Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
01 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SENYURT-ULAS (SIVAS)
|00:40:09 01-03-2025
|39,46
|37,3157
|5,4
|1,3
|Kuşadası (Aydın)
|00:28:21 01-03-2025
|37,90583
|27,27306
|5,47
|1,4
|Karadeniz - [55.57 km] Bafra (Samsun)
|00:13:34 01-03-2025
|42,16472
|36,25972
|26,37
|2
|KARADENIZ
|00:13:31 01-03-2025
|42,2867
|36,3488
|5
|2,4
|Battalgazi (Malatya)
|00:12:47 01-03-2025
|38,19222
|38,50972
|7
|1,5
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.45 km] Bodrum (Muğla)
|00:11:45 01-03-2025
|36,79389
|25,77361
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|00:11:43 01-03-2025
|36,6703
|25,8283
|8
|2,8
|Akdeniz - [21.98 km] Kaş (Antalya)
|00:11:40 01-03-2025
|35,99639
|29,78444
|16,37
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|00:04:41 01-03-2025
|38,21861
|38,48694
|7
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:50:09 28-02-2025
|35,4278
|26,7497
|29,2
|2
|Ege Denizi - [139.53 km] Datça (Muğla)
|23:50:08 28-02-2025
|35,51222
|26,91917
|10,4
|1,9
|Kale (Malatya)
|23:36:10 28-02-2025
|38,36056
|38,76667
|9,46
|1
|Refahiye (Erzincan)
|23:28:30 28-02-2025
|39,94861
|38,57528
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|23:14:18 28-02-2025
|36,6628
|25,5737
|5,3
|2,3
|Ege Denizi
|23:14:16 28-02-2025
|36,65361
|25,51806
|7
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|23:09:52 28-02-2025
|38,2925
|38,79083
|7
|1,7
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|23:09:51 28-02-2025
|38,3057
|38,7627
|5
|1,8
|DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)
|23:07:31 28-02-2025
|40,107
|36,0923
|5
|1,2
|Kadışehri (Yozgat)
|23:07:31 28-02-2025
|40,07389
|35,93722
|7
|1
|Ege Denizi - [11.09 km] Dikili (İzmir)
|23:07:23 28-02-2025
|38,85667
|26,77917
|7,33
|1,1
|DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)
|23:07:22 28-02-2025
|38,9443
|26,7122
|19,6
|1,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.38 km] İskenderun (Hatay)
|22:58:39 28-02-2025
|36,71861
|36,18944
|7
|1,9
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|22:58:38 28-02-2025
|36,6873
|36,1183
|7,7
|2
|EGE DENIZI
|22:38:52 28-02-2025
|36,6498
|25,6148
|5,4
|2,3
|Ege Denizi
|22:38:50 28-02-2025
|36,54639
|25,56
|7
|1,9
|Sarıkamış (Kars)
|22:28:19 28-02-2025
|40,02222
|42,62111
|6,99
|1,2
|GULLUCE-SARIKAMIS (KARS)
|22:28:18 28-02-2025
|40,0292
|42,6453
|27,2
|1,5
|BAYINDIR (IZMIR)
|22:18:15 28-02-2025
|38,2108
|27,6275
|5,3
|1,6
|Bayındır (İzmir)
|22:18:15 28-02-2025
|38,205
|27,64361
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|22:10:49 28-02-2025
|38,43639
|37,45306
|7
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:10:48 28-02-2025
|38,419
|37,4773
|5,1
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:04:02 28-02-2025
|38,30361
|38,2875
|9,56
|1
|Çal (Denizli)
|21:54:33 28-02-2025
|38,12
|29,34333
|7,29
|1,1
|EGE DENIZI
|21:17:11 28-02-2025
|36,6448
|25,6848
|9,4
|2,2
|Ege Denizi
|21:17:07 28-02-2025
|36,44111
|25,30306
|7,04
|2
|EGE DENIZI
|20:49:47 28-02-2025
|36,6457
|25,5737
|12,8
|2,1
|Kalecik (Ankara)
|20:48:16 28-02-2025
|40,07333
|33,32194
|7
|0,8
|Akdeniz - [31.19 km] Fethiye (Muğla)
|20:42:21 28-02-2025
|36,41722
|28,7775
|7
|1,6
|Aragatsotn (Ermenistan) - [29.19 km] Merkez (Iğdır)
|20:33:57 28-02-2025
|40,2875
|44,06028
|6,93
|1,5
|Biga (Çanakkale)
|20:08:23 28-02-2025
|40,1525
|27,31694
|11,69
|2,2
|ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)
|20:08:22 28-02-2025
|40,1618
|27,334
|16,4
|2,5
|Ulaş (Sivas)
|20:06:50 28-02-2025
|39,44194
|37,32028
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:00:13 28-02-2025
|38,11028
|37,20417
|7
|1,3
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [12.69 km] Fethiye (Muğla)
|20:00:10 28-02-2025
|36,48972
|28,97472
|5,73
|1,1
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|19:49:58 28-02-2025
|38,1077
|37,2002
|11,5
|1,4
|CAMLIBEL-POZANTI (ADANA)
|19:46:59 28-02-2025
|37,4767
|35,1185
|9
|1,5
|Karadeniz - [59.05 km] Bafra (Samsun)
|19:23:44 28-02-2025
|42,20056
|36,25639
|30,01
|2,2
|KARADENIZ
|19:23:43 28-02-2025
|42,2368
|36,3268
|12,3
|2,8
|Ege Denizi
|19:08:09 28-02-2025
|36,84778
|25,83528
|7,06
|1,9
|EGE DENIZI
|19:08:03 28-02-2025
|36,6653
|25,4808
|7,2
|2,4
|Ege Denizi - [84.76 km] Datça (Muğla)
|18:53:32 28-02-2025
|36,04056
|26,95889
|10,82
|2,1
|Ulaş (Sivas)
|18:18:36 28-02-2025
|39,45417
|37,35861
|6,98
|1,6
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|18:18:36 28-02-2025
|39,4217
|37,3082
|7,2
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:17:29 28-02-2025
|38,03333
|37,41667
|7,01
|1,7
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:17:29 28-02-2025
|38,0597
|37,4162
|6,3
|1,6
|EGE DENIZI
|18:15:50 28-02-2025
|36,6922
|25,523
|12,1
|2,4
|Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir)
|18:12:59 28-02-2025
|38,86222
|26,80556
|7
|1,6
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:12:58 28-02-2025
|38,869
|26,7327
|17,7
|1,8
|Ege Denizi
|18:12:30 28-02-2025
|36,75028
|25,80278
|6,63
|2,6
|EGE DENIZI
|18:12:27 28-02-2025
|36,6517
|25,7003
|16
|2,8
|Ege Denizi - [06.17 km] Foça (İzmir)
|18:06:40 28-02-2025
|38,7925
|26,79083
|12,76
|2,3
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:06:39 28-02-2025
|38,8513
|26,8363
|13,5
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|17:58:10 28-02-2025
|38,01056
|37,62444
|7
|2,2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:58:09 28-02-2025
|38,0012
|37,6143
|8,4
|1,9
|Ege Denizi - [10.25 km] Dikili (İzmir)
|17:55:06 28-02-2025
|38,86361
|26,78333
|5,23
|1,8
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:55:05 28-02-2025
|38,849
|26,7963
|16,4
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:46:30 28-02-2025
|38,30028
|38,305
|10,47
|2
|BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
|17:46:29 28-02-2025
|38,3112
|38,2775
|18,4
|1,9
|Ege Denizi - [11.20 km] Dikili (İzmir)
|17:41:28 28-02-2025
|38,85222
|26,80361
|7
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:41:27 28-02-2025
|38,8527
|26,8067
|15,8
|1,5
|Ege Denizi - [09.47 km] Dikili (İzmir)
|17:38:59 28-02-2025
|38,86806
|26,82611
|7,98
|2,1
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:38:58 28-02-2025
|38,8545
|26,8147
|17,5
|2,2
|Ege Denizi - [10.43 km] Dikili (İzmir)
|17:36:48 28-02-2025
|38,85944
|26,80028
|7
|0,8
|Ege Denizi - [10.63 km] Dikili (İzmir)
|17:35:08 28-02-2025
|38,85722
|26,80667
|7
|1,8
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:35:08 28-02-2025
|38,8565
|26,7988
|14,7
|1,7
|Ege Denizi - [11.39 km] Dikili (İzmir)
|17:23:02 28-02-2025
|38,85167
|26,79167
|7
|1,8
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:23:01 28-02-2025
|38,8363
|26,826
|10,3
|1,9
|Büyükorhan (Bursa)
|17:20:37 28-02-2025
|39,85139
|28,88583
|7
|1,6
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|17:20:37 28-02-2025
|39,9153
|28,801
|5
|1,5
|Ege Denizi - [10.32 km] Dikili (İzmir)
|17:14:18 28-02-2025
|38,86
|26,82083
|8,66
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:14:18 28-02-2025
|38,8558
|26,8443
|11,9
|1,7
|Ege Denizi - [11.17 km] Dikili (İzmir)
|17:09:19 28-02-2025
|38,85222
|26,81306
|14,31
|4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:09:18 28-02-2025
|38,861
|26,8085
|16,4
|4
|EGE DENIZI
|17:06:24 28-02-2025
|36,6622
|25,5798
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|17:04:02 28-02-2025
|36,4077
|26,4427
|21,1
|2,3
|Ege Denizi - [79.75 km] Bodrum (Muğla)
|17:04:01 28-02-2025
|36,59222
|26,52917
|8,36
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|16:48:04 28-02-2025
|38,15444
|38,55639
|7
|1,2
|Çardak (Denizli)
|16:31:38 28-02-2025
|37,84083
|29,67694
|7
|1,5
|KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
|16:01:23 28-02-2025
|37,8955
|36,7308
|7,2
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:01:22 28-02-2025
|37,92194
|36,70972
|7,14
|1,4
|Ulubey (Uşak)
|15:58:02 28-02-2025
|38,45306
|29,15944
|7
|0,7
|Eşme (Uşak)
|15:56:16 28-02-2025
|38,49361
|29,13444
|7
|0,6
|Eşme (Uşak)
|15:54:31 28-02-2025
|38,48778
|29,135
|7
|0,7
|EGE DENIZI
|15:49:49 28-02-2025
|36,6693
|25,5308
|9,2
|2,4
|EGE DENIZI
|15:44:53 28-02-2025
|36,6892
|25,5737
|6,2
|2
|Ege Denizi - [10.64 km] Dikili (İzmir)
|15:28:34 28-02-2025
|38,85861
|26,79139
|10,4
|1,9
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:28:33 28-02-2025
|38,8388
|26,8398
|4,1
|2
|Ege Denizi - [11.21 km] Dikili (İzmir)
|15:27:27 28-02-2025
|38,85472
|26,78333
|7
|0,7
|EGE DENIZI
|15:20:11 28-02-2025
|36,572
|25,5807
|2,9
|2
|EGE DENIZI
|14:40:57 28-02-2025
|36,5283
|25,82
|3,9
|1,7
|EGE DENIZI
|14:22:06 28-02-2025
|36,5883
|25,518
|9,3
|1,4
|Darende (Malatya)
|14:07:34 28-02-2025
|38,48917
|37,38194
|7
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|14:07:32 28-02-2025
|38,4097
|37,4817
|5
|1,6
|EGE DENIZI
|14:01:13 28-02-2025
|36,6592
|25,5997
|5
|2,4
|Antakya (Hatay)
|13:45:34 28-02-2025
|36,27639
|36,14278
|8,71
|3
|KARLISU-(HATAY)
|13:45:34 28-02-2025
|36,2848
|36,0857
|2,1
|3
|Aladağ (Adana)
|13:24:31 28-02-2025
|37,57861
|35,41167
|6,9
|1,8
|ALADAG (ADANA)
|13:24:30 28-02-2025
|37,5753
|35,4138
|5
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|13:24:20 28-02-2025
|39,91167
|28,84694
|6,64
|1,7
|Ege Denizi - [10.61 km] Dikili (İzmir)
|13:16:52 28-02-2025
|38,85778
|26,80111
|7
|1
|EGE DENIZI
|13:09:09 28-02-2025
|36,6875
|25,5457
|7,9
|1,6
|EGE DENIZI
|13:09:09 28-02-2025
|36,7273
|25,4253
|18,9
|1,5
|Sarıoğlan (Kayseri)
|12:46:20 28-02-2025
|39,07333
|36,07
|7
|2,6
|KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)
|12:46:20 28-02-2025
|39,1205
|36,1127
|2,7
|2,7
|Menteşe (Muğla)
|12:44:02 28-02-2025
|37,15028
|28,77611
|7,1
|1,8
|Akseki (Antalya)
|12:38:53 28-02-2025
|37,33694
|31,72333
|11,76
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|12:29:03 28-02-2025
|38,6
|39,09194
|7
|1,4
|DOGLU-MEZITLI (MERSIN)
|12:19:10 28-02-2025
|36,7358
|34,4418
|20,9
|1,5
|Ege Denizi - [68.38 km] Bodrum (Muğla)
|12:18:24 28-02-2025
|36,76806
|26,55194
|7
|2,1
|Ege Denizi - [63.24 km] Bodrum (Muğla)
|12:18:01 28-02-2025
|36,79778
|26,59889
|7
|2,3
|Merkez (Uşak)
|12:13:23 28-02-2025
|38,56722
|29,30667
|7
|0,8
|Ege Denizi - [66.54 km] Bodrum (Muğla)
|12:09:08 28-02-2025
|36,75944
|26,57917
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|12:09:08 28-02-2025
|36,7173
|26,5735
|8,5
|3,4
|EGE DENIZI
|12:02:38 28-02-2025
|36,5658
|25,7165
|7,3
|1,7
|TASEVLER-AKCADAG (MALATYA)
|11:56:57 28-02-2025
|38,429
|37,7598
|11,1
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|11:54:24 28-02-2025
|37,19
|28,83917
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|11:24:13 28-02-2025
|36,6365
|25,6048
|14,6
|2,3
|EGE DENIZI
|11:03:53 28-02-2025
|36,702
|25,7857
|12,2
|2,1
|Akdeniz - [36.80 km] Marmaris (Muğla)
|10:24:54 28-02-2025
|36,44889
|28,45194
|24,97
|2,8
|AKDENIZ
|10:24:54 28-02-2025
|36,486
|28,4108
|27,1
|2,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:58:30 28-02-2025
|38,07611
|38,39333
|10,96
|2,2
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|09:58:28 28-02-2025
|38,1152
|38,4253
|11,5
|2,1
|Merkez (Kırşehir)
|09:47:45 28-02-2025
|39,17528
|34,1575
|7
|0,9
|EGE DENIZI
|09:47:44 28-02-2025
|36,6295
|25,8917
|25,7
|2,2
|EGE DENIZI
|09:23:13 28-02-2025
|36,7472
|25,572
|22,1
|2,1
|Çameli (Denizli)
|09:17:53 28-02-2025
|36,90806
|29,31361
|7
|1,4
|SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA)
|09:17:52 28-02-2025
|36,823
|29,3017
|5
|1,4
|EGE DENIZI
|08:58:53 28-02-2025
|36,5675
|25,6192
|11,9
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:44:23 28-02-2025
|38,18722
|38,00472
|13,91
|1,4
|KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:44:21 28-02-2025
|38,1252
|37,9805
|0
|1,7
|Merkez (Çankırı)
|08:25:48 28-02-2025
|40,475
|33,86472
|6,88
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.87 km] Menderes (İzmir)
|08:11:58 28-02-2025
|37,85583
|27,00861
|12,46
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:07:56 28-02-2025
|38,18639
|38,14694
|6,96
|1,3
|Darende (Malatya)
|07:43:01 28-02-2025
|38,40694
|37,49556
|7
|1,7
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|07:43:00 28-02-2025
|38,4427
|37,4288
|8,6
|1,6
|Hekimhan (Malatya)
|07:22:58 28-02-2025
|38,67444
|38,06222
|7
|1,4
|Marmara Denizi - [16.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:20:22 28-02-2025
|40,8275
|27,89083
|7
|1,5
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|07:20:21 28-02-2025
|40,8662
|27,9243
|9,5
|1,6
|Darende (Malatya)
|07:17:12 28-02-2025
|38,41
|37,49139
|6,97
|1,6
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|07:17:10 28-02-2025
|38,4468
|37,4017
|13
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:23:21 28-02-2025
|38,27917
|38,28444
|8,7
|1,4
|EGE DENIZI
|06:21:07 28-02-2025
|36,4073
|25,7588
|3,2
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:17:15 28-02-2025
|38,11944
|37,3225
|17,1
|1,8
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:17:15 28-02-2025
|38,1407
|37,3317
|7,4
|2
|Seyitgazi (Eskişehir)
|06:15:06 28-02-2025
|39,11056
|30,63472
|7,03
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:06:32 28-02-2025
|37,43389
|37,19
|7,84
|1,1
|Merkez (Bolu)
|06:02:49 28-02-2025
|40,87444
|31,66889
|9,58
|1,5
|MESCICELE-(BOLU)
|06:02:48 28-02-2025
|40,8997
|31,6855
|5,4
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|05:08:44 28-02-2025
|38,11444
|38,48833
|7
|1
|EGE DENIZI
|04:52:32 28-02-2025
|36,4853
|25,6968
|2,7
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|04:43:08 28-02-2025
|38,24417
|38,77083
|12,22
|1,1
|Zakho, Duhok (Irak) - [15.64 km] Silopi (Şırnak)
|04:33:28 28-02-2025
|37,06889
|42,70972
|7,48
|1,3
|Sumbas (Osmaniye)
|04:31:21 28-02-2025
|37,415
|35,94556
|6,96
|1,4
|CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE)
|04:31:20 28-02-2025
|37,4037
|35,9323
|7,3
|1,3
|Ilgaz (Çankırı)
|04:29:34 28-02-2025
|41,05528
|33,80417
|21,76
|1,3
|BOSTAN-(KASTAMONU)
|04:29:33 28-02-2025
|41,0812
|33,786
|14
|1,7
|Haliliye (Şanlıurfa)
|04:08:35 28-02-2025
|37,17139
|39,17278
|6,69
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|04:07:42 28-02-2025
|38,11444
|38,52694
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|03:59:05 28-02-2025
|38,11556
|38,52222
|6,99
|0,8
|Beyağaç (Denizli)
|03:58:47 28-02-2025
|37,15833
|28,83667
|7,05
|1,3
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|03:48:12 28-02-2025
|40,695
|27,4677
|14,8
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|03:44:20 28-02-2025
|39,10417
|28,04861
|7,08
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|03:40:06 28-02-2025
|37,35139
|37,02194
|7
|1,5
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:40:05 28-02-2025
|37,323
|37,0462
|10,3
|1,6
|Haliliye (Şanlıurfa)
|03:18:48 28-02-2025
|37,20306
|39,21139
|7,08
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|03:14:46 28-02-2025
|38,23444
|38,775
|9,05
|1
|Pütürge (Malatya)
|03:13:48 28-02-2025
|38,26639
|38,72
|8,66
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:03:52 28-02-2025
|38,26194
|38,15583
|6,97
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:48:51 28-02-2025
|38,15083
|37,195
|7,55
|2,3
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|02:48:50 28-02-2025
|38,0868
|37,2225
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|02:40:11 28-02-2025
|36,7423
|25,5237
|16,7
|2,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:37:59 28-02-2025
|37,31056
|37,03333
|7
|2,7
|KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:37:58 28-02-2025
|37,333
|37,0175
|5
|2,6
|YUNANISTAN
|02:30:15 28-02-2025
|39,9063
|23,958
|12,4
|3,6
|EGE DENIZI
|01:58:20 28-02-2025
|36,6293
|25,8057
|12
|2,3
|Tut (Adıyaman)
|01:18:02 28-02-2025
|37,82306
|37,95306
|10,6
|2,1
|CIFTLIK-TUT (ADIYAMAN)
|01:18:00 28-02-2025
|37,7842
|37,8625
|5
|2,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SENYURT-ULAS (SIVAS)
|00:40:09 01-03-2025
|39,46
|37,3157
|5,4
|1,3
|Kuşadası (Aydın)
|00:28:21 01-03-2025
|37,90583
|27,27306
|5,47
|1,4
|Karadeniz - [55.57 km] Bafra (Samsun)
|00:13:34 01-03-2025
|42,16472
|36,25972
|26,37
|2
|KARADENIZ
|00:13:31 01-03-2025
|42,2867
|36,3488
|5
|2,4
|Battalgazi (Malatya)
|00:12:47 01-03-2025
|38,19222
|38,50972
|7
|1,5
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.45 km] Bodrum (Muğla)
|00:11:45 01-03-2025
|36,79389
|25,77361
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|00:11:43 01-03-2025
|36,6703
|25,8283
|8
|2,8
|Akdeniz - [21.98 km] Kaş (Antalya)
|00:11:40 01-03-2025
|35,99639
|29,78444
|16,37
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|00:04:41 01-03-2025
|38,21861
|38,48694
|7
|1,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:50:09 28-02-2025
|35,4278
|26,7497
|29,2
|2
|Ege Denizi - [139.53 km] Datça (Muğla)
|23:50:08 28-02-2025
|35,51222
|26,91917
|10,4
|1,9
|Kale (Malatya)
|23:36:10 28-02-2025
|38,36056
|38,76667
|9,46
|1
|Refahiye (Erzincan)
|23:28:30 28-02-2025
|39,94861
|38,57528
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|23:14:18 28-02-2025
|36,6628
|25,5737
|5,3
|2,3
|Ege Denizi
|23:14:16 28-02-2025
|36,65361
|25,51806
|7
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|23:09:52 28-02-2025
|38,2925
|38,79083
|7
|1,7
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|23:09:51 28-02-2025
|38,3057
|38,7627
|5
|1,8
|DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)
|23:07:31 28-02-2025
|40,107
|36,0923
|5
|1,2
|Kadışehri (Yozgat)
|23:07:31 28-02-2025
|40,07389
|35,93722
|7
|1
|Ege Denizi - [11.09 km] Dikili (İzmir)
|23:07:23 28-02-2025
|38,85667
|26,77917
|7,33
|1,1
|DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)
|23:07:22 28-02-2025
|38,9443
|26,7122
|19,6
|1,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.38 km] İskenderun (Hatay)
|22:58:39 28-02-2025
|36,71861
|36,18944
|7
|1,9
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|22:58:38 28-02-2025
|36,6873
|36,1183
|7,7
|2
|EGE DENIZI
|22:38:52 28-02-2025
|36,6498
|25,6148
|5,4
|2,3
|Ege Denizi
|22:38:50 28-02-2025
|36,54639
|25,56
|7
|1,9
|Sarıkamış (Kars)
|22:28:19 28-02-2025
|40,02222
|42,62111
|6,99
|1,2
|GULLUCE-SARIKAMIS (KARS)
|22:28:18 28-02-2025
|40,0292
|42,6453
|27,2
|1,5
|BAYINDIR (IZMIR)
|22:18:15 28-02-2025
|38,2108
|27,6275
|5,3
|1,6
|Bayındır (İzmir)
|22:18:15 28-02-2025
|38,205
|27,64361
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|22:10:49 28-02-2025
|38,43639
|37,45306
|7
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:10:48 28-02-2025
|38,419
|37,4773
|5,1
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:04:02 28-02-2025
|38,30361
|38,2875
|9,56
|1
|Çal (Denizli)
|21:54:33 28-02-2025
|38,12
|29,34333
|7,29
|1,1
|EGE DENIZI
|21:17:11 28-02-2025
|36,6448
|25,6848
|9,4
|2,2
|Ege Denizi
|21:17:07 28-02-2025
|36,44111
|25,30306
|7,04
|2
|EGE DENIZI
|20:49:47 28-02-2025
|36,6457
|25,5737
|12,8
|2,1
|Kalecik (Ankara)
|20:48:16 28-02-2025
|40,07333
|33,32194
|7
|0,8
|Akdeniz - [31.19 km] Fethiye (Muğla)
|20:42:21 28-02-2025
|36,41722
|28,7775
|7
|1,6
|Aragatsotn (Ermenistan) - [29.19 km] Merkez (Iğdır)
|20:33:57 28-02-2025
|40,2875
|44,06028
|6,93
|1,5
|Biga (Çanakkale)
|20:08:23 28-02-2025
|40,1525
|27,31694
|11,69
|2,2
|ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)
|20:08:22 28-02-2025
|40,1618
|27,334
|16,4
|2,5
|Ulaş (Sivas)
|20:06:50 28-02-2025
|39,44194
|37,32028
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:00:13 28-02-2025
|38,11028
|37,20417
|7
|1,3
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [12.69 km] Fethiye (Muğla)
|20:00:10 28-02-2025
|36,48972
|28,97472
|5,73
|1,1
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|19:49:58 28-02-2025
|38,1077
|37,2002
|11,5
|1,4
|CAMLIBEL-POZANTI (ADANA)
|19:46:59 28-02-2025
|37,4767
|35,1185
|9
|1,5
|Karadeniz - [59.05 km] Bafra (Samsun)
|19:23:44 28-02-2025
|42,20056
|36,25639
|30,01
|2,2
|KARADENIZ
|19:23:43 28-02-2025
|42,2368
|36,3268
|12,3
|2,8
|Ege Denizi
|19:08:09 28-02-2025
|36,84778
|25,83528
|7,06
|1,9
|EGE DENIZI
|19:08:03 28-02-2025
|36,6653
|25,4808
|7,2
|2,4
|Ege Denizi - [84.76 km] Datça (Muğla)
|18:53:32 28-02-2025
|36,04056
|26,95889
|10,82
|2,1
|Ulaş (Sivas)
|18:18:36 28-02-2025
|39,45417
|37,35861
|6,98
|1,6
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|18:18:36 28-02-2025
|39,4217
|37,3082
|7,2
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:17:29 28-02-2025
|38,03333
|37,41667
|7,01
|1,7
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:17:29 28-02-2025
|38,0597
|37,4162
|6,3
|1,6
|EGE DENIZI
|18:15:50 28-02-2025
|36,6922
|25,523
|12,1
|2,4
|Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir)
|18:12:59 28-02-2025
|38,86222
|26,80556
|7
|1,6
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:12:58 28-02-2025
|38,869
|26,7327
|17,7
|1,8
|Ege Denizi
|18:12:30 28-02-2025
|36,75028
|25,80278
|6,63
|2,6
|EGE DENIZI
|18:12:27 28-02-2025
|36,6517
|25,7003
|16
|2,8
|Ege Denizi - [06.17 km] Foça (İzmir)
|18:06:40 28-02-2025
|38,7925
|26,79083
|12,76
|2,3
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:06:39 28-02-2025
|38,8513
|26,8363
|13,5
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|17:58:10 28-02-2025
|38,01056
|37,62444
|7
|2,2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:58:09 28-02-2025
|38,0012
|37,6143
|8,4
|1,9
|Ege Denizi - [10.25 km] Dikili (İzmir)
|17:55:06 28-02-2025
|38,86361
|26,78333
|5,23
|1,8
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:55:05 28-02-2025
|38,849
|26,7963
|16,4
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:46:30 28-02-2025
|38,30028
|38,305
|10,47
|2
|BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
|17:46:29 28-02-2025
|38,3112
|38,2775
|18,4
|1,9
|Ege Denizi - [11.20 km] Dikili (İzmir)
|17:41:28 28-02-2025
|38,85222
|26,80361
|7
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:41:27 28-02-2025
|38,8527
|26,8067
|15,8
|1,5
|Ege Denizi - [09.47 km] Dikili (İzmir)
|17:38:59 28-02-2025
|38,86806
|26,82611
|7,98
|2,1
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:38:58 28-02-2025
|38,8545
|26,8147
|17,5
|2,2
|Ege Denizi - [10.43 km] Dikili (İzmir)
|17:36:48 28-02-2025
|38,85944
|26,80028
|7
|0,8
|Ege Denizi - [10.63 km] Dikili (İzmir)
|17:35:08 28-02-2025
|38,85722
|26,80667
|7
|1,8
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:35:08 28-02-2025
|38,8565
|26,7988
|14,7
|1,7
|Ege Denizi - [11.39 km] Dikili (İzmir)
|17:23:02 28-02-2025
|38,85167
|26,79167
|7
|1,8
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:23:01 28-02-2025
|38,8363
|26,826
|10,3
|1,9
|Büyükorhan (Bursa)
|17:20:37 28-02-2025
|39,85139
|28,88583
|7
|1,6
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|17:20:37 28-02-2025
|39,9153
|28,801
|5
|1,5
|Ege Denizi - [10.32 km] Dikili (İzmir)
|17:14:18 28-02-2025
|38,86
|26,82083
|8,66
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:14:18 28-02-2025
|38,8558
|26,8443
|11,9
|1,7
|Ege Denizi - [11.17 km] Dikili (İzmir)
|17:09:19 28-02-2025
|38,85222
|26,81306
|14,31
|4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:09:18 28-02-2025
|38,861
|26,8085
|16,4
|4
|EGE DENIZI
|17:06:24 28-02-2025
|36,6622
|25,5798
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|17:04:02 28-02-2025
|36,4077
|26,4427
|21,1
|2,3
|Ege Denizi - [79.75 km] Bodrum (Muğla)
|17:04:01 28-02-2025
|36,59222
|26,52917
|8,36
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|16:48:04 28-02-2025
|38,15444
|38,55639
|7
|1,2
|Çardak (Denizli)
|16:31:38 28-02-2025
|37,84083
|29,67694
|7
|1,5
|KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
|16:01:23 28-02-2025
|37,8955
|36,7308
|7,2
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:01:22 28-02-2025
|37,92194
|36,70972
|7,14
|1,4
|Ulubey (Uşak)
|15:58:02 28-02-2025
|38,45306
|29,15944
|7
|0,7
|Eşme (Uşak)
|15:56:16 28-02-2025
|38,49361
|29,13444
|7
|0,6
|Eşme (Uşak)
|15:54:31 28-02-2025
|38,48778
|29,135
|7
|0,7
|EGE DENIZI
|15:49:49 28-02-2025
|36,6693
|25,5308
|9,2
|2,4
|EGE DENIZI
|15:44:53 28-02-2025
|36,6892
|25,5737
|6,2
|2
|Ege Denizi - [10.64 km] Dikili (İzmir)
|15:28:34 28-02-2025
|38,85861
|26,79139
|10,4
|1,9
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:28:33 28-02-2025
|38,8388
|26,8398
|4,1
|2
|Ege Denizi - [11.21 km] Dikili (İzmir)
|15:27:27 28-02-2025
|38,85472
|26,78333
|7
|0,7
|EGE DENIZI
|15:20:11 28-02-2025
|36,572
|25,5807
|2,9
|2
|EGE DENIZI
|14:40:57 28-02-2025
|36,5283
|25,82
|3,9
|1,7
|EGE DENIZI
|14:22:06 28-02-2025
|36,5883
|25,518
|9,3
|1,4
|Darende (Malatya)
|14:07:34 28-02-2025
|38,48917
|37,38194
|7
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|14:07:32 28-02-2025
|38,4097
|37,4817
|5
|1,6
|EGE DENIZI
|14:01:13 28-02-2025
|36,6592
|25,5997
|5
|2,4
|Antakya (Hatay)
|13:45:34 28-02-2025
|36,27639
|36,14278
|8,71
|3
|KARLISU-(HATAY)
|13:45:34 28-02-2025
|36,2848
|36,0857
|2,1
|3
|Aladağ (Adana)
|13:24:31 28-02-2025
|37,57861
|35,41167
|6,9
|1,8
|ALADAG (ADANA)
|13:24:30 28-02-2025
|37,5753
|35,4138
|5
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|13:24:20 28-02-2025
|39,91167
|28,84694
|6,64
|1,7
|Ege Denizi - [10.61 km] Dikili (İzmir)
|13:16:52 28-02-2025
|38,85778
|26,80111
|7
|1
|EGE DENIZI
|13:09:09 28-02-2025
|36,6875
|25,5457
|7,9
|1,6
|EGE DENIZI
|13:09:09 28-02-2025
|36,7273
|25,4253
|18,9
|1,5
|Sarıoğlan (Kayseri)
|12:46:20 28-02-2025
|39,07333
|36,07
|7
|2,6
|KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)
|12:46:20 28-02-2025
|39,1205
|36,1127
|2,7
|2,7
|Menteşe (Muğla)
|12:44:02 28-02-2025
|37,15028
|28,77611
|7,1
|1,8
|Akseki (Antalya)
|12:38:53 28-02-2025
|37,33694
|31,72333
|11,76
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|12:29:03 28-02-2025
|38,6
|39,09194
|7
|1,4
|DOGLU-MEZITLI (MERSIN)
|12:19:10 28-02-2025
|36,7358
|34,4418
|20,9
|1,5
|Ege Denizi - [68.38 km] Bodrum (Muğla)
|12:18:24 28-02-2025
|36,76806
|26,55194
|7
|2,1
|Ege Denizi - [63.24 km] Bodrum (Muğla)
|12:18:01 28-02-2025
|36,79778
|26,59889
|7
|2,3
|Merkez (Uşak)
|12:13:23 28-02-2025
|38,56722
|29,30667
|7
|0,8
|Ege Denizi - [66.54 km] Bodrum (Muğla)
|12:09:08 28-02-2025
|36,75944
|26,57917
|7
|3,2
|EGE DENIZI
|12:09:08 28-02-2025
|36,7173
|26,5735
|8,5
|3,4
|EGE DENIZI
|12:02:38 28-02-2025
|36,5658
|25,7165
|7,3
|1,7
|TASEVLER-AKCADAG (MALATYA)
|11:56:57 28-02-2025
|38,429
|37,7598
|11,1
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|11:54:24 28-02-2025
|37,19
|28,83917
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|11:24:13 28-02-2025
|36,6365
|25,6048
|14,6
|2,3
|EGE DENIZI
|11:03:53 28-02-2025
|36,702
|25,7857
|12,2
|2,1
|Akdeniz - [36.80 km] Marmaris (Muğla)
|10:24:54 28-02-2025
|36,44889
|28,45194
|24,97
|2,8
|AKDENIZ
|10:24:54 28-02-2025
|36,486
|28,4108
|27,1
|2,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:58:30 28-02-2025
|38,07611
|38,39333
|10,96
|2,2
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|09:58:28 28-02-2025
|38,1152
|38,4253
|11,5
|2,1
|Merkez (Kırşehir)
|09:47:45 28-02-2025
|39,17528
|34,1575
|7
|0,9
|EGE DENIZI
|09:47:44 28-02-2025
|36,6295
|25,8917
|25,7
|2,2
|EGE DENIZI
|09:23:13 28-02-2025
|36,7472
|25,572
|22,1
|2,1
|Çameli (Denizli)
|09:17:53 28-02-2025
|36,90806
|29,31361
|7
|1,4
|SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA)
|09:17:52 28-02-2025
|36,823
|29,3017
|5
|1,4
|EGE DENIZI
|08:58:53 28-02-2025
|36,5675
|25,6192
|11,9
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:44:23 28-02-2025
|38,18722
|38,00472
|13,91
|1,4
|KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:44:21 28-02-2025
|38,1252
|37,9805
|0
|1,7
|Merkez (Çankırı)
|08:25:48 28-02-2025
|40,475
|33,86472
|6,88
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.87 km] Menderes (İzmir)
|08:11:58 28-02-2025
|37,85583
|27,00861
|12,46
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:07:56 28-02-2025
|38,18639
|38,14694
|6,96
|1,3
|Darende (Malatya)
|07:43:01 28-02-2025
|38,40694
|37,49556
|7
|1,7
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|07:43:00 28-02-2025
|38,4427
|37,4288
|8,6
|1,6
|Hekimhan (Malatya)
|07:22:58 28-02-2025
|38,67444
|38,06222
|7
|1,4
|Marmara Denizi - [16.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:20:22 28-02-2025
|40,8275
|27,89083
|7
|1,5
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|07:20:21 28-02-2025
|40,8662
|27,9243
|9,5
|1,6
|Darende (Malatya)
|07:17:12 28-02-2025
|38,41
|37,49139
|6,97
|1,6
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|07:17:10 28-02-2025
|38,4468
|37,4017
|13
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:23:21 28-02-2025
|38,27917
|38,28444
|8,7
|1,4
|EGE DENIZI
|06:21:07 28-02-2025
|36,4073
|25,7588
|3,2
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:17:15 28-02-2025
|38,11944
|37,3225
|17,1
|1,8
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:17:15 28-02-2025
|38,1407
|37,3317
|7,4
|2
|Seyitgazi (Eskişehir)
|06:15:06 28-02-2025
|39,11056
|30,63472
|7,03
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:06:32 28-02-2025
|37,43389
|37,19
|7,84
|1,1
|Merkez (Bolu)
|06:02:49 28-02-2025
|40,87444
|31,66889
|9,58
|1,5
|MESCICELE-(BOLU)
|06:02:48 28-02-2025
|40,8997
|31,6855
|5,4
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|05:08:44 28-02-2025
|38,11444
|38,48833
|7
|1
|EGE DENIZI
|04:52:32 28-02-2025
|36,4853
|25,6968
|2,7
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|04:43:08 28-02-2025
|38,24417
|38,77083
|12,22
|1,1
|Zakho, Duhok (Irak) - [15.64 km] Silopi (Şırnak)
|04:33:28 28-02-2025
|37,06889
|42,70972
|7,48
|1,3
|Sumbas (Osmaniye)
|04:31:21 28-02-2025
|37,415
|35,94556
|6,96
|1,4
|CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE)
|04:31:20 28-02-2025
|37,4037
|35,9323
|7,3
|1,3
|Ilgaz (Çankırı)
|04:29:34 28-02-2025
|41,05528
|33,80417
|21,76
|1,3
|BOSTAN-(KASTAMONU)
|04:29:33 28-02-2025
|41,0812
|33,786
|14
|1,7
|Haliliye (Şanlıurfa)
|04:08:35 28-02-2025
|37,17139
|39,17278
|6,69
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|04:07:42 28-02-2025
|38,11444
|38,52694
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|03:59:05 28-02-2025
|38,11556
|38,52222
|6,99
|0,8
|Beyağaç (Denizli)
|03:58:47 28-02-2025
|37,15833
|28,83667
|7,05
|1,3
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|03:48:12 28-02-2025
|40,695
|27,4677
|14,8
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|03:44:20 28-02-2025
|39,10417
|28,04861
|7,08
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|03:40:06 28-02-2025
|37,35139
|37,02194
|7
|1,5
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|03:40:05 28-02-2025
|37,323
|37,0462
|10,3
|1,6
|Haliliye (Şanlıurfa)
|03:18:48 28-02-2025
|37,20306
|39,21139
|7,08
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|03:14:46 28-02-2025
|38,23444
|38,775
|9,05
|1
|Pütürge (Malatya)
|03:13:48 28-02-2025
|38,26639
|38,72
|8,66
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:03:52 28-02-2025
|38,26194
|38,15583
|6,97
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:48:51 28-02-2025
|38,15083
|37,195
|7,55
|2,3
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|02:48:50 28-02-2025
|38,0868
|37,2225
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|02:40:11 28-02-2025
|36,7423
|25,5237
|16,7
|2,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:37:59 28-02-2025
|37,31056
|37,03333
|7
|2,7
|KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:37:58 28-02-2025
|37,333
|37,0175
|5
|2,6
|YUNANISTAN
|02:30:15 28-02-2025
|39,9063
|23,958
|12,4
|3,6
|EGE DENIZI
|01:58:20 28-02-2025
|36,6293
|25,8057
|12
|2,3
|Tut (Adıyaman)
|01:18:02 28-02-2025
|37,82306
|37,95306
|10,6
|2,1
|CIFTLIK-TUT (ADIYAMAN)
|01:18:00 28-02-2025
|37,7842
|37,8625
|5
|2,1
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