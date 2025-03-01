imsakiye

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Mart 2025

01 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SENYURT-ULAS (SIVAS) 00:40:09 01-03-2025 39,46 37,3157 5,4 1,3
Kuşadası (Aydın) 00:28:21 01-03-2025 37,90583 27,27306 5,47 1,4
Karadeniz - [55.57 km] Bafra (Samsun) 00:13:34 01-03-2025 42,16472 36,25972 26,37 2
KARADENIZ 00:13:31 01-03-2025 42,2867 36,3488 5 2,4
Battalgazi (Malatya) 00:12:47 01-03-2025 38,19222 38,50972 7 1,5
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.45 km] Bodrum (Muğla) 00:11:45 01-03-2025 36,79389 25,77361 7 2,3
EGE DENIZI 00:11:43 01-03-2025 36,6703 25,8283 8 2,8
Akdeniz - [21.98 km] Kaş (Antalya) 00:11:40 01-03-2025 35,99639 29,78444 16,37 1,8
Battalgazi (Malatya) 00:04:41 01-03-2025 38,21861 38,48694 7 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23:50:09 28-02-2025 35,4278 26,7497 29,2 2
Ege Denizi - [139.53 km] Datça (Muğla) 23:50:08 28-02-2025 35,51222 26,91917 10,4 1,9
Kale (Malatya) 23:36:10 28-02-2025 38,36056 38,76667 9,46 1
Refahiye (Erzincan) 23:28:30 28-02-2025 39,94861 38,57528 7 1,2
EGE DENIZI 23:14:18 28-02-2025 36,6628 25,5737 5,3 2,3
Ege Denizi 23:14:16 28-02-2025 36,65361 25,51806 7 2,1
Pütürge (Malatya) 23:09:52 28-02-2025 38,2925 38,79083 7 1,7
SARIOT-KALE (MALATYA) 23:09:51 28-02-2025 38,3057 38,7627 5 1,8
DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) 23:07:31 28-02-2025 40,107 36,0923 5 1,2
Kadışehri (Yozgat) 23:07:31 28-02-2025 40,07389 35,93722 7 1
Ege Denizi - [11.09 km] Dikili (İzmir) 23:07:23 28-02-2025 38,85667 26,77917 7,33 1,1
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) 23:07:22 28-02-2025 38,9443 26,7122 19,6 1,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.38 km] İskenderun (Hatay) 22:58:39 28-02-2025 36,71861 36,18944 7 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 22:58:38 28-02-2025 36,6873 36,1183 7,7 2
EGE DENIZI 22:38:52 28-02-2025 36,6498 25,6148 5,4 2,3
Ege Denizi 22:38:50 28-02-2025 36,54639 25,56 7 1,9
Sarıkamış (Kars) 22:28:19 28-02-2025 40,02222 42,62111 6,99 1,2
GULLUCE-SARIKAMIS (KARS) 22:28:18 28-02-2025 40,0292 42,6453 27,2 1,5
BAYINDIR (IZMIR) 22:18:15 28-02-2025 38,2108 27,6275 5,3 1,6
Bayındır (İzmir) 22:18:15 28-02-2025 38,205 27,64361 7 1,1
Darende (Malatya) 22:10:49 28-02-2025 38,43639 37,45306 7 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:10:48 28-02-2025 38,419 37,4773 5,1 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 22:04:02 28-02-2025 38,30361 38,2875 9,56 1
Çal (Denizli) 21:54:33 28-02-2025 38,12 29,34333 7,29 1,1
EGE DENIZI 21:17:11 28-02-2025 36,6448 25,6848 9,4 2,2
Ege Denizi 21:17:07 28-02-2025 36,44111 25,30306 7,04 2
EGE DENIZI 20:49:47 28-02-2025 36,6457 25,5737 12,8 2,1
Kalecik (Ankara) 20:48:16 28-02-2025 40,07333 33,32194 7 0,8
Akdeniz - [31.19 km] Fethiye (Muğla) 20:42:21 28-02-2025 36,41722 28,7775 7 1,6
Aragatsotn (Ermenistan) - [29.19 km] Merkez (Iğdır) 20:33:57 28-02-2025 40,2875 44,06028 6,93 1,5
Biga (Çanakkale) 20:08:23 28-02-2025 40,1525 27,31694 11,69 2,2
ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) 20:08:22 28-02-2025 40,1618 27,334 16,4 2,5
Ulaş (Sivas) 20:06:50 28-02-2025 39,44194 37,32028 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:00:13 28-02-2025 38,11028 37,20417 7 1,3
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [12.69 km] Fethiye (Muğla) 20:00:10 28-02-2025 36,48972 28,97472 5,73 1,1
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 19:49:58 28-02-2025 38,1077 37,2002 11,5 1,4
CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) 19:46:59 28-02-2025 37,4767 35,1185 9 1,5
Karadeniz - [59.05 km] Bafra (Samsun) 19:23:44 28-02-2025 42,20056 36,25639 30,01 2,2
KARADENIZ 19:23:43 28-02-2025 42,2368 36,3268 12,3 2,8
Ege Denizi 19:08:09 28-02-2025 36,84778 25,83528 7,06 1,9
EGE DENIZI 19:08:03 28-02-2025 36,6653 25,4808 7,2 2,4
Ege Denizi - [84.76 km] Datça (Muğla) 18:53:32 28-02-2025 36,04056 26,95889 10,82 2,1
Ulaş (Sivas) 18:18:36 28-02-2025 39,45417 37,35861 6,98 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 18:18:36 28-02-2025 39,4217 37,3082 7,2 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:17:29 28-02-2025 38,03333 37,41667 7,01 1,7
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:17:29 28-02-2025 38,0597 37,4162 6,3 1,6
EGE DENIZI 18:15:50 28-02-2025 36,6922 25,523 12,1 2,4
Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir) 18:12:59 28-02-2025 38,86222 26,80556 7 1,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:12:58 28-02-2025 38,869 26,7327 17,7 1,8
Ege Denizi 18:12:30 28-02-2025 36,75028 25,80278 6,63 2,6
EGE DENIZI 18:12:27 28-02-2025 36,6517 25,7003 16 2,8
Ege Denizi - [06.17 km] Foça (İzmir) 18:06:40 28-02-2025 38,7925 26,79083 12,76 2,3
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:06:39 28-02-2025 38,8513 26,8363 13,5 2,3
Doğanşehir (Malatya) 17:58:10 28-02-2025 38,01056 37,62444 7 2,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:58:09 28-02-2025 38,0012 37,6143 8,4 1,9
Ege Denizi - [10.25 km] Dikili (İzmir) 17:55:06 28-02-2025 38,86361 26,78333 5,23 1,8
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:55:05 28-02-2025 38,849 26,7963 16,4 2
Yeşilyurt (Malatya) 17:46:30 28-02-2025 38,30028 38,305 10,47 2
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 17:46:29 28-02-2025 38,3112 38,2775 18,4 1,9
Ege Denizi - [11.20 km] Dikili (İzmir) 17:41:28 28-02-2025 38,85222 26,80361 7 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:41:27 28-02-2025 38,8527 26,8067 15,8 1,5
Ege Denizi - [09.47 km] Dikili (İzmir) 17:38:59 28-02-2025 38,86806 26,82611 7,98 2,1
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:38:58 28-02-2025 38,8545 26,8147 17,5 2,2
Ege Denizi - [10.43 km] Dikili (İzmir) 17:36:48 28-02-2025 38,85944 26,80028 7 0,8
Ege Denizi - [10.63 km] Dikili (İzmir) 17:35:08 28-02-2025 38,85722 26,80667 7 1,8
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:35:08 28-02-2025 38,8565 26,7988 14,7 1,7
Ege Denizi - [11.39 km] Dikili (İzmir) 17:23:02 28-02-2025 38,85167 26,79167 7 1,8
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:23:01 28-02-2025 38,8363 26,826 10,3 1,9
Büyükorhan (Bursa) 17:20:37 28-02-2025 39,85139 28,88583 7 1,6
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 17:20:37 28-02-2025 39,9153 28,801 5 1,5
Ege Denizi - [10.32 km] Dikili (İzmir) 17:14:18 28-02-2025 38,86 26,82083 8,66 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:14:18 28-02-2025 38,8558 26,8443 11,9 1,7
Ege Denizi - [11.17 km] Dikili (İzmir) 17:09:19 28-02-2025 38,85222 26,81306 14,31 4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:09:18 28-02-2025 38,861 26,8085 16,4 4
EGE DENIZI 17:06:24 28-02-2025 36,6622 25,5798 7 2,4
EGE DENIZI 17:04:02 28-02-2025 36,4077 26,4427 21,1 2,3
Ege Denizi - [79.75 km] Bodrum (Muğla) 17:04:01 28-02-2025 36,59222 26,52917 8,36 2,5
Battalgazi (Malatya) 16:48:04 28-02-2025 38,15444 38,55639 7 1,2
Çardak (Denizli) 16:31:38 28-02-2025 37,84083 29,67694 7 1,5
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 16:01:23 28-02-2025 37,8955 36,7308 7,2 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:01:22 28-02-2025 37,92194 36,70972 7,14 1,4
Ulubey (Uşak) 15:58:02 28-02-2025 38,45306 29,15944 7 0,7
Eşme (Uşak) 15:56:16 28-02-2025 38,49361 29,13444 7 0,6
Eşme (Uşak) 15:54:31 28-02-2025 38,48778 29,135 7 0,7
EGE DENIZI 15:49:49 28-02-2025 36,6693 25,5308 9,2 2,4
EGE DENIZI 15:44:53 28-02-2025 36,6892 25,5737 6,2 2
Ege Denizi - [10.64 km] Dikili (İzmir) 15:28:34 28-02-2025 38,85861 26,79139 10,4 1,9
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:28:33 28-02-2025 38,8388 26,8398 4,1 2
Ege Denizi - [11.21 km] Dikili (İzmir) 15:27:27 28-02-2025 38,85472 26,78333 7 0,7
EGE DENIZI 15:20:11 28-02-2025 36,572 25,5807 2,9 2
EGE DENIZI 14:40:57 28-02-2025 36,5283 25,82 3,9 1,7
EGE DENIZI 14:22:06 28-02-2025 36,5883 25,518 9,3 1,4
Darende (Malatya) 14:07:34 28-02-2025 38,48917 37,38194 7 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 14:07:32 28-02-2025 38,4097 37,4817 5 1,6
EGE DENIZI 14:01:13 28-02-2025 36,6592 25,5997 5 2,4
Antakya (Hatay) 13:45:34 28-02-2025 36,27639 36,14278 8,71 3
KARLISU-(HATAY) 13:45:34 28-02-2025 36,2848 36,0857 2,1 3
Aladağ (Adana) 13:24:31 28-02-2025 37,57861 35,41167 6,9 1,8
ALADAG (ADANA) 13:24:30 28-02-2025 37,5753 35,4138 5 1,7
Orhaneli (Bursa) 13:24:20 28-02-2025 39,91167 28,84694 6,64 1,7
Ege Denizi - [10.61 km] Dikili (İzmir) 13:16:52 28-02-2025 38,85778 26,80111 7 1
EGE DENIZI 13:09:09 28-02-2025 36,6875 25,5457 7,9 1,6
EGE DENIZI 13:09:09 28-02-2025 36,7273 25,4253 18,9 1,5
Sarıoğlan (Kayseri) 12:46:20 28-02-2025 39,07333 36,07 7 2,6
KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) 12:46:20 28-02-2025 39,1205 36,1127 2,7 2,7
Menteşe (Muğla) 12:44:02 28-02-2025 37,15028 28,77611 7,1 1,8
Akseki (Antalya) 12:38:53 28-02-2025 37,33694 31,72333 11,76 1,1
Merkez (Elazığ) 12:29:03 28-02-2025 38,6 39,09194 7 1,4
DOGLU-MEZITLI (MERSIN) 12:19:10 28-02-2025 36,7358 34,4418 20,9 1,5
Ege Denizi - [68.38 km] Bodrum (Muğla) 12:18:24 28-02-2025 36,76806 26,55194 7 2,1
Ege Denizi - [63.24 km] Bodrum (Muğla) 12:18:01 28-02-2025 36,79778 26,59889 7 2,3
Merkez (Uşak) 12:13:23 28-02-2025 38,56722 29,30667 7 0,8
Ege Denizi - [66.54 km] Bodrum (Muğla) 12:09:08 28-02-2025 36,75944 26,57917 7 3,2
EGE DENIZI 12:09:08 28-02-2025 36,7173 26,5735 8,5 3,4
EGE DENIZI 12:02:38 28-02-2025 36,5658 25,7165 7,3 1,7
TASEVLER-AKCADAG (MALATYA) 11:56:57 28-02-2025 38,429 37,7598 11,1 1,4
Beyağaç (Denizli) 11:54:24 28-02-2025 37,19 28,83917 7 1,3
EGE DENIZI 11:24:13 28-02-2025 36,6365 25,6048 14,6 2,3
EGE DENIZI 11:03:53 28-02-2025 36,702 25,7857 12,2 2,1
Akdeniz - [36.80 km] Marmaris (Muğla) 10:24:54 28-02-2025 36,44889 28,45194 24,97 2,8
AKDENIZ 10:24:54 28-02-2025 36,486 28,4108 27,1 2,8
Çelikhan (Adıyaman) 09:58:30 28-02-2025 38,07611 38,39333 10,96 2,2
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:58:28 28-02-2025 38,1152 38,4253 11,5 2,1
Merkez (Kırşehir) 09:47:45 28-02-2025 39,17528 34,1575 7 0,9
EGE DENIZI 09:47:44 28-02-2025 36,6295 25,8917 25,7 2,2
EGE DENIZI 09:23:13 28-02-2025 36,7472 25,572 22,1 2,1
Çameli (Denizli) 09:17:53 28-02-2025 36,90806 29,31361 7 1,4
SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA) 09:17:52 28-02-2025 36,823 29,3017 5 1,4
EGE DENIZI 08:58:53 28-02-2025 36,5675 25,6192 11,9 2
Yeşilyurt (Malatya) 08:44:23 28-02-2025 38,18722 38,00472 13,91 1,4
KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:44:21 28-02-2025 38,1252 37,9805 0 1,7
Merkez (Çankırı) 08:25:48 28-02-2025 40,475 33,86472 6,88 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.87 km] Menderes (İzmir) 08:11:58 28-02-2025 37,85583 27,00861 12,46 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 08:07:56 28-02-2025 38,18639 38,14694 6,96 1,3
Darende (Malatya) 07:43:01 28-02-2025 38,40694 37,49556 7 1,7
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 07:43:00 28-02-2025 38,4427 37,4288 8,6 1,6
Hekimhan (Malatya) 07:22:58 28-02-2025 38,67444 38,06222 7 1,4
Marmara Denizi - [16.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:20:22 28-02-2025 40,8275 27,89083 7 1,5
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 07:20:21 28-02-2025 40,8662 27,9243 9,5 1,6
Darende (Malatya) 07:17:12 28-02-2025 38,41 37,49139 6,97 1,6
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 07:17:10 28-02-2025 38,4468 37,4017 13 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:23:21 28-02-2025 38,27917 38,28444 8,7 1,4
EGE DENIZI 06:21:07 28-02-2025 36,4073 25,7588 3,2 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:17:15 28-02-2025 38,11944 37,3225 17,1 1,8
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:17:15 28-02-2025 38,1407 37,3317 7,4 2
Seyitgazi (Eskişehir) 06:15:06 28-02-2025 39,11056 30,63472 7,03 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:06:32 28-02-2025 37,43389 37,19 7,84 1,1
Merkez (Bolu) 06:02:49 28-02-2025 40,87444 31,66889 9,58 1,5
MESCICELE-(BOLU) 06:02:48 28-02-2025 40,8997 31,6855 5,4 1,8
Sincik (Adıyaman) 05:08:44 28-02-2025 38,11444 38,48833 7 1
EGE DENIZI 04:52:32 28-02-2025 36,4853 25,6968 2,7 1,9
Pütürge (Malatya) 04:43:08 28-02-2025 38,24417 38,77083 12,22 1,1
Zakho, Duhok (Irak) - [15.64 km] Silopi (Şırnak) 04:33:28 28-02-2025 37,06889 42,70972 7,48 1,3
Sumbas (Osmaniye) 04:31:21 28-02-2025 37,415 35,94556 6,96 1,4
CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) 04:31:20 28-02-2025 37,4037 35,9323 7,3 1,3
Ilgaz (Çankırı) 04:29:34 28-02-2025 41,05528 33,80417 21,76 1,3
BOSTAN-(KASTAMONU) 04:29:33 28-02-2025 41,0812 33,786 14 1,7
Haliliye (Şanlıurfa) 04:08:35 28-02-2025 37,17139 39,17278 6,69 0,9
Sincik (Adıyaman) 04:07:42 28-02-2025 38,11444 38,52694 7 1
Sincik (Adıyaman) 03:59:05 28-02-2025 38,11556 38,52222 6,99 0,8
Beyağaç (Denizli) 03:58:47 28-02-2025 37,15833 28,83667 7,05 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 03:48:12 28-02-2025 40,695 27,4677 14,8 1,8
Akhisar (Manisa) 03:44:20 28-02-2025 39,10417 28,04861 7,08 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:40:06 28-02-2025 37,35139 37,02194 7 1,5
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:40:05 28-02-2025 37,323 37,0462 10,3 1,6
Haliliye (Şanlıurfa) 03:18:48 28-02-2025 37,20306 39,21139 7,08 1,4
Pütürge (Malatya) 03:14:46 28-02-2025 38,23444 38,775 9,05 1
Pütürge (Malatya) 03:13:48 28-02-2025 38,26639 38,72 8,66 1
Yeşilyurt (Malatya) 03:03:52 28-02-2025 38,26194 38,15583 6,97 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:48:51 28-02-2025 38,15083 37,195 7,55 2,3
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 02:48:50 28-02-2025 38,0868 37,2225 7 2,3
EGE DENIZI 02:40:11 28-02-2025 36,7423 25,5237 16,7 2,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:37:59 28-02-2025 37,31056 37,03333 7 2,7
KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:37:58 28-02-2025 37,333 37,0175 5 2,6
YUNANISTAN 02:30:15 28-02-2025 39,9063 23,958 12,4 3,6
EGE DENIZI 01:58:20 28-02-2025 36,6293 25,8057 12 2,3
Tut (Adıyaman) 01:18:02 28-02-2025 37,82306 37,95306 10,6 2,1
CIFTLIK-TUT (ADIYAMAN) 01:18:00 28-02-2025 37,7842 37,8625 5 2,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SENYURT-ULAS (SIVAS) 00:40:09 01-03-2025 39,46 37,3157 5,4 1,3
Kuşadası (Aydın) 00:28:21 01-03-2025 37,90583 27,27306 5,47 1,4
Karadeniz - [55.57 km] Bafra (Samsun) 00:13:34 01-03-2025 42,16472 36,25972 26,37 2
KARADENIZ 00:13:31 01-03-2025 42,2867 36,3488 5 2,4
Battalgazi (Malatya) 00:12:47 01-03-2025 38,19222 38,50972 7 1,5
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.45 km] Bodrum (Muğla) 00:11:45 01-03-2025 36,79389 25,77361 7 2,3
EGE DENIZI 00:11:43 01-03-2025 36,6703 25,8283 8 2,8
Akdeniz - [21.98 km] Kaş (Antalya) 00:11:40 01-03-2025 35,99639 29,78444 16,37 1,8
Battalgazi (Malatya) 00:04:41 01-03-2025 38,21861 38,48694 7 1,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23:50:09 28-02-2025 35,4278 26,7497 29,2 2
Ege Denizi - [139.53 km] Datça (Muğla) 23:50:08 28-02-2025 35,51222 26,91917 10,4 1,9
Kale (Malatya) 23:36:10 28-02-2025 38,36056 38,76667 9,46 1
Refahiye (Erzincan) 23:28:30 28-02-2025 39,94861 38,57528 7 1,2
EGE DENIZI 23:14:18 28-02-2025 36,6628 25,5737 5,3 2,3
Ege Denizi 23:14:16 28-02-2025 36,65361 25,51806 7 2,1
Pütürge (Malatya) 23:09:52 28-02-2025 38,2925 38,79083 7 1,7
SARIOT-KALE (MALATYA) 23:09:51 28-02-2025 38,3057 38,7627 5 1,8
DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) 23:07:31 28-02-2025 40,107 36,0923 5 1,2
Kadışehri (Yozgat) 23:07:31 28-02-2025 40,07389 35,93722 7 1
Ege Denizi - [11.09 km] Dikili (İzmir) 23:07:23 28-02-2025 38,85667 26,77917 7,33 1,1
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) 23:07:22 28-02-2025 38,9443 26,7122 19,6 1,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.38 km] İskenderun (Hatay) 22:58:39 28-02-2025 36,71861 36,18944 7 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 22:58:38 28-02-2025 36,6873 36,1183 7,7 2
EGE DENIZI 22:38:52 28-02-2025 36,6498 25,6148 5,4 2,3
Ege Denizi 22:38:50 28-02-2025 36,54639 25,56 7 1,9
Sarıkamış (Kars) 22:28:19 28-02-2025 40,02222 42,62111 6,99 1,2
GULLUCE-SARIKAMIS (KARS) 22:28:18 28-02-2025 40,0292 42,6453 27,2 1,5
BAYINDIR (IZMIR) 22:18:15 28-02-2025 38,2108 27,6275 5,3 1,6
Bayındır (İzmir) 22:18:15 28-02-2025 38,205 27,64361 7 1,1
Darende (Malatya) 22:10:49 28-02-2025 38,43639 37,45306 7 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:10:48 28-02-2025 38,419 37,4773 5,1 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 22:04:02 28-02-2025 38,30361 38,2875 9,56 1
Çal (Denizli) 21:54:33 28-02-2025 38,12 29,34333 7,29 1,1
EGE DENIZI 21:17:11 28-02-2025 36,6448 25,6848 9,4 2,2
Ege Denizi 21:17:07 28-02-2025 36,44111 25,30306 7,04 2
EGE DENIZI 20:49:47 28-02-2025 36,6457 25,5737 12,8 2,1
Kalecik (Ankara) 20:48:16 28-02-2025 40,07333 33,32194 7 0,8
Akdeniz - [31.19 km] Fethiye (Muğla) 20:42:21 28-02-2025 36,41722 28,7775 7 1,6
Aragatsotn (Ermenistan) - [29.19 km] Merkez (Iğdır) 20:33:57 28-02-2025 40,2875 44,06028 6,93 1,5
Biga (Çanakkale) 20:08:23 28-02-2025 40,1525 27,31694 11,69 2,2
ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) 20:08:22 28-02-2025 40,1618 27,334 16,4 2,5
Ulaş (Sivas) 20:06:50 28-02-2025 39,44194 37,32028 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:00:13 28-02-2025 38,11028 37,20417 7 1,3
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [12.69 km] Fethiye (Muğla) 20:00:10 28-02-2025 36,48972 28,97472 5,73 1,1
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 19:49:58 28-02-2025 38,1077 37,2002 11,5 1,4
CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) 19:46:59 28-02-2025 37,4767 35,1185 9 1,5
Karadeniz - [59.05 km] Bafra (Samsun) 19:23:44 28-02-2025 42,20056 36,25639 30,01 2,2
KARADENIZ 19:23:43 28-02-2025 42,2368 36,3268 12,3 2,8
Ege Denizi 19:08:09 28-02-2025 36,84778 25,83528 7,06 1,9
EGE DENIZI 19:08:03 28-02-2025 36,6653 25,4808 7,2 2,4
Ege Denizi - [84.76 km] Datça (Muğla) 18:53:32 28-02-2025 36,04056 26,95889 10,82 2,1
Ulaş (Sivas) 18:18:36 28-02-2025 39,45417 37,35861 6,98 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 18:18:36 28-02-2025 39,4217 37,3082 7,2 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:17:29 28-02-2025 38,03333 37,41667 7,01 1,7
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:17:29 28-02-2025 38,0597 37,4162 6,3 1,6
EGE DENIZI 18:15:50 28-02-2025 36,6922 25,523 12,1 2,4
Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir) 18:12:59 28-02-2025 38,86222 26,80556 7 1,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:12:58 28-02-2025 38,869 26,7327 17,7 1,8
Ege Denizi 18:12:30 28-02-2025 36,75028 25,80278 6,63 2,6
EGE DENIZI 18:12:27 28-02-2025 36,6517 25,7003 16 2,8
Ege Denizi - [06.17 km] Foça (İzmir) 18:06:40 28-02-2025 38,7925 26,79083 12,76 2,3
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:06:39 28-02-2025 38,8513 26,8363 13,5 2,3
Doğanşehir (Malatya) 17:58:10 28-02-2025 38,01056 37,62444 7 2,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:58:09 28-02-2025 38,0012 37,6143 8,4 1,9
Ege Denizi - [10.25 km] Dikili (İzmir) 17:55:06 28-02-2025 38,86361 26,78333 5,23 1,8
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:55:05 28-02-2025 38,849 26,7963 16,4 2
Yeşilyurt (Malatya) 17:46:30 28-02-2025 38,30028 38,305 10,47 2
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 17:46:29 28-02-2025 38,3112 38,2775 18,4 1,9
Ege Denizi - [11.20 km] Dikili (İzmir) 17:41:28 28-02-2025 38,85222 26,80361 7 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:41:27 28-02-2025 38,8527 26,8067 15,8 1,5
Ege Denizi - [09.47 km] Dikili (İzmir) 17:38:59 28-02-2025 38,86806 26,82611 7,98 2,1
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:38:58 28-02-2025 38,8545 26,8147 17,5 2,2
Ege Denizi - [10.43 km] Dikili (İzmir) 17:36:48 28-02-2025 38,85944 26,80028 7 0,8
Ege Denizi - [10.63 km] Dikili (İzmir) 17:35:08 28-02-2025 38,85722 26,80667 7 1,8
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:35:08 28-02-2025 38,8565 26,7988 14,7 1,7
Ege Denizi - [11.39 km] Dikili (İzmir) 17:23:02 28-02-2025 38,85167 26,79167 7 1,8
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:23:01 28-02-2025 38,8363 26,826 10,3 1,9
Büyükorhan (Bursa) 17:20:37 28-02-2025 39,85139 28,88583 7 1,6
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 17:20:37 28-02-2025 39,9153 28,801 5 1,5
Ege Denizi - [10.32 km] Dikili (İzmir) 17:14:18 28-02-2025 38,86 26,82083 8,66 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:14:18 28-02-2025 38,8558 26,8443 11,9 1,7
Ege Denizi - [11.17 km] Dikili (İzmir) 17:09:19 28-02-2025 38,85222 26,81306 14,31 4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:09:18 28-02-2025 38,861 26,8085 16,4 4
EGE DENIZI 17:06:24 28-02-2025 36,6622 25,5798 7 2,4
EGE DENIZI 17:04:02 28-02-2025 36,4077 26,4427 21,1 2,3
Ege Denizi - [79.75 km] Bodrum (Muğla) 17:04:01 28-02-2025 36,59222 26,52917 8,36 2,5
Battalgazi (Malatya) 16:48:04 28-02-2025 38,15444 38,55639 7 1,2
Çardak (Denizli) 16:31:38 28-02-2025 37,84083 29,67694 7 1,5
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 16:01:23 28-02-2025 37,8955 36,7308 7,2 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:01:22 28-02-2025 37,92194 36,70972 7,14 1,4
Ulubey (Uşak) 15:58:02 28-02-2025 38,45306 29,15944 7 0,7
Eşme (Uşak) 15:56:16 28-02-2025 38,49361 29,13444 7 0,6
Eşme (Uşak) 15:54:31 28-02-2025 38,48778 29,135 7 0,7
EGE DENIZI 15:49:49 28-02-2025 36,6693 25,5308 9,2 2,4
EGE DENIZI 15:44:53 28-02-2025 36,6892 25,5737 6,2 2
Ege Denizi - [10.64 km] Dikili (İzmir) 15:28:34 28-02-2025 38,85861 26,79139 10,4 1,9
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:28:33 28-02-2025 38,8388 26,8398 4,1 2
Ege Denizi - [11.21 km] Dikili (İzmir) 15:27:27 28-02-2025 38,85472 26,78333 7 0,7
EGE DENIZI 15:20:11 28-02-2025 36,572 25,5807 2,9 2
EGE DENIZI 14:40:57 28-02-2025 36,5283 25,82 3,9 1,7
EGE DENIZI 14:22:06 28-02-2025 36,5883 25,518 9,3 1,4
Darende (Malatya) 14:07:34 28-02-2025 38,48917 37,38194 7 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 14:07:32 28-02-2025 38,4097 37,4817 5 1,6
EGE DENIZI 14:01:13 28-02-2025 36,6592 25,5997 5 2,4
Antakya (Hatay) 13:45:34 28-02-2025 36,27639 36,14278 8,71 3
KARLISU-(HATAY) 13:45:34 28-02-2025 36,2848 36,0857 2,1 3
Aladağ (Adana) 13:24:31 28-02-2025 37,57861 35,41167 6,9 1,8
ALADAG (ADANA) 13:24:30 28-02-2025 37,5753 35,4138 5 1,7
Orhaneli (Bursa) 13:24:20 28-02-2025 39,91167 28,84694 6,64 1,7
Ege Denizi - [10.61 km] Dikili (İzmir) 13:16:52 28-02-2025 38,85778 26,80111 7 1
EGE DENIZI 13:09:09 28-02-2025 36,6875 25,5457 7,9 1,6
EGE DENIZI 13:09:09 28-02-2025 36,7273 25,4253 18,9 1,5
Sarıoğlan (Kayseri) 12:46:20 28-02-2025 39,07333 36,07 7 2,6
KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) 12:46:20 28-02-2025 39,1205 36,1127 2,7 2,7
Menteşe (Muğla) 12:44:02 28-02-2025 37,15028 28,77611 7,1 1,8
Akseki (Antalya) 12:38:53 28-02-2025 37,33694 31,72333 11,76 1,1
Merkez (Elazığ) 12:29:03 28-02-2025 38,6 39,09194 7 1,4
DOGLU-MEZITLI (MERSIN) 12:19:10 28-02-2025 36,7358 34,4418 20,9 1,5
Ege Denizi - [68.38 km] Bodrum (Muğla) 12:18:24 28-02-2025 36,76806 26,55194 7 2,1
Ege Denizi - [63.24 km] Bodrum (Muğla) 12:18:01 28-02-2025 36,79778 26,59889 7 2,3
Merkez (Uşak) 12:13:23 28-02-2025 38,56722 29,30667 7 0,8
Ege Denizi - [66.54 km] Bodrum (Muğla) 12:09:08 28-02-2025 36,75944 26,57917 7 3,2
EGE DENIZI 12:09:08 28-02-2025 36,7173 26,5735 8,5 3,4
EGE DENIZI 12:02:38 28-02-2025 36,5658 25,7165 7,3 1,7
TASEVLER-AKCADAG (MALATYA) 11:56:57 28-02-2025 38,429 37,7598 11,1 1,4
Beyağaç (Denizli) 11:54:24 28-02-2025 37,19 28,83917 7 1,3
EGE DENIZI 11:24:13 28-02-2025 36,6365 25,6048 14,6 2,3
EGE DENIZI 11:03:53 28-02-2025 36,702 25,7857 12,2 2,1
Akdeniz - [36.80 km] Marmaris (Muğla) 10:24:54 28-02-2025 36,44889 28,45194 24,97 2,8
AKDENIZ 10:24:54 28-02-2025 36,486 28,4108 27,1 2,8
Çelikhan (Adıyaman) 09:58:30 28-02-2025 38,07611 38,39333 10,96 2,2
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:58:28 28-02-2025 38,1152 38,4253 11,5 2,1
Merkez (Kırşehir) 09:47:45 28-02-2025 39,17528 34,1575 7 0,9
EGE DENIZI 09:47:44 28-02-2025 36,6295 25,8917 25,7 2,2
EGE DENIZI 09:23:13 28-02-2025 36,7472 25,572 22,1 2,1
Çameli (Denizli) 09:17:53 28-02-2025 36,90806 29,31361 7 1,4
SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA) 09:17:52 28-02-2025 36,823 29,3017 5 1,4
EGE DENIZI 08:58:53 28-02-2025 36,5675 25,6192 11,9 2
Yeşilyurt (Malatya) 08:44:23 28-02-2025 38,18722 38,00472 13,91 1,4
KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:44:21 28-02-2025 38,1252 37,9805 0 1,7
Merkez (Çankırı) 08:25:48 28-02-2025 40,475 33,86472 6,88 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.87 km] Menderes (İzmir) 08:11:58 28-02-2025 37,85583 27,00861 12,46 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 08:07:56 28-02-2025 38,18639 38,14694 6,96 1,3
Darende (Malatya) 07:43:01 28-02-2025 38,40694 37,49556 7 1,7
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 07:43:00 28-02-2025 38,4427 37,4288 8,6 1,6
Hekimhan (Malatya) 07:22:58 28-02-2025 38,67444 38,06222 7 1,4
Marmara Denizi - [16.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:20:22 28-02-2025 40,8275 27,89083 7 1,5
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 07:20:21 28-02-2025 40,8662 27,9243 9,5 1,6
Darende (Malatya) 07:17:12 28-02-2025 38,41 37,49139 6,97 1,6
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 07:17:10 28-02-2025 38,4468 37,4017 13 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:23:21 28-02-2025 38,27917 38,28444 8,7 1,4
EGE DENIZI 06:21:07 28-02-2025 36,4073 25,7588 3,2 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:17:15 28-02-2025 38,11944 37,3225 17,1 1,8
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:17:15 28-02-2025 38,1407 37,3317 7,4 2
Seyitgazi (Eskişehir) 06:15:06 28-02-2025 39,11056 30,63472 7,03 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:06:32 28-02-2025 37,43389 37,19 7,84 1,1
Merkez (Bolu) 06:02:49 28-02-2025 40,87444 31,66889 9,58 1,5
MESCICELE-(BOLU) 06:02:48 28-02-2025 40,8997 31,6855 5,4 1,8
Sincik (Adıyaman) 05:08:44 28-02-2025 38,11444 38,48833 7 1
EGE DENIZI 04:52:32 28-02-2025 36,4853 25,6968 2,7 1,9
Pütürge (Malatya) 04:43:08 28-02-2025 38,24417 38,77083 12,22 1,1
Zakho, Duhok (Irak) - [15.64 km] Silopi (Şırnak) 04:33:28 28-02-2025 37,06889 42,70972 7,48 1,3
Sumbas (Osmaniye) 04:31:21 28-02-2025 37,415 35,94556 6,96 1,4
CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) 04:31:20 28-02-2025 37,4037 35,9323 7,3 1,3
Ilgaz (Çankırı) 04:29:34 28-02-2025 41,05528 33,80417 21,76 1,3
BOSTAN-(KASTAMONU) 04:29:33 28-02-2025 41,0812 33,786 14 1,7
Haliliye (Şanlıurfa) 04:08:35 28-02-2025 37,17139 39,17278 6,69 0,9
Sincik (Adıyaman) 04:07:42 28-02-2025 38,11444 38,52694 7 1
Sincik (Adıyaman) 03:59:05 28-02-2025 38,11556 38,52222 6,99 0,8
Beyağaç (Denizli) 03:58:47 28-02-2025 37,15833 28,83667 7,05 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 03:48:12 28-02-2025 40,695 27,4677 14,8 1,8
Akhisar (Manisa) 03:44:20 28-02-2025 39,10417 28,04861 7,08 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:40:06 28-02-2025 37,35139 37,02194 7 1,5
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:40:05 28-02-2025 37,323 37,0462 10,3 1,6
Haliliye (Şanlıurfa) 03:18:48 28-02-2025 37,20306 39,21139 7,08 1,4
Pütürge (Malatya) 03:14:46 28-02-2025 38,23444 38,775 9,05 1
Pütürge (Malatya) 03:13:48 28-02-2025 38,26639 38,72 8,66 1
Yeşilyurt (Malatya) 03:03:52 28-02-2025 38,26194 38,15583 6,97 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:48:51 28-02-2025 38,15083 37,195 7,55 2,3
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 02:48:50 28-02-2025 38,0868 37,2225 7 2,3
EGE DENIZI 02:40:11 28-02-2025 36,7423 25,5237 16,7 2,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:37:59 28-02-2025 37,31056 37,03333 7 2,7
KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:37:58 28-02-2025 37,333 37,0175 5 2,6
YUNANISTAN 02:30:15 28-02-2025 39,9063 23,958 12,4 3,6
EGE DENIZI 01:58:20 28-02-2025 36,6293 25,8057 12 2,3
Tut (Adıyaman) 01:18:02 28-02-2025 37,82306 37,95306 10,6 2,1
CIFTLIK-TUT (ADIYAMAN) 01:18:00 28-02-2025 37,7842 37,8625 5 2,1

Öne Çıkan Video

Ayder Yaylası'na düşen çığın görüntüsü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...