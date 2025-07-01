Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

01 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:29:22 01-07-2025 38,09222 37,24389 7,15 1,8
Aslanapa (Kütahya) 00:23:37 01-07-2025 39,07389 29,7575 10,68 2,2
OREN-ASLANAPA (KUTAHYA) 00:23:37 01-07-2025 39,104 29,8035 4,3 2,3
Simav (Kütahya) 23:59:12 30-06-2025 39,23528 28,98639 8,69 2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:59:12 30-06-2025 39,2548 29,014 5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:46:14 30-06-2025 38,08194 36,45028 7 0,9
Patnos (Ağrı) 23:28:51 30-06-2025 39,02556 42,74222 7 1,7
EGE DENIZI 23:22:38 30-06-2025 38,7292 25,5093 8,8 3,3
Ege Denizi - [74.93 km] Karaburun (İzmir) 23:22:37 30-06-2025 38,73694 25,5425 25,32 3,2
Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [03.97 km] Erdek (Balıkesir) 23:07:26 30-06-2025 40,40667 28,0025 10,26 1,1
Marmara Denizi - [25.64 km] Beylikdüzü (İstanbul) 22:58:16 30-06-2025 40,73583 28,62889 8,03 1,2
Biga (Çanakkale) 22:35:10 30-06-2025 40,21806 27,03611 7 1,1
MARMARA DENIZI 22:02:03 30-06-2025 40,7543 28,6233 10,7 1,5
Marmara Denizi - [24.75 km] Armutlu (Yalova) 22:02:02 30-06-2025 40,72278 28,65028 7 1,3
Marmara Denizi - [20.78 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:00:13 30-06-2025 40,85806 28,35111 6,99 1,5
MARMARA DENIZI 22:00:13 30-06-2025 40,805 28,355 5 1,7
Biga (Çanakkale) 21:56:47 30-06-2025 40,24083 27,055 7 1,3
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 21:56:46 30-06-2025 40,2145 27,0037 2,6 1,5
Sulakyurt (Kırıkkale) 21:56:17 30-06-2025 40,23833 33,89556 7 1
Akçadağ (Malatya) 21:49:32 30-06-2025 38,2625 37,85667 9,35 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:48:24 30-06-2025 37,78889 36,93 6,92 1,3
BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS) 21:48:24 30-06-2025 37,7067 37,0128 9,1 1,5
Hasköy (Muş) 21:39:00 30-06-2025 38,63528 41,67611 7,14 1,7
Refahiye (Erzincan) 21:16:46 30-06-2025 39,82694 38,80611 17,41 1,5
KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN) 21:16:44 30-06-2025 39,8495 38,9305 11,3 1,9
Yedisu (Bingöl) 20:47:22 30-06-2025 39,51722 40,60361 7 1,1
Ege Denizi - [07.10 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:45:02 30-06-2025 39,42889 26,34889 7,01 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 20:45:02 30-06-2025 39,4285 26,3177 7,7 1,7
Pütürge (Malatya) 20:20:12 30-06-2025 38,265 38,85333 6,63 2,8
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 20:20:12 30-06-2025 38,269 38,826 5 2,8
EGE DENIZI 20:01:11 30-06-2025 35,7495 25,445 9,7 2,7
Ege Denizi 20:01:09 30-06-2025 35,33444 25,52778 6,73 2,4
Soma (Manisa) 19:42:04 30-06-2025 39,31806 27,74472 11,56 1,4
COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 19:42:02 30-06-2025 39,24 27,87 12,8 1,4
Tercan (Erzincan) 19:35:03 30-06-2025 39,62361 40,62972 6,99 1,6
KOKPINAR-TERCAN (ERZINCAN) 19:35:02 30-06-2025 39,6568 40,5833 5 1,9
MECITOZU (CORUM) 19:21:58 30-06-2025 40,5133 35,2865 7,6 2,1
Mecitözü (Çorum) 19:21:57 30-06-2025 40,55861 35,30556 7,05 1,5
GELISEN-SEMDINLI (HAKKARI) 19:14:56 30-06-2025 37,043 44,6995 5 4,4
Choman, Erbil (Irak) - [58.09 km] Şemdinli (Hakkari) 19:14:50 30-06-2025 36,73611 44,88306 11,49 3,9
Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [110.06 km] Posof (Ardahan) 18:58:34 30-06-2025 42,54028 43,15306 7 2,3
Yayladere (Bingöl) 18:35:50 30-06-2025 39,16389 40,11944 7,02 1,6
Şavşat (Artvin) 18:26:58 30-06-2025 41,16111 42,32889 7 2,7
HANLI-SAVSAT (ARTVIN) 18:26:58 30-06-2025 41,1543 42,3082 6,3 2,8
Ege Denizi - [11.91 km] Foça (İzmir) 18:07:42 30-06-2025 38,82028 26,73111 6,93 1,9
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:07:42 30-06-2025 38,8053 26,7287 12,4 2
AYVADUZU-ADAKLI (BINGOL) 18:03:42 30-06-2025 39,2523 40,6022 11,1 2
Adaklı (Bingöl) 18:03:41 30-06-2025 39,19056 40,57639 12,17 2
Van Gölü - [07.05 km] Tuşba (Van) 17:50:55 30-06-2025 38,72139 43,13083 7,07 1,5
ARISU-(VAN) 17:50:55 30-06-2025 38,6377 43,2107 28,3 1,9
PURSAKLAR (ANKARA) 16:58:08 30-06-2025 40,1197 32,8818 8,8 1,9
Keçiören (Ankara) 16:58:06 30-06-2025 40,15889 32,78472 6,75 1,8
Darende (Malatya) 16:46:39 30-06-2025 38,4925 37,28639 7,05 2,3
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 16:46:38 30-06-2025 38,4758 37,3232 4,5 2
Tercan (Erzincan) 16:42:56 30-06-2025 39,61361 40,64167 7 2,1
Yazıhan (Malatya) 16:19:34 30-06-2025 38,5625 37,99694 7 2,3
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 16:19:34 30-06-2025 38,5737 38,024 7,4 2,1
Van Gölü - [02.31 km] Tuşba (Van) 16:04:30 30-06-2025 38,6925 43,17111 15,86 2,7
OZYURT-(VAN) 16:04:30 30-06-2025 38,7265 43,1998 8,1 2,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:38:04 30-06-2025 37,52722 37,2175 6,95 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:28:07 30-06-2025 37,971 27,1067 12,4 1,7
Gelendost (Isparta) 15:11:56 30-06-2025 38,14111 30,9 7 1,5
AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA) 15:11:55 30-06-2025 38,149 30,8483 13,6 1,5
Marmara Denizi - [18.50 km] Büyükçekmece (İstanbul) 15:08:41 30-06-2025 40,85028 28,4275 7,02 1,6
MARMARA DENIZI 15:08:40 30-06-2025 40,818 28,32 12 1,7
Menteşe (Muğla) 14:59:10 30-06-2025 37,18806 28,08944 7,05 1,6
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 14:59:09 30-06-2025 36,8868 28,1547 63,8 1,9
Marmara Denizi - [21.46 km] Silivri (İstanbul) 14:31:57 30-06-2025 40,8725 28,29861 6,88 1,2
MARMARA DENIZI 14:31:56 30-06-2025 40,8607 28,4155 24,5 1,5
Divriği (Sivas) 14:07:49 30-06-2025 39,65972 38,12889 7,02 1,2
Korkuteli (Antalya) 13:45:45 30-06-2025 37,1825 30,41833 7 1,2
Buldan (Denizli) 13:42:08 30-06-2025 38,14417 28,91389 7 1,5
OGUZ-BULDAN (DENIZLI) 13:42:08 30-06-2025 38,0722 28,9162 9 1,6
Ula (Muğla) 13:14:59 30-06-2025 37,13472 28,70806 7 0,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.38 km] Menderes (İzmir) 13:14:27 30-06-2025 37,98639 27,13778 11,04 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:14:27 30-06-2025 38,0145 27,068 4,3 1,7
Döşemealtı (Antalya) 13:06:18 30-06-2025 37,08389 30,63861 6,92 1,9
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 13:06:17 30-06-2025 37,1403 30,5593 1,3 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:46 30-06-2025 39,46639 28,17389 6,96 1,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:32:57 30-06-2025 40,08333 28,52611 6,22 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:25:52 30-06-2025 39,4925 28,04028 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:24:25 30-06-2025 39,48583 28,20861 6,97 1,4
Doğanşehir (Malatya) 12:23:26 30-06-2025 38,11556 37,71667 12,24 1,6
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:23:24 30-06-2025 38,1105 37,7732 9,7 1,5
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 11:53:06 30-06-2025 39,5615 44,4845 1,5 3,5
Maku, West Azarbaijan (İran) - [25.88 km] Aralık (Iğdır) 11:53:04 30-06-2025 39,6075 44,715 7 3,8
Soma (Manisa) 11:44:04 30-06-2025 39,22889 27,71694 7 1,4
Pütürge (Malatya) 10:46:10 30-06-2025 38,18389 38,8575 7,57 0,7
AKDENIZ 09:53:42 30-06-2025 34,8967 33,5388 53,6 2,2
Akdeniz 09:53:31 30-06-2025 34,79556 34,10722 5,91 2,3
Kozan (Adana) 09:39:23 30-06-2025 37,62778 35,86917 6,9 1,8
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 09:39:23 30-06-2025 37,657 35,8103 7,3 1,7
İliç (Erzincan) 09:37:31 30-06-2025 39,43417 38,64778 12,01 2,4
CAYLI-ILIC (ERZINCAN) 09:37:26 30-06-2025 39,646 38,3543 9 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:34:28 30-06-2025 35,2653 23,593 37,5 2,9
Adaklı (Bingöl) 08:57:28 30-06-2025 39,18194 40,36083 7,91 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 08:57:27 30-06-2025 39,238 40,2752 11,6 2,1
Yazıhan (Malatya) 08:31:17 30-06-2025 38,52111 38,04417 7 1,5
Lice (Diyarbakır) 08:01:49 30-06-2025 38,49111 40,56806 7,06 2,1
Marmara Denizi - [20.27 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 08:01:02 30-06-2025 40,84972 28,14361 7,06 1,4
Altıntaş (Kütahya) 07:37:16 30-06-2025 39,01333 29,88806 5,62 1,3
Doğanşehir (Malatya) 07:25:53 30-06-2025 38,02417 37,63722 7,01 1,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:25:52 30-06-2025 37,9877 37,5988 7,6 2
Marmara Denizi - [22.28 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:15:05 30-06-2025 40,82778 28,14972 7,02 1,5
MARMARA DENIZI 07:15:05 30-06-2025 40,8135 28,1147 15 1,6
Tekman (Erzurum) 07:06:48 30-06-2025 39,47639 41,14111 10,65 1,9
HATUNKOY-CAT (ERZURUM) 07:06:48 30-06-2025 39,487 41,0983 4,7 2,2
Korkut (Muş) 06:13:18 30-06-2025 38,73361 41,7875 6,98 1,5
TANKOY-KORKUT (MUS) 06:13:16 30-06-2025 38,7858 41,873 9,6 1,9
Soma (Manisa) 05:32:19 30-06-2025 39,32 27,72417 6,79 2
KAYRAKALTI-SOMA (MANISA) 05:32:18 30-06-2025 39,3218 27,7567 5,2 2,3
Altınyayla (Burdur) 05:25:06 30-06-2025 36,90722 29,34278 7,52 1,7
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 05:25:06 30-06-2025 36,9263 29,3435 10,9 1,8
Tuşba (Van) 05:03:19 30-06-2025 38,72222 43,51722 7,02 1,8
KOCKOY-(VAN) 05:03:18 30-06-2025 38,71 43,5232 12,4 2,2
Marmara Denizi - [23.46 km] Silivri (İstanbul) 04:59:23 30-06-2025 40,85556 28,28361 9,99 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:59:22 30-06-2025 40,8113 28,2908 5,4 2,1
Kahta (Adıyaman) 04:58:39 30-06-2025 37,87111 38,58694 7,05 0,8
Ulaş (Sivas) 04:32:57 30-06-2025 39,43194 37,285 10,21 1,6
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 04:32:57 30-06-2025 39,4225 37,2257 6,6 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 04:18:08 30-06-2025 38,08667 38,27278 7 0,9
Söğüt (Bilecik) 04:03:35 30-06-2025 39,97611 30,2875 7,08 1,5
Tuz Gölü - [07.18 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 03:54:19 30-06-2025 38,72 33,64278 7 1
Ege Denizi - [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:20:54 30-06-2025 39,58361 26,08361 6,77 1,5
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 03:20:53 30-06-2025 39,5332 26,0548 13,2 1,7
Divriği (Sivas) 03:17:01 30-06-2025 39,64306 38,07611 6,87 1,4
YUNOREN-IMRANLI (SIVAS) 03:17:00 30-06-2025 39,6828 38,1587 6,8 1,7
Korkuteli (Antalya) 03:15:37 30-06-2025 37,1775 30,42694 7 1,1
Arsuz (Hatay) 03:13:10 30-06-2025 36,28917 35,85278 10,37 2,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 03:13:09 30-06-2025 36,2562 35,7588 2,1 2,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:47:26 30-06-2025 38,24083 37,74361 7 1,3
TURKPIYALA-SOMA (MANISA) 02:44:46 30-06-2025 39,3133 27,7257 12,6 1,4
Soma (Manisa) 02:44:45 30-06-2025 39,31083 27,74056 7 1,3
Soma (Manisa) 02:39:06 30-06-2025 39,31667 27,7375 6,89 1,5
TURKPIYALA-SOMA (MANISA) 02:39:06 30-06-2025 39,3285 27,7147 7,9 1,6
Divriği (Sivas) 02:33:40 30-06-2025 39,65444 38,09056 6,99 3
YUNOREN-IMRANLI (SIVAS) 02:33:40 30-06-2025 39,6757 38,141 6,2 3,2
Marmara Denizi - [04.33 km] Marmara (Balıkesir) 02:23:46 30-06-2025 40,53694 27,53556 5,83 1,4
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 02:23:44 30-06-2025 40,5018 27,4668 13,4 1,5
Darende (Malatya) 02:22:07 30-06-2025 38,42111 37,45528 7 1,5
YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) 02:22:07 30-06-2025 38,4158 37,6662 11,7 1,3
Ege Denizi - [34.90 km] Datça (Muğla) 02:21:30 30-06-2025 36,41111 27,72056 6,45 2,4
EGE DENIZI 02:21:29 30-06-2025 36,3735 27,7272 5 2,9
Boztepe (Kırşehir) 01:32:56 30-06-2025 39,28833 34,255 7,03 1,2
BOZTEPE (KIRSEHIR) 01:32:55 30-06-2025 39,2682 34,2532 5,4 1,4
Akdeniz - [51.80 km] Seydikemer (Muğla) 01:28:14 30-06-2025 36,07556 28,79222 6,86 2,6
AKDENIZ 01:28:14 30-06-2025 36,1105 28,759 7,8 2,9
Honaz (Denizli) 01:12:45 30-06-2025 37,71861 29,28778 7 1,1
Samandağ (Hatay) 01:05:38 30-06-2025 36,26917 36,02333 6,93 2,3
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 01:05:38 30-06-2025 36,2602 35,9737 5,4 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:29:22 01-07-2025 38,09222 37,24389 7,15 1,8
Aslanapa (Kütahya) 00:23:37 01-07-2025 39,07389 29,7575 10,68 2,2
OREN-ASLANAPA (KUTAHYA) 00:23:37 01-07-2025 39,104 29,8035 4,3 2,3
Simav (Kütahya) 23:59:12 30-06-2025 39,23528 28,98639 8,69 2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:59:12 30-06-2025 39,2548 29,014 5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:46:14 30-06-2025 38,08194 36,45028 7 0,9
Patnos (Ağrı) 23:28:51 30-06-2025 39,02556 42,74222 7 1,7
EGE DENIZI 23:22:38 30-06-2025 38,7292 25,5093 8,8 3,3
Ege Denizi - [74.93 km] Karaburun (İzmir) 23:22:37 30-06-2025 38,73694 25,5425 25,32 3,2
Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [03.97 km] Erdek (Balıkesir) 23:07:26 30-06-2025 40,40667 28,0025 10,26 1,1
Marmara Denizi - [25.64 km] Beylikdüzü (İstanbul) 22:58:16 30-06-2025 40,73583 28,62889 8,03 1,2
Biga (Çanakkale) 22:35:10 30-06-2025 40,21806 27,03611 7 1,1
MARMARA DENIZI 22:02:03 30-06-2025 40,7543 28,6233 10,7 1,5
Marmara Denizi - [24.75 km] Armutlu (Yalova) 22:02:02 30-06-2025 40,72278 28,65028 7 1,3
Marmara Denizi - [20.78 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:00:13 30-06-2025 40,85806 28,35111 6,99 1,5
MARMARA DENIZI 22:00:13 30-06-2025 40,805 28,355 5 1,7
Biga (Çanakkale) 21:56:47 30-06-2025 40,24083 27,055 7 1,3
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 21:56:46 30-06-2025 40,2145 27,0037 2,6 1,5
Sulakyurt (Kırıkkale) 21:56:17 30-06-2025 40,23833 33,89556 7 1
Akçadağ (Malatya) 21:49:32 30-06-2025 38,2625 37,85667 9,35 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:48:24 30-06-2025 37,78889 36,93 6,92 1,3
BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS) 21:48:24 30-06-2025 37,7067 37,0128 9,1 1,5
Hasköy (Muş) 21:39:00 30-06-2025 38,63528 41,67611 7,14 1,7
Refahiye (Erzincan) 21:16:46 30-06-2025 39,82694 38,80611 17,41 1,5
KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN) 21:16:44 30-06-2025 39,8495 38,9305 11,3 1,9
Yedisu (Bingöl) 20:47:22 30-06-2025 39,51722 40,60361 7 1,1
Ege Denizi - [07.10 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:45:02 30-06-2025 39,42889 26,34889 7,01 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 20:45:02 30-06-2025 39,4285 26,3177 7,7 1,7
Pütürge (Malatya) 20:20:12 30-06-2025 38,265 38,85333 6,63 2,8
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 20:20:12 30-06-2025 38,269 38,826 5 2,8
EGE DENIZI 20:01:11 30-06-2025 35,7495 25,445 9,7 2,7
Ege Denizi 20:01:09 30-06-2025 35,33444 25,52778 6,73 2,4
Soma (Manisa) 19:42:04 30-06-2025 39,31806 27,74472 11,56 1,4
COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 19:42:02 30-06-2025 39,24 27,87 12,8 1,4
Tercan (Erzincan) 19:35:03 30-06-2025 39,62361 40,62972 6,99 1,6
KOKPINAR-TERCAN (ERZINCAN) 19:35:02 30-06-2025 39,6568 40,5833 5 1,9
MECITOZU (CORUM) 19:21:58 30-06-2025 40,5133 35,2865 7,6 2,1
Mecitözü (Çorum) 19:21:57 30-06-2025 40,55861 35,30556 7,05 1,5
GELISEN-SEMDINLI (HAKKARI) 19:14:56 30-06-2025 37,043 44,6995 5 4,4
Choman, Erbil (Irak) - [58.09 km] Şemdinli (Hakkari) 19:14:50 30-06-2025 36,73611 44,88306 11,49 3,9
Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [110.06 km] Posof (Ardahan) 18:58:34 30-06-2025 42,54028 43,15306 7 2,3
Yayladere (Bingöl) 18:35:50 30-06-2025 39,16389 40,11944 7,02 1,6
Şavşat (Artvin) 18:26:58 30-06-2025 41,16111 42,32889 7 2,7
HANLI-SAVSAT (ARTVIN) 18:26:58 30-06-2025 41,1543 42,3082 6,3 2,8
Ege Denizi - [11.91 km] Foça (İzmir) 18:07:42 30-06-2025 38,82028 26,73111 6,93 1,9
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:07:42 30-06-2025 38,8053 26,7287 12,4 2
AYVADUZU-ADAKLI (BINGOL) 18:03:42 30-06-2025 39,2523 40,6022 11,1 2
Adaklı (Bingöl) 18:03:41 30-06-2025 39,19056 40,57639 12,17 2
Van Gölü - [07.05 km] Tuşba (Van) 17:50:55 30-06-2025 38,72139 43,13083 7,07 1,5
ARISU-(VAN) 17:50:55 30-06-2025 38,6377 43,2107 28,3 1,9
PURSAKLAR (ANKARA) 16:58:08 30-06-2025 40,1197 32,8818 8,8 1,9
Keçiören (Ankara) 16:58:06 30-06-2025 40,15889 32,78472 6,75 1,8
Darende (Malatya) 16:46:39 30-06-2025 38,4925 37,28639 7,05 2,3
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 16:46:38 30-06-2025 38,4758 37,3232 4,5 2
Tercan (Erzincan) 16:42:56 30-06-2025 39,61361 40,64167 7 2,1
Yazıhan (Malatya) 16:19:34 30-06-2025 38,5625 37,99694 7 2,3
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 16:19:34 30-06-2025 38,5737 38,024 7,4 2,1
Van Gölü - [02.31 km] Tuşba (Van) 16:04:30 30-06-2025 38,6925 43,17111 15,86 2,7
OZYURT-(VAN) 16:04:30 30-06-2025 38,7265 43,1998 8,1 2,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:38:04 30-06-2025 37,52722 37,2175 6,95 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:28:07 30-06-2025 37,971 27,1067 12,4 1,7
Gelendost (Isparta) 15:11:56 30-06-2025 38,14111 30,9 7 1,5
AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA) 15:11:55 30-06-2025 38,149 30,8483 13,6 1,5
Marmara Denizi - [18.50 km] Büyükçekmece (İstanbul) 15:08:41 30-06-2025 40,85028 28,4275 7,02 1,6
MARMARA DENIZI 15:08:40 30-06-2025 40,818 28,32 12 1,7
Menteşe (Muğla) 14:59:10 30-06-2025 37,18806 28,08944 7,05 1,6
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 14:59:09 30-06-2025 36,8868 28,1547 63,8 1,9
Marmara Denizi - [21.46 km] Silivri (İstanbul) 14:31:57 30-06-2025 40,8725 28,29861 6,88 1,2
MARMARA DENIZI 14:31:56 30-06-2025 40,8607 28,4155 24,5 1,5
Divriği (Sivas) 14:07:49 30-06-2025 39,65972 38,12889 7,02 1,2
Korkuteli (Antalya) 13:45:45 30-06-2025 37,1825 30,41833 7 1,2
Buldan (Denizli) 13:42:08 30-06-2025 38,14417 28,91389 7 1,5
OGUZ-BULDAN (DENIZLI) 13:42:08 30-06-2025 38,0722 28,9162 9 1,6
Ula (Muğla) 13:14:59 30-06-2025 37,13472 28,70806 7 0,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.38 km] Menderes (İzmir) 13:14:27 30-06-2025 37,98639 27,13778 11,04 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:14:27 30-06-2025 38,0145 27,068 4,3 1,7
Döşemealtı (Antalya) 13:06:18 30-06-2025 37,08389 30,63861 6,92 1,9
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 13:06:17 30-06-2025 37,1403 30,5593 1,3 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:46 30-06-2025 39,46639 28,17389 6,96 1,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:32:57 30-06-2025 40,08333 28,52611 6,22 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:25:52 30-06-2025 39,4925 28,04028 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:24:25 30-06-2025 39,48583 28,20861 6,97 1,4
Doğanşehir (Malatya) 12:23:26 30-06-2025 38,11556 37,71667 12,24 1,6
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:23:24 30-06-2025 38,1105 37,7732 9,7 1,5
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 11:53:06 30-06-2025 39,5615 44,4845 1,5 3,5
Maku, West Azarbaijan (İran) - [25.88 km] Aralık (Iğdır) 11:53:04 30-06-2025 39,6075 44,715 7 3,8
Soma (Manisa) 11:44:04 30-06-2025 39,22889 27,71694 7 1,4
Pütürge (Malatya) 10:46:10 30-06-2025 38,18389 38,8575 7,57 0,7
AKDENIZ 09:53:42 30-06-2025 34,8967 33,5388 53,6 2,2
Akdeniz 09:53:31 30-06-2025 34,79556 34,10722 5,91 2,3
Kozan (Adana) 09:39:23 30-06-2025 37,62778 35,86917 6,9 1,8
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 09:39:23 30-06-2025 37,657 35,8103 7,3 1,7
İliç (Erzincan) 09:37:31 30-06-2025 39,43417 38,64778 12,01 2,4
CAYLI-ILIC (ERZINCAN) 09:37:26 30-06-2025 39,646 38,3543 9 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:34:28 30-06-2025 35,2653 23,593 37,5 2,9
Adaklı (Bingöl) 08:57:28 30-06-2025 39,18194 40,36083 7,91 1,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 08:57:27 30-06-2025 39,238 40,2752 11,6 2,1
Yazıhan (Malatya) 08:31:17 30-06-2025 38,52111 38,04417 7 1,5
Lice (Diyarbakır) 08:01:49 30-06-2025 38,49111 40,56806 7,06 2,1
Marmara Denizi - [20.27 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 08:01:02 30-06-2025 40,84972 28,14361 7,06 1,4
Altıntaş (Kütahya) 07:37:16 30-06-2025 39,01333 29,88806 5,62 1,3
Doğanşehir (Malatya) 07:25:53 30-06-2025 38,02417 37,63722 7,01 1,9
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:25:52 30-06-2025 37,9877 37,5988 7,6 2
Marmara Denizi - [22.28 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:15:05 30-06-2025 40,82778 28,14972 7,02 1,5
MARMARA DENIZI 07:15:05 30-06-2025 40,8135 28,1147 15 1,6
Tekman (Erzurum) 07:06:48 30-06-2025 39,47639 41,14111 10,65 1,9
HATUNKOY-CAT (ERZURUM) 07:06:48 30-06-2025 39,487 41,0983 4,7 2,2
Korkut (Muş) 06:13:18 30-06-2025 38,73361 41,7875 6,98 1,5
TANKOY-KORKUT (MUS) 06:13:16 30-06-2025 38,7858 41,873 9,6 1,9
Soma (Manisa) 05:32:19 30-06-2025 39,32 27,72417 6,79 2
KAYRAKALTI-SOMA (MANISA) 05:32:18 30-06-2025 39,3218 27,7567 5,2 2,3
Altınyayla (Burdur) 05:25:06 30-06-2025 36,90722 29,34278 7,52 1,7
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 05:25:06 30-06-2025 36,9263 29,3435 10,9 1,8
Tuşba (Van) 05:03:19 30-06-2025 38,72222 43,51722 7,02 1,8
KOCKOY-(VAN) 05:03:18 30-06-2025 38,71 43,5232 12,4 2,2
Marmara Denizi - [23.46 km] Silivri (İstanbul) 04:59:23 30-06-2025 40,85556 28,28361 9,99 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:59:22 30-06-2025 40,8113 28,2908 5,4 2,1
Kahta (Adıyaman) 04:58:39 30-06-2025 37,87111 38,58694 7,05 0,8
Ulaş (Sivas) 04:32:57 30-06-2025 39,43194 37,285 10,21 1,6
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 04:32:57 30-06-2025 39,4225 37,2257 6,6 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 04:18:08 30-06-2025 38,08667 38,27278 7 0,9
Söğüt (Bilecik) 04:03:35 30-06-2025 39,97611 30,2875 7,08 1,5
Tuz Gölü - [07.18 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 03:54:19 30-06-2025 38,72 33,64278 7 1
Ege Denizi - [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:20:54 30-06-2025 39,58361 26,08361 6,77 1,5
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 03:20:53 30-06-2025 39,5332 26,0548 13,2 1,7
Divriği (Sivas) 03:17:01 30-06-2025 39,64306 38,07611 6,87 1,4
YUNOREN-IMRANLI (SIVAS) 03:17:00 30-06-2025 39,6828 38,1587 6,8 1,7
Korkuteli (Antalya) 03:15:37 30-06-2025 37,1775 30,42694 7 1,1
Arsuz (Hatay) 03:13:10 30-06-2025 36,28917 35,85278 10,37 2,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 03:13:09 30-06-2025 36,2562 35,7588 2,1 2,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:47:26 30-06-2025 38,24083 37,74361 7 1,3
TURKPIYALA-SOMA (MANISA) 02:44:46 30-06-2025 39,3133 27,7257 12,6 1,4
Soma (Manisa) 02:44:45 30-06-2025 39,31083 27,74056 7 1,3
Soma (Manisa) 02:39:06 30-06-2025 39,31667 27,7375 6,89 1,5
TURKPIYALA-SOMA (MANISA) 02:39:06 30-06-2025 39,3285 27,7147 7,9 1,6
Divriği (Sivas) 02:33:40 30-06-2025 39,65444 38,09056 6,99 3
YUNOREN-IMRANLI (SIVAS) 02:33:40 30-06-2025 39,6757 38,141 6,2 3,2
Marmara Denizi - [04.33 km] Marmara (Balıkesir) 02:23:46 30-06-2025 40,53694 27,53556 5,83 1,4
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 02:23:44 30-06-2025 40,5018 27,4668 13,4 1,5
Darende (Malatya) 02:22:07 30-06-2025 38,42111 37,45528 7 1,5
YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) 02:22:07 30-06-2025 38,4158 37,6662 11,7 1,3
Ege Denizi - [34.90 km] Datça (Muğla) 02:21:30 30-06-2025 36,41111 27,72056 6,45 2,4
EGE DENIZI 02:21:29 30-06-2025 36,3735 27,7272 5 2,9
Boztepe (Kırşehir) 01:32:56 30-06-2025 39,28833 34,255 7,03 1,2
BOZTEPE (KIRSEHIR) 01:32:55 30-06-2025 39,2682 34,2532 5,4 1,4
Akdeniz - [51.80 km] Seydikemer (Muğla) 01:28:14 30-06-2025 36,07556 28,79222 6,86 2,6
AKDENIZ 01:28:14 30-06-2025 36,1105 28,759 7,8 2,9
Honaz (Denizli) 01:12:45 30-06-2025 37,71861 29,28778 7 1,1
Samandağ (Hatay) 01:05:38 30-06-2025 36,26917 36,02333 6,93 2,3
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 01:05:38 30-06-2025 36,2602 35,9737 5,4 2,3
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