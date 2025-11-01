Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Kasım 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Kasım 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Kasım 2025
son dakika deprem mi oldu?

01 Kasım 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Buldan (Denizli) 00:11:52 01-11-2025 38,20917 28,87722 6,53 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:58 01-11-2025 39,16389 28,23972 6,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:27 01-11-2025 39,18389 28,22111 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:36 31-10-2025 39,1472 28,2373 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:47 31-10-2025 39,14444 28,21472 7 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:46 31-10-2025 39,1398 28,2045 9,2 3,1
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:19:32 31-10-2025 39,081 28,2203 12,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:55 31-10-2025 39,19028 28,23639 7,01 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:55 31-10-2025 39,1545 28,233 12,9 1,6
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 23:11:51 31-10-2025 39,0777 28,2647 16,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:10 31-10-2025 39,18722 28,24528 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:08:10 31-10-2025 39,1638 28,22 10,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:55 31-10-2025 39,20639 28,13861 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:54 31-10-2025 39,1585 28,125 11,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:27 31-10-2025 39,19417 28,14222 7 2,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 22:59:27 31-10-2025 39,1452 28,0937 10,7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:57 31-10-2025 39,1475 28,2322 12 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:56 31-10-2025 39,17917 28,25361 5,71 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:54 31-10-2025 39,16667 28,21278 5,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:54 31-10-2025 39,1862 28,1923 10 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:33 31-10-2025 39,1455 28,2097 10,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:32 31-10-2025 39,18361 28,25528 5,77 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:24 31-10-2025 39,18528 28,18056 5,14 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:24 31-10-2025 39,1777 28,1453 10,4 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:24 31-10-2025 39,1305 28,2423 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:07 31-10-2025 39,16944 28,30889 7,91 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:23 31-10-2025 39,16694 28,25083 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:23 31-10-2025 39,1723 28,2553 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:19:17 31-10-2025 39,21833 28,18972 7 0,8
Akdeniz - [33.53 km] Seydikemer (Muğla) 22:18:31 31-10-2025 36,23472 28,89361 6,55 1,4
Şemdinli (Hakkari) 22:12:48 31-10-2025 37,37222 44,64778 7 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:28 31-10-2025 39,1138 28,2192 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:27 31-10-2025 39,1325 28,21861 6,81 2,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 22:10:43 31-10-2025 39,0828 28,2592 13,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:55 31-10-2025 39,18778 28,14972 7,22 1,2
Akdeniz - [41.57 km] Kaş (Antalya) 22:07:10 31-10-2025 35,82278 29,565 7,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:25 31-10-2025 39,17028 28,29111 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:24 31-10-2025 39,1415 28,3095 21,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:02 31-10-2025 39,2175 28,09972 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:56 31-10-2025 39,21972 28,18528 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:01:56 31-10-2025 39,2007 28,1953 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:01 31-10-2025 39,18639 28,15583 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:01 31-10-2025 39,1623 28,1078 10,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:49:54 31-10-2025 39,19361 28,26722 6,98 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:49:54 31-10-2025 39,1477 28,2775 12,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:49:01 31-10-2025 39,1875 28,2 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:58 31-10-2025 39,16139 28,25722 6,83 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:57 31-10-2025 39,1733 28,2383 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:48 31-10-2025 39,18694 28,25444 7,01 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:47 31-10-2025 39,1367 28,1938 18,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:34 31-10-2025 39,14944 28,27778 6,97 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:33 31-10-2025 39,173 28,2603 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:37:26 31-10-2025 39,18028 28,25556 7,03 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:37:25 31-10-2025 39,1807 28,2398 9,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:55 31-10-2025 39,11722 28,16056 7,03 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:55 31-10-2025 39,109 28,1607 13,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:41 31-10-2025 39,23417 28,14889 7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:41 31-10-2025 39,2138 28,1285 9,5 1,5
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:25:14 31-10-2025 39,0887 28,2228 12,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:13 31-10-2025 39,13556 28,22389 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:59 31-10-2025 39,15833 28,25528 6,99 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:59 31-10-2025 39,147 28,2287 14,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:01 31-10-2025 39,17611 28,30694 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:00 31-10-2025 39,1643 28,296 14,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:35 31-10-2025 39,22194 28,17444 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:35 31-10-2025 39,1832 28,1368 8,2 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:40 31-10-2025 39,1825 28,1765 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:52 31-10-2025 39,115 28,24139 6,88 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:43 31-10-2025 39,24444 28,12944 7,02 0,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:03:02 31-10-2025 39,181 28,0557 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:03:01 31-10-2025 39,24389 28,13083 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:12 31-10-2025 39,15917 28,19611 6,61 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:11 31-10-2025 39,1537 28,134 9,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:45 31-10-2025 39,20444 28,16972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:26 31-10-2025 39,15778 28,29639 6,77 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:25 31-10-2025 39,143 28,281 14,1 2,3
Yedisu (Bingöl) 20:47:40 31-10-2025 39,44139 40,35222 7,01 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:39 31-10-2025 39,142 28,1698 15,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:38 31-10-2025 39,18639 28,21528 5,57 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:53 31-10-2025 39,17639 28,16472 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:56 31-10-2025 39,185 28,25722 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:06 31-10-2025 39,1407 28,1958 15,4 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:05 31-10-2025 39,14 28,22389 6,15 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:08 31-10-2025 39,27083 28,14222 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:26:45 31-10-2025 39,14583 28,1675 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:31 31-10-2025 39,18444 28,14333 7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:10 31-10-2025 39,1273 28,2982 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:09 31-10-2025 39,15028 28,29861 5,86 1,8
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 20:19:36 31-10-2025 39,0357 28,2125 26,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:34 31-10-2025 39,22333 28,17278 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:53 31-10-2025 39,24194 28,14167 7 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:53 31-10-2025 39,255 28,1183 11,1 1,5
CITAK-AKHISAR (MANISA) 20:14:29 31-10-2025 38,9593 28,1427 22,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:25 31-10-2025 39,22361 28,20861 7 1,7
BALIKLI-GORDES (MANISA) 20:14:13 31-10-2025 38,843 28,1913 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:10 31-10-2025 39,13139 28,285 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:56 31-10-2025 39,10944 28,33139 6,98 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:06 31-10-2025 39,15917 28,25194 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:47:01 31-10-2025 39,19444 28,26028 6,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:04 31-10-2025 39,20194 28,17194 6,99 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:03 31-10-2025 39,1945 28,1178 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:11 31-10-2025 39,17417 28,25583 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:37 31-10-2025 39,14722 28,16944 6,94 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:11 31-10-2025 39,225 28,18417 6,97 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:09 31-10-2025 39,1807 28,1335 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:06 31-10-2025 39,2325 28,04889 6,95 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:29 31-10-2025 39,12333 28,29056 7,06 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:28:29 31-10-2025 39,096 28,2778 14,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:18:04 31-10-2025 39,15222 28,18139 6,96 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:33 31-10-2025 39,13583 28,18528 6,82 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:03 31-10-2025 39,21861 28,18111 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:43 31-10-2025 39,16167 28,165 7 1,2
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.55 km] Dikili (İzmir) 19:13:23 31-10-2025 38,89472 26,90889 5,24 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:03 31-10-2025 39,18611 28,25083 6,99 1,9
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:02 31-10-2025 39,2028 28,2765 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:16 31-10-2025 39,23556 28,20889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:21 31-10-2025 39,17528 28,17389 6,46 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:21 31-10-2025 39,1723 28,1438 14,7 2,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:49:56 31-10-2025 39,162 28,0737 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:55 31-10-2025 39,2025 28,22556 7 1,2
Pütürge (Malatya) 18:44:06 31-10-2025 38,21611 39,04944 6,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:47 31-10-2025 39,18167 28,15028 7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:46 31-10-2025 39,198 28,1312 9,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:51 31-10-2025 39,17611 28,17389 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:50 31-10-2025 39,193 28,0893 16,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:35:02 31-10-2025 39,19083 28,23556 7 3,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:35:01 31-10-2025 39,1965 28,2257 13,2 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:31:24 31-10-2025 39,14722 28,25361 5,55 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:31:24 31-10-2025 39,1473 28,2385 13,8 2,4
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 18:25:17 31-10-2025 37,6988 36,0793 5,8 1,9
Sumbas (Osmaniye) 18:25:16 31-10-2025 37,72556 36,09222 7,02 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:35 31-10-2025 39,20361 28,18 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:35 31-10-2025 39,1855 28,1533 10,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:03 31-10-2025 39,18611 28,16417 7,01 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:03 31-10-2025 39,1182 28,1392 13,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:41 31-10-2025 39,27972 28,13639 7 1,8
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:19:41 31-10-2025 39,2975 28,1813 10,9 2
Delice (Kırıkkale) 18:13:07 31-10-2025 39,97528 34,00278 10,44 1
YENIYAPAN-DELICE (KIRIKKALE) 18:13:06 31-10-2025 39,8238 34,109 23,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:12:19 31-10-2025 39,19972 28,20111 5,76 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:12:19 31-10-2025 39,1735 28,1782 14,2 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:02 31-10-2025 39,161 28,1703 5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:01 31-10-2025 39,18333 28,23167 9 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:48 31-10-2025 39,21722 28,21694 7 1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:48 31-10-2025 39,18 28,3037 19,1 1,2
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 17:48:17 31-10-2025 39,014 28,1692 15,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:14 31-10-2025 39,21861 28,19333 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:56 31-10-2025 39,1055 28,2267 21,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:41:55 31-10-2025 39,21139 28,24389 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:37:37 31-10-2025 39,20278 28,17528 7 1,3
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 17:37:34 31-10-2025 38,9872 28,0113 9,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:30:55 31-10-2025 39,17722 28,2575 4,05 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:30:55 31-10-2025 39,1735 28,236 15,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:28:09 31-10-2025 39,17583 28,30861 7 2,6
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:28:09 31-10-2025 39,1668 28,2998 15 3
Sındırgı (Balıkesir) 17:25:49 31-10-2025 39,18556 28,3025 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:49 31-10-2025 39,1227 28,3038 20,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:31 31-10-2025 39,20833 28,14917 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:24:31 31-10-2025 39,1768 28,2065 11,2 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:22:49 31-10-2025 38,30722 37,30833 7 2,6
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:22:47 31-10-2025 38,3353 37,28 5 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:22:35 31-10-2025 39,1692 28,2243 7,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:34 31-10-2025 39,19389 28,14194 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:47 31-10-2025 39,18333 28,10639 7 1
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 17:15:43 31-10-2025 38,9553 28,0117 28 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:09:50 31-10-2025 39,1967 28,2382 7,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:49 31-10-2025 39,20389 28,23889 4,36 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:31 31-10-2025 39,20806 28,17917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:22 31-10-2025 39,26111 28,13833 7 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:22 31-10-2025 39,236 28,0862 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:54:25 31-10-2025 39,18972 28,17028 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:25 31-10-2025 39,2075 28,19722 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:24 31-10-2025 39,1975 28,1798 5,4 1,4
KARLIOVA (BINGOL) 16:49:08 31-10-2025 39,3105 41,0273 20,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:25 31-10-2025 39,24278 28,16417 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:36 31-10-2025 39,18111 28,20444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:44:55 31-10-2025 39,17278 28,22 7 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:44:54 31-10-2025 39,1258 28,2595 17,8 1,4
Pütürge (Malatya) 16:41:10 31-10-2025 38,18778 38,67556 7 2,2
ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) 16:41:09 31-10-2025 38,1995 38,6792 3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:46 31-10-2025 39,20833 28,22528 7 1,7
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:44 31-10-2025 39,2188 28,3073 5,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:33 31-10-2025 39,21167 28,18694 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:32 31-10-2025 39,1397 28,1225 26,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:11 31-10-2025 39,205 28,17889 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:10 31-10-2025 39,1695 28,1583 16,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:05 31-10-2025 39,17222 28,25472 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:37:05 31-10-2025 39,1723 28,246 12,5 2,4
Pütürge (Malatya) 16:36:45 31-10-2025 38,26944 38,73389 13,43 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:56 31-10-2025 39,24083 28,19056 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:56 31-10-2025 39,2087 28,1275 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:14 31-10-2025 39,19 28,26694 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:13 31-10-2025 39,1885 28,2583 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:00 31-10-2025 39,2025 28,15944 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:26:38 31-10-2025 39,2283 28,9768 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:39 31-10-2025 39,20194 28,1325 7 1,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 16:24:39 31-10-2025 39,1863 28,006 8,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:06 31-10-2025 39,20333 28,20639 0,37 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:19 31-10-2025 39,20694 28,18417 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:18 31-10-2025 39,2248 28,169 7,1 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.31 16:20:14) 16:20:15 31-10-2025 39,1462 28,2487 19,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:57 31-10-2025 39,16139 28,25361 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:29 31-10-2025 39,17861 28,25278 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:25 31-10-2025 39,1277 28,1428 4,7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:14:42 31-10-2025 39,1378 28,2538 11,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:14:40 31-10-2025 39,17111 28,22972 6,28 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:27 31-10-2025 39,17333 28,2575 5,29 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:05 31-10-2025 39,21417 28,18083 7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:11:05 31-10-2025 39,1837 28,1465 10,9 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:58 31-10-2025 39,21056 28,19222 6,53 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:06:23 31-10-2025 39,1452 28,2948 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:22 31-10-2025 39,17444 28,25528 5,63 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:59:29 31-10-2025 39,24778 28,12694 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:55:58 31-10-2025 39,2338 28,1407 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:57 31-10-2025 39,2225 28,16444 7 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:32 31-10-2025 39,1148 28,2958 10,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:31 31-10-2025 39,17667 28,29444 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:39 31-10-2025 39,1943 28,1352 8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:38 31-10-2025 39,22278 28,16611 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:19 31-10-2025 39,24111 28,16 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:24 31-10-2025 39,24139 28,14111 7 1,1
Merkez (Elazığ) 15:41:54 31-10-2025 38,57 39,13556 7,46 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:32 31-10-2025 39,17333 28,25472 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:25 31-10-2025 39,16028 28,24417 4,22 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:25 31-10-2025 39,1493 28,2392 10,7 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:37:15 31-10-2025 39,2112 28,1378 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:14 31-10-2025 39,21167 28,17056 4,03 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:16 31-10-2025 39,16694 28,27 6,63 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:20 31-10-2025 39,2475 28,18639 7 1,4
YAYKIN-AKHISAR (MANISA) 15:28:20 31-10-2025 39,1472 27,9252 18 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:09 31-10-2025 39,195 28,16639 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:43 31-10-2025 39,20806 28,20278 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:02 31-10-2025 39,26 28,1625 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:17:06 31-10-2025 39,18694 28,26917 7 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:17:06 31-10-2025 39,1417 28,2703 11,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:13 31-10-2025 39,19139 28,29694 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:12 31-10-2025 39,1298 28,292 28,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:11 31-10-2025 39,20833 28,29528 6,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:38 31-10-2025 39,1975 28,20667 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:07:37 31-10-2025 39,1902 28,079 16,8 1,8
EGE DENIZI 15:06:41 31-10-2025 38,6815 25,4757 3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:35 31-10-2025 39,17944 28,2875 7 2,6
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:02:35 31-10-2025 39,171 28,3067 12,8 3
MARMARA DENIZI 15:02:18 31-10-2025 40,7712 28,0007 19 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:58:20 31-10-2025 39,19 28,29222 5,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:11 31-10-2025 39,18083 28,19139 7 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 14:54:11 31-10-2025 39,1355 28,0237 13,1 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:54:11 31-10-2025 39,1322 28,1623 14,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:33 31-10-2025 39,22333 28,17389 7 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:32 31-10-2025 39,2317 28,1825 10,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:47 31-10-2025 39,18972 28,29639 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:44:28 31-10-2025 39,235 28,13194 5,72 2,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 14:44:09 31-10-2025 38,06556 37,375 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:21 31-10-2025 39,18694 28,14556 7 1,1
ULUPINAR-AKHISAR (MANISA) 14:43:21 31-10-2025 38,9282 27,9748 23,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:37 31-10-2025 39,18611 28,2675 4,68 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:39:51 31-10-2025 39,225 28,20583 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:51 31-10-2025 39,1928 28,1957 9,8 2,2
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 14:38:27 31-10-2025 36,4905 27,1022 4,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:57 31-10-2025 39,19694 28,23556 6,66 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:20 31-10-2025 39,17167 28,21167 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:27:20 31-10-2025 39,1795 28,2305 11,6 1,5
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:13 31-10-2025 39,139 28,3595 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:47 31-10-2025 39,17694 28,17111 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:45 31-10-2025 39,1668 28,1658 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:17 31-10-2025 39,22389 28,14 7 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:17 31-10-2025 39,1947 28,1117 11,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:03 31-10-2025 39,22389 28,20861 7 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:02 31-10-2025 39,213 28,178 12 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:44 31-10-2025 39,19917 28,21167 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:44 31-10-2025 39,1775 28,1697 13,9 2,5
KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) 14:07:29 31-10-2025 38,3642 27,3168 5,3 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:04:47 31-10-2025 39,2268 28,1938 13,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:46 31-10-2025 39,20444 28,17694 4,91 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:02:15 31-10-2025 39,17389 28,23139 7 0,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:02:15 31-10-2025 39,1363 28,2537 13,5 1,4
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:59:49 31-10-2025 39,231 28,246 5,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:32 31-10-2025 39,19694 28,30306 7 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:32 31-10-2025 39,1875 28,2837 10,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:01 31-10-2025 39,20194 28,13972 7,02 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:46 31-10-2025 39,1748 28,2393 10,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:45 31-10-2025 39,18361 28,26417 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:18 31-10-2025 39,175 28,25583 7 1
Battalgazi (Malatya) 13:46:06 31-10-2025 38,29361 38,36 0,49 1,4
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:44 31-10-2025 39,1535 28,3527 17,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:09 31-10-2025 39,18389 28,25472 5,53 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:36:31 31-10-2025 39,1477 28,2592 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:30 31-10-2025 39,17056 28,2525 7 1,7
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 13:35:32 31-10-2025 39,0425 28,128 1,8 1,8
Gördes (Manisa) 13:35:28 31-10-2025 39,09278 28,25056 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:33:56 31-10-2025 39,21944 28,22389 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:33:56 31-10-2025 39,1728 28,1922 11,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:33:18 31-10-2025 39,21 28,17583 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:33:17 31-10-2025 39,1808 28,1962 22,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:53 31-10-2025 39,23778 28,22472 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:32:53 31-10-2025 39,1927 28,2188 11,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:02 31-10-2025 39,24194 28,16417 5,9 3,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:30:02 31-10-2025 39,2215 28,1367 12,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:24 31-10-2025 39,21722 28,17889 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:24 31-10-2025 39,2062 28,2165 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:06 31-10-2025 39,24306 28,2025 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:59 31-10-2025 39,18972 28,13333 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:59 31-10-2025 39,1788 28,0968 3,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:13:53 31-10-2025 39,23333 28,2425 5,95 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:46 31-10-2025 39,1175 28,273 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:44 31-10-2025 39,19472 28,28389 5,83 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:34 31-10-2025 39,19861 28,14917 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:19 31-10-2025 39,20139 28,14583 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:19 31-10-2025 39,1652 28,1245 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:02 31-10-2025 39,22056 28,1175 7 1,1
Kale (Malatya) 13:06:02 31-10-2025 38,37944 38,775 10,56 1,1
Kale (Malatya) 13:05:24 31-10-2025 38,37444 38,77111 10,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:54 31-10-2025 39,17667 28,25806 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:54 31-10-2025 39,159 28,2382 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:08 31-10-2025 39,18861 28,20278 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:57:36 31-10-2025 39,12028 28,25583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:34 31-10-2025 39,23194 28,17 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:21 31-10-2025 39,22306 28,15444 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:21 31-10-2025 39,1968 28,1505 8,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:23 31-10-2025 39,24361 28,12028 6,91 0,8
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:44:44 31-10-2025 39,473 28,111 9,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:38 31-10-2025 39,2275 28,25222 6,52 1,3
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:38 31-10-2025 39,117 28,3933 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:37 31-10-2025 39,20889 28,30167 5,69 1,4
Kale (Malatya) 12:35:50 31-10-2025 38,37028 38,785 7,08 0,6
İslahiye (Gaziantep) 12:34:41 31-10-2025 36,88389 36,57583 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:57 31-10-2025 39,19333 28,30528 7 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:33:57 31-10-2025 39,1568 28,2892 17,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:32:00 31-10-2025 39,23972 28,13583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:18 31-10-2025 39,18972 28,25417 4,89 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:44 31-10-2025 39,18361 28,25722 7 1,7
CICEKLI-GORDES (MANISA) 12:26:44 31-10-2025 39,0587 28,231 5 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 12:22:07 31-10-2025 38,30722 38,10528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:59 31-10-2025 39,19028 28,30694 7 1,3
Kale (Malatya) 12:21:47 31-10-2025 38,35583 38,79139 8,48 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:10 31-10-2025 39,1925 28,30056 7 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:20:10 31-10-2025 39,178 28,2835 10,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:03 31-10-2025 39,23944 28,20444 7 1,2
CAYKISLA-ESME (USAK) 12:17:04 31-10-2025 38,5473 28,841 5,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:49 31-10-2025 39,19083 28,26861 6,87 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:46 31-10-2025 39,1763 28,2948 17 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:55 31-10-2025 39,19306 28,30917 7 1,3
Yeşilli (Mardin) 12:11:12 31-10-2025 37,34306 40,81472 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:08:00 31-10-2025 39,1515 28,2555 15,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:59 31-10-2025 39,18528 28,24361 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:42 31-10-2025 39,18333 28,27167 7 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:04:41 31-10-2025 39,1543 28,2817 26,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:37 31-10-2025 39,20583 28,26944 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:59:23 31-10-2025 38,26722 38,10083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:11 31-10-2025 39,22806 28,1525 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:54:19 31-10-2025 39,22222 28,17083 7,53 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:54:19 31-10-2025 39,2122 28,1545 7,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:12 31-10-2025 39,17833 28,26056 7 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:12 31-10-2025 39,1205 28,208 17,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:49:04 31-10-2025 39,23444 28,14028 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:32 31-10-2025 39,23417 28,18972 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:36 31-10-2025 39,20083 28,14222 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:45:35 31-10-2025 39,2168 28,1655 12,5 1,2
Sivrice (Elazığ) 11:45:12 31-10-2025 38,43528 39,25389 7 1,6
ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) 11:45:11 31-10-2025 38,4072 39,3195 15,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:42 31-10-2025 39,19528 28,23111 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:10 31-10-2025 39,22667 28,17361 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:40 31-10-2025 39,18444 28,27194 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:40 31-10-2025 39,1623 28,2502 11,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:32 31-10-2025 39,15056 28,21083 7 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:31 31-10-2025 39,1303 28,1973 11,5 2,7
Şarkışla (Sivas) 11:11:27 31-10-2025 39,21111 36,51972 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:08 31-10-2025 39,24611 28,15667 4,39 2,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:09:08 31-10-2025 39,2263 28,1225 18 3
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:43 31-10-2025 39,21083 28,14083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:04:55 31-10-2025 39,19167 28,17028 4,89 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:04:54 31-10-2025 39,1848 28,1967 26,9 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:46 31-10-2025 39,1855 28,17 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:58:53 31-10-2025 39,17917 28,25056 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:58:53 31-10-2025 39,1688 28,2145 10,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:37 31-10-2025 39,24167 28,16083 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:56:36 31-10-2025 39,2122 28,1302 15,7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:32 31-10-2025 39,2095 28,1232 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:31 31-10-2025 39,18306 28,22556 7 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:50:31 31-10-2025 39,1972 28,2317 4,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:08 31-10-2025 39,19889 28,25472 7 1,7
AHMETLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:49:02 31-10-2025 39,0763 28,8265 16,6 1,6
BOREZ-GORDES (MANISA) 10:48:18 31-10-2025 39,015 28,2835 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:47:44 31-10-2025 39,22333 28,2075 7 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:44 31-10-2025 39,1112 28,1307 5 1,7
Sumbas (Osmaniye) 10:47:29 31-10-2025 37,73667 36,10139 7 1,3
KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) 10:47:28 31-10-2025 37,6493 36,1807 17,1 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:38 31-10-2025 39,1775 28,1345 14 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:37 31-10-2025 39,19472 28,13917 4,88 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:36:40 31-10-2025 37,9775 27,1988 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:32:19 31-10-2025 39,22556 28,15472 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:07 31-10-2025 39,22389 28,20056 7 1,7
Marmara Denizi - [20.32 km] Büyükçekmece (İstanbul) 10:29:37 31-10-2025 40,85111 28,37667 7 2,2
MARMARA DENIZI 10:29:37 31-10-2025 40,8487 28,3522 20,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:14 31-10-2025 39,1775 28,23833 7 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:36 31-10-2025 39,1303 28,2405 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:35 31-10-2025 39,16444 28,26694 7,69 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:25 31-10-2025 39,1925 28,24111 7 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:19:36 31-10-2025 39,2802 28,9842 8,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:16:51 31-10-2025 39,21833 28,19333 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:16 31-10-2025 39,20611 28,17278 6,39 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:35 31-10-2025 39,21278 28,2275 0,79 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:54 31-10-2025 39,24556 28,16556 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:53 31-10-2025 39,2388 28,107 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:53:12 31-10-2025 39,17611 28,1375 5,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:39 31-10-2025 39,18306 28,26889 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:38 31-10-2025 39,1595 28,2248 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:45 31-10-2025 39,17639 28,16 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:43 31-10-2025 39,1942 28,1072 13,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:08 31-10-2025 39,20972 28,14611 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:08 31-10-2025 39,1932 28,2097 13,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:57 31-10-2025 39,19 28,25472 9,26 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:57 31-10-2025 39,1867 28,251 11,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:21 31-10-2025 39,24111 28,165 4,77 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:21 31-10-2025 39,2337 28,0398 5,2 1,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:21 31-10-2025 39,2512 28,2453 4,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:11 31-10-2025 39,19528 28,27778 7 1,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:11 31-10-2025 39,1852 28,2983 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:39 31-10-2025 39,22 28,14278 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:33 31-10-2025 39,179 28,2332 10,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:32 31-10-2025 39,21639 28,23111 1,08 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:18 31-10-2025 39,22694 28,22389 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:58 31-10-2025 39,21083 28,19472 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:34 31-10-2025 39,20222 28,13611 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:23 31-10-2025 39,22306 28,13361 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:08:23 31-10-2025 39,2175 28,1678 9,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:44 31-10-2025 39,19694 28,29972 7 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:44 31-10-2025 39,1537 28,3193 15,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:45 31-10-2025 39,21083 28,24056 5,3 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:01:45 31-10-2025 39,2085 28,2408 7,2 1,5
Ilgın (Konya) 08:59:43 31-10-2025 38,51056 31,91417 7 1,6
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:20 31-10-2025 39,1628 28,3327 11,2 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:46:47 31-10-2025 39,1777 28,2278 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:46 31-10-2025 39,20417 28,25944 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:58 31-10-2025 39,1857 28,1493 11 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:57 31-10-2025 39,18389 28,15639 10,38 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:57 31-10-2025 39,22389 28,15583 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:45 31-10-2025 39,22139 28,17083 7,02 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:45 31-10-2025 39,2067 28,1548 9,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:05 31-10-2025 39,24639 28,14611 7 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 08:35:05 31-10-2025 39,1433 28,0318 23,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:47 31-10-2025 39,18722 28,24083 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:47 31-10-2025 39,1527 28,2188 12,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:36 31-10-2025 39,27639 28,10583 7 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:26 31-10-2025 39,1163 28,2992 16,4 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:33 31-10-2025 39,1262 28,24 12,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:09 31-10-2025 39,19611 28,22361 9,81 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:08 31-10-2025 39,189 28,2137 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:34 31-10-2025 39,15389 28,29972 4,56 2,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:33 31-10-2025 39,1652 28,3032 12,4 2,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:04 31-10-2025 39,1688 28,2688 14,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:33 31-10-2025 39,17417 28,19361 7 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:32 31-10-2025 39,2007 28,2083 12,9 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:57 31-10-2025 39,1852 28,2097 23,6 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:17:05 31-10-2025 39,2465 29,0288 15,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:30 31-10-2025 39,16889 28,30444 13,67 2,2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:30 31-10-2025 39,1822 28,3073 11,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:32 31-10-2025 39,19639 28,2575 10,38 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:10:32 31-10-2025 39,205 28,2387 12,1 2,3
Simav (Kütahya) 08:02:01 31-10-2025 39,20389 28,92194 7,02 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:02:00 31-10-2025 39,2472 29,0018 10,3 1,5
Simav (Kütahya) 07:58:05 31-10-2025 39,20306 29,00667 11,33 1,7
KICIR-SIMAV (KUTAHYA) 07:58:03 31-10-2025 39,2582 28,7585 7,5 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:56:35 31-10-2025 39,2487 29,0688 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:43 31-10-2025 39,12694 28,31694 5,5 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:54:41 31-10-2025 39,1633 28,293 14,3 2,1
Simav (Kütahya) 07:50:35 31-10-2025 39,22167 29,00111 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:50:35 31-10-2025 39,2277 29,0047 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:47 31-10-2025 39,19722 28,15861 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:23 31-10-2025 39,1667 28,0833 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:55 31-10-2025 39,17417 28,17139 5,13 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:53 31-10-2025 39,1703 28,1692 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:53 31-10-2025 39,19083 28,20333 16,11 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:07 31-10-2025 39,16861 28,21806 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:06 31-10-2025 39,1898 28,2017 16,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:31:57 31-10-2025 39,1725 28,21667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:03 31-10-2025 39,21417 28,17111 13,1 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:22:03 31-10-2025 39,2062 28,1495 14,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:50 31-10-2025 39,18361 28,23806 12,9 4,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:50 31-10-2025 39,192 28,2175 13,7 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:17 31-10-2025 39,10889 28,28083 7,03 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:17 31-10-2025 39,1612 28,2432 15,7 1,6
Kırkağaç (Manisa) 07:10:17 31-10-2025 39,25889 27,79861 7 2,1
CEVIRCEK-SOMA (MANISA) 07:10:17 31-10-2025 39,2527 27,7645 13,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:28 31-10-2025 39,19306 28,17722 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:06:28 31-10-2025 39,1553 28,1427 15,7 2,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:22 31-10-2025 39,198 28,2667 10 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:21 31-10-2025 39,20528 28,27778 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:19 31-10-2025 39,22389 28,14667 7,82 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:19 31-10-2025 39,216 28,1388 15,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:19 31-10-2025 39,15028 28,28722 7,02 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:02:19 31-10-2025 39,1493 28,291 15,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:07 31-10-2025 39,20667 28,21 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:07 31-10-2025 39,1922 28,2123 11,8 1,3
ARICILAR-ULA (MUGLA) 06:57:45 31-10-2025 37,0908 28,6015 11,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:51 31-10-2025 39,18222 28,15722 10,8 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:55:51 31-10-2025 39,1953 28,1407 13,7 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:59 31-10-2025 39,19639 28,155 7 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:59 31-10-2025 39,1968 28,1277 14,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:49:14 31-10-2025 39,20417 28,14889 7 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:49:14 31-10-2025 39,1913 28,1285 13,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:29 31-10-2025 39,11833 28,31694 7,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:56 31-10-2025 39,16806 28,15389 11,77 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:43:55 31-10-2025 39,1618 28,142 17,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:39:54 31-10-2025 39,19139 28,13528 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:39:54 31-10-2025 39,1862 28,1223 12,7 2,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 06:38:59 31-10-2025 39,0843 28,254 17,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:12 31-10-2025 39,17639 28,15972 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:35:12 31-10-2025 39,1822 28,1648 10 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:10 31-10-2025 39,18194 28,23694 12,51 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:32:10 31-10-2025 39,1452 28,2578 19,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:03 31-10-2025 39,20417 28,16639 5,93 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:36 31-10-2025 39,17944 28,25861 5,56 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:36 31-10-2025 39,1622 28,2378 9,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:23 31-10-2025 39,19306 28,28722 6,34 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:22 31-10-2025 39,182 28,2548 15,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:36 31-10-2025 39,12167 28,29056 7,26 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:01 31-10-2025 39,1925 28,23667 7,01 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:01 31-10-2025 39,1865 28,2065 16,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:14:07 31-10-2025 39,19333 28,29222 5,59 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:14:06 31-10-2025 39,173 28,2567 17,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:31 31-10-2025 39,19167 28,12722 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:30 31-10-2025 39,1687 28,0978 12,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:13 31-10-2025 39,19 28,2825 7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:12 31-10-2025 39,0948 28,2092 11,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:34 31-10-2025 39,1675 28,23944 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:51 31-10-2025 39,18694 28,26306 7,74 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:50 31-10-2025 39,1818 28,253 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:22 31-10-2025 39,20222 28,15194 7,04 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:27 31-10-2025 39,09639 28,14361 10,43 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:00:25 31-10-2025 39,1382 28,1365 17,4 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:37 31-10-2025 39,1688 28,1287 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:27 31-10-2025 39,1775 28,26083 14,49 3,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:26 31-10-2025 39,1675 28,245 15,7 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:06 31-10-2025 39,23889 28,14 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:49:05 31-10-2025 39,2058 28,1422 10,6 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:30 31-10-2025 39,0925 28,1855 14,1 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:46:27 31-10-2025 39,1657 28,0967 5 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:53 31-10-2025 39,1882 28,1428 9,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:38 31-10-2025 39,20944 28,17556 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:33:38 31-10-2025 39,1795 28,1267 17,8 2
ARKUM-SILIFKE (MERSIN) 05:33:05 31-10-2025 36,3263 34,0593 4,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:32 31-10-2025 39,1275 28,16222 12,95 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:31 31-10-2025 39,153 28,138 15,7 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:15 31-10-2025 39,2082 28,1672 3,5 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:31 31-10-2025 39,13139 28,29306 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:31 31-10-2025 39,1485 28,2645 18,9 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:25 31-10-2025 39,2582 28,0593 11,2 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:44 31-10-2025 39,17 28,144 13 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:21 31-10-2025 39,20333 28,15139 15,84 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:19:19 31-10-2025 39,1958 28,1535 17,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:41 31-10-2025 39,16722 28,25028 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:41 31-10-2025 39,1468 28,2617 17,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:55 31-10-2025 39,19972 28,33028 7 1,2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:55 31-10-2025 39,1913 28,3355 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:31 31-10-2025 39,16972 28,20139 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:31 31-10-2025 39,1735 28,1847 9,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:41 31-10-2025 39,17139 28,255 7 1,2
Marmara Denizi - [15.69 km] Erdek (Balıkesir) 05:04:50 31-10-2025 40,62611 28,02444 7 2,8
MARMARA DENIZI 05:04:46 31-10-2025 40,7868 28,0023 9,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:55 31-10-2025 39,20389 28,15167 7 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:54 31-10-2025 39,21 28,1387 18,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:19 31-10-2025 39,18972 28,18806 7 1,2
ARPAALAN-MESUDIYE (ORDU) 04:54:12 31-10-2025 40,3513 37,8868 4,7 1,4
AKDENIZ 04:53:43 31-10-2025 35,6542 30,7562 6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:10 31-10-2025 39,20111 28,17333 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:09 31-10-2025 39,1845 28,1462 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:50 31-10-2025 39,17889 28,16083 7 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:54 31-10-2025 39,1288 28,2998 12,5 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:49 31-10-2025 39,1943 28,2058 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:33 31-10-2025 39,23306 28,15778 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:33 31-10-2025 39,208 28,1582 14,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:07 31-10-2025 39,17278 28,205 5,6 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:29:07 31-10-2025 39,1698 28,1633 11,7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:56 31-10-2025 39,157 28,2377 10,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:33 31-10-2025 39,20083 28,23417 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:32 31-10-2025 39,179 28,2247 16,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:43 31-10-2025 39,17139 28,09417 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:41 31-10-2025 39,1567 28,0883 5 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:21:28 31-10-2025 39,1322 28,17 11,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:04 31-10-2025 39,17833 28,25389 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:04 31-10-2025 39,1733 28,226 17 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:28 31-10-2025 39,1767 28,23 15,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:43 31-10-2025 39,18694 28,23194 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:43 31-10-2025 39,1612 28,1895 16,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:28 31-10-2025 39,17528 28,21139 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:28 31-10-2025 39,1835 28,1438 8,8 1,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:47 31-10-2025 39,1513 28,306 17,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:25 31-10-2025 39,14 28,23556 7,51 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:23 31-10-2025 39,184 28,175 18,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:56 31-10-2025 39,18972 28,15472 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:55 31-10-2025 39,1547 28,1285 17,1 1,3
Battalgazi (Malatya) 04:01:04 31-10-2025 38,17167 38,58111 7 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:48 31-10-2025 39,1093 28,277 19,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:27 31-10-2025 39,16806 28,30667 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:27 31-10-2025 39,1488 28,303 9,5 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:43 31-10-2025 39,1752 28,2042 10 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:41 31-10-2025 39,1107 28,1643 15,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:20 31-10-2025 39,22 28,12222 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:20 31-10-2025 39,1988 28,0843 10 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:44 31-10-2025 39,2092 28,1517 13,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:42 31-10-2025 39,22472 28,11917 6,99 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:42 31-10-2025 39,2005 28,1005 9,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:21 31-10-2025 39,24 28,14389 9,18 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:20 31-10-2025 39,1822 28,1122 13,6 2,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 03:40:31 31-10-2025 37,47333 37,20278 7 3,6
BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:40:31 31-10-2025 37,4583 37,2067 6,2 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:13 31-10-2025 39,195 28,17083 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:13 31-10-2025 39,1933 28,084 9,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:05 31-10-2025 39,16944 28,26194 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:04 31-10-2025 39,1285 28,2367 13,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:52 31-10-2025 39,22111 28,15889 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:52 31-10-2025 39,2223 28,1282 9,4 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:20 31-10-2025 39,1383 28,243 16 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:30 31-10-2025 39,17722 28,26833 6,48 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:29 31-10-2025 39,1587 28,2422 14,4 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:50 31-10-2025 39,2245 28,1702 7,6 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:54 31-10-2025 39,1655 28,279 8,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:12 31-10-2025 39,16889 28,29167 7 2,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:12 31-10-2025 39,159 28,271 9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:17 31-10-2025 39,18944 28,20778 6,72 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:17 31-10-2025 39,1915 28,1987 8 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:12 31-10-2025 39,1828 28,12 20,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:43 31-10-2025 39,23361 28,12694 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:42 31-10-2025 39,2078 28,1192 15,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:55 31-10-2025 39,19167 28,1375 17,11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:35 31-10-2025 39,19306 28,235 7 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:05:48 31-10-2025 39,2332 28,995 10,8 1,6
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 03:03:37 31-10-2025 39,088 28,084 15,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:35 31-10-2025 39,20111 28,23444 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:12 31-10-2025 39,1582 28,1748 22,1 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:54:13 31-10-2025 37,8175 36,50806 7 2,3
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:54:13 31-10-2025 37,7265 36,4418 5,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:24 31-10-2025 39,24306 28,14056 7 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:19 31-10-2025 39,1968 28,2032 12,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:55 31-10-2025 39,21833 28,12944 14,55 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:55 31-10-2025 39,2025 28,1308 5,1 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:38 31-10-2025 39,1578 28,1742 14,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:17 31-10-2025 39,21167 28,17167 15,64 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:17 31-10-2025 39,2157 28,1737 8,6 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:01 31-10-2025 39,1702 28,282 11,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:01 31-10-2025 39,20028 28,26028 5,57 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:00 31-10-2025 39,1652 28,2223 14,6 1,3
Akhisar (Manisa) 02:20:56 31-10-2025 39,185 27,96667 7 2,1
YAYKIN-AKHISAR (MANISA) 02:20:56 31-10-2025 39,1557 27,934 9,5 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:58 31-10-2025 39,1473 28,2713 9,1 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:36 31-10-2025 39,2097 28,1317 12,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:36 31-10-2025 39,15722 28,26944 6,89 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:34 31-10-2025 39,1627 28,2653 18,9 1,5
Akhisar (Manisa) 02:13:31 31-10-2025 39,19278 27,96611 10,12 1,7
YAYKIN-AKHISAR (MANISA) 02:13:31 31-10-2025 39,1633 27,9478 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:32 31-10-2025 39,16111 28,32472 5,53 1,8
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:31 31-10-2025 39,1617 28,3302 13,6 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:03 31-10-2025 39,1725 28,0837 4,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:02 31-10-2025 39,2 28,1025 9,53 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:46 31-10-2025 39,20333 28,17472 6,15 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:46 31-10-2025 39,2027 28,1635 11,1 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:52:54 31-10-2025 39,171 28,2458 10 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:53 31-10-2025 39,17972 28,29472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:04 31-10-2025 39,1525 28,28389 6,17 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:29 31-10-2025 39,19583 28,18056 15,06 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:28 31-10-2025 39,1883 28,1795 9,6 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:45 31-10-2025 39,1568 28,3065 8,4 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:23 31-10-2025 39,1355 28,1392 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:11 31-10-2025 39,20806 28,13778 6,11 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:11 31-10-2025 39,2248 28,1353 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:42 31-10-2025 39,225 28,04528 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:42 31-10-2025 39,1688 28,0817 8,9 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:42 31-10-2025 39,1542 28,1698 4,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:29:39 31-10-2025 39,19861 28,175 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:29:39 31-10-2025 39,1878 28,1445 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:28:49 31-10-2025 39,20167 28,16139 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:28:49 31-10-2025 39,2033 28,1697 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:25 31-10-2025 39,19278 28,28833 16,81 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:23 31-10-2025 39,186 28,2692 9,5 1,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 01:21:48 31-10-2025 39,0702 28,0865 19,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:37 31-10-2025 39,15278 28,18278 7,05 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:36 31-10-2025 39,1788 28,1857 18,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:38 31-10-2025 39,22667 28,11083 7,56 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:37 31-10-2025 39,1612 28,0995 12,4 1,6
AKOLUK-FEKE (ADANA) 01:08:27 31-10-2025 37,7385 36,0377 5,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:19 31-10-2025 39,16556 28,18028 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:45 31-10-2025 39,20556 28,105 6,39 0,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:59:58 31-10-2025 39,1655 28,2345 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:59:39 31-10-2025 39,22306 28,13611 5,25 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:59:38 31-10-2025 39,2293 28,0967 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:17 31-10-2025 39,20639 28,24056 7,01 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:17 31-10-2025 39,1892 28,2292 4,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:43 31-10-2025 39,20528 28,24194 15,1 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:43 31-10-2025 39,1902 28,2217 5,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:41 31-10-2025 39,17306 28,16722 6,13 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:42 31-10-2025 39,21028 28,17278 5,56 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:53 31-10-2025 39,19167 28,23361 7,01 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:53 31-10-2025 39,1698 28,2517 12,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:48:09 31-10-2025 39,15278 28,25194 7 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:09 31-10-2025 39,105 28,2452 19,8 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:41 31-10-2025 39,141 28,174 19,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:12 31-10-2025 39,13472 28,28028 6,64 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:12 31-10-2025 39,129 28,2632 13 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:15 31-10-2025 39,15167 28,2775 10,37 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:29 31-10-2025 39,19639 28,19028 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:29 31-10-2025 39,1877 28,2082 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:35 31-10-2025 39,24139 28,1575 5,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:09 31-10-2025 39,21417 28,29111 7 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:09 31-10-2025 39,2193 28,2168 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:59 31-10-2025 39,19639 28,13972 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:59 31-10-2025 39,167 28,1212 9,4 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Buldan (Denizli) 00:11:52 01-11-2025 38,20917 28,87722 6,53 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:58 01-11-2025 39,16389 28,23972 6,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:27 01-11-2025 39,18389 28,22111 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:36 31-10-2025 39,1472 28,2373 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:47 31-10-2025 39,14444 28,21472 7 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:46 31-10-2025 39,1398 28,2045 9,2 3,1
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:19:32 31-10-2025 39,081 28,2203 12,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:55 31-10-2025 39,19028 28,23639 7,01 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:55 31-10-2025 39,1545 28,233 12,9 1,6
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 23:11:51 31-10-2025 39,0777 28,2647 16,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:10 31-10-2025 39,18722 28,24528 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:08:10 31-10-2025 39,1638 28,22 10,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:55 31-10-2025 39,20639 28,13861 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:54 31-10-2025 39,1585 28,125 11,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:27 31-10-2025 39,19417 28,14222 7 2,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 22:59:27 31-10-2025 39,1452 28,0937 10,7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:57 31-10-2025 39,1475 28,2322 12 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:56 31-10-2025 39,17917 28,25361 5,71 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:54 31-10-2025 39,16667 28,21278 5,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:54 31-10-2025 39,1862 28,1923 10 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:33 31-10-2025 39,1455 28,2097 10,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:32 31-10-2025 39,18361 28,25528 5,77 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:24 31-10-2025 39,18528 28,18056 5,14 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:24 31-10-2025 39,1777 28,1453 10,4 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:24 31-10-2025 39,1305 28,2423 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:24:07 31-10-2025 39,16944 28,30889 7,91 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:23 31-10-2025 39,16694 28,25083 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:23 31-10-2025 39,1723 28,2553 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:19:17 31-10-2025 39,21833 28,18972 7 0,8
Akdeniz - [33.53 km] Seydikemer (Muğla) 22:18:31 31-10-2025 36,23472 28,89361 6,55 1,4
Şemdinli (Hakkari) 22:12:48 31-10-2025 37,37222 44,64778 7 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:28 31-10-2025 39,1138 28,2192 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:27 31-10-2025 39,1325 28,21861 6,81 2,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 22:10:43 31-10-2025 39,0828 28,2592 13,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:55 31-10-2025 39,18778 28,14972 7,22 1,2
Akdeniz - [41.57 km] Kaş (Antalya) 22:07:10 31-10-2025 35,82278 29,565 7,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:25 31-10-2025 39,17028 28,29111 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:24 31-10-2025 39,1415 28,3095 21,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:02 31-10-2025 39,2175 28,09972 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:56 31-10-2025 39,21972 28,18528 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:01:56 31-10-2025 39,2007 28,1953 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:01 31-10-2025 39,18639 28,15583 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:01 31-10-2025 39,1623 28,1078 10,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:49:54 31-10-2025 39,19361 28,26722 6,98 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:49:54 31-10-2025 39,1477 28,2775 12,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:49:01 31-10-2025 39,1875 28,2 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:58 31-10-2025 39,16139 28,25722 6,83 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:57 31-10-2025 39,1733 28,2383 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:48 31-10-2025 39,18694 28,25444 7,01 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:47 31-10-2025 39,1367 28,1938 18,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:34 31-10-2025 39,14944 28,27778 6,97 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:33 31-10-2025 39,173 28,2603 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:37:26 31-10-2025 39,18028 28,25556 7,03 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:37:25 31-10-2025 39,1807 28,2398 9,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:55 31-10-2025 39,11722 28,16056 7,03 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:55 31-10-2025 39,109 28,1607 13,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:41 31-10-2025 39,23417 28,14889 7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:41 31-10-2025 39,2138 28,1285 9,5 1,5
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:25:14 31-10-2025 39,0887 28,2228 12,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:13 31-10-2025 39,13556 28,22389 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:59 31-10-2025 39,15833 28,25528 6,99 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:59 31-10-2025 39,147 28,2287 14,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:01 31-10-2025 39,17611 28,30694 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:00 31-10-2025 39,1643 28,296 14,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:16:35 31-10-2025 39,22194 28,17444 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:16:35 31-10-2025 39,1832 28,1368 8,2 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:40 31-10-2025 39,1825 28,1765 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:52 31-10-2025 39,115 28,24139 6,88 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:43 31-10-2025 39,24444 28,12944 7,02 0,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:03:02 31-10-2025 39,181 28,0557 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:03:01 31-10-2025 39,24389 28,13083 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:12 31-10-2025 39,15917 28,19611 6,61 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:11 31-10-2025 39,1537 28,134 9,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:45 31-10-2025 39,20444 28,16972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:26 31-10-2025 39,15778 28,29639 6,77 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:25 31-10-2025 39,143 28,281 14,1 2,3
Yedisu (Bingöl) 20:47:40 31-10-2025 39,44139 40,35222 7,01 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:39 31-10-2025 39,142 28,1698 15,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:38 31-10-2025 39,18639 28,21528 5,57 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:53 31-10-2025 39,17639 28,16472 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:56 31-10-2025 39,185 28,25722 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:06 31-10-2025 39,1407 28,1958 15,4 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:05 31-10-2025 39,14 28,22389 6,15 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:08 31-10-2025 39,27083 28,14222 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:26:45 31-10-2025 39,14583 28,1675 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:31 31-10-2025 39,18444 28,14333 7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:22:10 31-10-2025 39,1273 28,2982 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:09 31-10-2025 39,15028 28,29861 5,86 1,8
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 20:19:36 31-10-2025 39,0357 28,2125 26,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:19:34 31-10-2025 39,22333 28,17278 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:53 31-10-2025 39,24194 28,14167 7 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:53 31-10-2025 39,255 28,1183 11,1 1,5
CITAK-AKHISAR (MANISA) 20:14:29 31-10-2025 38,9593 28,1427 22,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:25 31-10-2025 39,22361 28,20861 7 1,7
BALIKLI-GORDES (MANISA) 20:14:13 31-10-2025 38,843 28,1913 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:10 31-10-2025 39,13139 28,285 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:56 31-10-2025 39,10944 28,33139 6,98 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:06 31-10-2025 39,15917 28,25194 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:47:01 31-10-2025 39,19444 28,26028 6,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:45:04 31-10-2025 39,20194 28,17194 6,99 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:03 31-10-2025 39,1945 28,1178 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:11 31-10-2025 39,17417 28,25583 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:37 31-10-2025 39,14722 28,16944 6,94 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:35:11 31-10-2025 39,225 28,18417 6,97 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:09 31-10-2025 39,1807 28,1335 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:06 31-10-2025 39,2325 28,04889 6,95 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:29 31-10-2025 39,12333 28,29056 7,06 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:28:29 31-10-2025 39,096 28,2778 14,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:18:04 31-10-2025 39,15222 28,18139 6,96 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:33 31-10-2025 39,13583 28,18528 6,82 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:03 31-10-2025 39,21861 28,18111 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:43 31-10-2025 39,16167 28,165 7 1,2
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.55 km] Dikili (İzmir) 19:13:23 31-10-2025 38,89472 26,90889 5,24 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:03 31-10-2025 39,18611 28,25083 6,99 1,9
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:02 31-10-2025 39,2028 28,2765 12,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:16 31-10-2025 39,23556 28,20889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:21 31-10-2025 39,17528 28,17389 6,46 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:21 31-10-2025 39,1723 28,1438 14,7 2,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:49:56 31-10-2025 39,162 28,0737 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:55 31-10-2025 39,2025 28,22556 7 1,2
Pütürge (Malatya) 18:44:06 31-10-2025 38,21611 39,04944 6,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:47 31-10-2025 39,18167 28,15028 7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:46 31-10-2025 39,198 28,1312 9,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:51 31-10-2025 39,17611 28,17389 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:50 31-10-2025 39,193 28,0893 16,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:35:02 31-10-2025 39,19083 28,23556 7 3,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:35:01 31-10-2025 39,1965 28,2257 13,2 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:31:24 31-10-2025 39,14722 28,25361 5,55 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:31:24 31-10-2025 39,1473 28,2385 13,8 2,4
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 18:25:17 31-10-2025 37,6988 36,0793 5,8 1,9
Sumbas (Osmaniye) 18:25:16 31-10-2025 37,72556 36,09222 7,02 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:35 31-10-2025 39,20361 28,18 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:35 31-10-2025 39,1855 28,1533 10,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:03 31-10-2025 39,18611 28,16417 7,01 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:03 31-10-2025 39,1182 28,1392 13,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:41 31-10-2025 39,27972 28,13639 7 1,8
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:19:41 31-10-2025 39,2975 28,1813 10,9 2
Delice (Kırıkkale) 18:13:07 31-10-2025 39,97528 34,00278 10,44 1
YENIYAPAN-DELICE (KIRIKKALE) 18:13:06 31-10-2025 39,8238 34,109 23,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:12:19 31-10-2025 39,19972 28,20111 5,76 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:12:19 31-10-2025 39,1735 28,1782 14,2 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:02 31-10-2025 39,161 28,1703 5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:01 31-10-2025 39,18333 28,23167 9 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:48 31-10-2025 39,21722 28,21694 7 1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:48 31-10-2025 39,18 28,3037 19,1 1,2
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 17:48:17 31-10-2025 39,014 28,1692 15,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:14 31-10-2025 39,21861 28,19333 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:56 31-10-2025 39,1055 28,2267 21,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:41:55 31-10-2025 39,21139 28,24389 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:37:37 31-10-2025 39,20278 28,17528 7 1,3
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 17:37:34 31-10-2025 38,9872 28,0113 9,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:30:55 31-10-2025 39,17722 28,2575 4,05 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:30:55 31-10-2025 39,1735 28,236 15,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:28:09 31-10-2025 39,17583 28,30861 7 2,6
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:28:09 31-10-2025 39,1668 28,2998 15 3
Sındırgı (Balıkesir) 17:25:49 31-10-2025 39,18556 28,3025 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:49 31-10-2025 39,1227 28,3038 20,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:31 31-10-2025 39,20833 28,14917 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:24:31 31-10-2025 39,1768 28,2065 11,2 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:22:49 31-10-2025 38,30722 37,30833 7 2,6
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:22:47 31-10-2025 38,3353 37,28 5 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:22:35 31-10-2025 39,1692 28,2243 7,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:34 31-10-2025 39,19389 28,14194 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:47 31-10-2025 39,18333 28,10639 7 1
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 17:15:43 31-10-2025 38,9553 28,0117 28 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:09:50 31-10-2025 39,1967 28,2382 7,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:49 31-10-2025 39,20389 28,23889 4,36 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:31 31-10-2025 39,20806 28,17917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:22 31-10-2025 39,26111 28,13833 7 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:22 31-10-2025 39,236 28,0862 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:54:25 31-10-2025 39,18972 28,17028 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:25 31-10-2025 39,2075 28,19722 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:24 31-10-2025 39,1975 28,1798 5,4 1,4
KARLIOVA (BINGOL) 16:49:08 31-10-2025 39,3105 41,0273 20,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:25 31-10-2025 39,24278 28,16417 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:36 31-10-2025 39,18111 28,20444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:44:55 31-10-2025 39,17278 28,22 7 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:44:54 31-10-2025 39,1258 28,2595 17,8 1,4
Pütürge (Malatya) 16:41:10 31-10-2025 38,18778 38,67556 7 2,2
ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) 16:41:09 31-10-2025 38,1995 38,6792 3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:46 31-10-2025 39,20833 28,22528 7 1,7
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:44 31-10-2025 39,2188 28,3073 5,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:33 31-10-2025 39,21167 28,18694 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:32 31-10-2025 39,1397 28,1225 26,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:11 31-10-2025 39,205 28,17889 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:10 31-10-2025 39,1695 28,1583 16,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:05 31-10-2025 39,17222 28,25472 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:37:05 31-10-2025 39,1723 28,246 12,5 2,4
Pütürge (Malatya) 16:36:45 31-10-2025 38,26944 38,73389 13,43 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:56 31-10-2025 39,24083 28,19056 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:56 31-10-2025 39,2087 28,1275 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:14 31-10-2025 39,19 28,26694 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:13 31-10-2025 39,1885 28,2583 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:00 31-10-2025 39,2025 28,15944 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:26:38 31-10-2025 39,2283 28,9768 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:39 31-10-2025 39,20194 28,1325 7 1,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 16:24:39 31-10-2025 39,1863 28,006 8,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:06 31-10-2025 39,20333 28,20639 0,37 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:19 31-10-2025 39,20694 28,18417 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:18 31-10-2025 39,2248 28,169 7,1 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.31 16:20:14) 16:20:15 31-10-2025 39,1462 28,2487 19,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:57 31-10-2025 39,16139 28,25361 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:29 31-10-2025 39,17861 28,25278 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:25 31-10-2025 39,1277 28,1428 4,7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:14:42 31-10-2025 39,1378 28,2538 11,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:14:40 31-10-2025 39,17111 28,22972 6,28 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:27 31-10-2025 39,17333 28,2575 5,29 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:05 31-10-2025 39,21417 28,18083 7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:11:05 31-10-2025 39,1837 28,1465 10,9 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:58 31-10-2025 39,21056 28,19222 6,53 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:06:23 31-10-2025 39,1452 28,2948 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:22 31-10-2025 39,17444 28,25528 5,63 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:59:29 31-10-2025 39,24778 28,12694 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:55:58 31-10-2025 39,2338 28,1407 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:57 31-10-2025 39,2225 28,16444 7 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:32 31-10-2025 39,1148 28,2958 10,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:31 31-10-2025 39,17667 28,29444 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:39 31-10-2025 39,1943 28,1352 8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:38 31-10-2025 39,22278 28,16611 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:19 31-10-2025 39,24111 28,16 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:24 31-10-2025 39,24139 28,14111 7 1,1
Merkez (Elazığ) 15:41:54 31-10-2025 38,57 39,13556 7,46 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:32 31-10-2025 39,17333 28,25472 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:25 31-10-2025 39,16028 28,24417 4,22 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:25 31-10-2025 39,1493 28,2392 10,7 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:37:15 31-10-2025 39,2112 28,1378 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:14 31-10-2025 39,21167 28,17056 4,03 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:16 31-10-2025 39,16694 28,27 6,63 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:20 31-10-2025 39,2475 28,18639 7 1,4
YAYKIN-AKHISAR (MANISA) 15:28:20 31-10-2025 39,1472 27,9252 18 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:09 31-10-2025 39,195 28,16639 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:43 31-10-2025 39,20806 28,20278 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:02 31-10-2025 39,26 28,1625 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:17:06 31-10-2025 39,18694 28,26917 7 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:17:06 31-10-2025 39,1417 28,2703 11,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:13 31-10-2025 39,19139 28,29694 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:12 31-10-2025 39,1298 28,292 28,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:11 31-10-2025 39,20833 28,29528 6,03 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:38 31-10-2025 39,1975 28,20667 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:07:37 31-10-2025 39,1902 28,079 16,8 1,8
EGE DENIZI 15:06:41 31-10-2025 38,6815 25,4757 3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:35 31-10-2025 39,17944 28,2875 7 2,6
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:02:35 31-10-2025 39,171 28,3067 12,8 3
MARMARA DENIZI 15:02:18 31-10-2025 40,7712 28,0007 19 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:58:20 31-10-2025 39,19 28,29222 5,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:11 31-10-2025 39,18083 28,19139 7 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 14:54:11 31-10-2025 39,1355 28,0237 13,1 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:54:11 31-10-2025 39,1322 28,1623 14,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:33 31-10-2025 39,22333 28,17389 7 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:32 31-10-2025 39,2317 28,1825 10,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:47 31-10-2025 39,18972 28,29639 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:44:28 31-10-2025 39,235 28,13194 5,72 2,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 14:44:09 31-10-2025 38,06556 37,375 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:21 31-10-2025 39,18694 28,14556 7 1,1
ULUPINAR-AKHISAR (MANISA) 14:43:21 31-10-2025 38,9282 27,9748 23,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:37 31-10-2025 39,18611 28,2675 4,68 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:39:51 31-10-2025 39,225 28,20583 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:51 31-10-2025 39,1928 28,1957 9,8 2,2
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 14:38:27 31-10-2025 36,4905 27,1022 4,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:57 31-10-2025 39,19694 28,23556 6,66 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:20 31-10-2025 39,17167 28,21167 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:27:20 31-10-2025 39,1795 28,2305 11,6 1,5
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:13 31-10-2025 39,139 28,3595 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:47 31-10-2025 39,17694 28,17111 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:45 31-10-2025 39,1668 28,1658 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:17 31-10-2025 39,22389 28,14 7 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:17 31-10-2025 39,1947 28,1117 11,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:03 31-10-2025 39,22389 28,20861 7 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:02 31-10-2025 39,213 28,178 12 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:44 31-10-2025 39,19917 28,21167 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:44 31-10-2025 39,1775 28,1697 13,9 2,5
KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) 14:07:29 31-10-2025 38,3642 27,3168 5,3 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:04:47 31-10-2025 39,2268 28,1938 13,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:46 31-10-2025 39,20444 28,17694 4,91 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:02:15 31-10-2025 39,17389 28,23139 7 0,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:02:15 31-10-2025 39,1363 28,2537 13,5 1,4
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:59:49 31-10-2025 39,231 28,246 5,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:32 31-10-2025 39,19694 28,30306 7 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:32 31-10-2025 39,1875 28,2837 10,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:01 31-10-2025 39,20194 28,13972 7,02 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:46 31-10-2025 39,1748 28,2393 10,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:45 31-10-2025 39,18361 28,26417 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:18 31-10-2025 39,175 28,25583 7 1
Battalgazi (Malatya) 13:46:06 31-10-2025 38,29361 38,36 0,49 1,4
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:44 31-10-2025 39,1535 28,3527 17,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:09 31-10-2025 39,18389 28,25472 5,53 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:36:31 31-10-2025 39,1477 28,2592 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:30 31-10-2025 39,17056 28,2525 7 1,7
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 13:35:32 31-10-2025 39,0425 28,128 1,8 1,8
Gördes (Manisa) 13:35:28 31-10-2025 39,09278 28,25056 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:33:56 31-10-2025 39,21944 28,22389 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:33:56 31-10-2025 39,1728 28,1922 11,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:33:18 31-10-2025 39,21 28,17583 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:33:17 31-10-2025 39,1808 28,1962 22,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:53 31-10-2025 39,23778 28,22472 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:32:53 31-10-2025 39,1927 28,2188 11,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:02 31-10-2025 39,24194 28,16417 5,9 3,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:30:02 31-10-2025 39,2215 28,1367 12,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:24 31-10-2025 39,21722 28,17889 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:24 31-10-2025 39,2062 28,2165 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:06 31-10-2025 39,24306 28,2025 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:59 31-10-2025 39,18972 28,13333 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:59 31-10-2025 39,1788 28,0968 3,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:13:53 31-10-2025 39,23333 28,2425 5,95 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:46 31-10-2025 39,1175 28,273 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:44 31-10-2025 39,19472 28,28389 5,83 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:34 31-10-2025 39,19861 28,14917 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:19 31-10-2025 39,20139 28,14583 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:19 31-10-2025 39,1652 28,1245 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:02 31-10-2025 39,22056 28,1175 7 1,1
Kale (Malatya) 13:06:02 31-10-2025 38,37944 38,775 10,56 1,1
Kale (Malatya) 13:05:24 31-10-2025 38,37444 38,77111 10,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:54 31-10-2025 39,17667 28,25806 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:54 31-10-2025 39,159 28,2382 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:08 31-10-2025 39,18861 28,20278 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:57:36 31-10-2025 39,12028 28,25583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:34 31-10-2025 39,23194 28,17 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:21 31-10-2025 39,22306 28,15444 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:21 31-10-2025 39,1968 28,1505 8,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:23 31-10-2025 39,24361 28,12028 6,91 0,8
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:44:44 31-10-2025 39,473 28,111 9,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:38 31-10-2025 39,2275 28,25222 6,52 1,3
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:38 31-10-2025 39,117 28,3933 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:37 31-10-2025 39,20889 28,30167 5,69 1,4
Kale (Malatya) 12:35:50 31-10-2025 38,37028 38,785 7,08 0,6
İslahiye (Gaziantep) 12:34:41 31-10-2025 36,88389 36,57583 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:57 31-10-2025 39,19333 28,30528 7 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:33:57 31-10-2025 39,1568 28,2892 17,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:32:00 31-10-2025 39,23972 28,13583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:18 31-10-2025 39,18972 28,25417 4,89 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:44 31-10-2025 39,18361 28,25722 7 1,7
CICEKLI-GORDES (MANISA) 12:26:44 31-10-2025 39,0587 28,231 5 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 12:22:07 31-10-2025 38,30722 38,10528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:59 31-10-2025 39,19028 28,30694 7 1,3
Kale (Malatya) 12:21:47 31-10-2025 38,35583 38,79139 8,48 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:20:10 31-10-2025 39,1925 28,30056 7 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:20:10 31-10-2025 39,178 28,2835 10,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:03 31-10-2025 39,23944 28,20444 7 1,2
CAYKISLA-ESME (USAK) 12:17:04 31-10-2025 38,5473 28,841 5,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:49 31-10-2025 39,19083 28,26861 6,87 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:46 31-10-2025 39,1763 28,2948 17 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:55 31-10-2025 39,19306 28,30917 7 1,3
Yeşilli (Mardin) 12:11:12 31-10-2025 37,34306 40,81472 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:08:00 31-10-2025 39,1515 28,2555 15,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:59 31-10-2025 39,18528 28,24361 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:42 31-10-2025 39,18333 28,27167 7 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:04:41 31-10-2025 39,1543 28,2817 26,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:37 31-10-2025 39,20583 28,26944 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:59:23 31-10-2025 38,26722 38,10083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:11 31-10-2025 39,22806 28,1525 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:54:19 31-10-2025 39,22222 28,17083 7,53 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:54:19 31-10-2025 39,2122 28,1545 7,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:12 31-10-2025 39,17833 28,26056 7 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:12 31-10-2025 39,1205 28,208 17,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:49:04 31-10-2025 39,23444 28,14028 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:32 31-10-2025 39,23417 28,18972 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:36 31-10-2025 39,20083 28,14222 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:45:35 31-10-2025 39,2168 28,1655 12,5 1,2
Sivrice (Elazığ) 11:45:12 31-10-2025 38,43528 39,25389 7 1,6
ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) 11:45:11 31-10-2025 38,4072 39,3195 15,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:42 31-10-2025 39,19528 28,23111 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:10 31-10-2025 39,22667 28,17361 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:40 31-10-2025 39,18444 28,27194 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:40 31-10-2025 39,1623 28,2502 11,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:32 31-10-2025 39,15056 28,21083 7 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:31 31-10-2025 39,1303 28,1973 11,5 2,7
Şarkışla (Sivas) 11:11:27 31-10-2025 39,21111 36,51972 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:08 31-10-2025 39,24611 28,15667 4,39 2,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:09:08 31-10-2025 39,2263 28,1225 18 3
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:43 31-10-2025 39,21083 28,14083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:04:55 31-10-2025 39,19167 28,17028 4,89 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:04:54 31-10-2025 39,1848 28,1967 26,9 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:46 31-10-2025 39,1855 28,17 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:58:53 31-10-2025 39,17917 28,25056 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:58:53 31-10-2025 39,1688 28,2145 10,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:37 31-10-2025 39,24167 28,16083 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:56:36 31-10-2025 39,2122 28,1302 15,7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:32 31-10-2025 39,2095 28,1232 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:31 31-10-2025 39,18306 28,22556 7 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:50:31 31-10-2025 39,1972 28,2317 4,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:08 31-10-2025 39,19889 28,25472 7 1,7
AHMETLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:49:02 31-10-2025 39,0763 28,8265 16,6 1,6
BOREZ-GORDES (MANISA) 10:48:18 31-10-2025 39,015 28,2835 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:47:44 31-10-2025 39,22333 28,2075 7 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:44 31-10-2025 39,1112 28,1307 5 1,7
Sumbas (Osmaniye) 10:47:29 31-10-2025 37,73667 36,10139 7 1,3
KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) 10:47:28 31-10-2025 37,6493 36,1807 17,1 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:38 31-10-2025 39,1775 28,1345 14 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:37 31-10-2025 39,19472 28,13917 4,88 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:36:40 31-10-2025 37,9775 27,1988 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:32:19 31-10-2025 39,22556 28,15472 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:07 31-10-2025 39,22389 28,20056 7 1,7
Marmara Denizi - [20.32 km] Büyükçekmece (İstanbul) 10:29:37 31-10-2025 40,85111 28,37667 7 2,2
MARMARA DENIZI 10:29:37 31-10-2025 40,8487 28,3522 20,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:14 31-10-2025 39,1775 28,23833 7 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:36 31-10-2025 39,1303 28,2405 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:35 31-10-2025 39,16444 28,26694 7,69 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:25 31-10-2025 39,1925 28,24111 7 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:19:36 31-10-2025 39,2802 28,9842 8,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:16:51 31-10-2025 39,21833 28,19333 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:16 31-10-2025 39,20611 28,17278 6,39 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:35 31-10-2025 39,21278 28,2275 0,79 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:54 31-10-2025 39,24556 28,16556 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:53 31-10-2025 39,2388 28,107 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:53:12 31-10-2025 39,17611 28,1375 5,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:39 31-10-2025 39,18306 28,26889 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:38 31-10-2025 39,1595 28,2248 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:45 31-10-2025 39,17639 28,16 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:43 31-10-2025 39,1942 28,1072 13,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:08 31-10-2025 39,20972 28,14611 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:08 31-10-2025 39,1932 28,2097 13,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:57 31-10-2025 39,19 28,25472 9,26 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:57 31-10-2025 39,1867 28,251 11,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:21 31-10-2025 39,24111 28,165 4,77 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:21 31-10-2025 39,2337 28,0398 5,2 1,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:21 31-10-2025 39,2512 28,2453 4,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:11 31-10-2025 39,19528 28,27778 7 1,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:11 31-10-2025 39,1852 28,2983 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:39 31-10-2025 39,22 28,14278 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:33 31-10-2025 39,179 28,2332 10,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:32 31-10-2025 39,21639 28,23111 1,08 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:18 31-10-2025 39,22694 28,22389 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:58 31-10-2025 39,21083 28,19472 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:34 31-10-2025 39,20222 28,13611 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:23 31-10-2025 39,22306 28,13361 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:08:23 31-10-2025 39,2175 28,1678 9,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:44 31-10-2025 39,19694 28,29972 7 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:44 31-10-2025 39,1537 28,3193 15,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:45 31-10-2025 39,21083 28,24056 5,3 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:01:45 31-10-2025 39,2085 28,2408 7,2 1,5
Ilgın (Konya) 08:59:43 31-10-2025 38,51056 31,91417 7 1,6
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:20 31-10-2025 39,1628 28,3327 11,2 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:46:47 31-10-2025 39,1777 28,2278 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:46 31-10-2025 39,20417 28,25944 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:58 31-10-2025 39,1857 28,1493 11 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:57 31-10-2025 39,18389 28,15639 10,38 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:57 31-10-2025 39,22389 28,15583 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:45 31-10-2025 39,22139 28,17083 7,02 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:45 31-10-2025 39,2067 28,1548 9,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:05 31-10-2025 39,24639 28,14611 7 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 08:35:05 31-10-2025 39,1433 28,0318 23,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:47 31-10-2025 39,18722 28,24083 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:47 31-10-2025 39,1527 28,2188 12,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:36 31-10-2025 39,27639 28,10583 7 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:26 31-10-2025 39,1163 28,2992 16,4 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:33 31-10-2025 39,1262 28,24 12,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:09 31-10-2025 39,19611 28,22361 9,81 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:08 31-10-2025 39,189 28,2137 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:34 31-10-2025 39,15389 28,29972 4,56 2,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:33 31-10-2025 39,1652 28,3032 12,4 2,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:04 31-10-2025 39,1688 28,2688 14,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:33 31-10-2025 39,17417 28,19361 7 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:32 31-10-2025 39,2007 28,2083 12,9 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:57 31-10-2025 39,1852 28,2097 23,6 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:17:05 31-10-2025 39,2465 29,0288 15,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:30 31-10-2025 39,16889 28,30444 13,67 2,2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:30 31-10-2025 39,1822 28,3073 11,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:32 31-10-2025 39,19639 28,2575 10,38 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:10:32 31-10-2025 39,205 28,2387 12,1 2,3
Simav (Kütahya) 08:02:01 31-10-2025 39,20389 28,92194 7,02 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:02:00 31-10-2025 39,2472 29,0018 10,3 1,5
Simav (Kütahya) 07:58:05 31-10-2025 39,20306 29,00667 11,33 1,7
KICIR-SIMAV (KUTAHYA) 07:58:03 31-10-2025 39,2582 28,7585 7,5 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 07:56:35 31-10-2025 39,2487 29,0688 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:43 31-10-2025 39,12694 28,31694 5,5 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:54:41 31-10-2025 39,1633 28,293 14,3 2,1
Simav (Kütahya) 07:50:35 31-10-2025 39,22167 29,00111 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:50:35 31-10-2025 39,2277 29,0047 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:47 31-10-2025 39,19722 28,15861 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:23 31-10-2025 39,1667 28,0833 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:55 31-10-2025 39,17417 28,17139 5,13 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:53 31-10-2025 39,1703 28,1692 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:53 31-10-2025 39,19083 28,20333 16,11 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:07 31-10-2025 39,16861 28,21806 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:06 31-10-2025 39,1898 28,2017 16,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:31:57 31-10-2025 39,1725 28,21667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:03 31-10-2025 39,21417 28,17111 13,1 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:22:03 31-10-2025 39,2062 28,1495 14,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:50 31-10-2025 39,18361 28,23806 12,9 4,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:50 31-10-2025 39,192 28,2175 13,7 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:17 31-10-2025 39,10889 28,28083 7,03 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:17 31-10-2025 39,1612 28,2432 15,7 1,6
Kırkağaç (Manisa) 07:10:17 31-10-2025 39,25889 27,79861 7 2,1
CEVIRCEK-SOMA (MANISA) 07:10:17 31-10-2025 39,2527 27,7645 13,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:28 31-10-2025 39,19306 28,17722 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:06:28 31-10-2025 39,1553 28,1427 15,7 2,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:22 31-10-2025 39,198 28,2667 10 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:21 31-10-2025 39,20528 28,27778 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:19 31-10-2025 39,22389 28,14667 7,82 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:19 31-10-2025 39,216 28,1388 15,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:19 31-10-2025 39,15028 28,28722 7,02 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:02:19 31-10-2025 39,1493 28,291 15,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:07 31-10-2025 39,20667 28,21 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:07 31-10-2025 39,1922 28,2123 11,8 1,3
ARICILAR-ULA (MUGLA) 06:57:45 31-10-2025 37,0908 28,6015 11,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:51 31-10-2025 39,18222 28,15722 10,8 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:55:51 31-10-2025 39,1953 28,1407 13,7 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:59 31-10-2025 39,19639 28,155 7 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:59 31-10-2025 39,1968 28,1277 14,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:49:14 31-10-2025 39,20417 28,14889 7 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:49:14 31-10-2025 39,1913 28,1285 13,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:29 31-10-2025 39,11833 28,31694 7,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:56 31-10-2025 39,16806 28,15389 11,77 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:43:55 31-10-2025 39,1618 28,142 17,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:39:54 31-10-2025 39,19139 28,13528 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:39:54 31-10-2025 39,1862 28,1223 12,7 2,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 06:38:59 31-10-2025 39,0843 28,254 17,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:12 31-10-2025 39,17639 28,15972 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:35:12 31-10-2025 39,1822 28,1648 10 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:10 31-10-2025 39,18194 28,23694 12,51 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:32:10 31-10-2025 39,1452 28,2578 19,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:03 31-10-2025 39,20417 28,16639 5,93 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:36 31-10-2025 39,17944 28,25861 5,56 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:36 31-10-2025 39,1622 28,2378 9,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:23 31-10-2025 39,19306 28,28722 6,34 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:22 31-10-2025 39,182 28,2548 15,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:36 31-10-2025 39,12167 28,29056 7,26 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:01 31-10-2025 39,1925 28,23667 7,01 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:01 31-10-2025 39,1865 28,2065 16,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:14:07 31-10-2025 39,19333 28,29222 5,59 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:14:06 31-10-2025 39,173 28,2567 17,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:31 31-10-2025 39,19167 28,12722 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:30 31-10-2025 39,1687 28,0978 12,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:13 31-10-2025 39,19 28,2825 7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:12 31-10-2025 39,0948 28,2092 11,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:34 31-10-2025 39,1675 28,23944 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:51 31-10-2025 39,18694 28,26306 7,74 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:50 31-10-2025 39,1818 28,253 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:22 31-10-2025 39,20222 28,15194 7,04 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:27 31-10-2025 39,09639 28,14361 10,43 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:00:25 31-10-2025 39,1382 28,1365 17,4 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:37 31-10-2025 39,1688 28,1287 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:27 31-10-2025 39,1775 28,26083 14,49 3,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:26 31-10-2025 39,1675 28,245 15,7 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:06 31-10-2025 39,23889 28,14 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:49:05 31-10-2025 39,2058 28,1422 10,6 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:30 31-10-2025 39,0925 28,1855 14,1 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:46:27 31-10-2025 39,1657 28,0967 5 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:53 31-10-2025 39,1882 28,1428 9,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:38 31-10-2025 39,20944 28,17556 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:33:38 31-10-2025 39,1795 28,1267 17,8 2
ARKUM-SILIFKE (MERSIN) 05:33:05 31-10-2025 36,3263 34,0593 4,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:32 31-10-2025 39,1275 28,16222 12,95 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:31 31-10-2025 39,153 28,138 15,7 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:15 31-10-2025 39,2082 28,1672 3,5 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:31 31-10-2025 39,13139 28,29306 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:31 31-10-2025 39,1485 28,2645 18,9 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:25 31-10-2025 39,2582 28,0593 11,2 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:44 31-10-2025 39,17 28,144 13 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:21 31-10-2025 39,20333 28,15139 15,84 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:19:19 31-10-2025 39,1958 28,1535 17,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:41 31-10-2025 39,16722 28,25028 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:41 31-10-2025 39,1468 28,2617 17,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:55 31-10-2025 39,19972 28,33028 7 1,2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:55 31-10-2025 39,1913 28,3355 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:31 31-10-2025 39,16972 28,20139 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:31 31-10-2025 39,1735 28,1847 9,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:41 31-10-2025 39,17139 28,255 7 1,2
Marmara Denizi - [15.69 km] Erdek (Balıkesir) 05:04:50 31-10-2025 40,62611 28,02444 7 2,8
MARMARA DENIZI 05:04:46 31-10-2025 40,7868 28,0023 9,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:55 31-10-2025 39,20389 28,15167 7 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:54 31-10-2025 39,21 28,1387 18,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:19 31-10-2025 39,18972 28,18806 7 1,2
ARPAALAN-MESUDIYE (ORDU) 04:54:12 31-10-2025 40,3513 37,8868 4,7 1,4
AKDENIZ 04:53:43 31-10-2025 35,6542 30,7562 6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:10 31-10-2025 39,20111 28,17333 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:09 31-10-2025 39,1845 28,1462 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:50 31-10-2025 39,17889 28,16083 7 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:54 31-10-2025 39,1288 28,2998 12,5 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:49 31-10-2025 39,1943 28,2058 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:33 31-10-2025 39,23306 28,15778 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:33 31-10-2025 39,208 28,1582 14,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:07 31-10-2025 39,17278 28,205 5,6 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:29:07 31-10-2025 39,1698 28,1633 11,7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:56 31-10-2025 39,157 28,2377 10,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:33 31-10-2025 39,20083 28,23417 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:32 31-10-2025 39,179 28,2247 16,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:43 31-10-2025 39,17139 28,09417 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:41 31-10-2025 39,1567 28,0883 5 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:21:28 31-10-2025 39,1322 28,17 11,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:04 31-10-2025 39,17833 28,25389 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:04 31-10-2025 39,1733 28,226 17 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:28 31-10-2025 39,1767 28,23 15,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:43 31-10-2025 39,18694 28,23194 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:43 31-10-2025 39,1612 28,1895 16,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:28 31-10-2025 39,17528 28,21139 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:28 31-10-2025 39,1835 28,1438 8,8 1,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:47 31-10-2025 39,1513 28,306 17,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:25 31-10-2025 39,14 28,23556 7,51 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:23 31-10-2025 39,184 28,175 18,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:56 31-10-2025 39,18972 28,15472 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:55 31-10-2025 39,1547 28,1285 17,1 1,3
Battalgazi (Malatya) 04:01:04 31-10-2025 38,17167 38,58111 7 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:48 31-10-2025 39,1093 28,277 19,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:27 31-10-2025 39,16806 28,30667 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:27 31-10-2025 39,1488 28,303 9,5 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:43 31-10-2025 39,1752 28,2042 10 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:41 31-10-2025 39,1107 28,1643 15,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:20 31-10-2025 39,22 28,12222 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:20 31-10-2025 39,1988 28,0843 10 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:44 31-10-2025 39,2092 28,1517 13,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:42 31-10-2025 39,22472 28,11917 6,99 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:42 31-10-2025 39,2005 28,1005 9,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:21 31-10-2025 39,24 28,14389 9,18 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:20 31-10-2025 39,1822 28,1122 13,6 2,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 03:40:31 31-10-2025 37,47333 37,20278 7 3,6
BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:40:31 31-10-2025 37,4583 37,2067 6,2 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:13 31-10-2025 39,195 28,17083 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:13 31-10-2025 39,1933 28,084 9,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:05 31-10-2025 39,16944 28,26194 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:04 31-10-2025 39,1285 28,2367 13,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:52 31-10-2025 39,22111 28,15889 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:52 31-10-2025 39,2223 28,1282 9,4 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:20 31-10-2025 39,1383 28,243 16 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:30 31-10-2025 39,17722 28,26833 6,48 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:29 31-10-2025 39,1587 28,2422 14,4 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:50 31-10-2025 39,2245 28,1702 7,6 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:54 31-10-2025 39,1655 28,279 8,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:12 31-10-2025 39,16889 28,29167 7 2,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:12 31-10-2025 39,159 28,271 9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:17 31-10-2025 39,18944 28,20778 6,72 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:17 31-10-2025 39,1915 28,1987 8 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:12 31-10-2025 39,1828 28,12 20,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:43 31-10-2025 39,23361 28,12694 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:42 31-10-2025 39,2078 28,1192 15,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:55 31-10-2025 39,19167 28,1375 17,11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:35 31-10-2025 39,19306 28,235 7 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:05:48 31-10-2025 39,2332 28,995 10,8 1,6
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 03:03:37 31-10-2025 39,088 28,084 15,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:35 31-10-2025 39,20111 28,23444 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:12 31-10-2025 39,1582 28,1748 22,1 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:54:13 31-10-2025 37,8175 36,50806 7 2,3
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:54:13 31-10-2025 37,7265 36,4418 5,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:24 31-10-2025 39,24306 28,14056 7 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:19 31-10-2025 39,1968 28,2032 12,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:55 31-10-2025 39,21833 28,12944 14,55 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:55 31-10-2025 39,2025 28,1308 5,1 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:38 31-10-2025 39,1578 28,1742 14,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:17 31-10-2025 39,21167 28,17167 15,64 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:17 31-10-2025 39,2157 28,1737 8,6 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:01 31-10-2025 39,1702 28,282 11,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:01 31-10-2025 39,20028 28,26028 5,57 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:00 31-10-2025 39,1652 28,2223 14,6 1,3
Akhisar (Manisa) 02:20:56 31-10-2025 39,185 27,96667 7 2,1
YAYKIN-AKHISAR (MANISA) 02:20:56 31-10-2025 39,1557 27,934 9,5 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:58 31-10-2025 39,1473 28,2713 9,1 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:36 31-10-2025 39,2097 28,1317 12,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:36 31-10-2025 39,15722 28,26944 6,89 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:34 31-10-2025 39,1627 28,2653 18,9 1,5
Akhisar (Manisa) 02:13:31 31-10-2025 39,19278 27,96611 10,12 1,7
YAYKIN-AKHISAR (MANISA) 02:13:31 31-10-2025 39,1633 27,9478 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:32 31-10-2025 39,16111 28,32472 5,53 1,8
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:31 31-10-2025 39,1617 28,3302 13,6 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:03 31-10-2025 39,1725 28,0837 4,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:02 31-10-2025 39,2 28,1025 9,53 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:46 31-10-2025 39,20333 28,17472 6,15 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:46 31-10-2025 39,2027 28,1635 11,1 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:52:54 31-10-2025 39,171 28,2458 10 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:53 31-10-2025 39,17972 28,29472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:04 31-10-2025 39,1525 28,28389 6,17 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:29 31-10-2025 39,19583 28,18056 15,06 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:28 31-10-2025 39,1883 28,1795 9,6 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:45 31-10-2025 39,1568 28,3065 8,4 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:23 31-10-2025 39,1355 28,1392 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:11 31-10-2025 39,20806 28,13778 6,11 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:11 31-10-2025 39,2248 28,1353 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:42 31-10-2025 39,225 28,04528 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:42 31-10-2025 39,1688 28,0817 8,9 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:42 31-10-2025 39,1542 28,1698 4,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:29:39 31-10-2025 39,19861 28,175 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:29:39 31-10-2025 39,1878 28,1445 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:28:49 31-10-2025 39,20167 28,16139 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:28:49 31-10-2025 39,2033 28,1697 11,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:25 31-10-2025 39,19278 28,28833 16,81 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:23 31-10-2025 39,186 28,2692 9,5 1,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 01:21:48 31-10-2025 39,0702 28,0865 19,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:37 31-10-2025 39,15278 28,18278 7,05 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:36 31-10-2025 39,1788 28,1857 18,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:38 31-10-2025 39,22667 28,11083 7,56 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:37 31-10-2025 39,1612 28,0995 12,4 1,6
AKOLUK-FEKE (ADANA) 01:08:27 31-10-2025 37,7385 36,0377 5,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:19 31-10-2025 39,16556 28,18028 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:45 31-10-2025 39,20556 28,105 6,39 0,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:59:58 31-10-2025 39,1655 28,2345 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:59:39 31-10-2025 39,22306 28,13611 5,25 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:59:38 31-10-2025 39,2293 28,0967 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:17 31-10-2025 39,20639 28,24056 7,01 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:17 31-10-2025 39,1892 28,2292 4,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:43 31-10-2025 39,20528 28,24194 15,1 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:43 31-10-2025 39,1902 28,2217 5,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:41 31-10-2025 39,17306 28,16722 6,13 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:42 31-10-2025 39,21028 28,17278 5,56 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:53 31-10-2025 39,19167 28,23361 7,01 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:53 31-10-2025 39,1698 28,2517 12,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:48:09 31-10-2025 39,15278 28,25194 7 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:09 31-10-2025 39,105 28,2452 19,8 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:41 31-10-2025 39,141 28,174 19,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:12 31-10-2025 39,13472 28,28028 6,64 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:12 31-10-2025 39,129 28,2632 13 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:15 31-10-2025 39,15167 28,2775 10,37 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:29 31-10-2025 39,19639 28,19028 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:29 31-10-2025 39,1877 28,2082 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:35 31-10-2025 39,24139 28,1575 5,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:09 31-10-2025 39,21417 28,29111 7 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:09 31-10-2025 39,2193 28,2168 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:59 31-10-2025 39,19639 28,13972 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:59 31-10-2025 39,167 28,1212 9,4 1,4
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...