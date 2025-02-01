Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Şubat 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
01 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KORUCU-(ELAZIG)
|23:57:28 31-01-2025
|38,5718
|39,5098
|9,6
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:53:50 31-01-2025
|37,1547
|28,817
|2,3
|1,7
|Merkez (Isparta)
|23:33:53 31-01-2025
|37,79333
|30,58889
|7,03
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.59 km] Selçuk (İzmir)
|23:16:10 31-01-2025
|37,95139
|27,26722
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|23:14:00 31-01-2025
|36,698
|25,167
|12,4
|2,1
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:51:14 31-01-2025
|38,364
|37,519
|5
|1,6
|Darende (Malatya)
|22:51:14 31-01-2025
|38,55306
|37,57333
|6,91
|1,3
|Kozluk (Batman)
|22:42:27 31-01-2025
|38,115
|41,29972
|7,14
|1,8
|Ege Denizi
|22:21:33 31-01-2025
|36,55556
|25,7075
|7
|2,3
|AKDENIZ
|22:21:30 31-01-2025
|36,4933
|25,382
|1
|2,8
|KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL)
|21:50:16 31-01-2025
|39,3315
|41,1112
|11,6
|1,6
|Tekman (Erzurum)
|21:50:14 31-01-2025
|39,37528
|41,15833
|6,84
|1,8
|Münbiç, Halep (Suriye) - [37.30 km] Karkamış (Gaziantep)
|21:32:22 31-01-2025
|36,54
|38,20306
|6,47
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|20:29:13 31-01-2025
|38,03056
|37,41889
|7
|1,6
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|20:29:11 31-01-2025
|37,9918
|37,3057
|5
|1,3
|Arguvan (Malatya)
|20:20:16 31-01-2025
|38,73333
|38,22
|7
|1,5
|KARACA-YAZIHAN (MALATYA)
|20:20:15 31-01-2025
|38,6705
|38,2538
|5,4
|1,4
|Develi (Kayseri)
|20:17:17 31-01-2025
|38,21028
|35,60194
|7
|1,8
|GUMUSOREN-DEVELI (KAYSERI)
|20:17:16 31-01-2025
|38,2393
|35,5913
|5
|1,9
|Gürün (Sivas)
|20:13:17 31-01-2025
|38,85528
|37,41833
|7
|2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|20:13:15 31-01-2025
|38,8452
|37,466
|3
|2,1
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|20:06:45 31-01-2025
|38,24639
|30,65778
|13,68
|1,4
|Korgun (Çankırı)
|20:04:08 31-01-2025
|40,67194
|33,48722
|7
|0,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:02:00 31-01-2025
|37,85444
|36,63583
|7
|1,9
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|20:01:59 31-01-2025
|37,8728
|36,6882
|8,2
|1,8
|Ege Denizi
|19:37:35 31-01-2025
|36,64278
|25,57528
|7
|2,7
|Çemişgezek (Tunceli)
|19:26:21 31-01-2025
|39,09917
|39,00056
|7
|0,9
|Ege Denizi
|19:19:10 31-01-2025
|36,60028
|25,59472
|7
|2,6
|AKDENIZ
|19:19:10 31-01-2025
|36,3813
|25,5367
|7,2
|2,8
|Ege Denizi
|19:16:45 31-01-2025
|36,66083
|25,51639
|7
|2,4
|AKDENIZ
|19:16:43 31-01-2025
|36,2615
|25,5515
|7,3
|2,8
|Ege Denizi
|19:09:52 31-01-2025
|36,62306
|25,71361
|7
|2,5
|AKDENIZ
|19:09:46 31-01-2025
|36,5363
|25,316
|5
|2,6
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [36.28 km] Akyaka (Kars)
|18:40:03 31-01-2025
|41,20639
|43,90444
|6,54
|1,7
|YENICE-(BALIKESIR)
|18:15:17 31-01-2025
|39,5793
|28,0872
|24,7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:15:16 31-01-2025
|39,50417
|28,14889
|6,98
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|18:09:38 31-01-2025
|37,15806
|28,81167
|6,99
|2,2
|BEYAGAC (DENIZLI)
|18:09:38 31-01-2025
|37,1407
|28,8472
|8,6
|2,4
|Gürün (Sivas)
|18:04:10 31-01-2025
|38,88056
|37,45694
|7
|2,8
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|18:04:10 31-01-2025
|38,8607
|37,5008
|5
|2,9
|Dinar (Afyonkarahisar)
|17:58:57 31-01-2025
|38,31
|30,4825
|7,61
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|17:42:40 31-01-2025
|38,27556
|38,86972
|7
|0,9
|Merkez (Yalova)
|17:28:32 31-01-2025
|40,65
|29,25056
|6,23
|1,3
|HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA)
|17:28:32 31-01-2025
|40,5408
|29,2602
|0
|1,1
|Menderes (İzmir)
|17:27:37 31-01-2025
|38,25306
|27,15778
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|17:24:38 31-01-2025
|38,27417
|38,85972
|7
|1,3
|AKDENIZ
|17:19:54 31-01-2025
|36,3992
|25,4693
|9,7
|2,6
|Ege Denizi
|17:19:52 31-01-2025
|36,57194
|25,41528
|7
|2,6
|Ege Denizi - [06.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:05:12 31-01-2025
|39,44194
|26,20861
|11,21
|1,3
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|17:05:12 31-01-2025
|39,4283
|26,1595
|13
|1,5
|Ege Denizi
|16:34:55 31-01-2025
|36,585
|25,48806
|7
|2,7
|KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|16:32:37 31-01-2025
|38,3335
|38,9135
|4,2
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|16:32:36 31-01-2025
|38,25
|38,85694
|12,8
|1,4
|Ege Denizi
|16:32:17 31-01-2025
|36,65306
|25,40167
|7
|2,4
|Çal (Denizli)
|16:31:03 31-01-2025
|37,96194
|29,31
|13,38
|2,2
|BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
|16:31:03 31-01-2025
|37,9522
|29,3163
|4
|2,5
|Fethiye (Muğla)
|16:25:30 31-01-2025
|36,74583
|29,17639
|7
|1,3
|Alaşehir (Manisa)
|16:17:59 31-01-2025
|38,50694
|28,4125
|7
|0,8
|Kula (Manisa)
|16:17:21 31-01-2025
|38,48167
|28,45667
|7
|1
|Sarıkamış (Kars)
|15:52:43 31-01-2025
|40,18333
|42,32694
|7
|1,3
|IRAN
|15:12:56 31-01-2025
|38,4408
|44,9408
|4,7
|2,5
|Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [94.04 km] Başkale (Van)
|15:12:47 31-01-2025
|38,52222
|45,48611
|7,01
|2,3
|Ege Denizi
|14:53:54 31-01-2025
|36,63639
|25,47278
|7
|2,7
|AKDENIZ
|14:53:54 31-01-2025
|36,5588
|25,3655
|5,3
|3,1
|Doğanşehir (Malatya)
|14:36:15 31-01-2025
|38,05472
|37,73639
|5,7
|2,3
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:36:14 31-01-2025
|38,0978
|37,7545
|3,1
|2,4
|Sivrice (Elazığ)
|14:10:46 31-01-2025
|38,395
|39,09389
|7
|1,4
|KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
|14:10:46 31-01-2025
|38,369
|39,0855
|5,3
|1,2
|Sarıkamış (Kars)
|13:56:50 31-01-2025
|40,17417
|42,33389
|7,13
|1,5
|ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM)
|13:56:50 31-01-2025
|40,0257
|42,2543
|5
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:55:05 31-01-2025
|39,66944
|29,48972
|6,97
|1,2
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:55:05 31-01-2025
|39,637
|29,475
|0
|1,2
|Seydişehir (Konya)
|13:53:36 31-01-2025
|37,31056
|31,92917
|7
|0,8
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:03:55 31-01-2025
|39,6393
|29,4467
|0
|1,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:03:53 31-01-2025
|39,69583
|29,38528
|7
|1,4
|SARIAYAK-EMET (KUTAHYA)
|13:01:57 31-01-2025
|39,3587
|29,3215
|0
|1,4
|Emet (Kütahya)
|13:01:55 31-01-2025
|39,38556
|29,19222
|5,2
|1,2
|Serinhisar (Denizli)
|12:59:34 31-01-2025
|37,67556
|29,25417
|7
|2,9
|SERINHISAR (DENIZLI)
|12:59:34 31-01-2025
|37,6565
|29,2783
|12,2
|2,2
|Serinhisar (Denizli)
|12:58:07 31-01-2025
|37,67472
|29,2525
|7
|2,3
|KARATAS-(DENIZLI)
|12:58:07 31-01-2025
|37,6662
|29,2578
|5,4
|2,4
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:47:49 31-01-2025
|38,0653
|36,6368
|2,2
|1,5
|Aziziye (Erzurum)
|12:36:22 31-01-2025
|40,08222
|41,04333
|7
|1,4
|ORTAOREN-ISPIR (ERZURUM)
|12:36:18 31-01-2025
|40,3357
|41,0978
|5,2
|1,4
|Yahşihan (Kırıkkale)
|12:27:04 31-01-2025
|39,88556
|33,41056
|7
|0,9
|TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA)
|12:21:25 31-01-2025
|36,9745
|35,7892
|5
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|12:10:42 31-01-2025
|38,18
|38,625
|7
|2,4
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|12:10:41 31-01-2025
|38,1962
|38,6207
|11,9
|2,5
|Çatalca (İstanbul)
|12:05:41 31-01-2025
|41,11083
|28,40111
|6,45
|0,7
|Hekimhan (Malatya)
|12:04:21 31-01-2025
|38,94028
|37,89222
|7,08
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|12:02:33 31-01-2025
|38,95111
|37,85778
|7
|1,1
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:01:17 31-01-2025
|37,263
|37,0712
|0
|1,4
|Şehitkamil (Gaziantep)
|12:01:15 31-01-2025
|37,18667
|37,01028
|7
|1,6
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|11:45:38 31-01-2025
|37,4718
|33,6552
|5,1
|1,6
|Karapınar (Konya)
|11:45:36 31-01-2025
|37,56083
|33,66611
|6,72
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.73 km] Söke (Aydın)
|11:43:55 31-01-2025
|37,68611
|27,07556
|7
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.27 km] Kuşadası (Aydın)
|11:37:38 31-01-2025
|37,87056
|27,17833
|7
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:37:37 31-01-2025
|37,9327
|27,1425
|5
|1,6
|Kavak (Samsun)
|11:20:56 31-01-2025
|41,0175
|36,10306
|8,52
|1,4
|ARMUTLU-ASARCIK (SAMSUN)
|11:20:55 31-01-2025
|41,0158
|36,1983
|5
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|11:05:36 31-01-2025
|38,05167
|37,12444
|7
|2,7
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:05:35 31-01-2025
|38,0922
|37,2067
|5
|2,7
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [00.45 km] Gemlik (Bursa)
|10:54:17 31-01-2025
|40,4375
|29,14306
|7,56
|1,8
|GEMLIK (BURSA)
|10:54:17 31-01-2025
|40,4563
|29,1558
|0
|2
|Demirözü (Bayburt)
|10:42:38 31-01-2025
|39,99278
|39,725
|7,03
|1,8
|CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE)
|10:42:38 31-01-2025
|39,9902
|39,7483
|4,3
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|10:36:28 31-01-2025
|38,31972
|38,855
|7
|1,1
|Bala (Ankara)
|10:34:16 31-01-2025
|39,52889
|33,28833
|7
|1,1
|SEHRIBAN-BALA (ANKARA)
|10:34:15 31-01-2025
|39,5737
|33,2713
|9,9
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|10:23:05 31-01-2025
|39,45917
|28,15139
|6,98
|1,9
|ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|10:23:04 31-01-2025
|39,4147
|28,1545
|5,3
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|10:19:23 31-01-2025
|38,28222
|37,87028
|7
|1,5
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|10:19:21 31-01-2025
|38,3047
|37,7343
|5,1
|1,1
|Karadeniz - [09.18 km] Kandıra (Kocaeli)
|10:17:48 31-01-2025
|41,19139
|30,09667
|7,1
|2,6
|BAGIRKANLI-KANDIRA (KOCAELI)
|10:17:48 31-01-2025
|41,2128
|30,0875
|9,8
|3,1
|Darende (Malatya)
|10:16:24 31-01-2025
|38,39611
|37,46861
|7,14
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|10:16:24 31-01-2025
|38,4157
|37,4757
|8
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|10:13:56 31-01-2025
|39,755
|26,3
|7
|0,8
|HISARALAN-EZINE (CANAKKALE)
|10:13:56 31-01-2025
|39,7837
|26,303
|0
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|09:56:50 31-01-2025
|38,2625
|38,08361
|7
|1,3
|YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:56:48 31-01-2025
|38,1952
|37,9282
|14,3
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|09:53:20 31-01-2025
|38,085
|32,68111
|7,03
|1,3
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|09:53:20 31-01-2025
|38,0895
|32,5918
|1,7
|1,2
|Kemah (Erzincan)
|09:43:20 31-01-2025
|39,51583
|39,23056
|7,01
|2,3
|DERE-KEMAH (ERZINCAN)
|09:43:19 31-01-2025
|39,5183
|39,2453
|3,6
|2,5
|HACIDANISMENT-LALAPASA (EDIRNE)
|09:29:15 31-01-2025
|41,9298
|26,83
|2
|1,1
|Lalapaşa (Edirne)
|09:29:13 31-01-2025
|41,95139
|26,85611
|7,06
|0,9
|Pasinler (Erzurum)
|09:17:51 31-01-2025
|39,9175
|41,73667
|7,01
|1,2
|YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)
|09:17:49 31-01-2025
|39,9072
|41,7038
|15,8
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|09:14:35 31-01-2025
|38,25667
|37,79417
|9,21
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|09:14:34 31-01-2025
|38,2257
|37,754
|15,1
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|08:57:46 31-01-2025
|38,13083
|38,55389
|7,02
|2,9
|ULUKOY-(MALATYA)
|08:57:45 31-01-2025
|38,1547
|38,55
|5
|2,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:27:57 31-01-2025
|38,09861
|38,39972
|13,53
|1,4
|SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN)
|08:27:56 31-01-2025
|38,0715
|38,4387
|5
|1,2
|Döşemealtı (Antalya)
|08:25:24 31-01-2025
|36,96944
|30,51722
|7
|1,7
|BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)
|08:25:24 31-01-2025
|37,033
|30,4633
|5
|2,1
|Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [04.70 km] Urla (İzmir)
|08:13:45 31-01-2025
|38,18722
|26,70083
|12,76
|1,7
|DEMIRCILI-URLA (IZMIR)
|08:13:45 31-01-2025
|38,2255
|26,728
|18,2
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08:11:20 31-01-2025
|37,30972
|37,02222
|13,22
|1,5
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|08:11:20 31-01-2025
|37,3168
|37,0297
|8,7
|1
|Kelkit (Gümüşhane)
|08:02:10 31-01-2025
|39,93639
|39,45833
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|07:37:32 31-01-2025
|38,26306
|37,8
|10,2
|1,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|07:37:31 31-01-2025
|38,248
|37,7705
|10,5
|1,4
|YUNANISTAN
|07:30:27 31-01-2025
|36,6235
|23,9347
|59,7
|1,7
|Keban Barajı - [01.34 km] Palu (Elazığ)
|07:05:18 31-01-2025
|38,63083
|39,75833
|11,68
|2
|YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|07:05:17 31-01-2025
|38,6505
|39,8095
|2,2
|2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.63 km] Milas (Muğla)
|07:04:34 31-01-2025
|36,94222
|28,01056
|6,53
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|07:04:33 31-01-2025
|36,9363
|28,0067
|10,5
|1,2
|Kale (Malatya)
|06:26:09 31-01-2025
|38,34167
|38,80889
|7
|0,8
|Germencik (Aydın)
|06:19:21 31-01-2025
|37,93361
|27,63861
|7
|1,6
|AKMESCIT-TIRE (IZMIR)
|06:19:21 31-01-2025
|37,99
|27,7005
|8
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.09 km] Milas (Muğla)
|06:13:34 31-01-2025
|36,93028
|27,98917
|7
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:13:34 31-01-2025
|36,9407
|28,0148
|15,4
|1,4
|Burdur Gölü - [04.94 km] Merkez (Burdur)
|05:58:05 31-01-2025
|37,71861
|30,15806
|7
|1,4
|CENDIK-(BURDUR)
|05:58:04 31-01-2025
|37,7008
|30,156
|8,1
|1,6
|AKDENIZ
|05:45:08 31-01-2025
|34,9337
|32,0057
|6,9
|2,3
|Akdeniz - [142.53 km] Gazipaşa (Antalya)
|05:45:06 31-01-2025
|34,95556
|31,85861
|4,75
|2,2
|Marmara Denizi - [11.01 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|05:34:05 31-01-2025
|40,79
|27,53861
|11,98
|1,6
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|05:34:04 31-01-2025
|40,7855
|27,5802
|14,3
|1,8
|Tekman (Erzurum)
|05:31:30 31-01-2025
|39,70611
|41,38889
|5,05
|1,5
|Çerkeş (Çankırı)
|05:10:07 31-01-2025
|40,75611
|32,93694
|11,51
|0,8
|Karlıova (Bingöl)
|04:59:12 31-01-2025
|39,32361
|41,11944
|7
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|04:24:57 31-01-2025
|38,40306
|38,03
|7
|0,8
|Erzin (Hatay)
|04:14:27 31-01-2025
|36,975
|36,03806
|4,16
|1,8
|TURUNCLU-ERZIN (HATAY)
|04:14:26 31-01-2025
|36,9758
|36,04
|8,1
|1,7
|Merkez (Sivas)
|04:11:10 31-01-2025
|39,63444
|37,37278
|7,06
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|03:04:33 31-01-2025
|38,30556
|37,84694
|9,21
|1
|Ege Denizi
|02:50:56 31-01-2025
|36,63556
|25,43611
|7,52
|2
|Bayramiç (Çanakkale)
|02:49:15 31-01-2025
|39,67694
|26,53889
|13,87
|1,3
|DAGAHMETCE-BAYRAMIC (CANAKKALE)
|02:49:15 31-01-2025
|39,6682
|26,535
|16,1
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:44:47 31-01-2025
|38,10139
|36,91444
|7
|1,4
|SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:44:47 31-01-2025
|38,139
|36,9648
|5,3
|1,4
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|02:38:33 31-01-2025
|37,12194
|36,63083
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|02:22:44 31-01-2025
|38,54333
|38,00333
|7,09
|1
|Göynücek (Amasya)
|02:06:55 31-01-2025
|40,35917
|35,55444
|5,69
|0,8
|Ege Denizi - [04.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:59:04 31-01-2025
|39,45611
|26,23694
|10,43
|1
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|01:59:00 31-01-2025
|39,471
|25,8877
|13,7
|1,3
|Akdeniz - [44.68 km] Marmaris (Muğla)
|01:53:51 31-01-2025
|36,24778
|28,25833
|7,01
|1,3
|Hani (Diyarbakır)
|01:52:04 31-01-2025
|38,51417
|40,36333
|11
|1,1
|AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)
|01:52:03 31-01-2025
|38,4723
|40,3747
|5,1
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.63 km] Milas (Muğla)
|01:23:23 31-01-2025
|36,9425
|28,00028
|4,71
|2,3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|01:23:23 31-01-2025
|36,9312
|27,9995
|4,7
|2,5
|Yığılca (Düzce)
|01:11:11 31-01-2025
|40,84917
|31,50556
|12,13
|0,9
|Akdeniz - [47.66 km] Alanya (Antalya)
|00:33:01 31-01-2025
|36,24333
|31,53278
|35,29
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|00:31:30 31-01-2025
|38,535
|39,48222
|7,34
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KORUCU-(ELAZIG)
|23:57:28 31-01-2025
|38,5718
|39,5098
|9,6
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:53:50 31-01-2025
|37,1547
|28,817
|2,3
|1,7
|Merkez (Isparta)
|23:33:53 31-01-2025
|37,79333
|30,58889
|7,03
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.59 km] Selçuk (İzmir)
|23:16:10 31-01-2025
|37,95139
|27,26722
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|23:14:00 31-01-2025
|36,698
|25,167
|12,4
|2,1
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:51:14 31-01-2025
|38,364
|37,519
|5
|1,6
|Darende (Malatya)
|22:51:14 31-01-2025
|38,55306
|37,57333
|6,91
|1,3
|Kozluk (Batman)
|22:42:27 31-01-2025
|38,115
|41,29972
|7,14
|1,8
|Ege Denizi
|22:21:33 31-01-2025
|36,55556
|25,7075
|7
|2,3
|AKDENIZ
|22:21:30 31-01-2025
|36,4933
|25,382
|1
|2,8
|KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL)
|21:50:16 31-01-2025
|39,3315
|41,1112
|11,6
|1,6
|Tekman (Erzurum)
|21:50:14 31-01-2025
|39,37528
|41,15833
|6,84
|1,8
|Münbiç, Halep (Suriye) - [37.30 km] Karkamış (Gaziantep)
|21:32:22 31-01-2025
|36,54
|38,20306
|6,47
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|20:29:13 31-01-2025
|38,03056
|37,41889
|7
|1,6
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|20:29:11 31-01-2025
|37,9918
|37,3057
|5
|1,3
|Arguvan (Malatya)
|20:20:16 31-01-2025
|38,73333
|38,22
|7
|1,5
|KARACA-YAZIHAN (MALATYA)
|20:20:15 31-01-2025
|38,6705
|38,2538
|5,4
|1,4
|Develi (Kayseri)
|20:17:17 31-01-2025
|38,21028
|35,60194
|7
|1,8
|GUMUSOREN-DEVELI (KAYSERI)
|20:17:16 31-01-2025
|38,2393
|35,5913
|5
|1,9
|Gürün (Sivas)
|20:13:17 31-01-2025
|38,85528
|37,41833
|7
|2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|20:13:15 31-01-2025
|38,8452
|37,466
|3
|2,1
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|20:06:45 31-01-2025
|38,24639
|30,65778
|13,68
|1,4
|Korgun (Çankırı)
|20:04:08 31-01-2025
|40,67194
|33,48722
|7
|0,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:02:00 31-01-2025
|37,85444
|36,63583
|7
|1,9
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|20:01:59 31-01-2025
|37,8728
|36,6882
|8,2
|1,8
|Ege Denizi
|19:37:35 31-01-2025
|36,64278
|25,57528
|7
|2,7
|Çemişgezek (Tunceli)
|19:26:21 31-01-2025
|39,09917
|39,00056
|7
|0,9
|Ege Denizi
|19:19:10 31-01-2025
|36,60028
|25,59472
|7
|2,6
|AKDENIZ
|19:19:10 31-01-2025
|36,3813
|25,5367
|7,2
|2,8
|Ege Denizi
|19:16:45 31-01-2025
|36,66083
|25,51639
|7
|2,4
|AKDENIZ
|19:16:43 31-01-2025
|36,2615
|25,5515
|7,3
|2,8
|Ege Denizi
|19:09:52 31-01-2025
|36,62306
|25,71361
|7
|2,5
|AKDENIZ
|19:09:46 31-01-2025
|36,5363
|25,316
|5
|2,6
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [36.28 km] Akyaka (Kars)
|18:40:03 31-01-2025
|41,20639
|43,90444
|6,54
|1,7
|YENICE-(BALIKESIR)
|18:15:17 31-01-2025
|39,5793
|28,0872
|24,7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:15:16 31-01-2025
|39,50417
|28,14889
|6,98
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|18:09:38 31-01-2025
|37,15806
|28,81167
|6,99
|2,2
|BEYAGAC (DENIZLI)
|18:09:38 31-01-2025
|37,1407
|28,8472
|8,6
|2,4
|Gürün (Sivas)
|18:04:10 31-01-2025
|38,88056
|37,45694
|7
|2,8
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|18:04:10 31-01-2025
|38,8607
|37,5008
|5
|2,9
|Dinar (Afyonkarahisar)
|17:58:57 31-01-2025
|38,31
|30,4825
|7,61
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|17:42:40 31-01-2025
|38,27556
|38,86972
|7
|0,9
|Merkez (Yalova)
|17:28:32 31-01-2025
|40,65
|29,25056
|6,23
|1,3
|HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA)
|17:28:32 31-01-2025
|40,5408
|29,2602
|0
|1,1
|Menderes (İzmir)
|17:27:37 31-01-2025
|38,25306
|27,15778
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|17:24:38 31-01-2025
|38,27417
|38,85972
|7
|1,3
|AKDENIZ
|17:19:54 31-01-2025
|36,3992
|25,4693
|9,7
|2,6
|Ege Denizi
|17:19:52 31-01-2025
|36,57194
|25,41528
|7
|2,6
|Ege Denizi - [06.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:05:12 31-01-2025
|39,44194
|26,20861
|11,21
|1,3
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|17:05:12 31-01-2025
|39,4283
|26,1595
|13
|1,5
|Ege Denizi
|16:34:55 31-01-2025
|36,585
|25,48806
|7
|2,7
|KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)
|16:32:37 31-01-2025
|38,3335
|38,9135
|4,2
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|16:32:36 31-01-2025
|38,25
|38,85694
|12,8
|1,4
|Ege Denizi
|16:32:17 31-01-2025
|36,65306
|25,40167
|7
|2,4
|Çal (Denizli)
|16:31:03 31-01-2025
|37,96194
|29,31
|13,38
|2,2
|BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
|16:31:03 31-01-2025
|37,9522
|29,3163
|4
|2,5
|Fethiye (Muğla)
|16:25:30 31-01-2025
|36,74583
|29,17639
|7
|1,3
|Alaşehir (Manisa)
|16:17:59 31-01-2025
|38,50694
|28,4125
|7
|0,8
|Kula (Manisa)
|16:17:21 31-01-2025
|38,48167
|28,45667
|7
|1
|Sarıkamış (Kars)
|15:52:43 31-01-2025
|40,18333
|42,32694
|7
|1,3
|IRAN
|15:12:56 31-01-2025
|38,4408
|44,9408
|4,7
|2,5
|Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [94.04 km] Başkale (Van)
|15:12:47 31-01-2025
|38,52222
|45,48611
|7,01
|2,3
|Ege Denizi
|14:53:54 31-01-2025
|36,63639
|25,47278
|7
|2,7
|AKDENIZ
|14:53:54 31-01-2025
|36,5588
|25,3655
|5,3
|3,1
|Doğanşehir (Malatya)
|14:36:15 31-01-2025
|38,05472
|37,73639
|5,7
|2,3
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:36:14 31-01-2025
|38,0978
|37,7545
|3,1
|2,4
|Sivrice (Elazığ)
|14:10:46 31-01-2025
|38,395
|39,09389
|7
|1,4
|KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
|14:10:46 31-01-2025
|38,369
|39,0855
|5,3
|1,2
|Sarıkamış (Kars)
|13:56:50 31-01-2025
|40,17417
|42,33389
|7,13
|1,5
|ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM)
|13:56:50 31-01-2025
|40,0257
|42,2543
|5
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:55:05 31-01-2025
|39,66944
|29,48972
|6,97
|1,2
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:55:05 31-01-2025
|39,637
|29,475
|0
|1,2
|Seydişehir (Konya)
|13:53:36 31-01-2025
|37,31056
|31,92917
|7
|0,8
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:03:55 31-01-2025
|39,6393
|29,4467
|0
|1,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:03:53 31-01-2025
|39,69583
|29,38528
|7
|1,4
|SARIAYAK-EMET (KUTAHYA)
|13:01:57 31-01-2025
|39,3587
|29,3215
|0
|1,4
|Emet (Kütahya)
|13:01:55 31-01-2025
|39,38556
|29,19222
|5,2
|1,2
|Serinhisar (Denizli)
|12:59:34 31-01-2025
|37,67556
|29,25417
|7
|2,9
|SERINHISAR (DENIZLI)
|12:59:34 31-01-2025
|37,6565
|29,2783
|12,2
|2,2
|Serinhisar (Denizli)
|12:58:07 31-01-2025
|37,67472
|29,2525
|7
|2,3
|KARATAS-(DENIZLI)
|12:58:07 31-01-2025
|37,6662
|29,2578
|5,4
|2,4
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:47:49 31-01-2025
|38,0653
|36,6368
|2,2
|1,5
|Aziziye (Erzurum)
|12:36:22 31-01-2025
|40,08222
|41,04333
|7
|1,4
|ORTAOREN-ISPIR (ERZURUM)
|12:36:18 31-01-2025
|40,3357
|41,0978
|5,2
|1,4
|Yahşihan (Kırıkkale)
|12:27:04 31-01-2025
|39,88556
|33,41056
|7
|0,9
|TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA)
|12:21:25 31-01-2025
|36,9745
|35,7892
|5
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|12:10:42 31-01-2025
|38,18
|38,625
|7
|2,4
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|12:10:41 31-01-2025
|38,1962
|38,6207
|11,9
|2,5
|Çatalca (İstanbul)
|12:05:41 31-01-2025
|41,11083
|28,40111
|6,45
|0,7
|Hekimhan (Malatya)
|12:04:21 31-01-2025
|38,94028
|37,89222
|7,08
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|12:02:33 31-01-2025
|38,95111
|37,85778
|7
|1,1
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:01:17 31-01-2025
|37,263
|37,0712
|0
|1,4
|Şehitkamil (Gaziantep)
|12:01:15 31-01-2025
|37,18667
|37,01028
|7
|1,6
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|11:45:38 31-01-2025
|37,4718
|33,6552
|5,1
|1,6
|Karapınar (Konya)
|11:45:36 31-01-2025
|37,56083
|33,66611
|6,72
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.73 km] Söke (Aydın)
|11:43:55 31-01-2025
|37,68611
|27,07556
|7
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.27 km] Kuşadası (Aydın)
|11:37:38 31-01-2025
|37,87056
|27,17833
|7
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:37:37 31-01-2025
|37,9327
|27,1425
|5
|1,6
|Kavak (Samsun)
|11:20:56 31-01-2025
|41,0175
|36,10306
|8,52
|1,4
|ARMUTLU-ASARCIK (SAMSUN)
|11:20:55 31-01-2025
|41,0158
|36,1983
|5
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|11:05:36 31-01-2025
|38,05167
|37,12444
|7
|2,7
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:05:35 31-01-2025
|38,0922
|37,2067
|5
|2,7
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [00.45 km] Gemlik (Bursa)
|10:54:17 31-01-2025
|40,4375
|29,14306
|7,56
|1,8
|GEMLIK (BURSA)
|10:54:17 31-01-2025
|40,4563
|29,1558
|0
|2
|Demirözü (Bayburt)
|10:42:38 31-01-2025
|39,99278
|39,725
|7,03
|1,8
|CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE)
|10:42:38 31-01-2025
|39,9902
|39,7483
|4,3
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|10:36:28 31-01-2025
|38,31972
|38,855
|7
|1,1
|Bala (Ankara)
|10:34:16 31-01-2025
|39,52889
|33,28833
|7
|1,1
|SEHRIBAN-BALA (ANKARA)
|10:34:15 31-01-2025
|39,5737
|33,2713
|9,9
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|10:23:05 31-01-2025
|39,45917
|28,15139
|6,98
|1,9
|ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|10:23:04 31-01-2025
|39,4147
|28,1545
|5,3
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|10:19:23 31-01-2025
|38,28222
|37,87028
|7
|1,5
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|10:19:21 31-01-2025
|38,3047
|37,7343
|5,1
|1,1
|Karadeniz - [09.18 km] Kandıra (Kocaeli)
|10:17:48 31-01-2025
|41,19139
|30,09667
|7,1
|2,6
|BAGIRKANLI-KANDIRA (KOCAELI)
|10:17:48 31-01-2025
|41,2128
|30,0875
|9,8
|3,1
|Darende (Malatya)
|10:16:24 31-01-2025
|38,39611
|37,46861
|7,14
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|10:16:24 31-01-2025
|38,4157
|37,4757
|8
|1,8
|Ezine (Çanakkale)
|10:13:56 31-01-2025
|39,755
|26,3
|7
|0,8
|HISARALAN-EZINE (CANAKKALE)
|10:13:56 31-01-2025
|39,7837
|26,303
|0
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|09:56:50 31-01-2025
|38,2625
|38,08361
|7
|1,3
|YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:56:48 31-01-2025
|38,1952
|37,9282
|14,3
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|09:53:20 31-01-2025
|38,085
|32,68111
|7,03
|1,3
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|09:53:20 31-01-2025
|38,0895
|32,5918
|1,7
|1,2
|Kemah (Erzincan)
|09:43:20 31-01-2025
|39,51583
|39,23056
|7,01
|2,3
|DERE-KEMAH (ERZINCAN)
|09:43:19 31-01-2025
|39,5183
|39,2453
|3,6
|2,5
|HACIDANISMENT-LALAPASA (EDIRNE)
|09:29:15 31-01-2025
|41,9298
|26,83
|2
|1,1
|Lalapaşa (Edirne)
|09:29:13 31-01-2025
|41,95139
|26,85611
|7,06
|0,9
|Pasinler (Erzurum)
|09:17:51 31-01-2025
|39,9175
|41,73667
|7,01
|1,2
|YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)
|09:17:49 31-01-2025
|39,9072
|41,7038
|15,8
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|09:14:35 31-01-2025
|38,25667
|37,79417
|9,21
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|09:14:34 31-01-2025
|38,2257
|37,754
|15,1
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|08:57:46 31-01-2025
|38,13083
|38,55389
|7,02
|2,9
|ULUKOY-(MALATYA)
|08:57:45 31-01-2025
|38,1547
|38,55
|5
|2,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:27:57 31-01-2025
|38,09861
|38,39972
|13,53
|1,4
|SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN)
|08:27:56 31-01-2025
|38,0715
|38,4387
|5
|1,2
|Döşemealtı (Antalya)
|08:25:24 31-01-2025
|36,96944
|30,51722
|7
|1,7
|BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)
|08:25:24 31-01-2025
|37,033
|30,4633
|5
|2,1
|Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [04.70 km] Urla (İzmir)
|08:13:45 31-01-2025
|38,18722
|26,70083
|12,76
|1,7
|DEMIRCILI-URLA (IZMIR)
|08:13:45 31-01-2025
|38,2255
|26,728
|18,2
|1,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08:11:20 31-01-2025
|37,30972
|37,02222
|13,22
|1,5
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|08:11:20 31-01-2025
|37,3168
|37,0297
|8,7
|1
|Kelkit (Gümüşhane)
|08:02:10 31-01-2025
|39,93639
|39,45833
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|07:37:32 31-01-2025
|38,26306
|37,8
|10,2
|1,3
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|07:37:31 31-01-2025
|38,248
|37,7705
|10,5
|1,4
|YUNANISTAN
|07:30:27 31-01-2025
|36,6235
|23,9347
|59,7
|1,7
|Keban Barajı - [01.34 km] Palu (Elazığ)
|07:05:18 31-01-2025
|38,63083
|39,75833
|11,68
|2
|YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|07:05:17 31-01-2025
|38,6505
|39,8095
|2,2
|2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.63 km] Milas (Muğla)
|07:04:34 31-01-2025
|36,94222
|28,01056
|6,53
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|07:04:33 31-01-2025
|36,9363
|28,0067
|10,5
|1,2
|Kale (Malatya)
|06:26:09 31-01-2025
|38,34167
|38,80889
|7
|0,8
|Germencik (Aydın)
|06:19:21 31-01-2025
|37,93361
|27,63861
|7
|1,6
|AKMESCIT-TIRE (IZMIR)
|06:19:21 31-01-2025
|37,99
|27,7005
|8
|1,6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.09 km] Milas (Muğla)
|06:13:34 31-01-2025
|36,93028
|27,98917
|7
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:13:34 31-01-2025
|36,9407
|28,0148
|15,4
|1,4
|Burdur Gölü - [04.94 km] Merkez (Burdur)
|05:58:05 31-01-2025
|37,71861
|30,15806
|7
|1,4
|CENDIK-(BURDUR)
|05:58:04 31-01-2025
|37,7008
|30,156
|8,1
|1,6
|AKDENIZ
|05:45:08 31-01-2025
|34,9337
|32,0057
|6,9
|2,3
|Akdeniz - [142.53 km] Gazipaşa (Antalya)
|05:45:06 31-01-2025
|34,95556
|31,85861
|4,75
|2,2
|Marmara Denizi - [11.01 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|05:34:05 31-01-2025
|40,79
|27,53861
|11,98
|1,6
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|05:34:04 31-01-2025
|40,7855
|27,5802
|14,3
|1,8
|Tekman (Erzurum)
|05:31:30 31-01-2025
|39,70611
|41,38889
|5,05
|1,5
|Çerkeş (Çankırı)
|05:10:07 31-01-2025
|40,75611
|32,93694
|11,51
|0,8
|Karlıova (Bingöl)
|04:59:12 31-01-2025
|39,32361
|41,11944
|7
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|04:24:57 31-01-2025
|38,40306
|38,03
|7
|0,8
|Erzin (Hatay)
|04:14:27 31-01-2025
|36,975
|36,03806
|4,16
|1,8
|TURUNCLU-ERZIN (HATAY)
|04:14:26 31-01-2025
|36,9758
|36,04
|8,1
|1,7
|Merkez (Sivas)
|04:11:10 31-01-2025
|39,63444
|37,37278
|7,06
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|03:04:33 31-01-2025
|38,30556
|37,84694
|9,21
|1
|Ege Denizi
|02:50:56 31-01-2025
|36,63556
|25,43611
|7,52
|2
|Bayramiç (Çanakkale)
|02:49:15 31-01-2025
|39,67694
|26,53889
|13,87
|1,3
|DAGAHMETCE-BAYRAMIC (CANAKKALE)
|02:49:15 31-01-2025
|39,6682
|26,535
|16,1
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:44:47 31-01-2025
|38,10139
|36,91444
|7
|1,4
|SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:44:47 31-01-2025
|38,139
|36,9648
|5,3
|1,4
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|02:38:33 31-01-2025
|37,12194
|36,63083
|7
|1
|Yazıhan (Malatya)
|02:22:44 31-01-2025
|38,54333
|38,00333
|7,09
|1
|Göynücek (Amasya)
|02:06:55 31-01-2025
|40,35917
|35,55444
|5,69
|0,8
|Ege Denizi - [04.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:59:04 31-01-2025
|39,45611
|26,23694
|10,43
|1
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|01:59:00 31-01-2025
|39,471
|25,8877
|13,7
|1,3
|Akdeniz - [44.68 km] Marmaris (Muğla)
|01:53:51 31-01-2025
|36,24778
|28,25833
|7,01
|1,3
|Hani (Diyarbakır)
|01:52:04 31-01-2025
|38,51417
|40,36333
|11
|1,1
|AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)
|01:52:03 31-01-2025
|38,4723
|40,3747
|5,1
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.63 km] Milas (Muğla)
|01:23:23 31-01-2025
|36,9425
|28,00028
|4,71
|2,3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|01:23:23 31-01-2025
|36,9312
|27,9995
|4,7
|2,5
|Yığılca (Düzce)
|01:11:11 31-01-2025
|40,84917
|31,50556
|12,13
|0,9
|Akdeniz - [47.66 km] Alanya (Antalya)
|00:33:01 31-01-2025
|36,24333
|31,53278
|35,29
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|00:31:30 31-01-2025
|38,535
|39,48222
|7,34
|1
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