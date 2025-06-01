Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Haziran 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

01 Haziran 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya) 01:19:11 01-06-2025 36,00611 31,14167 16,09 3,9
Kiğı (Bingöl) 00:58:54 01-06-2025 39,19889 40,2725 7 2,8
Yazıhan (Malatya) 00:54:32 01-06-2025 38,56917 38,00306 7,1 1,2
Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla) 00:51:57 01-06-2025 34,21833 26,52639 6,29 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:38:30 01-06-2025 39,2412 28,9895 3,7 1,6
Simav (Kütahya) 00:38:30 01-06-2025 39,23139 28,93556 5,12 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:35:17 01-06-2025 39,244 28,9653 7,5 2,6
Simav (Kütahya) 00:35:16 01-06-2025 39,22778 28,94917 11,54 2,4
Çıldır (Ardahan) 00:14:25 01-06-2025 41,13167 43,32889 7,06 1
KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) 23:59:26 31-05-2025 38,467 37,989 6,5 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:57:40 31-05-2025 37,79139 36,50528 6,99 1,1
AVUNDUK-BURHANIYE (BALIKESIR) 22:48:38 31-05-2025 39,4035 27,0393 12 1,7
Burhaniye (Balıkesir) 22:48:38 31-05-2025 39,38778 27,07389 7 1,6
Menderes (İzmir) 22:45:25 31-05-2025 38,0075 27,22167 5,93 1,7
GOLOVA-MENDERES (IZMIR) 22:45:24 31-05-2025 38,0135 27,2123 5,1 1,6
Çubuk (Ankara) 22:42:31 31-05-2025 40,27667 32,95861 7,06 2
YUKARIOBRUK-CUBUK (ANKARA) 22:42:29 31-05-2025 40,2838 32,9443 5 2,2
Kiğı (Bingöl) 22:27:26 31-05-2025 39,22556 40,27361 7,84 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 22:27:25 31-05-2025 39,24 40,29 9,5 1,8
Hazar Gölü - [01.84 km] Maden (Elazığ) 22:12:56 31-05-2025 38,49361 39,47611 7 1
Akdeniz 22:09:36 31-05-2025 34,91694 32,32083 7,47 1,9
AKDENIZ 22:09:36 31-05-2025 34,788 32,5193 17,4 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 21:49:18 31-05-2025 37,80278 36,25444 6,68 1,5
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:49:18 31-05-2025 37,939 36,249 4,8 1,5
Kiğı (Bingöl) 21:45:53 31-05-2025 39,205 40,26083 7,04 1,6
Darende (Malatya) 21:23:38 31-05-2025 38,41917 37,49111 7,2 1,1
Sivrice (Elazığ) 21:19:13 31-05-2025 38,45333 39,15583 7 1
Kırıkhan (Hatay) 20:58:56 31-05-2025 36,58472 36,36694 6,97 1,5
CATALTEPE-KIRIKHAN (HATAY) 20:58:56 31-05-2025 36,5155 36,4365 7,7 1,4
Sivrice (Elazığ) 20:45:07 31-05-2025 38,47611 39,18167 7 1,4
GOZEBASI-(ELAZIG) 20:45:07 31-05-2025 38,5228 39,2447 3,9 1,4
Düziçi (Osmaniye) 20:39:48 31-05-2025 37,40667 36,47611 7 0,9
Sivrice (Elazığ) 20:32:21 31-05-2025 38,47583 39,15556 12,44 2,7
GOZEBASI-(ELAZIG) 20:32:21 31-05-2025 38,536 39,2407 5 2,6
Yazıhan (Malatya) 20:26:14 31-05-2025 38,54972 37,98444 6,99 2,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 20:26:14 31-05-2025 38,5598 37,9937 5 2,8
Kozan (Adana) 19:30:12 31-05-2025 37,62 35,9525 6,96 1,5
Kozan (Adana) 19:28:23 31-05-2025 37,66667 35,96028 6,97 1,9
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 19:28:22 31-05-2025 37,6585 35,9675 5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 18:55:44 31-05-2025 37,98083 38,14 7 1,4
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:55:43 31-05-2025 38,0015 38,1433 8,7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:35:19 31-05-2025 39,50944 28,11806 7 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:35:18 31-05-2025 39,494 28,1112 13,4 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:33:27 31-05-2025 39,45944 28,15944 7 1,3
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:33:27 31-05-2025 39,5408 28,1653 8,7 1,6
TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:19:23 31-05-2025 38,3347 37,5908 16 1,2
Ege Denizi 18:18:46 31-05-2025 36,59083 25,6225 7 1,8
EGE DENIZI 18:18:45 31-05-2025 36,4548 25,7447 12,3 2,4
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 17:51:13 31-05-2025 38,4988 33,0413 14,8 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.80 km] Menderes (İzmir) 17:50:58 31-05-2025 37,885 26,96861 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:50:57 31-05-2025 37,8647 26,9398 5,4 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.05.31 17:50:15) 17:50:24 31-05-2025 39,2542 29,0037 3,9 1,6
Kaş (Antalya) 17:36:57 31-05-2025 36,5575 29,65833 7,08 1,4
YESILBARAK-KAS (ANTALYA) 17:36:57 31-05-2025 36,6 29,6458 18,9 1,7
Orhaneli (Bursa) 17:28:39 31-05-2025 39,91639 28,87167 6,99 1,7
Simav (Kütahya) 17:11:31 31-05-2025 39,225 28,97833 10,37 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:11:30 31-05-2025 39,2407 28,998 5,5 2
Ege Denizi - [37.51 km] Karaburun (İzmir) 16:46:57 31-05-2025 38,9375 26,1625 7,06 1,8
Ereğli (Konya) 16:25:31 31-05-2025 37,41028 34,02139 6,83 1,1
Kiğı (Bingöl) 16:23:20 31-05-2025 39,20611 40,25028 12,13 1,8
Yazıhan (Malatya) 16:21:48 31-05-2025 38,53722 38,02444 6,91 1,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:06:16 31-05-2025 39,96306 28,77 7 1,6
Aladağ (Adana) 16:03:14 31-05-2025 37,45444 35,45944 5,64 1,8
Merkez (Elazığ) 15:52:48 31-05-2025 38,55222 39,20694 11,67 1,3
Banaz (Uşak) 15:08:42 31-05-2025 38,68889 29,6625 7 1
Sivrice (Elazığ) 14:49:18 31-05-2025 38,45278 39,17639 7 1,5
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 14:49:17 31-05-2025 38,4888 39,362 14,7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 14:39:28 31-05-2025 37,95639 38,07694 7 1,7
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:39:27 31-05-2025 37,9868 38,0638 8,7 1,9
Büyükorhan (Bursa) 14:23:15 31-05-2025 39,64167 28,91861 8,7 1,2
CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR) 14:23:15 31-05-2025 39,5845 28,87 11 1,8
Pütürge (Malatya) 12:57:08 31-05-2025 38,19 38,62278 7 1,3
Kula (Manisa) 12:33:53 31-05-2025 38,53611 28,50528 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:55:14 31-05-2025 38,10306 37,25806 7 2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:55:14 31-05-2025 38,096 37,2628 6 2,1
Bala (Ankara) 11:55:12 31-05-2025 39,34639 33,41167 7,02 1,1
KUCUKDAMLACIK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 11:55:11 31-05-2025 39,2488 33,342 3,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:38 31-05-2025 39,32056 28,20861 6,9 1,2
Soma (Manisa) 11:44:10 31-05-2025 39,22611 27,72167 7 1,4
DENIS-SOMA (MANISA) 11:44:10 31-05-2025 39,2238 27,7115 6,6 1,5
Karayazı (Erzurum) 11:22:31 31-05-2025 39,52444 42,16639 7,21 1,4
Saimbeyli (Adana) 11:03:50 31-05-2025 37,93583 36,25778 7,88 1,1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:02:34 31-05-2025 39,97639 28,80306 7 1,6
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 11:02:34 31-05-2025 39,9108 28,8647 20,7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:30:28 31-05-2025 38,225 37,70361 5,52 1,2
Kozan (Adana) 09:57:42 31-05-2025 37,65083 35,96833 7 1,5
Orhaneli (Bursa) 09:50:20 31-05-2025 39,92639 28,82944 6,41 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 09:47:16 31-05-2025 39,36778 28,19361 7 1,4
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:16 31-05-2025 39,3427 28,0428 21,7 0,9
Ege Denizi 09:39:54 31-05-2025 35,68694 26,05333 12,65 3,1
EGE DENIZI 09:39:53 31-05-2025 35,7005 25,852 27,5 2,7
Merkez (Kırklareli) 09:39:23 31-05-2025 41,85028 27,37167 7,32 1
Kiğı (Bingöl) 09:28:59 31-05-2025 39,21167 40,27306 14,96 2,5
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 09:28:59 31-05-2025 39,2432 40,2493 8,7 2,6
Soma (Manisa) 09:09:52 31-05-2025 39,08583 27,55639 6,97 1,6
HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR) 09:09:51 31-05-2025 39,1205 27,4547 6,4 1,8
Karatay (Konya) 09:07:08 31-05-2025 37,92611 32,56639 6,37 1,3
Simav (Kütahya) 08:16:14 31-05-2025 39,23722 28,97111 7,17 1,2
Ula (Muğla) 07:22:35 31-05-2025 37,11833 28,48667 7 1
YESILOVA-ULA (MUGLA) 07:22:35 31-05-2025 37,0688 28,4188 13,6 1,1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [25.41 km] Manavgat (Antalya) 07:08:26 31-05-2025 36,49611 31,48667 49,07 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:08:26 31-05-2025 36,3765 31,5067 21,8 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:51:14 31-05-2025 38,27278 38,23583 7,24 1,4
Çubuk (Ankara) 06:21:45 31-05-2025 40,48694 32,92556 10,04 0,9
YILDIRIMAYDOGAN-CUBUK (ANKARA) 06:21:44 31-05-2025 40,4802 32,9088 14 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:12:25 31-05-2025 38,20861 37,18667 7 1,6
AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:12:24 31-05-2025 38,2293 37,2093 10,7 1,6
Pütürge (Malatya) 06:06:26 31-05-2025 38,24083 38,86028 7 1,3
CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) 06:06:25 31-05-2025 38,2598 38,8615 17,8 1,4
Battalgazi (Malatya) 05:55:54 31-05-2025 38,15778 38,54917 7 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 05:39:50 31-05-2025 39,51861 29,02611 6,85 1,8
CINARCIK-TAVSANLI (KUTAHYA) 05:39:50 31-05-2025 39,4997 29,0812 2,4 2
Altınyayla (Burdur) 05:37:45 31-05-2025 36,93667 29,43528 9,99 2,6
IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) 05:37:45 31-05-2025 36,9568 29,4477 4,7 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:34:04 31-05-2025 39,2322 29,026 2,1 1,5
Simav (Kütahya) 05:34:02 31-05-2025 39,24333 28,93722 12,37 1,4
Simav (Kütahya) 05:31:18 31-05-2025 39,22694 28,96389 9,77 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:31:18 31-05-2025 39,2502 29,0373 5 1,5
Simav (Kütahya) 05:08:24 31-05-2025 39,2375 28,99306 11,9 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:08:24 31-05-2025 39,245 29,0157 12,8 1,8
Doğanşehir (Malatya) 04:54:58 31-05-2025 38,17694 37,96667 7 1,1
Soran, Erbil (Irak) - [26.13 km] Şemdinli (Hakkari) 04:52:48 31-05-2025 37,025 44,77583 7 2,7
Ege Denizi 04:47:47 31-05-2025 36,65611 25,76833 7 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 04:46:52 31-05-2025 38,06139 38,39278 9,69 1,3
Ege Denizi - [02.46 km] Bodrum (Muğla) 04:39:41 31-05-2025 36,9475 27,30139 7 1,1
Çerkeş (Çankırı) 04:39:39 31-05-2025 40,72389 32,95111 8,34 0,9
Simav (Kütahya) 04:36:37 31-05-2025 39,225 28,95806 10,82 0,9
CINARCIK-TAVSANLI (KUTAHYA) 04:19:36 31-05-2025 39,4913 29,0828 8,3 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 04:19:35 31-05-2025 39,53222 28,98 7 1,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [12.81 km] Arsuz (Hatay) 04:02:43 31-05-2025 36,42389 35,71222 15,67 1,9
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 04:02:42 31-05-2025 36,3927 35,6645 5,9 2
Simav (Kütahya) 03:03:56 31-05-2025 39,21306 28,95722 7 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:55 31-05-2025 39,2558 28,986 5,5 2,3
AKDENIZ 02:57:47 31-05-2025 35,8425 35,2905 20,5 1,8
Ege Denizi - [04.11 km] Bodrum (Muğla) 02:36:26 31-05-2025 36,94222 27,32389 7 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 02:36:25 31-05-2025 36,9755 27,364 13,4 1,7
Ege Denizi - [05.95 km] Bodrum (Muğla) 02:21:11 31-05-2025 36,98278 27,37278 15,55 2,4
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 02:21:10 31-05-2025 36,9677 27,3252 14,5 2,6
Ege Denizi - [52.46 km] Bodrum (Muğla) 01:31:42 31-05-2025 36,715 26,79389 40,18 3
EGE DENIZI 01:31:38 31-05-2025 36,65 26,8055 130,5 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya) 01:19:11 01-06-2025 36,00611 31,14167 16,09 3,9
Kiğı (Bingöl) 00:58:54 01-06-2025 39,19889 40,2725 7 2,8
Yazıhan (Malatya) 00:54:32 01-06-2025 38,56917 38,00306 7,1 1,2
Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla) 00:51:57 01-06-2025 34,21833 26,52639 6,29 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:38:30 01-06-2025 39,2412 28,9895 3,7 1,6
Simav (Kütahya) 00:38:30 01-06-2025 39,23139 28,93556 5,12 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:35:17 01-06-2025 39,244 28,9653 7,5 2,6
Simav (Kütahya) 00:35:16 01-06-2025 39,22778 28,94917 11,54 2,4
Çıldır (Ardahan) 00:14:25 01-06-2025 41,13167 43,32889 7,06 1
KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) 23:59:26 31-05-2025 38,467 37,989 6,5 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:57:40 31-05-2025 37,79139 36,50528 6,99 1,1
AVUNDUK-BURHANIYE (BALIKESIR) 22:48:38 31-05-2025 39,4035 27,0393 12 1,7
Burhaniye (Balıkesir) 22:48:38 31-05-2025 39,38778 27,07389 7 1,6
Menderes (İzmir) 22:45:25 31-05-2025 38,0075 27,22167 5,93 1,7
GOLOVA-MENDERES (IZMIR) 22:45:24 31-05-2025 38,0135 27,2123 5,1 1,6
Çubuk (Ankara) 22:42:31 31-05-2025 40,27667 32,95861 7,06 2
YUKARIOBRUK-CUBUK (ANKARA) 22:42:29 31-05-2025 40,2838 32,9443 5 2,2
Kiğı (Bingöl) 22:27:26 31-05-2025 39,22556 40,27361 7,84 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 22:27:25 31-05-2025 39,24 40,29 9,5 1,8
Hazar Gölü - [01.84 km] Maden (Elazığ) 22:12:56 31-05-2025 38,49361 39,47611 7 1
Akdeniz 22:09:36 31-05-2025 34,91694 32,32083 7,47 1,9
AKDENIZ 22:09:36 31-05-2025 34,788 32,5193 17,4 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 21:49:18 31-05-2025 37,80278 36,25444 6,68 1,5
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:49:18 31-05-2025 37,939 36,249 4,8 1,5
Kiğı (Bingöl) 21:45:53 31-05-2025 39,205 40,26083 7,04 1,6
Darende (Malatya) 21:23:38 31-05-2025 38,41917 37,49111 7,2 1,1
Sivrice (Elazığ) 21:19:13 31-05-2025 38,45333 39,15583 7 1
Kırıkhan (Hatay) 20:58:56 31-05-2025 36,58472 36,36694 6,97 1,5
CATALTEPE-KIRIKHAN (HATAY) 20:58:56 31-05-2025 36,5155 36,4365 7,7 1,4
Sivrice (Elazığ) 20:45:07 31-05-2025 38,47611 39,18167 7 1,4
GOZEBASI-(ELAZIG) 20:45:07 31-05-2025 38,5228 39,2447 3,9 1,4
Düziçi (Osmaniye) 20:39:48 31-05-2025 37,40667 36,47611 7 0,9
Sivrice (Elazığ) 20:32:21 31-05-2025 38,47583 39,15556 12,44 2,7
GOZEBASI-(ELAZIG) 20:32:21 31-05-2025 38,536 39,2407 5 2,6
Yazıhan (Malatya) 20:26:14 31-05-2025 38,54972 37,98444 6,99 2,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 20:26:14 31-05-2025 38,5598 37,9937 5 2,8
Kozan (Adana) 19:30:12 31-05-2025 37,62 35,9525 6,96 1,5
Kozan (Adana) 19:28:23 31-05-2025 37,66667 35,96028 6,97 1,9
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 19:28:22 31-05-2025 37,6585 35,9675 5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 18:55:44 31-05-2025 37,98083 38,14 7 1,4
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:55:43 31-05-2025 38,0015 38,1433 8,7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:35:19 31-05-2025 39,50944 28,11806 7 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:35:18 31-05-2025 39,494 28,1112 13,4 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:33:27 31-05-2025 39,45944 28,15944 7 1,3
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:33:27 31-05-2025 39,5408 28,1653 8,7 1,6
TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:19:23 31-05-2025 38,3347 37,5908 16 1,2
Ege Denizi 18:18:46 31-05-2025 36,59083 25,6225 7 1,8
EGE DENIZI 18:18:45 31-05-2025 36,4548 25,7447 12,3 2,4
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 17:51:13 31-05-2025 38,4988 33,0413 14,8 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.80 km] Menderes (İzmir) 17:50:58 31-05-2025 37,885 26,96861 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:50:57 31-05-2025 37,8647 26,9398 5,4 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.05.31 17:50:15) 17:50:24 31-05-2025 39,2542 29,0037 3,9 1,6
Kaş (Antalya) 17:36:57 31-05-2025 36,5575 29,65833 7,08 1,4
YESILBARAK-KAS (ANTALYA) 17:36:57 31-05-2025 36,6 29,6458 18,9 1,7
Orhaneli (Bursa) 17:28:39 31-05-2025 39,91639 28,87167 6,99 1,7
Simav (Kütahya) 17:11:31 31-05-2025 39,225 28,97833 10,37 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:11:30 31-05-2025 39,2407 28,998 5,5 2
Ege Denizi - [37.51 km] Karaburun (İzmir) 16:46:57 31-05-2025 38,9375 26,1625 7,06 1,8
Ereğli (Konya) 16:25:31 31-05-2025 37,41028 34,02139 6,83 1,1
Kiğı (Bingöl) 16:23:20 31-05-2025 39,20611 40,25028 12,13 1,8
Yazıhan (Malatya) 16:21:48 31-05-2025 38,53722 38,02444 6,91 1,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:06:16 31-05-2025 39,96306 28,77 7 1,6
Aladağ (Adana) 16:03:14 31-05-2025 37,45444 35,45944 5,64 1,8
Merkez (Elazığ) 15:52:48 31-05-2025 38,55222 39,20694 11,67 1,3
Banaz (Uşak) 15:08:42 31-05-2025 38,68889 29,6625 7 1
Sivrice (Elazığ) 14:49:18 31-05-2025 38,45278 39,17639 7 1,5
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 14:49:17 31-05-2025 38,4888 39,362 14,7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 14:39:28 31-05-2025 37,95639 38,07694 7 1,7
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:39:27 31-05-2025 37,9868 38,0638 8,7 1,9
Büyükorhan (Bursa) 14:23:15 31-05-2025 39,64167 28,91861 8,7 1,2
CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR) 14:23:15 31-05-2025 39,5845 28,87 11 1,8
Pütürge (Malatya) 12:57:08 31-05-2025 38,19 38,62278 7 1,3
Kula (Manisa) 12:33:53 31-05-2025 38,53611 28,50528 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:55:14 31-05-2025 38,10306 37,25806 7 2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:55:14 31-05-2025 38,096 37,2628 6 2,1
Bala (Ankara) 11:55:12 31-05-2025 39,34639 33,41167 7,02 1,1
KUCUKDAMLACIK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 11:55:11 31-05-2025 39,2488 33,342 3,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:38 31-05-2025 39,32056 28,20861 6,9 1,2
Soma (Manisa) 11:44:10 31-05-2025 39,22611 27,72167 7 1,4
DENIS-SOMA (MANISA) 11:44:10 31-05-2025 39,2238 27,7115 6,6 1,5
Karayazı (Erzurum) 11:22:31 31-05-2025 39,52444 42,16639 7,21 1,4
Saimbeyli (Adana) 11:03:50 31-05-2025 37,93583 36,25778 7,88 1,1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:02:34 31-05-2025 39,97639 28,80306 7 1,6
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 11:02:34 31-05-2025 39,9108 28,8647 20,7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:30:28 31-05-2025 38,225 37,70361 5,52 1,2
Kozan (Adana) 09:57:42 31-05-2025 37,65083 35,96833 7 1,5
Orhaneli (Bursa) 09:50:20 31-05-2025 39,92639 28,82944 6,41 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 09:47:16 31-05-2025 39,36778 28,19361 7 1,4
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:16 31-05-2025 39,3427 28,0428 21,7 0,9
Ege Denizi 09:39:54 31-05-2025 35,68694 26,05333 12,65 3,1
EGE DENIZI 09:39:53 31-05-2025 35,7005 25,852 27,5 2,7
Merkez (Kırklareli) 09:39:23 31-05-2025 41,85028 27,37167 7,32 1
Kiğı (Bingöl) 09:28:59 31-05-2025 39,21167 40,27306 14,96 2,5
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 09:28:59 31-05-2025 39,2432 40,2493 8,7 2,6
Soma (Manisa) 09:09:52 31-05-2025 39,08583 27,55639 6,97 1,6
HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR) 09:09:51 31-05-2025 39,1205 27,4547 6,4 1,8
Karatay (Konya) 09:07:08 31-05-2025 37,92611 32,56639 6,37 1,3
Simav (Kütahya) 08:16:14 31-05-2025 39,23722 28,97111 7,17 1,2
Ula (Muğla) 07:22:35 31-05-2025 37,11833 28,48667 7 1
YESILOVA-ULA (MUGLA) 07:22:35 31-05-2025 37,0688 28,4188 13,6 1,1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [25.41 km] Manavgat (Antalya) 07:08:26 31-05-2025 36,49611 31,48667 49,07 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:08:26 31-05-2025 36,3765 31,5067 21,8 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:51:14 31-05-2025 38,27278 38,23583 7,24 1,4
Çubuk (Ankara) 06:21:45 31-05-2025 40,48694 32,92556 10,04 0,9
YILDIRIMAYDOGAN-CUBUK (ANKARA) 06:21:44 31-05-2025 40,4802 32,9088 14 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:12:25 31-05-2025 38,20861 37,18667 7 1,6
AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:12:24 31-05-2025 38,2293 37,2093 10,7 1,6
Pütürge (Malatya) 06:06:26 31-05-2025 38,24083 38,86028 7 1,3
CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) 06:06:25 31-05-2025 38,2598 38,8615 17,8 1,4
Battalgazi (Malatya) 05:55:54 31-05-2025 38,15778 38,54917 7 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 05:39:50 31-05-2025 39,51861 29,02611 6,85 1,8
CINARCIK-TAVSANLI (KUTAHYA) 05:39:50 31-05-2025 39,4997 29,0812 2,4 2
Altınyayla (Burdur) 05:37:45 31-05-2025 36,93667 29,43528 9,99 2,6
IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) 05:37:45 31-05-2025 36,9568 29,4477 4,7 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:34:04 31-05-2025 39,2322 29,026 2,1 1,5
Simav (Kütahya) 05:34:02 31-05-2025 39,24333 28,93722 12,37 1,4
Simav (Kütahya) 05:31:18 31-05-2025 39,22694 28,96389 9,77 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:31:18 31-05-2025 39,2502 29,0373 5 1,5
Simav (Kütahya) 05:08:24 31-05-2025 39,2375 28,99306 11,9 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:08:24 31-05-2025 39,245 29,0157 12,8 1,8
Doğanşehir (Malatya) 04:54:58 31-05-2025 38,17694 37,96667 7 1,1
Soran, Erbil (Irak) - [26.13 km] Şemdinli (Hakkari) 04:52:48 31-05-2025 37,025 44,77583 7 2,7
Ege Denizi 04:47:47 31-05-2025 36,65611 25,76833 7 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 04:46:52 31-05-2025 38,06139 38,39278 9,69 1,3
Ege Denizi - [02.46 km] Bodrum (Muğla) 04:39:41 31-05-2025 36,9475 27,30139 7 1,1
Çerkeş (Çankırı) 04:39:39 31-05-2025 40,72389 32,95111 8,34 0,9
Simav (Kütahya) 04:36:37 31-05-2025 39,225 28,95806 10,82 0,9
CINARCIK-TAVSANLI (KUTAHYA) 04:19:36 31-05-2025 39,4913 29,0828 8,3 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 04:19:35 31-05-2025 39,53222 28,98 7 1,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [12.81 km] Arsuz (Hatay) 04:02:43 31-05-2025 36,42389 35,71222 15,67 1,9
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 04:02:42 31-05-2025 36,3927 35,6645 5,9 2
Simav (Kütahya) 03:03:56 31-05-2025 39,21306 28,95722 7 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:55 31-05-2025 39,2558 28,986 5,5 2,3
AKDENIZ 02:57:47 31-05-2025 35,8425 35,2905 20,5 1,8
Ege Denizi - [04.11 km] Bodrum (Muğla) 02:36:26 31-05-2025 36,94222 27,32389 7 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 02:36:25 31-05-2025 36,9755 27,364 13,4 1,7
Ege Denizi - [05.95 km] Bodrum (Muğla) 02:21:11 31-05-2025 36,98278 27,37278 15,55 2,4
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 02:21:10 31-05-2025 36,9677 27,3252 14,5 2,6
Ege Denizi - [52.46 km] Bodrum (Muğla) 01:31:42 31-05-2025 36,715 26,79389 40,18 3
EGE DENIZI 01:31:38 31-05-2025 36,65 26,8055 130,5 2,6
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