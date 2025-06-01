Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
01 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya)
|01:19:11 01-06-2025
|36,00611
|31,14167
|16,09
|3,9
|Kiğı (Bingöl)
|00:58:54 01-06-2025
|39,19889
|40,2725
|7
|2,8
|Yazıhan (Malatya)
|00:54:32 01-06-2025
|38,56917
|38,00306
|7,1
|1,2
|Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla)
|00:51:57 01-06-2025
|34,21833
|26,52639
|6,29
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:38:30 01-06-2025
|39,2412
|28,9895
|3,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:38:30 01-06-2025
|39,23139
|28,93556
|5,12
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:35:17 01-06-2025
|39,244
|28,9653
|7,5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|00:35:16 01-06-2025
|39,22778
|28,94917
|11,54
|2,4
|Çıldır (Ardahan)
|00:14:25 01-06-2025
|41,13167
|43,32889
|7,06
|1
|KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA)
|23:59:26 31-05-2025
|38,467
|37,989
|6,5
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:57:40 31-05-2025
|37,79139
|36,50528
|6,99
|1,1
|AVUNDUK-BURHANIYE (BALIKESIR)
|22:48:38 31-05-2025
|39,4035
|27,0393
|12
|1,7
|Burhaniye (Balıkesir)
|22:48:38 31-05-2025
|39,38778
|27,07389
|7
|1,6
|Menderes (İzmir)
|22:45:25 31-05-2025
|38,0075
|27,22167
|5,93
|1,7
|GOLOVA-MENDERES (IZMIR)
|22:45:24 31-05-2025
|38,0135
|27,2123
|5,1
|1,6
|Çubuk (Ankara)
|22:42:31 31-05-2025
|40,27667
|32,95861
|7,06
|2
|YUKARIOBRUK-CUBUK (ANKARA)
|22:42:29 31-05-2025
|40,2838
|32,9443
|5
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|22:27:26 31-05-2025
|39,22556
|40,27361
|7,84
|1,6
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|22:27:25 31-05-2025
|39,24
|40,29
|9,5
|1,8
|Hazar Gölü - [01.84 km] Maden (Elazığ)
|22:12:56 31-05-2025
|38,49361
|39,47611
|7
|1
|Akdeniz
|22:09:36 31-05-2025
|34,91694
|32,32083
|7,47
|1,9
|AKDENIZ
|22:09:36 31-05-2025
|34,788
|32,5193
|17,4
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|21:49:18 31-05-2025
|37,80278
|36,25444
|6,68
|1,5
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:49:18 31-05-2025
|37,939
|36,249
|4,8
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|21:45:53 31-05-2025
|39,205
|40,26083
|7,04
|1,6
|Darende (Malatya)
|21:23:38 31-05-2025
|38,41917
|37,49111
|7,2
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|21:19:13 31-05-2025
|38,45333
|39,15583
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|20:58:56 31-05-2025
|36,58472
|36,36694
|6,97
|1,5
|CATALTEPE-KIRIKHAN (HATAY)
|20:58:56 31-05-2025
|36,5155
|36,4365
|7,7
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|20:45:07 31-05-2025
|38,47611
|39,18167
|7
|1,4
|GOZEBASI-(ELAZIG)
|20:45:07 31-05-2025
|38,5228
|39,2447
|3,9
|1,4
|Düziçi (Osmaniye)
|20:39:48 31-05-2025
|37,40667
|36,47611
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|20:32:21 31-05-2025
|38,47583
|39,15556
|12,44
|2,7
|GOZEBASI-(ELAZIG)
|20:32:21 31-05-2025
|38,536
|39,2407
|5
|2,6
|Yazıhan (Malatya)
|20:26:14 31-05-2025
|38,54972
|37,98444
|6,99
|2,8
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|20:26:14 31-05-2025
|38,5598
|37,9937
|5
|2,8
|Kozan (Adana)
|19:30:12 31-05-2025
|37,62
|35,9525
|6,96
|1,5
|Kozan (Adana)
|19:28:23 31-05-2025
|37,66667
|35,96028
|6,97
|1,9
|CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
|19:28:22 31-05-2025
|37,6585
|35,9675
|5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:55:44 31-05-2025
|37,98083
|38,14
|7
|1,4
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:55:43 31-05-2025
|38,0015
|38,1433
|8,7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:35:19 31-05-2025
|39,50944
|28,11806
|7
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:35:18 31-05-2025
|39,494
|28,1112
|13,4
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:33:27 31-05-2025
|39,45944
|28,15944
|7
|1,3
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:33:27 31-05-2025
|39,5408
|28,1653
|8,7
|1,6
|TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:19:23 31-05-2025
|38,3347
|37,5908
|16
|1,2
|Ege Denizi
|18:18:46 31-05-2025
|36,59083
|25,6225
|7
|1,8
|EGE DENIZI
|18:18:45 31-05-2025
|36,4548
|25,7447
|12,3
|2,4
|GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA)
|17:51:13 31-05-2025
|38,4988
|33,0413
|14,8
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.80 km] Menderes (İzmir)
|17:50:58 31-05-2025
|37,885
|26,96861
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:50:57 31-05-2025
|37,8647
|26,9398
|5,4
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.05.31 17:50:15)
|17:50:24 31-05-2025
|39,2542
|29,0037
|3,9
|1,6
|Kaş (Antalya)
|17:36:57 31-05-2025
|36,5575
|29,65833
|7,08
|1,4
|YESILBARAK-KAS (ANTALYA)
|17:36:57 31-05-2025
|36,6
|29,6458
|18,9
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|17:28:39 31-05-2025
|39,91639
|28,87167
|6,99
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:11:31 31-05-2025
|39,225
|28,97833
|10,37
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:11:30 31-05-2025
|39,2407
|28,998
|5,5
|2
|Ege Denizi - [37.51 km] Karaburun (İzmir)
|16:46:57 31-05-2025
|38,9375
|26,1625
|7,06
|1,8
|Ereğli (Konya)
|16:25:31 31-05-2025
|37,41028
|34,02139
|6,83
|1,1
|Kiğı (Bingöl)
|16:23:20 31-05-2025
|39,20611
|40,25028
|12,13
|1,8
|Yazıhan (Malatya)
|16:21:48 31-05-2025
|38,53722
|38,02444
|6,91
|1,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16:06:16 31-05-2025
|39,96306
|28,77
|7
|1,6
|Aladağ (Adana)
|16:03:14 31-05-2025
|37,45444
|35,45944
|5,64
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|15:52:48 31-05-2025
|38,55222
|39,20694
|11,67
|1,3
|Banaz (Uşak)
|15:08:42 31-05-2025
|38,68889
|29,6625
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|14:49:18 31-05-2025
|38,45278
|39,17639
|7
|1,5
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|14:49:17 31-05-2025
|38,4888
|39,362
|14,7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|14:39:28 31-05-2025
|37,95639
|38,07694
|7
|1,7
|GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:39:27 31-05-2025
|37,9868
|38,0638
|8,7
|1,9
|Büyükorhan (Bursa)
|14:23:15 31-05-2025
|39,64167
|28,91861
|8,7
|1,2
|CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|14:23:15 31-05-2025
|39,5845
|28,87
|11
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|12:57:08 31-05-2025
|38,19
|38,62278
|7
|1,3
|Kula (Manisa)
|12:33:53 31-05-2025
|38,53611
|28,50528
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:55:14 31-05-2025
|38,10306
|37,25806
|7
|2
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:55:14 31-05-2025
|38,096
|37,2628
|6
|2,1
|Bala (Ankara)
|11:55:12 31-05-2025
|39,34639
|33,41167
|7,02
|1,1
|KUCUKDAMLACIK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|11:55:11 31-05-2025
|39,2488
|33,342
|3,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:38 31-05-2025
|39,32056
|28,20861
|6,9
|1,2
|Soma (Manisa)
|11:44:10 31-05-2025
|39,22611
|27,72167
|7
|1,4
|DENIS-SOMA (MANISA)
|11:44:10 31-05-2025
|39,2238
|27,7115
|6,6
|1,5
|Karayazı (Erzurum)
|11:22:31 31-05-2025
|39,52444
|42,16639
|7,21
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|11:03:50 31-05-2025
|37,93583
|36,25778
|7,88
|1,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11:02:34 31-05-2025
|39,97639
|28,80306
|7
|1,6
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|11:02:34 31-05-2025
|39,9108
|28,8647
|20,7
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:30:28 31-05-2025
|38,225
|37,70361
|5,52
|1,2
|Kozan (Adana)
|09:57:42 31-05-2025
|37,65083
|35,96833
|7
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|09:50:20 31-05-2025
|39,92639
|28,82944
|6,41
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|09:47:16 31-05-2025
|39,36778
|28,19361
|7
|1,4
|ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:16 31-05-2025
|39,3427
|28,0428
|21,7
|0,9
|Ege Denizi
|09:39:54 31-05-2025
|35,68694
|26,05333
|12,65
|3,1
|EGE DENIZI
|09:39:53 31-05-2025
|35,7005
|25,852
|27,5
|2,7
|Merkez (Kırklareli)
|09:39:23 31-05-2025
|41,85028
|27,37167
|7,32
|1
|Kiğı (Bingöl)
|09:28:59 31-05-2025
|39,21167
|40,27306
|14,96
|2,5
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|09:28:59 31-05-2025
|39,2432
|40,2493
|8,7
|2,6
|Soma (Manisa)
|09:09:52 31-05-2025
|39,08583
|27,55639
|6,97
|1,6
|HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR)
|09:09:51 31-05-2025
|39,1205
|27,4547
|6,4
|1,8
|Karatay (Konya)
|09:07:08 31-05-2025
|37,92611
|32,56639
|6,37
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:16:14 31-05-2025
|39,23722
|28,97111
|7,17
|1,2
|Ula (Muğla)
|07:22:35 31-05-2025
|37,11833
|28,48667
|7
|1
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|07:22:35 31-05-2025
|37,0688
|28,4188
|13,6
|1,1
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [25.41 km] Manavgat (Antalya)
|07:08:26 31-05-2025
|36,49611
|31,48667
|49,07
|1,9
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|07:08:26 31-05-2025
|36,3765
|31,5067
|21,8
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:51:14 31-05-2025
|38,27278
|38,23583
|7,24
|1,4
|Çubuk (Ankara)
|06:21:45 31-05-2025
|40,48694
|32,92556
|10,04
|0,9
|YILDIRIMAYDOGAN-CUBUK (ANKARA)
|06:21:44 31-05-2025
|40,4802
|32,9088
|14
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:12:25 31-05-2025
|38,20861
|37,18667
|7
|1,6
|AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:12:24 31-05-2025
|38,2293
|37,2093
|10,7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|06:06:26 31-05-2025
|38,24083
|38,86028
|7
|1,3
|CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)
|06:06:25 31-05-2025
|38,2598
|38,8615
|17,8
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|05:55:54 31-05-2025
|38,15778
|38,54917
|7
|1,2
|Tavşanlı (Kütahya)
|05:39:50 31-05-2025
|39,51861
|29,02611
|6,85
|1,8
|CINARCIK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|05:39:50 31-05-2025
|39,4997
|29,0812
|2,4
|2
|Altınyayla (Burdur)
|05:37:45 31-05-2025
|36,93667
|29,43528
|9,99
|2,6
|IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)
|05:37:45 31-05-2025
|36,9568
|29,4477
|4,7
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:34:04 31-05-2025
|39,2322
|29,026
|2,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:34:02 31-05-2025
|39,24333
|28,93722
|12,37
|1,4
|Simav (Kütahya)
|05:31:18 31-05-2025
|39,22694
|28,96389
|9,77
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|05:31:18 31-05-2025
|39,2502
|29,0373
|5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:08:24 31-05-2025
|39,2375
|28,99306
|11,9
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:08:24 31-05-2025
|39,245
|29,0157
|12,8
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|04:54:58 31-05-2025
|38,17694
|37,96667
|7
|1,1
|Soran, Erbil (Irak) - [26.13 km] Şemdinli (Hakkari)
|04:52:48 31-05-2025
|37,025
|44,77583
|7
|2,7
|Ege Denizi
|04:47:47 31-05-2025
|36,65611
|25,76833
|7
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:46:52 31-05-2025
|38,06139
|38,39278
|9,69
|1,3
|Ege Denizi - [02.46 km] Bodrum (Muğla)
|04:39:41 31-05-2025
|36,9475
|27,30139
|7
|1,1
|Çerkeş (Çankırı)
|04:39:39 31-05-2025
|40,72389
|32,95111
|8,34
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:36:37 31-05-2025
|39,225
|28,95806
|10,82
|0,9
|CINARCIK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|04:19:36 31-05-2025
|39,4913
|29,0828
|8,3
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|04:19:35 31-05-2025
|39,53222
|28,98
|7
|1,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [12.81 km] Arsuz (Hatay)
|04:02:43 31-05-2025
|36,42389
|35,71222
|15,67
|1,9
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|04:02:42 31-05-2025
|36,3927
|35,6645
|5,9
|2
|Simav (Kütahya)
|03:03:56 31-05-2025
|39,21306
|28,95722
|7
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:03:55 31-05-2025
|39,2558
|28,986
|5,5
|2,3
|AKDENIZ
|02:57:47 31-05-2025
|35,8425
|35,2905
|20,5
|1,8
|Ege Denizi - [04.11 km] Bodrum (Muğla)
|02:36:26 31-05-2025
|36,94222
|27,32389
|7
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:36:25 31-05-2025
|36,9755
|27,364
|13,4
|1,7
|Ege Denizi - [05.95 km] Bodrum (Muğla)
|02:21:11 31-05-2025
|36,98278
|27,37278
|15,55
|2,4
|AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
|02:21:10 31-05-2025
|36,9677
|27,3252
|14,5
|2,6
|Ege Denizi - [52.46 km] Bodrum (Muğla)
|01:31:42 31-05-2025
|36,715
|26,79389
|40,18
|3
|EGE DENIZI
|01:31:38 31-05-2025
|36,65
|26,8055
|130,5
|2,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya)
|01:19:11 01-06-2025
|36,00611
|31,14167
|16,09
|3,9
|Kiğı (Bingöl)
|00:58:54 01-06-2025
|39,19889
|40,2725
|7
|2,8
|Yazıhan (Malatya)
|00:54:32 01-06-2025
|38,56917
|38,00306
|7,1
|1,2
|Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla)
|00:51:57 01-06-2025
|34,21833
|26,52639
|6,29
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:38:30 01-06-2025
|39,2412
|28,9895
|3,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:38:30 01-06-2025
|39,23139
|28,93556
|5,12
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:35:17 01-06-2025
|39,244
|28,9653
|7,5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|00:35:16 01-06-2025
|39,22778
|28,94917
|11,54
|2,4
|Çıldır (Ardahan)
|00:14:25 01-06-2025
|41,13167
|43,32889
|7,06
|1
|KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA)
|23:59:26 31-05-2025
|38,467
|37,989
|6,5
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:57:40 31-05-2025
|37,79139
|36,50528
|6,99
|1,1
|AVUNDUK-BURHANIYE (BALIKESIR)
|22:48:38 31-05-2025
|39,4035
|27,0393
|12
|1,7
|Burhaniye (Balıkesir)
|22:48:38 31-05-2025
|39,38778
|27,07389
|7
|1,6
|Menderes (İzmir)
|22:45:25 31-05-2025
|38,0075
|27,22167
|5,93
|1,7
|GOLOVA-MENDERES (IZMIR)
|22:45:24 31-05-2025
|38,0135
|27,2123
|5,1
|1,6
|Çubuk (Ankara)
|22:42:31 31-05-2025
|40,27667
|32,95861
|7,06
|2
|YUKARIOBRUK-CUBUK (ANKARA)
|22:42:29 31-05-2025
|40,2838
|32,9443
|5
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|22:27:26 31-05-2025
|39,22556
|40,27361
|7,84
|1,6
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|22:27:25 31-05-2025
|39,24
|40,29
|9,5
|1,8
|Hazar Gölü - [01.84 km] Maden (Elazığ)
|22:12:56 31-05-2025
|38,49361
|39,47611
|7
|1
|Akdeniz
|22:09:36 31-05-2025
|34,91694
|32,32083
|7,47
|1,9
|AKDENIZ
|22:09:36 31-05-2025
|34,788
|32,5193
|17,4
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|21:49:18 31-05-2025
|37,80278
|36,25444
|6,68
|1,5
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:49:18 31-05-2025
|37,939
|36,249
|4,8
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|21:45:53 31-05-2025
|39,205
|40,26083
|7,04
|1,6
|Darende (Malatya)
|21:23:38 31-05-2025
|38,41917
|37,49111
|7,2
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|21:19:13 31-05-2025
|38,45333
|39,15583
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|20:58:56 31-05-2025
|36,58472
|36,36694
|6,97
|1,5
|CATALTEPE-KIRIKHAN (HATAY)
|20:58:56 31-05-2025
|36,5155
|36,4365
|7,7
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|20:45:07 31-05-2025
|38,47611
|39,18167
|7
|1,4
|GOZEBASI-(ELAZIG)
|20:45:07 31-05-2025
|38,5228
|39,2447
|3,9
|1,4
|Düziçi (Osmaniye)
|20:39:48 31-05-2025
|37,40667
|36,47611
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|20:32:21 31-05-2025
|38,47583
|39,15556
|12,44
|2,7
|GOZEBASI-(ELAZIG)
|20:32:21 31-05-2025
|38,536
|39,2407
|5
|2,6
|Yazıhan (Malatya)
|20:26:14 31-05-2025
|38,54972
|37,98444
|6,99
|2,8
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|20:26:14 31-05-2025
|38,5598
|37,9937
|5
|2,8
|Kozan (Adana)
|19:30:12 31-05-2025
|37,62
|35,9525
|6,96
|1,5
|Kozan (Adana)
|19:28:23 31-05-2025
|37,66667
|35,96028
|6,97
|1,9
|CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
|19:28:22 31-05-2025
|37,6585
|35,9675
|5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:55:44 31-05-2025
|37,98083
|38,14
|7
|1,4
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:55:43 31-05-2025
|38,0015
|38,1433
|8,7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:35:19 31-05-2025
|39,50944
|28,11806
|7
|1,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:35:18 31-05-2025
|39,494
|28,1112
|13,4
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:33:27 31-05-2025
|39,45944
|28,15944
|7
|1,3
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:33:27 31-05-2025
|39,5408
|28,1653
|8,7
|1,6
|TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:19:23 31-05-2025
|38,3347
|37,5908
|16
|1,2
|Ege Denizi
|18:18:46 31-05-2025
|36,59083
|25,6225
|7
|1,8
|EGE DENIZI
|18:18:45 31-05-2025
|36,4548
|25,7447
|12,3
|2,4
|GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA)
|17:51:13 31-05-2025
|38,4988
|33,0413
|14,8
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.80 km] Menderes (İzmir)
|17:50:58 31-05-2025
|37,885
|26,96861
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:50:57 31-05-2025
|37,8647
|26,9398
|5,4
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.05.31 17:50:15)
|17:50:24 31-05-2025
|39,2542
|29,0037
|3,9
|1,6
|Kaş (Antalya)
|17:36:57 31-05-2025
|36,5575
|29,65833
|7,08
|1,4
|YESILBARAK-KAS (ANTALYA)
|17:36:57 31-05-2025
|36,6
|29,6458
|18,9
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|17:28:39 31-05-2025
|39,91639
|28,87167
|6,99
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:11:31 31-05-2025
|39,225
|28,97833
|10,37
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:11:30 31-05-2025
|39,2407
|28,998
|5,5
|2
|Ege Denizi - [37.51 km] Karaburun (İzmir)
|16:46:57 31-05-2025
|38,9375
|26,1625
|7,06
|1,8
|Ereğli (Konya)
|16:25:31 31-05-2025
|37,41028
|34,02139
|6,83
|1,1
|Kiğı (Bingöl)
|16:23:20 31-05-2025
|39,20611
|40,25028
|12,13
|1,8
|Yazıhan (Malatya)
|16:21:48 31-05-2025
|38,53722
|38,02444
|6,91
|1,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16:06:16 31-05-2025
|39,96306
|28,77
|7
|1,6
|Aladağ (Adana)
|16:03:14 31-05-2025
|37,45444
|35,45944
|5,64
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|15:52:48 31-05-2025
|38,55222
|39,20694
|11,67
|1,3
|Banaz (Uşak)
|15:08:42 31-05-2025
|38,68889
|29,6625
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|14:49:18 31-05-2025
|38,45278
|39,17639
|7
|1,5
|GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|14:49:17 31-05-2025
|38,4888
|39,362
|14,7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|14:39:28 31-05-2025
|37,95639
|38,07694
|7
|1,7
|GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:39:27 31-05-2025
|37,9868
|38,0638
|8,7
|1,9
|Büyükorhan (Bursa)
|14:23:15 31-05-2025
|39,64167
|28,91861
|8,7
|1,2
|CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|14:23:15 31-05-2025
|39,5845
|28,87
|11
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|12:57:08 31-05-2025
|38,19
|38,62278
|7
|1,3
|Kula (Manisa)
|12:33:53 31-05-2025
|38,53611
|28,50528
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:55:14 31-05-2025
|38,10306
|37,25806
|7
|2
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:55:14 31-05-2025
|38,096
|37,2628
|6
|2,1
|Bala (Ankara)
|11:55:12 31-05-2025
|39,34639
|33,41167
|7,02
|1,1
|KUCUKDAMLACIK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|11:55:11 31-05-2025
|39,2488
|33,342
|3,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:38 31-05-2025
|39,32056
|28,20861
|6,9
|1,2
|Soma (Manisa)
|11:44:10 31-05-2025
|39,22611
|27,72167
|7
|1,4
|DENIS-SOMA (MANISA)
|11:44:10 31-05-2025
|39,2238
|27,7115
|6,6
|1,5
|Karayazı (Erzurum)
|11:22:31 31-05-2025
|39,52444
|42,16639
|7,21
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|11:03:50 31-05-2025
|37,93583
|36,25778
|7,88
|1,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11:02:34 31-05-2025
|39,97639
|28,80306
|7
|1,6
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|11:02:34 31-05-2025
|39,9108
|28,8647
|20,7
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:30:28 31-05-2025
|38,225
|37,70361
|5,52
|1,2
|Kozan (Adana)
|09:57:42 31-05-2025
|37,65083
|35,96833
|7
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|09:50:20 31-05-2025
|39,92639
|28,82944
|6,41
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|09:47:16 31-05-2025
|39,36778
|28,19361
|7
|1,4
|ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:16 31-05-2025
|39,3427
|28,0428
|21,7
|0,9
|Ege Denizi
|09:39:54 31-05-2025
|35,68694
|26,05333
|12,65
|3,1
|EGE DENIZI
|09:39:53 31-05-2025
|35,7005
|25,852
|27,5
|2,7
|Merkez (Kırklareli)
|09:39:23 31-05-2025
|41,85028
|27,37167
|7,32
|1
|Kiğı (Bingöl)
|09:28:59 31-05-2025
|39,21167
|40,27306
|14,96
|2,5
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|09:28:59 31-05-2025
|39,2432
|40,2493
|8,7
|2,6
|Soma (Manisa)
|09:09:52 31-05-2025
|39,08583
|27,55639
|6,97
|1,6
|HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR)
|09:09:51 31-05-2025
|39,1205
|27,4547
|6,4
|1,8
|Karatay (Konya)
|09:07:08 31-05-2025
|37,92611
|32,56639
|6,37
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:16:14 31-05-2025
|39,23722
|28,97111
|7,17
|1,2
|Ula (Muğla)
|07:22:35 31-05-2025
|37,11833
|28,48667
|7
|1
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|07:22:35 31-05-2025
|37,0688
|28,4188
|13,6
|1,1
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [25.41 km] Manavgat (Antalya)
|07:08:26 31-05-2025
|36,49611
|31,48667
|49,07
|1,9
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|07:08:26 31-05-2025
|36,3765
|31,5067
|21,8
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:51:14 31-05-2025
|38,27278
|38,23583
|7,24
|1,4
|Çubuk (Ankara)
|06:21:45 31-05-2025
|40,48694
|32,92556
|10,04
|0,9
|YILDIRIMAYDOGAN-CUBUK (ANKARA)
|06:21:44 31-05-2025
|40,4802
|32,9088
|14
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:12:25 31-05-2025
|38,20861
|37,18667
|7
|1,6
|AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:12:24 31-05-2025
|38,2293
|37,2093
|10,7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|06:06:26 31-05-2025
|38,24083
|38,86028
|7
|1,3
|CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)
|06:06:25 31-05-2025
|38,2598
|38,8615
|17,8
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|05:55:54 31-05-2025
|38,15778
|38,54917
|7
|1,2
|Tavşanlı (Kütahya)
|05:39:50 31-05-2025
|39,51861
|29,02611
|6,85
|1,8
|CINARCIK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|05:39:50 31-05-2025
|39,4997
|29,0812
|2,4
|2
|Altınyayla (Burdur)
|05:37:45 31-05-2025
|36,93667
|29,43528
|9,99
|2,6
|IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)
|05:37:45 31-05-2025
|36,9568
|29,4477
|4,7
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:34:04 31-05-2025
|39,2322
|29,026
|2,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:34:02 31-05-2025
|39,24333
|28,93722
|12,37
|1,4
|Simav (Kütahya)
|05:31:18 31-05-2025
|39,22694
|28,96389
|9,77
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|05:31:18 31-05-2025
|39,2502
|29,0373
|5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:08:24 31-05-2025
|39,2375
|28,99306
|11,9
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:08:24 31-05-2025
|39,245
|29,0157
|12,8
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|04:54:58 31-05-2025
|38,17694
|37,96667
|7
|1,1
|Soran, Erbil (Irak) - [26.13 km] Şemdinli (Hakkari)
|04:52:48 31-05-2025
|37,025
|44,77583
|7
|2,7
|Ege Denizi
|04:47:47 31-05-2025
|36,65611
|25,76833
|7
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:46:52 31-05-2025
|38,06139
|38,39278
|9,69
|1,3
|Ege Denizi - [02.46 km] Bodrum (Muğla)
|04:39:41 31-05-2025
|36,9475
|27,30139
|7
|1,1
|Çerkeş (Çankırı)
|04:39:39 31-05-2025
|40,72389
|32,95111
|8,34
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:36:37 31-05-2025
|39,225
|28,95806
|10,82
|0,9
|CINARCIK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|04:19:36 31-05-2025
|39,4913
|29,0828
|8,3
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|04:19:35 31-05-2025
|39,53222
|28,98
|7
|1,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [12.81 km] Arsuz (Hatay)
|04:02:43 31-05-2025
|36,42389
|35,71222
|15,67
|1,9
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|04:02:42 31-05-2025
|36,3927
|35,6645
|5,9
|2
|Simav (Kütahya)
|03:03:56 31-05-2025
|39,21306
|28,95722
|7
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:03:55 31-05-2025
|39,2558
|28,986
|5,5
|2,3
|AKDENIZ
|02:57:47 31-05-2025
|35,8425
|35,2905
|20,5
|1,8
|Ege Denizi - [04.11 km] Bodrum (Muğla)
|02:36:26 31-05-2025
|36,94222
|27,32389
|7
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:36:25 31-05-2025
|36,9755
|27,364
|13,4
|1,7
|Ege Denizi - [05.95 km] Bodrum (Muğla)
|02:21:11 31-05-2025
|36,98278
|27,37278
|15,55
|2,4
|AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
|02:21:10 31-05-2025
|36,9677
|27,3252
|14,5
|2,6
|Ege Denizi - [52.46 km] Bodrum (Muğla)
|01:31:42 31-05-2025
|36,715
|26,79389
|40,18
|3
|EGE DENIZI
|01:31:38 31-05-2025
|36,65
|26,8055
|130,5
|2,6
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