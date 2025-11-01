Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Kasım 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Kasım 2025 deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
01 Kasım 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Buldan (Denizli)
|00:11:52 01-11-2025
|38,20917
|28,87722
|6,53
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:09:58 01-11-2025
|39,16389
|28,23972
|6,01
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:05:27 01-11-2025
|39,18389
|28,22111
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:49:36 31-10-2025
|39,1472
|28,2373
|11,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:28:47 31-10-2025
|39,14444
|28,21472
|7
|3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:28:46 31-10-2025
|39,1398
|28,2045
|9,2
|3,1
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|23:19:32 31-10-2025
|39,081
|28,2203
|12,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:12:55 31-10-2025
|39,19028
|28,23639
|7,01
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:12:55 31-10-2025
|39,1545
|28,233
|12,9
|1,6
|DUTLUCA-GORDES (MANISA)
|23:11:51 31-10-2025
|39,0777
|28,2647
|16,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:08:10 31-10-2025
|39,18722
|28,24528
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:08:10 31-10-2025
|39,1638
|28,22
|10,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:55 31-10-2025
|39,20639
|28,13861
|7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:03:54 31-10-2025
|39,1585
|28,125
|11,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:59:27 31-10-2025
|39,19417
|28,14222
|7
|2,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|22:59:27 31-10-2025
|39,1452
|28,0937
|10,7
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:58:57 31-10-2025
|39,1475
|28,2322
|12
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:58:56 31-10-2025
|39,17917
|28,25361
|5,71
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:46:54 31-10-2025
|39,16667
|28,21278
|5,1
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:46:54 31-10-2025
|39,1862
|28,1923
|10
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:44:33 31-10-2025
|39,1455
|28,2097
|10,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:32 31-10-2025
|39,18361
|28,25528
|5,77
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:38:24 31-10-2025
|39,18528
|28,18056
|5,14
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:38:24 31-10-2025
|39,1777
|28,1453
|10,4
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:25:24 31-10-2025
|39,1305
|28,2423
|12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:24:07 31-10-2025
|39,16944
|28,30889
|7,91
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:21:23 31-10-2025
|39,16694
|28,25083
|7
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:21:23 31-10-2025
|39,1723
|28,2553
|9,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:19:17 31-10-2025
|39,21833
|28,18972
|7
|0,8
|Akdeniz - [33.53 km] Seydikemer (Muğla)
|22:18:31 31-10-2025
|36,23472
|28,89361
|6,55
|1,4
|Şemdinli (Hakkari)
|22:12:48 31-10-2025
|37,37222
|44,64778
|7
|2,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:12:28 31-10-2025
|39,1138
|28,2192
|9,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:12:27 31-10-2025
|39,1325
|28,21861
|6,81
|2,2
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|22:10:43 31-10-2025
|39,0828
|28,2592
|13,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:55 31-10-2025
|39,18778
|28,14972
|7,22
|1,2
|Akdeniz - [41.57 km] Kaş (Antalya)
|22:07:10 31-10-2025
|35,82278
|29,565
|7,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:25 31-10-2025
|39,17028
|28,29111
|7
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:24 31-10-2025
|39,1415
|28,3095
|21,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:02 31-10-2025
|39,2175
|28,09972
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:01:56 31-10-2025
|39,21972
|28,18528
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:01:56 31-10-2025
|39,2007
|28,1953
|9,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:55:01 31-10-2025
|39,18639
|28,15583
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:55:01 31-10-2025
|39,1623
|28,1078
|10,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:49:54 31-10-2025
|39,19361
|28,26722
|6,98
|1,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:49:54 31-10-2025
|39,1477
|28,2775
|12,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:49:01 31-10-2025
|39,1875
|28,2
|7,01
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:44:58 31-10-2025
|39,16139
|28,25722
|6,83
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:44:57 31-10-2025
|39,1733
|28,2383
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:42:48 31-10-2025
|39,18694
|28,25444
|7,01
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:47 31-10-2025
|39,1367
|28,1938
|18,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:40:34 31-10-2025
|39,14944
|28,27778
|6,97
|1,3
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:40:33 31-10-2025
|39,173
|28,2603
|10,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:37:26 31-10-2025
|39,18028
|28,25556
|7,03
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:37:25 31-10-2025
|39,1807
|28,2398
|9,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:31:55 31-10-2025
|39,11722
|28,16056
|7,03
|0,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:31:55 31-10-2025
|39,109
|28,1607
|13,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:26:41 31-10-2025
|39,23417
|28,14889
|7
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:26:41 31-10-2025
|39,2138
|28,1285
|9,5
|1,5
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|21:25:14 31-10-2025
|39,0887
|28,2228
|12,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:13 31-10-2025
|39,13556
|28,22389
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:20:59 31-10-2025
|39,15833
|28,25528
|6,99
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:20:59 31-10-2025
|39,147
|28,2287
|14,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:01 31-10-2025
|39,17611
|28,30694
|7
|2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:19:00 31-10-2025
|39,1643
|28,296
|14,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:16:35 31-10-2025
|39,22194
|28,17444
|7
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:16:35 31-10-2025
|39,1832
|28,1368
|8,2
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:14:40 31-10-2025
|39,1825
|28,1765
|10
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:10:52 31-10-2025
|39,115
|28,24139
|6,88
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:43 31-10-2025
|39,24444
|28,12944
|7,02
|0,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:03:02 31-10-2025
|39,181
|28,0557
|9,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:03:01 31-10-2025
|39,24389
|28,13083
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:00:12 31-10-2025
|39,15917
|28,19611
|6,61
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:00:11 31-10-2025
|39,1537
|28,134
|9,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:53:45 31-10-2025
|39,20444
|28,16972
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:51:26 31-10-2025
|39,15778
|28,29639
|6,77
|1,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:51:25 31-10-2025
|39,143
|28,281
|14,1
|2,3
|Yedisu (Bingöl)
|20:47:40 31-10-2025
|39,44139
|40,35222
|7,01
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:40:39 31-10-2025
|39,142
|28,1698
|15,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:40:38 31-10-2025
|39,18639
|28,21528
|5,57
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:38:53 31-10-2025
|39,17639
|28,16472
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:32:56 31-10-2025
|39,185
|28,25722
|7
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:31:06 31-10-2025
|39,1407
|28,1958
|15,4
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:31:05 31-10-2025
|39,14
|28,22389
|6,15
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:28:08 31-10-2025
|39,27083
|28,14222
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:26:45 31-10-2025
|39,14583
|28,1675
|6,99
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:31 31-10-2025
|39,18444
|28,14333
|7
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:22:10 31-10-2025
|39,1273
|28,2982
|8,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:22:09 31-10-2025
|39,15028
|28,29861
|5,86
|1,8
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|20:19:36 31-10-2025
|39,0357
|28,2125
|26,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:19:34 31-10-2025
|39,22333
|28,17278
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:53 31-10-2025
|39,24194
|28,14167
|7
|1,6
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:53 31-10-2025
|39,255
|28,1183
|11,1
|1,5
|CITAK-AKHISAR (MANISA)
|20:14:29 31-10-2025
|38,9593
|28,1427
|22,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:14:25 31-10-2025
|39,22361
|28,20861
|7
|1,7
|BALIKLI-GORDES (MANISA)
|20:14:13 31-10-2025
|38,843
|28,1913
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:14:10 31-10-2025
|39,13139
|28,285
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:56 31-10-2025
|39,10944
|28,33139
|6,98
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:51:06 31-10-2025
|39,15917
|28,25194
|6,98
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:47:01 31-10-2025
|39,19444
|28,26028
|6,93
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:45:04 31-10-2025
|39,20194
|28,17194
|6,99
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:45:03 31-10-2025
|39,1945
|28,1178
|12,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:41:11 31-10-2025
|39,17417
|28,25583
|6,99
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:40:37 31-10-2025
|39,14722
|28,16944
|6,94
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:35:11 31-10-2025
|39,225
|28,18417
|6,97
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:35:09 31-10-2025
|39,1807
|28,1335
|12,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:33:06 31-10-2025
|39,2325
|28,04889
|6,95
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:28:29 31-10-2025
|39,12333
|28,29056
|7,06
|1,7
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:28:29 31-10-2025
|39,096
|28,2778
|14,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:18:04 31-10-2025
|39,15222
|28,18139
|6,96
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:17:33 31-10-2025
|39,13583
|28,18528
|6,82
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:17:03 31-10-2025
|39,21861
|28,18111
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:15:43 31-10-2025
|39,16167
|28,165
|7
|1,2
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.55 km] Dikili (İzmir)
|19:13:23 31-10-2025
|38,89472
|26,90889
|5,24
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:10:03 31-10-2025
|39,18611
|28,25083
|6,99
|1,9
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:10:02 31-10-2025
|39,2028
|28,2765
|12,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:04:16 31-10-2025
|39,23556
|28,20889
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:21 31-10-2025
|39,17528
|28,17389
|6,46
|2,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:21 31-10-2025
|39,1723
|28,1438
|14,7
|2,9
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|18:49:56 31-10-2025
|39,162
|28,0737
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:49:55 31-10-2025
|39,2025
|28,22556
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|18:44:06 31-10-2025
|38,21611
|39,04944
|6,94
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:43:47 31-10-2025
|39,18167
|28,15028
|7
|2,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:43:46 31-10-2025
|39,198
|28,1312
|9,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:42:51 31-10-2025
|39,17611
|28,17389
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:42:50 31-10-2025
|39,193
|28,0893
|16,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:35:02 31-10-2025
|39,19083
|28,23556
|7
|3,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:35:01 31-10-2025
|39,1965
|28,2257
|13,2
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:31:24 31-10-2025
|39,14722
|28,25361
|5,55
|2,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:31:24 31-10-2025
|39,1473
|28,2385
|13,8
|2,4
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|18:25:17 31-10-2025
|37,6988
|36,0793
|5,8
|1,9
|Sumbas (Osmaniye)
|18:25:16 31-10-2025
|37,72556
|36,09222
|7,02
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:35 31-10-2025
|39,20361
|28,18
|7
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:35 31-10-2025
|39,1855
|28,1533
|10,3
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:03 31-10-2025
|39,18611
|28,16417
|7,01
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:03 31-10-2025
|39,1182
|28,1392
|13,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:19:41 31-10-2025
|39,27972
|28,13639
|7
|1,8
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:19:41 31-10-2025
|39,2975
|28,1813
|10,9
|2
|Delice (Kırıkkale)
|18:13:07 31-10-2025
|39,97528
|34,00278
|10,44
|1
|YENIYAPAN-DELICE (KIRIKKALE)
|18:13:06 31-10-2025
|39,8238
|34,109
|23,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:12:19 31-10-2025
|39,19972
|28,20111
|5,76
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:12:19 31-10-2025
|39,1735
|28,1782
|14,2
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:06:02 31-10-2025
|39,161
|28,1703
|5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:06:01 31-10-2025
|39,18333
|28,23167
|9
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:49:48 31-10-2025
|39,21722
|28,21694
|7
|1
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:49:48 31-10-2025
|39,18
|28,3037
|19,1
|1,2
|FUNDACIK-GORDES (MANISA)
|17:48:17 31-10-2025
|39,014
|28,1692
|15,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:48:14 31-10-2025
|39,21861
|28,19333
|7
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:41:56 31-10-2025
|39,1055
|28,2267
|21,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:41:55 31-10-2025
|39,21139
|28,24389
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:37:37 31-10-2025
|39,20278
|28,17528
|7
|1,3
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|17:37:34 31-10-2025
|38,9872
|28,0113
|9,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:30:55 31-10-2025
|39,17722
|28,2575
|4,05
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:30:55 31-10-2025
|39,1735
|28,236
|15,7
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:28:09 31-10-2025
|39,17583
|28,30861
|7
|2,6
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:28:09 31-10-2025
|39,1668
|28,2998
|15
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:25:49 31-10-2025
|39,18556
|28,3025
|7
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:25:49 31-10-2025
|39,1227
|28,3038
|20,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:24:31 31-10-2025
|39,20833
|28,14917
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:24:31 31-10-2025
|39,1768
|28,2065
|11,2
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:22:49 31-10-2025
|38,30722
|37,30833
|7
|2,6
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:22:47 31-10-2025
|38,3353
|37,28
|5
|2,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:22:35 31-10-2025
|39,1692
|28,2243
|7,9
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:22:34 31-10-2025
|39,19389
|28,14194
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:15:47 31-10-2025
|39,18333
|28,10639
|7
|1
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|17:15:43 31-10-2025
|38,9553
|28,0117
|28
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:09:50 31-10-2025
|39,1967
|28,2382
|7,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:09:49 31-10-2025
|39,20389
|28,23889
|4,36
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:03:31 31-10-2025
|39,20806
|28,17917
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:58:22 31-10-2025
|39,26111
|28,13833
|7
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:58:22 31-10-2025
|39,236
|28,0862
|10,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:54:25 31-10-2025
|39,18972
|28,17028
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:51:25 31-10-2025
|39,2075
|28,19722
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:51:24 31-10-2025
|39,1975
|28,1798
|5,4
|1,4
|KARLIOVA (BINGOL)
|16:49:08 31-10-2025
|39,3105
|41,0273
|20,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:48:25 31-10-2025
|39,24278
|28,16417
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:46:36 31-10-2025
|39,18111
|28,20444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:44:55 31-10-2025
|39,17278
|28,22
|7
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:44:54 31-10-2025
|39,1258
|28,2595
|17,8
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|16:41:10 31-10-2025
|38,18778
|38,67556
|7
|2,2
|ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)
|16:41:09 31-10-2025
|38,1995
|38,6792
|3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:40:46 31-10-2025
|39,20833
|28,22528
|7
|1,7
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:40:44 31-10-2025
|39,2188
|28,3073
|5,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:38:33 31-10-2025
|39,21167
|28,18694
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:38:32 31-10-2025
|39,1397
|28,1225
|26,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:38:11 31-10-2025
|39,205
|28,17889
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:38:10 31-10-2025
|39,1695
|28,1583
|16,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:37:05 31-10-2025
|39,17222
|28,25472
|7
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:37:05 31-10-2025
|39,1723
|28,246
|12,5
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|16:36:45 31-10-2025
|38,26944
|38,73389
|13,43
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:35:56 31-10-2025
|39,24083
|28,19056
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:35:56 31-10-2025
|39,2087
|28,1275
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:32:14 31-10-2025
|39,19
|28,26694
|7
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:32:13 31-10-2025
|39,1885
|28,2583
|10,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:29:00 31-10-2025
|39,2025
|28,15944
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:26:38 31-10-2025
|39,2283
|28,9768
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:39 31-10-2025
|39,20194
|28,1325
|7
|1,4
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|16:24:39 31-10-2025
|39,1863
|28,006
|8,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:23:06 31-10-2025
|39,20333
|28,20639
|0,37
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:21:19 31-10-2025
|39,20694
|28,18417
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:21:18 31-10-2025
|39,2248
|28,169
|7,1
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.31 16:20:14)
|16:20:15 31-10-2025
|39,1462
|28,2487
|19,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:18:57 31-10-2025
|39,16139
|28,25361
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:16:29 31-10-2025
|39,17861
|28,25278
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:16:25 31-10-2025
|39,1277
|28,1428
|4,7
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:14:42 31-10-2025
|39,1378
|28,2538
|11,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:14:40 31-10-2025
|39,17111
|28,22972
|6,28
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:13:27 31-10-2025
|39,17333
|28,2575
|5,29
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:11:05 31-10-2025
|39,21417
|28,18083
|7
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:11:05 31-10-2025
|39,1837
|28,1465
|10,9
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:07:58 31-10-2025
|39,21056
|28,19222
|6,53
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:06:23 31-10-2025
|39,1452
|28,2948
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:06:22 31-10-2025
|39,17444
|28,25528
|5,63
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:59:29 31-10-2025
|39,24778
|28,12694
|7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:55:58 31-10-2025
|39,2338
|28,1407
|7,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:57 31-10-2025
|39,2225
|28,16444
|7
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:53:32 31-10-2025
|39,1148
|28,2958
|10,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:53:31 31-10-2025
|39,17667
|28,29444
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:48:39 31-10-2025
|39,1943
|28,1352
|8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:48:38 31-10-2025
|39,22278
|28,16611
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:47:19 31-10-2025
|39,24111
|28,16
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:45:24 31-10-2025
|39,24139
|28,14111
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|15:41:54 31-10-2025
|38,57
|39,13556
|7,46
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:41:32 31-10-2025
|39,17333
|28,25472
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:39:25 31-10-2025
|39,16028
|28,24417
|4,22
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:39:25 31-10-2025
|39,1493
|28,2392
|10,7
|2,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:37:15 31-10-2025
|39,2112
|28,1378
|10,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:37:14 31-10-2025
|39,21167
|28,17056
|4,03
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:30:16 31-10-2025
|39,16694
|28,27
|6,63
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:28:20 31-10-2025
|39,2475
|28,18639
|7
|1,4
|YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
|15:28:20 31-10-2025
|39,1472
|27,9252
|18
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:26:09 31-10-2025
|39,195
|28,16639
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:23:43 31-10-2025
|39,20806
|28,20278
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:20:02 31-10-2025
|39,26
|28,1625
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:17:06 31-10-2025
|39,18694
|28,26917
|7
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:17:06 31-10-2025
|39,1417
|28,2703
|11,9
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:16:13 31-10-2025
|39,19139
|28,29694
|7
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:16:12 31-10-2025
|39,1298
|28,292
|28,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:08:11 31-10-2025
|39,20833
|28,29528
|6,03
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:07:38 31-10-2025
|39,1975
|28,20667
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:07:37 31-10-2025
|39,1902
|28,079
|16,8
|1,8
|EGE DENIZI
|15:06:41 31-10-2025
|38,6815
|25,4757
|3
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:02:35 31-10-2025
|39,17944
|28,2875
|7
|2,6
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:02:35 31-10-2025
|39,171
|28,3067
|12,8
|3
|MARMARA DENIZI
|15:02:18 31-10-2025
|40,7712
|28,0007
|19
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:58:20 31-10-2025
|39,19
|28,29222
|5,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:54:11 31-10-2025
|39,18083
|28,19139
|7
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|14:54:11 31-10-2025
|39,1355
|28,0237
|13,1
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:54:11 31-10-2025
|39,1322
|28,1623
|14,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:53:33 31-10-2025
|39,22333
|28,17389
|7
|1,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:53:32 31-10-2025
|39,2317
|28,1825
|10,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:51:47 31-10-2025
|39,18972
|28,29639
|7
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:44:28 31-10-2025
|39,235
|28,13194
|5,72
|2,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|14:44:09 31-10-2025
|38,06556
|37,375
|7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:43:21 31-10-2025
|39,18694
|28,14556
|7
|1,1
|ULUPINAR-AKHISAR (MANISA)
|14:43:21 31-10-2025
|38,9282
|27,9748
|23,8
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:41:37 31-10-2025
|39,18611
|28,2675
|4,68
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:39:51 31-10-2025
|39,225
|28,20583
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:39:51 31-10-2025
|39,1928
|28,1957
|9,8
|2,2
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|14:38:27 31-10-2025
|36,4905
|27,1022
|4,3
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:32:57 31-10-2025
|39,19694
|28,23556
|6,66
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:27:20 31-10-2025
|39,17167
|28,21167
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:27:20 31-10-2025
|39,1795
|28,2305
|11,6
|1,5
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:23:13 31-10-2025
|39,139
|28,3595
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:22:47 31-10-2025
|39,17694
|28,17111
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:22:45 31-10-2025
|39,1668
|28,1658
|12,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:17 31-10-2025
|39,22389
|28,14
|7
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:17 31-10-2025
|39,1947
|28,1117
|11,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:03 31-10-2025
|39,22389
|28,20861
|7
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:02 31-10-2025
|39,213
|28,178
|12
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:13:44 31-10-2025
|39,19917
|28,21167
|7
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:13:44 31-10-2025
|39,1775
|28,1697
|13,9
|2,5
|KIRIKLAR-BUCA (IZMIR)
|14:07:29 31-10-2025
|38,3642
|27,3168
|5,3
|1,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:04:47 31-10-2025
|39,2268
|28,1938
|13,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:04:46 31-10-2025
|39,20444
|28,17694
|4,91
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:02:15 31-10-2025
|39,17389
|28,23139
|7
|0,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:02:15 31-10-2025
|39,1363
|28,2537
|13,5
|1,4
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:59:49 31-10-2025
|39,231
|28,246
|5,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:57:32 31-10-2025
|39,19694
|28,30306
|7
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:57:32 31-10-2025
|39,1875
|28,2837
|10,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:54:01 31-10-2025
|39,20194
|28,13972
|7,02
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:51:46 31-10-2025
|39,1748
|28,2393
|10,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:51:45 31-10-2025
|39,18361
|28,26417
|7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:48:18 31-10-2025
|39,175
|28,25583
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|13:46:06 31-10-2025
|38,29361
|38,36
|0,49
|1,4
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:41:44 31-10-2025
|39,1535
|28,3527
|17,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:41:09 31-10-2025
|39,18389
|28,25472
|5,53
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:36:31 31-10-2025
|39,1477
|28,2592
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:36:30 31-10-2025
|39,17056
|28,2525
|7
|1,7
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|13:35:32 31-10-2025
|39,0425
|28,128
|1,8
|1,8
|Gördes (Manisa)
|13:35:28 31-10-2025
|39,09278
|28,25056
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:33:56 31-10-2025
|39,21944
|28,22389
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:33:56 31-10-2025
|39,1728
|28,1922
|11,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:33:18 31-10-2025
|39,21
|28,17583
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:33:17 31-10-2025
|39,1808
|28,1962
|22,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:32:53 31-10-2025
|39,23778
|28,22472
|7
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:32:53 31-10-2025
|39,1927
|28,2188
|11,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:30:02 31-10-2025
|39,24194
|28,16417
|5,9
|3,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:30:02 31-10-2025
|39,2215
|28,1367
|12,2
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:28:24 31-10-2025
|39,21722
|28,17889
|7
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:28:24 31-10-2025
|39,2062
|28,2165
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:20:06 31-10-2025
|39,24306
|28,2025
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:17:59 31-10-2025
|39,18972
|28,13333
|7
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:17:59 31-10-2025
|39,1788
|28,0968
|3,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:13:53 31-10-2025
|39,23333
|28,2425
|5,95
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:09:46 31-10-2025
|39,1175
|28,273
|11,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:09:44 31-10-2025
|39,19472
|28,28389
|5,83
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:08:34 31-10-2025
|39,19861
|28,14917
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:07:19 31-10-2025
|39,20139
|28,14583
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:07:19 31-10-2025
|39,1652
|28,1245
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:06:02 31-10-2025
|39,22056
|28,1175
|7
|1,1
|Kale (Malatya)
|13:06:02 31-10-2025
|38,37944
|38,775
|10,56
|1,1
|Kale (Malatya)
|13:05:24 31-10-2025
|38,37444
|38,77111
|10,02
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:03:54 31-10-2025
|39,17667
|28,25806
|7
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:03:54 31-10-2025
|39,159
|28,2382
|9,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:01:08 31-10-2025
|39,18861
|28,20278
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:57:36 31-10-2025
|39,12028
|28,25583
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:55:34 31-10-2025
|39,23194
|28,17
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:48:21 31-10-2025
|39,22306
|28,15444
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:48:21 31-10-2025
|39,1968
|28,1505
|8,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:46:23 31-10-2025
|39,24361
|28,12028
|6,91
|0,8
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:44:44 31-10-2025
|39,473
|28,111
|9,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:40:38 31-10-2025
|39,2275
|28,25222
|6,52
|1,3
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:38:38 31-10-2025
|39,117
|28,3933
|8,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:38:37 31-10-2025
|39,20889
|28,30167
|5,69
|1,4
|Kale (Malatya)
|12:35:50 31-10-2025
|38,37028
|38,785
|7,08
|0,6
|İslahiye (Gaziantep)
|12:34:41 31-10-2025
|36,88389
|36,57583
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:33:57 31-10-2025
|39,19333
|28,30528
|7
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:33:57 31-10-2025
|39,1568
|28,2892
|17,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:32:00 31-10-2025
|39,23972
|28,13583
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:29:18 31-10-2025
|39,18972
|28,25417
|4,89
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:26:44 31-10-2025
|39,18361
|28,25722
|7
|1,7
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|12:26:44 31-10-2025
|39,0587
|28,231
|5
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:22:07 31-10-2025
|38,30722
|38,10528
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:21:59 31-10-2025
|39,19028
|28,30694
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|12:21:47 31-10-2025
|38,35583
|38,79139
|8,48
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:20:10 31-10-2025
|39,1925
|28,30056
|7
|2,3
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:20:10 31-10-2025
|39,178
|28,2835
|10,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:18:03 31-10-2025
|39,23944
|28,20444
|7
|1,2
|CAYKISLA-ESME (USAK)
|12:17:04 31-10-2025
|38,5473
|28,841
|5,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:13:49 31-10-2025
|39,19083
|28,26861
|6,87
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:13:46 31-10-2025
|39,1763
|28,2948
|17
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:11:55 31-10-2025
|39,19306
|28,30917
|7
|1,3
|Yeşilli (Mardin)
|12:11:12 31-10-2025
|37,34306
|40,81472
|7
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:08:00 31-10-2025
|39,1515
|28,2555
|15,5
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:07:59 31-10-2025
|39,18528
|28,24361
|7
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:04:42 31-10-2025
|39,18333
|28,27167
|7
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:04:41 31-10-2025
|39,1543
|28,2817
|26,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:03:37 31-10-2025
|39,20583
|28,26944
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:59:23 31-10-2025
|38,26722
|38,10083
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:59:11 31-10-2025
|39,22806
|28,1525
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:54:19 31-10-2025
|39,22222
|28,17083
|7,53
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:54:19 31-10-2025
|39,2122
|28,1545
|7,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:51:12 31-10-2025
|39,17833
|28,26056
|7
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:51:12 31-10-2025
|39,1205
|28,208
|17,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:49:04 31-10-2025
|39,23444
|28,14028
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:48:32 31-10-2025
|39,23417
|28,18972
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:45:36 31-10-2025
|39,20083
|28,14222
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:45:35 31-10-2025
|39,2168
|28,1655
|12,5
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|11:45:12 31-10-2025
|38,43528
|39,25389
|7
|1,6
|ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|11:45:11 31-10-2025
|38,4072
|39,3195
|15,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:35:42 31-10-2025
|39,19528
|28,23111
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:23:10 31-10-2025
|39,22667
|28,17361
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:20:40 31-10-2025
|39,18444
|28,27194
|7
|2,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:20:40 31-10-2025
|39,1623
|28,2502
|11,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:18:32 31-10-2025
|39,15056
|28,21083
|7
|2,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:18:31 31-10-2025
|39,1303
|28,1973
|11,5
|2,7
|Şarkışla (Sivas)
|11:11:27 31-10-2025
|39,21111
|36,51972
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:09:08 31-10-2025
|39,24611
|28,15667
|4,39
|2,6
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:09:08 31-10-2025
|39,2263
|28,1225
|18
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:05:43 31-10-2025
|39,21083
|28,14083
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:04:55 31-10-2025
|39,19167
|28,17028
|4,89
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:04:54 31-10-2025
|39,1848
|28,1967
|26,9
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:46 31-10-2025
|39,1855
|28,17
|11,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:58:53 31-10-2025
|39,17917
|28,25056
|7
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:58:53 31-10-2025
|39,1688
|28,2145
|10,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:37 31-10-2025
|39,24167
|28,16083
|7
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:56:36 31-10-2025
|39,2122
|28,1302
|15,7
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:52:32 31-10-2025
|39,2095
|28,1232
|13,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:50:31 31-10-2025
|39,18306
|28,22556
|7
|2,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:50:31 31-10-2025
|39,1972
|28,2317
|4,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:49:08 31-10-2025
|39,19889
|28,25472
|7
|1,7
|AHMETLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:49:02 31-10-2025
|39,0763
|28,8265
|16,6
|1,6
|BOREZ-GORDES (MANISA)
|10:48:18 31-10-2025
|39,015
|28,2835
|11,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:47:44 31-10-2025
|39,22333
|28,2075
|7
|1,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:47:44 31-10-2025
|39,1112
|28,1307
|5
|1,7
|Sumbas (Osmaniye)
|10:47:29 31-10-2025
|37,73667
|36,10139
|7
|1,3
|KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
|10:47:28 31-10-2025
|37,6493
|36,1807
|17,1
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:40:38 31-10-2025
|39,1775
|28,1345
|14
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:40:37 31-10-2025
|39,19472
|28,13917
|4,88
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:36:40 31-10-2025
|37,9775
|27,1988
|10,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:32:19 31-10-2025
|39,22556
|28,15472
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:07 31-10-2025
|39,22389
|28,20056
|7
|1,7
|Marmara Denizi - [20.32 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|10:29:37 31-10-2025
|40,85111
|28,37667
|7
|2,2
|MARMARA DENIZI
|10:29:37 31-10-2025
|40,8487
|28,3522
|20,9
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:29:14 31-10-2025
|39,1775
|28,23833
|7
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:27:36 31-10-2025
|39,1303
|28,2405
|9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:27:35 31-10-2025
|39,16444
|28,26694
|7,69
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:24:25 31-10-2025
|39,1925
|28,24111
|7
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:19:36 31-10-2025
|39,2802
|28,9842
|8,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:16:51 31-10-2025
|39,21833
|28,19333
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:06:16 31-10-2025
|39,20611
|28,17278
|6,39
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:35 31-10-2025
|39,21278
|28,2275
|0,79
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:57:54 31-10-2025
|39,24556
|28,16556
|7
|1,3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:57:53 31-10-2025
|39,2388
|28,107
|10,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:53:12 31-10-2025
|39,17611
|28,1375
|5,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:46:39 31-10-2025
|39,18306
|28,26889
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:46:38 31-10-2025
|39,1595
|28,2248
|9,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:34:45 31-10-2025
|39,17639
|28,16
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:34:43 31-10-2025
|39,1942
|28,1072
|13,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:34:08 31-10-2025
|39,20972
|28,14611
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:34:08 31-10-2025
|39,1932
|28,2097
|13,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:29:57 31-10-2025
|39,19
|28,25472
|9,26
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:29:57 31-10-2025
|39,1867
|28,251
|11,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:26:21 31-10-2025
|39,24111
|28,165
|4,77
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:21 31-10-2025
|39,2337
|28,0398
|5,2
|1,4
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:21 31-10-2025
|39,2512
|28,2453
|4,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:24:11 31-10-2025
|39,19528
|28,27778
|7
|1,3
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:24:11 31-10-2025
|39,1852
|28,2983
|8,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:21:39 31-10-2025
|39,22
|28,14278
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:33 31-10-2025
|39,179
|28,2332
|10,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:32 31-10-2025
|39,21639
|28,23111
|1,08
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:15:18 31-10-2025
|39,22694
|28,22389
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:11:58 31-10-2025
|39,21083
|28,19472
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:08:34 31-10-2025
|39,20222
|28,13611
|7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:08:23 31-10-2025
|39,22306
|28,13361
|7
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:08:23 31-10-2025
|39,2175
|28,1678
|9,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:02:44 31-10-2025
|39,19694
|28,29972
|7
|1,4
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:02:44 31-10-2025
|39,1537
|28,3193
|15,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:01:45 31-10-2025
|39,21083
|28,24056
|5,3
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:01:45 31-10-2025
|39,2085
|28,2408
|7,2
|1,5
|Ilgın (Konya)
|08:59:43 31-10-2025
|38,51056
|31,91417
|7
|1,6
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:53:20 31-10-2025
|39,1628
|28,3327
|11,2
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:46:47 31-10-2025
|39,1777
|28,2278
|8,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:46:46 31-10-2025
|39,20417
|28,25944
|7
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:44:58 31-10-2025
|39,1857
|28,1493
|11
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:57 31-10-2025
|39,18389
|28,15639
|10,38
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:57 31-10-2025
|39,22389
|28,15583
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:40:45 31-10-2025
|39,22139
|28,17083
|7,02
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:40:45 31-10-2025
|39,2067
|28,1548
|9,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:35:05 31-10-2025
|39,24639
|28,14611
|7
|1,3
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|08:35:05 31-10-2025
|39,1433
|28,0318
|23,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:28:47 31-10-2025
|39,18722
|28,24083
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:28:47 31-10-2025
|39,1527
|28,2188
|12,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:27:36 31-10-2025
|39,27639
|28,10583
|7
|1,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:26:26 31-10-2025
|39,1163
|28,2992
|16,4
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:24:33 31-10-2025
|39,1262
|28,24
|12,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:24:09 31-10-2025
|39,19611
|28,22361
|9,81
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:24:08 31-10-2025
|39,189
|28,2137
|12,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:19:34 31-10-2025
|39,15389
|28,29972
|4,56
|2,5
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:19:33 31-10-2025
|39,1652
|28,3032
|12,4
|2,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:19:04 31-10-2025
|39,1688
|28,2688
|14,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:18:33 31-10-2025
|39,17417
|28,19361
|7
|2,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:18:32 31-10-2025
|39,2007
|28,2083
|12,9
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:17:57 31-10-2025
|39,1852
|28,2097
|23,6
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:17:05 31-10-2025
|39,2465
|29,0288
|15,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:11:30 31-10-2025
|39,16889
|28,30444
|13,67
|2,2
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:11:30 31-10-2025
|39,1822
|28,3073
|11,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:10:32 31-10-2025
|39,19639
|28,2575
|10,38
|2,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:10:32 31-10-2025
|39,205
|28,2387
|12,1
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:02:01 31-10-2025
|39,20389
|28,92194
|7,02
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:02:00 31-10-2025
|39,2472
|29,0018
|10,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:58:05 31-10-2025
|39,20306
|29,00667
|11,33
|1,7
|KICIR-SIMAV (KUTAHYA)
|07:58:03 31-10-2025
|39,2582
|28,7585
|7,5
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|07:56:35 31-10-2025
|39,2487
|29,0688
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:54:43 31-10-2025
|39,12694
|28,31694
|5,5
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:54:41 31-10-2025
|39,1633
|28,293
|14,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:50:35 31-10-2025
|39,22167
|29,00111
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:50:35 31-10-2025
|39,2277
|29,0047
|11,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:47 31-10-2025
|39,19722
|28,15861
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:43:23 31-10-2025
|39,1667
|28,0833
|9,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:55 31-10-2025
|39,17417
|28,17139
|5,13
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:53 31-10-2025
|39,1703
|28,1692
|11,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:39:53 31-10-2025
|39,19083
|28,20333
|16,11
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:35:07 31-10-2025
|39,16861
|28,21806
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:35:06 31-10-2025
|39,1898
|28,2017
|16,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:31:57 31-10-2025
|39,1725
|28,21667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:22:03 31-10-2025
|39,21417
|28,17111
|13,1
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:22:03 31-10-2025
|39,2062
|28,1495
|14,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:18:50 31-10-2025
|39,18361
|28,23806
|12,9
|4,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:18:50 31-10-2025
|39,192
|28,2175
|13,7
|4,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:17 31-10-2025
|39,10889
|28,28083
|7,03
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:13:17 31-10-2025
|39,1612
|28,2432
|15,7
|1,6
|Kırkağaç (Manisa)
|07:10:17 31-10-2025
|39,25889
|27,79861
|7
|2,1
|CEVIRCEK-SOMA (MANISA)
|07:10:17 31-10-2025
|39,2527
|27,7645
|13,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:06:28 31-10-2025
|39,19306
|28,17722
|7
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:06:28 31-10-2025
|39,1553
|28,1427
|15,7
|2,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:04:22 31-10-2025
|39,198
|28,2667
|10
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:04:21 31-10-2025
|39,20528
|28,27778
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:19 31-10-2025
|39,22389
|28,14667
|7,82
|1,7
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:03:19 31-10-2025
|39,216
|28,1388
|15,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:02:19 31-10-2025
|39,15028
|28,28722
|7,02
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:02:19 31-10-2025
|39,1493
|28,291
|15,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:00:07 31-10-2025
|39,20667
|28,21
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:00:07 31-10-2025
|39,1922
|28,2123
|11,8
|1,3
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|06:57:45 31-10-2025
|37,0908
|28,6015
|11,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:55:51 31-10-2025
|39,18222
|28,15722
|10,8
|3,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:55:51 31-10-2025
|39,1953
|28,1407
|13,7
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:51:59 31-10-2025
|39,19639
|28,155
|7
|3,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:51:59 31-10-2025
|39,1968
|28,1277
|14,8
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:49:14 31-10-2025
|39,20417
|28,14889
|7
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:49:14 31-10-2025
|39,1913
|28,1285
|13,1
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:29 31-10-2025
|39,11833
|28,31694
|7,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:43:56 31-10-2025
|39,16806
|28,15389
|11,77
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:43:55 31-10-2025
|39,1618
|28,142
|17,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:39:54 31-10-2025
|39,19139
|28,13528
|7
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:39:54 31-10-2025
|39,1862
|28,1223
|12,7
|2,2
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|06:38:59 31-10-2025
|39,0843
|28,254
|17,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:35:12 31-10-2025
|39,17639
|28,15972
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:35:12 31-10-2025
|39,1822
|28,1648
|10
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:10 31-10-2025
|39,18194
|28,23694
|12,51
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:32:10 31-10-2025
|39,1452
|28,2578
|19,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:31:03 31-10-2025
|39,20417
|28,16639
|5,93
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:27:36 31-10-2025
|39,17944
|28,25861
|5,56
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:27:36 31-10-2025
|39,1622
|28,2378
|9,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:23:23 31-10-2025
|39,19306
|28,28722
|6,34
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:23:22 31-10-2025
|39,182
|28,2548
|15,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:19:36 31-10-2025
|39,12167
|28,29056
|7,26
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:16:01 31-10-2025
|39,1925
|28,23667
|7,01
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:16:01 31-10-2025
|39,1865
|28,2065
|16,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:14:07 31-10-2025
|39,19333
|28,29222
|5,59
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:14:06 31-10-2025
|39,173
|28,2567
|17,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:11:31 31-10-2025
|39,19167
|28,12722
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:11:30 31-10-2025
|39,1687
|28,0978
|12,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:10:13 31-10-2025
|39,19
|28,2825
|7
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:10:12 31-10-2025
|39,0948
|28,2092
|11,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:06:34 31-10-2025
|39,1675
|28,23944
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:51 31-10-2025
|39,18694
|28,26306
|7,74
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:04:50 31-10-2025
|39,1818
|28,253
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:02:22 31-10-2025
|39,20222
|28,15194
|7,04
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:27 31-10-2025
|39,09639
|28,14361
|10,43
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:00:25 31-10-2025
|39,1382
|28,1365
|17,4
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:57:37 31-10-2025
|39,1688
|28,1287
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:54:27 31-10-2025
|39,1775
|28,26083
|14,49
|3,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:54:26 31-10-2025
|39,1675
|28,245
|15,7
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:49:06 31-10-2025
|39,23889
|28,14
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:49:05 31-10-2025
|39,2058
|28,1422
|10,6
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:48:30 31-10-2025
|39,0925
|28,1855
|14,1
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:46:27 31-10-2025
|39,1657
|28,0967
|5
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:38:53 31-10-2025
|39,1882
|28,1428
|9,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:38 31-10-2025
|39,20944
|28,17556
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:33:38 31-10-2025
|39,1795
|28,1267
|17,8
|2
|ARKUM-SILIFKE (MERSIN)
|05:33:05 31-10-2025
|36,3263
|34,0593
|4,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:30:32 31-10-2025
|39,1275
|28,16222
|12,95
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:30:31 31-10-2025
|39,153
|28,138
|15,7
|3,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:15 31-10-2025
|39,2082
|28,1672
|3,5
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:24:31 31-10-2025
|39,13139
|28,29306
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:24:31 31-10-2025
|39,1485
|28,2645
|18,9
|1,6
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:25 31-10-2025
|39,2582
|28,0593
|11,2
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:21:44 31-10-2025
|39,17
|28,144
|13
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:19:21 31-10-2025
|39,20333
|28,15139
|15,84
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:19:19 31-10-2025
|39,1958
|28,1535
|17,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:17:41 31-10-2025
|39,16722
|28,25028
|7
|2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:17:41 31-10-2025
|39,1468
|28,2617
|17,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:55 31-10-2025
|39,19972
|28,33028
|7
|1,2
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:55 31-10-2025
|39,1913
|28,3355
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:11:31 31-10-2025
|39,16972
|28,20139
|7
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:11:31 31-10-2025
|39,1735
|28,1847
|9,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:07:41 31-10-2025
|39,17139
|28,255
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [15.69 km] Erdek (Balıkesir)
|05:04:50 31-10-2025
|40,62611
|28,02444
|7
|2,8
|MARMARA DENIZI
|05:04:46 31-10-2025
|40,7868
|28,0023
|9,9
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:55 31-10-2025
|39,20389
|28,15167
|7
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:54 31-10-2025
|39,21
|28,1387
|18,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:19 31-10-2025
|39,18972
|28,18806
|7
|1,2
|ARPAALAN-MESUDIYE (ORDU)
|04:54:12 31-10-2025
|40,3513
|37,8868
|4,7
|1,4
|AKDENIZ
|04:53:43 31-10-2025
|35,6542
|30,7562
|6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:46:10 31-10-2025
|39,20111
|28,17333
|7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:46:09 31-10-2025
|39,1845
|28,1462
|9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:41:50 31-10-2025
|39,17889
|28,16083
|7
|1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:37:54 31-10-2025
|39,1288
|28,2998
|12,5
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:34:49 31-10-2025
|39,1943
|28,2058
|5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:34:33 31-10-2025
|39,23306
|28,15778
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:34:33 31-10-2025
|39,208
|28,1582
|14,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:29:07 31-10-2025
|39,17278
|28,205
|5,6
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:29:07 31-10-2025
|39,1698
|28,1633
|11,7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:25:56 31-10-2025
|39,157
|28,2377
|10,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:24:33 31-10-2025
|39,20083
|28,23417
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:24:32 31-10-2025
|39,179
|28,2247
|16,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:23:43 31-10-2025
|39,17139
|28,09417
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:23:41 31-10-2025
|39,1567
|28,0883
|5
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:21:28 31-10-2025
|39,1322
|28,17
|11,7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:20:04 31-10-2025
|39,17833
|28,25389
|7
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:20:04 31-10-2025
|39,1733
|28,226
|17
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:14:28 31-10-2025
|39,1767
|28,23
|15,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:12:43 31-10-2025
|39,18694
|28,23194
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:12:43 31-10-2025
|39,1612
|28,1895
|16,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:08:28 31-10-2025
|39,17528
|28,21139
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:08:28 31-10-2025
|39,1835
|28,1438
|8,8
|1,3
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:06:47 31-10-2025
|39,1513
|28,306
|17,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:06:25 31-10-2025
|39,14
|28,23556
|7,51
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:06:23 31-10-2025
|39,184
|28,175
|18,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:02:56 31-10-2025
|39,18972
|28,15472
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:02:55 31-10-2025
|39,1547
|28,1285
|17,1
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|04:01:04 31-10-2025
|38,17167
|38,58111
|7
|1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:00:48 31-10-2025
|39,1093
|28,277
|19,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:58:27 31-10-2025
|39,16806
|28,30667
|7
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:58:27 31-10-2025
|39,1488
|28,303
|9,5
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:54:43 31-10-2025
|39,1752
|28,2042
|10
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:51:41 31-10-2025
|39,1107
|28,1643
|15,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:51:20 31-10-2025
|39,22
|28,12222
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:51:20 31-10-2025
|39,1988
|28,0843
|10
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:48:44 31-10-2025
|39,2092
|28,1517
|13,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:46:42 31-10-2025
|39,22472
|28,11917
|6,99
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:46:42 31-10-2025
|39,2005
|28,1005
|9,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:46:21 31-10-2025
|39,24
|28,14389
|9,18
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:46:20 31-10-2025
|39,1822
|28,1122
|13,6
|2,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:40:31 31-10-2025
|37,47333
|37,20278
|7
|3,6
|BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:40:31 31-10-2025
|37,4583
|37,2067
|6,2
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:13 31-10-2025
|39,195
|28,17083
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:13 31-10-2025
|39,1933
|28,084
|9,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:05 31-10-2025
|39,16944
|28,26194
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:37:04 31-10-2025
|39,1285
|28,2367
|13,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:33:52 31-10-2025
|39,22111
|28,15889
|7
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:33:52 31-10-2025
|39,2223
|28,1282
|9,4
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:33:20 31-10-2025
|39,1383
|28,243
|16
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:31:30 31-10-2025
|39,17722
|28,26833
|6,48
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:31:29 31-10-2025
|39,1587
|28,2422
|14,4
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:26:50 31-10-2025
|39,2245
|28,1702
|7,6
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:25:54 31-10-2025
|39,1655
|28,279
|8,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:22:12 31-10-2025
|39,16889
|28,29167
|7
|2,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:22:12 31-10-2025
|39,159
|28,271
|9
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:21:17 31-10-2025
|39,18944
|28,20778
|6,72
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:21:17 31-10-2025
|39,1915
|28,1987
|8
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:15:12 31-10-2025
|39,1828
|28,12
|20,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:13:43 31-10-2025
|39,23361
|28,12694
|7
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:13:42 31-10-2025
|39,2078
|28,1192
|15,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:08:55 31-10-2025
|39,19167
|28,1375
|17,11
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:35 31-10-2025
|39,19306
|28,235
|7
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:05:48 31-10-2025
|39,2332
|28,995
|10,8
|1,6
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|03:03:37 31-10-2025
|39,088
|28,084
|15,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:03:35 31-10-2025
|39,20111
|28,23444
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:01:12 31-10-2025
|39,1582
|28,1748
|22,1
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:54:13 31-10-2025
|37,8175
|36,50806
|7
|2,3
|ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:54:13 31-10-2025
|37,7265
|36,4418
|5,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:49:24 31-10-2025
|39,24306
|28,14056
|7
|2,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:49:19 31-10-2025
|39,1968
|28,2032
|12,9
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:40:55 31-10-2025
|39,21833
|28,12944
|14,55
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:55 31-10-2025
|39,2025
|28,1308
|5,1
|3,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:37:38 31-10-2025
|39,1578
|28,1742
|14,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:37:17 31-10-2025
|39,21167
|28,17167
|15,64
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:37:17 31-10-2025
|39,2157
|28,1737
|8,6
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:34:01 31-10-2025
|39,1702
|28,282
|11,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:31:01 31-10-2025
|39,20028
|28,26028
|5,57
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:31:00 31-10-2025
|39,1652
|28,2223
|14,6
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|02:20:56 31-10-2025
|39,185
|27,96667
|7
|2,1
|YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
|02:20:56 31-10-2025
|39,1557
|27,934
|9,5
|1,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:17:58 31-10-2025
|39,1473
|28,2713
|9,1
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:36 31-10-2025
|39,2097
|28,1317
|12,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:36 31-10-2025
|39,15722
|28,26944
|6,89
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:34 31-10-2025
|39,1627
|28,2653
|18,9
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|02:13:31 31-10-2025
|39,19278
|27,96611
|10,12
|1,7
|YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
|02:13:31 31-10-2025
|39,1633
|27,9478
|9,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:11:32 31-10-2025
|39,16111
|28,32472
|5,53
|1,8
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:11:31 31-10-2025
|39,1617
|28,3302
|13,6
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:03:03 31-10-2025
|39,1725
|28,0837
|4,9
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:03:02 31-10-2025
|39,2
|28,1025
|9,53
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:58:46 31-10-2025
|39,20333
|28,17472
|6,15
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:58:46 31-10-2025
|39,2027
|28,1635
|11,1
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:52:54 31-10-2025
|39,171
|28,2458
|10
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:52:53 31-10-2025
|39,17972
|28,29472
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:52:04 31-10-2025
|39,1525
|28,28389
|6,17
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:47:29 31-10-2025
|39,19583
|28,18056
|15,06
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:47:28 31-10-2025
|39,1883
|28,1795
|9,6
|1,4
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:44:45 31-10-2025
|39,1568
|28,3065
|8,4
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:44:23 31-10-2025
|39,1355
|28,1392
|11,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:37:11 31-10-2025
|39,20806
|28,13778
|6,11
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:37:11 31-10-2025
|39,2248
|28,1353
|8,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:33:42 31-10-2025
|39,225
|28,04528
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:33:42 31-10-2025
|39,1688
|28,0817
|8,9
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:31:42 31-10-2025
|39,1542
|28,1698
|4,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:29:39 31-10-2025
|39,19861
|28,175
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:29:39 31-10-2025
|39,1878
|28,1445
|11,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:28:49 31-10-2025
|39,20167
|28,16139
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:28:49 31-10-2025
|39,2033
|28,1697
|11,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:25:25 31-10-2025
|39,19278
|28,28833
|16,81
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:25:23 31-10-2025
|39,186
|28,2692
|9,5
|1,4
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|01:21:48 31-10-2025
|39,0702
|28,0865
|19,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:18:37 31-10-2025
|39,15278
|28,18278
|7,05
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:18:36 31-10-2025
|39,1788
|28,1857
|18,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:10:38 31-10-2025
|39,22667
|28,11083
|7,56
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:10:37 31-10-2025
|39,1612
|28,0995
|12,4
|1,6
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|01:08:27 31-10-2025
|37,7385
|36,0377
|5,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:06:19 31-10-2025
|39,16556
|28,18028
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:02:45 31-10-2025
|39,20556
|28,105
|6,39
|0,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:59:58 31-10-2025
|39,1655
|28,2345
|5,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:59:39 31-10-2025
|39,22306
|28,13611
|5,25
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:59:38 31-10-2025
|39,2293
|28,0967
|8,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:56:17 31-10-2025
|39,20639
|28,24056
|7,01
|2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:56:17 31-10-2025
|39,1892
|28,2292
|4,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:43 31-10-2025
|39,20528
|28,24194
|15,1
|2,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:55:43 31-10-2025
|39,1902
|28,2217
|5,3
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:54:41 31-10-2025
|39,17306
|28,16722
|6,13
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:52:42 31-10-2025
|39,21028
|28,17278
|5,56
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:53 31-10-2025
|39,19167
|28,23361
|7,01
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:49:53 31-10-2025
|39,1698
|28,2517
|12,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:48:09 31-10-2025
|39,15278
|28,25194
|7
|2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:48:09 31-10-2025
|39,105
|28,2452
|19,8
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:47:41 31-10-2025
|39,141
|28,174
|19,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:47:12 31-10-2025
|39,13472
|28,28028
|6,64
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:47:12 31-10-2025
|39,129
|28,2632
|13
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:40:15 31-10-2025
|39,15167
|28,2775
|10,37
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:38:29 31-10-2025
|39,19639
|28,19028
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:38:29 31-10-2025
|39,1877
|28,2082
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:37:35 31-10-2025
|39,24139
|28,1575
|5,94
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:34:09 31-10-2025
|39,21417
|28,29111
|7
|1,2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:34:09 31-10-2025
|39,2193
|28,2168
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:30:59 31-10-2025
|39,19639
|28,13972
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:30:59 31-10-2025
|39,167
|28,1212
|9,4
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Buldan (Denizli)
|00:11:52 01-11-2025
|38,20917
|28,87722
|6,53
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:09:58 01-11-2025
|39,16389
|28,23972
|6,01
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:05:27 01-11-2025
|39,18389
|28,22111
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:49:36 31-10-2025
|39,1472
|28,2373
|11,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:28:47 31-10-2025
|39,14444
|28,21472
|7
|3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:28:46 31-10-2025
|39,1398
|28,2045
|9,2
|3,1
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|23:19:32 31-10-2025
|39,081
|28,2203
|12,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:12:55 31-10-2025
|39,19028
|28,23639
|7,01
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:12:55 31-10-2025
|39,1545
|28,233
|12,9
|1,6
|DUTLUCA-GORDES (MANISA)
|23:11:51 31-10-2025
|39,0777
|28,2647
|16,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:08:10 31-10-2025
|39,18722
|28,24528
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:08:10 31-10-2025
|39,1638
|28,22
|10,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:55 31-10-2025
|39,20639
|28,13861
|7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:03:54 31-10-2025
|39,1585
|28,125
|11,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:59:27 31-10-2025
|39,19417
|28,14222
|7
|2,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|22:59:27 31-10-2025
|39,1452
|28,0937
|10,7
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:58:57 31-10-2025
|39,1475
|28,2322
|12
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:58:56 31-10-2025
|39,17917
|28,25361
|5,71
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:46:54 31-10-2025
|39,16667
|28,21278
|5,1
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:46:54 31-10-2025
|39,1862
|28,1923
|10
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:44:33 31-10-2025
|39,1455
|28,2097
|10,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:32 31-10-2025
|39,18361
|28,25528
|5,77
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:38:24 31-10-2025
|39,18528
|28,18056
|5,14
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:38:24 31-10-2025
|39,1777
|28,1453
|10,4
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:25:24 31-10-2025
|39,1305
|28,2423
|12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:24:07 31-10-2025
|39,16944
|28,30889
|7,91
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:21:23 31-10-2025
|39,16694
|28,25083
|7
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:21:23 31-10-2025
|39,1723
|28,2553
|9,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:19:17 31-10-2025
|39,21833
|28,18972
|7
|0,8
|Akdeniz - [33.53 km] Seydikemer (Muğla)
|22:18:31 31-10-2025
|36,23472
|28,89361
|6,55
|1,4
|Şemdinli (Hakkari)
|22:12:48 31-10-2025
|37,37222
|44,64778
|7
|2,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:12:28 31-10-2025
|39,1138
|28,2192
|9,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:12:27 31-10-2025
|39,1325
|28,21861
|6,81
|2,2
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|22:10:43 31-10-2025
|39,0828
|28,2592
|13,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:09:55 31-10-2025
|39,18778
|28,14972
|7,22
|1,2
|Akdeniz - [41.57 km] Kaş (Antalya)
|22:07:10 31-10-2025
|35,82278
|29,565
|7,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:25 31-10-2025
|39,17028
|28,29111
|7
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:24 31-10-2025
|39,1415
|28,3095
|21,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:02 31-10-2025
|39,2175
|28,09972
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:01:56 31-10-2025
|39,21972
|28,18528
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:01:56 31-10-2025
|39,2007
|28,1953
|9,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:55:01 31-10-2025
|39,18639
|28,15583
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:55:01 31-10-2025
|39,1623
|28,1078
|10,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:49:54 31-10-2025
|39,19361
|28,26722
|6,98
|1,2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:49:54 31-10-2025
|39,1477
|28,2775
|12,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:49:01 31-10-2025
|39,1875
|28,2
|7,01
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:44:58 31-10-2025
|39,16139
|28,25722
|6,83
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:44:57 31-10-2025
|39,1733
|28,2383
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:42:48 31-10-2025
|39,18694
|28,25444
|7,01
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:47 31-10-2025
|39,1367
|28,1938
|18,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:40:34 31-10-2025
|39,14944
|28,27778
|6,97
|1,3
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:40:33 31-10-2025
|39,173
|28,2603
|10,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:37:26 31-10-2025
|39,18028
|28,25556
|7,03
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:37:25 31-10-2025
|39,1807
|28,2398
|9,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:31:55 31-10-2025
|39,11722
|28,16056
|7,03
|0,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:31:55 31-10-2025
|39,109
|28,1607
|13,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:26:41 31-10-2025
|39,23417
|28,14889
|7
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:26:41 31-10-2025
|39,2138
|28,1285
|9,5
|1,5
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|21:25:14 31-10-2025
|39,0887
|28,2228
|12,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:13 31-10-2025
|39,13556
|28,22389
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:20:59 31-10-2025
|39,15833
|28,25528
|6,99
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:20:59 31-10-2025
|39,147
|28,2287
|14,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:19:01 31-10-2025
|39,17611
|28,30694
|7
|2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:19:00 31-10-2025
|39,1643
|28,296
|14,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:16:35 31-10-2025
|39,22194
|28,17444
|7
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:16:35 31-10-2025
|39,1832
|28,1368
|8,2
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:14:40 31-10-2025
|39,1825
|28,1765
|10
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:10:52 31-10-2025
|39,115
|28,24139
|6,88
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:05:43 31-10-2025
|39,24444
|28,12944
|7,02
|0,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:03:02 31-10-2025
|39,181
|28,0557
|9,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:03:01 31-10-2025
|39,24389
|28,13083
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:00:12 31-10-2025
|39,15917
|28,19611
|6,61
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:00:11 31-10-2025
|39,1537
|28,134
|9,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:53:45 31-10-2025
|39,20444
|28,16972
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:51:26 31-10-2025
|39,15778
|28,29639
|6,77
|1,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:51:25 31-10-2025
|39,143
|28,281
|14,1
|2,3
|Yedisu (Bingöl)
|20:47:40 31-10-2025
|39,44139
|40,35222
|7,01
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:40:39 31-10-2025
|39,142
|28,1698
|15,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:40:38 31-10-2025
|39,18639
|28,21528
|5,57
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:38:53 31-10-2025
|39,17639
|28,16472
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:32:56 31-10-2025
|39,185
|28,25722
|7
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:31:06 31-10-2025
|39,1407
|28,1958
|15,4
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:31:05 31-10-2025
|39,14
|28,22389
|6,15
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:28:08 31-10-2025
|39,27083
|28,14222
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:26:45 31-10-2025
|39,14583
|28,1675
|6,99
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:31 31-10-2025
|39,18444
|28,14333
|7
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:22:10 31-10-2025
|39,1273
|28,2982
|8,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:22:09 31-10-2025
|39,15028
|28,29861
|5,86
|1,8
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|20:19:36 31-10-2025
|39,0357
|28,2125
|26,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:19:34 31-10-2025
|39,22333
|28,17278
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:53 31-10-2025
|39,24194
|28,14167
|7
|1,6
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:53 31-10-2025
|39,255
|28,1183
|11,1
|1,5
|CITAK-AKHISAR (MANISA)
|20:14:29 31-10-2025
|38,9593
|28,1427
|22,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:14:25 31-10-2025
|39,22361
|28,20861
|7
|1,7
|BALIKLI-GORDES (MANISA)
|20:14:13 31-10-2025
|38,843
|28,1913
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:14:10 31-10-2025
|39,13139
|28,285
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:56 31-10-2025
|39,10944
|28,33139
|6,98
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:51:06 31-10-2025
|39,15917
|28,25194
|6,98
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:47:01 31-10-2025
|39,19444
|28,26028
|6,93
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:45:04 31-10-2025
|39,20194
|28,17194
|6,99
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:45:03 31-10-2025
|39,1945
|28,1178
|12,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:41:11 31-10-2025
|39,17417
|28,25583
|6,99
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:40:37 31-10-2025
|39,14722
|28,16944
|6,94
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:35:11 31-10-2025
|39,225
|28,18417
|6,97
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:35:09 31-10-2025
|39,1807
|28,1335
|12,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:33:06 31-10-2025
|39,2325
|28,04889
|6,95
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:28:29 31-10-2025
|39,12333
|28,29056
|7,06
|1,7
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:28:29 31-10-2025
|39,096
|28,2778
|14,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:18:04 31-10-2025
|39,15222
|28,18139
|6,96
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:17:33 31-10-2025
|39,13583
|28,18528
|6,82
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:17:03 31-10-2025
|39,21861
|28,18111
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:15:43 31-10-2025
|39,16167
|28,165
|7
|1,2
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.55 km] Dikili (İzmir)
|19:13:23 31-10-2025
|38,89472
|26,90889
|5,24
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:10:03 31-10-2025
|39,18611
|28,25083
|6,99
|1,9
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:10:02 31-10-2025
|39,2028
|28,2765
|12,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:04:16 31-10-2025
|39,23556
|28,20889
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:21 31-10-2025
|39,17528
|28,17389
|6,46
|2,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:21 31-10-2025
|39,1723
|28,1438
|14,7
|2,9
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|18:49:56 31-10-2025
|39,162
|28,0737
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:49:55 31-10-2025
|39,2025
|28,22556
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|18:44:06 31-10-2025
|38,21611
|39,04944
|6,94
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:43:47 31-10-2025
|39,18167
|28,15028
|7
|2,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:43:46 31-10-2025
|39,198
|28,1312
|9,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:42:51 31-10-2025
|39,17611
|28,17389
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:42:50 31-10-2025
|39,193
|28,0893
|16,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:35:02 31-10-2025
|39,19083
|28,23556
|7
|3,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:35:01 31-10-2025
|39,1965
|28,2257
|13,2
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:31:24 31-10-2025
|39,14722
|28,25361
|5,55
|2,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:31:24 31-10-2025
|39,1473
|28,2385
|13,8
|2,4
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|18:25:17 31-10-2025
|37,6988
|36,0793
|5,8
|1,9
|Sumbas (Osmaniye)
|18:25:16 31-10-2025
|37,72556
|36,09222
|7,02
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:35 31-10-2025
|39,20361
|28,18
|7
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:35 31-10-2025
|39,1855
|28,1533
|10,3
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:21:03 31-10-2025
|39,18611
|28,16417
|7,01
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:21:03 31-10-2025
|39,1182
|28,1392
|13,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:19:41 31-10-2025
|39,27972
|28,13639
|7
|1,8
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:19:41 31-10-2025
|39,2975
|28,1813
|10,9
|2
|Delice (Kırıkkale)
|18:13:07 31-10-2025
|39,97528
|34,00278
|10,44
|1
|YENIYAPAN-DELICE (KIRIKKALE)
|18:13:06 31-10-2025
|39,8238
|34,109
|23,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:12:19 31-10-2025
|39,19972
|28,20111
|5,76
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:12:19 31-10-2025
|39,1735
|28,1782
|14,2
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:06:02 31-10-2025
|39,161
|28,1703
|5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:06:01 31-10-2025
|39,18333
|28,23167
|9
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:49:48 31-10-2025
|39,21722
|28,21694
|7
|1
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:49:48 31-10-2025
|39,18
|28,3037
|19,1
|1,2
|FUNDACIK-GORDES (MANISA)
|17:48:17 31-10-2025
|39,014
|28,1692
|15,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:48:14 31-10-2025
|39,21861
|28,19333
|7
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:41:56 31-10-2025
|39,1055
|28,2267
|21,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:41:55 31-10-2025
|39,21139
|28,24389
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:37:37 31-10-2025
|39,20278
|28,17528
|7
|1,3
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|17:37:34 31-10-2025
|38,9872
|28,0113
|9,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:30:55 31-10-2025
|39,17722
|28,2575
|4,05
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:30:55 31-10-2025
|39,1735
|28,236
|15,7
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:28:09 31-10-2025
|39,17583
|28,30861
|7
|2,6
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:28:09 31-10-2025
|39,1668
|28,2998
|15
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:25:49 31-10-2025
|39,18556
|28,3025
|7
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:25:49 31-10-2025
|39,1227
|28,3038
|20,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:24:31 31-10-2025
|39,20833
|28,14917
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:24:31 31-10-2025
|39,1768
|28,2065
|11,2
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:22:49 31-10-2025
|38,30722
|37,30833
|7
|2,6
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:22:47 31-10-2025
|38,3353
|37,28
|5
|2,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:22:35 31-10-2025
|39,1692
|28,2243
|7,9
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:22:34 31-10-2025
|39,19389
|28,14194
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:15:47 31-10-2025
|39,18333
|28,10639
|7
|1
|SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
|17:15:43 31-10-2025
|38,9553
|28,0117
|28
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:09:50 31-10-2025
|39,1967
|28,2382
|7,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:09:49 31-10-2025
|39,20389
|28,23889
|4,36
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:03:31 31-10-2025
|39,20806
|28,17917
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:58:22 31-10-2025
|39,26111
|28,13833
|7
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:58:22 31-10-2025
|39,236
|28,0862
|10,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:54:25 31-10-2025
|39,18972
|28,17028
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:51:25 31-10-2025
|39,2075
|28,19722
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:51:24 31-10-2025
|39,1975
|28,1798
|5,4
|1,4
|KARLIOVA (BINGOL)
|16:49:08 31-10-2025
|39,3105
|41,0273
|20,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:48:25 31-10-2025
|39,24278
|28,16417
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:46:36 31-10-2025
|39,18111
|28,20444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:44:55 31-10-2025
|39,17278
|28,22
|7
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:44:54 31-10-2025
|39,1258
|28,2595
|17,8
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|16:41:10 31-10-2025
|38,18778
|38,67556
|7
|2,2
|ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)
|16:41:09 31-10-2025
|38,1995
|38,6792
|3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:40:46 31-10-2025
|39,20833
|28,22528
|7
|1,7
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:40:44 31-10-2025
|39,2188
|28,3073
|5,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:38:33 31-10-2025
|39,21167
|28,18694
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:38:32 31-10-2025
|39,1397
|28,1225
|26,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:38:11 31-10-2025
|39,205
|28,17889
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:38:10 31-10-2025
|39,1695
|28,1583
|16,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:37:05 31-10-2025
|39,17222
|28,25472
|7
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:37:05 31-10-2025
|39,1723
|28,246
|12,5
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|16:36:45 31-10-2025
|38,26944
|38,73389
|13,43
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:35:56 31-10-2025
|39,24083
|28,19056
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:35:56 31-10-2025
|39,2087
|28,1275
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:32:14 31-10-2025
|39,19
|28,26694
|7
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:32:13 31-10-2025
|39,1885
|28,2583
|10,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:29:00 31-10-2025
|39,2025
|28,15944
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:26:38 31-10-2025
|39,2283
|28,9768
|10
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:39 31-10-2025
|39,20194
|28,1325
|7
|1,4
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|16:24:39 31-10-2025
|39,1863
|28,006
|8,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:23:06 31-10-2025
|39,20333
|28,20639
|0,37
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:21:19 31-10-2025
|39,20694
|28,18417
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:21:18 31-10-2025
|39,2248
|28,169
|7,1
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.31 16:20:14)
|16:20:15 31-10-2025
|39,1462
|28,2487
|19,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:18:57 31-10-2025
|39,16139
|28,25361
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:16:29 31-10-2025
|39,17861
|28,25278
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:16:25 31-10-2025
|39,1277
|28,1428
|4,7
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:14:42 31-10-2025
|39,1378
|28,2538
|11,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:14:40 31-10-2025
|39,17111
|28,22972
|6,28
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:13:27 31-10-2025
|39,17333
|28,2575
|5,29
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:11:05 31-10-2025
|39,21417
|28,18083
|7
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:11:05 31-10-2025
|39,1837
|28,1465
|10,9
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:07:58 31-10-2025
|39,21056
|28,19222
|6,53
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:06:23 31-10-2025
|39,1452
|28,2948
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:06:22 31-10-2025
|39,17444
|28,25528
|5,63
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:59:29 31-10-2025
|39,24778
|28,12694
|7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:55:58 31-10-2025
|39,2338
|28,1407
|7,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:57 31-10-2025
|39,2225
|28,16444
|7
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:53:32 31-10-2025
|39,1148
|28,2958
|10,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:53:31 31-10-2025
|39,17667
|28,29444
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:48:39 31-10-2025
|39,1943
|28,1352
|8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:48:38 31-10-2025
|39,22278
|28,16611
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:47:19 31-10-2025
|39,24111
|28,16
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:45:24 31-10-2025
|39,24139
|28,14111
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|15:41:54 31-10-2025
|38,57
|39,13556
|7,46
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:41:32 31-10-2025
|39,17333
|28,25472
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:39:25 31-10-2025
|39,16028
|28,24417
|4,22
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:39:25 31-10-2025
|39,1493
|28,2392
|10,7
|2,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:37:15 31-10-2025
|39,2112
|28,1378
|10,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:37:14 31-10-2025
|39,21167
|28,17056
|4,03
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:30:16 31-10-2025
|39,16694
|28,27
|6,63
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:28:20 31-10-2025
|39,2475
|28,18639
|7
|1,4
|YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
|15:28:20 31-10-2025
|39,1472
|27,9252
|18
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:26:09 31-10-2025
|39,195
|28,16639
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:23:43 31-10-2025
|39,20806
|28,20278
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:20:02 31-10-2025
|39,26
|28,1625
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:17:06 31-10-2025
|39,18694
|28,26917
|7
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:17:06 31-10-2025
|39,1417
|28,2703
|11,9
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:16:13 31-10-2025
|39,19139
|28,29694
|7
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:16:12 31-10-2025
|39,1298
|28,292
|28,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:08:11 31-10-2025
|39,20833
|28,29528
|6,03
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:07:38 31-10-2025
|39,1975
|28,20667
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:07:37 31-10-2025
|39,1902
|28,079
|16,8
|1,8
|EGE DENIZI
|15:06:41 31-10-2025
|38,6815
|25,4757
|3
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:02:35 31-10-2025
|39,17944
|28,2875
|7
|2,6
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:02:35 31-10-2025
|39,171
|28,3067
|12,8
|3
|MARMARA DENIZI
|15:02:18 31-10-2025
|40,7712
|28,0007
|19
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:58:20 31-10-2025
|39,19
|28,29222
|5,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:54:11 31-10-2025
|39,18083
|28,19139
|7
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|14:54:11 31-10-2025
|39,1355
|28,0237
|13,1
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:54:11 31-10-2025
|39,1322
|28,1623
|14,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:53:33 31-10-2025
|39,22333
|28,17389
|7
|1,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:53:32 31-10-2025
|39,2317
|28,1825
|10,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:51:47 31-10-2025
|39,18972
|28,29639
|7
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:44:28 31-10-2025
|39,235
|28,13194
|5,72
|2,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|14:44:09 31-10-2025
|38,06556
|37,375
|7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:43:21 31-10-2025
|39,18694
|28,14556
|7
|1,1
|ULUPINAR-AKHISAR (MANISA)
|14:43:21 31-10-2025
|38,9282
|27,9748
|23,8
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:41:37 31-10-2025
|39,18611
|28,2675
|4,68
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:39:51 31-10-2025
|39,225
|28,20583
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:39:51 31-10-2025
|39,1928
|28,1957
|9,8
|2,2
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|14:38:27 31-10-2025
|36,4905
|27,1022
|4,3
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:32:57 31-10-2025
|39,19694
|28,23556
|6,66
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:27:20 31-10-2025
|39,17167
|28,21167
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:27:20 31-10-2025
|39,1795
|28,2305
|11,6
|1,5
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:23:13 31-10-2025
|39,139
|28,3595
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:22:47 31-10-2025
|39,17694
|28,17111
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:22:45 31-10-2025
|39,1668
|28,1658
|12,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:17 31-10-2025
|39,22389
|28,14
|7
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:17 31-10-2025
|39,1947
|28,1117
|11,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:03 31-10-2025
|39,22389
|28,20861
|7
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:02 31-10-2025
|39,213
|28,178
|12
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:13:44 31-10-2025
|39,19917
|28,21167
|7
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:13:44 31-10-2025
|39,1775
|28,1697
|13,9
|2,5
|KIRIKLAR-BUCA (IZMIR)
|14:07:29 31-10-2025
|38,3642
|27,3168
|5,3
|1,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:04:47 31-10-2025
|39,2268
|28,1938
|13,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:04:46 31-10-2025
|39,20444
|28,17694
|4,91
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:02:15 31-10-2025
|39,17389
|28,23139
|7
|0,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:02:15 31-10-2025
|39,1363
|28,2537
|13,5
|1,4
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:59:49 31-10-2025
|39,231
|28,246
|5,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:57:32 31-10-2025
|39,19694
|28,30306
|7
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:57:32 31-10-2025
|39,1875
|28,2837
|10,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:54:01 31-10-2025
|39,20194
|28,13972
|7,02
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:51:46 31-10-2025
|39,1748
|28,2393
|10,2
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:51:45 31-10-2025
|39,18361
|28,26417
|7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:48:18 31-10-2025
|39,175
|28,25583
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|13:46:06 31-10-2025
|38,29361
|38,36
|0,49
|1,4
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:41:44 31-10-2025
|39,1535
|28,3527
|17,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:41:09 31-10-2025
|39,18389
|28,25472
|5,53
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:36:31 31-10-2025
|39,1477
|28,2592
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:36:30 31-10-2025
|39,17056
|28,2525
|7
|1,7
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|13:35:32 31-10-2025
|39,0425
|28,128
|1,8
|1,8
|Gördes (Manisa)
|13:35:28 31-10-2025
|39,09278
|28,25056
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:33:56 31-10-2025
|39,21944
|28,22389
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:33:56 31-10-2025
|39,1728
|28,1922
|11,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:33:18 31-10-2025
|39,21
|28,17583
|7
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:33:17 31-10-2025
|39,1808
|28,1962
|22,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:32:53 31-10-2025
|39,23778
|28,22472
|7
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:32:53 31-10-2025
|39,1927
|28,2188
|11,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:30:02 31-10-2025
|39,24194
|28,16417
|5,9
|3,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:30:02 31-10-2025
|39,2215
|28,1367
|12,2
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:28:24 31-10-2025
|39,21722
|28,17889
|7
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:28:24 31-10-2025
|39,2062
|28,2165
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:20:06 31-10-2025
|39,24306
|28,2025
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:17:59 31-10-2025
|39,18972
|28,13333
|7
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:17:59 31-10-2025
|39,1788
|28,0968
|3,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:13:53 31-10-2025
|39,23333
|28,2425
|5,95
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:09:46 31-10-2025
|39,1175
|28,273
|11,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:09:44 31-10-2025
|39,19472
|28,28389
|5,83
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:08:34 31-10-2025
|39,19861
|28,14917
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:07:19 31-10-2025
|39,20139
|28,14583
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:07:19 31-10-2025
|39,1652
|28,1245
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:06:02 31-10-2025
|39,22056
|28,1175
|7
|1,1
|Kale (Malatya)
|13:06:02 31-10-2025
|38,37944
|38,775
|10,56
|1,1
|Kale (Malatya)
|13:05:24 31-10-2025
|38,37444
|38,77111
|10,02
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:03:54 31-10-2025
|39,17667
|28,25806
|7
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:03:54 31-10-2025
|39,159
|28,2382
|9,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:01:08 31-10-2025
|39,18861
|28,20278
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:57:36 31-10-2025
|39,12028
|28,25583
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:55:34 31-10-2025
|39,23194
|28,17
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:48:21 31-10-2025
|39,22306
|28,15444
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:48:21 31-10-2025
|39,1968
|28,1505
|8,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:46:23 31-10-2025
|39,24361
|28,12028
|6,91
|0,8
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:44:44 31-10-2025
|39,473
|28,111
|9,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:40:38 31-10-2025
|39,2275
|28,25222
|6,52
|1,3
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:38:38 31-10-2025
|39,117
|28,3933
|8,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:38:37 31-10-2025
|39,20889
|28,30167
|5,69
|1,4
|Kale (Malatya)
|12:35:50 31-10-2025
|38,37028
|38,785
|7,08
|0,6
|İslahiye (Gaziantep)
|12:34:41 31-10-2025
|36,88389
|36,57583
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:33:57 31-10-2025
|39,19333
|28,30528
|7
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:33:57 31-10-2025
|39,1568
|28,2892
|17,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:32:00 31-10-2025
|39,23972
|28,13583
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:29:18 31-10-2025
|39,18972
|28,25417
|4,89
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:26:44 31-10-2025
|39,18361
|28,25722
|7
|1,7
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|12:26:44 31-10-2025
|39,0587
|28,231
|5
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:22:07 31-10-2025
|38,30722
|38,10528
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:21:59 31-10-2025
|39,19028
|28,30694
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|12:21:47 31-10-2025
|38,35583
|38,79139
|8,48
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:20:10 31-10-2025
|39,1925
|28,30056
|7
|2,3
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:20:10 31-10-2025
|39,178
|28,2835
|10,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:18:03 31-10-2025
|39,23944
|28,20444
|7
|1,2
|CAYKISLA-ESME (USAK)
|12:17:04 31-10-2025
|38,5473
|28,841
|5,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:13:49 31-10-2025
|39,19083
|28,26861
|6,87
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:13:46 31-10-2025
|39,1763
|28,2948
|17
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:11:55 31-10-2025
|39,19306
|28,30917
|7
|1,3
|Yeşilli (Mardin)
|12:11:12 31-10-2025
|37,34306
|40,81472
|7
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:08:00 31-10-2025
|39,1515
|28,2555
|15,5
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:07:59 31-10-2025
|39,18528
|28,24361
|7
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:04:42 31-10-2025
|39,18333
|28,27167
|7
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:04:41 31-10-2025
|39,1543
|28,2817
|26,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:03:37 31-10-2025
|39,20583
|28,26944
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:59:23 31-10-2025
|38,26722
|38,10083
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:59:11 31-10-2025
|39,22806
|28,1525
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:54:19 31-10-2025
|39,22222
|28,17083
|7,53
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:54:19 31-10-2025
|39,2122
|28,1545
|7,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:51:12 31-10-2025
|39,17833
|28,26056
|7
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:51:12 31-10-2025
|39,1205
|28,208
|17,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:49:04 31-10-2025
|39,23444
|28,14028
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:48:32 31-10-2025
|39,23417
|28,18972
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:45:36 31-10-2025
|39,20083
|28,14222
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:45:35 31-10-2025
|39,2168
|28,1655
|12,5
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|11:45:12 31-10-2025
|38,43528
|39,25389
|7
|1,6
|ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|11:45:11 31-10-2025
|38,4072
|39,3195
|15,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:35:42 31-10-2025
|39,19528
|28,23111
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:23:10 31-10-2025
|39,22667
|28,17361
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:20:40 31-10-2025
|39,18444
|28,27194
|7
|2,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:20:40 31-10-2025
|39,1623
|28,2502
|11,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:18:32 31-10-2025
|39,15056
|28,21083
|7
|2,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:18:31 31-10-2025
|39,1303
|28,1973
|11,5
|2,7
|Şarkışla (Sivas)
|11:11:27 31-10-2025
|39,21111
|36,51972
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:09:08 31-10-2025
|39,24611
|28,15667
|4,39
|2,6
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:09:08 31-10-2025
|39,2263
|28,1225
|18
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:05:43 31-10-2025
|39,21083
|28,14083
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:04:55 31-10-2025
|39,19167
|28,17028
|4,89
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:04:54 31-10-2025
|39,1848
|28,1967
|26,9
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:46 31-10-2025
|39,1855
|28,17
|11,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:58:53 31-10-2025
|39,17917
|28,25056
|7
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:58:53 31-10-2025
|39,1688
|28,2145
|10,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:37 31-10-2025
|39,24167
|28,16083
|7
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:56:36 31-10-2025
|39,2122
|28,1302
|15,7
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:52:32 31-10-2025
|39,2095
|28,1232
|13,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:50:31 31-10-2025
|39,18306
|28,22556
|7
|2,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:50:31 31-10-2025
|39,1972
|28,2317
|4,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:49:08 31-10-2025
|39,19889
|28,25472
|7
|1,7
|AHMETLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:49:02 31-10-2025
|39,0763
|28,8265
|16,6
|1,6
|BOREZ-GORDES (MANISA)
|10:48:18 31-10-2025
|39,015
|28,2835
|11,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:47:44 31-10-2025
|39,22333
|28,2075
|7
|1,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:47:44 31-10-2025
|39,1112
|28,1307
|5
|1,7
|Sumbas (Osmaniye)
|10:47:29 31-10-2025
|37,73667
|36,10139
|7
|1,3
|KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
|10:47:28 31-10-2025
|37,6493
|36,1807
|17,1
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:40:38 31-10-2025
|39,1775
|28,1345
|14
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:40:37 31-10-2025
|39,19472
|28,13917
|4,88
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:36:40 31-10-2025
|37,9775
|27,1988
|10,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:32:19 31-10-2025
|39,22556
|28,15472
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:07 31-10-2025
|39,22389
|28,20056
|7
|1,7
|Marmara Denizi - [20.32 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|10:29:37 31-10-2025
|40,85111
|28,37667
|7
|2,2
|MARMARA DENIZI
|10:29:37 31-10-2025
|40,8487
|28,3522
|20,9
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:29:14 31-10-2025
|39,1775
|28,23833
|7
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:27:36 31-10-2025
|39,1303
|28,2405
|9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:27:35 31-10-2025
|39,16444
|28,26694
|7,69
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:24:25 31-10-2025
|39,1925
|28,24111
|7
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:19:36 31-10-2025
|39,2802
|28,9842
|8,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:16:51 31-10-2025
|39,21833
|28,19333
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:06:16 31-10-2025
|39,20611
|28,17278
|6,39
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:35 31-10-2025
|39,21278
|28,2275
|0,79
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:57:54 31-10-2025
|39,24556
|28,16556
|7
|1,3
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:57:53 31-10-2025
|39,2388
|28,107
|10,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:53:12 31-10-2025
|39,17611
|28,1375
|5,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:46:39 31-10-2025
|39,18306
|28,26889
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:46:38 31-10-2025
|39,1595
|28,2248
|9,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:34:45 31-10-2025
|39,17639
|28,16
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:34:43 31-10-2025
|39,1942
|28,1072
|13,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:34:08 31-10-2025
|39,20972
|28,14611
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:34:08 31-10-2025
|39,1932
|28,2097
|13,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:29:57 31-10-2025
|39,19
|28,25472
|9,26
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:29:57 31-10-2025
|39,1867
|28,251
|11,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:26:21 31-10-2025
|39,24111
|28,165
|4,77
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:21 31-10-2025
|39,2337
|28,0398
|5,2
|1,4
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:21 31-10-2025
|39,2512
|28,2453
|4,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:24:11 31-10-2025
|39,19528
|28,27778
|7
|1,3
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:24:11 31-10-2025
|39,1852
|28,2983
|8,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:21:39 31-10-2025
|39,22
|28,14278
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:33 31-10-2025
|39,179
|28,2332
|10,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:32 31-10-2025
|39,21639
|28,23111
|1,08
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:15:18 31-10-2025
|39,22694
|28,22389
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:11:58 31-10-2025
|39,21083
|28,19472
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:08:34 31-10-2025
|39,20222
|28,13611
|7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:08:23 31-10-2025
|39,22306
|28,13361
|7
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:08:23 31-10-2025
|39,2175
|28,1678
|9,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:02:44 31-10-2025
|39,19694
|28,29972
|7
|1,4
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:02:44 31-10-2025
|39,1537
|28,3193
|15,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:01:45 31-10-2025
|39,21083
|28,24056
|5,3
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:01:45 31-10-2025
|39,2085
|28,2408
|7,2
|1,5
|Ilgın (Konya)
|08:59:43 31-10-2025
|38,51056
|31,91417
|7
|1,6
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:53:20 31-10-2025
|39,1628
|28,3327
|11,2
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:46:47 31-10-2025
|39,1777
|28,2278
|8,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:46:46 31-10-2025
|39,20417
|28,25944
|7
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:44:58 31-10-2025
|39,1857
|28,1493
|11
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:57 31-10-2025
|39,18389
|28,15639
|10,38
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:57 31-10-2025
|39,22389
|28,15583
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:40:45 31-10-2025
|39,22139
|28,17083
|7,02
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:40:45 31-10-2025
|39,2067
|28,1548
|9,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:35:05 31-10-2025
|39,24639
|28,14611
|7
|1,3
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|08:35:05 31-10-2025
|39,1433
|28,0318
|23,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:28:47 31-10-2025
|39,18722
|28,24083
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:28:47 31-10-2025
|39,1527
|28,2188
|12,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:27:36 31-10-2025
|39,27639
|28,10583
|7
|1,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:26:26 31-10-2025
|39,1163
|28,2992
|16,4
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:24:33 31-10-2025
|39,1262
|28,24
|12,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:24:09 31-10-2025
|39,19611
|28,22361
|9,81
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:24:08 31-10-2025
|39,189
|28,2137
|12,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:19:34 31-10-2025
|39,15389
|28,29972
|4,56
|2,5
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:19:33 31-10-2025
|39,1652
|28,3032
|12,4
|2,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:19:04 31-10-2025
|39,1688
|28,2688
|14,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:18:33 31-10-2025
|39,17417
|28,19361
|7
|2,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:18:32 31-10-2025
|39,2007
|28,2083
|12,9
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:17:57 31-10-2025
|39,1852
|28,2097
|23,6
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:17:05 31-10-2025
|39,2465
|29,0288
|15,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:11:30 31-10-2025
|39,16889
|28,30444
|13,67
|2,2
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:11:30 31-10-2025
|39,1822
|28,3073
|11,8
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:10:32 31-10-2025
|39,19639
|28,2575
|10,38
|2,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:10:32 31-10-2025
|39,205
|28,2387
|12,1
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:02:01 31-10-2025
|39,20389
|28,92194
|7,02
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:02:00 31-10-2025
|39,2472
|29,0018
|10,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:58:05 31-10-2025
|39,20306
|29,00667
|11,33
|1,7
|KICIR-SIMAV (KUTAHYA)
|07:58:03 31-10-2025
|39,2582
|28,7585
|7,5
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|07:56:35 31-10-2025
|39,2487
|29,0688
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:54:43 31-10-2025
|39,12694
|28,31694
|5,5
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:54:41 31-10-2025
|39,1633
|28,293
|14,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:50:35 31-10-2025
|39,22167
|29,00111
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:50:35 31-10-2025
|39,2277
|29,0047
|11,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:47 31-10-2025
|39,19722
|28,15861
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:43:23 31-10-2025
|39,1667
|28,0833
|9,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:55 31-10-2025
|39,17417
|28,17139
|5,13
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:53 31-10-2025
|39,1703
|28,1692
|11,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:39:53 31-10-2025
|39,19083
|28,20333
|16,11
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:35:07 31-10-2025
|39,16861
|28,21806
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:35:06 31-10-2025
|39,1898
|28,2017
|16,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:31:57 31-10-2025
|39,1725
|28,21667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:22:03 31-10-2025
|39,21417
|28,17111
|13,1
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:22:03 31-10-2025
|39,2062
|28,1495
|14,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:18:50 31-10-2025
|39,18361
|28,23806
|12,9
|4,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:18:50 31-10-2025
|39,192
|28,2175
|13,7
|4,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:17 31-10-2025
|39,10889
|28,28083
|7,03
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:13:17 31-10-2025
|39,1612
|28,2432
|15,7
|1,6
|Kırkağaç (Manisa)
|07:10:17 31-10-2025
|39,25889
|27,79861
|7
|2,1
|CEVIRCEK-SOMA (MANISA)
|07:10:17 31-10-2025
|39,2527
|27,7645
|13,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:06:28 31-10-2025
|39,19306
|28,17722
|7
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:06:28 31-10-2025
|39,1553
|28,1427
|15,7
|2,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:04:22 31-10-2025
|39,198
|28,2667
|10
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:04:21 31-10-2025
|39,20528
|28,27778
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:19 31-10-2025
|39,22389
|28,14667
|7,82
|1,7
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:03:19 31-10-2025
|39,216
|28,1388
|15,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:02:19 31-10-2025
|39,15028
|28,28722
|7,02
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:02:19 31-10-2025
|39,1493
|28,291
|15,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:00:07 31-10-2025
|39,20667
|28,21
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:00:07 31-10-2025
|39,1922
|28,2123
|11,8
|1,3
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|06:57:45 31-10-2025
|37,0908
|28,6015
|11,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:55:51 31-10-2025
|39,18222
|28,15722
|10,8
|3,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:55:51 31-10-2025
|39,1953
|28,1407
|13,7
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:51:59 31-10-2025
|39,19639
|28,155
|7
|3,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:51:59 31-10-2025
|39,1968
|28,1277
|14,8
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:49:14 31-10-2025
|39,20417
|28,14889
|7
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:49:14 31-10-2025
|39,1913
|28,1285
|13,1
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:29 31-10-2025
|39,11833
|28,31694
|7,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:43:56 31-10-2025
|39,16806
|28,15389
|11,77
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:43:55 31-10-2025
|39,1618
|28,142
|17,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:39:54 31-10-2025
|39,19139
|28,13528
|7
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:39:54 31-10-2025
|39,1862
|28,1223
|12,7
|2,2
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|06:38:59 31-10-2025
|39,0843
|28,254
|17,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:35:12 31-10-2025
|39,17639
|28,15972
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:35:12 31-10-2025
|39,1822
|28,1648
|10
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:10 31-10-2025
|39,18194
|28,23694
|12,51
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:32:10 31-10-2025
|39,1452
|28,2578
|19,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:31:03 31-10-2025
|39,20417
|28,16639
|5,93
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:27:36 31-10-2025
|39,17944
|28,25861
|5,56
|2,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:27:36 31-10-2025
|39,1622
|28,2378
|9,4
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:23:23 31-10-2025
|39,19306
|28,28722
|6,34
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:23:22 31-10-2025
|39,182
|28,2548
|15,3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:19:36 31-10-2025
|39,12167
|28,29056
|7,26
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:16:01 31-10-2025
|39,1925
|28,23667
|7,01
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:16:01 31-10-2025
|39,1865
|28,2065
|16,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:14:07 31-10-2025
|39,19333
|28,29222
|5,59
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:14:06 31-10-2025
|39,173
|28,2567
|17,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:11:31 31-10-2025
|39,19167
|28,12722
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:11:30 31-10-2025
|39,1687
|28,0978
|12,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:10:13 31-10-2025
|39,19
|28,2825
|7
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:10:12 31-10-2025
|39,0948
|28,2092
|11,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:06:34 31-10-2025
|39,1675
|28,23944
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:51 31-10-2025
|39,18694
|28,26306
|7,74
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:04:50 31-10-2025
|39,1818
|28,253
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:02:22 31-10-2025
|39,20222
|28,15194
|7,04
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:27 31-10-2025
|39,09639
|28,14361
|10,43
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:00:25 31-10-2025
|39,1382
|28,1365
|17,4
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:57:37 31-10-2025
|39,1688
|28,1287
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:54:27 31-10-2025
|39,1775
|28,26083
|14,49
|3,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:54:26 31-10-2025
|39,1675
|28,245
|15,7
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:49:06 31-10-2025
|39,23889
|28,14
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:49:05 31-10-2025
|39,2058
|28,1422
|10,6
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:48:30 31-10-2025
|39,0925
|28,1855
|14,1
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:46:27 31-10-2025
|39,1657
|28,0967
|5
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:38:53 31-10-2025
|39,1882
|28,1428
|9,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:38 31-10-2025
|39,20944
|28,17556
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:33:38 31-10-2025
|39,1795
|28,1267
|17,8
|2
|ARKUM-SILIFKE (MERSIN)
|05:33:05 31-10-2025
|36,3263
|34,0593
|4,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:30:32 31-10-2025
|39,1275
|28,16222
|12,95
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:30:31 31-10-2025
|39,153
|28,138
|15,7
|3,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:15 31-10-2025
|39,2082
|28,1672
|3,5
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:24:31 31-10-2025
|39,13139
|28,29306
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:24:31 31-10-2025
|39,1485
|28,2645
|18,9
|1,6
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:25 31-10-2025
|39,2582
|28,0593
|11,2
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:21:44 31-10-2025
|39,17
|28,144
|13
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:19:21 31-10-2025
|39,20333
|28,15139
|15,84
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:19:19 31-10-2025
|39,1958
|28,1535
|17,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:17:41 31-10-2025
|39,16722
|28,25028
|7
|2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:17:41 31-10-2025
|39,1468
|28,2617
|17,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:55 31-10-2025
|39,19972
|28,33028
|7
|1,2
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:55 31-10-2025
|39,1913
|28,3355
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:11:31 31-10-2025
|39,16972
|28,20139
|7
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:11:31 31-10-2025
|39,1735
|28,1847
|9,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:07:41 31-10-2025
|39,17139
|28,255
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [15.69 km] Erdek (Balıkesir)
|05:04:50 31-10-2025
|40,62611
|28,02444
|7
|2,8
|MARMARA DENIZI
|05:04:46 31-10-2025
|40,7868
|28,0023
|9,9
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:55 31-10-2025
|39,20389
|28,15167
|7
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:54 31-10-2025
|39,21
|28,1387
|18,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:19 31-10-2025
|39,18972
|28,18806
|7
|1,2
|ARPAALAN-MESUDIYE (ORDU)
|04:54:12 31-10-2025
|40,3513
|37,8868
|4,7
|1,4
|AKDENIZ
|04:53:43 31-10-2025
|35,6542
|30,7562
|6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:46:10 31-10-2025
|39,20111
|28,17333
|7
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:46:09 31-10-2025
|39,1845
|28,1462
|9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:41:50 31-10-2025
|39,17889
|28,16083
|7
|1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:37:54 31-10-2025
|39,1288
|28,2998
|12,5
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:34:49 31-10-2025
|39,1943
|28,2058
|5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:34:33 31-10-2025
|39,23306
|28,15778
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:34:33 31-10-2025
|39,208
|28,1582
|14,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:29:07 31-10-2025
|39,17278
|28,205
|5,6
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:29:07 31-10-2025
|39,1698
|28,1633
|11,7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:25:56 31-10-2025
|39,157
|28,2377
|10,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:24:33 31-10-2025
|39,20083
|28,23417
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:24:32 31-10-2025
|39,179
|28,2247
|16,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:23:43 31-10-2025
|39,17139
|28,09417
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:23:41 31-10-2025
|39,1567
|28,0883
|5
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:21:28 31-10-2025
|39,1322
|28,17
|11,7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:20:04 31-10-2025
|39,17833
|28,25389
|7
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:20:04 31-10-2025
|39,1733
|28,226
|17
|2,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:14:28 31-10-2025
|39,1767
|28,23
|15,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:12:43 31-10-2025
|39,18694
|28,23194
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:12:43 31-10-2025
|39,1612
|28,1895
|16,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:08:28 31-10-2025
|39,17528
|28,21139
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:08:28 31-10-2025
|39,1835
|28,1438
|8,8
|1,3
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:06:47 31-10-2025
|39,1513
|28,306
|17,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:06:25 31-10-2025
|39,14
|28,23556
|7,51
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:06:23 31-10-2025
|39,184
|28,175
|18,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:02:56 31-10-2025
|39,18972
|28,15472
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:02:55 31-10-2025
|39,1547
|28,1285
|17,1
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|04:01:04 31-10-2025
|38,17167
|38,58111
|7
|1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:00:48 31-10-2025
|39,1093
|28,277
|19,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:58:27 31-10-2025
|39,16806
|28,30667
|7
|1,4
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:58:27 31-10-2025
|39,1488
|28,303
|9,5
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:54:43 31-10-2025
|39,1752
|28,2042
|10
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:51:41 31-10-2025
|39,1107
|28,1643
|15,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:51:20 31-10-2025
|39,22
|28,12222
|7
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:51:20 31-10-2025
|39,1988
|28,0843
|10
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:48:44 31-10-2025
|39,2092
|28,1517
|13,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:46:42 31-10-2025
|39,22472
|28,11917
|6,99
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:46:42 31-10-2025
|39,2005
|28,1005
|9,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:46:21 31-10-2025
|39,24
|28,14389
|9,18
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:46:20 31-10-2025
|39,1822
|28,1122
|13,6
|2,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:40:31 31-10-2025
|37,47333
|37,20278
|7
|3,6
|BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:40:31 31-10-2025
|37,4583
|37,2067
|6,2
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:13 31-10-2025
|39,195
|28,17083
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:13 31-10-2025
|39,1933
|28,084
|9,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:05 31-10-2025
|39,16944
|28,26194
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:37:04 31-10-2025
|39,1285
|28,2367
|13,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:33:52 31-10-2025
|39,22111
|28,15889
|7
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:33:52 31-10-2025
|39,2223
|28,1282
|9,4
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:33:20 31-10-2025
|39,1383
|28,243
|16
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:31:30 31-10-2025
|39,17722
|28,26833
|6,48
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:31:29 31-10-2025
|39,1587
|28,2422
|14,4
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:26:50 31-10-2025
|39,2245
|28,1702
|7,6
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:25:54 31-10-2025
|39,1655
|28,279
|8,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:22:12 31-10-2025
|39,16889
|28,29167
|7
|2,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:22:12 31-10-2025
|39,159
|28,271
|9
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:21:17 31-10-2025
|39,18944
|28,20778
|6,72
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:21:17 31-10-2025
|39,1915
|28,1987
|8
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:15:12 31-10-2025
|39,1828
|28,12
|20,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:13:43 31-10-2025
|39,23361
|28,12694
|7
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:13:42 31-10-2025
|39,2078
|28,1192
|15,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:08:55 31-10-2025
|39,19167
|28,1375
|17,11
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:35 31-10-2025
|39,19306
|28,235
|7
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:05:48 31-10-2025
|39,2332
|28,995
|10,8
|1,6
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|03:03:37 31-10-2025
|39,088
|28,084
|15,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:03:35 31-10-2025
|39,20111
|28,23444
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:01:12 31-10-2025
|39,1582
|28,1748
|22,1
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:54:13 31-10-2025
|37,8175
|36,50806
|7
|2,3
|ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:54:13 31-10-2025
|37,7265
|36,4418
|5,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:49:24 31-10-2025
|39,24306
|28,14056
|7
|2,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:49:19 31-10-2025
|39,1968
|28,2032
|12,9
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:40:55 31-10-2025
|39,21833
|28,12944
|14,55
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:55 31-10-2025
|39,2025
|28,1308
|5,1
|3,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:37:38 31-10-2025
|39,1578
|28,1742
|14,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:37:17 31-10-2025
|39,21167
|28,17167
|15,64
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:37:17 31-10-2025
|39,2157
|28,1737
|8,6
|1,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:34:01 31-10-2025
|39,1702
|28,282
|11,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:31:01 31-10-2025
|39,20028
|28,26028
|5,57
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:31:00 31-10-2025
|39,1652
|28,2223
|14,6
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|02:20:56 31-10-2025
|39,185
|27,96667
|7
|2,1
|YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
|02:20:56 31-10-2025
|39,1557
|27,934
|9,5
|1,9
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:17:58 31-10-2025
|39,1473
|28,2713
|9,1
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:36 31-10-2025
|39,2097
|28,1317
|12,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:36 31-10-2025
|39,15722
|28,26944
|6,89
|1,4
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:34 31-10-2025
|39,1627
|28,2653
|18,9
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|02:13:31 31-10-2025
|39,19278
|27,96611
|10,12
|1,7
|YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
|02:13:31 31-10-2025
|39,1633
|27,9478
|9,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:11:32 31-10-2025
|39,16111
|28,32472
|5,53
|1,8
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:11:31 31-10-2025
|39,1617
|28,3302
|13,6
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:03:03 31-10-2025
|39,1725
|28,0837
|4,9
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:03:02 31-10-2025
|39,2
|28,1025
|9,53
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:58:46 31-10-2025
|39,20333
|28,17472
|6,15
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:58:46 31-10-2025
|39,2027
|28,1635
|11,1
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:52:54 31-10-2025
|39,171
|28,2458
|10
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:52:53 31-10-2025
|39,17972
|28,29472
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:52:04 31-10-2025
|39,1525
|28,28389
|6,17
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:47:29 31-10-2025
|39,19583
|28,18056
|15,06
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:47:28 31-10-2025
|39,1883
|28,1795
|9,6
|1,4
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:44:45 31-10-2025
|39,1568
|28,3065
|8,4
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:44:23 31-10-2025
|39,1355
|28,1392
|11,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:37:11 31-10-2025
|39,20806
|28,13778
|6,11
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:37:11 31-10-2025
|39,2248
|28,1353
|8,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:33:42 31-10-2025
|39,225
|28,04528
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:33:42 31-10-2025
|39,1688
|28,0817
|8,9
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:31:42 31-10-2025
|39,1542
|28,1698
|4,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:29:39 31-10-2025
|39,19861
|28,175
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:29:39 31-10-2025
|39,1878
|28,1445
|11,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:28:49 31-10-2025
|39,20167
|28,16139
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:28:49 31-10-2025
|39,2033
|28,1697
|11,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:25:25 31-10-2025
|39,19278
|28,28833
|16,81
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:25:23 31-10-2025
|39,186
|28,2692
|9,5
|1,4
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|01:21:48 31-10-2025
|39,0702
|28,0865
|19,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:18:37 31-10-2025
|39,15278
|28,18278
|7,05
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:18:36 31-10-2025
|39,1788
|28,1857
|18,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:10:38 31-10-2025
|39,22667
|28,11083
|7,56
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:10:37 31-10-2025
|39,1612
|28,0995
|12,4
|1,6
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|01:08:27 31-10-2025
|37,7385
|36,0377
|5,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:06:19 31-10-2025
|39,16556
|28,18028
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:02:45 31-10-2025
|39,20556
|28,105
|6,39
|0,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:59:58 31-10-2025
|39,1655
|28,2345
|5,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:59:39 31-10-2025
|39,22306
|28,13611
|5,25
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:59:38 31-10-2025
|39,2293
|28,0967
|8,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:56:17 31-10-2025
|39,20639
|28,24056
|7,01
|2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:56:17 31-10-2025
|39,1892
|28,2292
|4,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:43 31-10-2025
|39,20528
|28,24194
|15,1
|2,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:55:43 31-10-2025
|39,1902
|28,2217
|5,3
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:54:41 31-10-2025
|39,17306
|28,16722
|6,13
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:52:42 31-10-2025
|39,21028
|28,17278
|5,56
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:53 31-10-2025
|39,19167
|28,23361
|7,01
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:49:53 31-10-2025
|39,1698
|28,2517
|12,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:48:09 31-10-2025
|39,15278
|28,25194
|7
|2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:48:09 31-10-2025
|39,105
|28,2452
|19,8
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:47:41 31-10-2025
|39,141
|28,174
|19,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:47:12 31-10-2025
|39,13472
|28,28028
|6,64
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:47:12 31-10-2025
|39,129
|28,2632
|13
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:40:15 31-10-2025
|39,15167
|28,2775
|10,37
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:38:29 31-10-2025
|39,19639
|28,19028
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:38:29 31-10-2025
|39,1877
|28,2082
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:37:35 31-10-2025
|39,24139
|28,1575
|5,94
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:34:09 31-10-2025
|39,21417
|28,29111
|7
|1,2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:34:09 31-10-2025
|39,2193
|28,2168
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:30:59 31-10-2025
|39,19639
|28,13972
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:30:59 31-10-2025
|39,167
|28,1212
|9,4
|1,4
