Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Kasım 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Kasım 2024

01 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:19:40 01-11-2024 37,40556 36,935 9,49 1,2
TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:19:39 01-11-2024 37,3897 36,9203 17,1 1,2
Güney (Denizli) 00:12:57 01-11-2024 38,1125 29,05194 7 1,1
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 22:43:17 31-10-2024 40,1727 31,7432 8,4 2,4
Beypazarı (Ankara) 22:43:17 31-10-2024 40,20056 31,73639 6,94 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:30:15 31-10-2024 38,22444 37,71667 7 1,4
AKYAKA-ULA (MUGLA) 22:20:03 31-10-2024 37,0637 28,3207 7,1 1,6
Ula (Muğla) 22:20:02 31-10-2024 37,07194 28,32917 7 1,4
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 22:19:09 31-10-2024 37,623 35,8797 7,2 1,4
Kozan (Adana) 22:19:09 31-10-2024 37,65611 35,94083 6,97 1,6
Kozan (Adana) 22:05:56 31-10-2024 37,64528 35,94167 7 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 20:59:08 31-10-2024 39,45639 27,92722 8 1,8
BAYAT-(BALIKESIR) 20:59:08 31-10-2024 39,452 27,9055 8,5 1,8
Kale (Malatya) 20:55:40 31-10-2024 38,36917 38,735 12,52 0,9
Pütürge (Malatya) 20:54:43 31-10-2024 38,15694 38,62306 7 0,7
Hisarcık (Kütahya) 20:52:52 31-10-2024 39,20667 29,425 7,06 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:27:40 31-10-2024 38,3125 37,40167 7 1,4
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:27:40 31-10-2024 38,3375 37,3898 11,2 1,3
Pütürge (Malatya) 20:21:37 31-10-2024 38,27222 38,73611 7,19 1,2
YESILOVA-ULA (MUGLA) 19:54:17 31-10-2024 37,0733 28,4043 2,4 1,5
Akçadağ (Malatya) 19:54:10 31-10-2024 38,24889 37,775 9,24 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 19:54:10 31-10-2024 38,2535 37,7553 5,6 1,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:53:18 31-10-2024 37,32722 37,02222 7,36 1,8
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19:53:17 31-10-2024 37,324 37,0783 10,5 1,8
Defne (Hatay) 19:22:36 31-10-2024 36,20889 36,12528 7 1,5
GOKOVA-ULA (MUGLA) 18:55:24 31-10-2024 37,0637 28,3597 6,5 2,7
Ula (Muğla) 18:55:23 31-10-2024 37,05444 28,35306 7,5 2,4
Doğanşehir (Malatya) 17:51:44 31-10-2024 38,23222 37,8025 7 1,5
Orhaneli (Bursa) 17:48:10 31-10-2024 39,92167 28,79583 7 1,4
Kale (Malatya) 17:32:56 31-10-2024 38,32722 38,7975 7,09 1,5
Kale (Malatya) 17:32:13 31-10-2024 38,33722 38,78333 7,07 1,3
Pütürge (Malatya) 17:31:08 31-10-2024 38,32222 38,80528 6,92 2,1
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:30:57 31-10-2024 38,0593 37,794 27,7 2,1
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 17:25:36 31-10-2024 38,4663 37,5532 6,6 1,6
Ulubey (Uşak) 17:25:31 31-10-2024 38,49194 29,19028 7 1
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.82 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:02:30 31-10-2024 36,39139 38,72861 7,02 1,9
Battalgazi (Malatya) 15:57:15 31-10-2024 38,15139 38,57667 7 1,8
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:37:05 31-10-2024 38,3158 37,4352 5,4 1,6
Pütürge (Malatya) 15:17:41 31-10-2024 38,255 38,86806 5,79 1,7
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) 15:17:41 31-10-2024 38,335 38,9348 18,8 1,7
Demirözü (Bayburt) 15:03:08 31-10-2024 39,95861 39,84722 7 1,7
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 14:44:21 31-10-2024 36,1087 33,5258 0 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:37:52 31-10-2024 38,38806 37,32333 7,03 2
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:37:52 31-10-2024 38,4035 37,381 5 2
Sarayköy (Denizli) 14:24:01 31-10-2024 37,92889 28,78389 7 1,7
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 14:24:00 31-10-2024 37,9273 28,8035 5,5 1,8
Emet (Kütahya) 14:16:08 31-10-2024 39,40111 29,29111 6,19 1,4
Emet (Kütahya) 14:15:23 31-10-2024 39,38528 29,27028 7 1,1
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 14:15:21 31-10-2024 39,3263 29,2987 0 1,5
Demirözü (Bayburt) 14:13:10 31-10-2024 40,07528 39,85 7 0,9
Merkezefendi (Denizli) 14:10:59 31-10-2024 37,83472 29,075 7 0,9
Baskil (Elazığ) 14:10:41 31-10-2024 38,48389 38,72472 7 1,2
TAVSANLI-GEBZE (KOCAELI) 13:41:11 31-10-2024 40,8448 29,5158 0 1
İslahiye (Gaziantep) 13:32:19 31-10-2024 37,12722 36,68306 7 1,2
KARAKAYA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 13:32:19 31-10-2024 36,9685 36,7813 11,2 1,7
Karadeniz 13:27:51 31-10-2024 42,55889 27,67889 7,12 1,8
BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:02:56 31-10-2024 35,8995 33,1262 27,2 1,6
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:47:22 31-10-2024 39,639 29,3445 0 1,4
Merkez (Elazığ) 12:29:09 31-10-2024 38,64083 39,18583 7,05 1,2
Ortahisar (Trabzon) 12:29:01 31-10-2024 40,91639 39,68806 8,18 1,5
Ulubey (Uşak) 12:12:58 31-10-2024 38,47583 29,13889 7 1,1
İliç (Erzincan) 12:10:19 31-10-2024 39,48139 38,39417 6,98 1,7
TASUCU-SILIFKE (MERSIN) 12:09:14 31-10-2024 36,3225 33,8707 0 1,2
Kozan (Adana) 12:05:52 31-10-2024 37,6525 35,97361 7 1,6
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 12:05:51 31-10-2024 37,6567 35,9482 12,5 1,7
İnönü (Eskişehir) 11:53:21 31-10-2024 39,77361 30,18306 7 2
Söke (Aydın) 11:52:21 31-10-2024 37,81778 27,42639 13,44 1,3
Soma (Manisa) 11:46:06 31-10-2024 39,06944 27,52444 7 1,9
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 11:46:06 31-10-2024 39,0918 27,5103 0 1,8
Ege Denizi - [13.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:28:40 31-10-2024 39,37889 26,27306 7,96 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 11:15:03 31-10-2024 39,64306 29,39806 7,01 1,1
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:15:03 31-10-2024 39,6267 29,5023 0 1,7
NARLI-DALAMAN (MUGLA) 10:56:46 31-10-2024 36,9942 29,0722 9,4 1,7
Çameli (Denizli) 10:41:47 31-10-2024 36,9275 29,35694 7 1,5
Van Gölü - [04.44 km] Tuşba (Van) 10:02:54 31-10-2024 38,88444 43,46611 7 1,3
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.27 km] Urla (İzmir) 09:53:21 31-10-2024 38,4825 26,79472 7 1,7
Maden (Elazığ) 09:34:50 31-10-2024 38,53278 39,50861 7 1,1
KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) 08:54:07 31-10-2024 38,8012 27,717 1,5 1,4
DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) 08:50:20 31-10-2024 38,7205 27,8367 15,5 1,1
HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) 08:48:01 31-10-2024 38,7467 27,8677 6 1,5
Sungurlu (Çorum) 08:43:43 31-10-2024 40,15361 34,60611 7 0,9
Tuşba (Van) 08:38:58 31-10-2024 38,78333 43,47944 6,9 1,8
Akçadağ (Malatya) 08:20:50 31-10-2024 38,31889 38,09083 7 1,3
YENICE-DARENDE (MALATYA) 07:49:52 31-10-2024 38,474 37,53 10,4 1,4
Bahşili (Kırıkkale) 07:45:11 31-10-2024 39,69389 33,32528 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 07:15:56 31-10-2024 38,29611 38,2475 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 06:50:25 31-10-2024 38,07861 38,43944 7 0,8
Bahşili (Kırıkkale) 06:48:24 31-10-2024 39,68694 33,32528 7,01 1,4
Banaz (Uşak) 06:26:15 31-10-2024 38,66083 29,90472 6,85 0,9
Kozan (Adana) 06:23:35 31-10-2024 37,61667 35,95028 7 1,5
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 06:23:33 31-10-2024 37,6378 35,9427 9,3 1
Yeşilyurt (Malatya) 05:53:51 31-10-2024 38,22528 38,10639 7 1,3
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.73 km] Söke (Aydın) 05:46:08 31-10-2024 37,65556 26,82194 12 1,7
EGE DENIZI 05:46:06 31-10-2024 37,5727 26,759 10,6 1,8
Banaz (Uşak) 05:35:32 31-10-2024 38,89389 29,84611 7 1,4
YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) 05:35:30 31-10-2024 38,9387 29,9347 6,6 1,6
Akçadağ (Malatya) 05:23:21 31-10-2024 38,44972 38,03889 7 1,8
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 05:23:19 31-10-2024 38,479 38,013 5 1,9
YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) 04:58:31 31-10-2024 36,423 29,5232 3,5 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:51:23 31-10-2024 37,92722 37,95611 7 1,2
Kozan (Adana) 04:09:13 31-10-2024 37,61278 35,86056 7 1
Marmara Denizi - [08.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 04:03:50 31-10-2024 40,79972 27,495 7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 04:01:00 31-10-2024 39,25333 29,29028 7 1,4
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 04:00:59 31-10-2024 39,2835 29,2987 9,9 1,6
Doğanşehir (Malatya) 03:53:18 31-10-2024 37,96056 38,08889 7 0,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:38:10 31-10-2024 38,04167 37,54833 7,03 0,9
Babadağ (Denizli) 03:36:32 31-10-2024 37,81028 28,87722 7 1,1
BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI) 03:36:31 31-10-2024 37,8348 28,9375 5 1,4
Ege Denizi - [10.84 km] Söke (Aydın) 03:30:24 31-10-2024 37,62139 27,05583 7 1,6
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 03:30:22 31-10-2024 37,5835 26,9925 21,2 1,6
Saimbeyli (Adana) 03:30:17 31-10-2024 37,825 36,23167 6,98 1,8
Ege Denizi - [23.86 km] Seferihisar (İzmir) 03:21:07 31-10-2024 37,88639 26,76806 7 2,4
EGE DENIZI 03:21:06 31-10-2024 37,8603 26,7732 5,4 2
Ege Denizi - [08.87 km] Karaburun (İzmir) 03:15:56 31-10-2024 38,72694 26,51833 6,96 1,5
KARABURUN (IZMIR) 03:15:55 31-10-2024 38,6357 26,5295 11,5 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 03:15:32 31-10-2024 38,07194 36,55861 12,27 1,1
Pınarbaşı (Kayseri) 03:14:50 31-10-2024 38,51694 36,38972 7 1,1
COREKDERE-SARIZ (KAYSERI) 03:14:50 31-10-2024 38,4952 36,4598 5 1,4
Antakya (Hatay) 02:57:07 31-10-2024 36,39139 36,25861 7 1,6
BENLIDERE-BELEN (HATAY) 02:57:07 31-10-2024 36,4617 36,1872 5,2 1,3
Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.42 km] Samandağ (Hatay) 02:55:50 31-10-2024 36,12139 35,90694 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:36:31 31-10-2024 38,09278 36,61111 6,97 1,3
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:36:31 31-10-2024 38,0857 36,6337 7,5 1,5
Merkez (Elazığ) 02:19:44 31-10-2024 38,83139 39,04083 7 1,7
ALTINKUSAK-(ELAZIG) 02:19:44 31-10-2024 38,816 39,082 7 2
Akdeniz - [58.46 km] Fethiye (Muğla) 02:11:42 31-10-2024 36,19611 28,56917 7,06 1,6
AKDENIZ 02:11:41 31-10-2024 36,2322 28,6467 22,6 1,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 02:06:01 31-10-2024 37,57444 37,33417 7 0,8
Afşin (Kahramanmaraş) 01:57:26 31-10-2024 38,14556 36,83861 7 1,3
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:57:25 31-10-2024 38,1553 36,862 14,3 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 01:48:17 31-10-2024 37,25639 36,86083 7 1,4
BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) 01:48:16 31-10-2024 37,2862 36,8938 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 01:36:17 31-10-2024 38,09167 38,47194 7 0,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:19:40 01-11-2024 37,40556 36,935 9,49 1,2
TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:19:39 01-11-2024 37,3897 36,9203 17,1 1,2
Güney (Denizli) 00:12:57 01-11-2024 38,1125 29,05194 7 1,1
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 22:43:17 31-10-2024 40,1727 31,7432 8,4 2,4
Beypazarı (Ankara) 22:43:17 31-10-2024 40,20056 31,73639 6,94 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:30:15 31-10-2024 38,22444 37,71667 7 1,4
AKYAKA-ULA (MUGLA) 22:20:03 31-10-2024 37,0637 28,3207 7,1 1,6
Ula (Muğla) 22:20:02 31-10-2024 37,07194 28,32917 7 1,4
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 22:19:09 31-10-2024 37,623 35,8797 7,2 1,4
Kozan (Adana) 22:19:09 31-10-2024 37,65611 35,94083 6,97 1,6
Kozan (Adana) 22:05:56 31-10-2024 37,64528 35,94167 7 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 20:59:08 31-10-2024 39,45639 27,92722 8 1,8
BAYAT-(BALIKESIR) 20:59:08 31-10-2024 39,452 27,9055 8,5 1,8
Kale (Malatya) 20:55:40 31-10-2024 38,36917 38,735 12,52 0,9
Pütürge (Malatya) 20:54:43 31-10-2024 38,15694 38,62306 7 0,7
Hisarcık (Kütahya) 20:52:52 31-10-2024 39,20667 29,425 7,06 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:27:40 31-10-2024 38,3125 37,40167 7 1,4
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:27:40 31-10-2024 38,3375 37,3898 11,2 1,3
Pütürge (Malatya) 20:21:37 31-10-2024 38,27222 38,73611 7,19 1,2
YESILOVA-ULA (MUGLA) 19:54:17 31-10-2024 37,0733 28,4043 2,4 1,5
Akçadağ (Malatya) 19:54:10 31-10-2024 38,24889 37,775 9,24 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 19:54:10 31-10-2024 38,2535 37,7553 5,6 1,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:53:18 31-10-2024 37,32722 37,02222 7,36 1,8
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19:53:17 31-10-2024 37,324 37,0783 10,5 1,8
Defne (Hatay) 19:22:36 31-10-2024 36,20889 36,12528 7 1,5
GOKOVA-ULA (MUGLA) 18:55:24 31-10-2024 37,0637 28,3597 6,5 2,7
Ula (Muğla) 18:55:23 31-10-2024 37,05444 28,35306 7,5 2,4
Doğanşehir (Malatya) 17:51:44 31-10-2024 38,23222 37,8025 7 1,5
Orhaneli (Bursa) 17:48:10 31-10-2024 39,92167 28,79583 7 1,4
Kale (Malatya) 17:32:56 31-10-2024 38,32722 38,7975 7,09 1,5
Kale (Malatya) 17:32:13 31-10-2024 38,33722 38,78333 7,07 1,3
Pütürge (Malatya) 17:31:08 31-10-2024 38,32222 38,80528 6,92 2,1
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:30:57 31-10-2024 38,0593 37,794 27,7 2,1
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 17:25:36 31-10-2024 38,4663 37,5532 6,6 1,6
Ulubey (Uşak) 17:25:31 31-10-2024 38,49194 29,19028 7 1
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.82 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:02:30 31-10-2024 36,39139 38,72861 7,02 1,9
Battalgazi (Malatya) 15:57:15 31-10-2024 38,15139 38,57667 7 1,8
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:37:05 31-10-2024 38,3158 37,4352 5,4 1,6
Pütürge (Malatya) 15:17:41 31-10-2024 38,255 38,86806 5,79 1,7
KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) 15:17:41 31-10-2024 38,335 38,9348 18,8 1,7
Demirözü (Bayburt) 15:03:08 31-10-2024 39,95861 39,84722 7 1,7
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 14:44:21 31-10-2024 36,1087 33,5258 0 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:37:52 31-10-2024 38,38806 37,32333 7,03 2
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:37:52 31-10-2024 38,4035 37,381 5 2
Sarayköy (Denizli) 14:24:01 31-10-2024 37,92889 28,78389 7 1,7
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 14:24:00 31-10-2024 37,9273 28,8035 5,5 1,8
Emet (Kütahya) 14:16:08 31-10-2024 39,40111 29,29111 6,19 1,4
Emet (Kütahya) 14:15:23 31-10-2024 39,38528 29,27028 7 1,1
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) 14:15:21 31-10-2024 39,3263 29,2987 0 1,5
Demirözü (Bayburt) 14:13:10 31-10-2024 40,07528 39,85 7 0,9
Merkezefendi (Denizli) 14:10:59 31-10-2024 37,83472 29,075 7 0,9
Baskil (Elazığ) 14:10:41 31-10-2024 38,48389 38,72472 7 1,2
TAVSANLI-GEBZE (KOCAELI) 13:41:11 31-10-2024 40,8448 29,5158 0 1
İslahiye (Gaziantep) 13:32:19 31-10-2024 37,12722 36,68306 7 1,2
KARAKAYA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 13:32:19 31-10-2024 36,9685 36,7813 11,2 1,7
Karadeniz 13:27:51 31-10-2024 42,55889 27,67889 7,12 1,8
BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:02:56 31-10-2024 35,8995 33,1262 27,2 1,6
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:47:22 31-10-2024 39,639 29,3445 0 1,4
Merkez (Elazığ) 12:29:09 31-10-2024 38,64083 39,18583 7,05 1,2
Ortahisar (Trabzon) 12:29:01 31-10-2024 40,91639 39,68806 8,18 1,5
Ulubey (Uşak) 12:12:58 31-10-2024 38,47583 29,13889 7 1,1
İliç (Erzincan) 12:10:19 31-10-2024 39,48139 38,39417 6,98 1,7
TASUCU-SILIFKE (MERSIN) 12:09:14 31-10-2024 36,3225 33,8707 0 1,2
Kozan (Adana) 12:05:52 31-10-2024 37,6525 35,97361 7 1,6
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 12:05:51 31-10-2024 37,6567 35,9482 12,5 1,7
İnönü (Eskişehir) 11:53:21 31-10-2024 39,77361 30,18306 7 2
Söke (Aydın) 11:52:21 31-10-2024 37,81778 27,42639 13,44 1,3
Soma (Manisa) 11:46:06 31-10-2024 39,06944 27,52444 7 1,9
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 11:46:06 31-10-2024 39,0918 27,5103 0 1,8
Ege Denizi - [13.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:28:40 31-10-2024 39,37889 26,27306 7,96 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 11:15:03 31-10-2024 39,64306 29,39806 7,01 1,1
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:15:03 31-10-2024 39,6267 29,5023 0 1,7
NARLI-DALAMAN (MUGLA) 10:56:46 31-10-2024 36,9942 29,0722 9,4 1,7
Çameli (Denizli) 10:41:47 31-10-2024 36,9275 29,35694 7 1,5
Van Gölü - [04.44 km] Tuşba (Van) 10:02:54 31-10-2024 38,88444 43,46611 7 1,3
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.27 km] Urla (İzmir) 09:53:21 31-10-2024 38,4825 26,79472 7 1,7
Maden (Elazığ) 09:34:50 31-10-2024 38,53278 39,50861 7 1,1
KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) 08:54:07 31-10-2024 38,8012 27,717 1,5 1,4
DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) 08:50:20 31-10-2024 38,7205 27,8367 15,5 1,1
HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) 08:48:01 31-10-2024 38,7467 27,8677 6 1,5
Sungurlu (Çorum) 08:43:43 31-10-2024 40,15361 34,60611 7 0,9
Tuşba (Van) 08:38:58 31-10-2024 38,78333 43,47944 6,9 1,8
Akçadağ (Malatya) 08:20:50 31-10-2024 38,31889 38,09083 7 1,3
YENICE-DARENDE (MALATYA) 07:49:52 31-10-2024 38,474 37,53 10,4 1,4
Bahşili (Kırıkkale) 07:45:11 31-10-2024 39,69389 33,32528 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 07:15:56 31-10-2024 38,29611 38,2475 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 06:50:25 31-10-2024 38,07861 38,43944 7 0,8
Bahşili (Kırıkkale) 06:48:24 31-10-2024 39,68694 33,32528 7,01 1,4
Banaz (Uşak) 06:26:15 31-10-2024 38,66083 29,90472 6,85 0,9
Kozan (Adana) 06:23:35 31-10-2024 37,61667 35,95028 7 1,5
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 06:23:33 31-10-2024 37,6378 35,9427 9,3 1
Yeşilyurt (Malatya) 05:53:51 31-10-2024 38,22528 38,10639 7 1,3
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.73 km] Söke (Aydın) 05:46:08 31-10-2024 37,65556 26,82194 12 1,7
EGE DENIZI 05:46:06 31-10-2024 37,5727 26,759 10,6 1,8
Banaz (Uşak) 05:35:32 31-10-2024 38,89389 29,84611 7 1,4
YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) 05:35:30 31-10-2024 38,9387 29,9347 6,6 1,6
Akçadağ (Malatya) 05:23:21 31-10-2024 38,44972 38,03889 7 1,8
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 05:23:19 31-10-2024 38,479 38,013 5 1,9
YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) 04:58:31 31-10-2024 36,423 29,5232 3,5 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:51:23 31-10-2024 37,92722 37,95611 7 1,2
Kozan (Adana) 04:09:13 31-10-2024 37,61278 35,86056 7 1
Marmara Denizi - [08.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 04:03:50 31-10-2024 40,79972 27,495 7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 04:01:00 31-10-2024 39,25333 29,29028 7 1,4
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 04:00:59 31-10-2024 39,2835 29,2987 9,9 1,6
Doğanşehir (Malatya) 03:53:18 31-10-2024 37,96056 38,08889 7 0,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:38:10 31-10-2024 38,04167 37,54833 7,03 0,9
Babadağ (Denizli) 03:36:32 31-10-2024 37,81028 28,87722 7 1,1
BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI) 03:36:31 31-10-2024 37,8348 28,9375 5 1,4
Ege Denizi - [10.84 km] Söke (Aydın) 03:30:24 31-10-2024 37,62139 27,05583 7 1,6
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 03:30:22 31-10-2024 37,5835 26,9925 21,2 1,6
Saimbeyli (Adana) 03:30:17 31-10-2024 37,825 36,23167 6,98 1,8
Ege Denizi - [23.86 km] Seferihisar (İzmir) 03:21:07 31-10-2024 37,88639 26,76806 7 2,4
EGE DENIZI 03:21:06 31-10-2024 37,8603 26,7732 5,4 2
Ege Denizi - [08.87 km] Karaburun (İzmir) 03:15:56 31-10-2024 38,72694 26,51833 6,96 1,5
KARABURUN (IZMIR) 03:15:55 31-10-2024 38,6357 26,5295 11,5 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 03:15:32 31-10-2024 38,07194 36,55861 12,27 1,1
Pınarbaşı (Kayseri) 03:14:50 31-10-2024 38,51694 36,38972 7 1,1
COREKDERE-SARIZ (KAYSERI) 03:14:50 31-10-2024 38,4952 36,4598 5 1,4
Antakya (Hatay) 02:57:07 31-10-2024 36,39139 36,25861 7 1,6
BENLIDERE-BELEN (HATAY) 02:57:07 31-10-2024 36,4617 36,1872 5,2 1,3
Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.42 km] Samandağ (Hatay) 02:55:50 31-10-2024 36,12139 35,90694 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:36:31 31-10-2024 38,09278 36,61111 6,97 1,3
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:36:31 31-10-2024 38,0857 36,6337 7,5 1,5
Merkez (Elazığ) 02:19:44 31-10-2024 38,83139 39,04083 7 1,7
ALTINKUSAK-(ELAZIG) 02:19:44 31-10-2024 38,816 39,082 7 2
Akdeniz - [58.46 km] Fethiye (Muğla) 02:11:42 31-10-2024 36,19611 28,56917 7,06 1,6
AKDENIZ 02:11:41 31-10-2024 36,2322 28,6467 22,6 1,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 02:06:01 31-10-2024 37,57444 37,33417 7 0,8
Afşin (Kahramanmaraş) 01:57:26 31-10-2024 38,14556 36,83861 7 1,3
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:57:25 31-10-2024 38,1553 36,862 14,3 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 01:48:17 31-10-2024 37,25639 36,86083 7 1,4
BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) 01:48:16 31-10-2024 37,2862 36,8938 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 01:36:17 31-10-2024 38,09167 38,47194 7 0,8

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Yeni görüntü: Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı

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