Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Ekim 2026
02.10.2026 00:00
Son Güncelleme: 02.10.2026 00:30
NTV
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02 Ekim 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Dalaman (Muğla)
|01 Ekim 2026 22:30
|36.8827
|28.8820
|7.00
|2.50
|Germencik (Aydın)
|01 Ekim 2026 22:22
|37.9412
|27.6255
|7.00
|2.10
|Dalaman (Muğla)
|01 Ekim 2026 22:18
|36.8758
|28.8850
|6.57
|1.60
|Menteşe (Muğla)
|01 Ekim 2026 22:03
|37.2852
|28.5225
|7.00
|1.50
|Dalaman (Muğla)
|01 Ekim 2026 22:01
|36.8707
|28.8858
|7.00
|1.40
|Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [37.75 km] Yayladağı (Hatay)
|01 Ekim 2026 21:45
|35.6110
|36.4402
|7.00
|1.80
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.56 km] Bodrum (Muğla)
|01 Ekim 2026 21:42
|36.9698
|27.7700
|7.00
|2.00
|Battalgazi (Malatya)
|01 Ekim 2026 20:32
|38.2067
|38.5482
|10.18
|2.20
|Akçadağ (Malatya)
|01 Ekim 2026 20:20
|38.2840
|37.7470
|7.00
|1.30
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.65 km] Datça (Muğla)
|01 Ekim 2026 20:11
|36.8732
|27.5647
|6.96
|2.10
|Yeşilyurt (Malatya)
|01 Ekim 2026 19:53
|38.2530
|38.1235
|6.89
|0.90
|Beypazarı (Ankara)
|01 Ekim 2026 19:50
|40.1655
|31.8132
|7.02
|2.00
|Doğanşehir (Malatya)
|01 Ekim 2026 19:20
|38.2143
|37.7557
|7.00
|1.20
|Şehitkamil (Gaziantep)
|01 Ekim 2026 18:41
|37.0838
|37.5597
|7.52
|1.50
|Pütürge (Malatya)
|01 Ekim 2026 18:02
|38.2215
|38.6912
|12.73
|3.20
|Marmaris (Muğla)
|01 Ekim 2026 18:01
|36.7435
|28.1977
|7.00
|1.40
|Battalgazi (Malatya)
|01 Ekim 2026 17:57
|38.1927
|38.5632
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Ekim 2026 17:55
|39.2170
|28.0943
|7.01
|1.20
|Kozan (Adana)
|01 Ekim 2026 17:51
|37.7628
|35.6182
|7.04
|1.90
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.95 km] Aliağa (İzmir)
|01 Ekim 2026 17:36
|38.8785
|26.9752
|12.73
|1.50
|Battalgazi (Malatya)
|01 Ekim 2026 17:34
|38.2300
|38.5718
|7.00
|1.30
|Sincik (Adıyaman)
|01 Ekim 2026 17:32
|38.1417
|38.5300
|7.00
|1.90
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|01 Ekim 2026 23:32
|38.2078
|38.5635
|5.60
|2.30
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|01 Ekim 2026 23:20
|38.2832
|37.7618
|21.20
|1.40
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|01 Ekim 2026 23:11
|36.8727
|27.5633
|15.40
|2.20
|CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|01 Ekim 2026 22:50
|40.1492
|31.7463
|15.10
|2.30
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01 Ekim 2026 22:42
|38.0402
|36.6058
|7.20
|1.50
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01 Ekim 2026 22:20
|38.2197
|37.6923
|22.70
|1.40
|KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|01 Ekim 2026 21:41
|37.3717
|37.1293
|5.30
|1.20
|EGE DENIZI
|01 Ekim 2026 21:07
|36.5563
|25.4022
|18.80
|2.10
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|01 Ekim 2026 21:02
|38.2440
|38.6825
|1.70
|3.00
|ARMUTALAN-MARMARIS (MUGLA)
|01 Ekim 2026 21:01
|36.8438
|28.2008
|5.00
|1.50
|KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
|01 Ekim 2026 20:51
|37.7170
|35.6063
|5.10
|1.90
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01 Ekim 2026 20:36
|38.9165
|26.9968
|6.50
|1.80
|CEVREKAYA-KEBAN (ELAZIG)
|01 Ekim 2026 20:34
|38.7218
|38.7042
|19.80
|1.90
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|01 Ekim 2026 20:32
|38.1485
|38.5528
|11.90
|1.90
|ARPASEKI-KINIK (IZMIR)
|01 Ekim 2026 20:19
|39.0912
|27.4922
|5.00
|1.30
|ULUKOY-(MALATYA)
|01 Ekim 2026 19:37
|38.1815
|38.4607
|5.00
|2.10
|ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|01 Ekim 2026 19:35
|37.5320
|37.2258
|6.80
|3.00
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|01 Ekim 2026 19:16
|38.2427
|38.1792
|5.70
|1.60
|SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|01 Ekim 2026 19:13
|38.1300
|26.7063
|4.00
|2.50
|ULUKOY-(MALATYA)
|01 Ekim 2026 19:13
|38.1533
|38.5543
|5.00
|2.70
|YUNANISTAN
|01 Ekim 2026 19:02
|38.1903
|23.0628
|7.00
|3.60
|AKDENIZ
|01 Ekim 2026 18:45
|35.8073
|33.9775
|26.20
|1.70
|GUMUSKOL-ULUBEY (USAK)
|01 Ekim 2026 18:24
|38.4703
|29.1417
|21.00
|1.60
|DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)
|01 Ekim 2026 17:57
|38.3295
|37.8553
|14.40
|1.10
|KALFA-MANYAS (BALIKESIR)
|01 Ekim 2026 17:44
|39.9818
|27.9338
|0.00
|0.90
|AKDENIZ
|01 Ekim 2026 17:35
|34.8860
|33.7645
|16.10
|1.60
|KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
|01 Ekim 2026 17:10
|39.1588
|27.7483
|0.00
|1.70
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01 Ekim 2026 17:05
|37.0312
|28.8883
|7.50
|2.60