Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

02 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 05:26:29 02-10-2025 39,27778 28,95806 8,31 1,4
Simav (Kütahya) 05:20:56 02-10-2025 39,25333 28,99278 6,48 1,6
Simav (Kütahya) 05:19:14 02-10-2025 39,24056 29,00167 9,23 1,5
Simav (Kütahya) 05:18:32 02-10-2025 39,24111 29,01861 13,43 1,8
Simav (Kütahya) 05:15:12 02-10-2025 39,27361 28,95528 6,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:03:10 02-10-2025 39,19139 28,23722 7 1,6
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 04:50:37 02-10-2025 39,066 28,0812 3,2 2,9
Akhisar (Manisa) 04:50:37 02-10-2025 39,08833 28,1075 12,61 2,7
KIRAZLI-BANDIRMA (BALIKESIR) 04:46:23 02-10-2025 40,2023 28,1372 21,5 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:31:07 02-10-2025 39,2488 29,0158 10,2 1,5
Simav (Kütahya) 04:31:06 02-10-2025 39,27222 28,95889 11,46 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:20:55 02-10-2025 39,2355 29,0105 14,2 1,4
Simav (Kütahya) 04:20:55 02-10-2025 39,25778 28,89139 7 1,4
Akdeniz - [14.09 km] Silifke (Mersin) 04:18:54 02-10-2025 36,21 33,99167 12,62 2
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 04:18:50 02-10-2025 36,0515 34,1565 18,1 2,4
Simav (Kütahya) 04:16:13 02-10-2025 39,23472 29,01944 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:43 02-10-2025 39,1668 28,1217 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:41 02-10-2025 39,22667 28,18694 4,82 1,6
HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) 04:09:32 02-10-2025 40,748 31,0522 15,9 1,4
Doğanşehir (Malatya) 04:07:54 02-10-2025 38,06056 37,87 8,02 1
ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) 04:07:09 02-10-2025 36,9452 29,374 19 1,7
Simav (Kütahya) 04:03:43 02-10-2025 39,23611 29,01472 7,93 1,2
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.83 km] Başkale (Van) 03:56:46 02-10-2025 38,58889 44,84389 7 1,8
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 03:56:44 02-10-2025 38,5623 44,916 6 2,3
Germencik (Aydın) 03:55:16 02-10-2025 37,99194 27,60778 7 1,4
GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN) 03:55:12 02-10-2025 37,8592 27,473 7,5 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:32:41 02-10-2025 37,40833 36,80556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:30:42 02-10-2025 39,18944 28,17806 7 0,9
DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA) 03:25:12 02-10-2025 39,945 29,0613 5 1,4
Orhaneli (Bursa) 03:25:12 02-10-2025 39,92417 29,04139 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:23:01 02-10-2025 39,1898 28,0625 8,3 1,4
Simav (Kütahya) 03:22:14 02-10-2025 39,22028 29,02167 7,14 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:22:13 02-10-2025 39,1937 29,0012 14 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:12:51 02-10-2025 36,9618 27,952 5,1 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:10:36 02-10-2025 39,2057 28,9818 11,6 1,2
Simav (Kütahya) 03:10:35 02-10-2025 39,26778 28,99889 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:18 02-10-2025 39,1407 28,184 12,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:17 02-10-2025 39,23972 28,21806 5,73 1,8
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:23 02-10-2025 39,1648 29,079 3,6 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:02:58 02-10-2025 39,2362 29,0008 11,4 2,1
Simav (Kütahya) 03:02:58 02-10-2025 39,25611 28,98611 7 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:01:28 02-10-2025 39,2257 29,0155 13 1,8
Simav (Kütahya) 03:01:28 02-10-2025 39,24583 28,96583 7 2
Simav (Kütahya) 02:51:40 02-10-2025 39,18778 28,94972 9,46 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:51:39 02-10-2025 39,2403 29,0278 11,9 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:08 02-10-2025 39,1108 28,1942 16,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:08 02-10-2025 39,19 28,20361 7 1,2
Simav (Kütahya) 02:38:37 02-10-2025 39,24139 28,97 7 2,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:38:37 02-10-2025 39,2495 28,9762 5,5 3,1
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 02:06:30 02-10-2025 38,2605 37,7748 11,5 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:00:15 02-10-2025 39,2325 28,9865 15,6 1,2
Simav (Kütahya) 02:00:14 02-10-2025 39,30278 28,88111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:08 02-10-2025 39,20944 28,21889 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:08 02-10-2025 39,1563 28,1608 11 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:43:01 02-10-2025 39,224 29,0207 11,3 1,1
Simav (Kütahya) 01:42:59 02-10-2025 39,30639 28,89333 7 1,3
Merkez (Osmaniye) 01:42:35 02-10-2025 37,10222 36,40306 7 1,3
DERVISLI-(OSMANIYE) 01:42:33 02-10-2025 37,1328 36,3212 8,9 1,1
Simav (Kütahya) 01:37:33 02-10-2025 39,27361 28,97611 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:37:33 02-10-2025 39,2208 28,9758 15,8 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 01:31:41 02-10-2025 39,53889 27,9775 7 1,3
BUYUKBOSTANCI-(BALIKESIR) 01:31:41 02-10-2025 39,566 27,9473 9,8 1,5
HASANLI-(HATAY) 01:28:33 02-10-2025 36,2835 36,2218 3,5 1,2
EGE DENIZI 01:24:22 02-10-2025 36,6275 25,6613 7,3 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:18:35 02-10-2025 39,2193 29,0398 5,3 2,7
Simav (Kütahya) 01:18:34 02-10-2025 39,2475 28,98972 7 2,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:18:05 02-10-2025 39,2087 28,9967 8,3 2,9
Simav (Kütahya) 01:18:04 02-10-2025 39,24 28,95056 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:16 02-10-2025 39,22139 28,22 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:35 02-10-2025 39,21778 28,21611 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:34 02-10-2025 39,1708 28,1613 11,2 2,3
Simav (Kütahya) 00:41:30 02-10-2025 39,24361 29,01556 7 1
Simav (Kütahya) 00:24:53 02-10-2025 39,25278 28,98861 7 0,8
Akdeniz - [25.46 km] Kaş (Antalya) 00:24:13 02-10-2025 35,96333 29,61 16,67 2,1
KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) 00:21:11 02-10-2025 38,6323 30,8948 7,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:56 02-10-2025 39,21917 28,17417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:43 02-10-2025 39,26417 28,09056 5,51 0,9
Çal (Denizli) 00:15:40 02-10-2025 37,9575 29,41833 7 1,2
Çal (Denizli) 00:15:01 02-10-2025 37,92278 29,41861 7 0,9
Simav (Kütahya) 00:13:26 02-10-2025 39,24778 28,9575 10,67 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:13:26 02-10-2025 39,2247 29,026 11,1 1,9
Simav (Kütahya) 00:12:19 02-10-2025 39,25056 28,96944 9,14 2,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 00:12:19 02-10-2025 39,2535 28,9577 3,8 2,4
Simav (Kütahya) 00:12:01 02-10-2025 39,27556 28,91778 7,02 2,4
Çal (Denizli) 00:10:01 02-10-2025 37,91944 29,42 7 1,7
Beypazarı (Ankara) 00:09:42 02-10-2025 40,13083 31,87667 6,53 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:58 02-10-2025 39,1778 28,1803 12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:57 02-10-2025 39,20889 28,19417 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:52:54 01-10-2025 38,37861 37,43417 7 2,2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:52:54 01-10-2025 38,3912 37,4813 3 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:25:58 01-10-2025 38,35083 37,44028 6,97 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:25 01-10-2025 39,29833 28,14389 6,52 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:23 01-10-2025 39,1983 28,1692 7,9 1,9
Simav (Kütahya) 23:17:30 01-10-2025 39,28528 28,90417 6,79 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:17:30 01-10-2025 39,2323 28,9558 16,6 1,5
Simav (Kütahya) 23:08:40 01-10-2025 39,27389 28,9375 8,78 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:08:40 01-10-2025 39,2597 28,9928 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:06:20 01-10-2025 39,21222 28,32417 6,02 1,4
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:20 01-10-2025 39,2235 28,3015 8,8 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:49:30 01-10-2025 39,2483 28,967 7,1 2,1
Simav (Kütahya) 22:49:29 01-10-2025 39,25444 28,95389 14,87 2,1
Simav (Kütahya) 22:38:58 01-10-2025 39,24222 29,00444 9,83 1,9
Simav (Kütahya) 22:26:13 01-10-2025 39,29306 28,93806 7,69 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:26:13 01-10-2025 39,2333 29,0422 3,5 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:16:48 01-10-2025 39,2278 29,025 6,9 2,4
Simav (Kütahya) 22:16:47 01-10-2025 39,21944 29,02583 14,63 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:39 01-10-2025 39,19222 28,16889 7 1,1
Simav (Kütahya) 21:37:25 01-10-2025 39,24083 28,99444 6,75 0,8
Antakya (Hatay) 21:36:07 01-10-2025 36,30444 36,20694 7 2,6
AKCAOVA-(HATAY) 21:36:06 01-10-2025 36,3008 36,2297 4,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:01 01-10-2025 39,18472 28,10611 6,99 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:01 01-10-2025 39,172 28,0942 9,5 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 21:24:43 01-10-2025 38,33389 38,21972 7,01 1,7
TOPSOGUT-(MALATYA) 21:24:42 01-10-2025 38,3618 38,2318 17 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:13 01-10-2025 39,18444 28,16056 8,11 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:09:13 01-10-2025 39,1513 28,1727 13,9 1,5
Simav (Kütahya) 21:07:38 01-10-2025 39,16167 28,92667 7,13 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:07:36 01-10-2025 39,2487 28,9997 10,4 1,3
Simav (Kütahya) 21:03:33 01-10-2025 39,24 28,98333 6,83 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:03:32 01-10-2025 39,2373 29,0185 10,2 2,1
Simav (Kütahya) 20:56:02 01-10-2025 39,25472 28,97028 7 1,1
Simav (Kütahya) 20:39:14 01-10-2025 39,25333 28,95944 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 20:37:51 01-10-2025 37,97944 38,10222 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:37:09 01-10-2025 39,22694 28,13528 7 1,4
Simav (Kütahya) 20:32:59 01-10-2025 39,26222 28,96222 7 1,2
Simav (Kütahya) 20:27:53 01-10-2025 39,23528 29,02722 8,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:26:58 01-10-2025 39,23472 28,08806 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:26:58 01-10-2025 39,2153 28,0935 9,2 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:18:51 01-10-2025 39,2048 28,1722 7,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:50 01-10-2025 39,23722 28,19167 4,94 1,4
Simav (Kütahya) 19:49:29 01-10-2025 39,26083 28,95944 7 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 19:49:29 01-10-2025 39,2675 28,9812 12,7 1,5
Sivrice (Elazığ) 19:41:57 01-10-2025 38,505 39,34056 7 1,1
Simav (Kütahya) 19:36:54 01-10-2025 39,24306 29,01833 7 1,2
Simav (Kütahya) 19:35:28 01-10-2025 39,13944 28,96333 5,87 1,3
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 19:27:30 01-10-2025 39,1377 29,1597 10,3 1,9
Simav (Kütahya) 19:27:29 01-10-2025 39,2675 28,96083 7 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:15:35 01-10-2025 39,2202 29,034 5,3 2
Simav (Kütahya) 19:15:34 01-10-2025 39,21944 28,99306 5,05 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:06 01-10-2025 39,26194 28,09278 6,73 1
Germencik (Aydın) 19:04:05 01-10-2025 37,87028 27,58194 7,1 2,6
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 19:04:05 01-10-2025 37,8865 27,5867 10,2 2,7
Germencik (Aydın) 19:03:38 01-10-2025 37,87 27,57222 7 1,7
Gaziemir (İzmir) 19:03:03 01-10-2025 38,30444 27,1175 7 1
Simav (Kütahya) 19:02:48 01-10-2025 39,21667 29,02 10,78 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:02:48 01-10-2025 39,2155 29,003 6,4 1,9
Pütürge (Malatya) 18:57:43 01-10-2025 38,25389 38,66889 10,98 2,2
KAMISTAS-(MALATYA) 18:57:43 01-10-2025 38,3038 38,6687 3 2
Simav (Kütahya) 18:37:12 01-10-2025 39,21139 29,02111 7,02 1,2
Simav (Kütahya) 18:23:19 01-10-2025 39,21 29,0375 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:17:44 01-10-2025 39,2507 29,0223 10,2 1,5
Simav (Kütahya) 18:17:43 01-10-2025 39,25139 28,95611 7,06 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:15:00 01-10-2025 39,1948 29,0303 13,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:58 01-10-2025 39,19083 28,17611 7 2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:10:58 01-10-2025 39,1427 28,0902 15,7 2,1
Simav (Kütahya) 18:07:08 01-10-2025 39,21222 29,03444 7 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:07:07 01-10-2025 39,2203 29,064 3,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:07 01-10-2025 39,19194 28,18333 7,03 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:07 01-10-2025 39,1682 28,1347 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:57 01-10-2025 39,22333 28,18611 5,13 1,3
Tuşba (Van) 17:47:04 01-10-2025 38,68889 43,22 7 2,2
Simav (Kütahya) 17:39:20 01-10-2025 39,2775 28,97222 7 1,2
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 17:38:30 01-10-2025 39,175 28,9268 13,2 2,1
Simav (Kütahya) 17:38:28 01-10-2025 39,23778 28,97639 7 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 17:32:09 01-10-2025 38,28917 38,09167 7 1,5
İnönü (Eskişehir) 17:31:28 01-10-2025 39,74417 30,18556 6,9 1,3
Simav (Kütahya) 17:03:05 01-10-2025 39,26722 28,89333 7 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.86 km] Milas (Muğla) 16:51:00 01-10-2025 36,94083 27,81028 7 1,7
Yerköy (Yozgat) 16:46:01 01-10-2025 39,82056 34,08444 7 2,9
TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE) 16:46:01 01-10-2025 39,8282 34,0563 3,3 2,9
Merkez (Elazığ) 16:40:28 01-10-2025 38,82278 39,20111 7 1,4
Simav (Kütahya) 16:37:56 01-10-2025 39,23583 28,9675 11,65 3,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:37:56 01-10-2025 39,2548 28,9515 8,1 3,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:27:19 01-10-2025 39,226 28,9822 5,3 1,8
Simav (Kütahya) 16:27:18 01-10-2025 39,25556 28,95611 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:06 01-10-2025 39,16556 28,15333 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:06 01-10-2025 39,1285 28,1328 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:26 01-10-2025 39,175 28,17528 5,13 1,2
Zara (Sivas) 16:17:00 01-10-2025 39,92 37,63694 7,31 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:15:53 01-10-2025 39,2223 29,0273 6,7 1,6
Simav (Kütahya) 16:15:52 01-10-2025 39,27583 28,92028 7 1,4
Simav (Kütahya) 16:15:21 01-10-2025 39,2375 28,99333 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 16:00:35 01-10-2025 38,26194 38,08611 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:58:28 01-10-2025 39,2225 28,9837 5 0,8
Simav (Kütahya) 15:56:46 01-10-2025 39,24139 28,98611 8,08 2,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:56:46 01-10-2025 39,2142 29,0195 11 2,7
Simav (Kütahya) 15:38:54 01-10-2025 39,24167 29,02222 7 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:38:52 01-10-2025 39,2318 28,9452 2,7 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:36:55 01-10-2025 39,2397 28,9053 10,4 0,9
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 15:33:48 01-10-2025 39,1403 29,0313 12,7 1,8
Simav (Kütahya) 15:33:47 01-10-2025 39,21694 29,01306 7,07 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:43 01-10-2025 39,22056 28,12278 7 0,9
Eşme (Uşak) 15:27:45 01-10-2025 38,54583 28,9625 7 1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:24:47 01-10-2025 39,2452 28,8847 5,4 0,9
Akhisar (Manisa) 15:22:04 01-10-2025 39,1325 28,05444 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:20:46 01-10-2025 39,1437 28,2452 5,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:45 01-10-2025 39,19333 28,14167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:19:54 01-10-2025 39,23222 28,10306 7 1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:17:09 01-10-2025 39,253 28,8772 9,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:14:56 01-10-2025 39,22944 28,14611 7,04 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:14:56 01-10-2025 39,2258 28,1558 9,3 1,8
Simav (Kütahya) 14:57:13 01-10-2025 39,22583 28,99028 6,99 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:57:13 01-10-2025 39,2365 29,0182 11,2 2,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 14:46:20 01-10-2025 39,2113 28,9388 11,5 0,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:45:47 01-10-2025 39,2503 28,9685 5,1 0,7
Doğanşehir (Malatya) 14:42:10 01-10-2025 37,96528 38,07583 7 1,4
Simav (Kütahya) 14:40:43 01-10-2025 39,23472 28,93333 7 0,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:40:43 01-10-2025 39,2422 29,0218 18,9 0,8
Çubuk (Ankara) 14:37:09 01-10-2025 40,17528 32,89417 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:38 01-10-2025 39,18694 28,24 7 1
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 14:33:00 01-10-2025 39,1528 28,9525 14,3 1,9
Simav (Kütahya) 14:32:59 01-10-2025 39,25167 28,9475 7 1,8
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:29:31 01-10-2025 39,2453 28,9162 5 0,8
Simav (Kütahya) 14:25:42 01-10-2025 39,22583 28,99889 7 0,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:25:42 01-10-2025 39,2212 28,9975 19,7 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:23:32 01-10-2025 39,2703 29,0207 10 1,6
Simav (Kütahya) 14:23:31 01-10-2025 39,28778 28,93556 7 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 14:22:07 01-10-2025 39,1727 29,0087 8,2 1,7
Pütürge (Malatya) 14:21:21 01-10-2025 38,19472 38,6225 7 1,4
Simav (Kütahya) 14:19:58 01-10-2025 39,19083 29,01917 12,51 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:19:57 01-10-2025 39,2108 29,0427 1,6 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:16:36 01-10-2025 39,2583 28,9905 17,1 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:04:57 01-10-2025 39,2298 28,9547 5 0,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 14:01:13 01-10-2025 39,1667 28,0475 16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:12 01-10-2025 39,23694 28,15194 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:46 01-10-2025 39,23778 28,14083 7 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:51:39 01-10-2025 39,234 29,0442 5 1
Simav (Kütahya) 13:51:38 01-10-2025 39,24389 28,95083 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:47:25 01-10-2025 38,37222 37,43389 7,06 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:46:37 01-10-2025 38,37306 37,44833 7,18 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:45:02 01-10-2025 39,2297 29,0648 11,1 1,4
Simav (Kütahya) 13:45:00 01-10-2025 39,29778 28,93722 15,69 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:30 01-10-2025 39,20222 28,1575 7 0,9
Merkez (Kırklareli) 13:39:28 01-10-2025 41,74917 27,43444 7 1
Arapgir (Malatya) 13:38:55 01-10-2025 39,08111 38,63389 6,95 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:38 01-10-2025 39,10278 28,20556 7,66 1,9
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 13:37:37 01-10-2025 39,0883 28,0948 12,4 1,8
Nesebar, Burgaz (Bulgaristan) - [83.74 km] Kofçaz (Kırklareli) 13:36:37 01-10-2025 42,77444 27,65806 6,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:27 01-10-2025 39,18778 28,06194 7 1,1
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 13:34:27 01-10-2025 39,1582 27,965 11,2 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:30:54 01-10-2025 39,50306 28,18722 7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:22:40 01-10-2025 39,2403 28,9792 15,2 0,9
MALATYA REVIZE01 (2025.10.01 13:21:04) 13:21:01 01-10-2025 38,3327 38,3055 4,4 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 13:21:00 01-10-2025 38,30389 38,28917 7,04 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:20:07 01-10-2025 39,218 29,006 13,6 1,5
Simav (Kütahya) 13:20:06 01-10-2025 39,24639 28,90778 7 1,2
Simav (Kütahya) 13:19:29 01-10-2025 39,24806 29,02 13,89 0,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:19:29 01-10-2025 39,2508 29,0347 2,7 0,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:02:08 01-10-2025 39,206 29,0102 14,8 1,3
Simav (Kütahya) 13:02:07 01-10-2025 39,31944 28,97083 6,61 1,1
Simav (Kütahya) 12:59:16 01-10-2025 39,15806 28,99306 8,73 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:57:01 01-10-2025 39,21917 28,16861 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:57:01 01-10-2025 39,2092 28,1263 7,3 1,7
Simav (Kütahya) 12:51:08 01-10-2025 39,23806 29,005 7 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:51:08 01-10-2025 39,2413 29,0517 11,1 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:49:40 01-10-2025 37,40361 37,14472 11,29 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:28 01-10-2025 39,22972 28,1425 7 1
Simav (Kütahya) 12:43:13 01-10-2025 39,22806 29,01833 7 0,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.52 km] Milas (Muğla) 12:42:52 01-10-2025 36,93611 27,7975 7 1,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:42:52 01-10-2025 36,9305 27,8337 6,4 2,1
Simav (Kütahya) 12:42:39 01-10-2025 39,23278 29,02111 7 1,1
ISIKLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 12:42:30 01-10-2025 39,4532 28,8702 4,2 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.52 km] Milas (Muğla) 12:39:53 01-10-2025 36,95278 27,81472 7 1,2
Simav (Kütahya) 12:38:47 01-10-2025 39,22139 29,01972 7 1,2
AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) 12:38:43 01-10-2025 39,1795 28,8408 21,7 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Milas (Muğla) 12:37:35 01-10-2025 36,91528 27,8175 6,95 2,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:37:35 01-10-2025 36,9248 27,8067 5,9 2,7
Simav (Kütahya) 12:36:52 01-10-2025 39,24333 29,01167 7 1,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 12:36:50 01-10-2025 39,212 28,9242 5,1 1
Simav (Kütahya) 12:35:59 01-10-2025 39,26111 28,99889 7 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:35:59 01-10-2025 39,2357 29,0625 3,2 0,8
Simav (Kütahya) 12:33:13 01-10-2025 39,23722 28,99417 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:33:13 01-10-2025 39,2445 29,045 2,7 1,2
Merkez (Kırşehir) 12:31:51 01-10-2025 39,25333 34,15639 7 1
Simav (Kütahya) 12:31:01 01-10-2025 39,26139 28,95944 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:31:01 01-10-2025 39,254 28,995 10,8 1,2
Simav (Kütahya) 12:28:49 01-10-2025 39,23389 29,00583 7,31 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:28:49 01-10-2025 39,2082 28,9968 11 1,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:28:36 01-10-2025 39,2512 29,0122 5,4 1,8
Simav (Kütahya) 12:28:35 01-10-2025 39,26278 28,94056 7 1,2
Ilgaz (Çankırı) 12:24:16 01-10-2025 41,05139 33,72417 10,43 3,5
MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI) 12:24:15 01-10-2025 41,034 33,7078 5 3,5
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 12:15:19 01-10-2025 39,2977 28,8248 10,8 1,1
Akdeniz 12:14:00 01-10-2025 35,36444 33,66917 6,92 2,4
KIBRIS-ISKELE 12:13:57 01-10-2025 35,339 33,699 17 2,5
Fethiye (Muğla) 12:06:27 01-10-2025 36,85639 29,19972 7 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 12:00:59 01-10-2025 39,2723 28,913 5 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:12 01-10-2025 39,2675 28,17583 7 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:46:30 01-10-2025 39,2003 29,0717 9 1,1
Simav (Kütahya) 11:45:37 01-10-2025 39,23917 28,96361 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:45:37 01-10-2025 39,244 28,9963 15,2 1,4
Selçuklu (Konya) 11:43:34 01-10-2025 38,11722 32,73611 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:05 01-10-2025 39,2013 28,0627 11,6 1,6
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:34:40 01-10-2025 37,304 37,0203 5,3 2,8
Selçuklu (Konya) 11:34:32 01-10-2025 38,09222 32,59194 7,05 1,8
YAPAK-ZARA (SIVAS) 11:29:32 01-10-2025 39,9485 37,6363 7,6 2,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:28:05 01-10-2025 39,2565 29,0762 19 0,6
Adapazarı (Sakarya) 11:26:25 01-10-2025 40,87444 30,35694 7 1
Simav (Kütahya) 11:20:37 01-10-2025 39,25139 28,98778 7 1,3
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 11:20:37 01-10-2025 39,21 29,0753 12,8 1,2
Simav (Kütahya) 11:20:03 01-10-2025 39,22056 29,0225 6,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:48 01-10-2025 39,18833 28,20194 7 1,3
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 11:17:54 01-10-2025 36,9472 28,1555 4,7 1,5
Simav (Kütahya) 11:12:56 01-10-2025 39,17333 29,06139 11,35 1,4
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 11:12:55 01-10-2025 39,2143 29,081 10,7 1,3
Simav (Kütahya) 11:12:03 01-10-2025 39,21917 29,01722 7,14 1,5
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 11:12:03 01-10-2025 39,2147 29,0732 7,1 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:09:55 01-10-2025 39,2485 29,0055 11,6 0,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:09:28 01-10-2025 39,2615 29,0022 3,7 0,9
Simav (Kütahya) 11:08:24 01-10-2025 39,26861 28,95194 7 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:08:24 01-10-2025 39,2855 29,0257 1,1 1,4
Simav (Kütahya) 11:07:51 01-10-2025 39,25278 29,01028 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:07:51 01-10-2025 39,2687 29,0335 2,6 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:05:34 01-10-2025 39,2498 29,007 5,1 0,8
Simav (Kütahya) 11:01:31 01-10-2025 39,17611 29,02417 12,95 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:01:30 01-10-2025 39,2445 29,0533 13,1 1,2
Simav (Kütahya) 11:00:02 01-10-2025 39,27722 29,00472 7 0,9
KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) 10:58:40 01-10-2025 39,3252 29,1107 5 1,2
Simav (Kütahya) 10:57:58 01-10-2025 39,23361 29,00111 11,46 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:57:58 01-10-2025 39,2423 29,013 5,4 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:57:06 01-10-2025 39,2252 29,0088 10,9 2,4
Simav (Kütahya) 10:57:05 01-10-2025 39,23361 29,0025 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:23 01-10-2025 39,24667 28,175 7 2,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:22 01-10-2025 39,2485 28,1705 7,7 2,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:48:42 01-10-2025 37,30778 37,10639 6,37 2,4
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 10:48:41 01-10-2025 37,3278 37,021 4,8 2
Eşme (Uşak) 10:37:23 01-10-2025 38,47444 29,09833 7 1,1
Simav (Kütahya) 10:34:00 01-10-2025 39,2325 29,00167 8,27 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:33:59 01-10-2025 39,2412 29,0442 5,4 1,6
Simav (Kütahya) 10:32:09 01-10-2025 39,20583 28,975 8,87 2,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:32:09 01-10-2025 39,2237 29,0622 10,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:56 01-10-2025 39,21833 28,17417 7 1
Simav (Kütahya) 10:23:45 01-10-2025 39,25028 28,98472 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:23:45 01-10-2025 39,2423 29,0112 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:34 01-10-2025 39,23056 28,19722 5,33 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:20:18 01-10-2025 39,20139 28,20361 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:20:18 01-10-2025 39,1533 28,1977 16,8 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.43 km] Milas (Muğla) 10:17:31 01-10-2025 36,93778 27,7925 7 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:17:31 01-10-2025 36,9398 27,7915 4,1 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:16:19 01-10-2025 39,222 29,0525 5 1,1
Simav (Kütahya) 10:16:18 01-10-2025 39,26194 28,98361 7 1,2
Simav (Kütahya) 10:15:50 01-10-2025 39,2675 29,00639 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:15:50 01-10-2025 39,2385 29,0592 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:41 01-10-2025 39,22222 28,16861 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:41 01-10-2025 39,182 28,1112 9,3 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:04:14 01-10-2025 39,2737 29,0188 8 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:03:19 01-10-2025 36,9283 27,8232 7,8 2,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.20 km] Milas (Muğla) 10:03:18 01-10-2025 36,93833 27,80278 6,95 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:59:58 01-10-2025 39,1445 28,2068 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:59:57 01-10-2025 39,16806 28,19583 7,3 1,6
Simav (Kütahya) 09:59:17 01-10-2025 39,25444 28,95028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:14 01-10-2025 39,20944 28,14778 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:13 01-10-2025 39,1962 28,1415 12,2 1,2
Simav (Kütahya) 09:44:15 01-10-2025 39,24556 28,97 7 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:44:15 01-10-2025 39,2388 29,0598 5 2
Simav (Kütahya) 09:38:17 01-10-2025 39,25417 28,97444 7 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 09:38:16 01-10-2025 39,2232 28,9355 20,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:41 01-10-2025 39,19611 28,24972 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:41 01-10-2025 39,1795 28,1987 18,4 1,7
Simav (Kütahya) 09:25:31 01-10-2025 39,23583 28,93333 7 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:23:41 01-10-2025 39,2175 29,0357 13,2 1,2
Simav (Kütahya) 09:23:40 01-10-2025 39,25278 28,99694 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:19:05 01-10-2025 39,259 28,9822 14,4 0,9
Simav (Kütahya) 09:19:04 01-10-2025 39,25861 28,94861 7 1,1
Simav (Kütahya) 09:13:57 01-10-2025 39,24056 28,97361 7,38 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:13:57 01-10-2025 39,2218 29,0277 10,4 2,1
Simav (Kütahya) 09:12:40 01-10-2025 39,1775 29,01694 7 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:12:39 01-10-2025 39,1925 28,9655 2,5 1,3
Simav (Kütahya) 09:09:36 01-10-2025 39,10444 29,05306 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:09:33 01-10-2025 39,221 28,9663 2,6 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:54:07 01-10-2025 39,2143 29,0245 9,1 1,6
Simav (Kütahya) 08:54:06 01-10-2025 39,21972 29,02306 7 1,7
Simav (Kütahya) 08:52:45 01-10-2025 39,23917 29,0175 7 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:52:45 01-10-2025 39,2105 29,0022 11 2
Simav (Kütahya) 08:50:26 01-10-2025 39,21528 29,01972 7,48 2,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:50:26 01-10-2025 39,2198 29,0007 5,5 1,9
Simav (Kütahya) 08:48:50 01-10-2025 39,22083 29,03694 7,02 2,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:48:49 01-10-2025 39,212 29,0015 5,4 2,3
Simav (Kütahya) 08:48:11 01-10-2025 39,23222 29,035 7 2
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 08:48:11 01-10-2025 39,2117 29,0705 1,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:27 01-10-2025 39,18583 28,20694 7,61 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:27 01-10-2025 39,1597 28,169 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:05 01-10-2025 39,15722 28,20611 6,66 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:04 01-10-2025 39,1428 28,2113 16,7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:37:17 01-10-2025 38,06972 37,45833 7,03 2,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:37:17 01-10-2025 38,074 37,4407 8,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:38 01-10-2025 39,24361 28,06 10,15 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:38 01-10-2025 39,236 28,0415 9,7 3,3
Simav (Kütahya) 08:26:02 01-10-2025 39,21389 28,98639 7 0,8
Simav (Kütahya) 08:24:47 01-10-2025 39,22694 29,00083 7,63 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:24:46 01-10-2025 39,2417 28,9927 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:22 01-10-2025 39,23694 28,13222 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:22 01-10-2025 39,1853 28,0952 13,2 1,5
Simav (Kütahya) 08:03:44 01-10-2025 39,25222 28,96 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:03:44 01-10-2025 39,2248 28,9682 15,6 1,6
Simav (Kütahya) 08:02:54 01-10-2025 39,24778 28,99222 6,86 1
Simav (Kütahya) 07:56:30 01-10-2025 39,22944 29,02 5,1 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:56:29 01-10-2025 39,2317 29,0172 11 1,6
Simav (Kütahya) 07:49:56 01-10-2025 39,27167 28,97056 5,58 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:49:55 01-10-2025 39,2495 28,9415 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:17 01-10-2025 39,1675 28,15583 6,96 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:46:15 01-10-2025 39,2053 28,0698 7,8 1,3
Samandağ (Hatay) 07:44:24 01-10-2025 36,25778 35,96083 6,96 1,7
SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) 07:44:24 01-10-2025 36,2318 36 16,5 1,6
Simav (Kütahya) 07:42:36 01-10-2025 39,18333 28,94083 12,11 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:42:36 01-10-2025 39,2567 28,9993 10,8 1,3
Simav (Kütahya) 07:26:36 01-10-2025 39,30583 28,95333 8,23 0,9
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 07:26:35 01-10-2025 39,2945 28,9452 5,3 1,2
Simav (Kütahya) 07:20:00 01-10-2025 39,1925 29,01417 10,18 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:19:59 01-10-2025 39,2145 29,0123 20,1 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 07:19:07 01-10-2025 37,4575 37,03194 7,01 1,1
Çameli (Denizli) 07:07:27 01-10-2025 37,0725 29,20639 7 1,3
SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) 07:07:26 01-10-2025 37,0102 29,332 5 1,2
Simav (Kütahya) 06:59:38 01-10-2025 39,24028 29,03778 10,42 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:59:38 01-10-2025 39,2255 29,0273 11,3 2
Marmara Denizi - [31.05 km] Beylikdüzü (İstanbul) 06:49:32 01-10-2025 40,69889 28,53778 10,54 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 06:44:12 01-10-2025 39,54306 27,955 9,55 2
PASAKOY-(BALIKESIR) 06:44:11 01-10-2025 39,5488 27,967 11,3 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 06:40:51 01-10-2025 38,12111 38,31972 13,09 1,2
Marmara Denizi - [09.41 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 06:40:40 01-10-2025 40,79278 27,50889 12,76 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:39:59 01-10-2025 38,23389 38,13472 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:28:42 01-10-2025 39,1875 28,13167 4,83 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:41 01-10-2025 39,1998 28,1595 16,7 1,3
Soma (Manisa) 06:22:26 01-10-2025 39,32306 27,72167 4,32 1,1
Kale (Malatya) 06:13:10 01-10-2025 38,3275 38,72472 12,3 0,9
Karlıova (Bingöl) 06:11:03 01-10-2025 39,40139 40,70389 11,48 1,1
Simav (Kütahya) 06:00:46 01-10-2025 39,21778 28,99111 8,3 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:00:45 01-10-2025 39,2618 28,9928 11,7 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 05:26:29 02-10-2025 39,27778 28,95806 8,31 1,4
Simav (Kütahya) 05:20:56 02-10-2025 39,25333 28,99278 6,48 1,6
Simav (Kütahya) 05:19:14 02-10-2025 39,24056 29,00167 9,23 1,5
Simav (Kütahya) 05:18:32 02-10-2025 39,24111 29,01861 13,43 1,8
Simav (Kütahya) 05:15:12 02-10-2025 39,27361 28,95528 6,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:03:10 02-10-2025 39,19139 28,23722 7 1,6
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 04:50:37 02-10-2025 39,066 28,0812 3,2 2,9
Akhisar (Manisa) 04:50:37 02-10-2025 39,08833 28,1075 12,61 2,7
KIRAZLI-BANDIRMA (BALIKESIR) 04:46:23 02-10-2025 40,2023 28,1372 21,5 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:31:07 02-10-2025 39,2488 29,0158 10,2 1,5
Simav (Kütahya) 04:31:06 02-10-2025 39,27222 28,95889 11,46 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:20:55 02-10-2025 39,2355 29,0105 14,2 1,4
Simav (Kütahya) 04:20:55 02-10-2025 39,25778 28,89139 7 1,4
Akdeniz - [14.09 km] Silifke (Mersin) 04:18:54 02-10-2025 36,21 33,99167 12,62 2
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 04:18:50 02-10-2025 36,0515 34,1565 18,1 2,4
Simav (Kütahya) 04:16:13 02-10-2025 39,23472 29,01944 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:43 02-10-2025 39,1668 28,1217 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:41 02-10-2025 39,22667 28,18694 4,82 1,6
HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) 04:09:32 02-10-2025 40,748 31,0522 15,9 1,4
Doğanşehir (Malatya) 04:07:54 02-10-2025 38,06056 37,87 8,02 1
ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) 04:07:09 02-10-2025 36,9452 29,374 19 1,7
Simav (Kütahya) 04:03:43 02-10-2025 39,23611 29,01472 7,93 1,2
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.83 km] Başkale (Van) 03:56:46 02-10-2025 38,58889 44,84389 7 1,8
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 03:56:44 02-10-2025 38,5623 44,916 6 2,3
Germencik (Aydın) 03:55:16 02-10-2025 37,99194 27,60778 7 1,4
GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN) 03:55:12 02-10-2025 37,8592 27,473 7,5 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:32:41 02-10-2025 37,40833 36,80556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:30:42 02-10-2025 39,18944 28,17806 7 0,9
DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA) 03:25:12 02-10-2025 39,945 29,0613 5 1,4
Orhaneli (Bursa) 03:25:12 02-10-2025 39,92417 29,04139 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:23:01 02-10-2025 39,1898 28,0625 8,3 1,4
Simav (Kütahya) 03:22:14 02-10-2025 39,22028 29,02167 7,14 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:22:13 02-10-2025 39,1937 29,0012 14 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:12:51 02-10-2025 36,9618 27,952 5,1 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:10:36 02-10-2025 39,2057 28,9818 11,6 1,2
Simav (Kütahya) 03:10:35 02-10-2025 39,26778 28,99889 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:18 02-10-2025 39,1407 28,184 12,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:17 02-10-2025 39,23972 28,21806 5,73 1,8
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:23 02-10-2025 39,1648 29,079 3,6 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:02:58 02-10-2025 39,2362 29,0008 11,4 2,1
Simav (Kütahya) 03:02:58 02-10-2025 39,25611 28,98611 7 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:01:28 02-10-2025 39,2257 29,0155 13 1,8
Simav (Kütahya) 03:01:28 02-10-2025 39,24583 28,96583 7 2
Simav (Kütahya) 02:51:40 02-10-2025 39,18778 28,94972 9,46 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:51:39 02-10-2025 39,2403 29,0278 11,9 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:08 02-10-2025 39,1108 28,1942 16,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:08 02-10-2025 39,19 28,20361 7 1,2
Simav (Kütahya) 02:38:37 02-10-2025 39,24139 28,97 7 2,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:38:37 02-10-2025 39,2495 28,9762 5,5 3,1
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 02:06:30 02-10-2025 38,2605 37,7748 11,5 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:00:15 02-10-2025 39,2325 28,9865 15,6 1,2
Simav (Kütahya) 02:00:14 02-10-2025 39,30278 28,88111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:08 02-10-2025 39,20944 28,21889 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:08 02-10-2025 39,1563 28,1608 11 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:43:01 02-10-2025 39,224 29,0207 11,3 1,1
Simav (Kütahya) 01:42:59 02-10-2025 39,30639 28,89333 7 1,3
Merkez (Osmaniye) 01:42:35 02-10-2025 37,10222 36,40306 7 1,3
DERVISLI-(OSMANIYE) 01:42:33 02-10-2025 37,1328 36,3212 8,9 1,1
Simav (Kütahya) 01:37:33 02-10-2025 39,27361 28,97611 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:37:33 02-10-2025 39,2208 28,9758 15,8 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 01:31:41 02-10-2025 39,53889 27,9775 7 1,3
BUYUKBOSTANCI-(BALIKESIR) 01:31:41 02-10-2025 39,566 27,9473 9,8 1,5
HASANLI-(HATAY) 01:28:33 02-10-2025 36,2835 36,2218 3,5 1,2
EGE DENIZI 01:24:22 02-10-2025 36,6275 25,6613 7,3 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:18:35 02-10-2025 39,2193 29,0398 5,3 2,7
Simav (Kütahya) 01:18:34 02-10-2025 39,2475 28,98972 7 2,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:18:05 02-10-2025 39,2087 28,9967 8,3 2,9
Simav (Kütahya) 01:18:04 02-10-2025 39,24 28,95056 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:16 02-10-2025 39,22139 28,22 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:35 02-10-2025 39,21778 28,21611 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:46:34 02-10-2025 39,1708 28,1613 11,2 2,3
Simav (Kütahya) 00:41:30 02-10-2025 39,24361 29,01556 7 1
Simav (Kütahya) 00:24:53 02-10-2025 39,25278 28,98861 7 0,8
Akdeniz - [25.46 km] Kaş (Antalya) 00:24:13 02-10-2025 35,96333 29,61 16,67 2,1
KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) 00:21:11 02-10-2025 38,6323 30,8948 7,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:56 02-10-2025 39,21917 28,17417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:43 02-10-2025 39,26417 28,09056 5,51 0,9
Çal (Denizli) 00:15:40 02-10-2025 37,9575 29,41833 7 1,2
Çal (Denizli) 00:15:01 02-10-2025 37,92278 29,41861 7 0,9
Simav (Kütahya) 00:13:26 02-10-2025 39,24778 28,9575 10,67 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:13:26 02-10-2025 39,2247 29,026 11,1 1,9
Simav (Kütahya) 00:12:19 02-10-2025 39,25056 28,96944 9,14 2,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 00:12:19 02-10-2025 39,2535 28,9577 3,8 2,4
Simav (Kütahya) 00:12:01 02-10-2025 39,27556 28,91778 7,02 2,4
Çal (Denizli) 00:10:01 02-10-2025 37,91944 29,42 7 1,7
Beypazarı (Ankara) 00:09:42 02-10-2025 40,13083 31,87667 6,53 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:58 02-10-2025 39,1778 28,1803 12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:57 02-10-2025 39,20889 28,19417 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:52:54 01-10-2025 38,37861 37,43417 7 2,2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:52:54 01-10-2025 38,3912 37,4813 3 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:25:58 01-10-2025 38,35083 37,44028 6,97 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:25 01-10-2025 39,29833 28,14389 6,52 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:23 01-10-2025 39,1983 28,1692 7,9 1,9
Simav (Kütahya) 23:17:30 01-10-2025 39,28528 28,90417 6,79 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:17:30 01-10-2025 39,2323 28,9558 16,6 1,5
Simav (Kütahya) 23:08:40 01-10-2025 39,27389 28,9375 8,78 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:08:40 01-10-2025 39,2597 28,9928 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:06:20 01-10-2025 39,21222 28,32417 6,02 1,4
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:20 01-10-2025 39,2235 28,3015 8,8 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:49:30 01-10-2025 39,2483 28,967 7,1 2,1
Simav (Kütahya) 22:49:29 01-10-2025 39,25444 28,95389 14,87 2,1
Simav (Kütahya) 22:38:58 01-10-2025 39,24222 29,00444 9,83 1,9
Simav (Kütahya) 22:26:13 01-10-2025 39,29306 28,93806 7,69 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:26:13 01-10-2025 39,2333 29,0422 3,5 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:16:48 01-10-2025 39,2278 29,025 6,9 2,4
Simav (Kütahya) 22:16:47 01-10-2025 39,21944 29,02583 14,63 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:39 01-10-2025 39,19222 28,16889 7 1,1
Simav (Kütahya) 21:37:25 01-10-2025 39,24083 28,99444 6,75 0,8
Antakya (Hatay) 21:36:07 01-10-2025 36,30444 36,20694 7 2,6
AKCAOVA-(HATAY) 21:36:06 01-10-2025 36,3008 36,2297 4,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:01 01-10-2025 39,18472 28,10611 6,99 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:01 01-10-2025 39,172 28,0942 9,5 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 21:24:43 01-10-2025 38,33389 38,21972 7,01 1,7
TOPSOGUT-(MALATYA) 21:24:42 01-10-2025 38,3618 38,2318 17 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:13 01-10-2025 39,18444 28,16056 8,11 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:09:13 01-10-2025 39,1513 28,1727 13,9 1,5
Simav (Kütahya) 21:07:38 01-10-2025 39,16167 28,92667 7,13 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:07:36 01-10-2025 39,2487 28,9997 10,4 1,3
Simav (Kütahya) 21:03:33 01-10-2025 39,24 28,98333 6,83 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:03:32 01-10-2025 39,2373 29,0185 10,2 2,1
Simav (Kütahya) 20:56:02 01-10-2025 39,25472 28,97028 7 1,1
Simav (Kütahya) 20:39:14 01-10-2025 39,25333 28,95944 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 20:37:51 01-10-2025 37,97944 38,10222 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:37:09 01-10-2025 39,22694 28,13528 7 1,4
Simav (Kütahya) 20:32:59 01-10-2025 39,26222 28,96222 7 1,2
Simav (Kütahya) 20:27:53 01-10-2025 39,23528 29,02722 8,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:26:58 01-10-2025 39,23472 28,08806 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:26:58 01-10-2025 39,2153 28,0935 9,2 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:18:51 01-10-2025 39,2048 28,1722 7,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:50 01-10-2025 39,23722 28,19167 4,94 1,4
Simav (Kütahya) 19:49:29 01-10-2025 39,26083 28,95944 7 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 19:49:29 01-10-2025 39,2675 28,9812 12,7 1,5
Sivrice (Elazığ) 19:41:57 01-10-2025 38,505 39,34056 7 1,1
Simav (Kütahya) 19:36:54 01-10-2025 39,24306 29,01833 7 1,2
Simav (Kütahya) 19:35:28 01-10-2025 39,13944 28,96333 5,87 1,3
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 19:27:30 01-10-2025 39,1377 29,1597 10,3 1,9
Simav (Kütahya) 19:27:29 01-10-2025 39,2675 28,96083 7 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:15:35 01-10-2025 39,2202 29,034 5,3 2
Simav (Kütahya) 19:15:34 01-10-2025 39,21944 28,99306 5,05 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:06 01-10-2025 39,26194 28,09278 6,73 1
Germencik (Aydın) 19:04:05 01-10-2025 37,87028 27,58194 7,1 2,6
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 19:04:05 01-10-2025 37,8865 27,5867 10,2 2,7
Germencik (Aydın) 19:03:38 01-10-2025 37,87 27,57222 7 1,7
Gaziemir (İzmir) 19:03:03 01-10-2025 38,30444 27,1175 7 1
Simav (Kütahya) 19:02:48 01-10-2025 39,21667 29,02 10,78 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:02:48 01-10-2025 39,2155 29,003 6,4 1,9
Pütürge (Malatya) 18:57:43 01-10-2025 38,25389 38,66889 10,98 2,2
KAMISTAS-(MALATYA) 18:57:43 01-10-2025 38,3038 38,6687 3 2
Simav (Kütahya) 18:37:12 01-10-2025 39,21139 29,02111 7,02 1,2
Simav (Kütahya) 18:23:19 01-10-2025 39,21 29,0375 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:17:44 01-10-2025 39,2507 29,0223 10,2 1,5
Simav (Kütahya) 18:17:43 01-10-2025 39,25139 28,95611 7,06 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:15:00 01-10-2025 39,1948 29,0303 13,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:58 01-10-2025 39,19083 28,17611 7 2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:10:58 01-10-2025 39,1427 28,0902 15,7 2,1
Simav (Kütahya) 18:07:08 01-10-2025 39,21222 29,03444 7 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:07:07 01-10-2025 39,2203 29,064 3,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:07 01-10-2025 39,19194 28,18333 7,03 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:07 01-10-2025 39,1682 28,1347 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:57 01-10-2025 39,22333 28,18611 5,13 1,3
Tuşba (Van) 17:47:04 01-10-2025 38,68889 43,22 7 2,2
Simav (Kütahya) 17:39:20 01-10-2025 39,2775 28,97222 7 1,2
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 17:38:30 01-10-2025 39,175 28,9268 13,2 2,1
Simav (Kütahya) 17:38:28 01-10-2025 39,23778 28,97639 7 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 17:32:09 01-10-2025 38,28917 38,09167 7 1,5
İnönü (Eskişehir) 17:31:28 01-10-2025 39,74417 30,18556 6,9 1,3
Simav (Kütahya) 17:03:05 01-10-2025 39,26722 28,89333 7 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.86 km] Milas (Muğla) 16:51:00 01-10-2025 36,94083 27,81028 7 1,7
Yerköy (Yozgat) 16:46:01 01-10-2025 39,82056 34,08444 7 2,9
TATLICAK-DELICE (KIRIKKALE) 16:46:01 01-10-2025 39,8282 34,0563 3,3 2,9
Merkez (Elazığ) 16:40:28 01-10-2025 38,82278 39,20111 7 1,4
Simav (Kütahya) 16:37:56 01-10-2025 39,23583 28,9675 11,65 3,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:37:56 01-10-2025 39,2548 28,9515 8,1 3,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:27:19 01-10-2025 39,226 28,9822 5,3 1,8
Simav (Kütahya) 16:27:18 01-10-2025 39,25556 28,95611 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:06 01-10-2025 39,16556 28,15333 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:06 01-10-2025 39,1285 28,1328 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:26 01-10-2025 39,175 28,17528 5,13 1,2
Zara (Sivas) 16:17:00 01-10-2025 39,92 37,63694 7,31 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:15:53 01-10-2025 39,2223 29,0273 6,7 1,6
Simav (Kütahya) 16:15:52 01-10-2025 39,27583 28,92028 7 1,4
Simav (Kütahya) 16:15:21 01-10-2025 39,2375 28,99333 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 16:00:35 01-10-2025 38,26194 38,08611 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:58:28 01-10-2025 39,2225 28,9837 5 0,8
Simav (Kütahya) 15:56:46 01-10-2025 39,24139 28,98611 8,08 2,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:56:46 01-10-2025 39,2142 29,0195 11 2,7
Simav (Kütahya) 15:38:54 01-10-2025 39,24167 29,02222 7 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 15:38:52 01-10-2025 39,2318 28,9452 2,7 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:36:55 01-10-2025 39,2397 28,9053 10,4 0,9
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 15:33:48 01-10-2025 39,1403 29,0313 12,7 1,8
Simav (Kütahya) 15:33:47 01-10-2025 39,21694 29,01306 7,07 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:43 01-10-2025 39,22056 28,12278 7 0,9
Eşme (Uşak) 15:27:45 01-10-2025 38,54583 28,9625 7 1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:24:47 01-10-2025 39,2452 28,8847 5,4 0,9
Akhisar (Manisa) 15:22:04 01-10-2025 39,1325 28,05444 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:20:46 01-10-2025 39,1437 28,2452 5,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:45 01-10-2025 39,19333 28,14167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:19:54 01-10-2025 39,23222 28,10306 7 1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:17:09 01-10-2025 39,253 28,8772 9,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:14:56 01-10-2025 39,22944 28,14611 7,04 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:14:56 01-10-2025 39,2258 28,1558 9,3 1,8
Simav (Kütahya) 14:57:13 01-10-2025 39,22583 28,99028 6,99 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:57:13 01-10-2025 39,2365 29,0182 11,2 2,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 14:46:20 01-10-2025 39,2113 28,9388 11,5 0,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:45:47 01-10-2025 39,2503 28,9685 5,1 0,7
Doğanşehir (Malatya) 14:42:10 01-10-2025 37,96528 38,07583 7 1,4
Simav (Kütahya) 14:40:43 01-10-2025 39,23472 28,93333 7 0,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:40:43 01-10-2025 39,2422 29,0218 18,9 0,8
Çubuk (Ankara) 14:37:09 01-10-2025 40,17528 32,89417 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:38 01-10-2025 39,18694 28,24 7 1
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 14:33:00 01-10-2025 39,1528 28,9525 14,3 1,9
Simav (Kütahya) 14:32:59 01-10-2025 39,25167 28,9475 7 1,8
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:29:31 01-10-2025 39,2453 28,9162 5 0,8
Simav (Kütahya) 14:25:42 01-10-2025 39,22583 28,99889 7 0,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:25:42 01-10-2025 39,2212 28,9975 19,7 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:23:32 01-10-2025 39,2703 29,0207 10 1,6
Simav (Kütahya) 14:23:31 01-10-2025 39,28778 28,93556 7 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 14:22:07 01-10-2025 39,1727 29,0087 8,2 1,7
Pütürge (Malatya) 14:21:21 01-10-2025 38,19472 38,6225 7 1,4
Simav (Kütahya) 14:19:58 01-10-2025 39,19083 29,01917 12,51 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:19:57 01-10-2025 39,2108 29,0427 1,6 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:16:36 01-10-2025 39,2583 28,9905 17,1 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:04:57 01-10-2025 39,2298 28,9547 5 0,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 14:01:13 01-10-2025 39,1667 28,0475 16 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:12 01-10-2025 39,23694 28,15194 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:46 01-10-2025 39,23778 28,14083 7 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:51:39 01-10-2025 39,234 29,0442 5 1
Simav (Kütahya) 13:51:38 01-10-2025 39,24389 28,95083 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:47:25 01-10-2025 38,37222 37,43389 7,06 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:46:37 01-10-2025 38,37306 37,44833 7,18 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:45:02 01-10-2025 39,2297 29,0648 11,1 1,4
Simav (Kütahya) 13:45:00 01-10-2025 39,29778 28,93722 15,69 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:30 01-10-2025 39,20222 28,1575 7 0,9
Merkez (Kırklareli) 13:39:28 01-10-2025 41,74917 27,43444 7 1
Arapgir (Malatya) 13:38:55 01-10-2025 39,08111 38,63389 6,95 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:38 01-10-2025 39,10278 28,20556 7,66 1,9
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 13:37:37 01-10-2025 39,0883 28,0948 12,4 1,8
Nesebar, Burgaz (Bulgaristan) - [83.74 km] Kofçaz (Kırklareli) 13:36:37 01-10-2025 42,77444 27,65806 6,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:27 01-10-2025 39,18778 28,06194 7 1,1
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 13:34:27 01-10-2025 39,1582 27,965 11,2 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:30:54 01-10-2025 39,50306 28,18722 7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:22:40 01-10-2025 39,2403 28,9792 15,2 0,9
MALATYA REVIZE01 (2025.10.01 13:21:04) 13:21:01 01-10-2025 38,3327 38,3055 4,4 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 13:21:00 01-10-2025 38,30389 38,28917 7,04 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:20:07 01-10-2025 39,218 29,006 13,6 1,5
Simav (Kütahya) 13:20:06 01-10-2025 39,24639 28,90778 7 1,2
Simav (Kütahya) 13:19:29 01-10-2025 39,24806 29,02 13,89 0,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:19:29 01-10-2025 39,2508 29,0347 2,7 0,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:02:08 01-10-2025 39,206 29,0102 14,8 1,3
Simav (Kütahya) 13:02:07 01-10-2025 39,31944 28,97083 6,61 1,1
Simav (Kütahya) 12:59:16 01-10-2025 39,15806 28,99306 8,73 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:57:01 01-10-2025 39,21917 28,16861 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:57:01 01-10-2025 39,2092 28,1263 7,3 1,7
Simav (Kütahya) 12:51:08 01-10-2025 39,23806 29,005 7 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:51:08 01-10-2025 39,2413 29,0517 11,1 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:49:40 01-10-2025 37,40361 37,14472 11,29 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:28 01-10-2025 39,22972 28,1425 7 1
Simav (Kütahya) 12:43:13 01-10-2025 39,22806 29,01833 7 0,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.52 km] Milas (Muğla) 12:42:52 01-10-2025 36,93611 27,7975 7 1,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:42:52 01-10-2025 36,9305 27,8337 6,4 2,1
Simav (Kütahya) 12:42:39 01-10-2025 39,23278 29,02111 7 1,1
ISIKLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 12:42:30 01-10-2025 39,4532 28,8702 4,2 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.52 km] Milas (Muğla) 12:39:53 01-10-2025 36,95278 27,81472 7 1,2
Simav (Kütahya) 12:38:47 01-10-2025 39,22139 29,01972 7 1,2
AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) 12:38:43 01-10-2025 39,1795 28,8408 21,7 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Milas (Muğla) 12:37:35 01-10-2025 36,91528 27,8175 6,95 2,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:37:35 01-10-2025 36,9248 27,8067 5,9 2,7
Simav (Kütahya) 12:36:52 01-10-2025 39,24333 29,01167 7 1,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 12:36:50 01-10-2025 39,212 28,9242 5,1 1
Simav (Kütahya) 12:35:59 01-10-2025 39,26111 28,99889 7 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:35:59 01-10-2025 39,2357 29,0625 3,2 0,8
Simav (Kütahya) 12:33:13 01-10-2025 39,23722 28,99417 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:33:13 01-10-2025 39,2445 29,045 2,7 1,2
Merkez (Kırşehir) 12:31:51 01-10-2025 39,25333 34,15639 7 1
Simav (Kütahya) 12:31:01 01-10-2025 39,26139 28,95944 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:31:01 01-10-2025 39,254 28,995 10,8 1,2
Simav (Kütahya) 12:28:49 01-10-2025 39,23389 29,00583 7,31 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:28:49 01-10-2025 39,2082 28,9968 11 1,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:28:36 01-10-2025 39,2512 29,0122 5,4 1,8
Simav (Kütahya) 12:28:35 01-10-2025 39,26278 28,94056 7 1,2
Ilgaz (Çankırı) 12:24:16 01-10-2025 41,05139 33,72417 10,43 3,5
MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI) 12:24:15 01-10-2025 41,034 33,7078 5 3,5
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 12:15:19 01-10-2025 39,2977 28,8248 10,8 1,1
Akdeniz 12:14:00 01-10-2025 35,36444 33,66917 6,92 2,4
KIBRIS-ISKELE 12:13:57 01-10-2025 35,339 33,699 17 2,5
Fethiye (Muğla) 12:06:27 01-10-2025 36,85639 29,19972 7 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 12:00:59 01-10-2025 39,2723 28,913 5 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:12 01-10-2025 39,2675 28,17583 7 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:46:30 01-10-2025 39,2003 29,0717 9 1,1
Simav (Kütahya) 11:45:37 01-10-2025 39,23917 28,96361 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:45:37 01-10-2025 39,244 28,9963 15,2 1,4
Selçuklu (Konya) 11:43:34 01-10-2025 38,11722 32,73611 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:05 01-10-2025 39,2013 28,0627 11,6 1,6
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:34:40 01-10-2025 37,304 37,0203 5,3 2,8
Selçuklu (Konya) 11:34:32 01-10-2025 38,09222 32,59194 7,05 1,8
YAPAK-ZARA (SIVAS) 11:29:32 01-10-2025 39,9485 37,6363 7,6 2,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:28:05 01-10-2025 39,2565 29,0762 19 0,6
Adapazarı (Sakarya) 11:26:25 01-10-2025 40,87444 30,35694 7 1
Simav (Kütahya) 11:20:37 01-10-2025 39,25139 28,98778 7 1,3
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 11:20:37 01-10-2025 39,21 29,0753 12,8 1,2
Simav (Kütahya) 11:20:03 01-10-2025 39,22056 29,0225 6,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:48 01-10-2025 39,18833 28,20194 7 1,3
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 11:17:54 01-10-2025 36,9472 28,1555 4,7 1,5
Simav (Kütahya) 11:12:56 01-10-2025 39,17333 29,06139 11,35 1,4
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 11:12:55 01-10-2025 39,2143 29,081 10,7 1,3
Simav (Kütahya) 11:12:03 01-10-2025 39,21917 29,01722 7,14 1,5
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 11:12:03 01-10-2025 39,2147 29,0732 7,1 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:09:55 01-10-2025 39,2485 29,0055 11,6 0,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:09:28 01-10-2025 39,2615 29,0022 3,7 0,9
Simav (Kütahya) 11:08:24 01-10-2025 39,26861 28,95194 7 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:08:24 01-10-2025 39,2855 29,0257 1,1 1,4
Simav (Kütahya) 11:07:51 01-10-2025 39,25278 29,01028 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:07:51 01-10-2025 39,2687 29,0335 2,6 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:05:34 01-10-2025 39,2498 29,007 5,1 0,8
Simav (Kütahya) 11:01:31 01-10-2025 39,17611 29,02417 12,95 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:01:30 01-10-2025 39,2445 29,0533 13,1 1,2
Simav (Kütahya) 11:00:02 01-10-2025 39,27722 29,00472 7 0,9
KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) 10:58:40 01-10-2025 39,3252 29,1107 5 1,2
Simav (Kütahya) 10:57:58 01-10-2025 39,23361 29,00111 11,46 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:57:58 01-10-2025 39,2423 29,013 5,4 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:57:06 01-10-2025 39,2252 29,0088 10,9 2,4
Simav (Kütahya) 10:57:05 01-10-2025 39,23361 29,0025 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:23 01-10-2025 39,24667 28,175 7 2,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:22 01-10-2025 39,2485 28,1705 7,7 2,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:48:42 01-10-2025 37,30778 37,10639 6,37 2,4
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 10:48:41 01-10-2025 37,3278 37,021 4,8 2
Eşme (Uşak) 10:37:23 01-10-2025 38,47444 29,09833 7 1,1
Simav (Kütahya) 10:34:00 01-10-2025 39,2325 29,00167 8,27 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:33:59 01-10-2025 39,2412 29,0442 5,4 1,6
Simav (Kütahya) 10:32:09 01-10-2025 39,20583 28,975 8,87 2,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:32:09 01-10-2025 39,2237 29,0622 10,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:56 01-10-2025 39,21833 28,17417 7 1
Simav (Kütahya) 10:23:45 01-10-2025 39,25028 28,98472 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:23:45 01-10-2025 39,2423 29,0112 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:34 01-10-2025 39,23056 28,19722 5,33 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:20:18 01-10-2025 39,20139 28,20361 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:20:18 01-10-2025 39,1533 28,1977 16,8 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.43 km] Milas (Muğla) 10:17:31 01-10-2025 36,93778 27,7925 7 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:17:31 01-10-2025 36,9398 27,7915 4,1 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:16:19 01-10-2025 39,222 29,0525 5 1,1
Simav (Kütahya) 10:16:18 01-10-2025 39,26194 28,98361 7 1,2
Simav (Kütahya) 10:15:50 01-10-2025 39,2675 29,00639 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:15:50 01-10-2025 39,2385 29,0592 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:41 01-10-2025 39,22222 28,16861 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:41 01-10-2025 39,182 28,1112 9,3 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:04:14 01-10-2025 39,2737 29,0188 8 1,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:03:19 01-10-2025 36,9283 27,8232 7,8 2,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.20 km] Milas (Muğla) 10:03:18 01-10-2025 36,93833 27,80278 6,95 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:59:58 01-10-2025 39,1445 28,2068 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:59:57 01-10-2025 39,16806 28,19583 7,3 1,6
Simav (Kütahya) 09:59:17 01-10-2025 39,25444 28,95028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:14 01-10-2025 39,20944 28,14778 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:13 01-10-2025 39,1962 28,1415 12,2 1,2
Simav (Kütahya) 09:44:15 01-10-2025 39,24556 28,97 7 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:44:15 01-10-2025 39,2388 29,0598 5 2
Simav (Kütahya) 09:38:17 01-10-2025 39,25417 28,97444 7 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 09:38:16 01-10-2025 39,2232 28,9355 20,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:41 01-10-2025 39,19611 28,24972 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:41 01-10-2025 39,1795 28,1987 18,4 1,7
Simav (Kütahya) 09:25:31 01-10-2025 39,23583 28,93333 7 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:23:41 01-10-2025 39,2175 29,0357 13,2 1,2
Simav (Kütahya) 09:23:40 01-10-2025 39,25278 28,99694 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:19:05 01-10-2025 39,259 28,9822 14,4 0,9
Simav (Kütahya) 09:19:04 01-10-2025 39,25861 28,94861 7 1,1
Simav (Kütahya) 09:13:57 01-10-2025 39,24056 28,97361 7,38 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:13:57 01-10-2025 39,2218 29,0277 10,4 2,1
Simav (Kütahya) 09:12:40 01-10-2025 39,1775 29,01694 7 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:12:39 01-10-2025 39,1925 28,9655 2,5 1,3
Simav (Kütahya) 09:09:36 01-10-2025 39,10444 29,05306 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:09:33 01-10-2025 39,221 28,9663 2,6 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:54:07 01-10-2025 39,2143 29,0245 9,1 1,6
Simav (Kütahya) 08:54:06 01-10-2025 39,21972 29,02306 7 1,7
Simav (Kütahya) 08:52:45 01-10-2025 39,23917 29,0175 7 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:52:45 01-10-2025 39,2105 29,0022 11 2
Simav (Kütahya) 08:50:26 01-10-2025 39,21528 29,01972 7,48 2,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:50:26 01-10-2025 39,2198 29,0007 5,5 1,9
Simav (Kütahya) 08:48:50 01-10-2025 39,22083 29,03694 7,02 2,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:48:49 01-10-2025 39,212 29,0015 5,4 2,3
Simav (Kütahya) 08:48:11 01-10-2025 39,23222 29,035 7 2
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 08:48:11 01-10-2025 39,2117 29,0705 1,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:27 01-10-2025 39,18583 28,20694 7,61 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:27 01-10-2025 39,1597 28,169 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:05 01-10-2025 39,15722 28,20611 6,66 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:04 01-10-2025 39,1428 28,2113 16,7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:37:17 01-10-2025 38,06972 37,45833 7,03 2,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:37:17 01-10-2025 38,074 37,4407 8,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:38 01-10-2025 39,24361 28,06 10,15 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:38 01-10-2025 39,236 28,0415 9,7 3,3
Simav (Kütahya) 08:26:02 01-10-2025 39,21389 28,98639 7 0,8
Simav (Kütahya) 08:24:47 01-10-2025 39,22694 29,00083 7,63 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:24:46 01-10-2025 39,2417 28,9927 10,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:22 01-10-2025 39,23694 28,13222 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:22 01-10-2025 39,1853 28,0952 13,2 1,5
Simav (Kütahya) 08:03:44 01-10-2025 39,25222 28,96 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:03:44 01-10-2025 39,2248 28,9682 15,6 1,6
Simav (Kütahya) 08:02:54 01-10-2025 39,24778 28,99222 6,86 1
Simav (Kütahya) 07:56:30 01-10-2025 39,22944 29,02 5,1 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:56:29 01-10-2025 39,2317 29,0172 11 1,6
Simav (Kütahya) 07:49:56 01-10-2025 39,27167 28,97056 5,58 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:49:55 01-10-2025 39,2495 28,9415 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:17 01-10-2025 39,1675 28,15583 6,96 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:46:15 01-10-2025 39,2053 28,0698 7,8 1,3
Samandağ (Hatay) 07:44:24 01-10-2025 36,25778 35,96083 6,96 1,7
SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) 07:44:24 01-10-2025 36,2318 36 16,5 1,6
Simav (Kütahya) 07:42:36 01-10-2025 39,18333 28,94083 12,11 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:42:36 01-10-2025 39,2567 28,9993 10,8 1,3
Simav (Kütahya) 07:26:36 01-10-2025 39,30583 28,95333 8,23 0,9
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 07:26:35 01-10-2025 39,2945 28,9452 5,3 1,2
Simav (Kütahya) 07:20:00 01-10-2025 39,1925 29,01417 10,18 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:19:59 01-10-2025 39,2145 29,0123 20,1 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 07:19:07 01-10-2025 37,4575 37,03194 7,01 1,1
Çameli (Denizli) 07:07:27 01-10-2025 37,0725 29,20639 7 1,3
SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) 07:07:26 01-10-2025 37,0102 29,332 5 1,2
Simav (Kütahya) 06:59:38 01-10-2025 39,24028 29,03778 10,42 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:59:38 01-10-2025 39,2255 29,0273 11,3 2
Marmara Denizi - [31.05 km] Beylikdüzü (İstanbul) 06:49:32 01-10-2025 40,69889 28,53778 10,54 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 06:44:12 01-10-2025 39,54306 27,955 9,55 2
PASAKOY-(BALIKESIR) 06:44:11 01-10-2025 39,5488 27,967 11,3 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 06:40:51 01-10-2025 38,12111 38,31972 13,09 1,2
Marmara Denizi - [09.41 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 06:40:40 01-10-2025 40,79278 27,50889 12,76 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:39:59 01-10-2025 38,23389 38,13472 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:28:42 01-10-2025 39,1875 28,13167 4,83 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:41 01-10-2025 39,1998 28,1595 16,7 1,3
Soma (Manisa) 06:22:26 01-10-2025 39,32306 27,72167 4,32 1,1
Kale (Malatya) 06:13:10 01-10-2025 38,3275 38,72472 12,3 0,9
Karlıova (Bingöl) 06:11:03 01-10-2025 39,40139 40,70389 11,48 1,1
Simav (Kütahya) 06:00:46 01-10-2025 39,21778 28,99111 8,3 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:00:45 01-10-2025 39,2618 28,9928 11,7 1,2
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...