45 31-08-2025
|38,37722
|38,93472
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:05:33 31-08-2025
|39,1787
|28,153
|9,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:05:32 31-08-2025
|39,17528
|28,17472
|8,75
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:59:00 31-08-2025
|39,23972
|28,20333
|4,27
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:57:09 31-08-2025
|39,17611
|28,24111
|7,21
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:57:09 31-08-2025
|39,1895
|28,2427
|14,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:12 31-08-2025
|39,15278
|28,21222
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:54:21 31-08-2025
|38,08778
|37,46333
|7,01
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:51:00 31-08-2025
|39,17944
|28,20278
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:44:11 31-08-2025
|39,18917
|28,18917
|7,28
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:44:11 31-08-2025
|39,1923
|28,1575
|12,1
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:41:19 31-08-2025
|39,24778
|28,19
|11,69
|0,8
|Ereğli (Konya)
|04:34:04 31-08-2025
|37,49778
|33,91167
|9,94
|2,5
|KARABURUN-EREGLI (KONYA)
|04:34:04 31-08-2025
|37,451
|33,9373
|10,3
|2,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:11:49 31-08-2025
|39,2107
|28,1668
|8,4
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:11:48 31-08-2025
|39,22167
|28,17083
|5,47
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:53:29 31-08-2025
|39,15944
|28,18667
|6,77
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:53:29 31-08-2025
|39,139
|28,1848
|10,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:47:07 31-08-2025
|39,24222
|28,10944
|10,84
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:47:07 31-08-2025
|39,212
|28,0707
|7,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:20 31-08-2025
|39,2025
|28,12611
|5,07
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|03:23:24 31-08-2025
|38,16056
|38,47083
|6,91
|1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:23:23 31-08-2025
|38,172
|38,4588
|18,8
|0,9
|Gürpınar (Van)
|03:21:50 31-08-2025
|37,95278
|43,58111
|7,01
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:20:19 31-08-2025
|39,23611
|28,15778
|5,94
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:16:28 31-08-2025
|39,21611
|28,14139
|9,71
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|03:08:20 31-08-2025
|38,125
|38,49944
|7
|1,1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:08:20 31-08-2025
|38,131
|38,4893
|14
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:01:30 31-08-2025
|39,17167
|28,22333
|9,58
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:01:30 31-08-2025
|39,1602
|28,151
|16,2
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:47:15 31-08-2025
|39,1778
|28,2503
|11
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:46:57 31-08-2025
|39,18111
|28,13667
|6,04
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:44:38 31-08-2025
|39,17639
|28,15306
|6,92
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:43:34 31-08-2025
|39,14917
|28,18639
|5,76
|0,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [14.17 km] Başkale (Van)
|02:36:00 31-08-2025
|38,43083
|44,55556
|7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:34:18 31-08-2025
|39,1825
|28,1925
|8,33
|1
|Darende (Malatya)
|02:25:58 31-08-2025
|38,36889
|37,50944
|7,53
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|02:14:49 31-08-2025
|39,23944
|29,38889
|10,25
|1,5
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|02:14:48 31-08-2025
|39,2277
|29,3843
|8,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:12:44 31-08-2025
|39,24972
|28,98222
|8,66
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:12:44 31-08-2025
|39,2292
|29,0073
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:07:51 31-08-2025
|39,28639
|28,20306
|5,69
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:54:51 31-08-2025
|39,21944
|28,08417
|10,49
|2,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:54:51 31-08-2025
|39,2197
|28,0658
|10
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:47:19 31-08-2025
|39,20611
|28,20472
|6,24
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:47:18 31-08-2025
|39,18
|28,1528
|11,8
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|01:35:08 31-08-2025
|38,27306
|38,86972
|6,96
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:34:39 31-08-2025
|39,23639
|28,095
|9,85
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:34:39 31-08-2025
|39,2207
|28,0597
|11,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:31:22 31-08-2025
|39,21389
|28,13083
|8,63
|1
