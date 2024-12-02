Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Aralık 2024

02 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARAPINAR-HILVAN (SANLIURFA) 10:56:11 02-12-2024 37,393 38,9703 5 1,9
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 10:42:09 02-12-2024 37,1027 28,5067 8,2 1,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 10:35:59 02-12-2024 36,9918 28,2145 6,1 2,6
GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) 09:29:41 02-12-2024 36,844 36,45 5 1,9
Kale (Malatya) 09:04:01 02-12-2024 38,35028 38,76972 9,89 1,8
AKCA-KALE (MALATYA) 09:03:59 02-12-2024 38,3483 38,8595 5 1,7
Battalgazi (Malatya) 09:00:29 02-12-2024 38,19972 38,59389 7 1,7
Pütürge (Malatya) 08:35:41 02-12-2024 38,32917 38,825 6,95 1,2
Köyceğiz (Muğla) 08:34:50 02-12-2024 36,98806 28,52722 6,98 1,4
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:34:50 02-12-2024 36,9497 28,5558 12 1,8
Battalgazi (Malatya) 08:29:29 02-12-2024 38,15194 38,59417 7 1,3
Feke (Adana) 08:22:22 02-12-2024 37,79111 36,08056 7,53 2,1
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 08:22:22 02-12-2024 37,8365 36,1178 5,3 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:51:02 02-12-2024 37,885 36,515 6,9 1,8
KALKANKALE-AKYAKA (KARS) 07:38:19 02-12-2024 40,8222 44,0247 5 3,4
Lori (Ermenistan) - [50.30 km] Akyaka (Kars) 07:38:16 02-12-2024 41,06472 44,2025 13,5 3,2
Sincik (Adıyaman) 07:25:57 02-12-2024 38,12861 38,53111 7,01 3,4
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 07:25:56 02-12-2024 38,1203 38,5058 5,9 3,3
Kozan (Adana) 07:11:12 02-12-2024 37,67694 35,9525 7,03 2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 07:11:11 02-12-2024 37,6612 35,8722 2,3 2
Ege Denizi - [69.17 km] Datça (Muğla) 06:22:44 02-12-2024 36,07472 27,36361 6,97 1,8
Marmara Denizi - [03.21 km] Merkez (Yalova) 06:09:26 02-12-2024 40,66306 29,20944 8,9 1,1
KORU-CINARCIK (YALOVA) 06:09:26 02-12-2024 40,6597 29,1935 10,7 1,2
Emirdağ (Afyonkarahisar) 05:48:54 02-12-2024 39,02806 31,07056 7,09 1
Çelikhan (Adıyaman) 05:30:54 02-12-2024 38,15306 38,24083 7,02 1,2
Merkez (Elazığ) 05:19:26 02-12-2024 38,58389 39,6925 7 1,4
Pütürge (Malatya) 04:53:10 02-12-2024 38,16667 38,62333 6,88 1
Doğanşehir (Malatya) 04:45:03 02-12-2024 38,08611 37,78639 5,58 1,5
Ege Denizi - [43.58 km] Bozcaada (Çanakkale) 04:34:59 02-12-2024 39,68444 25,59028 6,81 3,1
EGE DENIZI 04:34:59 02-12-2024 39,7008 25,5885 8,1 3,5
Kırıkhan (Hatay) 04:34:48 02-12-2024 36,50167 36,3425 7,01 1,7
KARAPELIT-BELEN (HATAY) 04:34:48 02-12-2024 36,5315 36,1828 1,8 1,7
Dalaman (Muğla) 04:14:44 02-12-2024 36,94389 29,00417 6,99 1,3
Pütürge (Malatya) 04:01:49 02-12-2024 38,22444 38,70167 6,46 0,8
Beypazarı (Ankara) 03:56:37 02-12-2024 40,18667 31,79167 7,27 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:54:03 02-12-2024 38,32361 37,54278 7 1,2
Ege Denizi - [10.14 km] Dikili (İzmir) 03:43:08 02-12-2024 38,86306 26,79194 8,58 1,4
Baskil (Elazığ) 03:30:27 02-12-2024 38,42528 38,8275 7 1,1
Kırıkhan (Hatay) 03:22:11 02-12-2024 36,61833 36,4025 7 2,4
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 03:22:10 02-12-2024 36,6207 36,3788 5 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 03:13:34 02-12-2024 38,22528 38,07444 7 1,2
Merkez (Bitlis) 03:08:27 02-12-2024 38,29417 42,34583 7 1,2
OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 02:46:40 02-12-2024 37,8788 27,6673 12,1 1,5
Germencik (Aydın) 02:46:39 02-12-2024 37,87028 27,66361 7 1,4
Akdeniz 02:38:35 02-12-2024 34,73861 26,17306 7,26 2,5
Ulukışla (Niğde) 02:36:49 02-12-2024 37,5925 34,38056 13,07 2
SEYHOMERLI-ULUKISLA (NIGDE) 02:36:49 02-12-2024 37,5708 34,382 2,3 2,1
Saimbeyli (Adana) 02:30:30 02-12-2024 37,84111 36,26056 7 1,4
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 02:30:30 02-12-2024 37,8558 36,262 12,6 1,3
Saimbeyli (Adana) 02:17:33 02-12-2024 37,79056 36,22083 7,11 1,4
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 02:17:32 02-12-2024 37,8192 36,1887 16,7 1,3
Tuşba (Van) 02:03:14 02-12-2024 38,8775 43,575 11,6 1,2
Germencik (Aydın) 01:59:06 02-12-2024 37,85889 27,62139 7 1,2
GERMENCIK (AYDIN) 01:59:06 02-12-2024 37,8615 27,631 5,2 1,2
DADAGLI-(KAHRAMANMARAS) 01:36:24 02-12-2024 37,4998 36,7418 4,6 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:36:23 02-12-2024 37,46056 36,63972 7,12 1,6
TIYEK-HASSA (HATAY) 01:33:38 02-12-2024 36,8262 36,4958 10,4 2,3
Hassa (Hatay) 01:33:37 02-12-2024 36,82028 36,50889 11,49 2,3
Kozluk (Batman) 01:32:17 02-12-2024 38,14389 41,33722 7 1,4
Kadirli (Osmaniye) 01:26:55 02-12-2024 37,35167 36,18806 7 1,5
TOPRAKTEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 01:26:53 02-12-2024 37,3065 36,0753 9,9 1,4
Merkez (Bitlis) 00:58:32 02-12-2024 38,27333 42,32778 7 1,4
Gölmarmara (Manisa) 00:51:59 02-12-2024 38,71778 27,91889 7 1,2
BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) 00:51:59 02-12-2024 38,705 27,9503 7 1,4
Merkez (Elazığ) 00:49:13 02-12-2024 38,62667 39,68944 7 1,3
Marmara Denizi - [17.35 km] Marmara (Balıkesir) 00:29:58 02-12-2024 40,80472 27,70556 7 2,3
MARMARA DENIZI 00:29:58 02-12-2024 40,787 27,7032 8,8 2,4
Ege Denizi - [72.16 km] Datça (Muğla) 00:29:40 02-12-2024 36,05194 27,32278 8,97 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 00:17:50 02-12-2024 38,02556 36,66 6,98 1,4
Pütürge (Malatya) 00:13:21 02-12-2024 38,29028 38,83806 7 1,3
Kozan (Adana) 00:03:59 02-12-2024 37,64611 35,90222 6,98 1,6
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 00:03:58 02-12-2024 37,6162 35,83 5,4 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:03:13 02-12-2024 37,36694 36,87444 7 1,3
HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:03:12 02-12-2024 37,3537 36,8933 5,7 1,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.62 km] Menemen (İzmir) 23:48:10 01-12-2024 38,5025 26,84806 6,89 1,4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.85 km] Mudanya (Bursa) 23:38:42 01-12-2024 40,38167 28,90556 7,09 1,3
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 23:38:40 01-12-2024 40,4298 28,8187 4,3 1,5
İncirliova (Aydın) 23:36:53 01-12-2024 37,86111 27,66833 7,02 1
Kozan (Adana) 23:34:36 01-12-2024 37,68667 35,90611 6,99 1,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 23:34:35 01-12-2024 37,6307 35,8468 10,5 1,3
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.40 km] Mudanya (Bursa) 23:28:54 01-12-2024 40,39556 28,835 7,02 2,4
MUDANYA (BURSA) 23:28:54 01-12-2024 40,3955 28,8605 7,7 2,5
Kozan (Adana) 23:21:39 01-12-2024 37,69333 35,92722 6,98 1,3
Battalgazi (Malatya) 23:06:55 01-12-2024 38,17222 38,58917 6,99 1,4
Yazıhan (Malatya) 23:01:19 01-12-2024 38,55528 38,00222 6,58 1,4
Darende (Malatya) 22:58:13 01-12-2024 38,40944 37,53556 6,35 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 22:54:49 01-12-2024 38,10417 36,68611 7,02 1,9
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:54:48 01-12-2024 38,1065 36,6807 5 2
Gölbaşı (Adıyaman) 22:49:19 01-12-2024 37,79278 37,72444 8,98 1,2
Menderes (İzmir) 22:38:43 01-12-2024 38,08611 27,26056 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 22:20:32 01-12-2024 37,80861 36,09111 6,69 1,3
Ege Denizi - [67.74 km] Datça (Muğla) 22:08:52 01-12-2024 36,09056 27,33639 24,54 2,4
AKDENIZ 22:08:49 01-12-2024 36,0257 27,2298 7,1 2,5
Sivrice (Elazığ) 21:09:25 01-12-2024 38,46667 39,1425 7,01 0,9
Kale (Malatya) 21:00:41 01-12-2024 38,35667 38,81056 6,99 0,8
AKDENIZ 20:52:22 01-12-2024 35,57 26,3955 8,8 2,2
Akdeniz - [64.30 km] Gazipaşa (Antalya) 20:33:24 01-12-2024 35,89944 31,73444 20,45 2,9
AKDENIZ 20:33:22 01-12-2024 35,907 31,7267 10,9 3
KOSKERLER-DEMRE (ANTALYA) 20:23:27 01-12-2024 36,2912 30,0298 22,9 2
Akdeniz - [33.05 km] Kumluca (Antalya) 20:23:24 01-12-2024 36,01389 30,33833 12,88 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.13 km] Kuşadası (Aydın) 20:15:36 01-12-2024 37,8275 27,00306 7,18 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:15:35 01-12-2024 37,8275 27,0003 11,8 1,7
Kale (Malatya) 20:12:50 01-12-2024 38,36833 38,74444 8,89 1,3
Akdeniz 19:59:26 01-12-2024 34,73722 25,05361 5,43 3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:59:26 01-12-2024 34,9302 24,874 56,6 2,8
Sivrice (Elazığ) 19:36:15 01-12-2024 38,5 39,105 7,1 1,2
DEDEPINARI-(ELAZIG) 19:36:14 01-12-2024 38,4883 39,1755 12,5 1,3
Pamukkale (Denizli) 19:33:01 01-12-2024 38,06028 29,11972 7,99 1,2
Tuşba (Van) 19:30:25 01-12-2024 38,84306 43,51111 7 1,3
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 19:27:35 01-12-2024 36,9085 28,1817 12,3 1,2
Pütürge (Malatya) 19:07:07 01-12-2024 38,26278 38,78222 6,65 1,3
Refahiye (Erzincan) 19:06:02 01-12-2024 39,98806 38,91306 7 1,1
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:54:55 01-12-2024 37,6067 37,2818 10,1 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 18:54:54 01-12-2024 37,60861 37,35222 7,02 1,8
Kale (Malatya) 18:44:52 01-12-2024 38,35222 38,85278 7 1,5
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 18:44:51 01-12-2024 38,3632 38,9333 21,1 1,7
URUNVEREN-HIZAN (BITLIS) 18:12:47 01-12-2024 38,1903 42,5613 7,6 1,4
Hizan (Bitlis) 18:12:46 01-12-2024 38,18944 42,52694 6,99 1,2
Kozan (Adana) 17:53:32 01-12-2024 37,62083 35,90639 7,14 2,1
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 17:53:32 01-12-2024 37,6078 35,8883 3,9 2
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 17:51:10 01-12-2024 37,6183 35,8243 3,2 1,3
Beypazarı (Ankara) 17:47:41 01-12-2024 40,19833 31,76139 6,99 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 17:47:40 01-12-2024 40,2118 31,7232 5,3 2,1
Kozan (Adana) 17:21:44 01-12-2024 37,64417 35,91028 6,85 2,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 17:21:42 01-12-2024 37,6337 35,8872 5 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:40:28 01-12-2024 38,28278 37,35056 11,09 1,9
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:40:27 01-12-2024 38,3267 37,3132 5 1,9
Kozluk (Batman) 15:17:05 01-12-2024 38,10722 41,39917 7 1,6
Gölbaşı (Adıyaman) 13:31:29 01-12-2024 37,805 37,79889 9,15 1,9
AKPINAR-BESNI (ADIYAMAN) 13:31:29 01-12-2024 37,768 37,7707 15,2 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:22:05 01-12-2024 39,49222 28,14306 7 2,2
SARACKOY-KEPSUT (BALIKESIR) 13:22:05 01-12-2024 39,6727 28,0863 12,4 1,8
ANDIL-KOZAN (ADANA) 13:16:42 01-12-2024 37,5405 35,785 5 1,7
Kozan (Adana) 12:53:06 01-12-2024 37,6425 35,92417 7 2,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 12:53:04 01-12-2024 37,6207 35,8712 5 2,5
Marmara Denizi - [27.36 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:40:40 01-12-2024 40,81639 28,29389 7 2,2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 11:40:39 01-12-2024 40,8648 28,2618 1,2 2,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARAPINAR-HILVAN (SANLIURFA) 10:56:11 02-12-2024 37,393 38,9703 5 1,9
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 10:42:09 02-12-2024 37,1027 28,5067 8,2 1,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 10:35:59 02-12-2024 36,9918 28,2145 6,1 2,6
GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) 09:29:41 02-12-2024 36,844 36,45 5 1,9
Kale (Malatya) 09:04:01 02-12-2024 38,35028 38,76972 9,89 1,8
AKCA-KALE (MALATYA) 09:03:59 02-12-2024 38,3483 38,8595 5 1,7
Battalgazi (Malatya) 09:00:29 02-12-2024 38,19972 38,59389 7 1,7
Pütürge (Malatya) 08:35:41 02-12-2024 38,32917 38,825 6,95 1,2
Köyceğiz (Muğla) 08:34:50 02-12-2024 36,98806 28,52722 6,98 1,4
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:34:50 02-12-2024 36,9497 28,5558 12 1,8
Battalgazi (Malatya) 08:29:29 02-12-2024 38,15194 38,59417 7 1,3
Feke (Adana) 08:22:22 02-12-2024 37,79111 36,08056 7,53 2,1
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 08:22:22 02-12-2024 37,8365 36,1178 5,3 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:51:02 02-12-2024 37,885 36,515 6,9 1,8
KALKANKALE-AKYAKA (KARS) 07:38:19 02-12-2024 40,8222 44,0247 5 3,4
Lori (Ermenistan) - [50.30 km] Akyaka (Kars) 07:38:16 02-12-2024 41,06472 44,2025 13,5 3,2
Sincik (Adıyaman) 07:25:57 02-12-2024 38,12861 38,53111 7,01 3,4
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 07:25:56 02-12-2024 38,1203 38,5058 5,9 3,3
Kozan (Adana) 07:11:12 02-12-2024 37,67694 35,9525 7,03 2
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 07:11:11 02-12-2024 37,6612 35,8722 2,3 2
Ege Denizi - [69.17 km] Datça (Muğla) 06:22:44 02-12-2024 36,07472 27,36361 6,97 1,8
Marmara Denizi - [03.21 km] Merkez (Yalova) 06:09:26 02-12-2024 40,66306 29,20944 8,9 1,1
KORU-CINARCIK (YALOVA) 06:09:26 02-12-2024 40,6597 29,1935 10,7 1,2
Emirdağ (Afyonkarahisar) 05:48:54 02-12-2024 39,02806 31,07056 7,09 1
Çelikhan (Adıyaman) 05:30:54 02-12-2024 38,15306 38,24083 7,02 1,2
Merkez (Elazığ) 05:19:26 02-12-2024 38,58389 39,6925 7 1,4
Pütürge (Malatya) 04:53:10 02-12-2024 38,16667 38,62333 6,88 1
Doğanşehir (Malatya) 04:45:03 02-12-2024 38,08611 37,78639 5,58 1,5
Ege Denizi - [43.58 km] Bozcaada (Çanakkale) 04:34:59 02-12-2024 39,68444 25,59028 6,81 3,1
EGE DENIZI 04:34:59 02-12-2024 39,7008 25,5885 8,1 3,5
Kırıkhan (Hatay) 04:34:48 02-12-2024 36,50167 36,3425 7,01 1,7
KARAPELIT-BELEN (HATAY) 04:34:48 02-12-2024 36,5315 36,1828 1,8 1,7
Dalaman (Muğla) 04:14:44 02-12-2024 36,94389 29,00417 6,99 1,3
Pütürge (Malatya) 04:01:49 02-12-2024 38,22444 38,70167 6,46 0,8
Beypazarı (Ankara) 03:56:37 02-12-2024 40,18667 31,79167 7,27 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:54:03 02-12-2024 38,32361 37,54278 7 1,2
Ege Denizi - [10.14 km] Dikili (İzmir) 03:43:08 02-12-2024 38,86306 26,79194 8,58 1,4
Baskil (Elazığ) 03:30:27 02-12-2024 38,42528 38,8275 7 1,1
Kırıkhan (Hatay) 03:22:11 02-12-2024 36,61833 36,4025 7 2,4
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 03:22:10 02-12-2024 36,6207 36,3788 5 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 03:13:34 02-12-2024 38,22528 38,07444 7 1,2
Merkez (Bitlis) 03:08:27 02-12-2024 38,29417 42,34583 7 1,2
OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 02:46:40 02-12-2024 37,8788 27,6673 12,1 1,5
Germencik (Aydın) 02:46:39 02-12-2024 37,87028 27,66361 7 1,4
Akdeniz 02:38:35 02-12-2024 34,73861 26,17306 7,26 2,5
Ulukışla (Niğde) 02:36:49 02-12-2024 37,5925 34,38056 13,07 2
SEYHOMERLI-ULUKISLA (NIGDE) 02:36:49 02-12-2024 37,5708 34,382 2,3 2,1
Saimbeyli (Adana) 02:30:30 02-12-2024 37,84111 36,26056 7 1,4
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 02:30:30 02-12-2024 37,8558 36,262 12,6 1,3
Saimbeyli (Adana) 02:17:33 02-12-2024 37,79056 36,22083 7,11 1,4
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 02:17:32 02-12-2024 37,8192 36,1887 16,7 1,3
Tuşba (Van) 02:03:14 02-12-2024 38,8775 43,575 11,6 1,2
Germencik (Aydın) 01:59:06 02-12-2024 37,85889 27,62139 7 1,2
GERMENCIK (AYDIN) 01:59:06 02-12-2024 37,8615 27,631 5,2 1,2
DADAGLI-(KAHRAMANMARAS) 01:36:24 02-12-2024 37,4998 36,7418 4,6 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:36:23 02-12-2024 37,46056 36,63972 7,12 1,6
TIYEK-HASSA (HATAY) 01:33:38 02-12-2024 36,8262 36,4958 10,4 2,3
Hassa (Hatay) 01:33:37 02-12-2024 36,82028 36,50889 11,49 2,3
Kozluk (Batman) 01:32:17 02-12-2024 38,14389 41,33722 7 1,4
Kadirli (Osmaniye) 01:26:55 02-12-2024 37,35167 36,18806 7 1,5
TOPRAKTEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 01:26:53 02-12-2024 37,3065 36,0753 9,9 1,4
Merkez (Bitlis) 00:58:32 02-12-2024 38,27333 42,32778 7 1,4
Gölmarmara (Manisa) 00:51:59 02-12-2024 38,71778 27,91889 7 1,2
BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) 00:51:59 02-12-2024 38,705 27,9503 7 1,4
Merkez (Elazığ) 00:49:13 02-12-2024 38,62667 39,68944 7 1,3
Marmara Denizi - [17.35 km] Marmara (Balıkesir) 00:29:58 02-12-2024 40,80472 27,70556 7 2,3
MARMARA DENIZI 00:29:58 02-12-2024 40,787 27,7032 8,8 2,4
Ege Denizi - [72.16 km] Datça (Muğla) 00:29:40 02-12-2024 36,05194 27,32278 8,97 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 00:17:50 02-12-2024 38,02556 36,66 6,98 1,4
Pütürge (Malatya) 00:13:21 02-12-2024 38,29028 38,83806 7 1,3
Kozan (Adana) 00:03:59 02-12-2024 37,64611 35,90222 6,98 1,6
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 00:03:58 02-12-2024 37,6162 35,83 5,4 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:03:13 02-12-2024 37,36694 36,87444 7 1,3
HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:03:12 02-12-2024 37,3537 36,8933 5,7 1,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.62 km] Menemen (İzmir) 23:48:10 01-12-2024 38,5025 26,84806 6,89 1,4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.85 km] Mudanya (Bursa) 23:38:42 01-12-2024 40,38167 28,90556 7,09 1,3
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 23:38:40 01-12-2024 40,4298 28,8187 4,3 1,5
İncirliova (Aydın) 23:36:53 01-12-2024 37,86111 27,66833 7,02 1
Kozan (Adana) 23:34:36 01-12-2024 37,68667 35,90611 6,99 1,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 23:34:35 01-12-2024 37,6307 35,8468 10,5 1,3
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.40 km] Mudanya (Bursa) 23:28:54 01-12-2024 40,39556 28,835 7,02 2,4
MUDANYA (BURSA) 23:28:54 01-12-2024 40,3955 28,8605 7,7 2,5
Kozan (Adana) 23:21:39 01-12-2024 37,69333 35,92722 6,98 1,3
Battalgazi (Malatya) 23:06:55 01-12-2024 38,17222 38,58917 6,99 1,4
Yazıhan (Malatya) 23:01:19 01-12-2024 38,55528 38,00222 6,58 1,4
Darende (Malatya) 22:58:13 01-12-2024 38,40944 37,53556 6,35 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 22:54:49 01-12-2024 38,10417 36,68611 7,02 1,9
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:54:48 01-12-2024 38,1065 36,6807 5 2
Gölbaşı (Adıyaman) 22:49:19 01-12-2024 37,79278 37,72444 8,98 1,2
Menderes (İzmir) 22:38:43 01-12-2024 38,08611 27,26056 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 22:20:32 01-12-2024 37,80861 36,09111 6,69 1,3
Ege Denizi - [67.74 km] Datça (Muğla) 22:08:52 01-12-2024 36,09056 27,33639 24,54 2,4
AKDENIZ 22:08:49 01-12-2024 36,0257 27,2298 7,1 2,5
Sivrice (Elazığ) 21:09:25 01-12-2024 38,46667 39,1425 7,01 0,9
Kale (Malatya) 21:00:41 01-12-2024 38,35667 38,81056 6,99 0,8
AKDENIZ 20:52:22 01-12-2024 35,57 26,3955 8,8 2,2
Akdeniz - [64.30 km] Gazipaşa (Antalya) 20:33:24 01-12-2024 35,89944 31,73444 20,45 2,9
AKDENIZ 20:33:22 01-12-2024 35,907 31,7267 10,9 3
KOSKERLER-DEMRE (ANTALYA) 20:23:27 01-12-2024 36,2912 30,0298 22,9 2
Akdeniz - [33.05 km] Kumluca (Antalya) 20:23:24 01-12-2024 36,01389 30,33833 12,88 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.13 km] Kuşadası (Aydın) 20:15:36 01-12-2024 37,8275 27,00306 7,18 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:15:35 01-12-2024 37,8275 27,0003 11,8 1,7
Kale (Malatya) 20:12:50 01-12-2024 38,36833 38,74444 8,89 1,3
Akdeniz 19:59:26 01-12-2024 34,73722 25,05361 5,43 3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19:59:26 01-12-2024 34,9302 24,874 56,6 2,8
Sivrice (Elazığ) 19:36:15 01-12-2024 38,5 39,105 7,1 1,2
DEDEPINARI-(ELAZIG) 19:36:14 01-12-2024 38,4883 39,1755 12,5 1,3
Pamukkale (Denizli) 19:33:01 01-12-2024 38,06028 29,11972 7,99 1,2
Tuşba (Van) 19:30:25 01-12-2024 38,84306 43,51111 7 1,3
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 19:27:35 01-12-2024 36,9085 28,1817 12,3 1,2
Pütürge (Malatya) 19:07:07 01-12-2024 38,26278 38,78222 6,65 1,3
Refahiye (Erzincan) 19:06:02 01-12-2024 39,98806 38,91306 7 1,1
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:54:55 01-12-2024 37,6067 37,2818 10,1 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 18:54:54 01-12-2024 37,60861 37,35222 7,02 1,8
Kale (Malatya) 18:44:52 01-12-2024 38,35222 38,85278 7 1,5
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 18:44:51 01-12-2024 38,3632 38,9333 21,1 1,7
URUNVEREN-HIZAN (BITLIS) 18:12:47 01-12-2024 38,1903 42,5613 7,6 1,4
Hizan (Bitlis) 18:12:46 01-12-2024 38,18944 42,52694 6,99 1,2
Kozan (Adana) 17:53:32 01-12-2024 37,62083 35,90639 7,14 2,1
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 17:53:32 01-12-2024 37,6078 35,8883 3,9 2
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 17:51:10 01-12-2024 37,6183 35,8243 3,2 1,3
Beypazarı (Ankara) 17:47:41 01-12-2024 40,19833 31,76139 6,99 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 17:47:40 01-12-2024 40,2118 31,7232 5,3 2,1
Kozan (Adana) 17:21:44 01-12-2024 37,64417 35,91028 6,85 2,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 17:21:42 01-12-2024 37,6337 35,8872 5 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:40:28 01-12-2024 38,28278 37,35056 11,09 1,9
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:40:27 01-12-2024 38,3267 37,3132 5 1,9
Kozluk (Batman) 15:17:05 01-12-2024 38,10722 41,39917 7 1,6
Gölbaşı (Adıyaman) 13:31:29 01-12-2024 37,805 37,79889 9,15 1,9
AKPINAR-BESNI (ADIYAMAN) 13:31:29 01-12-2024 37,768 37,7707 15,2 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:22:05 01-12-2024 39,49222 28,14306 7 2,2
SARACKOY-KEPSUT (BALIKESIR) 13:22:05 01-12-2024 39,6727 28,0863 12,4 1,8
ANDIL-KOZAN (ADANA) 13:16:42 01-12-2024 37,5405 35,785 5 1,7
Kozan (Adana) 12:53:06 01-12-2024 37,6425 35,92417 7 2,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 12:53:04 01-12-2024 37,6207 35,8712 5 2,5
Marmara Denizi - [27.36 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:40:40 01-12-2024 40,81639 28,29389 7 2,2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 11:40:39 01-12-2024 40,8648 28,2618 1,2 2,2

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