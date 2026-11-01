Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Kasım 2026
01.11.2026 00:00
NTV
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01 Kasım 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz
|31 Ekim 2026 22:47
|35.2597
|35.6117
|7.00
|2.20
|Akdeniz - [145.69 km] Kaş (Antalya)
|31 Ekim 2026 22:46
|34.8757
|29.5628
|6.67
|2.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|31 Ekim 2026 22:45
|38.2492
|38.1953
|6.98
|1.20
|Sumbas (Osmaniye)
|31 Ekim 2026 21:29
|37.7072
|36.1030
|6.82
|1.10
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|31 Ekim 2026 21:28
|38.2807
|37.0778
|7.00
|1.30
|Akçadağ (Malatya)
|31 Ekim 2026 21:11
|38.4677
|37.9847
|7.12
|1.50
|Simav (Kütahya)
|31 Ekim 2026 20:43
|39.1152
|29.1340
|9.84
|1.10
|Merkez (Bolu)
|31 Ekim 2026 20:24
|40.8348
|31.7012
|12.53
|1.00
|Karlıova (Bingöl)
|31 Ekim 2026 20:23
|39.3892
|40.7253
|18.05
|1.50
|Sivrice (Elazığ)
|31 Ekim 2026 20:21
|38.3962
|39.0313
|8.72
|1.30
|Marmaris (Muğla)
|31 Ekim 2026 20:04
|36.9757
|28.3682
|10.17
|1.30
|Hani (Diyarbakır)
|31 Ekim 2026 19:38
|38.5570
|40.4245
|10.32
|2.20
|Arguvan (Malatya)
|31 Ekim 2026 19:27
|38.8138
|38.2878
|7.00
|1.00
|Sumbas (Osmaniye)
|31 Ekim 2026 19:22
|37.7140
|36.1017
|7.03
|1.40
|Adaklı (Bingöl)
|31 Ekim 2026 18:52
|39.3950
|40.4775
|13.02
|1.10
|Kelkit (Gümüşhane)
|31 Ekim 2026 18:15
|39.9745
|39.5763
|15.23
|3.20
|Akdeniz - [119.99 km] Demre (Antalya)
|31 Ekim 2026 18:03
|35.2335
|30.4913
|29.25
|2.20
|Ege Denizi
|31 Ekim 2026 16:20
|39.5413
|24.2363
|7.00
|2.30
|Ege Denizi
|31 Ekim 2026 16:15
|39.6623
|23.7580
|8.83
|3.70
|Ovacık (Tunceli)
|31 Ekim 2026 16:13
|39.4520
|39.1000
|7.00
|1.50
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [22.73 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|31 Ekim 2026 16:10
|36.5868
|38.5247
|8.68
|1.70
|Merkez (Karabük)
|31 Ekim 2026 15:51
|41.2857
|32.5718
|14.27
|1.30
|Simele, Duhok (Irak) - [11.34 km] Silopi (Şırnak)
|31 Ekim 2026 15:51
|37.0290
|42.4585
|7.02
|3.80
|Nilüfer (Bursa)
|31 Ekim 2026 15:18
|40.1075
|28.8047
|7.00
|1.10
|Simav (Kütahya)
|31 Ekim 2026 15:13
|39.2307
|28.9198
|6.20
|1.00
|Ege Denizi
|31 Ekim 2026 15:04
|39.7037
|24.1835
|7.00
|2.90
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|31 Ekim 2026 23:43
|39.1267
|29.1488
|11.00
|1.10
|DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
|31 Ekim 2026 23:23
|39.3610
|40.6975
|7.20
|1.70
|TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|31 Ekim 2026 23:21
|38.3908
|39.0015
|9.40
|1.60
|KIBRIS-ZUMRUTKOY
|31 Ekim 2026 22:47
|35.0168
|32.9998
|27.70
|0.40
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|31 Ekim 2026 22:22
|37.7315
|36.0810
|18.30
|1.40
|ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)
|31 Ekim 2026 21:15
|39.9793
|39.5762
|7.20
|3.20
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|31 Ekim 2026 21:03
|35.6078
|25.8402
|20.60
|1.30
|CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)
|31 Ekim 2026 20:37
|39.8582
|39.0763
|13.60
|1.80
|GUNDOGDU-MARMARA (BALIKESIR)
|31 Ekim 2026 19:35
|40.5877
|27.5972
|9.70
|1.30
|YUNANISTAN
|31 Ekim 2026 19:20
|39.7800
|24.3010
|7.00
|2.40
|YUNANISTAN
|31 Ekim 2026 19:16
|39.6997
|24.1328
|22.20
|3.80
|IRAK
|31 Ekim 2026 18:51
|36.8843
|42.4458
|9.50
|3.90
|ATLAS-NILUFER (BURSA)
|31 Ekim 2026 18:18
|40.1340
|28.8862
|0.00
|1.00
|YUNANISTAN
|31 Ekim 2026 18:04
|39.6550
|24.2260
|8.00
|3.20
|KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)
|31 Ekim 2026 17:14
|37.7895
|35.9542
|17.80
|1.60
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|31 Ekim 2026 15:56
|37.6923
|36.0912
|5.40
|1.90
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|31 Ekim 2026 15:56
|37.6998
|36.1028
|5.00
|2.80
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|31 Ekim 2026 15:52
|37.7267
|36.1258
|5.00
|3.70
|AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
|31 Ekim 2026 15:47
|37.7485
|36.1103
|5.00
|2.50
|CUKUROREN-(BOLU)
|31 Ekim 2026 15:36
|40.8063
|31.6590
|7.90
|1.60
|SURIYE
|31 Ekim 2026 15:16
|36.5008
|36.8392
|7.00
|1.70
|DANISMENT-KESAN (EDIRNE)
|31 Ekim 2026 15:10
|40.6078
|26.4423
|5.00
|0.70
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|31 Ekim 2026 14:49
|37.1447
|27.8740
|0.00
|1.50
|CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
|31 Ekim 2026 14:16
|37.1988
|28.0210
|4.70
|1.60