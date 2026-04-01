Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Nisan 2026
01.04.2026 00:00
Son Güncelleme: 01.04.2026 00:30
NTV
NTV - Haber Merkezi
01 Nisan 2026 deprem son dakika haberleri. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.
01 Nisan 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Mart 2026 23:43
|39.1894
|28.1064
|4.61
|0.70
|Andırın (Kahramanmaraş)
|31 Mart 2026 22:59
|37.7211
|36.4728
|7.03
|1.80
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|31 Mart 2026 22:56
|37.3981
|36.8711
|5.24
|1.70
|Kırkağaç (Manisa)
|31 Mart 2026 22:38
|39.2242
|27.9317
|7.05
|0.80
|Demirci (Manisa)
|31 Mart 2026 22:34
|38.9389
|28.7258
|6.98
|0.90
|Van Gölü - [03.62 km] Tuşba (Van)
|31 Mart 2026 22:32
|38.9403
|43.5567
|9.00
|1.60
|Simav (Kütahya)
|31 Mart 2026 22:30
|39.2572
|29.0094
|10.38
|1.10
|Dalaman (Muğla)
|31 Mart 2026 22:14
|36.8522
|28.9669
|6.75
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Mart 2026 22:05
|39.1964
|28.1294
|10.20
|0.90
|Battalgazi (Malatya)
|31 Mart 2026 22:01
|38.1422
|38.5892
|7.00
|0.90
|Simav (Kütahya)
|31 Mart 2026 21:34
|39.2458
|28.9867
|12.94
|0.80
|Çameli (Denizli)
|31 Mart 2026 21:34
|36.9200
|29.3444
|7.00
|1.20
|Çatak (Van)
|31 Mart 2026 21:08
|38.0797
|43.0378
|10.01
|1.40
|Merkez (Kırşehir)
|31 Mart 2026 21:00
|39.2128
|33.9875
|5.01
|1.10
|Pütürge (Malatya)
|31 Mart 2026 20:48
|38.2769
|38.7533
|9.00
|1.30
|Doğanşehir (Malatya)
|31 Mart 2026 20:43
|38.0942
|37.8358
|6.34
|1.00
|Buldan (Denizli)
|31 Mart 2026 20:38
|38.0633
|28.9744
|7.00
|0.90
|Merkez (Kırşehir)
|31 Mart 2026 20:36
|39.1978
|33.9481
|10.15
|2.20
|Merkez (Bolu)
|31 Mart 2026 20:28
|40.8744
|31.7914
|9.26
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Mart 2026 20:15
|39.1408
|28.3494
|9.79
|1.00
|Simav (Kütahya)
|31 Mart 2026 20:02
|39.1881
|28.9036
|11.79
|1.30
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.66 km] Erdek (Balıkesir)
|31 Mart 2026 20:00
|40.3831
|27.5797
|6.93
|0.70
|Yeşilyurt (Malatya)
|31 Mart 2026 19:53
|38.3675
|38.2083
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Mart 2026 19:53
|39.1506
|28.3506
|7.00
|2.80
|Çatak (Van)
|31 Mart 2026 19:52
|38.0519
|43.0683
|11.36
|1.00
|Merkez (Bolu)
|31 Mart 2026 19:48
|40.8333
|31.7011
|10.23
|1.10
|Çatak (Van)
|31 Mart 2026 19:39
|38.0711
|43.0439
|10.18
|2.00
|Kırkağaç (Manisa)
|31 Mart 2026 19:05
|39.2217
|27.9656
|6.53
|1.40
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|BULGARISTAN
|01 Nisan 2026 00:11
|41.5972
|24.1968
|8.00
|1.90
|SIDIKLIKUCUKBOGAZ-(KIRSEHIR)
|01 Nisan 2026 00:00
|39.1582
|33.9297
|5.20
|1.50
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|31 Mart 2026 23:48
|38.2643
|38.7288
|1.70
|1.40
|YAGMURLUBUYUKOBA-(KIRSEHIR)
|31 Mart 2026 23:36
|39.1915
|33.9348
|5.00
|2.50
|BAGISLAR-(BOLU)
|31 Mart 2026 23:28
|40.8822
|31.7387
|5.00
|2.10
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|31 Mart 2026 23:15
|39.0825
|28.3862
|11.50
|1.20
|AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)
|31 Mart 2026 23:02
|39.1910
|28.8847
|14.70
|1.60
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|31 Mart 2026 23:00
|40.3730
|27.5713
|13.30
|1.00
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|31 Mart 2026 22:53
|39.1322
|28.3378
|12.40
|3.00
|YESILCELE-(BOLU)
|31 Mart 2026 22:48
|40.8383
|31.6715
|3.50
|1.30
|ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|31 Mart 2026 22:05
|39.1590
|27.8740
|9.20
|1.50
|ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|31 Mart 2026 21:33
|36.4605
|34.3342
|5.00
|1.40
|UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)
|31 Mart 2026 21:33
|39.8863
|41.8128
|5.50
|2.60
|MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA)
|31 Mart 2026 21:20
|38.9188
|28.7418
|10.30
|1.50
|KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)
|31 Mart 2026 21:03
|36.4833
|29.1782
|19.20
|2.30
|BEYKOZ (ISTANBUL)
|31 Mart 2026 20:50
|41.1082
|29.0505
|0.00
|0.90
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|31 Mart 2026 20:47
|39.2533
|29.0212
|9.40
|1.50
|TURPLU-GONEN (BALIKESIR)
|31 Mart 2026 20:40
|40.2353
|27.5393
|16.60
|1.40
|EGE DENIZI
|31 Mart 2026 20:20
|36.6368
|25.5860
|3.50
|2.30
|PELITLI-GEBZE (KOCAELI)
|31 Mart 2026 19:52
|40.8427
|29.4598
|0.00
|0.60
|AKDENIZ
|31 Mart 2026 18:53
|35.9348
|35.7933
|8.20
|2.10
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|31 Mart 2026 18:53
|39.1513
|28.3432
|5.40
|1.30