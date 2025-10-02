Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Ekim 2025
Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu?
02 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Simav (Kütahya)
|05:26:29 02-10-2025
|39,27778
|28,95806
|8,31
|1,4
|Simav (Kütahya)
|05:20:56 02-10-2025
|39,25333
|28,99278
|6,48
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:19:14 02-10-2025
|39,24056
|29,00167
|9,23
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:18:32 02-10-2025
|39,24111
|29,01861
|13,43
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:15:12 02-10-2025
|39,27361
|28,95528
|6,98
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:03:10 02-10-2025
|39,19139
|28,23722
|7
|1,6
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|04:50:37 02-10-2025
|39,066
|28,0812
|3,2
|2,9
|Akhisar (Manisa)
|04:50:37 02-10-2025
|39,08833
|28,1075
|12,61
|2,7
|KIRAZLI-BANDIRMA (BALIKESIR)
|04:46:23 02-10-2025
|40,2023
|28,1372
|21,5
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:31:07 02-10-2025
|39,2488
|29,0158
|10,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|04:31:06 02-10-2025
|39,27222
|28,95889
|11,46
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:20:55 02-10-2025
|39,2355
|29,0105
|14,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:20:55 02-10-2025
|39,25778
|28,89139
|7
|1,4
|Akdeniz - [14.09 km] Silifke (Mersin)
|04:18:54 02-10-2025
|36,21
|33,99167
|12,62
|2
|KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|04:18:50 02-10-2025
|36,0515
|34,1565
|18,1
|2,4
|Simav (Kütahya)
|04:16:13 02-10-2025
|39,23472
|29,01944
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:14:43 02-10-2025
|39,1668
|28,1217
|11,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:14:41 02-10-2025
|39,22667
|28,18694
|4,82
|1,6
|HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)
|04:09:32 02-10-2025
|40,748
|31,0522
|15,9
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|04:07:54 02-10-2025
|38,06056
|37,87
|8,02
|1
|ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
|04:07:09 02-10-2025
|36,9452
|29,374
|19
|1,7
|Simav (Kütahya)
|04:03:43 02-10-2025
|39,23611
|29,01472
|7,93
|1,2
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.83 km] Başkale (Van)
|03:56:46 02-10-2025
|38,58889
|44,84389
|7
|1,8
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|03:56:44 02-10-2025
|38,5623
|44,916
|6
|2,3
|Germencik (Aydın)
|03:55:16 02-10-2025
|37,99194
|27,60778
|7
|1,4
|GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|03:55:12 02-10-2025
|37,8592
|27,473
|7,5
|1,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|03:32:41 02-10-2025
|37,40833
|36,80556
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:30:42 02-10-2025
|39,18944
|28,17806
|7
|0,9
|DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA)
|03:25:12 02-10-2025
|39,945
|29,0613
|5
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|03:25:12 02-10-2025
|39,92417
|29,04139
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:23:01 02-10-2025
|39,1898
|28,0625
|8,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:22:14 02-10-2025
|39,22028
|29,02167
|7,14
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:22:13 02-10-2025
|39,1937
|29,0012
|14
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:12:51 02-10-2025
|36,9618
|27,952
|5,1
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:10:36 02-10-2025
|39,2057
|28,9818
|11,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:10:35 02-10-2025
|39,26778
|28,99889
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:05:18 02-10-2025
|39,1407
|28,184
|12,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:17 02-10-2025
|39,23972
|28,21806
|5,73
|1,8
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|03:03:23 02-10-2025
|39,1648
|29,079
|3,6
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:02:58 02-10-2025
|39,2362
|29,0008
|11,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|03:02:58 02-10-2025
|39,25611
|28,98611
|7
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:01:28 02-10-2025
|39,2257
|29,0155
|13
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:01:28 02-10-2025
|39,24583
|28,96583
|7
|2
|Simav (Kütahya)
|02:51:40 02-10-2025
|39,18778
|28,94972
|9,46
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:51:39 02-10-2025
|39,2403
|29,0278
|11,9
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:51:08 02-10-2025
|39,1108
|28,1942
|16,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:51:08 02-10-2025
|39,19
|28,20361
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:38:37 02-10-2025
|39,24139
|28,97
|7
|2,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:38:37 02-10-2025
|39,2495
|28,9762
|5,5
|3,1
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|02:06:30 02-10-2025
|38,2605
|37,7748
|11,5
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:00:15 02-10-2025
|39,2325
|28,9865
|15,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:00:14 02-10-2025
|39,30278
|28,88111
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:53:08 02-10-2025
|39,20944
|28,21889
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:53:08 02-10-2025
|39,1563
|28,1608
|11
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:43:01 02-10-2025
|39,224
|29,0207
|11,3
|1,1
|Simav (Kütahya)
|01:42:59 02-10-2025
|39,30639
|28,89333
|7
|1,3
|Merkez (Osmaniye)
|01:42:35 02-10-2025
|37,10222
|36,40306
|7
|1,3
|DERVISLI-(OSMANIYE)
|01:42:33 02-10-2025
|37,1328
|36,3212
|8,9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|01:37:33 02-10-2025
|39,27361
|28,97611
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:37:33 02-10-2025
|39,2208
|28,9758
|15,8
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|01:31:41 02-10-2025
|39,53889
|27,9775
|7
|1,3
|BUYUKBOSTANCI-(BALIKESIR)
|01:31:41 02-10-2025
|39,566
|27,9473
|9,8
|1,5
|HASANLI-(HATAY)
|01:28:33 02-10-2025
|36,2835
|36,2218
|3,5
|1,2
|EGE DENIZI
|01:24:22 02-10-2025
|36,6275
|25,6613
|7,3
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:18:35 02-10-2025
|39,2193
|29,0398
|5,3
|2,7
|Simav (Kütahya)
|01:18:34 02-10-2025
|39,2475
|28,98972
|7
|2,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:18:05 02-10-2025
|39,2087
|28,9967
|8,3
|2,9
|Simav (Kütahya)
|01:18:04 02-10-2025
|39,24
|28,95056
|7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:16 02-10-2025
|39,22139
|28,22
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:35 02-10-2025
|39,21778
|28,21611
|7
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:46:34 02-10-2025
|39,1708
|28,1613
|11,2
|2,3
|Simav (Kütahya)
|00:41:30 02-10-2025
|39,24361
|29,01556
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|00:24:53 02-10-2025
|39,25278
|28,98861
|7
|0,8
|Akdeniz - [25.46 km] Kaş (Antalya)
|00:24:13 02-10-2025
|35,96333
|29,61
|16,67
|2,1
|KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)
|00:21:11 02-10-2025
|38,6323
|30,8948
|7,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:20:56 02-10-2025
|39,21917
|28,17417
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:17:43 02-10-2025
|39,26417
|28,09056
|5,51
|0,9
|Çal (Denizli)
|00:15:40 02-10-2025
|37,9575
|29,41833
|7
|1,2
|Çal (Denizli)
|00:15:01 02-10-2025
|37,92278
|29,41861
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|00:13:26 02-10-2025
|39,24778
|28,9575
|10,67
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:13:26 02-10-2025
|39,2247
|29,026
|11,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:12:19 02-10-2025
|39,25056
|28,96944
|9,14
|2,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:12:19 02-10-2025
|39,2535
|28,9577
|3,8
|2,4
|Simav (Kütahya)
|00:12:01 02-10-2025
|39,27556
|28,91778
|7,02
|2,4
|Çal (Denizli)
|00:10:01 02-10-2025
|37,91944
|29,42
|7
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|00:09:42 02-10-2025
|40,13083
|31,87667
|6,53
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:00:58 02-10-2025
|39,1778
|28,1803
|12
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:00:57 02-10-2025
|39,20889
|28,19417
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:52:54 01-10-2025
|38,37861
|37,43417
|7
|2,2
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:52:54 01-10-2025
|38,3912
|37,4813
|3
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:25:58 01-10-2025
|38,35083
|37,44028
|6,97
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:23:25 01-10-2025
|39,29833
|28,14389
|6,52
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:23:23 01-10-2025
|39,1983
|28,1692
|7,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|23:17:30 01-10-2025
|39,28528
|28,90417
|6,79
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:17:30 01-10-2025
|39,2323
|28,9558
|16,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:08:40 01-10-2025
|39,27389
|28,9375
|8,78
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:08:40 01-10-2025
|39,2597
|28,9928
|10,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:06:20 01-10-2025
|39,21222
|28,32417
|6,02
|1,4
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:06:20 01-10-2025
|39,2235
|28,3015
|8,8
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:49:30 01-10-2025
|39,2483
|28,967
|7,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:49:29 01-10-2025
|39,25444
|28,95389
|14,87
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:38:58 01-10-2025
|39,24222
|29,00444
|9,83
|1,9
|Simav (Kütahya)
|22:26:13 01-10-2025
|39,29306
|28,93806
|7,69
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:26:13 01-10-2025
|39,2333
|29,0422
|3,5
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:16:48 01-10-2025
|39,2278
|29,025
|6,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|22:16:47 01-10-2025
|39,21944
|29,02583
|14,63
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:06:39 01-10-2025
|39,19222
|28,16889
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|21:37:25 01-10-2025
|39,24083
|28,99444
|6,75
|0,8
|Antakya (Hatay)
|21:36:07 01-10-2025
|36,30444
|36,20694
|7
|2,6
|AKCAOVA-(HATAY)
|21:36:06 01-10-2025
|36,3008
|36,2297
|4,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:01 01-10-2025
|39,18472
|28,10611
|6,99
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:27:01 01-10-2025
|39,172
|28,0942
|9,5
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:24:43 01-10-2025
|38,33389
|38,21972
|7,01
|1,7
|TOPSOGUT-(MALATYA)
|21:24:42 01-10-2025
|38,3618
|38,2318
|17
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:09:13 01-10-2025
|39,18444
|28,16056
|8,11
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:09:13 01-10-2025
|39,1513
|28,1727
|13,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:07:38 01-10-2025
|39,16167
|28,92667
|7,13
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:07:36 01-10-2025
|39,2487
|28,9997
|10,4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:03:33 01-10-2025
|39,24
|28,98333
|6,83
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:03:32 01-10-2025
|39,2373
|29,0185
|10,2
|2,1
|Simav (Kütahya)
|20:56:02 01-10-2025
|39,25472
|28,97028
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:39:14 01-10-2025
|39,25333
|28,95944
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:37:51 01-10-2025
|37,97944
|38,10222
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:37:09 01-10-2025
|39,22694
|28,13528
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|20:32:59 01-10-2025
|39,26222
|28,96222
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:27:53 01-10-2025
|39,23528
|29,02722
|8,02
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:26:58 01-10-2025
|39,23472
|28,08806
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:26:58 01-10-2025
|39,2153
|28,0935
|9,2
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:18:51 01-10-2025
|39,2048
|28,1722
|7,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:18:50 01-10-2025
|39,23722
|28,19167
|4,94
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:49:29 01-10-2025
|39,26083
|28,95944
|7
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:49:29 01-10-2025
|39,2675
|28,9812
|12,7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|19:41:57 01-10-2025
|38,505
|39,34056
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|19:36:54 01-10-2025
|39,24306
|29,01833
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:35:28 01-10-2025
|39,13944
|28,96333
|5,87
|1,3
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:27:30 01-10-2025
|39,1377
|29,1597
|10,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:27:29 01-10-2025
|39,2675
|28,96083
|7
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:15:35 01-10-2025
|39,2202
|29,034
|5,3
|2
|Simav (Kütahya)
|19:15:34 01-10-2025
|39,21944
|28,99306
|5,05
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:08:06 01-10-2025
|39,26194
|28,09278
|6,73
|1
|Germencik (Aydın)
|19:04:05 01-10-2025
|37,87028
|27,58194
|7,1
|2,6
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|19:04:05 01-10-2025
|37,8865
|27,5867
|10,2
|2,7
|Germencik (Aydın)
|19:03:38 01-10-2025
|37,87
|27,57222
|7
|1,7
|Gaziemir (İzmir)
|19:03:03 01-10-2025
|38,30444
|27,1175
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|19:02:48 01-10-2025
|39,21667
|29,02
|10,78
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:02:48 01-10-2025
|39,2155
|29,003
|6,4
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|18:57:43 01-10-2025
|38,25389
|38,66889
|10,98
|2,2
|KAMISTAS-(MALATYA)
|18:57:43 01-10-2025
|38,3038
|38,6687
|3
|2
|Simav (Kütahya)
|18:37:12 01-10-2025
|39,21139
|29,02111
|7,02
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:23:19 01-10-2025
|39,21
|29,0375
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|18:17:44 01-10-2025
|39,2507
|29,0223
|10,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|18:17:43 01-10-2025
|39,25139
|28,95611
|7,06
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:15:00 01-10-2025
|39,1948
|29,0303
|13,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:10:58 01-10-2025
|39,19083
|28,17611
|7
|2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|18:10:58 01-10-2025
|39,1427
|28,0902
|15,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|18:07:08 01-10-2025
|39,21222
|29,03444
|7
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|18:07:07 01-10-2025
|39,2203
|29,064
|3,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:53:07 01-10-2025
|39,19194
|28,18333
|7,03
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:53:07 01-10-2025
|39,1682
|28,1347
|9,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:57 01-10-2025
|39,22333
|28,18611
|5,13
|1,3
|Tuşba (Van)
|17:47:04 01-10-2025
|38,68889
|43,22
|7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|17:39:20 01-10-2025
|39,2775
|28,97222
|7
|1,2
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:38:30 01-10-2025
|39,175
|28,9268
|13,2
|2,1
|Simav (Kütahya)
|17:38:28 01-10-2025
|39,23778
|28,97639
|7
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:32:09 01-10-2025
|38,28917
|38,09167
|7
|1,5
|İnönü (Eskişehir)
|17:31:28 01-10-2025
|39,74417
|30,18556
|6,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|17:03:05 01-10-2025
|39,26722
|28,89333
|7
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.86 km] Milas (Muğla)
|16:51:00 01-10-2025
|36,94083
|27,81028
|7
|1,7
|Yerköy (Yozgat)
|16:46:01 01-10-2025
|39,82056
|34,08444
|7
|2,9
|TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE)
|16:46:01 01-10-2025
|39,8282
|34,0563
|3,3
|2,9
|Merkez (Elazığ)
|16:40:28 01-10-2025
|38,82278
|39,20111
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|16:37:56 01-10-2025
|39,23583
|28,9675
|11,65
|3,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:37:56 01-10-2025
|39,2548
|28,9515
|8,1
|3,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:27:19 01-10-2025
|39,226
|28,9822
|5,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|16:27:18 01-10-2025
|39,25556
|28,95611
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:06 01-10-2025
|39,16556
|28,15333
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:24:06 01-10-2025
|39,1285
|28,1328
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:20:26 01-10-2025
|39,175
|28,17528
|5,13
|1,2
|Zara (Sivas)
|16:17:00 01-10-2025
|39,92
|37,63694
|7,31
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:15:53 01-10-2025
|39,2223
|29,0273
|6,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|16:15:52 01-10-2025
|39,27583
|28,92028
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|16:15:21 01-10-2025
|39,2375
|28,99333
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|16:00:35 01-10-2025
|38,26194
|38,08611
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:58:28 01-10-2025
|39,2225
|28,9837
|5
|0,8
|Simav (Kütahya)
|15:56:46 01-10-2025
|39,24139
|28,98611
|8,08
|2,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:56:46 01-10-2025
|39,2142
|29,0195
|11
|2,7
|Simav (Kütahya)
|15:38:54 01-10-2025
|39,24167
|29,02222
|7
|1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:38:52 01-10-2025
|39,2318
|28,9452
|2,7
|0,9
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:36:55 01-10-2025
|39,2397
|28,9053
|10,4
|0,9
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|15:33:48 01-10-2025
|39,1403
|29,0313
|12,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|15:33:47 01-10-2025
|39,21694
|29,01306
|7,07
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:30:43 01-10-2025
|39,22056
|28,12278
|7
|0,9
|Eşme (Uşak)
|15:27:45 01-10-2025
|38,54583
|28,9625
|7
|1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:24:47 01-10-2025
|39,2452
|28,8847
|5,4
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|15:22:04 01-10-2025
|39,1325
|28,05444
|7
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:20:46 01-10-2025
|39,1437
|28,2452
|5,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:20:45 01-10-2025
|39,19333
|28,14167
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:19:54 01-10-2025
|39,23222
|28,10306
|7
|1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:17:09 01-10-2025
|39,253
|28,8772
|9,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:14:56 01-10-2025
|39,22944
|28,14611
|7,04
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:14:56 01-10-2025
|39,2258
|28,1558
|9,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:57:13 01-10-2025
|39,22583
|28,99028
|6,99
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:57:13 01-10-2025
|39,2365
|29,0182
|11,2
|2,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:46:20 01-10-2025
|39,2113
|28,9388
|11,5
|0,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:45:47 01-10-2025
|39,2503
|28,9685
|5,1
|0,7
|Doğanşehir (Malatya)
|14:42:10 01-10-2025
|37,96528
|38,07583
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|14:40:43 01-10-2025
|39,23472
|28,93333
|7
|0,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:40:43 01-10-2025
|39,2422
|29,0218
|18,9
|0,8
|Çubuk (Ankara)
|14:37:09 01-10-2025
|40,17528
|32,89417
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:34:38 01-10-2025
|39,18694
|28,24
|7
|1
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:33:00 01-10-2025
|39,1528
|28,9525
|14,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:32:59 01-10-2025
|39,25167
|28,9475
|7
|1,8
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:29:31 01-10-2025
|39,2453
|28,9162
|5
|0,8
|Simav (Kütahya)
|14:25:42 01-10-2025
|39,22583
|28,99889
|7
|0,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:25:42 01-10-2025
|39,2212
|28,9975
|19,7
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:23:32 01-10-2025
|39,2703
|29,0207
|10
|1,6
|Simav (Kütahya)
|14:23:31 01-10-2025
|39,28778
|28,93556
|7
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|14:22:07 01-10-2025
|39,1727
|29,0087
|8,2
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|14:21:21 01-10-2025
|38,19472
|38,6225
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|14:19:58 01-10-2025
|39,19083
|29,01917
|12,51
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:19:57 01-10-2025
|39,2108
|29,0427
|1,6
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:16:36 01-10-2025
|39,2583
|28,9905
|17,1
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:04:57 01-10-2025
|39,2298
|28,9547
|5
|0,7
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|14:01:13 01-10-2025
|39,1667
|28,0475
|16
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:01:12 01-10-2025
|39,23694
|28,15194
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:00:46 01-10-2025
|39,23778
|28,14083
|7
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:51:39 01-10-2025
|39,234
|29,0442
|5
|1
|Simav (Kütahya)
|13:51:38 01-10-2025
|39,24389
|28,95083
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:47:25 01-10-2025
|38,37222
|37,43389
|7,06
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:46:37 01-10-2025
|38,37306
|37,44833
|7,18
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:45:02 01-10-2025
|39,2297
|29,0648
|11,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|13:45:00 01-10-2025
|39,29778
|28,93722
|15,69
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:43:30 01-10-2025
|39,20222
|28,1575
|7
|0,9
|Merkez (Kırklareli)
|13:39:28 01-10-2025
|41,74917
|27,43444
|7
|1
|Arapgir (Malatya)
|13:38:55 01-10-2025
|39,08111
|38,63389
|6,95
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:37:38 01-10-2025
|39,10278
|28,20556
|7,66
|1,9
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|13:37:37 01-10-2025
|39,0883
|28,0948
|12,4
|1,8
|Nesebar, Burgaz (Bulgaristan) - [83.74 km] Kofçaz (Kırklareli)
|13:36:37 01-10-2025
|42,77444
|27,65806
|6,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:27 01-10-2025
|39,18778
|28,06194
|7
|1,1
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|13:34:27 01-10-2025
|39,1582
|27,965
|11,2
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:30:54 01-10-2025
|39,50306
|28,18722
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:22:40 01-10-2025
|39,2403
|28,9792
|15,2
|0,9
|MALATYA REVIZE01 (2025.10.01 13:21:04)
|13:21:01 01-10-2025
|38,3327
|38,3055
|4,4
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:21:00 01-10-2025
|38,30389
|38,28917
|7,04
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:20:07 01-10-2025
|39,218
|29,006
|13,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|13:20:06 01-10-2025
|39,24639
|28,90778
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|13:19:29 01-10-2025
|39,24806
|29,02
|13,89
|0,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:19:29 01-10-2025
|39,2508
|29,0347
|2,7
|0,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:02:08 01-10-2025
|39,206
|29,0102
|14,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:02:07 01-10-2025
|39,31944
|28,97083
|6,61
|1,1
|Simav (Kütahya)
|12:59:16 01-10-2025
|39,15806
|28,99306
|8,73
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:57:01 01-10-2025
|39,21917
|28,16861
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:57:01 01-10-2025
|39,2092
|28,1263
|7,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:51:08 01-10-2025
|39,23806
|29,005
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:51:08 01-10-2025
|39,2413
|29,0517
|11,1
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:49:40 01-10-2025
|37,40361
|37,14472
|11,29
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:28 01-10-2025
|39,22972
|28,1425
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|12:43:13 01-10-2025
|39,22806
|29,01833
|7
|0,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.52 km] Milas (Muğla)
|12:42:52 01-10-2025
|36,93611
|27,7975
|7
|1,9
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:42:52 01-10-2025
|36,9305
|27,8337
|6,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|12:42:39 01-10-2025
|39,23278
|29,02111
|7
|1,1
|ISIKLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|12:42:30 01-10-2025
|39,4532
|28,8702
|4,2
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.52 km] Milas (Muğla)
|12:39:53 01-10-2025
|36,95278
|27,81472
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:38:47 01-10-2025
|39,22139
|29,01972
|7
|1,2
|AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)
|12:38:43 01-10-2025
|39,1795
|28,8408
|21,7
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Milas (Muğla)
|12:37:35 01-10-2025
|36,91528
|27,8175
|6,95
|2,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:37:35 01-10-2025
|36,9248
|27,8067
|5,9
|2,7
|Simav (Kütahya)
|12:36:52 01-10-2025
|39,24333
|29,01167
|7
|1,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|12:36:50 01-10-2025
|39,212
|28,9242
|5,1
|1
|Simav (Kütahya)
|12:35:59 01-10-2025
|39,26111
|28,99889
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:35:59 01-10-2025
|39,2357
|29,0625
|3,2
|0,8
|Simav (Kütahya)
|12:33:13 01-10-2025
|39,23722
|28,99417
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:33:13 01-10-2025
|39,2445
|29,045
|2,7
|1,2
|Merkez (Kırşehir)
|12:31:51 01-10-2025
|39,25333
|34,15639
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|12:31:01 01-10-2025
|39,26139
|28,95944
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:31:01 01-10-2025
|39,254
|28,995
|10,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:28:49 01-10-2025
|39,23389
|29,00583
|7,31
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:28:49 01-10-2025
|39,2082
|28,9968
|11
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:28:36 01-10-2025
|39,2512
|29,0122
|5,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|12:28:35 01-10-2025
|39,26278
|28,94056
|7
|1,2
|Ilgaz (Çankırı)
|12:24:16 01-10-2025
|41,05139
|33,72417
|10,43
|3,5
|MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI)
|12:24:15 01-10-2025
|41,034
|33,7078
|5
|3,5
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|12:15:19 01-10-2025
|39,2977
|28,8248
|10,8
|1,1
|Akdeniz
|12:14:00 01-10-2025
|35,36444
|33,66917
|6,92
|2,4
|KIBRIS-ISKELE
|12:13:57 01-10-2025
|35,339
|33,699
|17
|2,5
|Fethiye (Muğla)
|12:06:27 01-10-2025
|36,85639
|29,19972
|7
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:00:59 01-10-2025
|39,2723
|28,913
|5
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:12 01-10-2025
|39,2675
|28,17583
|7
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:46:30 01-10-2025
|39,2003
|29,0717
|9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:45:37 01-10-2025
|39,23917
|28,96361
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:45:37 01-10-2025
|39,244
|28,9963
|15,2
|1,4
|Selçuklu (Konya)
|11:43:34 01-10-2025
|38,11722
|32,73611
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:35:05 01-10-2025
|39,2013
|28,0627
|11,6
|1,6
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|11:34:40 01-10-2025
|37,304
|37,0203
|5,3
|2,8
|Selçuklu (Konya)
|11:34:32 01-10-2025
|38,09222
|32,59194
|7,05
|1,8
|YAPAK-ZARA (SIVAS)
|11:29:32 01-10-2025
|39,9485
|37,6363
|7,6
|2,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:28:05 01-10-2025
|39,2565
|29,0762
|19
|0,6
|Adapazarı (Sakarya)
|11:26:25 01-10-2025
|40,87444
|30,35694
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|11:20:37 01-10-2025
|39,25139
|28,98778
|7
|1,3
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:20:37 01-10-2025
|39,21
|29,0753
|12,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:20:03 01-10-2025
|39,22056
|29,0225
|6,96
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:18:48 01-10-2025
|39,18833
|28,20194
|7
|1,3
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|11:17:54 01-10-2025
|36,9472
|28,1555
|4,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:12:56 01-10-2025
|39,17333
|29,06139
|11,35
|1,4
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:12:55 01-10-2025
|39,2143
|29,081
|10,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:12:03 01-10-2025
|39,21917
|29,01722
|7,14
|1,5
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:12:03 01-10-2025
|39,2147
|29,0732
|7,1
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:09:55 01-10-2025
|39,2485
|29,0055
|11,6
|0,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:09:28 01-10-2025
|39,2615
|29,0022
|3,7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|11:08:24 01-10-2025
|39,26861
|28,95194
|7
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:08:24 01-10-2025
|39,2855
|29,0257
|1,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:07:51 01-10-2025
|39,25278
|29,01028
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:07:51 01-10-2025
|39,2687
|29,0335
|2,6
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:05:34 01-10-2025
|39,2498
|29,007
|5,1
|0,8
|Simav (Kütahya)
|11:01:31 01-10-2025
|39,17611
|29,02417
|12,95
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:01:30 01-10-2025
|39,2445
|29,0533
|13,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:00:02 01-10-2025
|39,27722
|29,00472
|7
|0,9
|KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)
|10:58:40 01-10-2025
|39,3252
|29,1107
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:57:58 01-10-2025
|39,23361
|29,00111
|11,46
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:57:58 01-10-2025
|39,2423
|29,013
|5,4
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:57:06 01-10-2025
|39,2252
|29,0088
|10,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|10:57:05 01-10-2025
|39,23361
|29,0025
|7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:54:23 01-10-2025
|39,24667
|28,175
|7
|2,5
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:54:22 01-10-2025
|39,2485
|28,1705
|7,7
|2,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:48:42 01-10-2025
|37,30778
|37,10639
|6,37
|2,4
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|10:48:41 01-10-2025
|37,3278
|37,021
|4,8
|2
|Eşme (Uşak)
|10:37:23 01-10-2025
|38,47444
|29,09833
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|10:34:00 01-10-2025
|39,2325
|29,00167
|8,27
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:33:59 01-10-2025
|39,2412
|29,0442
|5,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:32:09 01-10-2025
|39,20583
|28,975
|8,87
|2,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:32:09 01-10-2025
|39,2237
|29,0622
|10,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:56 01-10-2025
|39,21833
|28,17417
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|10:23:45 01-10-2025
|39,25028
|28,98472
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:23:45 01-10-2025
|39,2423
|29,0112
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:22:34 01-10-2025
|39,23056
|28,19722
|5,33
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:20:18 01-10-2025
|39,20139
|28,20361
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:20:18 01-10-2025
|39,1533
|28,1977
|16,8
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.43 km] Milas (Muğla)
|10:17:31 01-10-2025
|36,93778
|27,7925
|7
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:17:31 01-10-2025
|36,9398
|27,7915
|4,1
|2,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:16:19 01-10-2025
|39,222
|29,0525
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|10:16:18 01-10-2025
|39,26194
|28,98361
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:15:50 01-10-2025
|39,2675
|29,00639
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:15:50 01-10-2025
|39,2385
|29,0592
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:05:41 01-10-2025
|39,22222
|28,16861
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:05:41 01-10-2025
|39,182
|28,1112
|9,3
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:04:14 01-10-2025
|39,2737
|29,0188
|8
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:03:19 01-10-2025
|36,9283
|27,8232
|7,8
|2,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.20 km] Milas (Muğla)
|10:03:18 01-10-2025
|36,93833
|27,80278
|6,95
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:59:58 01-10-2025
|39,1445
|28,2068
|12,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:59:57 01-10-2025
|39,16806
|28,19583
|7,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|09:59:17 01-10-2025
|39,25444
|28,95028
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:14 01-10-2025
|39,20944
|28,14778
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:13 01-10-2025
|39,1962
|28,1415
|12,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|09:44:15 01-10-2025
|39,24556
|28,97
|7
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:44:15 01-10-2025
|39,2388
|29,0598
|5
|2
|Simav (Kütahya)
|09:38:17 01-10-2025
|39,25417
|28,97444
|7
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|09:38:16 01-10-2025
|39,2232
|28,9355
|20,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:26:41 01-10-2025
|39,19611
|28,24972
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:41 01-10-2025
|39,1795
|28,1987
|18,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|09:25:31 01-10-2025
|39,23583
|28,93333
|7
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:23:41 01-10-2025
|39,2175
|29,0357
|13,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|09:23:40 01-10-2025
|39,25278
|28,99694
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:19:05 01-10-2025
|39,259
|28,9822
|14,4
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:19:04 01-10-2025
|39,25861
|28,94861
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|09:13:57 01-10-2025
|39,24056
|28,97361
|7,38
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:13:57 01-10-2025
|39,2218
|29,0277
|10,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|09:12:40 01-10-2025
|39,1775
|29,01694
|7
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:12:39 01-10-2025
|39,1925
|28,9655
|2,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:09:36 01-10-2025
|39,10444
|29,05306
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:09:33 01-10-2025
|39,221
|28,9663
|2,6
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:54:07 01-10-2025
|39,2143
|29,0245
|9,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:54:06 01-10-2025
|39,21972
|29,02306
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|08:52:45 01-10-2025
|39,23917
|29,0175
|7
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:52:45 01-10-2025
|39,2105
|29,0022
|11
|2
|Simav (Kütahya)
|08:50:26 01-10-2025
|39,21528
|29,01972
|7,48
|2,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:50:26 01-10-2025
|39,2198
|29,0007
|5,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|08:48:50 01-10-2025
|39,22083
|29,03694
|7,02
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:48:49 01-10-2025
|39,212
|29,0015
|5,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:48:11 01-10-2025
|39,23222
|29,035
|7
|2
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|08:48:11 01-10-2025
|39,2117
|29,0705
|1,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:41:27 01-10-2025
|39,18583
|28,20694
|7,61
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:41:27 01-10-2025
|39,1597
|28,169
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:40:05 01-10-2025
|39,15722
|28,20611
|6,66
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:40:04 01-10-2025
|39,1428
|28,2113
|16,7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:37:17 01-10-2025
|38,06972
|37,45833
|7,03
|2,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:37:17 01-10-2025
|38,074
|37,4407
|8,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:33:38 01-10-2025
|39,24361
|28,06
|10,15
|2,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:33:38 01-10-2025
|39,236
|28,0415
|9,7
|3,3
|Simav (Kütahya)
|08:26:02 01-10-2025
|39,21389
|28,98639
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|08:24:47 01-10-2025
|39,22694
|29,00083
|7,63
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:24:46 01-10-2025
|39,2417
|28,9927
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:22 01-10-2025
|39,23694
|28,13222
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:22 01-10-2025
|39,1853
|28,0952
|13,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|08:03:44 01-10-2025
|39,25222
|28,96
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:03:44 01-10-2025
|39,2248
|28,9682
|15,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:02:54 01-10-2025
|39,24778
|28,99222
|6,86
|1
|Simav (Kütahya)
|07:56:30 01-10-2025
|39,22944
|29,02
|5,1
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:56:29 01-10-2025
|39,2317
|29,0172
|11
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:49:56 01-10-2025
|39,27167
|28,97056
|5,58
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:49:55 01-10-2025
|39,2495
|28,9415
|12,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:46:17 01-10-2025
|39,1675
|28,15583
|6,96
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:46:15 01-10-2025
|39,2053
|28,0698
|7,8
|1,3
|Samandağ (Hatay)
|07:44:24 01-10-2025
|36,25778
|35,96083
|6,96
|1,7
|SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)
|07:44:24 01-10-2025
|36,2318
|36
|16,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:42:36 01-10-2025
|39,18333
|28,94083
|12,11
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:42:36 01-10-2025
|39,2567
|28,9993
|10,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|07:26:36 01-10-2025
|39,30583
|28,95333
|8,23
|0,9
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:26:35 01-10-2025
|39,2945
|28,9452
|5,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:20:00 01-10-2025
|39,1925
|29,01417
|10,18
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:19:59 01-10-2025
|39,2145
|29,0123
|20,1
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|07:19:07 01-10-2025
|37,4575
|37,03194
|7,01
|1,1
|Çameli (Denizli)
|07:07:27 01-10-2025
|37,0725
|29,20639
|7
|1,3
|SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
|07:07:26 01-10-2025
|37,0102
|29,332
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|06:59:38 01-10-2025
|39,24028
|29,03778
|10,42
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:59:38 01-10-2025
|39,2255
|29,0273
|11,3
|2
|Marmara Denizi - [31.05 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|06:49:32 01-10-2025
|40,69889
|28,53778
|10,54
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|06:44:12 01-10-2025
|39,54306
|27,955
|9,55
|2
|PASAKOY-(BALIKESIR)
|06:44:11 01-10-2025
|39,5488
|27,967
|11,3
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:40:51 01-10-2025
|38,12111
|38,31972
|13,09
|1,2
|Marmara Denizi - [09.41 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|06:40:40 01-10-2025
|40,79278
|27,50889
|12,76
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:39:59 01-10-2025
|38,23389
|38,13472
|6,97
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:28:42 01-10-2025
|39,1875
|28,13167
|4,83
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:28:41 01-10-2025
|39,1998
|28,1595
|16,7
|1,3
|Soma (Manisa)
|06:22:26 01-10-2025
|39,32306
|27,72167
|4,32
|1,1
|Kale (Malatya)
|06:13:10 01-10-2025
|38,3275
|38,72472
|12,3
|0,9
|Karlıova (Bingöl)
|06:11:03 01-10-2025
|39,40139
|40,70389
|11,48
|1,1
|Simav (Kütahya)
|06:00:46 01-10-2025
|39,21778
|28,99111
|8,3
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:00:45 01-10-2025
|39,2618
|28,9928
|11,7
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Simav (Kütahya)
|05:26:29 02-10-2025
|39,27778
|28,95806
|8,31
|1,4
|Simav (Kütahya)
|05:20:56 02-10-2025
|39,25333
|28,99278
|6,48
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:19:14 02-10-2025
|39,24056
|29,00167
|9,23
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:18:32 02-10-2025
|39,24111
|29,01861
|13,43
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:15:12 02-10-2025
|39,27361
|28,95528
|6,98
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:03:10 02-10-2025
|39,19139
|28,23722
|7
|1,6
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|04:50:37 02-10-2025
|39,066
|28,0812
|3,2
|2,9
|Akhisar (Manisa)
|04:50:37 02-10-2025
|39,08833
|28,1075
|12,61
|2,7
|KIRAZLI-BANDIRMA (BALIKESIR)
|04:46:23 02-10-2025
|40,2023
|28,1372
|21,5
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:31:07 02-10-2025
|39,2488
|29,0158
|10,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|04:31:06 02-10-2025
|39,27222
|28,95889
|11,46
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:20:55 02-10-2025
|39,2355
|29,0105
|14,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:20:55 02-10-2025
|39,25778
|28,89139
|7
|1,4
|Akdeniz - [14.09 km] Silifke (Mersin)
|04:18:54 02-10-2025
|36,21
|33,99167
|12,62
|2
|KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|04:18:50 02-10-2025
|36,0515
|34,1565
|18,1
|2,4
|Simav (Kütahya)
|04:16:13 02-10-2025
|39,23472
|29,01944
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:14:43 02-10-2025
|39,1668
|28,1217
|11,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:14:41 02-10-2025
|39,22667
|28,18694
|4,82
|1,6
|HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)
|04:09:32 02-10-2025
|40,748
|31,0522
|15,9
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|04:07:54 02-10-2025
|38,06056
|37,87
|8,02
|1
|ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)
|04:07:09 02-10-2025
|36,9452
|29,374
|19
|1,7
|Simav (Kütahya)
|04:03:43 02-10-2025
|39,23611
|29,01472
|7,93
|1,2
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.83 km] Başkale (Van)
|03:56:46 02-10-2025
|38,58889
|44,84389
|7
|1,8
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|03:56:44 02-10-2025
|38,5623
|44,916
|6
|2,3
|Germencik (Aydın)
|03:55:16 02-10-2025
|37,99194
|27,60778
|7
|1,4
|GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|03:55:12 02-10-2025
|37,8592
|27,473
|7,5
|1,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|03:32:41 02-10-2025
|37,40833
|36,80556
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:30:42 02-10-2025
|39,18944
|28,17806
|7
|0,9
|DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA)
|03:25:12 02-10-2025
|39,945
|29,0613
|5
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|03:25:12 02-10-2025
|39,92417
|29,04139
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:23:01 02-10-2025
|39,1898
|28,0625
|8,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:22:14 02-10-2025
|39,22028
|29,02167
|7,14
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:22:13 02-10-2025
|39,1937
|29,0012
|14
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:12:51 02-10-2025
|36,9618
|27,952
|5,1
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:10:36 02-10-2025
|39,2057
|28,9818
|11,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:10:35 02-10-2025
|39,26778
|28,99889
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:05:18 02-10-2025
|39,1407
|28,184
|12,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:17 02-10-2025
|39,23972
|28,21806
|5,73
|1,8
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|03:03:23 02-10-2025
|39,1648
|29,079
|3,6
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:02:58 02-10-2025
|39,2362
|29,0008
|11,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|03:02:58 02-10-2025
|39,25611
|28,98611
|7
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:01:28 02-10-2025
|39,2257
|29,0155
|13
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:01:28 02-10-2025
|39,24583
|28,96583
|7
|2
|Simav (Kütahya)
|02:51:40 02-10-2025
|39,18778
|28,94972
|9,46
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:51:39 02-10-2025
|39,2403
|29,0278
|11,9
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:51:08 02-10-2025
|39,1108
|28,1942
|16,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:51:08 02-10-2025
|39,19
|28,20361
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:38:37 02-10-2025
|39,24139
|28,97
|7
|2,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:38:37 02-10-2025
|39,2495
|28,9762
|5,5
|3,1
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|02:06:30 02-10-2025
|38,2605
|37,7748
|11,5
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:00:15 02-10-2025
|39,2325
|28,9865
|15,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:00:14 02-10-2025
|39,30278
|28,88111
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:53:08 02-10-2025
|39,20944
|28,21889
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:53:08 02-10-2025
|39,1563
|28,1608
|11
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:43:01 02-10-2025
|39,224
|29,0207
|11,3
|1,1
|Simav (Kütahya)
|01:42:59 02-10-2025
|39,30639
|28,89333
|7
|1,3
|Merkez (Osmaniye)
|01:42:35 02-10-2025
|37,10222
|36,40306
|7
|1,3
|DERVISLI-(OSMANIYE)
|01:42:33 02-10-2025
|37,1328
|36,3212
|8,9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|01:37:33 02-10-2025
|39,27361
|28,97611
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:37:33 02-10-2025
|39,2208
|28,9758
|15,8
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|01:31:41 02-10-2025
|39,53889
|27,9775
|7
|1,3
|BUYUKBOSTANCI-(BALIKESIR)
|01:31:41 02-10-2025
|39,566
|27,9473
|9,8
|1,5
|HASANLI-(HATAY)
|01:28:33 02-10-2025
|36,2835
|36,2218
|3,5
|1,2
|EGE DENIZI
|01:24:22 02-10-2025
|36,6275
|25,6613
|7,3
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:18:35 02-10-2025
|39,2193
|29,0398
|5,3
|2,7
|Simav (Kütahya)
|01:18:34 02-10-2025
|39,2475
|28,98972
|7
|2,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:18:05 02-10-2025
|39,2087
|28,9967
|8,3
|2,9
|Simav (Kütahya)
|01:18:04 02-10-2025
|39,24
|28,95056
|7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:16 02-10-2025
|39,22139
|28,22
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:35 02-10-2025
|39,21778
|28,21611
|7
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:46:34 02-10-2025
|39,1708
|28,1613
|11,2
|2,3
|Simav (Kütahya)
|00:41:30 02-10-2025
|39,24361
|29,01556
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|00:24:53 02-10-2025
|39,25278
|28,98861
|7
|0,8
|Akdeniz - [25.46 km] Kaş (Antalya)
|00:24:13 02-10-2025
|35,96333
|29,61
|16,67
|2,1
|KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)
|00:21:11 02-10-2025
|38,6323
|30,8948
|7,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:20:56 02-10-2025
|39,21917
|28,17417
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:17:43 02-10-2025
|39,26417
|28,09056
|5,51
|0,9
|Çal (Denizli)
|00:15:40 02-10-2025
|37,9575
|29,41833
|7
|1,2
|Çal (Denizli)
|00:15:01 02-10-2025
|37,92278
|29,41861
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|00:13:26 02-10-2025
|39,24778
|28,9575
|10,67
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:13:26 02-10-2025
|39,2247
|29,026
|11,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:12:19 02-10-2025
|39,25056
|28,96944
|9,14
|2,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:12:19 02-10-2025
|39,2535
|28,9577
|3,8
|2,4
|Simav (Kütahya)
|00:12:01 02-10-2025
|39,27556
|28,91778
|7,02
|2,4
|Çal (Denizli)
|00:10:01 02-10-2025
|37,91944
|29,42
|7
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|00:09:42 02-10-2025
|40,13083
|31,87667
|6,53
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:00:58 02-10-2025
|39,1778
|28,1803
|12
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:00:57 02-10-2025
|39,20889
|28,19417
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:52:54 01-10-2025
|38,37861
|37,43417
|7
|2,2
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:52:54 01-10-2025
|38,3912
|37,4813
|3
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:25:58 01-10-2025
|38,35083
|37,44028
|6,97
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:23:25 01-10-2025
|39,29833
|28,14389
|6,52
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:23:23 01-10-2025
|39,1983
|28,1692
|7,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|23:17:30 01-10-2025
|39,28528
|28,90417
|6,79
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:17:30 01-10-2025
|39,2323
|28,9558
|16,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:08:40 01-10-2025
|39,27389
|28,9375
|8,78
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:08:40 01-10-2025
|39,2597
|28,9928
|10,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:06:20 01-10-2025
|39,21222
|28,32417
|6,02
|1,4
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:06:20 01-10-2025
|39,2235
|28,3015
|8,8
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:49:30 01-10-2025
|39,2483
|28,967
|7,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:49:29 01-10-2025
|39,25444
|28,95389
|14,87
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:38:58 01-10-2025
|39,24222
|29,00444
|9,83
|1,9
|Simav (Kütahya)
|22:26:13 01-10-2025
|39,29306
|28,93806
|7,69
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:26:13 01-10-2025
|39,2333
|29,0422
|3,5
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:16:48 01-10-2025
|39,2278
|29,025
|6,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|22:16:47 01-10-2025
|39,21944
|29,02583
|14,63
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:06:39 01-10-2025
|39,19222
|28,16889
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|21:37:25 01-10-2025
|39,24083
|28,99444
|6,75
|0,8
|Antakya (Hatay)
|21:36:07 01-10-2025
|36,30444
|36,20694
|7
|2,6
|AKCAOVA-(HATAY)
|21:36:06 01-10-2025
|36,3008
|36,2297
|4,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:01 01-10-2025
|39,18472
|28,10611
|6,99
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:27:01 01-10-2025
|39,172
|28,0942
|9,5
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:24:43 01-10-2025
|38,33389
|38,21972
|7,01
|1,7
|TOPSOGUT-(MALATYA)
|21:24:42 01-10-2025
|38,3618
|38,2318
|17
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:09:13 01-10-2025
|39,18444
|28,16056
|8,11
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:09:13 01-10-2025
|39,1513
|28,1727
|13,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:07:38 01-10-2025
|39,16167
|28,92667
|7,13
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:07:36 01-10-2025
|39,2487
|28,9997
|10,4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:03:33 01-10-2025
|39,24
|28,98333
|6,83
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:03:32 01-10-2025
|39,2373
|29,0185
|10,2
|2,1
|Simav (Kütahya)
|20:56:02 01-10-2025
|39,25472
|28,97028
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:39:14 01-10-2025
|39,25333
|28,95944
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:37:51 01-10-2025
|37,97944
|38,10222
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:37:09 01-10-2025
|39,22694
|28,13528
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|20:32:59 01-10-2025
|39,26222
|28,96222
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:27:53 01-10-2025
|39,23528
|29,02722
|8,02
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:26:58 01-10-2025
|39,23472
|28,08806
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:26:58 01-10-2025
|39,2153
|28,0935
|9,2
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:18:51 01-10-2025
|39,2048
|28,1722
|7,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:18:50 01-10-2025
|39,23722
|28,19167
|4,94
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:49:29 01-10-2025
|39,26083
|28,95944
|7
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:49:29 01-10-2025
|39,2675
|28,9812
|12,7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|19:41:57 01-10-2025
|38,505
|39,34056
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|19:36:54 01-10-2025
|39,24306
|29,01833
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:35:28 01-10-2025
|39,13944
|28,96333
|5,87
|1,3
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:27:30 01-10-2025
|39,1377
|29,1597
|10,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:27:29 01-10-2025
|39,2675
|28,96083
|7
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:15:35 01-10-2025
|39,2202
|29,034
|5,3
|2
|Simav (Kütahya)
|19:15:34 01-10-2025
|39,21944
|28,99306
|5,05
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:08:06 01-10-2025
|39,26194
|28,09278
|6,73
|1
|Germencik (Aydın)
|19:04:05 01-10-2025
|37,87028
|27,58194
|7,1
|2,6
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|19:04:05 01-10-2025
|37,8865
|27,5867
|10,2
|2,7
|Germencik (Aydın)
|19:03:38 01-10-2025
|37,87
|27,57222
|7
|1,7
|Gaziemir (İzmir)
|19:03:03 01-10-2025
|38,30444
|27,1175
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|19:02:48 01-10-2025
|39,21667
|29,02
|10,78
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:02:48 01-10-2025
|39,2155
|29,003
|6,4
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|18:57:43 01-10-2025
|38,25389
|38,66889
|10,98
|2,2
|KAMISTAS-(MALATYA)
|18:57:43 01-10-2025
|38,3038
|38,6687
|3
|2
|Simav (Kütahya)
|18:37:12 01-10-2025
|39,21139
|29,02111
|7,02
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:23:19 01-10-2025
|39,21
|29,0375
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|18:17:44 01-10-2025
|39,2507
|29,0223
|10,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|18:17:43 01-10-2025
|39,25139
|28,95611
|7,06
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:15:00 01-10-2025
|39,1948
|29,0303
|13,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:10:58 01-10-2025
|39,19083
|28,17611
|7
|2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|18:10:58 01-10-2025
|39,1427
|28,0902
|15,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|18:07:08 01-10-2025
|39,21222
|29,03444
|7
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|18:07:07 01-10-2025
|39,2203
|29,064
|3,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:53:07 01-10-2025
|39,19194
|28,18333
|7,03
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:53:07 01-10-2025
|39,1682
|28,1347
|9,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:57 01-10-2025
|39,22333
|28,18611
|5,13
|1,3
|Tuşba (Van)
|17:47:04 01-10-2025
|38,68889
|43,22
|7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|17:39:20 01-10-2025
|39,2775
|28,97222
|7
|1,2
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:38:30 01-10-2025
|39,175
|28,9268
|13,2
|2,1
|Simav (Kütahya)
|17:38:28 01-10-2025
|39,23778
|28,97639
|7
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:32:09 01-10-2025
|38,28917
|38,09167
|7
|1,5
|İnönü (Eskişehir)
|17:31:28 01-10-2025
|39,74417
|30,18556
|6,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|17:03:05 01-10-2025
|39,26722
|28,89333
|7
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.86 km] Milas (Muğla)
|16:51:00 01-10-2025
|36,94083
|27,81028
|7
|1,7
|Yerköy (Yozgat)
|16:46:01 01-10-2025
|39,82056
|34,08444
|7
|2,9
|TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE)
|16:46:01 01-10-2025
|39,8282
|34,0563
|3,3
|2,9
|Merkez (Elazığ)
|16:40:28 01-10-2025
|38,82278
|39,20111
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|16:37:56 01-10-2025
|39,23583
|28,9675
|11,65
|3,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:37:56 01-10-2025
|39,2548
|28,9515
|8,1
|3,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:27:19 01-10-2025
|39,226
|28,9822
|5,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|16:27:18 01-10-2025
|39,25556
|28,95611
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:06 01-10-2025
|39,16556
|28,15333
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:24:06 01-10-2025
|39,1285
|28,1328
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:20:26 01-10-2025
|39,175
|28,17528
|5,13
|1,2
|Zara (Sivas)
|16:17:00 01-10-2025
|39,92
|37,63694
|7,31
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:15:53 01-10-2025
|39,2223
|29,0273
|6,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|16:15:52 01-10-2025
|39,27583
|28,92028
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|16:15:21 01-10-2025
|39,2375
|28,99333
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|16:00:35 01-10-2025
|38,26194
|38,08611
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:58:28 01-10-2025
|39,2225
|28,9837
|5
|0,8
|Simav (Kütahya)
|15:56:46 01-10-2025
|39,24139
|28,98611
|8,08
|2,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:56:46 01-10-2025
|39,2142
|29,0195
|11
|2,7
|Simav (Kütahya)
|15:38:54 01-10-2025
|39,24167
|29,02222
|7
|1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:38:52 01-10-2025
|39,2318
|28,9452
|2,7
|0,9
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:36:55 01-10-2025
|39,2397
|28,9053
|10,4
|0,9
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|15:33:48 01-10-2025
|39,1403
|29,0313
|12,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|15:33:47 01-10-2025
|39,21694
|29,01306
|7,07
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:30:43 01-10-2025
|39,22056
|28,12278
|7
|0,9
|Eşme (Uşak)
|15:27:45 01-10-2025
|38,54583
|28,9625
|7
|1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:24:47 01-10-2025
|39,2452
|28,8847
|5,4
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|15:22:04 01-10-2025
|39,1325
|28,05444
|7
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:20:46 01-10-2025
|39,1437
|28,2452
|5,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:20:45 01-10-2025
|39,19333
|28,14167
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:19:54 01-10-2025
|39,23222
|28,10306
|7
|1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:17:09 01-10-2025
|39,253
|28,8772
|9,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:14:56 01-10-2025
|39,22944
|28,14611
|7,04
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:14:56 01-10-2025
|39,2258
|28,1558
|9,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:57:13 01-10-2025
|39,22583
|28,99028
|6,99
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:57:13 01-10-2025
|39,2365
|29,0182
|11,2
|2,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:46:20 01-10-2025
|39,2113
|28,9388
|11,5
|0,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:45:47 01-10-2025
|39,2503
|28,9685
|5,1
|0,7
|Doğanşehir (Malatya)
|14:42:10 01-10-2025
|37,96528
|38,07583
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|14:40:43 01-10-2025
|39,23472
|28,93333
|7
|0,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:40:43 01-10-2025
|39,2422
|29,0218
|18,9
|0,8
|Çubuk (Ankara)
|14:37:09 01-10-2025
|40,17528
|32,89417
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:34:38 01-10-2025
|39,18694
|28,24
|7
|1
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:33:00 01-10-2025
|39,1528
|28,9525
|14,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:32:59 01-10-2025
|39,25167
|28,9475
|7
|1,8
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:29:31 01-10-2025
|39,2453
|28,9162
|5
|0,8
|Simav (Kütahya)
|14:25:42 01-10-2025
|39,22583
|28,99889
|7
|0,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:25:42 01-10-2025
|39,2212
|28,9975
|19,7
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:23:32 01-10-2025
|39,2703
|29,0207
|10
|1,6
|Simav (Kütahya)
|14:23:31 01-10-2025
|39,28778
|28,93556
|7
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|14:22:07 01-10-2025
|39,1727
|29,0087
|8,2
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|14:21:21 01-10-2025
|38,19472
|38,6225
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|14:19:58 01-10-2025
|39,19083
|29,01917
|12,51
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:19:57 01-10-2025
|39,2108
|29,0427
|1,6
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:16:36 01-10-2025
|39,2583
|28,9905
|17,1
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:04:57 01-10-2025
|39,2298
|28,9547
|5
|0,7
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|14:01:13 01-10-2025
|39,1667
|28,0475
|16
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:01:12 01-10-2025
|39,23694
|28,15194
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:00:46 01-10-2025
|39,23778
|28,14083
|7
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:51:39 01-10-2025
|39,234
|29,0442
|5
|1
|Simav (Kütahya)
|13:51:38 01-10-2025
|39,24389
|28,95083
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:47:25 01-10-2025
|38,37222
|37,43389
|7,06
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:46:37 01-10-2025
|38,37306
|37,44833
|7,18
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:45:02 01-10-2025
|39,2297
|29,0648
|11,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|13:45:00 01-10-2025
|39,29778
|28,93722
|15,69
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:43:30 01-10-2025
|39,20222
|28,1575
|7
|0,9
|Merkez (Kırklareli)
|13:39:28 01-10-2025
|41,74917
|27,43444
|7
|1
|Arapgir (Malatya)
|13:38:55 01-10-2025
|39,08111
|38,63389
|6,95
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:37:38 01-10-2025
|39,10278
|28,20556
|7,66
|1,9
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|13:37:37 01-10-2025
|39,0883
|28,0948
|12,4
|1,8
|Nesebar, Burgaz (Bulgaristan) - [83.74 km] Kofçaz (Kırklareli)
|13:36:37 01-10-2025
|42,77444
|27,65806
|6,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:27 01-10-2025
|39,18778
|28,06194
|7
|1,1
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|13:34:27 01-10-2025
|39,1582
|27,965
|11,2
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:30:54 01-10-2025
|39,50306
|28,18722
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:22:40 01-10-2025
|39,2403
|28,9792
|15,2
|0,9
|MALATYA REVIZE01 (2025.10.01 13:21:04)
|13:21:01 01-10-2025
|38,3327
|38,3055
|4,4
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:21:00 01-10-2025
|38,30389
|38,28917
|7,04
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:20:07 01-10-2025
|39,218
|29,006
|13,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|13:20:06 01-10-2025
|39,24639
|28,90778
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|13:19:29 01-10-2025
|39,24806
|29,02
|13,89
|0,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:19:29 01-10-2025
|39,2508
|29,0347
|2,7
|0,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:02:08 01-10-2025
|39,206
|29,0102
|14,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:02:07 01-10-2025
|39,31944
|28,97083
|6,61
|1,1
|Simav (Kütahya)
|12:59:16 01-10-2025
|39,15806
|28,99306
|8,73
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:57:01 01-10-2025
|39,21917
|28,16861
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:57:01 01-10-2025
|39,2092
|28,1263
|7,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:51:08 01-10-2025
|39,23806
|29,005
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:51:08 01-10-2025
|39,2413
|29,0517
|11,1
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:49:40 01-10-2025
|37,40361
|37,14472
|11,29
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:28 01-10-2025
|39,22972
|28,1425
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|12:43:13 01-10-2025
|39,22806
|29,01833
|7
|0,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.52 km] Milas (Muğla)
|12:42:52 01-10-2025
|36,93611
|27,7975
|7
|1,9
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:42:52 01-10-2025
|36,9305
|27,8337
|6,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|12:42:39 01-10-2025
|39,23278
|29,02111
|7
|1,1
|ISIKLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|12:42:30 01-10-2025
|39,4532
|28,8702
|4,2
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.52 km] Milas (Muğla)
|12:39:53 01-10-2025
|36,95278
|27,81472
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:38:47 01-10-2025
|39,22139
|29,01972
|7
|1,2
|AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)
|12:38:43 01-10-2025
|39,1795
|28,8408
|21,7
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Milas (Muğla)
|12:37:35 01-10-2025
|36,91528
|27,8175
|6,95
|2,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:37:35 01-10-2025
|36,9248
|27,8067
|5,9
|2,7
|Simav (Kütahya)
|12:36:52 01-10-2025
|39,24333
|29,01167
|7
|1,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|12:36:50 01-10-2025
|39,212
|28,9242
|5,1
|1
|Simav (Kütahya)
|12:35:59 01-10-2025
|39,26111
|28,99889
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:35:59 01-10-2025
|39,2357
|29,0625
|3,2
|0,8
|Simav (Kütahya)
|12:33:13 01-10-2025
|39,23722
|28,99417
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:33:13 01-10-2025
|39,2445
|29,045
|2,7
|1,2
|Merkez (Kırşehir)
|12:31:51 01-10-2025
|39,25333
|34,15639
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|12:31:01 01-10-2025
|39,26139
|28,95944
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:31:01 01-10-2025
|39,254
|28,995
|10,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:28:49 01-10-2025
|39,23389
|29,00583
|7,31
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:28:49 01-10-2025
|39,2082
|28,9968
|11
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:28:36 01-10-2025
|39,2512
|29,0122
|5,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|12:28:35 01-10-2025
|39,26278
|28,94056
|7
|1,2
|Ilgaz (Çankırı)
|12:24:16 01-10-2025
|41,05139
|33,72417
|10,43
|3,5
|MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI)
|12:24:15 01-10-2025
|41,034
|33,7078
|5
|3,5
|CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
|12:15:19 01-10-2025
|39,2977
|28,8248
|10,8
|1,1
|Akdeniz
|12:14:00 01-10-2025
|35,36444
|33,66917
|6,92
|2,4
|KIBRIS-ISKELE
|12:13:57 01-10-2025
|35,339
|33,699
|17
|2,5
|Fethiye (Muğla)
|12:06:27 01-10-2025
|36,85639
|29,19972
|7
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:00:59 01-10-2025
|39,2723
|28,913
|5
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:12 01-10-2025
|39,2675
|28,17583
|7
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:46:30 01-10-2025
|39,2003
|29,0717
|9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|11:45:37 01-10-2025
|39,23917
|28,96361
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:45:37 01-10-2025
|39,244
|28,9963
|15,2
|1,4
|Selçuklu (Konya)
|11:43:34 01-10-2025
|38,11722
|32,73611
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:35:05 01-10-2025
|39,2013
|28,0627
|11,6
|1,6
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|11:34:40 01-10-2025
|37,304
|37,0203
|5,3
|2,8
|Selçuklu (Konya)
|11:34:32 01-10-2025
|38,09222
|32,59194
|7,05
|1,8
|YAPAK-ZARA (SIVAS)
|11:29:32 01-10-2025
|39,9485
|37,6363
|7,6
|2,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:28:05 01-10-2025
|39,2565
|29,0762
|19
|0,6
|Adapazarı (Sakarya)
|11:26:25 01-10-2025
|40,87444
|30,35694
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|11:20:37 01-10-2025
|39,25139
|28,98778
|7
|1,3
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:20:37 01-10-2025
|39,21
|29,0753
|12,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:20:03 01-10-2025
|39,22056
|29,0225
|6,96
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:18:48 01-10-2025
|39,18833
|28,20194
|7
|1,3
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|11:17:54 01-10-2025
|36,9472
|28,1555
|4,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|11:12:56 01-10-2025
|39,17333
|29,06139
|11,35
|1,4
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:12:55 01-10-2025
|39,2143
|29,081
|10,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:12:03 01-10-2025
|39,21917
|29,01722
|7,14
|1,5
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:12:03 01-10-2025
|39,2147
|29,0732
|7,1
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:09:55 01-10-2025
|39,2485
|29,0055
|11,6
|0,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:09:28 01-10-2025
|39,2615
|29,0022
|3,7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|11:08:24 01-10-2025
|39,26861
|28,95194
|7
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:08:24 01-10-2025
|39,2855
|29,0257
|1,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:07:51 01-10-2025
|39,25278
|29,01028
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:07:51 01-10-2025
|39,2687
|29,0335
|2,6
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:05:34 01-10-2025
|39,2498
|29,007
|5,1
|0,8
|Simav (Kütahya)
|11:01:31 01-10-2025
|39,17611
|29,02417
|12,95
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:01:30 01-10-2025
|39,2445
|29,0533
|13,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:00:02 01-10-2025
|39,27722
|29,00472
|7
|0,9
|KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)
|10:58:40 01-10-2025
|39,3252
|29,1107
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:57:58 01-10-2025
|39,23361
|29,00111
|11,46
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:57:58 01-10-2025
|39,2423
|29,013
|5,4
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:57:06 01-10-2025
|39,2252
|29,0088
|10,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|10:57:05 01-10-2025
|39,23361
|29,0025
|7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:54:23 01-10-2025
|39,24667
|28,175
|7
|2,5
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:54:22 01-10-2025
|39,2485
|28,1705
|7,7
|2,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|10:48:42 01-10-2025
|37,30778
|37,10639
|6,37
|2,4
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|10:48:41 01-10-2025
|37,3278
|37,021
|4,8
|2
|Eşme (Uşak)
|10:37:23 01-10-2025
|38,47444
|29,09833
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|10:34:00 01-10-2025
|39,2325
|29,00167
|8,27
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:33:59 01-10-2025
|39,2412
|29,0442
|5,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:32:09 01-10-2025
|39,20583
|28,975
|8,87
|2,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:32:09 01-10-2025
|39,2237
|29,0622
|10,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:56 01-10-2025
|39,21833
|28,17417
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|10:23:45 01-10-2025
|39,25028
|28,98472
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:23:45 01-10-2025
|39,2423
|29,0112
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:22:34 01-10-2025
|39,23056
|28,19722
|5,33
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:20:18 01-10-2025
|39,20139
|28,20361
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:20:18 01-10-2025
|39,1533
|28,1977
|16,8
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.43 km] Milas (Muğla)
|10:17:31 01-10-2025
|36,93778
|27,7925
|7
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:17:31 01-10-2025
|36,9398
|27,7915
|4,1
|2,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:16:19 01-10-2025
|39,222
|29,0525
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|10:16:18 01-10-2025
|39,26194
|28,98361
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:15:50 01-10-2025
|39,2675
|29,00639
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:15:50 01-10-2025
|39,2385
|29,0592
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:05:41 01-10-2025
|39,22222
|28,16861
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:05:41 01-10-2025
|39,182
|28,1112
|9,3
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|10:04:14 01-10-2025
|39,2737
|29,0188
|8
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:03:19 01-10-2025
|36,9283
|27,8232
|7,8
|2,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.20 km] Milas (Muğla)
|10:03:18 01-10-2025
|36,93833
|27,80278
|6,95
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:59:58 01-10-2025
|39,1445
|28,2068
|12,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:59:57 01-10-2025
|39,16806
|28,19583
|7,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|09:59:17 01-10-2025
|39,25444
|28,95028
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:14 01-10-2025
|39,20944
|28,14778
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:13 01-10-2025
|39,1962
|28,1415
|12,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|09:44:15 01-10-2025
|39,24556
|28,97
|7
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:44:15 01-10-2025
|39,2388
|29,0598
|5
|2
|Simav (Kütahya)
|09:38:17 01-10-2025
|39,25417
|28,97444
|7
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|09:38:16 01-10-2025
|39,2232
|28,9355
|20,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:26:41 01-10-2025
|39,19611
|28,24972
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:26:41 01-10-2025
|39,1795
|28,1987
|18,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|09:25:31 01-10-2025
|39,23583
|28,93333
|7
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:23:41 01-10-2025
|39,2175
|29,0357
|13,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|09:23:40 01-10-2025
|39,25278
|28,99694
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:19:05 01-10-2025
|39,259
|28,9822
|14,4
|0,9
|Simav (Kütahya)
|09:19:04 01-10-2025
|39,25861
|28,94861
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|09:13:57 01-10-2025
|39,24056
|28,97361
|7,38
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:13:57 01-10-2025
|39,2218
|29,0277
|10,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|09:12:40 01-10-2025
|39,1775
|29,01694
|7
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:12:39 01-10-2025
|39,1925
|28,9655
|2,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:09:36 01-10-2025
|39,10444
|29,05306
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:09:33 01-10-2025
|39,221
|28,9663
|2,6
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:54:07 01-10-2025
|39,2143
|29,0245
|9,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:54:06 01-10-2025
|39,21972
|29,02306
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|08:52:45 01-10-2025
|39,23917
|29,0175
|7
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:52:45 01-10-2025
|39,2105
|29,0022
|11
|2
|Simav (Kütahya)
|08:50:26 01-10-2025
|39,21528
|29,01972
|7,48
|2,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:50:26 01-10-2025
|39,2198
|29,0007
|5,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|08:48:50 01-10-2025
|39,22083
|29,03694
|7,02
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:48:49 01-10-2025
|39,212
|29,0015
|5,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:48:11 01-10-2025
|39,23222
|29,035
|7
|2
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|08:48:11 01-10-2025
|39,2117
|29,0705
|1,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:41:27 01-10-2025
|39,18583
|28,20694
|7,61
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:41:27 01-10-2025
|39,1597
|28,169
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:40:05 01-10-2025
|39,15722
|28,20611
|6,66
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:40:04 01-10-2025
|39,1428
|28,2113
|16,7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:37:17 01-10-2025
|38,06972
|37,45833
|7,03
|2,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|08:37:17 01-10-2025
|38,074
|37,4407
|8,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:33:38 01-10-2025
|39,24361
|28,06
|10,15
|2,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:33:38 01-10-2025
|39,236
|28,0415
|9,7
|3,3
|Simav (Kütahya)
|08:26:02 01-10-2025
|39,21389
|28,98639
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|08:24:47 01-10-2025
|39,22694
|29,00083
|7,63
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:24:46 01-10-2025
|39,2417
|28,9927
|10,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:07:22 01-10-2025
|39,23694
|28,13222
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:07:22 01-10-2025
|39,1853
|28,0952
|13,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|08:03:44 01-10-2025
|39,25222
|28,96
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:03:44 01-10-2025
|39,2248
|28,9682
|15,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:02:54 01-10-2025
|39,24778
|28,99222
|6,86
|1
|Simav (Kütahya)
|07:56:30 01-10-2025
|39,22944
|29,02
|5,1
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:56:29 01-10-2025
|39,2317
|29,0172
|11
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:49:56 01-10-2025
|39,27167
|28,97056
|5,58
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:49:55 01-10-2025
|39,2495
|28,9415
|12,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:46:17 01-10-2025
|39,1675
|28,15583
|6,96
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:46:15 01-10-2025
|39,2053
|28,0698
|7,8
|1,3
|Samandağ (Hatay)
|07:44:24 01-10-2025
|36,25778
|35,96083
|6,96
|1,7
|SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)
|07:44:24 01-10-2025
|36,2318
|36
|16,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:42:36 01-10-2025
|39,18333
|28,94083
|12,11
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:42:36 01-10-2025
|39,2567
|28,9993
|10,8
|1,3
|Simav (Kütahya)
|07:26:36 01-10-2025
|39,30583
|28,95333
|8,23
|0,9
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:26:35 01-10-2025
|39,2945
|28,9452
|5,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:20:00 01-10-2025
|39,1925
|29,01417
|10,18
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:19:59 01-10-2025
|39,2145
|29,0123
|20,1
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|07:19:07 01-10-2025
|37,4575
|37,03194
|7,01
|1,1
|Çameli (Denizli)
|07:07:27 01-10-2025
|37,0725
|29,20639
|7
|1,3
|SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
|07:07:26 01-10-2025
|37,0102
|29,332
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|06:59:38 01-10-2025
|39,24028
|29,03778
|10,42
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:59:38 01-10-2025
|39,2255
|29,0273
|11,3
|2
|Marmara Denizi - [31.05 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|06:49:32 01-10-2025
|40,69889
|28,53778
|10,54
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|06:44:12 01-10-2025
|39,54306
|27,955
|9,55
|2
|PASAKOY-(BALIKESIR)
|06:44:11 01-10-2025
|39,5488
|27,967
|11,3
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:40:51 01-10-2025
|38,12111
|38,31972
|13,09
|1,2
|Marmara Denizi - [09.41 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|06:40:40 01-10-2025
|40,79278
|27,50889
|12,76
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:39:59 01-10-2025
|38,23389
|38,13472
|6,97
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:28:42 01-10-2025
|39,1875
|28,13167
|4,83
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:28:41 01-10-2025
|39,1998
|28,1595
|16,7
|1,3
|Soma (Manisa)
|06:22:26 01-10-2025
|39,32306
|27,72167
|4,32
|1,1
|Kale (Malatya)
|06:13:10 01-10-2025
|38,3275
|38,72472
|12,3
|0,9
|Karlıova (Bingöl)
|06:11:03 01-10-2025
|39,40139
|40,70389
|11,48
|1,1
|Simav (Kütahya)
|06:00:46 01-10-2025
|39,21778
|28,99111
|8,3
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:00:45 01-10-2025
|39,2618
|28,9928
|11,7
|1,2
