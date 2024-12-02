Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
02 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARAPINAR-HILVAN (SANLIURFA)
|10:56:11 02-12-2024
|37,393
|38,9703
|5
|1,9
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|10:42:09 02-12-2024
|37,1027
|28,5067
|8,2
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|10:35:59 02-12-2024
|36,9918
|28,2145
|6,1
|2,6
|GAZELUSAGI-HASSA (HATAY)
|09:29:41 02-12-2024
|36,844
|36,45
|5
|1,9
|Kale (Malatya)
|09:04:01 02-12-2024
|38,35028
|38,76972
|9,89
|1,8
|AKCA-KALE (MALATYA)
|09:03:59 02-12-2024
|38,3483
|38,8595
|5
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|09:00:29 02-12-2024
|38,19972
|38,59389
|7
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|08:35:41 02-12-2024
|38,32917
|38,825
|6,95
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|08:34:50 02-12-2024
|36,98806
|28,52722
|6,98
|1,4
|DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08:34:50 02-12-2024
|36,9497
|28,5558
|12
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|08:29:29 02-12-2024
|38,15194
|38,59417
|7
|1,3
|Feke (Adana)
|08:22:22 02-12-2024
|37,79111
|36,08056
|7,53
|2,1
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|08:22:22 02-12-2024
|37,8365
|36,1178
|5,3
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:51:02 02-12-2024
|37,885
|36,515
|6,9
|1,8
|KALKANKALE-AKYAKA (KARS)
|07:38:19 02-12-2024
|40,8222
|44,0247
|5
|3,4
|Lori (Ermenistan) - [50.30 km] Akyaka (Kars)
|07:38:16 02-12-2024
|41,06472
|44,2025
|13,5
|3,2
|Sincik (Adıyaman)
|07:25:57 02-12-2024
|38,12861
|38,53111
|7,01
|3,4
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:25:56 02-12-2024
|38,1203
|38,5058
|5,9
|3,3
|Kozan (Adana)
|07:11:12 02-12-2024
|37,67694
|35,9525
|7,03
|2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|07:11:11 02-12-2024
|37,6612
|35,8722
|2,3
|2
|Ege Denizi - [69.17 km] Datça (Muğla)
|06:22:44 02-12-2024
|36,07472
|27,36361
|6,97
|1,8
|Marmara Denizi - [03.21 km] Merkez (Yalova)
|06:09:26 02-12-2024
|40,66306
|29,20944
|8,9
|1,1
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|06:09:26 02-12-2024
|40,6597
|29,1935
|10,7
|1,2
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|05:48:54 02-12-2024
|39,02806
|31,07056
|7,09
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:30:54 02-12-2024
|38,15306
|38,24083
|7,02
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|05:19:26 02-12-2024
|38,58389
|39,6925
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|04:53:10 02-12-2024
|38,16667
|38,62333
|6,88
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|04:45:03 02-12-2024
|38,08611
|37,78639
|5,58
|1,5
|Ege Denizi - [43.58 km] Bozcaada (Çanakkale)
|04:34:59 02-12-2024
|39,68444
|25,59028
|6,81
|3,1
|EGE DENIZI
|04:34:59 02-12-2024
|39,7008
|25,5885
|8,1
|3,5
|Kırıkhan (Hatay)
|04:34:48 02-12-2024
|36,50167
|36,3425
|7,01
|1,7
|KARAPELIT-BELEN (HATAY)
|04:34:48 02-12-2024
|36,5315
|36,1828
|1,8
|1,7
|Dalaman (Muğla)
|04:14:44 02-12-2024
|36,94389
|29,00417
|6,99
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:01:49 02-12-2024
|38,22444
|38,70167
|6,46
|0,8
|Beypazarı (Ankara)
|03:56:37 02-12-2024
|40,18667
|31,79167
|7,27
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:54:03 02-12-2024
|38,32361
|37,54278
|7
|1,2
|Ege Denizi - [10.14 km] Dikili (İzmir)
|03:43:08 02-12-2024
|38,86306
|26,79194
|8,58
|1,4
|Baskil (Elazığ)
|03:30:27 02-12-2024
|38,42528
|38,8275
|7
|1,1
|Kırıkhan (Hatay)
|03:22:11 02-12-2024
|36,61833
|36,4025
|7
|2,4
|TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)
|03:22:10 02-12-2024
|36,6207
|36,3788
|5
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:13:34 02-12-2024
|38,22528
|38,07444
|7
|1,2
|Merkez (Bitlis)
|03:08:27 02-12-2024
|38,29417
|42,34583
|7
|1,2
|OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|02:46:40 02-12-2024
|37,8788
|27,6673
|12,1
|1,5
|Germencik (Aydın)
|02:46:39 02-12-2024
|37,87028
|27,66361
|7
|1,4
|Akdeniz
|02:38:35 02-12-2024
|34,73861
|26,17306
|7,26
|2,5
|Ulukışla (Niğde)
|02:36:49 02-12-2024
|37,5925
|34,38056
|13,07
|2
|SEYHOMERLI-ULUKISLA (NIGDE)
|02:36:49 02-12-2024
|37,5708
|34,382
|2,3
|2,1
|Saimbeyli (Adana)
|02:30:30 02-12-2024
|37,84111
|36,26056
|7
|1,4
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:30:30 02-12-2024
|37,8558
|36,262
|12,6
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|02:17:33 02-12-2024
|37,79056
|36,22083
|7,11
|1,4
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:17:32 02-12-2024
|37,8192
|36,1887
|16,7
|1,3
|Tuşba (Van)
|02:03:14 02-12-2024
|38,8775
|43,575
|11,6
|1,2
|Germencik (Aydın)
|01:59:06 02-12-2024
|37,85889
|27,62139
|7
|1,2
|GERMENCIK (AYDIN)
|01:59:06 02-12-2024
|37,8615
|27,631
|5,2
|1,2
|DADAGLI-(KAHRAMANMARAS)
|01:36:24 02-12-2024
|37,4998
|36,7418
|4,6
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:36:23 02-12-2024
|37,46056
|36,63972
|7,12
|1,6
|TIYEK-HASSA (HATAY)
|01:33:38 02-12-2024
|36,8262
|36,4958
|10,4
|2,3
|Hassa (Hatay)
|01:33:37 02-12-2024
|36,82028
|36,50889
|11,49
|2,3
|Kozluk (Batman)
|01:32:17 02-12-2024
|38,14389
|41,33722
|7
|1,4
|Kadirli (Osmaniye)
|01:26:55 02-12-2024
|37,35167
|36,18806
|7
|1,5
|TOPRAKTEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
|01:26:53 02-12-2024
|37,3065
|36,0753
|9,9
|1,4
|Merkez (Bitlis)
|00:58:32 02-12-2024
|38,27333
|42,32778
|7
|1,4
|Gölmarmara (Manisa)
|00:51:59 02-12-2024
|38,71778
|27,91889
|7
|1,2
|BEYLER-GOLMARMARA (MANISA)
|00:51:59 02-12-2024
|38,705
|27,9503
|7
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|00:49:13 02-12-2024
|38,62667
|39,68944
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [17.35 km] Marmara (Balıkesir)
|00:29:58 02-12-2024
|40,80472
|27,70556
|7
|2,3
|MARMARA DENIZI
|00:29:58 02-12-2024
|40,787
|27,7032
|8,8
|2,4
|Ege Denizi - [72.16 km] Datça (Muğla)
|00:29:40 02-12-2024
|36,05194
|27,32278
|8,97
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:17:50 02-12-2024
|38,02556
|36,66
|6,98
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|00:13:21 02-12-2024
|38,29028
|38,83806
|7
|1,3
|Kozan (Adana)
|00:03:59 02-12-2024
|37,64611
|35,90222
|6,98
|1,6
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|00:03:58 02-12-2024
|37,6162
|35,83
|5,4
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:03:13 02-12-2024
|37,36694
|36,87444
|7
|1,3
|HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|00:03:12 02-12-2024
|37,3537
|36,8933
|5,7
|1,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.62 km] Menemen (İzmir)
|23:48:10 01-12-2024
|38,5025
|26,84806
|6,89
|1,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.85 km] Mudanya (Bursa)
|23:38:42 01-12-2024
|40,38167
|28,90556
|7,09
|1,3
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|23:38:40 01-12-2024
|40,4298
|28,8187
|4,3
|1,5
|İncirliova (Aydın)
|23:36:53 01-12-2024
|37,86111
|27,66833
|7,02
|1
|Kozan (Adana)
|23:34:36 01-12-2024
|37,68667
|35,90611
|6,99
|1,3
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|23:34:35 01-12-2024
|37,6307
|35,8468
|10,5
|1,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.40 km] Mudanya (Bursa)
|23:28:54 01-12-2024
|40,39556
|28,835
|7,02
|2,4
|MUDANYA (BURSA)
|23:28:54 01-12-2024
|40,3955
|28,8605
|7,7
|2,5
|Kozan (Adana)
|23:21:39 01-12-2024
|37,69333
|35,92722
|6,98
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|23:06:55 01-12-2024
|38,17222
|38,58917
|6,99
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|23:01:19 01-12-2024
|38,55528
|38,00222
|6,58
|1,4
|Darende (Malatya)
|22:58:13 01-12-2024
|38,40944
|37,53556
|6,35
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:54:49 01-12-2024
|38,10417
|36,68611
|7,02
|1,9
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:54:48 01-12-2024
|38,1065
|36,6807
|5
|2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|22:49:19 01-12-2024
|37,79278
|37,72444
|8,98
|1,2
|Menderes (İzmir)
|22:38:43 01-12-2024
|38,08611
|27,26056
|7
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|22:20:32 01-12-2024
|37,80861
|36,09111
|6,69
|1,3
|Ege Denizi - [67.74 km] Datça (Muğla)
|22:08:52 01-12-2024
|36,09056
|27,33639
|24,54
|2,4
|AKDENIZ
|22:08:49 01-12-2024
|36,0257
|27,2298
|7,1
|2,5
|Sivrice (Elazığ)
|21:09:25 01-12-2024
|38,46667
|39,1425
|7,01
|0,9
|Kale (Malatya)
|21:00:41 01-12-2024
|38,35667
|38,81056
|6,99
|0,8
|AKDENIZ
|20:52:22 01-12-2024
|35,57
|26,3955
|8,8
|2,2
|Akdeniz - [64.30 km] Gazipaşa (Antalya)
|20:33:24 01-12-2024
|35,89944
|31,73444
|20,45
|2,9
|AKDENIZ
|20:33:22 01-12-2024
|35,907
|31,7267
|10,9
|3
|KOSKERLER-DEMRE (ANTALYA)
|20:23:27 01-12-2024
|36,2912
|30,0298
|22,9
|2
|Akdeniz - [33.05 km] Kumluca (Antalya)
|20:23:24 01-12-2024
|36,01389
|30,33833
|12,88
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.13 km] Kuşadası (Aydın)
|20:15:36 01-12-2024
|37,8275
|27,00306
|7,18
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:15:35 01-12-2024
|37,8275
|27,0003
|11,8
|1,7
|Kale (Malatya)
|20:12:50 01-12-2024
|38,36833
|38,74444
|8,89
|1,3
|Akdeniz
|19:59:26 01-12-2024
|34,73722
|25,05361
|5,43
|3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|19:59:26 01-12-2024
|34,9302
|24,874
|56,6
|2,8
|Sivrice (Elazığ)
|19:36:15 01-12-2024
|38,5
|39,105
|7,1
|1,2
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|19:36:14 01-12-2024
|38,4883
|39,1755
|12,5
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|19:33:01 01-12-2024
|38,06028
|29,11972
|7,99
|1,2
|Tuşba (Van)
|19:30:25 01-12-2024
|38,84306
|43,51111
|7
|1,3
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|19:27:35 01-12-2024
|36,9085
|28,1817
|12,3
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|19:07:07 01-12-2024
|38,26278
|38,78222
|6,65
|1,3
|Refahiye (Erzincan)
|19:06:02 01-12-2024
|39,98806
|38,91306
|7
|1,1
|BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:54:55 01-12-2024
|37,6067
|37,2818
|10,1
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|18:54:54 01-12-2024
|37,60861
|37,35222
|7,02
|1,8
|Kale (Malatya)
|18:44:52 01-12-2024
|38,35222
|38,85278
|7
|1,5
|GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)
|18:44:51 01-12-2024
|38,3632
|38,9333
|21,1
|1,7
|URUNVEREN-HIZAN (BITLIS)
|18:12:47 01-12-2024
|38,1903
|42,5613
|7,6
|1,4
|Hizan (Bitlis)
|18:12:46 01-12-2024
|38,18944
|42,52694
|6,99
|1,2
|Kozan (Adana)
|17:53:32 01-12-2024
|37,62083
|35,90639
|7,14
|2,1
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|17:53:32 01-12-2024
|37,6078
|35,8883
|3,9
|2
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|17:51:10 01-12-2024
|37,6183
|35,8243
|3,2
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|17:47:41 01-12-2024
|40,19833
|31,76139
|6,99
|1,9
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|17:47:40 01-12-2024
|40,2118
|31,7232
|5,3
|2,1
|Kozan (Adana)
|17:21:44 01-12-2024
|37,64417
|35,91028
|6,85
|2,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|17:21:42 01-12-2024
|37,6337
|35,8872
|5
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:40:28 01-12-2024
|38,28278
|37,35056
|11,09
|1,9
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:40:27 01-12-2024
|38,3267
|37,3132
|5
|1,9
|Kozluk (Batman)
|15:17:05 01-12-2024
|38,10722
|41,39917
|7
|1,6
|Gölbaşı (Adıyaman)
|13:31:29 01-12-2024
|37,805
|37,79889
|9,15
|1,9
|AKPINAR-BESNI (ADIYAMAN)
|13:31:29 01-12-2024
|37,768
|37,7707
|15,2
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:22:05 01-12-2024
|39,49222
|28,14306
|7
|2,2
|SARACKOY-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:22:05 01-12-2024
|39,6727
|28,0863
|12,4
|1,8
|ANDIL-KOZAN (ADANA)
|13:16:42 01-12-2024
|37,5405
|35,785
|5
|1,7
|Kozan (Adana)
|12:53:06 01-12-2024
|37,6425
|35,92417
|7
|2,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|12:53:04 01-12-2024
|37,6207
|35,8712
|5
|2,5
|Marmara Denizi - [27.36 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|11:40:40 01-12-2024
|40,81639
|28,29389
|7
|2,2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|11:40:39 01-12-2024
|40,8648
|28,2618
|1,2
|2,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARAPINAR-HILVAN (SANLIURFA)
|10:56:11 02-12-2024
|37,393
|38,9703
|5
|1,9
|ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
|10:42:09 02-12-2024
|37,1027
|28,5067
|8,2
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|10:35:59 02-12-2024
|36,9918
|28,2145
|6,1
|2,6
|GAZELUSAGI-HASSA (HATAY)
|09:29:41 02-12-2024
|36,844
|36,45
|5
|1,9
|Kale (Malatya)
|09:04:01 02-12-2024
|38,35028
|38,76972
|9,89
|1,8
|AKCA-KALE (MALATYA)
|09:03:59 02-12-2024
|38,3483
|38,8595
|5
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|09:00:29 02-12-2024
|38,19972
|38,59389
|7
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|08:35:41 02-12-2024
|38,32917
|38,825
|6,95
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|08:34:50 02-12-2024
|36,98806
|28,52722
|6,98
|1,4
|DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08:34:50 02-12-2024
|36,9497
|28,5558
|12
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|08:29:29 02-12-2024
|38,15194
|38,59417
|7
|1,3
|Feke (Adana)
|08:22:22 02-12-2024
|37,79111
|36,08056
|7,53
|2,1
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|08:22:22 02-12-2024
|37,8365
|36,1178
|5,3
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:51:02 02-12-2024
|37,885
|36,515
|6,9
|1,8
|KALKANKALE-AKYAKA (KARS)
|07:38:19 02-12-2024
|40,8222
|44,0247
|5
|3,4
|Lori (Ermenistan) - [50.30 km] Akyaka (Kars)
|07:38:16 02-12-2024
|41,06472
|44,2025
|13,5
|3,2
|Sincik (Adıyaman)
|07:25:57 02-12-2024
|38,12861
|38,53111
|7,01
|3,4
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:25:56 02-12-2024
|38,1203
|38,5058
|5,9
|3,3
|Kozan (Adana)
|07:11:12 02-12-2024
|37,67694
|35,9525
|7,03
|2
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|07:11:11 02-12-2024
|37,6612
|35,8722
|2,3
|2
|Ege Denizi - [69.17 km] Datça (Muğla)
|06:22:44 02-12-2024
|36,07472
|27,36361
|6,97
|1,8
|Marmara Denizi - [03.21 km] Merkez (Yalova)
|06:09:26 02-12-2024
|40,66306
|29,20944
|8,9
|1,1
|KORU-CINARCIK (YALOVA)
|06:09:26 02-12-2024
|40,6597
|29,1935
|10,7
|1,2
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|05:48:54 02-12-2024
|39,02806
|31,07056
|7,09
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:30:54 02-12-2024
|38,15306
|38,24083
|7,02
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|05:19:26 02-12-2024
|38,58389
|39,6925
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|04:53:10 02-12-2024
|38,16667
|38,62333
|6,88
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|04:45:03 02-12-2024
|38,08611
|37,78639
|5,58
|1,5
|Ege Denizi - [43.58 km] Bozcaada (Çanakkale)
|04:34:59 02-12-2024
|39,68444
|25,59028
|6,81
|3,1
|EGE DENIZI
|04:34:59 02-12-2024
|39,7008
|25,5885
|8,1
|3,5
|Kırıkhan (Hatay)
|04:34:48 02-12-2024
|36,50167
|36,3425
|7,01
|1,7
|KARAPELIT-BELEN (HATAY)
|04:34:48 02-12-2024
|36,5315
|36,1828
|1,8
|1,7
|Dalaman (Muğla)
|04:14:44 02-12-2024
|36,94389
|29,00417
|6,99
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:01:49 02-12-2024
|38,22444
|38,70167
|6,46
|0,8
|Beypazarı (Ankara)
|03:56:37 02-12-2024
|40,18667
|31,79167
|7,27
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:54:03 02-12-2024
|38,32361
|37,54278
|7
|1,2
|Ege Denizi - [10.14 km] Dikili (İzmir)
|03:43:08 02-12-2024
|38,86306
|26,79194
|8,58
|1,4
|Baskil (Elazığ)
|03:30:27 02-12-2024
|38,42528
|38,8275
|7
|1,1
|Kırıkhan (Hatay)
|03:22:11 02-12-2024
|36,61833
|36,4025
|7
|2,4
|TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)
|03:22:10 02-12-2024
|36,6207
|36,3788
|5
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:13:34 02-12-2024
|38,22528
|38,07444
|7
|1,2
|Merkez (Bitlis)
|03:08:27 02-12-2024
|38,29417
|42,34583
|7
|1,2
|OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|02:46:40 02-12-2024
|37,8788
|27,6673
|12,1
|1,5
|Germencik (Aydın)
|02:46:39 02-12-2024
|37,87028
|27,66361
|7
|1,4
|Akdeniz
|02:38:35 02-12-2024
|34,73861
|26,17306
|7,26
|2,5
|Ulukışla (Niğde)
|02:36:49 02-12-2024
|37,5925
|34,38056
|13,07
|2
|SEYHOMERLI-ULUKISLA (NIGDE)
|02:36:49 02-12-2024
|37,5708
|34,382
|2,3
|2,1
|Saimbeyli (Adana)
|02:30:30 02-12-2024
|37,84111
|36,26056
|7
|1,4
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:30:30 02-12-2024
|37,8558
|36,262
|12,6
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|02:17:33 02-12-2024
|37,79056
|36,22083
|7,11
|1,4
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:17:32 02-12-2024
|37,8192
|36,1887
|16,7
|1,3
|Tuşba (Van)
|02:03:14 02-12-2024
|38,8775
|43,575
|11,6
|1,2
|Germencik (Aydın)
|01:59:06 02-12-2024
|37,85889
|27,62139
|7
|1,2
|GERMENCIK (AYDIN)
|01:59:06 02-12-2024
|37,8615
|27,631
|5,2
|1,2
|DADAGLI-(KAHRAMANMARAS)
|01:36:24 02-12-2024
|37,4998
|36,7418
|4,6
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:36:23 02-12-2024
|37,46056
|36,63972
|7,12
|1,6
|TIYEK-HASSA (HATAY)
|01:33:38 02-12-2024
|36,8262
|36,4958
|10,4
|2,3
|Hassa (Hatay)
|01:33:37 02-12-2024
|36,82028
|36,50889
|11,49
|2,3
|Kozluk (Batman)
|01:32:17 02-12-2024
|38,14389
|41,33722
|7
|1,4
|Kadirli (Osmaniye)
|01:26:55 02-12-2024
|37,35167
|36,18806
|7
|1,5
|TOPRAKTEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
|01:26:53 02-12-2024
|37,3065
|36,0753
|9,9
|1,4
|Merkez (Bitlis)
|00:58:32 02-12-2024
|38,27333
|42,32778
|7
|1,4
|Gölmarmara (Manisa)
|00:51:59 02-12-2024
|38,71778
|27,91889
|7
|1,2
|BEYLER-GOLMARMARA (MANISA)
|00:51:59 02-12-2024
|38,705
|27,9503
|7
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|00:49:13 02-12-2024
|38,62667
|39,68944
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [17.35 km] Marmara (Balıkesir)
|00:29:58 02-12-2024
|40,80472
|27,70556
|7
|2,3
|MARMARA DENIZI
|00:29:58 02-12-2024
|40,787
|27,7032
|8,8
|2,4
|Ege Denizi - [72.16 km] Datça (Muğla)
|00:29:40 02-12-2024
|36,05194
|27,32278
|8,97
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:17:50 02-12-2024
|38,02556
|36,66
|6,98
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|00:13:21 02-12-2024
|38,29028
|38,83806
|7
|1,3
|Kozan (Adana)
|00:03:59 02-12-2024
|37,64611
|35,90222
|6,98
|1,6
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|00:03:58 02-12-2024
|37,6162
|35,83
|5,4
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:03:13 02-12-2024
|37,36694
|36,87444
|7
|1,3
|HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|00:03:12 02-12-2024
|37,3537
|36,8933
|5,7
|1,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.62 km] Menemen (İzmir)
|23:48:10 01-12-2024
|38,5025
|26,84806
|6,89
|1,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.85 km] Mudanya (Bursa)
|23:38:42 01-12-2024
|40,38167
|28,90556
|7,09
|1,3
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|23:38:40 01-12-2024
|40,4298
|28,8187
|4,3
|1,5
|İncirliova (Aydın)
|23:36:53 01-12-2024
|37,86111
|27,66833
|7,02
|1
|Kozan (Adana)
|23:34:36 01-12-2024
|37,68667
|35,90611
|6,99
|1,3
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|23:34:35 01-12-2024
|37,6307
|35,8468
|10,5
|1,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.40 km] Mudanya (Bursa)
|23:28:54 01-12-2024
|40,39556
|28,835
|7,02
|2,4
|MUDANYA (BURSA)
|23:28:54 01-12-2024
|40,3955
|28,8605
|7,7
|2,5
|Kozan (Adana)
|23:21:39 01-12-2024
|37,69333
|35,92722
|6,98
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|23:06:55 01-12-2024
|38,17222
|38,58917
|6,99
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|23:01:19 01-12-2024
|38,55528
|38,00222
|6,58
|1,4
|Darende (Malatya)
|22:58:13 01-12-2024
|38,40944
|37,53556
|6,35
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:54:49 01-12-2024
|38,10417
|36,68611
|7,02
|1,9
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:54:48 01-12-2024
|38,1065
|36,6807
|5
|2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|22:49:19 01-12-2024
|37,79278
|37,72444
|8,98
|1,2
|Menderes (İzmir)
|22:38:43 01-12-2024
|38,08611
|27,26056
|7
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|22:20:32 01-12-2024
|37,80861
|36,09111
|6,69
|1,3
|Ege Denizi - [67.74 km] Datça (Muğla)
|22:08:52 01-12-2024
|36,09056
|27,33639
|24,54
|2,4
|AKDENIZ
|22:08:49 01-12-2024
|36,0257
|27,2298
|7,1
|2,5
|Sivrice (Elazığ)
|21:09:25 01-12-2024
|38,46667
|39,1425
|7,01
|0,9
|Kale (Malatya)
|21:00:41 01-12-2024
|38,35667
|38,81056
|6,99
|0,8
|AKDENIZ
|20:52:22 01-12-2024
|35,57
|26,3955
|8,8
|2,2
|Akdeniz - [64.30 km] Gazipaşa (Antalya)
|20:33:24 01-12-2024
|35,89944
|31,73444
|20,45
|2,9
|AKDENIZ
|20:33:22 01-12-2024
|35,907
|31,7267
|10,9
|3
|KOSKERLER-DEMRE (ANTALYA)
|20:23:27 01-12-2024
|36,2912
|30,0298
|22,9
|2
|Akdeniz - [33.05 km] Kumluca (Antalya)
|20:23:24 01-12-2024
|36,01389
|30,33833
|12,88
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.13 km] Kuşadası (Aydın)
|20:15:36 01-12-2024
|37,8275
|27,00306
|7,18
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:15:35 01-12-2024
|37,8275
|27,0003
|11,8
|1,7
|Kale (Malatya)
|20:12:50 01-12-2024
|38,36833
|38,74444
|8,89
|1,3
|Akdeniz
|19:59:26 01-12-2024
|34,73722
|25,05361
|5,43
|3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|19:59:26 01-12-2024
|34,9302
|24,874
|56,6
|2,8
|Sivrice (Elazığ)
|19:36:15 01-12-2024
|38,5
|39,105
|7,1
|1,2
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|19:36:14 01-12-2024
|38,4883
|39,1755
|12,5
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|19:33:01 01-12-2024
|38,06028
|29,11972
|7,99
|1,2
|Tuşba (Van)
|19:30:25 01-12-2024
|38,84306
|43,51111
|7
|1,3
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|19:27:35 01-12-2024
|36,9085
|28,1817
|12,3
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|19:07:07 01-12-2024
|38,26278
|38,78222
|6,65
|1,3
|Refahiye (Erzincan)
|19:06:02 01-12-2024
|39,98806
|38,91306
|7
|1,1
|BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:54:55 01-12-2024
|37,6067
|37,2818
|10,1
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|18:54:54 01-12-2024
|37,60861
|37,35222
|7,02
|1,8
|Kale (Malatya)
|18:44:52 01-12-2024
|38,35222
|38,85278
|7
|1,5
|GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)
|18:44:51 01-12-2024
|38,3632
|38,9333
|21,1
|1,7
|URUNVEREN-HIZAN (BITLIS)
|18:12:47 01-12-2024
|38,1903
|42,5613
|7,6
|1,4
|Hizan (Bitlis)
|18:12:46 01-12-2024
|38,18944
|42,52694
|6,99
|1,2
|Kozan (Adana)
|17:53:32 01-12-2024
|37,62083
|35,90639
|7,14
|2,1
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|17:53:32 01-12-2024
|37,6078
|35,8883
|3,9
|2
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|17:51:10 01-12-2024
|37,6183
|35,8243
|3,2
|1,3
|Beypazarı (Ankara)
|17:47:41 01-12-2024
|40,19833
|31,76139
|6,99
|1,9
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|17:47:40 01-12-2024
|40,2118
|31,7232
|5,3
|2,1
|Kozan (Adana)
|17:21:44 01-12-2024
|37,64417
|35,91028
|6,85
|2,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|17:21:42 01-12-2024
|37,6337
|35,8872
|5
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:40:28 01-12-2024
|38,28278
|37,35056
|11,09
|1,9
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:40:27 01-12-2024
|38,3267
|37,3132
|5
|1,9
|Kozluk (Batman)
|15:17:05 01-12-2024
|38,10722
|41,39917
|7
|1,6
|Gölbaşı (Adıyaman)
|13:31:29 01-12-2024
|37,805
|37,79889
|9,15
|1,9
|AKPINAR-BESNI (ADIYAMAN)
|13:31:29 01-12-2024
|37,768
|37,7707
|15,2
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:22:05 01-12-2024
|39,49222
|28,14306
|7
|2,2
|SARACKOY-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:22:05 01-12-2024
|39,6727
|28,0863
|12,4
|1,8
|ANDIL-KOZAN (ADANA)
|13:16:42 01-12-2024
|37,5405
|35,785
|5
|1,7
|Kozan (Adana)
|12:53:06 01-12-2024
|37,6425
|35,92417
|7
|2,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|12:53:04 01-12-2024
|37,6207
|35,8712
|5
|2,5
|Marmara Denizi - [27.36 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|11:40:40 01-12-2024
|40,81639
|28,29389
|7
|2,2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|11:40:39 01-12-2024
|40,8648
|28,2618
|1,2
|2,2
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