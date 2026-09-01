Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Eylül 2026
01.09.2026 00:00
Son Güncelleme: 01.09.2026 00:30
NTV
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01 Eylül 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - [101.71 km] Gökçeada (Çanakkale)
|31 Ağustos 2026 23:51
|39.4860
|24.8555
|7.00
|2.10
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.37 km] Kuşadası (Aydın)
|31 Ağustos 2026 23:47
|37.8367
|27.1932
|7.00
|1.40
|Doğanşehir (Malatya)
|31 Ağustos 2026 23:32
|38.2062
|37.8955
|7.22
|0.80
|Andırın (Kahramanmaraş)
|31 Ağustos 2026 22:36
|37.7868
|36.2677
|10.96
|1.00
|Maçka (Trabzon)
|31 Ağustos 2026 22:06
|40.8863
|39.6810
|7.00
|2.10
|Sincik (Adıyaman)
|31 Ağustos 2026 21:37
|38.1198
|38.4658
|7.00
|1.30
|Ege Denizi - [55.37 km] Karaburun (İzmir)
|31 Ağustos 2026 21:33
|38.8177
|25.8015
|43.40
|3.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Ağustos 2026 21:22
|39.2420
|28.0848
|7.00
|1.30
|Göksun (Kahramanmaraş)
|31 Ağustos 2026 21:16
|38.1737
|36.6818
|7.00
|1.80
|Kale (Malatya)
|31 Ağustos 2026 21:02
|38.3533
|38.7635
|7.00
|1.10
|Yunusemre (Manisa)
|31 Ağustos 2026 20:28
|38.7753
|27.1425
|6.96
|1.50
|Ege Denizi - [03.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
|31 Ağustos 2026 20:02
|39.4533
|26.0962
|7.02
|1.70
|Simav (Kütahya)
|31 Ağustos 2026 19:37
|39.2483
|28.9573
|7.00
|1.60
|Kırkağaç (Manisa)
|31 Ağustos 2026 19:31
|39.1673
|27.7708
|7.05
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Ağustos 2026 19:30
|39.1737
|28.2108
|7.07
|1.40
|Antakya (Hatay)
|31 Ağustos 2026 18:43
|36.2942
|36.1998
|7.03
|2.00
|Köyceğiz (Muğla)
|31 Ağustos 2026 18:21
|37.0123
|28.9717
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Ağustos 2026 17:22
|39.3433
|27.9707
|7.01
|1.90
|Sincik (Adıyaman)
|31 Ağustos 2026 16:41
|38.1302
|38.4557
|15.71
|2.40
|Oltu (Erzurum)
|31 Ağustos 2026 16:34
|40.4295
|41.8692
|16.82
|2.40
|Ege Denizi - [52.28 km] Söke (Aydın)
|31 Ağustos 2026 16:31
|37.6400
|26.5868
|4.84
|2.60
|Göksun (Kahramanmaraş)
|31 Ağustos 2026 16:22
|37.9595
|36.4950
|7.00
|1.50
|Akhisar (Manisa)
|31 Ağustos 2026 16:09
|38.9740
|27.5477
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Ağustos 2026 15:20
|39.1738
|28.1130
|4.00
|1.60
|Battalgazi (Malatya)
|31 Ağustos 2026 15:00
|38.1957
|38.5995
|6.98
|1.30
|Akdeniz - [68.22 km] Alanya (Antalya)
|31 Ağustos 2026 14:56
|36.1220
|31.3148
|7.00
|1.40
|Pütürge (Malatya)
|31 Ağustos 2026 14:08
|38.3015
|38.7965
|7.08
|1.40
|Akdeniz - [06.07 km] Kaş (Antalya)
|31 Ağustos 2026 13:48
|36.1523
|29.6053
|7.00
|1.90
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01 Eylül 2026 00:16
|38.1558
|36.6913
|9.50
|2.00
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|01 Eylül 2026 00:02
|38.3850
|38.7287
|16.70
|1.00
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|31 Ağustos 2026 23:02
|39.4597
|25.9315
|13.90
|2.10
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|31 Ağustos 2026 22:37
|39.2610
|28.9623
|4.40
|1.60
|KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
|31 Ağustos 2026 22:31
|39.1610
|27.7497
|6.80
|1.80
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|31 Ağustos 2026 22:30
|39.1865
|28.2335
|8.80
|1.70
|HASANLI-(HATAY)
|31 Ağustos 2026 21:43
|36.2620
|36.2150
|5.00
|2.00
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|31 Ağustos 2026 21:21
|36.9872
|28.9710
|29.50
|1.20
|DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA)
|31 Ağustos 2026 20:22
|39.3195
|27.9383
|9.50
|2.00
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|31 Ağustos 2026 19:41
|38.1330
|38.4363
|2.80
|2.40
|KURUCALI-NARMAN (ERZURUM)
|31 Ağustos 2026 19:34
|40.4155
|41.8658
|8.50
|2.80
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|31 Ağustos 2026 19:31
|37.6485
|26.6637
|5.00
|2.50
|FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|31 Ağustos 2026 19:22
|37.9427
|36.4602
|10.00
|1.60
|EGE DENIZI
|31 Ağustos 2026 19:15
|36.6708
|25.7110
|5.10
|1.80
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|31 Ağustos 2026 19:09
|39.0453
|27.5562
|0.00
|1.80
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|31 Ağustos 2026 18:20
|39.1712
|28.0888
|11.80
|1.90
|KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|31 Ağustos 2026 16:48
|35.9775
|29.6942
|29.50
|2.30
|GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA)
|31 Ağustos 2026 15:59
|40.0813
|29.0403
|5.30
|1.40
|SARINASUHLAR-(MANISA)
|31 Ağustos 2026 14:04
|38.6780
|27.1917
|26.60
|2.30
|YAGCILAR-(BALIKESIR)
|31 Ağustos 2026 13:45
|39.8577
|27.8923
|12.50
|1.30
|AKDENIZ
|31 Ağustos 2026 13:32
|36.2490
|28.5083
|55.60
|1.90
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|31 Ağustos 2026 13:31
|38.7512
|36.5470
|5.00
|3.30
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