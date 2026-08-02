Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Ağustos 2026
02.08.2026 00:00
NTV
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02 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Simav (Kütahya)
|01 Ağustos 2026 23:12
|39.2517
|28.9797
|7.05
|1.90
|Simav (Kütahya)
|01 Ağustos 2026 23:02
|39.2377
|28.9505
|7.00
|1.60
|Simav (Kütahya)
|01 Ağustos 2026 22:54
|39.2345
|28.9578
|7.09
|1.70
|Simav (Kütahya)
|01 Ağustos 2026 22:51
|39.2300
|28.9493
|7.04
|1.90
|Battalgazi (Malatya)
|01 Ağustos 2026 22:45
|38.2838
|38.5992
|7.05
|1.70
|Simav (Kütahya)
|01 Ağustos 2026 22:44
|39.2193
|28.9455
|12.58
|2.10
|Battalgazi (Malatya)
|01 Ağustos 2026 22:41
|38.2893
|38.6005
|13.61
|1.60
|Battalgazi (Malatya)
|01 Ağustos 2026 22:40
|38.2798
|38.6057
|7.02
|1.60
|Pütürge (Malatya)
|01 Ağustos 2026 22:14
|38.2898
|38.7622
|9.80
|1.50
|Simav (Kütahya)
|01 Ağustos 2026 22:04
|39.2617
|28.9803
|7.00
|1.20
|Bağlar (Diyarbakır)
|01 Ağustos 2026 21:40
|37.7555
|39.8727
|7.01
|1.60
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01 Ağustos 2026 20:52
|37.9303
|36.6470
|6.93
|1.40
|Bigadiç (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 20:35
|39.3853
|27.9768
|6.99
|1.40
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|01 Ağustos 2026 20:32
|39.6793
|34.1973
|7.00
|3.40
|Niksar (Tokat)
|01 Ağustos 2026 20:32
|40.5918
|36.6997
|12.04
|2.80
|Ege Denizi - [38.92 km] Urla (İzmir)
|01 Ağustos 2026 20:18
|37.8930
|26.4338
|7.00
|2.10
|Pamukkale (Denizli)
|01 Ağustos 2026 19:36
|37.7590
|29.1127
|7.00
|1.10
|Akçadağ (Malatya)
|01 Ağustos 2026 19:35
|38.3470
|37.8673
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Ağustos 2026 18:54
|39.2385
|28.1308
|8.91
|1.50
|Doğanşehir (Malatya)
|01 Ağustos 2026 18:11
|38.1212
|37.8257
|7.00
|1.30
|Akçadağ (Malatya)
|01 Ağustos 2026 17:57
|38.3095
|37.8540
|11.85
|1.40
|Pütürge (Malatya)
|01 Ağustos 2026 17:49
|38.1883
|38.6992
|7.00
|0.90
|Çukurca (Hakkari)
|01 Ağustos 2026 17:46
|37.3243
|43.3158
|6.98
|1.80
|Marmara Denizi - [14.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01 Ağustos 2026 17:24
|40.8380
|27.9902
|6.57
|2.00
|Dalaman (Muğla)
|01 Ağustos 2026 17:22
|37.0448
|29.0780
|7.00
|1.10
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR)
|01 Ağustos 2026 23:35
|39.3947
|27.9652
|5.20
|1.70
|KABAKLI-CICEKDAGI (KIRSEHIR)
|01 Ağustos 2026 23:32
|39.6832
|34.1765
|4.50
|3.70
|GOKCELI-NIKSAR (TOKAT)
|01 Ağustos 2026 23:32
|40.5742
|36.7205
|4.20
|2.90
|EGE DENIZI
|01 Ağustos 2026 23:18
|37.9130
|26.5023
|8.60
|2.30
|KARATAS-(DENIZLI)
|01 Ağustos 2026 22:36
|37.7205
|29.1825
|15.30
|1.40
|KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
|01 Ağustos 2026 22:35
|38.3185
|37.8352
|12.70
|1.90
|TANISIK-(MALATYA)
|01 Ağustos 2026 22:30
|38.3087
|38.5700
|19.20
|1.40
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Ağustos 2026 21:54
|39.2157
|28.0877
|10.20
|1.50
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01 Ağustos 2026 21:11
|38.1297
|37.7872
|28.40
|1.10
|ZERZAVATCI-BEYKOZ (ISTANBUL)
|01 Ağustos 2026 20:59
|41.1273
|29.1587
|9.40
|0.80
|SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
|01 Ağustos 2026 20:57
|36.7315
|28.0882
|3.60
|1.00
|HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
|01 Ağustos 2026 20:57
|38.3102
|37.8607
|15.20
|1.50
|MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|01 Ağustos 2026 20:24
|40.8188
|27.9563
|14.70
|2.10
|SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|01 Ağustos 2026 20:03
|40.6537
|28.9837
|13.60
|1.80
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Ağustos 2026 19:37
|39.1520
|28.3162
|12.40
|1.40
|KAVAKOLUGU-GULNAR (MERSIN)
|01 Ağustos 2026 19:21
|36.3158
|33.5192
|0.00
|1.10
|CERKESLI-OSMANELI (BILECIK)
|01 Ağustos 2026 19:19
|40.4190
|29.9620
|15.90
|1.30
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|01 Ağustos 2026 18:47
|39.2505
|28.9382
|5.20
|1.30
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|01 Ağustos 2026 18:13
|39.2575
|29.0243
|11.60
|0.50
|BEYNAM-BALA (ANKARA)
|01 Ağustos 2026 18:10
|39.6288
|33.0027
|13.20
|1.30
|AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01 Ağustos 2026 17:54
|39.3628
|27.9228
|5.00
|1.40
|BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|01 Ağustos 2026 17:52
|39.4050
|28.0563
|5.20
|1.30
|CAN (CANAKKALE)
|01 Ağustos 2026 17:45
|40.0237
|27.0498
|7.60
|1.40
|GURCISTAN
|01 Ağustos 2026 17:07
|41.2868
|43.9263
|19.60
|2.10
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|01 Ağustos 2026 17:04
|39.2912
|28.8983
|15.60
|1.30