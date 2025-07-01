Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 01 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
01 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:29:22 01-07-2025
|38,09222
|37,24389
|7,15
|1,8
|Aslanapa (Kütahya)
|00:23:37 01-07-2025
|39,07389
|29,7575
|10,68
|2,2
|OREN-ASLANAPA (KUTAHYA)
|00:23:37 01-07-2025
|39,104
|29,8035
|4,3
|2,3
|Simav (Kütahya)
|23:59:12 30-06-2025
|39,23528
|28,98639
|8,69
|2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:59:12 30-06-2025
|39,2548
|29,014
|5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:46:14 30-06-2025
|38,08194
|36,45028
|7
|0,9
|Patnos (Ağrı)
|23:28:51 30-06-2025
|39,02556
|42,74222
|7
|1,7
|EGE DENIZI
|23:22:38 30-06-2025
|38,7292
|25,5093
|8,8
|3,3
|Ege Denizi - [74.93 km] Karaburun (İzmir)
|23:22:37 30-06-2025
|38,73694
|25,5425
|25,32
|3,2
|Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [03.97 km] Erdek (Balıkesir)
|23:07:26 30-06-2025
|40,40667
|28,0025
|10,26
|1,1
|Marmara Denizi - [25.64 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|22:58:16 30-06-2025
|40,73583
|28,62889
|8,03
|1,2
|Biga (Çanakkale)
|22:35:10 30-06-2025
|40,21806
|27,03611
|7
|1,1
|MARMARA DENIZI
|22:02:03 30-06-2025
|40,7543
|28,6233
|10,7
|1,5
|Marmara Denizi - [24.75 km] Armutlu (Yalova)
|22:02:02 30-06-2025
|40,72278
|28,65028
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [20.78 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|22:00:13 30-06-2025
|40,85806
|28,35111
|6,99
|1,5
|MARMARA DENIZI
|22:00:13 30-06-2025
|40,805
|28,355
|5
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|21:56:47 30-06-2025
|40,24083
|27,055
|7
|1,3
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|21:56:46 30-06-2025
|40,2145
|27,0037
|2,6
|1,5
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|21:56:17 30-06-2025
|40,23833
|33,89556
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|21:49:32 30-06-2025
|38,2625
|37,85667
|9,35
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:48:24 30-06-2025
|37,78889
|36,93
|6,92
|1,3
|BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS)
|21:48:24 30-06-2025
|37,7067
|37,0128
|9,1
|1,5
|Hasköy (Muş)
|21:39:00 30-06-2025
|38,63528
|41,67611
|7,14
|1,7
|Refahiye (Erzincan)
|21:16:46 30-06-2025
|39,82694
|38,80611
|17,41
|1,5
|KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN)
|21:16:44 30-06-2025
|39,8495
|38,9305
|11,3
|1,9
|Yedisu (Bingöl)
|20:47:22 30-06-2025
|39,51722
|40,60361
|7
|1,1
|Ege Denizi - [07.10 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:45:02 30-06-2025
|39,42889
|26,34889
|7,01
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:45:02 30-06-2025
|39,4285
|26,3177
|7,7
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|20:20:12 30-06-2025
|38,265
|38,85333
|6,63
|2,8
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|20:20:12 30-06-2025
|38,269
|38,826
|5
|2,8
|EGE DENIZI
|20:01:11 30-06-2025
|35,7495
|25,445
|9,7
|2,7
|Ege Denizi
|20:01:09 30-06-2025
|35,33444
|25,52778
|6,73
|2,4
|Soma (Manisa)
|19:42:04 30-06-2025
|39,31806
|27,74472
|11,56
|1,4
|COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|19:42:02 30-06-2025
|39,24
|27,87
|12,8
|1,4
|Tercan (Erzincan)
|19:35:03 30-06-2025
|39,62361
|40,62972
|6,99
|1,6
|KOKPINAR-TERCAN (ERZINCAN)
|19:35:02 30-06-2025
|39,6568
|40,5833
|5
|1,9
|MECITOZU (CORUM)
|19:21:58 30-06-2025
|40,5133
|35,2865
|7,6
|2,1
|Mecitözü (Çorum)
|19:21:57 30-06-2025
|40,55861
|35,30556
|7,05
|1,5
|GELISEN-SEMDINLI (HAKKARI)
|19:14:56 30-06-2025
|37,043
|44,6995
|5
|4,4
|Choman, Erbil (Irak) - [58.09 km] Şemdinli (Hakkari)
|19:14:50 30-06-2025
|36,73611
|44,88306
|11,49
|3,9
|Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [110.06 km] Posof (Ardahan)
|18:58:34 30-06-2025
|42,54028
|43,15306
|7
|2,3
|Yayladere (Bingöl)
|18:35:50 30-06-2025
|39,16389
|40,11944
|7,02
|1,6
|Şavşat (Artvin)
|18:26:58 30-06-2025
|41,16111
|42,32889
|7
|2,7
|HANLI-SAVSAT (ARTVIN)
|18:26:58 30-06-2025
|41,1543
|42,3082
|6,3
|2,8
|Ege Denizi - [11.91 km] Foça (İzmir)
|18:07:42 30-06-2025
|38,82028
|26,73111
|6,93
|1,9
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:07:42 30-06-2025
|38,8053
|26,7287
|12,4
|2
|AYVADUZU-ADAKLI (BINGOL)
|18:03:42 30-06-2025
|39,2523
|40,6022
|11,1
|2
|Adaklı (Bingöl)
|18:03:41 30-06-2025
|39,19056
|40,57639
|12,17
|2
|Van Gölü - [07.05 km] Tuşba (Van)
|17:50:55 30-06-2025
|38,72139
|43,13083
|7,07
|1,5
|ARISU-(VAN)
|17:50:55 30-06-2025
|38,6377
|43,2107
|28,3
|1,9
|PURSAKLAR (ANKARA)
|16:58:08 30-06-2025
|40,1197
|32,8818
|8,8
|1,9
|Keçiören (Ankara)
|16:58:06 30-06-2025
|40,15889
|32,78472
|6,75
|1,8
|Darende (Malatya)
|16:46:39 30-06-2025
|38,4925
|37,28639
|7,05
|2,3
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|16:46:38 30-06-2025
|38,4758
|37,3232
|4,5
|2
|Tercan (Erzincan)
|16:42:56 30-06-2025
|39,61361
|40,64167
|7
|2,1
|Yazıhan (Malatya)
|16:19:34 30-06-2025
|38,5625
|37,99694
|7
|2,3
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|16:19:34 30-06-2025
|38,5737
|38,024
|7,4
|2,1
|Van Gölü - [02.31 km] Tuşba (Van)
|16:04:30 30-06-2025
|38,6925
|43,17111
|15,86
|2,7
|OZYURT-(VAN)
|16:04:30 30-06-2025
|38,7265
|43,1998
|8,1
|2,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:38:04 30-06-2025
|37,52722
|37,2175
|6,95
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:28:07 30-06-2025
|37,971
|27,1067
|12,4
|1,7
|Gelendost (Isparta)
|15:11:56 30-06-2025
|38,14111
|30,9
|7
|1,5
|AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA)
|15:11:55 30-06-2025
|38,149
|30,8483
|13,6
|1,5
|Marmara Denizi - [18.50 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|15:08:41 30-06-2025
|40,85028
|28,4275
|7,02
|1,6
|MARMARA DENIZI
|15:08:40 30-06-2025
|40,818
|28,32
|12
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|14:59:10 30-06-2025
|37,18806
|28,08944
|7,05
|1,6
|YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
|14:59:09 30-06-2025
|36,8868
|28,1547
|63,8
|1,9
|Marmara Denizi - [21.46 km] Silivri (İstanbul)
|14:31:57 30-06-2025
|40,8725
|28,29861
|6,88
|1,2
|MARMARA DENIZI
|14:31:56 30-06-2025
|40,8607
|28,4155
|24,5
|1,5
|Divriği (Sivas)
|14:07:49 30-06-2025
|39,65972
|38,12889
|7,02
|1,2
|Korkuteli (Antalya)
|13:45:45 30-06-2025
|37,1825
|30,41833
|7
|1,2
|Buldan (Denizli)
|13:42:08 30-06-2025
|38,14417
|28,91389
|7
|1,5
|OGUZ-BULDAN (DENIZLI)
|13:42:08 30-06-2025
|38,0722
|28,9162
|9
|1,6
|Ula (Muğla)
|13:14:59 30-06-2025
|37,13472
|28,70806
|7
|0,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.38 km] Menderes (İzmir)
|13:14:27 30-06-2025
|37,98639
|27,13778
|11,04
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:14:27 30-06-2025
|38,0145
|27,068
|4,3
|1,7
|Döşemealtı (Antalya)
|13:06:18 30-06-2025
|37,08389
|30,63861
|6,92
|1,9
|KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|13:06:17 30-06-2025
|37,1403
|30,5593
|1,3
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:46 30-06-2025
|39,46639
|28,17389
|6,96
|1,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:32:57 30-06-2025
|40,08333
|28,52611
|6,22
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:25:52 30-06-2025
|39,4925
|28,04028
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:24:25 30-06-2025
|39,48583
|28,20861
|6,97
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|12:23:26 30-06-2025
|38,11556
|37,71667
|12,24
|1,6
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:23:24 30-06-2025
|38,1105
|37,7732
|9,7
|1,5
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|11:53:06 30-06-2025
|39,5615
|44,4845
|1,5
|3,5
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [25.88 km] Aralık (Iğdır)
|11:53:04 30-06-2025
|39,6075
|44,715
|7
|3,8
|Soma (Manisa)
|11:44:04 30-06-2025
|39,22889
|27,71694
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|10:46:10 30-06-2025
|38,18389
|38,8575
|7,57
|0,7
|AKDENIZ
|09:53:42 30-06-2025
|34,8967
|33,5388
|53,6
|2,2
|Akdeniz
|09:53:31 30-06-2025
|34,79556
|34,10722
|5,91
|2,3
|Kozan (Adana)
|09:39:23 30-06-2025
|37,62778
|35,86917
|6,9
|1,8
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|09:39:23 30-06-2025
|37,657
|35,8103
|7,3
|1,7
|İliç (Erzincan)
|09:37:31 30-06-2025
|39,43417
|38,64778
|12,01
|2,4
|CAYLI-ILIC (ERZINCAN)
|09:37:26 30-06-2025
|39,646
|38,3543
|9
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:34:28 30-06-2025
|35,2653
|23,593
|37,5
|2,9
|Adaklı (Bingöl)
|08:57:28 30-06-2025
|39,18194
|40,36083
|7,91
|1,6
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|08:57:27 30-06-2025
|39,238
|40,2752
|11,6
|2,1
|Yazıhan (Malatya)
|08:31:17 30-06-2025
|38,52111
|38,04417
|7
|1,5
|Lice (Diyarbakır)
|08:01:49 30-06-2025
|38,49111
|40,56806
|7,06
|2,1
|Marmara Denizi - [20.27 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|08:01:02 30-06-2025
|40,84972
|28,14361
|7,06
|1,4
|Altıntaş (Kütahya)
|07:37:16 30-06-2025
|39,01333
|29,88806
|5,62
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|07:25:53 30-06-2025
|38,02417
|37,63722
|7,01
|1,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:25:52 30-06-2025
|37,9877
|37,5988
|7,6
|2
|Marmara Denizi - [22.28 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:15:05 30-06-2025
|40,82778
|28,14972
|7,02
|1,5
|MARMARA DENIZI
|07:15:05 30-06-2025
|40,8135
|28,1147
|15
|1,6
|Tekman (Erzurum)
|07:06:48 30-06-2025
|39,47639
|41,14111
|10,65
|1,9
|HATUNKOY-CAT (ERZURUM)
|07:06:48 30-06-2025
|39,487
|41,0983
|4,7
|2,2
|Korkut (Muş)
|06:13:18 30-06-2025
|38,73361
|41,7875
|6,98
|1,5
|TANKOY-KORKUT (MUS)
|06:13:16 30-06-2025
|38,7858
|41,873
|9,6
|1,9
|Soma (Manisa)
|05:32:19 30-06-2025
|39,32
|27,72417
|6,79
|2
|KAYRAKALTI-SOMA (MANISA)
|05:32:18 30-06-2025
|39,3218
|27,7567
|5,2
|2,3
|Altınyayla (Burdur)
|05:25:06 30-06-2025
|36,90722
|29,34278
|7,52
|1,7
|GURSU-CAMELI (DENIZLI)
|05:25:06 30-06-2025
|36,9263
|29,3435
|10,9
|1,8
|Tuşba (Van)
|05:03:19 30-06-2025
|38,72222
|43,51722
|7,02
|1,8
|KOCKOY-(VAN)
|05:03:18 30-06-2025
|38,71
|43,5232
|12,4
|2,2
|Marmara Denizi - [23.46 km] Silivri (İstanbul)
|04:59:23 30-06-2025
|40,85556
|28,28361
|9,99
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|04:59:22 30-06-2025
|40,8113
|28,2908
|5,4
|2,1
|Kahta (Adıyaman)
|04:58:39 30-06-2025
|37,87111
|38,58694
|7,05
|0,8
|Ulaş (Sivas)
|04:32:57 30-06-2025
|39,43194
|37,285
|10,21
|1,6
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|04:32:57 30-06-2025
|39,4225
|37,2257
|6,6
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:18:08 30-06-2025
|38,08667
|38,27278
|7
|0,9
|Söğüt (Bilecik)
|04:03:35 30-06-2025
|39,97611
|30,2875
|7,08
|1,5
|Tuz Gölü - [07.18 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|03:54:19 30-06-2025
|38,72
|33,64278
|7
|1
|Ege Denizi - [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:20:54 30-06-2025
|39,58361
|26,08361
|6,77
|1,5
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|03:20:53 30-06-2025
|39,5332
|26,0548
|13,2
|1,7
|Divriği (Sivas)
|03:17:01 30-06-2025
|39,64306
|38,07611
|6,87
|1,4
|YUNOREN-IMRANLI (SIVAS)
|03:17:00 30-06-2025
|39,6828
|38,1587
|6,8
|1,7
|Korkuteli (Antalya)
|03:15:37 30-06-2025
|37,1775
|30,42694
|7
|1,1
|Arsuz (Hatay)
|03:13:10 30-06-2025
|36,28917
|35,85278
|10,37
|2,7
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|03:13:09 30-06-2025
|36,2562
|35,7588
|2,1
|2,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:47:26 30-06-2025
|38,24083
|37,74361
|7
|1,3
|TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
|02:44:46 30-06-2025
|39,3133
|27,7257
|12,6
|1,4
|Soma (Manisa)
|02:44:45 30-06-2025
|39,31083
|27,74056
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|02:39:06 30-06-2025
|39,31667
|27,7375
|6,89
|1,5
|TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
|02:39:06 30-06-2025
|39,3285
|27,7147
|7,9
|1,6
|Divriği (Sivas)
|02:33:40 30-06-2025
|39,65444
|38,09056
|6,99
|3
|YUNOREN-IMRANLI (SIVAS)
|02:33:40 30-06-2025
|39,6757
|38,141
|6,2
|3,2
|Marmara Denizi - [04.33 km] Marmara (Balıkesir)
|02:23:46 30-06-2025
|40,53694
|27,53556
|5,83
|1,4
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|02:23:44 30-06-2025
|40,5018
|27,4668
|13,4
|1,5
|Darende (Malatya)
|02:22:07 30-06-2025
|38,42111
|37,45528
|7
|1,5
|YENIPINAR-DARENDE (MALATYA)
|02:22:07 30-06-2025
|38,4158
|37,6662
|11,7
|1,3
|Ege Denizi - [34.90 km] Datça (Muğla)
|02:21:30 30-06-2025
|36,41111
|27,72056
|6,45
|2,4
|EGE DENIZI
|02:21:29 30-06-2025
|36,3735
|27,7272
|5
|2,9
|Boztepe (Kırşehir)
|01:32:56 30-06-2025
|39,28833
|34,255
|7,03
|1,2
|BOZTEPE (KIRSEHIR)
|01:32:55 30-06-2025
|39,2682
|34,2532
|5,4
|1,4
|Akdeniz - [51.80 km] Seydikemer (Muğla)
|01:28:14 30-06-2025
|36,07556
|28,79222
|6,86
|2,6
|AKDENIZ
|01:28:14 30-06-2025
|36,1105
|28,759
|7,8
|2,9
|Honaz (Denizli)
|01:12:45 30-06-2025
|37,71861
|29,28778
|7
|1,1
|Samandağ (Hatay)
|01:05:38 30-06-2025
|36,26917
|36,02333
|6,93
|2,3
|CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
|01:05:38 30-06-2025
|36,2602
|35,9737
|5,4
|2,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:29:22 01-07-2025
|38,09222
|37,24389
|7,15
|1,8
|Aslanapa (Kütahya)
|00:23:37 01-07-2025
|39,07389
|29,7575
|10,68
|2,2
|OREN-ASLANAPA (KUTAHYA)
|00:23:37 01-07-2025
|39,104
|29,8035
|4,3
|2,3
|Simav (Kütahya)
|23:59:12 30-06-2025
|39,23528
|28,98639
|8,69
|2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:59:12 30-06-2025
|39,2548
|29,014
|5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:46:14 30-06-2025
|38,08194
|36,45028
|7
|0,9
|Patnos (Ağrı)
|23:28:51 30-06-2025
|39,02556
|42,74222
|7
|1,7
|EGE DENIZI
|23:22:38 30-06-2025
|38,7292
|25,5093
|8,8
|3,3
|Ege Denizi - [74.93 km] Karaburun (İzmir)
|23:22:37 30-06-2025
|38,73694
|25,5425
|25,32
|3,2
|Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [03.97 km] Erdek (Balıkesir)
|23:07:26 30-06-2025
|40,40667
|28,0025
|10,26
|1,1
|Marmara Denizi - [25.64 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|22:58:16 30-06-2025
|40,73583
|28,62889
|8,03
|1,2
|Biga (Çanakkale)
|22:35:10 30-06-2025
|40,21806
|27,03611
|7
|1,1
|MARMARA DENIZI
|22:02:03 30-06-2025
|40,7543
|28,6233
|10,7
|1,5
|Marmara Denizi - [24.75 km] Armutlu (Yalova)
|22:02:02 30-06-2025
|40,72278
|28,65028
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [20.78 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|22:00:13 30-06-2025
|40,85806
|28,35111
|6,99
|1,5
|MARMARA DENIZI
|22:00:13 30-06-2025
|40,805
|28,355
|5
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|21:56:47 30-06-2025
|40,24083
|27,055
|7
|1,3
|COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)
|21:56:46 30-06-2025
|40,2145
|27,0037
|2,6
|1,5
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|21:56:17 30-06-2025
|40,23833
|33,89556
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|21:49:32 30-06-2025
|38,2625
|37,85667
|9,35
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|21:48:24 30-06-2025
|37,78889
|36,93
|6,92
|1,3
|BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS)
|21:48:24 30-06-2025
|37,7067
|37,0128
|9,1
|1,5
|Hasköy (Muş)
|21:39:00 30-06-2025
|38,63528
|41,67611
|7,14
|1,7
|Refahiye (Erzincan)
|21:16:46 30-06-2025
|39,82694
|38,80611
|17,41
|1,5
|KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN)
|21:16:44 30-06-2025
|39,8495
|38,9305
|11,3
|1,9
|Yedisu (Bingöl)
|20:47:22 30-06-2025
|39,51722
|40,60361
|7
|1,1
|Ege Denizi - [07.10 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:45:02 30-06-2025
|39,42889
|26,34889
|7,01
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:45:02 30-06-2025
|39,4285
|26,3177
|7,7
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|20:20:12 30-06-2025
|38,265
|38,85333
|6,63
|2,8
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|20:20:12 30-06-2025
|38,269
|38,826
|5
|2,8
|EGE DENIZI
|20:01:11 30-06-2025
|35,7495
|25,445
|9,7
|2,7
|Ege Denizi
|20:01:09 30-06-2025
|35,33444
|25,52778
|6,73
|2,4
|Soma (Manisa)
|19:42:04 30-06-2025
|39,31806
|27,74472
|11,56
|1,4
|COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|19:42:02 30-06-2025
|39,24
|27,87
|12,8
|1,4
|Tercan (Erzincan)
|19:35:03 30-06-2025
|39,62361
|40,62972
|6,99
|1,6
|KOKPINAR-TERCAN (ERZINCAN)
|19:35:02 30-06-2025
|39,6568
|40,5833
|5
|1,9
|MECITOZU (CORUM)
|19:21:58 30-06-2025
|40,5133
|35,2865
|7,6
|2,1
|Mecitözü (Çorum)
|19:21:57 30-06-2025
|40,55861
|35,30556
|7,05
|1,5
|GELISEN-SEMDINLI (HAKKARI)
|19:14:56 30-06-2025
|37,043
|44,6995
|5
|4,4
|Choman, Erbil (Irak) - [58.09 km] Şemdinli (Hakkari)
|19:14:50 30-06-2025
|36,73611
|44,88306
|11,49
|3,9
|Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [110.06 km] Posof (Ardahan)
|18:58:34 30-06-2025
|42,54028
|43,15306
|7
|2,3
|Yayladere (Bingöl)
|18:35:50 30-06-2025
|39,16389
|40,11944
|7,02
|1,6
|Şavşat (Artvin)
|18:26:58 30-06-2025
|41,16111
|42,32889
|7
|2,7
|HANLI-SAVSAT (ARTVIN)
|18:26:58 30-06-2025
|41,1543
|42,3082
|6,3
|2,8
|Ege Denizi - [11.91 km] Foça (İzmir)
|18:07:42 30-06-2025
|38,82028
|26,73111
|6,93
|1,9
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:07:42 30-06-2025
|38,8053
|26,7287
|12,4
|2
|AYVADUZU-ADAKLI (BINGOL)
|18:03:42 30-06-2025
|39,2523
|40,6022
|11,1
|2
|Adaklı (Bingöl)
|18:03:41 30-06-2025
|39,19056
|40,57639
|12,17
|2
|Van Gölü - [07.05 km] Tuşba (Van)
|17:50:55 30-06-2025
|38,72139
|43,13083
|7,07
|1,5
|ARISU-(VAN)
|17:50:55 30-06-2025
|38,6377
|43,2107
|28,3
|1,9
|PURSAKLAR (ANKARA)
|16:58:08 30-06-2025
|40,1197
|32,8818
|8,8
|1,9
|Keçiören (Ankara)
|16:58:06 30-06-2025
|40,15889
|32,78472
|6,75
|1,8
|Darende (Malatya)
|16:46:39 30-06-2025
|38,4925
|37,28639
|7,05
|2,3
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|16:46:38 30-06-2025
|38,4758
|37,3232
|4,5
|2
|Tercan (Erzincan)
|16:42:56 30-06-2025
|39,61361
|40,64167
|7
|2,1
|Yazıhan (Malatya)
|16:19:34 30-06-2025
|38,5625
|37,99694
|7
|2,3
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|16:19:34 30-06-2025
|38,5737
|38,024
|7,4
|2,1
|Van Gölü - [02.31 km] Tuşba (Van)
|16:04:30 30-06-2025
|38,6925
|43,17111
|15,86
|2,7
|OZYURT-(VAN)
|16:04:30 30-06-2025
|38,7265
|43,1998
|8,1
|2,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:38:04 30-06-2025
|37,52722
|37,2175
|6,95
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:28:07 30-06-2025
|37,971
|27,1067
|12,4
|1,7
|Gelendost (Isparta)
|15:11:56 30-06-2025
|38,14111
|30,9
|7
|1,5
|AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA)
|15:11:55 30-06-2025
|38,149
|30,8483
|13,6
|1,5
|Marmara Denizi - [18.50 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|15:08:41 30-06-2025
|40,85028
|28,4275
|7,02
|1,6
|MARMARA DENIZI
|15:08:40 30-06-2025
|40,818
|28,32
|12
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|14:59:10 30-06-2025
|37,18806
|28,08944
|7,05
|1,6
|YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
|14:59:09 30-06-2025
|36,8868
|28,1547
|63,8
|1,9
|Marmara Denizi - [21.46 km] Silivri (İstanbul)
|14:31:57 30-06-2025
|40,8725
|28,29861
|6,88
|1,2
|MARMARA DENIZI
|14:31:56 30-06-2025
|40,8607
|28,4155
|24,5
|1,5
|Divriği (Sivas)
|14:07:49 30-06-2025
|39,65972
|38,12889
|7,02
|1,2
|Korkuteli (Antalya)
|13:45:45 30-06-2025
|37,1825
|30,41833
|7
|1,2
|Buldan (Denizli)
|13:42:08 30-06-2025
|38,14417
|28,91389
|7
|1,5
|OGUZ-BULDAN (DENIZLI)
|13:42:08 30-06-2025
|38,0722
|28,9162
|9
|1,6
|Ula (Muğla)
|13:14:59 30-06-2025
|37,13472
|28,70806
|7
|0,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.38 km] Menderes (İzmir)
|13:14:27 30-06-2025
|37,98639
|27,13778
|11,04
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:14:27 30-06-2025
|38,0145
|27,068
|4,3
|1,7
|Döşemealtı (Antalya)
|13:06:18 30-06-2025
|37,08389
|30,63861
|6,92
|1,9
|KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|13:06:17 30-06-2025
|37,1403
|30,5593
|1,3
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:46 30-06-2025
|39,46639
|28,17389
|6,96
|1,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:32:57 30-06-2025
|40,08333
|28,52611
|6,22
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:25:52 30-06-2025
|39,4925
|28,04028
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:24:25 30-06-2025
|39,48583
|28,20861
|6,97
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|12:23:26 30-06-2025
|38,11556
|37,71667
|12,24
|1,6
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:23:24 30-06-2025
|38,1105
|37,7732
|9,7
|1,5
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|11:53:06 30-06-2025
|39,5615
|44,4845
|1,5
|3,5
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [25.88 km] Aralık (Iğdır)
|11:53:04 30-06-2025
|39,6075
|44,715
|7
|3,8
|Soma (Manisa)
|11:44:04 30-06-2025
|39,22889
|27,71694
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|10:46:10 30-06-2025
|38,18389
|38,8575
|7,57
|0,7
|AKDENIZ
|09:53:42 30-06-2025
|34,8967
|33,5388
|53,6
|2,2
|Akdeniz
|09:53:31 30-06-2025
|34,79556
|34,10722
|5,91
|2,3
|Kozan (Adana)
|09:39:23 30-06-2025
|37,62778
|35,86917
|6,9
|1,8
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|09:39:23 30-06-2025
|37,657
|35,8103
|7,3
|1,7
|İliç (Erzincan)
|09:37:31 30-06-2025
|39,43417
|38,64778
|12,01
|2,4
|CAYLI-ILIC (ERZINCAN)
|09:37:26 30-06-2025
|39,646
|38,3543
|9
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:34:28 30-06-2025
|35,2653
|23,593
|37,5
|2,9
|Adaklı (Bingöl)
|08:57:28 30-06-2025
|39,18194
|40,36083
|7,91
|1,6
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|08:57:27 30-06-2025
|39,238
|40,2752
|11,6
|2,1
|Yazıhan (Malatya)
|08:31:17 30-06-2025
|38,52111
|38,04417
|7
|1,5
|Lice (Diyarbakır)
|08:01:49 30-06-2025
|38,49111
|40,56806
|7,06
|2,1
|Marmara Denizi - [20.27 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|08:01:02 30-06-2025
|40,84972
|28,14361
|7,06
|1,4
|Altıntaş (Kütahya)
|07:37:16 30-06-2025
|39,01333
|29,88806
|5,62
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|07:25:53 30-06-2025
|38,02417
|37,63722
|7,01
|1,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:25:52 30-06-2025
|37,9877
|37,5988
|7,6
|2
|Marmara Denizi - [22.28 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:15:05 30-06-2025
|40,82778
|28,14972
|7,02
|1,5
|MARMARA DENIZI
|07:15:05 30-06-2025
|40,8135
|28,1147
|15
|1,6
|Tekman (Erzurum)
|07:06:48 30-06-2025
|39,47639
|41,14111
|10,65
|1,9
|HATUNKOY-CAT (ERZURUM)
|07:06:48 30-06-2025
|39,487
|41,0983
|4,7
|2,2
|Korkut (Muş)
|06:13:18 30-06-2025
|38,73361
|41,7875
|6,98
|1,5
|TANKOY-KORKUT (MUS)
|06:13:16 30-06-2025
|38,7858
|41,873
|9,6
|1,9
|Soma (Manisa)
|05:32:19 30-06-2025
|39,32
|27,72417
|6,79
|2
|KAYRAKALTI-SOMA (MANISA)
|05:32:18 30-06-2025
|39,3218
|27,7567
|5,2
|2,3
|Altınyayla (Burdur)
|05:25:06 30-06-2025
|36,90722
|29,34278
|7,52
|1,7
|GURSU-CAMELI (DENIZLI)
|05:25:06 30-06-2025
|36,9263
|29,3435
|10,9
|1,8
|Tuşba (Van)
|05:03:19 30-06-2025
|38,72222
|43,51722
|7,02
|1,8
|KOCKOY-(VAN)
|05:03:18 30-06-2025
|38,71
|43,5232
|12,4
|2,2
|Marmara Denizi - [23.46 km] Silivri (İstanbul)
|04:59:23 30-06-2025
|40,85556
|28,28361
|9,99
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|04:59:22 30-06-2025
|40,8113
|28,2908
|5,4
|2,1
|Kahta (Adıyaman)
|04:58:39 30-06-2025
|37,87111
|38,58694
|7,05
|0,8
|Ulaş (Sivas)
|04:32:57 30-06-2025
|39,43194
|37,285
|10,21
|1,6
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|04:32:57 30-06-2025
|39,4225
|37,2257
|6,6
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:18:08 30-06-2025
|38,08667
|38,27278
|7
|0,9
|Söğüt (Bilecik)
|04:03:35 30-06-2025
|39,97611
|30,2875
|7,08
|1,5
|Tuz Gölü - [07.18 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|03:54:19 30-06-2025
|38,72
|33,64278
|7
|1
|Ege Denizi - [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
|03:20:54 30-06-2025
|39,58361
|26,08361
|6,77
|1,5
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|03:20:53 30-06-2025
|39,5332
|26,0548
|13,2
|1,7
|Divriği (Sivas)
|03:17:01 30-06-2025
|39,64306
|38,07611
|6,87
|1,4
|YUNOREN-IMRANLI (SIVAS)
|03:17:00 30-06-2025
|39,6828
|38,1587
|6,8
|1,7
|Korkuteli (Antalya)
|03:15:37 30-06-2025
|37,1775
|30,42694
|7
|1,1
|Arsuz (Hatay)
|03:13:10 30-06-2025
|36,28917
|35,85278
|10,37
|2,7
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|03:13:09 30-06-2025
|36,2562
|35,7588
|2,1
|2,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:47:26 30-06-2025
|38,24083
|37,74361
|7
|1,3
|TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
|02:44:46 30-06-2025
|39,3133
|27,7257
|12,6
|1,4
|Soma (Manisa)
|02:44:45 30-06-2025
|39,31083
|27,74056
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|02:39:06 30-06-2025
|39,31667
|27,7375
|6,89
|1,5
|TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
|02:39:06 30-06-2025
|39,3285
|27,7147
|7,9
|1,6
|Divriği (Sivas)
|02:33:40 30-06-2025
|39,65444
|38,09056
|6,99
|3
|YUNOREN-IMRANLI (SIVAS)
|02:33:40 30-06-2025
|39,6757
|38,141
|6,2
|3,2
|Marmara Denizi - [04.33 km] Marmara (Balıkesir)
|02:23:46 30-06-2025
|40,53694
|27,53556
|5,83
|1,4
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|02:23:44 30-06-2025
|40,5018
|27,4668
|13,4
|1,5
|Darende (Malatya)
|02:22:07 30-06-2025
|38,42111
|37,45528
|7
|1,5
|YENIPINAR-DARENDE (MALATYA)
|02:22:07 30-06-2025
|38,4158
|37,6662
|11,7
|1,3
|Ege Denizi - [34.90 km] Datça (Muğla)
|02:21:30 30-06-2025
|36,41111
|27,72056
|6,45
|2,4
|EGE DENIZI
|02:21:29 30-06-2025
|36,3735
|27,7272
|5
|2,9
|Boztepe (Kırşehir)
|01:32:56 30-06-2025
|39,28833
|34,255
|7,03
|1,2
|BOZTEPE (KIRSEHIR)
|01:32:55 30-06-2025
|39,2682
|34,2532
|5,4
|1,4
|Akdeniz - [51.80 km] Seydikemer (Muğla)
|01:28:14 30-06-2025
|36,07556
|28,79222
|6,86
|2,6
|AKDENIZ
|01:28:14 30-06-2025
|36,1105
|28,759
|7,8
|2,9
|Honaz (Denizli)
|01:12:45 30-06-2025
|37,71861
|29,28778
|7
|1,1
|Samandağ (Hatay)
|01:05:38 30-06-2025
|36,26917
|36,02333
|6,93
|2,3
|CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
|01:05:38 30-06-2025
|36,2602
|35,9737
|5,4
|2,3
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