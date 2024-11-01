Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
01 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:19:40 01-11-2024
|37,40556
|36,935
|9,49
|1,2
|TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|00:19:39 01-11-2024
|37,3897
|36,9203
|17,1
|1,2
|Güney (Denizli)
|00:12:57 01-11-2024
|38,1125
|29,05194
|7
|1,1
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|22:43:17 31-10-2024
|40,1727
|31,7432
|8,4
|2,4
|Beypazarı (Ankara)
|22:43:17 31-10-2024
|40,20056
|31,73639
|6,94
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:30:15 31-10-2024
|38,22444
|37,71667
|7
|1,4
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|22:20:03 31-10-2024
|37,0637
|28,3207
|7,1
|1,6
|Ula (Muğla)
|22:20:02 31-10-2024
|37,07194
|28,32917
|7
|1,4
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|22:19:09 31-10-2024
|37,623
|35,8797
|7,2
|1,4
|Kozan (Adana)
|22:19:09 31-10-2024
|37,65611
|35,94083
|6,97
|1,6
|Kozan (Adana)
|22:05:56 31-10-2024
|37,64528
|35,94167
|7
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|20:59:08 31-10-2024
|39,45639
|27,92722
|8
|1,8
|BAYAT-(BALIKESIR)
|20:59:08 31-10-2024
|39,452
|27,9055
|8,5
|1,8
|Kale (Malatya)
|20:55:40 31-10-2024
|38,36917
|38,735
|12,52
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|20:54:43 31-10-2024
|38,15694
|38,62306
|7
|0,7
|Hisarcık (Kütahya)
|20:52:52 31-10-2024
|39,20667
|29,425
|7,06
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:27:40 31-10-2024
|38,3125
|37,40167
|7
|1,4
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:27:40 31-10-2024
|38,3375
|37,3898
|11,2
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:21:37 31-10-2024
|38,27222
|38,73611
|7,19
|1,2
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|19:54:17 31-10-2024
|37,0733
|28,4043
|2,4
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|19:54:10 31-10-2024
|38,24889
|37,775
|9,24
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|19:54:10 31-10-2024
|38,2535
|37,7553
|5,6
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|19:53:18 31-10-2024
|37,32722
|37,02222
|7,36
|1,8
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|19:53:17 31-10-2024
|37,324
|37,0783
|10,5
|1,8
|Defne (Hatay)
|19:22:36 31-10-2024
|36,20889
|36,12528
|7
|1,5
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|18:55:24 31-10-2024
|37,0637
|28,3597
|6,5
|2,7
|Ula (Muğla)
|18:55:23 31-10-2024
|37,05444
|28,35306
|7,5
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|17:51:44 31-10-2024
|38,23222
|37,8025
|7
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|17:48:10 31-10-2024
|39,92167
|28,79583
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|17:32:56 31-10-2024
|38,32722
|38,7975
|7,09
|1,5
|Kale (Malatya)
|17:32:13 31-10-2024
|38,33722
|38,78333
|7,07
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|17:31:08 31-10-2024
|38,32222
|38,80528
|6,92
|2,1
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:30:57 31-10-2024
|38,0593
|37,794
|27,7
|2,1
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|17:25:36 31-10-2024
|38,4663
|37,5532
|6,6
|1,6
|Ulubey (Uşak)
|17:25:31 31-10-2024
|38,49194
|29,19028
|7
|1
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.82 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|17:02:30 31-10-2024
|36,39139
|38,72861
|7,02
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|15:57:15 31-10-2024
|38,15139
|38,57667
|7
|1,8
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:37:05 31-10-2024
|38,3158
|37,4352
|5,4
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|15:17:41 31-10-2024
|38,255
|38,86806
|5,79
|1,7
|KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|15:17:41 31-10-2024
|38,335
|38,9348
|18,8
|1,7
|Demirözü (Bayburt)
|15:03:08 31-10-2024
|39,95861
|39,84722
|7
|1,7
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|14:44:21 31-10-2024
|36,1087
|33,5258
|0
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:37:52 31-10-2024
|38,38806
|37,32333
|7,03
|2
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|14:37:52 31-10-2024
|38,4035
|37,381
|5
|2
|Sarayköy (Denizli)
|14:24:01 31-10-2024
|37,92889
|28,78389
|7
|1,7
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|14:24:00 31-10-2024
|37,9273
|28,8035
|5,5
|1,8
|Emet (Kütahya)
|14:16:08 31-10-2024
|39,40111
|29,29111
|6,19
|1,4
|Emet (Kütahya)
|14:15:23 31-10-2024
|39,38528
|29,27028
|7
|1,1
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|14:15:21 31-10-2024
|39,3263
|29,2987
|0
|1,5
|Demirözü (Bayburt)
|14:13:10 31-10-2024
|40,07528
|39,85
|7
|0,9
|Merkezefendi (Denizli)
|14:10:59 31-10-2024
|37,83472
|29,075
|7
|0,9
|Baskil (Elazığ)
|14:10:41 31-10-2024
|38,48389
|38,72472
|7
|1,2
|TAVSANLI-GEBZE (KOCAELI)
|13:41:11 31-10-2024
|40,8448
|29,5158
|0
|1
|İslahiye (Gaziantep)
|13:32:19 31-10-2024
|37,12722
|36,68306
|7
|1,2
|KARAKAYA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|13:32:19 31-10-2024
|36,9685
|36,7813
|11,2
|1,7
|Karadeniz
|13:27:51 31-10-2024
|42,55889
|27,67889
|7,12
|1,8
|BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|13:02:56 31-10-2024
|35,8995
|33,1262
|27,2
|1,6
|DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:47:22 31-10-2024
|39,639
|29,3445
|0
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|12:29:09 31-10-2024
|38,64083
|39,18583
|7,05
|1,2
|Ortahisar (Trabzon)
|12:29:01 31-10-2024
|40,91639
|39,68806
|8,18
|1,5
|Ulubey (Uşak)
|12:12:58 31-10-2024
|38,47583
|29,13889
|7
|1,1
|İliç (Erzincan)
|12:10:19 31-10-2024
|39,48139
|38,39417
|6,98
|1,7
|TASUCU-SILIFKE (MERSIN)
|12:09:14 31-10-2024
|36,3225
|33,8707
|0
|1,2
|Kozan (Adana)
|12:05:52 31-10-2024
|37,6525
|35,97361
|7
|1,6
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|12:05:51 31-10-2024
|37,6567
|35,9482
|12,5
|1,7
|İnönü (Eskişehir)
|11:53:21 31-10-2024
|39,77361
|30,18306
|7
|2
|Söke (Aydın)
|11:52:21 31-10-2024
|37,81778
|27,42639
|13,44
|1,3
|Soma (Manisa)
|11:46:06 31-10-2024
|39,06944
|27,52444
|7
|1,9
|ARPASEKI-KINIK (IZMIR)
|11:46:06 31-10-2024
|39,0918
|27,5103
|0
|1,8
|Ege Denizi - [13.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:28:40 31-10-2024
|39,37889
|26,27306
|7,96
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:15:03 31-10-2024
|39,64306
|29,39806
|7,01
|1,1
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:15:03 31-10-2024
|39,6267
|29,5023
|0
|1,7
|NARLI-DALAMAN (MUGLA)
|10:56:46 31-10-2024
|36,9942
|29,0722
|9,4
|1,7
|Çameli (Denizli)
|10:41:47 31-10-2024
|36,9275
|29,35694
|7
|1,5
|Van Gölü - [04.44 km] Tuşba (Van)
|10:02:54 31-10-2024
|38,88444
|43,46611
|7
|1,3
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.27 km] Urla (İzmir)
|09:53:21 31-10-2024
|38,4825
|26,79472
|7
|1,7
|Maden (Elazığ)
|09:34:50 31-10-2024
|38,53278
|39,50861
|7
|1,1
|KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA)
|08:54:07 31-10-2024
|38,8012
|27,717
|1,5
|1,4
|DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA)
|08:50:20 31-10-2024
|38,7205
|27,8367
|15,5
|1,1
|HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
|08:48:01 31-10-2024
|38,7467
|27,8677
|6
|1,5
|Sungurlu (Çorum)
|08:43:43 31-10-2024
|40,15361
|34,60611
|7
|0,9
|Tuşba (Van)
|08:38:58 31-10-2024
|38,78333
|43,47944
|6,9
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|08:20:50 31-10-2024
|38,31889
|38,09083
|7
|1,3
|YENICE-DARENDE (MALATYA)
|07:49:52 31-10-2024
|38,474
|37,53
|10,4
|1,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|07:45:11 31-10-2024
|39,69389
|33,32528
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:15:56 31-10-2024
|38,29611
|38,2475
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:50:25 31-10-2024
|38,07861
|38,43944
|7
|0,8
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:48:24 31-10-2024
|39,68694
|33,32528
|7,01
|1,4
|Banaz (Uşak)
|06:26:15 31-10-2024
|38,66083
|29,90472
|6,85
|0,9
|Kozan (Adana)
|06:23:35 31-10-2024
|37,61667
|35,95028
|7
|1,5
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|06:23:33 31-10-2024
|37,6378
|35,9427
|9,3
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:53:51 31-10-2024
|38,22528
|38,10639
|7
|1,3
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.73 km] Söke (Aydın)
|05:46:08 31-10-2024
|37,65556
|26,82194
|12
|1,7
|EGE DENIZI
|05:46:06 31-10-2024
|37,5727
|26,759
|10,6
|1,8
|Banaz (Uşak)
|05:35:32 31-10-2024
|38,89389
|29,84611
|7
|1,4
|YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA)
|05:35:30 31-10-2024
|38,9387
|29,9347
|6,6
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|05:23:21 31-10-2024
|38,44972
|38,03889
|7
|1,8
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|05:23:19 31-10-2024
|38,479
|38,013
|5
|1,9
|YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)
|04:58:31 31-10-2024
|36,423
|29,5232
|3,5
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:51:23 31-10-2024
|37,92722
|37,95611
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|04:09:13 31-10-2024
|37,61278
|35,86056
|7
|1
|Marmara Denizi - [08.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|04:03:50 31-10-2024
|40,79972
|27,495
|7
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|04:01:00 31-10-2024
|39,25333
|29,29028
|7
|1,4
|KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
|04:00:59 31-10-2024
|39,2835
|29,2987
|9,9
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|03:53:18 31-10-2024
|37,96056
|38,08889
|7
|0,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03:38:10 31-10-2024
|38,04167
|37,54833
|7,03
|0,9
|Babadağ (Denizli)
|03:36:32 31-10-2024
|37,81028
|28,87722
|7
|1,1
|BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI)
|03:36:31 31-10-2024
|37,8348
|28,9375
|5
|1,4
|Ege Denizi - [10.84 km] Söke (Aydın)
|03:30:24 31-10-2024
|37,62139
|27,05583
|7
|1,6
|DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|03:30:22 31-10-2024
|37,5835
|26,9925
|21,2
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|03:30:17 31-10-2024
|37,825
|36,23167
|6,98
|1,8
|Ege Denizi - [23.86 km] Seferihisar (İzmir)
|03:21:07 31-10-2024
|37,88639
|26,76806
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|03:21:06 31-10-2024
|37,8603
|26,7732
|5,4
|2
|Ege Denizi - [08.87 km] Karaburun (İzmir)
|03:15:56 31-10-2024
|38,72694
|26,51833
|6,96
|1,5
|KARABURUN (IZMIR)
|03:15:55 31-10-2024
|38,6357
|26,5295
|11,5
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:15:32 31-10-2024
|38,07194
|36,55861
|12,27
|1,1
|Pınarbaşı (Kayseri)
|03:14:50 31-10-2024
|38,51694
|36,38972
|7
|1,1
|COREKDERE-SARIZ (KAYSERI)
|03:14:50 31-10-2024
|38,4952
|36,4598
|5
|1,4
|Antakya (Hatay)
|02:57:07 31-10-2024
|36,39139
|36,25861
|7
|1,6
|BENLIDERE-BELEN (HATAY)
|02:57:07 31-10-2024
|36,4617
|36,1872
|5,2
|1,3
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.42 km] Samandağ (Hatay)
|02:55:50 31-10-2024
|36,12139
|35,90694
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:36:31 31-10-2024
|38,09278
|36,61111
|6,97
|1,3
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:36:31 31-10-2024
|38,0857
|36,6337
|7,5
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|02:19:44 31-10-2024
|38,83139
|39,04083
|7
|1,7
|ALTINKUSAK-(ELAZIG)
|02:19:44 31-10-2024
|38,816
|39,082
|7
|2
|Akdeniz - [58.46 km] Fethiye (Muğla)
|02:11:42 31-10-2024
|36,19611
|28,56917
|7,06
|1,6
|AKDENIZ
|02:11:41 31-10-2024
|36,2322
|28,6467
|22,6
|1,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02:06:01 31-10-2024
|37,57444
|37,33417
|7
|0,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|01:57:26 31-10-2024
|38,14556
|36,83861
|7
|1,3
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:57:25 31-10-2024
|38,1553
|36,862
|14,3
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|01:48:17 31-10-2024
|37,25639
|36,86083
|7
|1,4
|BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)
|01:48:16 31-10-2024
|37,2862
|36,8938
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|01:36:17 31-10-2024
|38,09167
|38,47194
|7
|0,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:19:40 01-11-2024
|37,40556
|36,935
|9,49
|1,2
|TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|00:19:39 01-11-2024
|37,3897
|36,9203
|17,1
|1,2
|Güney (Denizli)
|00:12:57 01-11-2024
|38,1125
|29,05194
|7
|1,1
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|22:43:17 31-10-2024
|40,1727
|31,7432
|8,4
|2,4
|Beypazarı (Ankara)
|22:43:17 31-10-2024
|40,20056
|31,73639
|6,94
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:30:15 31-10-2024
|38,22444
|37,71667
|7
|1,4
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|22:20:03 31-10-2024
|37,0637
|28,3207
|7,1
|1,6
|Ula (Muğla)
|22:20:02 31-10-2024
|37,07194
|28,32917
|7
|1,4
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|22:19:09 31-10-2024
|37,623
|35,8797
|7,2
|1,4
|Kozan (Adana)
|22:19:09 31-10-2024
|37,65611
|35,94083
|6,97
|1,6
|Kozan (Adana)
|22:05:56 31-10-2024
|37,64528
|35,94167
|7
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|20:59:08 31-10-2024
|39,45639
|27,92722
|8
|1,8
|BAYAT-(BALIKESIR)
|20:59:08 31-10-2024
|39,452
|27,9055
|8,5
|1,8
|Kale (Malatya)
|20:55:40 31-10-2024
|38,36917
|38,735
|12,52
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|20:54:43 31-10-2024
|38,15694
|38,62306
|7
|0,7
|Hisarcık (Kütahya)
|20:52:52 31-10-2024
|39,20667
|29,425
|7,06
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:27:40 31-10-2024
|38,3125
|37,40167
|7
|1,4
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:27:40 31-10-2024
|38,3375
|37,3898
|11,2
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:21:37 31-10-2024
|38,27222
|38,73611
|7,19
|1,2
|YESILOVA-ULA (MUGLA)
|19:54:17 31-10-2024
|37,0733
|28,4043
|2,4
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|19:54:10 31-10-2024
|38,24889
|37,775
|9,24
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|19:54:10 31-10-2024
|38,2535
|37,7553
|5,6
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|19:53:18 31-10-2024
|37,32722
|37,02222
|7,36
|1,8
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|19:53:17 31-10-2024
|37,324
|37,0783
|10,5
|1,8
|Defne (Hatay)
|19:22:36 31-10-2024
|36,20889
|36,12528
|7
|1,5
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|18:55:24 31-10-2024
|37,0637
|28,3597
|6,5
|2,7
|Ula (Muğla)
|18:55:23 31-10-2024
|37,05444
|28,35306
|7,5
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|17:51:44 31-10-2024
|38,23222
|37,8025
|7
|1,5
|Orhaneli (Bursa)
|17:48:10 31-10-2024
|39,92167
|28,79583
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|17:32:56 31-10-2024
|38,32722
|38,7975
|7,09
|1,5
|Kale (Malatya)
|17:32:13 31-10-2024
|38,33722
|38,78333
|7,07
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|17:31:08 31-10-2024
|38,32222
|38,80528
|6,92
|2,1
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:30:57 31-10-2024
|38,0593
|37,794
|27,7
|2,1
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|17:25:36 31-10-2024
|38,4663
|37,5532
|6,6
|1,6
|Ulubey (Uşak)
|17:25:31 31-10-2024
|38,49194
|29,19028
|7
|1
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.82 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|17:02:30 31-10-2024
|36,39139
|38,72861
|7,02
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|15:57:15 31-10-2024
|38,15139
|38,57667
|7
|1,8
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:37:05 31-10-2024
|38,3158
|37,4352
|5,4
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|15:17:41 31-10-2024
|38,255
|38,86806
|5,79
|1,7
|KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|15:17:41 31-10-2024
|38,335
|38,9348
|18,8
|1,7
|Demirözü (Bayburt)
|15:03:08 31-10-2024
|39,95861
|39,84722
|7
|1,7
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|14:44:21 31-10-2024
|36,1087
|33,5258
|0
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:37:52 31-10-2024
|38,38806
|37,32333
|7,03
|2
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|14:37:52 31-10-2024
|38,4035
|37,381
|5
|2
|Sarayköy (Denizli)
|14:24:01 31-10-2024
|37,92889
|28,78389
|7
|1,7
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|14:24:00 31-10-2024
|37,9273
|28,8035
|5,5
|1,8
|Emet (Kütahya)
|14:16:08 31-10-2024
|39,40111
|29,29111
|6,19
|1,4
|Emet (Kütahya)
|14:15:23 31-10-2024
|39,38528
|29,27028
|7
|1,1
|BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)
|14:15:21 31-10-2024
|39,3263
|29,2987
|0
|1,5
|Demirözü (Bayburt)
|14:13:10 31-10-2024
|40,07528
|39,85
|7
|0,9
|Merkezefendi (Denizli)
|14:10:59 31-10-2024
|37,83472
|29,075
|7
|0,9
|Baskil (Elazığ)
|14:10:41 31-10-2024
|38,48389
|38,72472
|7
|1,2
|TAVSANLI-GEBZE (KOCAELI)
|13:41:11 31-10-2024
|40,8448
|29,5158
|0
|1
|İslahiye (Gaziantep)
|13:32:19 31-10-2024
|37,12722
|36,68306
|7
|1,2
|KARAKAYA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|13:32:19 31-10-2024
|36,9685
|36,7813
|11,2
|1,7
|Karadeniz
|13:27:51 31-10-2024
|42,55889
|27,67889
|7,12
|1,8
|BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|13:02:56 31-10-2024
|35,8995
|33,1262
|27,2
|1,6
|DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:47:22 31-10-2024
|39,639
|29,3445
|0
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|12:29:09 31-10-2024
|38,64083
|39,18583
|7,05
|1,2
|Ortahisar (Trabzon)
|12:29:01 31-10-2024
|40,91639
|39,68806
|8,18
|1,5
|Ulubey (Uşak)
|12:12:58 31-10-2024
|38,47583
|29,13889
|7
|1,1
|İliç (Erzincan)
|12:10:19 31-10-2024
|39,48139
|38,39417
|6,98
|1,7
|TASUCU-SILIFKE (MERSIN)
|12:09:14 31-10-2024
|36,3225
|33,8707
|0
|1,2
|Kozan (Adana)
|12:05:52 31-10-2024
|37,6525
|35,97361
|7
|1,6
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|12:05:51 31-10-2024
|37,6567
|35,9482
|12,5
|1,7
|İnönü (Eskişehir)
|11:53:21 31-10-2024
|39,77361
|30,18306
|7
|2
|Söke (Aydın)
|11:52:21 31-10-2024
|37,81778
|27,42639
|13,44
|1,3
|Soma (Manisa)
|11:46:06 31-10-2024
|39,06944
|27,52444
|7
|1,9
|ARPASEKI-KINIK (IZMIR)
|11:46:06 31-10-2024
|39,0918
|27,5103
|0
|1,8
|Ege Denizi - [13.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:28:40 31-10-2024
|39,37889
|26,27306
|7,96
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:15:03 31-10-2024
|39,64306
|29,39806
|7,01
|1,1
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:15:03 31-10-2024
|39,6267
|29,5023
|0
|1,7
|NARLI-DALAMAN (MUGLA)
|10:56:46 31-10-2024
|36,9942
|29,0722
|9,4
|1,7
|Çameli (Denizli)
|10:41:47 31-10-2024
|36,9275
|29,35694
|7
|1,5
|Van Gölü - [04.44 km] Tuşba (Van)
|10:02:54 31-10-2024
|38,88444
|43,46611
|7
|1,3
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.27 km] Urla (İzmir)
|09:53:21 31-10-2024
|38,4825
|26,79472
|7
|1,7
|Maden (Elazığ)
|09:34:50 31-10-2024
|38,53278
|39,50861
|7
|1,1
|KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA)
|08:54:07 31-10-2024
|38,8012
|27,717
|1,5
|1,4
|DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA)
|08:50:20 31-10-2024
|38,7205
|27,8367
|15,5
|1,1
|HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
|08:48:01 31-10-2024
|38,7467
|27,8677
|6
|1,5
|Sungurlu (Çorum)
|08:43:43 31-10-2024
|40,15361
|34,60611
|7
|0,9
|Tuşba (Van)
|08:38:58 31-10-2024
|38,78333
|43,47944
|6,9
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|08:20:50 31-10-2024
|38,31889
|38,09083
|7
|1,3
|YENICE-DARENDE (MALATYA)
|07:49:52 31-10-2024
|38,474
|37,53
|10,4
|1,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|07:45:11 31-10-2024
|39,69389
|33,32528
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:15:56 31-10-2024
|38,29611
|38,2475
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:50:25 31-10-2024
|38,07861
|38,43944
|7
|0,8
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:48:24 31-10-2024
|39,68694
|33,32528
|7,01
|1,4
|Banaz (Uşak)
|06:26:15 31-10-2024
|38,66083
|29,90472
|6,85
|0,9
|Kozan (Adana)
|06:23:35 31-10-2024
|37,61667
|35,95028
|7
|1,5
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|06:23:33 31-10-2024
|37,6378
|35,9427
|9,3
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:53:51 31-10-2024
|38,22528
|38,10639
|7
|1,3
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.73 km] Söke (Aydın)
|05:46:08 31-10-2024
|37,65556
|26,82194
|12
|1,7
|EGE DENIZI
|05:46:06 31-10-2024
|37,5727
|26,759
|10,6
|1,8
|Banaz (Uşak)
|05:35:32 31-10-2024
|38,89389
|29,84611
|7
|1,4
|YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA)
|05:35:30 31-10-2024
|38,9387
|29,9347
|6,6
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|05:23:21 31-10-2024
|38,44972
|38,03889
|7
|1,8
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|05:23:19 31-10-2024
|38,479
|38,013
|5
|1,9
|YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)
|04:58:31 31-10-2024
|36,423
|29,5232
|3,5
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:51:23 31-10-2024
|37,92722
|37,95611
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|04:09:13 31-10-2024
|37,61278
|35,86056
|7
|1
|Marmara Denizi - [08.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|04:03:50 31-10-2024
|40,79972
|27,495
|7
|1,3
|Hisarcık (Kütahya)
|04:01:00 31-10-2024
|39,25333
|29,29028
|7
|1,4
|KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
|04:00:59 31-10-2024
|39,2835
|29,2987
|9,9
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|03:53:18 31-10-2024
|37,96056
|38,08889
|7
|0,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03:38:10 31-10-2024
|38,04167
|37,54833
|7,03
|0,9
|Babadağ (Denizli)
|03:36:32 31-10-2024
|37,81028
|28,87722
|7
|1,1
|BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI)
|03:36:31 31-10-2024
|37,8348
|28,9375
|5
|1,4
|Ege Denizi - [10.84 km] Söke (Aydın)
|03:30:24 31-10-2024
|37,62139
|27,05583
|7
|1,6
|DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|03:30:22 31-10-2024
|37,5835
|26,9925
|21,2
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|03:30:17 31-10-2024
|37,825
|36,23167
|6,98
|1,8
|Ege Denizi - [23.86 km] Seferihisar (İzmir)
|03:21:07 31-10-2024
|37,88639
|26,76806
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|03:21:06 31-10-2024
|37,8603
|26,7732
|5,4
|2
|Ege Denizi - [08.87 km] Karaburun (İzmir)
|03:15:56 31-10-2024
|38,72694
|26,51833
|6,96
|1,5
|KARABURUN (IZMIR)
|03:15:55 31-10-2024
|38,6357
|26,5295
|11,5
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:15:32 31-10-2024
|38,07194
|36,55861
|12,27
|1,1
|Pınarbaşı (Kayseri)
|03:14:50 31-10-2024
|38,51694
|36,38972
|7
|1,1
|COREKDERE-SARIZ (KAYSERI)
|03:14:50 31-10-2024
|38,4952
|36,4598
|5
|1,4
|Antakya (Hatay)
|02:57:07 31-10-2024
|36,39139
|36,25861
|7
|1,6
|BENLIDERE-BELEN (HATAY)
|02:57:07 31-10-2024
|36,4617
|36,1872
|5,2
|1,3
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.42 km] Samandağ (Hatay)
|02:55:50 31-10-2024
|36,12139
|35,90694
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:36:31 31-10-2024
|38,09278
|36,61111
|6,97
|1,3
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:36:31 31-10-2024
|38,0857
|36,6337
|7,5
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|02:19:44 31-10-2024
|38,83139
|39,04083
|7
|1,7
|ALTINKUSAK-(ELAZIG)
|02:19:44 31-10-2024
|38,816
|39,082
|7
|2
|Akdeniz - [58.46 km] Fethiye (Muğla)
|02:11:42 31-10-2024
|36,19611
|28,56917
|7,06
|1,6
|AKDENIZ
|02:11:41 31-10-2024
|36,2322
|28,6467
|22,6
|1,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02:06:01 31-10-2024
|37,57444
|37,33417
|7
|0,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|01:57:26 31-10-2024
|38,14556
|36,83861
|7
|1,3
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:57:25 31-10-2024
|38,1553
|36,862
|14,3
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|01:48:17 31-10-2024
|37,25639
|36,86083
|7
|1,4
|BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)
|01:48:16 31-10-2024
|37,2862
|36,8938
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|01:36:17 31-10-2024
|38,09167
|38,47194
|7
|0,8
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