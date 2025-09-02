Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
02 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi
|00:02:01 02-09-2025
|36,63806
|25,54667
|6,04
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:00:29 02-09-2025
|39,24583
|28,25917
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:58:26 01-09-2025
|39,24472
|28,22556
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:51:40 01-09-2025
|39,20389
|28,15583
|7,71
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:51:40 01-09-2025
|39,187
|28,1425
|11,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:46:16 01-09-2025
|39,19417
|28,215
|6,44
|3,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:46:16 01-09-2025
|39,1893
|28,2043
|11,1
|3,3
|Çaygören Barajı - [00.67 km] Sındırgı (Balıkesir)
|23:42:46 01-09-2025
|39,25444
|28,21556
|7
|2,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:42:46 01-09-2025
|39,2298
|28,2072
|13,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:43 01-09-2025
|39,25417
|28,13444
|5,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:11 01-09-2025
|39,21306
|28,20028
|6,26
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:37:55 01-09-2025
|39,1925
|28,23278
|7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:34:53 01-09-2025
|39,2337
|28,131
|12,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:34:52 01-09-2025
|39,26778
|28,15528
|5,85
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:30:20 01-09-2025
|38,28972
|38,3025
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:28:33 01-09-2025
|39,21694
|28,17333
|7,11
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:28:08 01-09-2025
|39,1822
|28,0692
|12,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:24:21 01-09-2025
|39,25861
|28,12111
|7,26
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:24:21 01-09-2025
|39,2448
|28,1055
|10,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:17:19 01-09-2025
|39,20278
|28,23083
|6,47
|2,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:17:19 01-09-2025
|39,1803
|28,2042
|8,1
|2,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:15:33 01-09-2025
|39,1505
|28,167
|15,2
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:14:53 01-09-2025
|39,1267
|28,2338
|15,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:14:52 01-09-2025
|39,22139
|28,20472
|6,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:12:49 01-09-2025
|39,19361
|28,22833
|7
|3,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:12:48 01-09-2025
|39,1773
|28,2078
|13,7
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:12:12 01-09-2025
|39,18944
|28,22417
|6,68
|3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:12:12 01-09-2025
|39,1805
|28,2053
|12
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:09:49 01-09-2025
|39,18806
|28,22611
|7
|4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:09:44 01-09-2025
|39,1663
|28,1477
|8,6
|4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:59:50 01-09-2025
|39,1743
|28,2107
|5,4
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:56:36 01-09-2025
|39,2287
|28,1868
|18
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:50:49 01-09-2025
|39,187
|28,1793
|5,1
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:41 01-09-2025
|39,18056
|28,21139
|7
|2,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:40 01-09-2025
|39,1913
|28,2113
|11,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:00 01-09-2025
|39,18667
|28,22639
|6,15
|2,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:00 01-09-2025
|39,1817
|28,2077
|15,3
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:46:27 01-09-2025
|39,1457
|28,1035
|12,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:10 01-09-2025
|39,23389
|28,01056
|8,85
|2,1
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|22:45:09 01-09-2025
|39,235
|27,9838
|7,9
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:42:45 01-09-2025
|39,26028
|28,13111
|7
|2,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:42:44 01-09-2025
|39,2502
|28,0957
|4,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:39:25 01-09-2025
|39,23444
|28,00694
|7,8
|3,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|22:39:24 01-09-2025
|39,2292
|27,9912
|9,5
|3,4
|Akhisar (Manisa)
|22:35:38 01-09-2025
|39,20556
|27,99361
|9,35
|1,9
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|22:35:38 01-09-2025
|39,2005
|27,9805
|8,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:27:55 01-09-2025
|39,1775
|28,11833
|7
|1,1
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|22:27:46 01-09-2025
|38,5792
|28,2257
|20,8
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:25:27 01-09-2025
|38,31111
|38,19139
|7,02
|1,9
|DURULDU-(MALATYA)
|22:25:27 01-09-2025
|38,3383
|38,1837
|5,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:12:51 01-09-2025
|39,25
|28,15861
|5,83
|1,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|22:12:50 01-09-2025
|39,2042
|27,9675
|12,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:08:09 01-09-2025
|39,23444
|28,05861
|7,82
|1,2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:08:08 01-09-2025
|39,2302
|28,0755
|9,3
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:03:38 01-09-2025
|38,24333
|38,10083
|6,95
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:02:14 01-09-2025
|39,22222
|28,1675
|10,23
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:02:13 01-09-2025
|39,2093
|28,164
|7,1
|1,5
|KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN)
|21:58:44 01-09-2025
|36,6945
|34,1193
|5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:50:48 01-09-2025
|39,19278
|28,12333
|5,98
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.01 21:50:48)
|21:50:48 01-09-2025
|39,1813
|28,1073
|9,4
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:44:28 01-09-2025
|39,20472
|28,09
|7,05
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:44:28 01-09-2025
|39,2003
|28,0207
|4,3
|1,7
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|21:37:55 01-09-2025
|39,0762
|28,1252
|12,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:37:53 01-09-2025
|39,13583
|28,16722
|7,22
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:34:19 01-09-2025
|39,21694
|28,15083
|5,24
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:34:19 01-09-2025
|39,2067
|28,1535
|9,9
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:17 01-09-2025
|39,13694
|28,15194
|7
|2,3
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|21:25:17 01-09-2025
|39,1123
|28,1148
|7,7
|2,5
|Buldan (Denizli)
|21:24:29 01-09-2025
|38,07722
|28,9875
|7,29
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|21:11:38 01-09-2025
|38,33972
|38,80583
|10,7
|1,7
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|21:11:38 01-09-2025
|38,3525
|38,8062
|5,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:48:10 01-09-2025
|39,17028
|28,2025
|7,01
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:48:10 01-09-2025
|39,173
|28,1157
|16,8
|1
|Salihli (Manisa)
|20:41:48 01-09-2025
|38,58083
|28,20861
|7,1
|1,7
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|20:41:48 01-09-2025
|38,5702
|28,208
|5,6
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|20:35:04 01-09-2025
|39,17389
|27,95056
|10,18
|1,2
|YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
|20:35:03 01-09-2025
|39,1512
|27,9133
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|20:32:52 01-09-2025
|35,8308
|24,9927
|7,6
|2,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|20:32:47 01-09-2025
|37,24389
|36,99389
|4,31
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|20:32:44 01-09-2025
|37,7725
|36,39389
|7
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:22:56 01-09-2025
|38,05972
|38,17306
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:22:21 01-09-2025
|38,06056
|37,61333
|7,03
|1,5
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:22:21 01-09-2025
|38,0445
|37,6018
|5,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:53 01-09-2025
|39,19028
|28,11472
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:52 01-09-2025
|39,1785
|28,0708
|3,7
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|20:16:54 01-09-2025
|37,78472
|36,18861
|7,06
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:15:20 01-09-2025
|39,157
|28,203
|10,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:15:19 01-09-2025
|39,17583
|28,15694
|7
|1,3
|Akdeniz - [13.32 km] Arsuz (Hatay)
|20:12:15 01-09-2025
|36,34333
|35,65361
|22,07
|2,1
|AKDENIZ
|20:12:14 01-09-2025
|36,2695
|35,5022
|12,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:06:45 01-09-2025
|39,17361
|28,13667
|4,82
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:19 01-09-2025
|39,15083
|28,24083
|7
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:17 01-09-2025
|39,2027
|28,2487
|8,2
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|20:05:00 01-09-2025
|38,13833
|38,60528
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:56:32 01-09-2025
|39,17306
|28,14056
|8,5
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:56:32 01-09-2025
|39,169
|28,133
|9,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:54:29 01-09-2025
|39,17583
|28,15167
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:54:27 01-09-2025
|39,1857
|28,1237
|9,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:48:57 01-09-2025
|39,22639
|28,15917
|7
|1,4
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|19:48:57 01-09-2025
|39,1635
|28,0387
|20,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:44:07 01-09-2025
|39,21667
|28,08583
|7,47
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:44:07 01-09-2025
|39,1925
|28,0797
|8,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:41:32 01-09-2025
|39,20111
|28,09778
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:41:32 01-09-2025
|39,2203
|28,0833
|8,9
|1,3
|EGE DENIZI
|19:35:08 01-09-2025
|36,307
|26,1063
|9,3
|2
|YUNANISTAN
|19:34:48 01-09-2025
|40,6078
|24,3713
|3,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:21:05 01-09-2025
|39,21028
|28,16083
|9,92
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:21:05 01-09-2025
|39,1898
|28,1645
|7,9
|1,4
|YUNANISTAN
|19:12:40 01-09-2025
|40,1247
|23,3872
|13,3
|3,8
|Ege Denizi
|19:12:32 01-09-2025
|40,10972
|22,92306
|9,79
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:10:36 01-09-2025
|39,19361
|28,17944
|7
|1,8
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:10:35 01-09-2025
|39,2328
|28,1827
|13,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:01:46 01-09-2025
|39,21639
|28,14528
|7,44
|1
|FUNDACIK-GORDES (MANISA)
|18:59:18 01-09-2025
|38,981
|28,1948
|13,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:59:14 01-09-2025
|39,1825
|28,20083
|13,31
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:58:26 01-09-2025
|39,1532
|28,1515
|13,1
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:47:30 01-09-2025
|39,1185
|28,1653
|12
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:47:29 01-09-2025
|39,16278
|28,23556
|4,71
|1,4
|Ege Denizi
|18:41:55 01-09-2025
|40,31778
|24,79278
|6,83
|1,8
|YUNANISTAN
|18:41:47 01-09-2025
|40,5808
|24,4107
|8,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:37:35 01-09-2025
|39,21944
|28,1625
|5,74
|2,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:37:35 01-09-2025
|39,2163
|28,147
|13
|2,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:30:07 01-09-2025
|39,51
|28,16806
|10,08
|1,5
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:30:07 01-09-2025
|39,5077
|28,0687
|17,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:27:50 01-09-2025
|39,19861
|28,18194
|9,02
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:27:50 01-09-2025
|39,1882
|28,1507
|11,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:26:30 01-09-2025
|39,245
|28,02417
|13,45
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:19:04 01-09-2025
|39,15
|28,22694
|7
|1,1
|KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)
|18:19:03 01-09-2025
|39,1003
|27,9747
|12,5
|1,4
|KARAYAGCI-GORDES (MANISA)
|18:11:11 01-09-2025
|38,9475
|28,2222
|16,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:11:08 01-09-2025
|39,14
|28,19389
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:00:43 01-09-2025
|39,21417
|28,12306
|6,99
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:00:43 01-09-2025
|39,1335
|28,2197
|24,1
|1,2
|Ege Denizi
|17:58:09 01-09-2025
|40,60667
|24,77139
|7
|1,7
|YUNANISTAN
|17:58:07 01-09-2025
|40,5955
|24,3917
|12,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:56:23 01-09-2025
|39,20389
|28,15972
|7,54
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:56:22 01-09-2025
|39,2022
|28,1482
|7,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:52:28 01-09-2025
|39,14972
|29,00556
|9,93
|1,2
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|17:52:27 01-09-2025
|39,141
|29,0137
|10,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:00 01-09-2025
|39,23194
|28,20694
|7
|1,3
|Emet (Kütahya)
|17:38:18 01-09-2025
|39,40889
|29,21722
|7
|1
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|17:38:18 01-09-2025
|39,6138
|29,4247
|0
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|17:32:49 01-09-2025
|38,29278
|38,64528
|11,04
|1
|BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|17:24:41 01-09-2025
|40,4237
|28,0707
|8,9
|1,9
|Marmara Denizi - [06.28 km] Erdek (Balıkesir)
|17:24:40 01-09-2025
|40,46222
|28,09889
|7,02
|1,8
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|17:24:19 01-09-2025
|39,0243
|28,1983
|13,6
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|17:24:15 01-09-2025
|39,0475
|28,08639
|7
|1,2
|SEYHYAYLA-GORDES (MANISA)
|17:19:02 01-09-2025
|39,0268
|28,3423
|4
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:18:59 01-09-2025
|39,19972
|28,15028
|6,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:17:51 01-09-2025
|39,23361
|28,07944
|7,42
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:17:51 01-09-2025
|39,2138
|28,0298
|8
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.28 km] Söke (Aydın)
|17:15:51 01-09-2025
|37,70361
|27,04167
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:09:57 01-09-2025
|39,1683
|28,2363
|20,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:07:08 01-09-2025
|39,27722
|28,15
|8,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:02:29 01-09-2025
|39,24417
|28,1425
|7,88
|2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:02:29 01-09-2025
|39,2288
|28,111
|7,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:53:47 01-09-2025
|39,23833
|28,20333
|7,87
|1,6
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:53:47 01-09-2025
|39,2845
|28,1445
|3,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:49:39 01-09-2025
|39,25861
|28,01417
|7,86
|1,4
|COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|16:49:38 01-09-2025
|39,2397
|27,8928
|8,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:47:08 01-09-2025
|39,25972
|28,27972
|3,79
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:44:50 01-09-2025
|39,24361
|28,17611
|10,8
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:44:49 01-09-2025
|39,2225
|28,0393
|16,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:23:50 01-09-2025
|39,20778
|28,15556
|10,04
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:23:49 01-09-2025
|39,2238
|28,135
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:19:05 01-09-2025
|39,24028
|28,20333
|6,95
|1,2
|HALKAAVLU-KIRKAGAC (MANISA)
|16:19:02 01-09-2025
|39,2598
|27,8707
|8,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:16:32 01-09-2025
|39,22222
|28,18028
|10,98
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:16:32 01-09-2025
|39,2013
|28,1378
|7,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:15:23 01-09-2025
|39,21528
|28,18806
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:13:51 01-09-2025
|39,23778
|28,20722
|7,32
|3,3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:13:51 01-09-2025
|39,2418
|28,1823
|9,8
|3,4
|Saimbeyli (Adana)
|15:53:47 01-09-2025
|37,82389
|36,26556
|7,01
|1,6
|Gördes (Manisa)
|15:49:41 01-09-2025
|38,97139
|28,22639
|6,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:45:20 01-09-2025
|39,24917
|28,19556
|7,54
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:43:05 01-09-2025
|39,23361
|28,20083
|6,46
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:43:04 01-09-2025
|39,1973
|28,2207
|27,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:42:31 01-09-2025
|39,23833
|28,20194
|6,68
|1,3
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:42:30 01-09-2025
|39,2733
|28,209
|8,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:40:22 01-09-2025
|39,25333
|28,20167
|5,89
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:40:22 01-09-2025
|39,1982
|28,1275
|8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:39:51 01-09-2025
|39,24667
|28,20806
|6,77
|1,1
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|15:39:49 01-09-2025
|39,1575
|27,9735
|18,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:33:29 01-09-2025
|39,21083
|28,21667
|8,22
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:33:29 01-09-2025
|39,1348
|28,1785
|15,9
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:32:06 01-09-2025
|39,27028
|28,17028
|9,55
|1,3
|Gördes (Manisa)
|15:29:28 01-09-2025
|39,07333
|28,20111
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:18:03 01-09-2025
|39,20083
|28,26917
|8,05
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:18:02 01-09-2025
|39,1698
|28,1647
|20,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:15:28 01-09-2025
|39,21111
|28,15694
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:08:53 01-09-2025
|39,18667
|28,24222
|8,85
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:08:53 01-09-2025
|39,1597
|28,2398
|14,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:07:25 01-09-2025
|39,20833
|28,25778
|7,45
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:07:24 01-09-2025
|39,1938
|28,1742
|12,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:01:40 01-09-2025
|39,21972
|28,10806
|6,18
|1,1
|Ege Denizi - [02.69 km] Eceabat (Çanakkale)
|14:58:58 01-09-2025
|40,02444
|26,17167
|11,56
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:58:04 01-09-2025
|39,16528
|28,20306
|11,35
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:54:20 01-09-2025
|39,20806
|28,09111
|6,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:54:03 01-09-2025
|39,25639
|28,07917
|7,23
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:52:18 01-09-2025
|39,25278
|28,12306
|14,09
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:52:16 01-09-2025
|39,1567
|28,123
|23,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:51:14 01-09-2025
|39,24722
|28,12639
|12,53
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:49:01 01-09-2025
|39,20694
|28,27111
|6,38
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.01 14:49:00)
|14:49:00 01-09-2025
|39,177
|28,2668
|13
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|14:39:54 01-09-2025
|38,45306
|39,25167
|9
|2
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|14:39:53 01-09-2025
|38,4693
|39,2245
|4,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:34:48 01-09-2025
|39,2025
|28,13722
|7
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:34:47 01-09-2025
|39,1922
|28,0645
|11,1
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:33:17 01-09-2025
|39,215
|28,16444
|10
|1,3
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|14:30:22 01-09-2025
|38,5705
|28,2198
|5,4
|1,5
|Salihli (Manisa)
|14:30:21 01-09-2025
|38,55389
|28,16861
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:26:36 01-09-2025
|39,25361
|28,10028
|16,22
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:26:36 01-09-2025
|39,2608
|28,0602
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:20:01 01-09-2025
|39,23083
|28,12
|12,19
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:20:01 01-09-2025
|39,2022
|28,1048
|13,2
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.91 km] Söke (Aydın)
|14:17:53 01-09-2025
|37,69333
|27,05139
|6,69
|1,4
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|14:17:50 01-09-2025
|37,6795
|27,079
|16,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:16:19 01-09-2025
|39,18667
|28,11778
|10,17
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.28 km] Söke (Aydın)
|14:15:22 01-09-2025
|37,705
|27,04306
|9,71
|1,7
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|14:15:20 01-09-2025
|37,7095
|27,0583
|8,4
|2,1
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [14.50 km] Kuşadası (Aydın)
|14:07:24 01-09-2025
|37,71833
|27,05944
|7
|1,7
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|14:07:23 01-09-2025
|37,7552
|27,0132
|4,8
|2,1
|Kuşadası (Aydın)
|14:06:13 01-09-2025
|37,67111
|27,19861
|13,31
|2,3
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|14:06:09 01-09-2025
|37,6575
|27,023
|7,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:05:28 01-09-2025
|39,19861
|28,13306
|7,05
|1
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [15.90 km] Söke (Aydın)
|14:05:17 01-09-2025
|37,70583
|27,035
|7
|1,7
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|14:05:14 01-09-2025
|37,7582
|27,0432
|14,3
|1,9
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [16.94 km] Söke (Aydın)
|14:03:21 01-09-2025
|37,70667
|27,02111
|6,88
|1,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|14:03:20 01-09-2025
|37,7128
|27,0288
|4,4
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.16 km] Söke (Aydın)
|13:51:53 01-09-2025
|37,68778
|27,01694
|6,97
|2
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|13:51:52 01-09-2025
|37,6668
|27,0528
|8,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:35:39 01-09-2025
|39,23833
|28,18306
|5,39
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:31:20 01-09-2025
|39,22194
|28,13639
|11,5
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:31:20 01-09-2025
|39,2343
|28,1337
|21,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:28:36 01-09-2025
|39,21306
|28,17722
|7
|1,2
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:28:34 01-09-2025
|39,2632
|28,0953
|17,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:21:12 01-09-2025
|39,2375
|28,07361
|7,04
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:21:10 01-09-2025
|39,2447
|28,0945
|6,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:17:06 01-09-2025
|39,20639
|28,18444
|6,95
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:17:04 01-09-2025
|39,22
|28,091
|8,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:14:15 01-09-2025
|39,23944
|28,09917
|7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:14:14 01-09-2025
|39,228
|28,0713
|9,7
|1,8
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|13:07:00 01-09-2025
|39,0997
|28,3582
|5,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:06:58 01-09-2025
|39,20806
|28,25861
|7,34
|1,4
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [15.86 km] Kuşadası (Aydın)
|12:58:29 01-09-2025
|37,7225
|27,04417
|8,38
|1,9
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|12:58:29 01-09-2025
|37,7027
|27,0195
|8,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|12:53:08 01-09-2025
|39,25
|28,98583
|7
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:53:08 01-09-2025
|39,2657
|29,0167
|12,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:52:24 01-09-2025
|39,19083
|28,0725
|7
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.74 km] Kuşadası (Aydın)
|12:47:39 01-09-2025
|37,70083
|27,13778
|7
|1,2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|12:47:36 01-09-2025
|37,703
|27,0137
|9,7
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|12:46:34 01-09-2025
|39,19167
|27,97944
|7
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|12:35:46 01-09-2025
|38,03778
|37,39778
|7,24
|1,3
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:35:46 01-09-2025
|38,0308
|37,4075
|5,1
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|12:34:25 01-09-2025
|39,21861
|27,98722
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:33:35 01-09-2025
|39,21667
|28,10833
|5,35
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:33:35 01-09-2025
|39,197
|28,0927
|11,1
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:32:40 01-09-2025
|38,24
|38,09361
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:31:06 01-09-2025
|38,28806
|38,0925
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:28:35 01-09-2025
|39,185
|28,10583
|9,56
|1
|Merkez (Elazığ)
|12:26:10 01-09-2025
|38,70556
|39,45194
|7
|1,5
|BEYDOGMUS-(ELAZIG)
|12:26:09 01-09-2025
|38,6985
|39,4058
|18,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:19:29 01-09-2025
|39,18917
|28,26583
|10,28
|1
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|12:10:48 01-09-2025
|37,1165
|27,9562
|0
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:02:35 01-09-2025
|39,1823
|28,1607
|5,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:02:34 01-09-2025
|39,21444
|28,1275
|11,66
|1,2
|Adapazarı (Sakarya)
|11:53:54 01-09-2025
|40,85639
|30,38389
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|11:40:52 01-09-2025
|39,27028
|28,98417
|7
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:40:51 01-09-2025
|39,2352
|28,9598
|21,4
|1,9
|Balya (Balıkesir)
|11:36:52 01-09-2025
|39,88528
|27,78444
|7,38
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:36:41 01-09-2025
|39,25389
|28,16833
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:32:35 01-09-2025
|39,24083
|28,08806
|11,19
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:25:19 01-09-2025
|39,24972
|28,01111
|7,56
|2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:25:18 01-09-2025
|39,2448
|28,0127
|7,6
|2,3
|Simav (Kütahya)
|11:08:17 01-09-2025
|39,23528
|29,00028
|7,24
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:08:17 01-09-2025
|39,2602
|29,0077
|12,1
|1,6
|11:00:23 01-09-2025
|38,04167
|37,66694
|7
|1,6
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:00:22 01-09-2025
|38,0523
|37,683
|12,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:33 01-09-2025
|39,20611
|28,16722
|9,04
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:56:32 01-09-2025
|39,19
|28,1002
|8,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:51:07 01-09-2025
|39,2075
|28,15944
|13,84
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:51:07 01-09-2025
|39,1978
|28,1307
|9,3
|2,6
|Menderes (İzmir)
|10:49:27 01-09-2025
|37,99667
|27,1925
|15,46
|0,9
|Simav (Kütahya)
|10:35:22 01-09-2025
|39,25083
|28,98472
|10,43
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:35:20 01-09-2025
|39,2083
|28,9988
|2,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:18:39 01-09-2025
|39,19361
|28,20528
|10,03
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:18:39 01-09-2025
|39,1917
|28,1842
|8,7
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:17:35 01-09-2025
|37,35833
|37,04028
|12,68
|1,7
|Ezine (Çanakkale)
|10:09:51 01-09-2025
|39,71028
|26,16944
|6,97
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:58:17 01-09-2025
|39,18778
|28,21083
|13,62
|1,1
|Kuşadası (Aydın)
|09:56:57 01-09-2025
|37,67944
|27,03417
|7
|1,5
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|09:56:57 01-09-2025
|37,6813
|27,0267
|9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:53:41 01-09-2025
|39,27
|28,13639
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|09:38:38 01-09-2025
|39,54278
|28,16806
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:32:01 01-09-2025
|39,2225
|28,20583
|5,6
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:28:03 01-09-2025
|39,26528
|28,00722
|7
|1,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:28:02 01-09-2025
|39,2802
|27,9977
|14,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:25:00 01-09-2025
|39,25694
|28,005
|7
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:24:58 01-09-2025
|39,2373
|28,1342
|9,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:22:06 01-09-2025
|39,25417
|28,01389
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:39 01-09-2025
|39,25944
|28,00167
|7
|2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|09:19:39 01-09-2025
|39,2365
|27,9768
|7,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:08:01 01-09-2025
|39,20861
|28,225
|10
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:06:23 01-09-2025
|39,25278
|28,01611
|7
|2,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:06:23 01-09-2025
|39,2325
|28,0072
|10,7
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:04:36 01-09-2025
|39,21889
|28,19167
|6,98
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:04:36 01-09-2025
|39,1962
|28,1878
|12,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:02:54 01-09-2025
|39,25361
|28,02611
|11,79
|2,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|09:02:53 01-09-2025
|39,2402
|27,9783
|7,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:57:54 01-09-2025
|39,21861
|28,12667
|5,7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:57:54 01-09-2025
|39,1442
|28,1668
|11,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:53:11 01-09-2025
|39,24778
|28,1925
|8,32
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:51:19 01-09-2025
|39,23278
|28,1975
|11,84
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:51:19 01-09-2025
|39,1865
|28,2302
|17,5
|1,2
|Van Gölü - [07.08 km] Adilcevaz (Bitlis)
|08:49:14 01-09-2025
|38,74222
|42,68028
|12,54
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:48:45 01-09-2025
|39,24194
|28,0075
|7
|1,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|08:48:44 01-09-2025
|39,2123
|27,9468
|10,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:41:22 01-09-2025
|39,20444
|28,1775
|8,64
|1
|Çaygören Barajı - [01.37 km] Sındırgı (Balıkesir)
|08:40:16 01-09-2025
|39,24056
|28,22194
|6,07
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:28:33 01-09-2025
|39,20972
|28,1425
|7,43
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:28:33 01-09-2025
|39,2035
|28,0832
|7,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:19:50 01-09-2025
|39,2625
|28,13667
|10,45
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:19:49 01-09-2025
|39,2318
|28,0653
|21,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:14:03 01-09-2025
|39,18528
|28,18444
|8,3
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:11:37 01-09-2025
|39,2175
|28,20278
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|08:06:00 01-09-2025
|38,23083
|38,46861
|7,03
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:00:02 01-09-2025
|39,18194
|28,15889
|8,72
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:00:01 01-09-2025
|39,1465
|28,1635
|16,8
|1,8
|Şenkaya (Erzurum)
|07:54:20 01-09-2025
|40,39389
|42,28417
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:28 01-09-2025
|39,20861
|28,17528
|6,75
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:27 01-09-2025
|39,2
|28,159
|12,4
|2,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:39:31 01-09-2025
|39,1147
|28,2703
|12,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:39:30 01-09-2025
|39,20139
|28,25917
|7,83
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:37:23 01-09-2025
|39,19472
|28,26722
|7,64
|2,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:37:23 01-09-2025
|39,1828
|28,25
|14,4
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:32:36 01-09-2025
|39,22028
|28,17111
|10,52
|1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:20:32 01-09-2025
|39,2307
|28,184
|7,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:20:31 01-09-2025
|39,25444
|28,19361
|6,76
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:10:46 01-09-2025
|39,22556
|28,105
|7,16
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:10:46 01-09-2025
|39,2078
|28,1457
|7,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:05:32 01-09-2025
|39,21083
|28,25139
|10,48
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:05:32 01-09-2025
|39,186
|28,2427
|9,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:04:53 01-09-2025
|39,22861
|28,16056
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:16 01-09-2025
|39,23833
|28,18167
|5,21
|1,8
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:03:16 01-09-2025
|39,2458
|28,1802
|10
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:01:35 01-09-2025
|39,25306
|28,18917
|5,71
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:01:35 01-09-2025
|39,1838
|28,1597
|9,9
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:59:10 01-09-2025
|39,1635
|28,1955
|12,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:57 01-09-2025
|39,25139
|28,01861
|11,08
|2,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:53:57 01-09-2025
|39,2267
|28,0033
|15,2
|2,9
|Beypazarı (Ankara)
|06:52:26 01-09-2025
|40,20222
|31,74722
|7
|1,9
|CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:52:25 01-09-2025
|40,1883
|31,8015
|5,3
|2,2
|Pülümür (Tunceli)
|06:44:01 01-09-2025
|39,57583
|39,80417
|7
|1,7
|KIRKMESE-PULUMUR (TUNCELI)
|06:44:00 01-09-2025
|39,5577
|39,8197
|9,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:42:21 01-09-2025
|39,205
|28,17333
|9,4
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:42:21 01-09-2025
|39,1723
|28,158
|15
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:40:53 01-09-2025
|39,19667
|28,15611
|4,94
|2,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:40:52 01-09-2025
|39,1882
|28,1488
|8,8
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:39:41 01-09-2025
|39,25389
|28,18333
|6,39
|2,5
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:39:41 01-09-2025
|39,2397
|28,1767
|7,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:47 01-09-2025
|39,24139
|28,15167
|4,35
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:32:47 01-09-2025
|39,2103
|28,1495
|7,6
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|06:31:01 01-09-2025
|38,06972
|38,50917
|7,01
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:25:43 01-09-2025
|39,18333
|28,2375
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:25:42 01-09-2025
|39,1768
|28,1728
|13,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:22:29 01-09-2025
|39,24111
|28,16778
|6,92
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:22:29 01-09-2025
|39,196
|28,0933
|10,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:18:38 01-09-2025
|39,25306
|28,09056
|5,08
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:16:02 01-09-2025
|39,19
|28,17417
|6,38
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:16:02 01-09-2025
|39,1615
|28,1718
|10,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:14:03 01-09-2025
|39,20611
|28,18389
|11,93
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:14:03 01-09-2025
|39,19
|28,1107
|11,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:08:04 01-09-2025
|39,24083
|28,0225
|9,17
|1,2
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:08:03 01-09-2025
|39,2815
|28,1523
|12
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:07:36 01-09-2025
|39,25889
|27,98556
|7
|1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:07:34 01-09-2025
|39,2427
|28,1925
|17,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:01:07 01-09-2025
|39,17917
|28,18972
|7,47
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:01:07 01-09-2025
|39,1578
|28,157
|9,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:54:54 01-09-2025
|39,20111
|28,09889
|6,51
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:54:54 01-09-2025
|39,1997
|28,1198
|8,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:51:03 01-09-2025
|39,24694
|28,02167
|13,03
|2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:51:03 01-09-2025
|39,2115
|27,989
|12,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:23 01-09-2025
|39,25639
|28,00639
|13,01
|1,1
|BELENBASI-BUCA (IZMIR)
|05:44:43 01-09-2025
|38,312
|27,249
|8,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:43:20 01-09-2025
|39,19
|28,23694
|11,83
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:41:06 01-09-2025
|39,22583
|28,08361
|8,68
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:34:53 01-09-2025
|39,25083
|28,14722
|6,84
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:34:53 01-09-2025
|39,2397
|28,1505
|12,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:10 01-09-2025
|39,22417
|28,155
|11,51
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:33:07 01-09-2025
|39,2188
|28,1885
|5
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:30:23 01-09-2025
|39,2025
|28,148
|12,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:30:22 01-09-2025
|39,23278
|28,20722
|7,47
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:26:51 01-09-2025
|39,19556
|28,26389
|5,84
|1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:26:50 01-09-2025
|39,1948
|28,199
|7,5
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|05:26:32 01-09-2025
|38,25944
|37,81917
|11,05
|1,2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|05:26:31 01-09-2025
|38,2717
|37,7522
|14,4
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:25:04 01-09-2025
|39,1428
|28,1937
|10,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:25:03 01-09-2025
|39,20889
|28,21972
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:17:28 01-09-2025
|39,16306
|28,15583
|7,54
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:17:27 01-09-2025
|39,1505
|28,2202
|16,8
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:16:04 01-09-2025
|38,3925
|37,42139
|9,83
|1,2
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:16:04 01-09-2025
|38,3755
|37,4548
|5,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:55 01-09-2025
|39,155
|28,23889
|7,38
|0,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:54 01-09-2025
|39,1245
|28,1868
|17,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:12:37 01-09-2025
|39,20972
|28,15528
|10,22
|1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:12:36 01-09-2025
|39,2218
|28,1282
|6,7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:08:41 01-09-2025
|39,26028
|28,00972
|7,39
|1
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:08:41 01-09-2025
|39,239
|28,0118
|6,8
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:06:54 01-09-2025
|38,12194
|37,015
|6,94
|1,9
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:06:54 01-09-2025
|38,1355
|37,0182
|4,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:18 01-09-2025
|39,17694
|28,22444
|7,36
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:06:18 01-09-2025
|39,1663
|28,2203
|10,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:43 01-09-2025
|39,25222
|28,09194
|10,8
|1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:43 01-09-2025
|39,242
|28,0768
|7,2
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:56:41 01-09-2025
|39,2307
|29,0238
|5,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|04:56:40 01-09-2025
|39,225
|29,0025
|12,82
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:55:43 01-09-2025
|39,22306
|28,17611
|14,62
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:55:43 01-09-2025
|39,1968
|28,1425
|9,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:35 01-09-2025
|39,19278
|28,23139
|11,9
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:50:35 01-09-2025
|39,1787
|28,2405
|7,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:43:58 01-09-2025
|39,16444
|28,20806
|7
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:43:57 01-09-2025
|39,1557
|28,16
|16,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:39:22 01-09-2025
|39,23806
|28,08111
|6,53
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:39:22 01-09-2025
|39,209
|28,0878
|18,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:38:17 01-09-2025
|39,15972
|28,14944
|7,06
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:38:17 01-09-2025
|39,154
|28,1638
|13
|1,5
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:29:38 01-09-2025
|39,2352
|28,0062
|16,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:26:23 01-09-2025
|39,23778
|28,01
|7
|3,1
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:26:23 01-09-2025
|39,242
|28,015
|13,9
|3,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:20:31 01-09-2025
|39,2163
|28,0245
|11,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:20:30 01-09-2025
|39,23722
|28,00583
|6,98
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:18:34 01-09-2025
|39,19833
|28,2075
|7
|0,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:18:33 01-09-2025
|39,1842
|28,2448
|15,3
|1
|Emet (Kütahya)
|04:12:56 01-09-2025
|39,28972
|29,19861
|7,2
|1,1
|IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
|04:12:56 01-09-2025
|39,2725
|29,2652
|5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:10:44 01-09-2025
|39,20528
|28,13083
|4,65
|1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:10:43 01-09-2025
|39,1952
|28,1943
|16,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:59:47 01-09-2025
|39,18611
|28,10722
|6,96
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:59:46 01-09-2025
|39,1195
|28,1262
|19
|1
|Kepsut (Balıkesir)
|03:58:40 01-09-2025
|39,56639
|28,21778
|4,77
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:55:33 01-09-2025
|39,23722
|28,1575
|9,56
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:55:32 01-09-2025
|39,2127
|28,1028
|10,3
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:52:04 01-09-2025
|39,25639
|28,0275
|7,47
|1,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:52:04 01-09-2025
|39,2458
|28,0252
|16,2
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|03:38:55 01-09-2025
|39,8725
|39,47639
|7,15
|0,9
|MECIDIYE-(ERZINCAN)
|03:38:55 01-09-2025
|39,8583
|39,509
|12,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:03 01-09-2025
|39,18556
|28,17361
|6,58
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:37:02 01-09-2025
|39,1758
|28,0937
|17,3
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:35:51 01-09-2025
|39,17056
|28,16306
|9,44
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:35:51 01-09-2025
|39,1828
|28,1498
|9,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:42 01-09-2025
|39,23167
|28,18528
|5,84
|1,2
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:32:42 01-09-2025
|39,2427
|28,1895
|8,1
|1,3
|Eğirdir (Isparta)
|03:32:15 01-09-2025
|37,85806
|31,08778
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:29:43 01-09-2025
|39,1805
|28,1262
|14,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:27:09 01-09-2025
|39,18917
|28,17528
|8,2
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:26:13 01-09-2025
|39,18833
|28,23583
|6,36
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:26:13 01-09-2025
|39,1535
|28,2268
|5,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:10:07 01-09-2025
|39,19083
|28,15028
|7,01
|1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:10:07 01-09-2025
|39,1235
|28,0963
|13,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:09:03 01-09-2025
|39,23833
|28,00861
|9,39
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:09:02 01-09-2025
|39,1915
|28,0163
|14,4
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:58 01-09-2025
|39,21806
|28,19833
|7
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:06:58 01-09-2025
|39,2082
|28,19
|11,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:57:56 01-09-2025
|39,26
|28,16583
|6,27
|2,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:57:56 01-09-2025
|39,2388
|28,144
|11,2
|2,5
|Hisarcık (Kütahya)
|02:56:25 01-09-2025
|39,20111
|29,40611
|7,47
|1,4
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|02:56:24 01-09-2025
|39,2093
|29,4093
|5,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:55:28 01-09-2025
|39,19306
|28,19556
|7,09
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:57 01-09-2025
|39,1587
|28,1832
|19,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:51:49 01-09-2025
|39,23417
|28,16556
|8,12
|2,7
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:51:48 01-09-2025
|39,2167
|28,1457
|13,2
|2,9
|Akçadağ (Malatya)
|02:51:28 01-09-2025
|38,26111
|37,77722
|5,72
|1,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|02:51:28 01-09-2025
|38,2398
|37,7453
|11
|1,6
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|02:51:13 01-09-2025
|38,87
|31,17472
|7
|0,9
|Yambol, Yanbolu (Bulgaristan) - [63.88 km] Lalapaşa (Edirne)
|02:48:33 01-09-2025
|42,53222
|26,51583
|17,98
|2,7
|BULGARISTAN
|02:48:32 01-09-2025
|42,5605
|26,4263
|5,7
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:39:21 01-09-2025
|39,26833
|28,13278
|10,22
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:38:35 01-09-2025
|39,21778
|28,09139
|9,99
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:37:09 01-09-2025
|39,22
|28,12417
|7,22
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:37:09 01-09-2025
|39,2318
|28,107
|10,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:34:12 01-09-2025
|39,18333
|28,19194
|11,58
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:34:10 01-09-2025
|39,1882
|28,2368
|8,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:32:53 01-09-2025
|39,20611
|28,20306
|10,19
|0,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:29:05 01-09-2025
|39,42806
|28,28556
|6,42
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:50 01-09-2025
|39,18722
|28,16917
|9,44
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:50 01-09-2025
|39,171
|28,245
|9,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:24:26 01-09-2025
|39,18583
|28,1925
|7,94
|0,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:24:25 01-09-2025
|39,1722
|28,22
|12
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:28 01-09-2025
|39,29722
|28,15778
|6,8
|1,2
|SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:28 01-09-2025
|39,3127
|28,1487
|12,4
|1,5
|SURIYE
|02:15:11 01-09-2025
|35,7285
|40,6995
|5
|2,6
|Haseke (Suriye) - [121.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|02:15:10 01-09-2025
|35,82667
|40,55472
|7
|2,2
|Marmaris (Muğla)
|02:15:01 01-09-2025
|36,99361
|28,28583
|7
|1,3
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|02:15:00 01-09-2025
|36,9768
|28,2753
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:13:44 01-09-2025
|39,22444
|28,17611
|5,32
|0,9
|Aşkale (Erzurum)
|02:12:14 01-09-2025
|39,99361
|40,60611
|7,37
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:09:13 01-09-2025
|39,25083
|28,02056
|8,76
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:09:13 01-09-2025
|39,2257
|28,0307
|10,7
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|01:58:58 01-09-2025
|38,8957
|26,129
|5,5
|1,7
|Ege Denizi - [36.73 km] Karaburun (İzmir)
|01:58:57 01-09-2025
|38,88028
|26,09528
|7
|1,1
|Kozan (Adana)
|01:58:27 01-09-2025
|37,66889
|35,97583
|7,06
|1,3
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|01:58:27 01-09-2025
|37,6293
|36,0028
|5
|1,4
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|01:56:24 01-09-2025
|39,4628
|28,0822
|18,9
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|01:56:23 01-09-2025
|39,40611
|28,09
|7
|0,9
|Kozan (Adana)
|01:53:12 01-09-2025
|37,65361
|35,9775
|6,98
|1,2
|CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)
|01:53:12 01-09-2025
|37,5983
|36,0637
|7,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:50:48 01-09-2025
|39,1675
|28,17861
|6,97
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:50:48 01-09-2025
|39,1855
|28,2173
|11
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:48:15 01-09-2025
|39,20972
|28,14333
|6,17
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:48:14 01-09-2025
|39,1717
|28,132
|14,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:47:51 01-09-2025
|39,17194
|28,14972
|8,95
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|01:47:15 01-09-2025
|39,1372
|28,0625
|11,8
|1,1
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|01:45:12 01-09-2025
|37,5707
|35,8698
|4,6
|1,2
|Kozan (Adana)
|01:45:10 01-09-2025
|37,67444
|35,97472
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|01:42:37 01-09-2025
|38,3
|37,765
|7
|2,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|01:42:37 01-09-2025
|38,2827
|37,7747
|9,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:38:57 01-09-2025
|39,16278
|28,19028
|9,35
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:38:57 01-09-2025
|39,1363
|28,1577
|12,4
|1,1
|Kargı (Çorum)
|01:38:16 01-09-2025
|41,15972
|34,47694
|10,47
|1,2
|AKKESE-KARGI (CORUM)
|01:38:14 01-09-2025
|41,1323
|34,4435
|10,8
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|01:37:56 01-09-2025
|38,20611
|38,48417
|7
|0,9
|Gegharkunik (Ermenistan) - [81.77 km] Aralık (Iğdır)
|01:32:00 01-09-2025
|40,61833
|44,91333
|7
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|01:30:06 01-09-2025
|38,26972
|37,77444
|7
|1,4
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|01:30:05 01-09-2025
|38,285
|37,7483
|8,3
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|01:28:19 01-09-2025
|38,28278
|37,77889
|6,45
|2,5
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|01:28:19 01-09-2025
|38,2742
|37,7705
|6,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:22:07 01-09-2025
|39,27778
|28,09694
|8,34
|2,8
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:22:07 01-09-2025
|39,2567
|28,088
|13
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:18:52 01-09-2025
|39,19306
|28,27694
|10,54
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:15:45 01-09-2025
|39,20333
|28,15694
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:15:45 01-09-2025
|39,1985
|28,1417
|14,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:12:13 01-09-2025
|39,23444
|28,10194
|8,66
|1,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:12:12 01-09-2025
|39,2457
|28,1288
|8,2
|1,5
|YUNANISTAN
|01:09:53 01-09-2025
|40,5073
|23,7143
|5,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:09:03 01-09-2025
|39,22889
|28,14583
|6,02
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:09:03 01-09-2025
|39,2213
|28,1398
|8,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:05:15 01-09-2025
|39,18611
|28,20889
|11,22
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:04:03 01-09-2025
|39,20889
|28,08611
|8,23
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:04:03 01-09-2025
|39,1925
|28,0867
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:02:11 01-09-2025
|39,20444
|28,24139
|11,33
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:58:51 01-09-2025
|39,18639
|28,25056
|6,99
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:28 01-09-2025
|39,20472
|28,07417
|7
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:55:28 01-09-2025
|39,2075
|28,101
|5,1
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|00:55:16 01-09-2025
|38,62417
|39,68417
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:13 01-09-2025
|39,20417
|28,2725
|6,65
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:49:13 01-09-2025
|39,1718
|28,2567
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:43:11 01-09-2025
|39,12417
|28,13861
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:42:04 01-09-2025
|39,20611
|28,25917
|7,25
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:40:08 01-09-2025
|38,07806
|38,01056
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:38:30 01-09-2025
|39,25333
|28,30806
|4,69
|1,7
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:38:30 01-09-2025
|39,2477
|28,3327
|6,9
|1,7
|Bahçesaray (Van)
|00:37:17 01-09-2025
|38,02722
|42,87028
|6,99
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:36:59 01-09-2025
|39,2072
|28,0695
|5,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:36:58 01-09-2025
|39,25028
|28,14056
|7
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi
|00:02:01 02-09-2025
|36,63806
|25,54667
|6,04
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:00:29 02-09-2025
|39,24583
|28,25917
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:58:26 01-09-2025
|39,24472
|28,22556
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:51:40 01-09-2025
|39,20389
|28,15583
|7,71
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:51:40 01-09-2025
|39,187
|28,1425
|11,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:46:16 01-09-2025
|39,19417
|28,215
|6,44
|3,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:46:16 01-09-2025
|39,1893
|28,2043
|11,1
|3,3
|Çaygören Barajı - [00.67 km] Sındırgı (Balıkesir)
|23:42:46 01-09-2025
|39,25444
|28,21556
|7
|2,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:42:46 01-09-2025
|39,2298
|28,2072
|13,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:43 01-09-2025
|39,25417
|28,13444
|5,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:11 01-09-2025
|39,21306
|28,20028
|6,26
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:37:55 01-09-2025
|39,1925
|28,23278
|7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:34:53 01-09-2025
|39,2337
|28,131
|12,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:34:52 01-09-2025
|39,26778
|28,15528
|5,85
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:30:20 01-09-2025
|38,28972
|38,3025
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:28:33 01-09-2025
|39,21694
|28,17333
|7,11
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:28:08 01-09-2025
|39,1822
|28,0692
|12,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:24:21 01-09-2025
|39,25861
|28,12111
|7,26
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:24:21 01-09-2025
|39,2448
|28,1055
|10,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:17:19 01-09-2025
|39,20278
|28,23083
|6,47
|2,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:17:19 01-09-2025
|39,1803
|28,2042
|8,1
|2,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:15:33 01-09-2025
|39,1505
|28,167
|15,2
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:14:53 01-09-2025
|39,1267
|28,2338
|15,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:14:52 01-09-2025
|39,22139
|28,20472
|6,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:12:49 01-09-2025
|39,19361
|28,22833
|7
|3,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:12:48 01-09-2025
|39,1773
|28,2078
|13,7
|3,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:12:12 01-09-2025
|39,18944
|28,22417
|6,68
|3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:12:12 01-09-2025
|39,1805
|28,2053
|12
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:09:49 01-09-2025
|39,18806
|28,22611
|7
|4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:09:44 01-09-2025
|39,1663
|28,1477
|8,6
|4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:59:50 01-09-2025
|39,1743
|28,2107
|5,4
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:56:36 01-09-2025
|39,2287
|28,1868
|18
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:50:49 01-09-2025
|39,187
|28,1793
|5,1
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:41 01-09-2025
|39,18056
|28,21139
|7
|2,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:40 01-09-2025
|39,1913
|28,2113
|11,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:00 01-09-2025
|39,18667
|28,22639
|6,15
|2,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:00 01-09-2025
|39,1817
|28,2077
|15,3
|3,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:46:27 01-09-2025
|39,1457
|28,1035
|12,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:45:10 01-09-2025
|39,23389
|28,01056
|8,85
|2,1
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|22:45:09 01-09-2025
|39,235
|27,9838
|7,9
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:42:45 01-09-2025
|39,26028
|28,13111
|7
|2,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:42:44 01-09-2025
|39,2502
|28,0957
|4,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:39:25 01-09-2025
|39,23444
|28,00694
|7,8
|3,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|22:39:24 01-09-2025
|39,2292
|27,9912
|9,5
|3,4
|Akhisar (Manisa)
|22:35:38 01-09-2025
|39,20556
|27,99361
|9,35
|1,9
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|22:35:38 01-09-2025
|39,2005
|27,9805
|8,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:27:55 01-09-2025
|39,1775
|28,11833
|7
|1,1
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|22:27:46 01-09-2025
|38,5792
|28,2257
|20,8
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:25:27 01-09-2025
|38,31111
|38,19139
|7,02
|1,9
|DURULDU-(MALATYA)
|22:25:27 01-09-2025
|38,3383
|38,1837
|5,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:12:51 01-09-2025
|39,25
|28,15861
|5,83
|1,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|22:12:50 01-09-2025
|39,2042
|27,9675
|12,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:08:09 01-09-2025
|39,23444
|28,05861
|7,82
|1,2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:08:08 01-09-2025
|39,2302
|28,0755
|9,3
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:03:38 01-09-2025
|38,24333
|38,10083
|6,95
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:02:14 01-09-2025
|39,22222
|28,1675
|10,23
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:02:13 01-09-2025
|39,2093
|28,164
|7,1
|1,5
|KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN)
|21:58:44 01-09-2025
|36,6945
|34,1193
|5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:50:48 01-09-2025
|39,19278
|28,12333
|5,98
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.01 21:50:48)
|21:50:48 01-09-2025
|39,1813
|28,1073
|9,4
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:44:28 01-09-2025
|39,20472
|28,09
|7,05
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:44:28 01-09-2025
|39,2003
|28,0207
|4,3
|1,7
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|21:37:55 01-09-2025
|39,0762
|28,1252
|12,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:37:53 01-09-2025
|39,13583
|28,16722
|7,22
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:34:19 01-09-2025
|39,21694
|28,15083
|5,24
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:34:19 01-09-2025
|39,2067
|28,1535
|9,9
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:17 01-09-2025
|39,13694
|28,15194
|7
|2,3
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|21:25:17 01-09-2025
|39,1123
|28,1148
|7,7
|2,5
|Buldan (Denizli)
|21:24:29 01-09-2025
|38,07722
|28,9875
|7,29
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|21:11:38 01-09-2025
|38,33972
|38,80583
|10,7
|1,7
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|21:11:38 01-09-2025
|38,3525
|38,8062
|5,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:48:10 01-09-2025
|39,17028
|28,2025
|7,01
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:48:10 01-09-2025
|39,173
|28,1157
|16,8
|1
|Salihli (Manisa)
|20:41:48 01-09-2025
|38,58083
|28,20861
|7,1
|1,7
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|20:41:48 01-09-2025
|38,5702
|28,208
|5,6
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|20:35:04 01-09-2025
|39,17389
|27,95056
|10,18
|1,2
|YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
|20:35:03 01-09-2025
|39,1512
|27,9133
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|20:32:52 01-09-2025
|35,8308
|24,9927
|7,6
|2,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|20:32:47 01-09-2025
|37,24389
|36,99389
|4,31
|1,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|20:32:44 01-09-2025
|37,7725
|36,39389
|7
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:22:56 01-09-2025
|38,05972
|38,17306
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:22:21 01-09-2025
|38,06056
|37,61333
|7,03
|1,5
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:22:21 01-09-2025
|38,0445
|37,6018
|5,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:53 01-09-2025
|39,19028
|28,11472
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:52 01-09-2025
|39,1785
|28,0708
|3,7
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|20:16:54 01-09-2025
|37,78472
|36,18861
|7,06
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:15:20 01-09-2025
|39,157
|28,203
|10,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:15:19 01-09-2025
|39,17583
|28,15694
|7
|1,3
|Akdeniz - [13.32 km] Arsuz (Hatay)
|20:12:15 01-09-2025
|36,34333
|35,65361
|22,07
|2,1
|AKDENIZ
|20:12:14 01-09-2025
|36,2695
|35,5022
|12,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:06:45 01-09-2025
|39,17361
|28,13667
|4,82
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:19 01-09-2025
|39,15083
|28,24083
|7
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:17 01-09-2025
|39,2027
|28,2487
|8,2
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|20:05:00 01-09-2025
|38,13833
|38,60528
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:56:32 01-09-2025
|39,17306
|28,14056
|8,5
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:56:32 01-09-2025
|39,169
|28,133
|9,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:54:29 01-09-2025
|39,17583
|28,15167
|7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:54:27 01-09-2025
|39,1857
|28,1237
|9,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:48:57 01-09-2025
|39,22639
|28,15917
|7
|1,4
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|19:48:57 01-09-2025
|39,1635
|28,0387
|20,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:44:07 01-09-2025
|39,21667
|28,08583
|7,47
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:44:07 01-09-2025
|39,1925
|28,0797
|8,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:41:32 01-09-2025
|39,20111
|28,09778
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:41:32 01-09-2025
|39,2203
|28,0833
|8,9
|1,3
|EGE DENIZI
|19:35:08 01-09-2025
|36,307
|26,1063
|9,3
|2
|YUNANISTAN
|19:34:48 01-09-2025
|40,6078
|24,3713
|3,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:21:05 01-09-2025
|39,21028
|28,16083
|9,92
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:21:05 01-09-2025
|39,1898
|28,1645
|7,9
|1,4
|YUNANISTAN
|19:12:40 01-09-2025
|40,1247
|23,3872
|13,3
|3,8
|Ege Denizi
|19:12:32 01-09-2025
|40,10972
|22,92306
|9,79
|3,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:10:36 01-09-2025
|39,19361
|28,17944
|7
|1,8
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:10:35 01-09-2025
|39,2328
|28,1827
|13,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:01:46 01-09-2025
|39,21639
|28,14528
|7,44
|1
|FUNDACIK-GORDES (MANISA)
|18:59:18 01-09-2025
|38,981
|28,1948
|13,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:59:14 01-09-2025
|39,1825
|28,20083
|13,31
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:58:26 01-09-2025
|39,1532
|28,1515
|13,1
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:47:30 01-09-2025
|39,1185
|28,1653
|12
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:47:29 01-09-2025
|39,16278
|28,23556
|4,71
|1,4
|Ege Denizi
|18:41:55 01-09-2025
|40,31778
|24,79278
|6,83
|1,8
|YUNANISTAN
|18:41:47 01-09-2025
|40,5808
|24,4107
|8,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:37:35 01-09-2025
|39,21944
|28,1625
|5,74
|2,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:37:35 01-09-2025
|39,2163
|28,147
|13
|2,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:30:07 01-09-2025
|39,51
|28,16806
|10,08
|1,5
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:30:07 01-09-2025
|39,5077
|28,0687
|17,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:27:50 01-09-2025
|39,19861
|28,18194
|9,02
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:27:50 01-09-2025
|39,1882
|28,1507
|11,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:26:30 01-09-2025
|39,245
|28,02417
|13,45
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:19:04 01-09-2025
|39,15
|28,22694
|7
|1,1
|KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)
|18:19:03 01-09-2025
|39,1003
|27,9747
|12,5
|1,4
|KARAYAGCI-GORDES (MANISA)
|18:11:11 01-09-2025
|38,9475
|28,2222
|16,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:11:08 01-09-2025
|39,14
|28,19389
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:00:43 01-09-2025
|39,21417
|28,12306
|6,99
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:00:43 01-09-2025
|39,1335
|28,2197
|24,1
|1,2
|Ege Denizi
|17:58:09 01-09-2025
|40,60667
|24,77139
|7
|1,7
|YUNANISTAN
|17:58:07 01-09-2025
|40,5955
|24,3917
|12,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:56:23 01-09-2025
|39,20389
|28,15972
|7,54
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:56:22 01-09-2025
|39,2022
|28,1482
|7,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:52:28 01-09-2025
|39,14972
|29,00556
|9,93
|1,2
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|17:52:27 01-09-2025
|39,141
|29,0137
|10,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:00 01-09-2025
|39,23194
|28,20694
|7
|1,3
|Emet (Kütahya)
|17:38:18 01-09-2025
|39,40889
|29,21722
|7
|1
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|17:38:18 01-09-2025
|39,6138
|29,4247
|0
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|17:32:49 01-09-2025
|38,29278
|38,64528
|11,04
|1
|BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|17:24:41 01-09-2025
|40,4237
|28,0707
|8,9
|1,9
|Marmara Denizi - [06.28 km] Erdek (Balıkesir)
|17:24:40 01-09-2025
|40,46222
|28,09889
|7,02
|1,8
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|17:24:19 01-09-2025
|39,0243
|28,1983
|13,6
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|17:24:15 01-09-2025
|39,0475
|28,08639
|7
|1,2
|SEYHYAYLA-GORDES (MANISA)
|17:19:02 01-09-2025
|39,0268
|28,3423
|4
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:18:59 01-09-2025
|39,19972
|28,15028
|6,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:17:51 01-09-2025
|39,23361
|28,07944
|7,42
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:17:51 01-09-2025
|39,2138
|28,0298
|8
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.28 km] Söke (Aydın)
|17:15:51 01-09-2025
|37,70361
|27,04167
|7
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:09:57 01-09-2025
|39,1683
|28,2363
|20,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:07:08 01-09-2025
|39,27722
|28,15
|8,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:02:29 01-09-2025
|39,24417
|28,1425
|7,88
|2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:02:29 01-09-2025
|39,2288
|28,111
|7,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:53:47 01-09-2025
|39,23833
|28,20333
|7,87
|1,6
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:53:47 01-09-2025
|39,2845
|28,1445
|3,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:49:39 01-09-2025
|39,25861
|28,01417
|7,86
|1,4
|COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|16:49:38 01-09-2025
|39,2397
|27,8928
|8,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:47:08 01-09-2025
|39,25972
|28,27972
|3,79
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:44:50 01-09-2025
|39,24361
|28,17611
|10,8
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:44:49 01-09-2025
|39,2225
|28,0393
|16,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:23:50 01-09-2025
|39,20778
|28,15556
|10,04
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:23:49 01-09-2025
|39,2238
|28,135
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:19:05 01-09-2025
|39,24028
|28,20333
|6,95
|1,2
|HALKAAVLU-KIRKAGAC (MANISA)
|16:19:02 01-09-2025
|39,2598
|27,8707
|8,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:16:32 01-09-2025
|39,22222
|28,18028
|10,98
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:16:32 01-09-2025
|39,2013
|28,1378
|7,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:15:23 01-09-2025
|39,21528
|28,18806
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:13:51 01-09-2025
|39,23778
|28,20722
|7,32
|3,3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:13:51 01-09-2025
|39,2418
|28,1823
|9,8
|3,4
|Saimbeyli (Adana)
|15:53:47 01-09-2025
|37,82389
|36,26556
|7,01
|1,6
|Gördes (Manisa)
|15:49:41 01-09-2025
|38,97139
|28,22639
|6,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:45:20 01-09-2025
|39,24917
|28,19556
|7,54
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:43:05 01-09-2025
|39,23361
|28,20083
|6,46
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:43:04 01-09-2025
|39,1973
|28,2207
|27,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:42:31 01-09-2025
|39,23833
|28,20194
|6,68
|1,3
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:42:30 01-09-2025
|39,2733
|28,209
|8,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:40:22 01-09-2025
|39,25333
|28,20167
|5,89
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:40:22 01-09-2025
|39,1982
|28,1275
|8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:39:51 01-09-2025
|39,24667
|28,20806
|6,77
|1,1
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|15:39:49 01-09-2025
|39,1575
|27,9735
|18,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:33:29 01-09-2025
|39,21083
|28,21667
|8,22
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:33:29 01-09-2025
|39,1348
|28,1785
|15,9
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:32:06 01-09-2025
|39,27028
|28,17028
|9,55
|1,3
|Gördes (Manisa)
|15:29:28 01-09-2025
|39,07333
|28,20111
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:18:03 01-09-2025
|39,20083
|28,26917
|8,05
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:18:02 01-09-2025
|39,1698
|28,1647
|20,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:15:28 01-09-2025
|39,21111
|28,15694
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:08:53 01-09-2025
|39,18667
|28,24222
|8,85
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:08:53 01-09-2025
|39,1597
|28,2398
|14,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:07:25 01-09-2025
|39,20833
|28,25778
|7,45
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:07:24 01-09-2025
|39,1938
|28,1742
|12,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:01:40 01-09-2025
|39,21972
|28,10806
|6,18
|1,1
|Ege Denizi - [02.69 km] Eceabat (Çanakkale)
|14:58:58 01-09-2025
|40,02444
|26,17167
|11,56
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:58:04 01-09-2025
|39,16528
|28,20306
|11,35
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:54:20 01-09-2025
|39,20806
|28,09111
|6,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:54:03 01-09-2025
|39,25639
|28,07917
|7,23
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:52:18 01-09-2025
|39,25278
|28,12306
|14,09
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:52:16 01-09-2025
|39,1567
|28,123
|23,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:51:14 01-09-2025
|39,24722
|28,12639
|12,53
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:49:01 01-09-2025
|39,20694
|28,27111
|6,38
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.01 14:49:00)
|14:49:00 01-09-2025
|39,177
|28,2668
|13
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|14:39:54 01-09-2025
|38,45306
|39,25167
|9
|2
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|14:39:53 01-09-2025
|38,4693
|39,2245
|4,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:34:48 01-09-2025
|39,2025
|28,13722
|7
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:34:47 01-09-2025
|39,1922
|28,0645
|11,1
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:33:17 01-09-2025
|39,215
|28,16444
|10
|1,3
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|14:30:22 01-09-2025
|38,5705
|28,2198
|5,4
|1,5
|Salihli (Manisa)
|14:30:21 01-09-2025
|38,55389
|28,16861
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:26:36 01-09-2025
|39,25361
|28,10028
|16,22
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:26:36 01-09-2025
|39,2608
|28,0602
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:20:01 01-09-2025
|39,23083
|28,12
|12,19
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:20:01 01-09-2025
|39,2022
|28,1048
|13,2
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.91 km] Söke (Aydın)
|14:17:53 01-09-2025
|37,69333
|27,05139
|6,69
|1,4
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|14:17:50 01-09-2025
|37,6795
|27,079
|16,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:16:19 01-09-2025
|39,18667
|28,11778
|10,17
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.28 km] Söke (Aydın)
|14:15:22 01-09-2025
|37,705
|27,04306
|9,71
|1,7
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|14:15:20 01-09-2025
|37,7095
|27,0583
|8,4
|2,1
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [14.50 km] Kuşadası (Aydın)
|14:07:24 01-09-2025
|37,71833
|27,05944
|7
|1,7
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|14:07:23 01-09-2025
|37,7552
|27,0132
|4,8
|2,1
|Kuşadası (Aydın)
|14:06:13 01-09-2025
|37,67111
|27,19861
|13,31
|2,3
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|14:06:09 01-09-2025
|37,6575
|27,023
|7,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:05:28 01-09-2025
|39,19861
|28,13306
|7,05
|1
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [15.90 km] Söke (Aydın)
|14:05:17 01-09-2025
|37,70583
|27,035
|7
|1,7
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|14:05:14 01-09-2025
|37,7582
|27,0432
|14,3
|1,9
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [16.94 km] Söke (Aydın)
|14:03:21 01-09-2025
|37,70667
|27,02111
|6,88
|1,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|14:03:20 01-09-2025
|37,7128
|27,0288
|4,4
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.16 km] Söke (Aydın)
|13:51:53 01-09-2025
|37,68778
|27,01694
|6,97
|2
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|13:51:52 01-09-2025
|37,6668
|27,0528
|8,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:35:39 01-09-2025
|39,23833
|28,18306
|5,39
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:31:20 01-09-2025
|39,22194
|28,13639
|11,5
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:31:20 01-09-2025
|39,2343
|28,1337
|21,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:28:36 01-09-2025
|39,21306
|28,17722
|7
|1,2
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:28:34 01-09-2025
|39,2632
|28,0953
|17,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:21:12 01-09-2025
|39,2375
|28,07361
|7,04
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:21:10 01-09-2025
|39,2447
|28,0945
|6,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:17:06 01-09-2025
|39,20639
|28,18444
|6,95
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:17:04 01-09-2025
|39,22
|28,091
|8,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:14:15 01-09-2025
|39,23944
|28,09917
|7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:14:14 01-09-2025
|39,228
|28,0713
|9,7
|1,8
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|13:07:00 01-09-2025
|39,0997
|28,3582
|5,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:06:58 01-09-2025
|39,20806
|28,25861
|7,34
|1,4
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [15.86 km] Kuşadası (Aydın)
|12:58:29 01-09-2025
|37,7225
|27,04417
|8,38
|1,9
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|12:58:29 01-09-2025
|37,7027
|27,0195
|8,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|12:53:08 01-09-2025
|39,25
|28,98583
|7
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:53:08 01-09-2025
|39,2657
|29,0167
|12,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:52:24 01-09-2025
|39,19083
|28,0725
|7
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.74 km] Kuşadası (Aydın)
|12:47:39 01-09-2025
|37,70083
|27,13778
|7
|1,2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|12:47:36 01-09-2025
|37,703
|27,0137
|9,7
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|12:46:34 01-09-2025
|39,19167
|27,97944
|7
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|12:35:46 01-09-2025
|38,03778
|37,39778
|7,24
|1,3
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:35:46 01-09-2025
|38,0308
|37,4075
|5,1
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|12:34:25 01-09-2025
|39,21861
|27,98722
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:33:35 01-09-2025
|39,21667
|28,10833
|5,35
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:33:35 01-09-2025
|39,197
|28,0927
|11,1
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:32:40 01-09-2025
|38,24
|38,09361
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:31:06 01-09-2025
|38,28806
|38,0925
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:28:35 01-09-2025
|39,185
|28,10583
|9,56
|1
|Merkez (Elazığ)
|12:26:10 01-09-2025
|38,70556
|39,45194
|7
|1,5
|BEYDOGMUS-(ELAZIG)
|12:26:09 01-09-2025
|38,6985
|39,4058
|18,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:19:29 01-09-2025
|39,18917
|28,26583
|10,28
|1
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|12:10:48 01-09-2025
|37,1165
|27,9562
|0
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:02:35 01-09-2025
|39,1823
|28,1607
|5,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:02:34 01-09-2025
|39,21444
|28,1275
|11,66
|1,2
|Adapazarı (Sakarya)
|11:53:54 01-09-2025
|40,85639
|30,38389
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|11:40:52 01-09-2025
|39,27028
|28,98417
|7
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:40:51 01-09-2025
|39,2352
|28,9598
|21,4
|1,9
|Balya (Balıkesir)
|11:36:52 01-09-2025
|39,88528
|27,78444
|7,38
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:36:41 01-09-2025
|39,25389
|28,16833
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:32:35 01-09-2025
|39,24083
|28,08806
|11,19
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:25:19 01-09-2025
|39,24972
|28,01111
|7,56
|2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:25:18 01-09-2025
|39,2448
|28,0127
|7,6
|2,3
|Simav (Kütahya)
|11:08:17 01-09-2025
|39,23528
|29,00028
|7,24
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:08:17 01-09-2025
|39,2602
|29,0077
|12,1
|1,6
|11:00:23 01-09-2025
|38,04167
|37,66694
|7
|1,6
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:00:22 01-09-2025
|38,0523
|37,683
|12,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:33 01-09-2025
|39,20611
|28,16722
|9,04
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:56:32 01-09-2025
|39,19
|28,1002
|8,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:51:07 01-09-2025
|39,2075
|28,15944
|13,84
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:51:07 01-09-2025
|39,1978
|28,1307
|9,3
|2,6
|Menderes (İzmir)
|10:49:27 01-09-2025
|37,99667
|27,1925
|15,46
|0,9
|Simav (Kütahya)
|10:35:22 01-09-2025
|39,25083
|28,98472
|10,43
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:35:20 01-09-2025
|39,2083
|28,9988
|2,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:18:39 01-09-2025
|39,19361
|28,20528
|10,03
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:18:39 01-09-2025
|39,1917
|28,1842
|8,7
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:17:35 01-09-2025
|37,35833
|37,04028
|12,68
|1,7
|Ezine (Çanakkale)
|10:09:51 01-09-2025
|39,71028
|26,16944
|6,97
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:58:17 01-09-2025
|39,18778
|28,21083
|13,62
|1,1
|Kuşadası (Aydın)
|09:56:57 01-09-2025
|37,67944
|27,03417
|7
|1,5
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|09:56:57 01-09-2025
|37,6813
|27,0267
|9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:53:41 01-09-2025
|39,27
|28,13639
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|09:38:38 01-09-2025
|39,54278
|28,16806
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:32:01 01-09-2025
|39,2225
|28,20583
|5,6
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:28:03 01-09-2025
|39,26528
|28,00722
|7
|1,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:28:02 01-09-2025
|39,2802
|27,9977
|14,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:25:00 01-09-2025
|39,25694
|28,005
|7
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:24:58 01-09-2025
|39,2373
|28,1342
|9,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:22:06 01-09-2025
|39,25417
|28,01389
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:39 01-09-2025
|39,25944
|28,00167
|7
|2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|09:19:39 01-09-2025
|39,2365
|27,9768
|7,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:08:01 01-09-2025
|39,20861
|28,225
|10
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:06:23 01-09-2025
|39,25278
|28,01611
|7
|2,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:06:23 01-09-2025
|39,2325
|28,0072
|10,7
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:04:36 01-09-2025
|39,21889
|28,19167
|6,98
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:04:36 01-09-2025
|39,1962
|28,1878
|12,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:02:54 01-09-2025
|39,25361
|28,02611
|11,79
|2,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|09:02:53 01-09-2025
|39,2402
|27,9783
|7,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:57:54 01-09-2025
|39,21861
|28,12667
|5,7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:57:54 01-09-2025
|39,1442
|28,1668
|11,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:53:11 01-09-2025
|39,24778
|28,1925
|8,32
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:51:19 01-09-2025
|39,23278
|28,1975
|11,84
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:51:19 01-09-2025
|39,1865
|28,2302
|17,5
|1,2
|Van Gölü - [07.08 km] Adilcevaz (Bitlis)
|08:49:14 01-09-2025
|38,74222
|42,68028
|12,54
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:48:45 01-09-2025
|39,24194
|28,0075
|7
|1,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|08:48:44 01-09-2025
|39,2123
|27,9468
|10,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:41:22 01-09-2025
|39,20444
|28,1775
|8,64
|1
|Çaygören Barajı - [01.37 km] Sındırgı (Balıkesir)
|08:40:16 01-09-2025
|39,24056
|28,22194
|6,07
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:28:33 01-09-2025
|39,20972
|28,1425
|7,43
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:28:33 01-09-2025
|39,2035
|28,0832
|7,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:19:50 01-09-2025
|39,2625
|28,13667
|10,45
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:19:49 01-09-2025
|39,2318
|28,0653
|21,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:14:03 01-09-2025
|39,18528
|28,18444
|8,3
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:11:37 01-09-2025
|39,2175
|28,20278
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|08:06:00 01-09-2025
|38,23083
|38,46861
|7,03
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:00:02 01-09-2025
|39,18194
|28,15889
|8,72
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:00:01 01-09-2025
|39,1465
|28,1635
|16,8
|1,8
|Şenkaya (Erzurum)
|07:54:20 01-09-2025
|40,39389
|42,28417
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:28 01-09-2025
|39,20861
|28,17528
|6,75
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:27 01-09-2025
|39,2
|28,159
|12,4
|2,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:39:31 01-09-2025
|39,1147
|28,2703
|12,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:39:30 01-09-2025
|39,20139
|28,25917
|7,83
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:37:23 01-09-2025
|39,19472
|28,26722
|7,64
|2,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:37:23 01-09-2025
|39,1828
|28,25
|14,4
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:32:36 01-09-2025
|39,22028
|28,17111
|10,52
|1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:20:32 01-09-2025
|39,2307
|28,184
|7,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:20:31 01-09-2025
|39,25444
|28,19361
|6,76
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:10:46 01-09-2025
|39,22556
|28,105
|7,16
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:10:46 01-09-2025
|39,2078
|28,1457
|7,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:05:32 01-09-2025
|39,21083
|28,25139
|10,48
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:05:32 01-09-2025
|39,186
|28,2427
|9,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:04:53 01-09-2025
|39,22861
|28,16056
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:16 01-09-2025
|39,23833
|28,18167
|5,21
|1,8
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:03:16 01-09-2025
|39,2458
|28,1802
|10
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:01:35 01-09-2025
|39,25306
|28,18917
|5,71
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:01:35 01-09-2025
|39,1838
|28,1597
|9,9
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:59:10 01-09-2025
|39,1635
|28,1955
|12,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:57 01-09-2025
|39,25139
|28,01861
|11,08
|2,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:53:57 01-09-2025
|39,2267
|28,0033
|15,2
|2,9
|Beypazarı (Ankara)
|06:52:26 01-09-2025
|40,20222
|31,74722
|7
|1,9
|CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:52:25 01-09-2025
|40,1883
|31,8015
|5,3
|2,2
|Pülümür (Tunceli)
|06:44:01 01-09-2025
|39,57583
|39,80417
|7
|1,7
|KIRKMESE-PULUMUR (TUNCELI)
|06:44:00 01-09-2025
|39,5577
|39,8197
|9,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:42:21 01-09-2025
|39,205
|28,17333
|9,4
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:42:21 01-09-2025
|39,1723
|28,158
|15
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:40:53 01-09-2025
|39,19667
|28,15611
|4,94
|2,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:40:52 01-09-2025
|39,1882
|28,1488
|8,8
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:39:41 01-09-2025
|39,25389
|28,18333
|6,39
|2,5
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:39:41 01-09-2025
|39,2397
|28,1767
|7,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:47 01-09-2025
|39,24139
|28,15167
|4,35
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:32:47 01-09-2025
|39,2103
|28,1495
|7,6
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|06:31:01 01-09-2025
|38,06972
|38,50917
|7,01
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:25:43 01-09-2025
|39,18333
|28,2375
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:25:42 01-09-2025
|39,1768
|28,1728
|13,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:22:29 01-09-2025
|39,24111
|28,16778
|6,92
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:22:29 01-09-2025
|39,196
|28,0933
|10,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:18:38 01-09-2025
|39,25306
|28,09056
|5,08
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:16:02 01-09-2025
|39,19
|28,17417
|6,38
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:16:02 01-09-2025
|39,1615
|28,1718
|10,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:14:03 01-09-2025
|39,20611
|28,18389
|11,93
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:14:03 01-09-2025
|39,19
|28,1107
|11,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:08:04 01-09-2025
|39,24083
|28,0225
|9,17
|1,2
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:08:03 01-09-2025
|39,2815
|28,1523
|12
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:07:36 01-09-2025
|39,25889
|27,98556
|7
|1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:07:34 01-09-2025
|39,2427
|28,1925
|17,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:01:07 01-09-2025
|39,17917
|28,18972
|7,47
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:01:07 01-09-2025
|39,1578
|28,157
|9,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:54:54 01-09-2025
|39,20111
|28,09889
|6,51
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:54:54 01-09-2025
|39,1997
|28,1198
|8,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:51:03 01-09-2025
|39,24694
|28,02167
|13,03
|2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:51:03 01-09-2025
|39,2115
|27,989
|12,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:23 01-09-2025
|39,25639
|28,00639
|13,01
|1,1
|BELENBASI-BUCA (IZMIR)
|05:44:43 01-09-2025
|38,312
|27,249
|8,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:43:20 01-09-2025
|39,19
|28,23694
|11,83
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:41:06 01-09-2025
|39,22583
|28,08361
|8,68
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:34:53 01-09-2025
|39,25083
|28,14722
|6,84
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:34:53 01-09-2025
|39,2397
|28,1505
|12,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:10 01-09-2025
|39,22417
|28,155
|11,51
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:33:07 01-09-2025
|39,2188
|28,1885
|5
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:30:23 01-09-2025
|39,2025
|28,148
|12,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:30:22 01-09-2025
|39,23278
|28,20722
|7,47
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:26:51 01-09-2025
|39,19556
|28,26389
|5,84
|1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:26:50 01-09-2025
|39,1948
|28,199
|7,5
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|05:26:32 01-09-2025
|38,25944
|37,81917
|11,05
|1,2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|05:26:31 01-09-2025
|38,2717
|37,7522
|14,4
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:25:04 01-09-2025
|39,1428
|28,1937
|10,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:25:03 01-09-2025
|39,20889
|28,21972
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:17:28 01-09-2025
|39,16306
|28,15583
|7,54
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:17:27 01-09-2025
|39,1505
|28,2202
|16,8
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:16:04 01-09-2025
|38,3925
|37,42139
|9,83
|1,2
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:16:04 01-09-2025
|38,3755
|37,4548
|5,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:55 01-09-2025
|39,155
|28,23889
|7,38
|0,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:54 01-09-2025
|39,1245
|28,1868
|17,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:12:37 01-09-2025
|39,20972
|28,15528
|10,22
|1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:12:36 01-09-2025
|39,2218
|28,1282
|6,7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:08:41 01-09-2025
|39,26028
|28,00972
|7,39
|1
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:08:41 01-09-2025
|39,239
|28,0118
|6,8
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:06:54 01-09-2025
|38,12194
|37,015
|6,94
|1,9
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:06:54 01-09-2025
|38,1355
|37,0182
|4,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:18 01-09-2025
|39,17694
|28,22444
|7,36
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:06:18 01-09-2025
|39,1663
|28,2203
|10,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:43 01-09-2025
|39,25222
|28,09194
|10,8
|1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:43 01-09-2025
|39,242
|28,0768
|7,2
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:56:41 01-09-2025
|39,2307
|29,0238
|5,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|04:56:40 01-09-2025
|39,225
|29,0025
|12,82
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:55:43 01-09-2025
|39,22306
|28,17611
|14,62
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:55:43 01-09-2025
|39,1968
|28,1425
|9,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:35 01-09-2025
|39,19278
|28,23139
|11,9
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:50:35 01-09-2025
|39,1787
|28,2405
|7,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:43:58 01-09-2025
|39,16444
|28,20806
|7
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:43:57 01-09-2025
|39,1557
|28,16
|16,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:39:22 01-09-2025
|39,23806
|28,08111
|6,53
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:39:22 01-09-2025
|39,209
|28,0878
|18,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:38:17 01-09-2025
|39,15972
|28,14944
|7,06
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:38:17 01-09-2025
|39,154
|28,1638
|13
|1,5
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:29:38 01-09-2025
|39,2352
|28,0062
|16,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:26:23 01-09-2025
|39,23778
|28,01
|7
|3,1
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:26:23 01-09-2025
|39,242
|28,015
|13,9
|3,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:20:31 01-09-2025
|39,2163
|28,0245
|11,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:20:30 01-09-2025
|39,23722
|28,00583
|6,98
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:18:34 01-09-2025
|39,19833
|28,2075
|7
|0,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:18:33 01-09-2025
|39,1842
|28,2448
|15,3
|1
|Emet (Kütahya)
|04:12:56 01-09-2025
|39,28972
|29,19861
|7,2
|1,1
|IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
|04:12:56 01-09-2025
|39,2725
|29,2652
|5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:10:44 01-09-2025
|39,20528
|28,13083
|4,65
|1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:10:43 01-09-2025
|39,1952
|28,1943
|16,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:59:47 01-09-2025
|39,18611
|28,10722
|6,96
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:59:46 01-09-2025
|39,1195
|28,1262
|19
|1
|Kepsut (Balıkesir)
|03:58:40 01-09-2025
|39,56639
|28,21778
|4,77
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:55:33 01-09-2025
|39,23722
|28,1575
|9,56
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:55:32 01-09-2025
|39,2127
|28,1028
|10,3
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:52:04 01-09-2025
|39,25639
|28,0275
|7,47
|1,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:52:04 01-09-2025
|39,2458
|28,0252
|16,2
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|03:38:55 01-09-2025
|39,8725
|39,47639
|7,15
|0,9
|MECIDIYE-(ERZINCAN)
|03:38:55 01-09-2025
|39,8583
|39,509
|12,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:03 01-09-2025
|39,18556
|28,17361
|6,58
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:37:02 01-09-2025
|39,1758
|28,0937
|17,3
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:35:51 01-09-2025
|39,17056
|28,16306
|9,44
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:35:51 01-09-2025
|39,1828
|28,1498
|9,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:42 01-09-2025
|39,23167
|28,18528
|5,84
|1,2
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:32:42 01-09-2025
|39,2427
|28,1895
|8,1
|1,3
|Eğirdir (Isparta)
|03:32:15 01-09-2025
|37,85806
|31,08778
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:29:43 01-09-2025
|39,1805
|28,1262
|14,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:27:09 01-09-2025
|39,18917
|28,17528
|8,2
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:26:13 01-09-2025
|39,18833
|28,23583
|6,36
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:26:13 01-09-2025
|39,1535
|28,2268
|5,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:10:07 01-09-2025
|39,19083
|28,15028
|7,01
|1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:10:07 01-09-2025
|39,1235
|28,0963
|13,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:09:03 01-09-2025
|39,23833
|28,00861
|9,39
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:09:02 01-09-2025
|39,1915
|28,0163
|14,4
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:58 01-09-2025
|39,21806
|28,19833
|7
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:06:58 01-09-2025
|39,2082
|28,19
|11,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:57:56 01-09-2025
|39,26
|28,16583
|6,27
|2,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:57:56 01-09-2025
|39,2388
|28,144
|11,2
|2,5
|Hisarcık (Kütahya)
|02:56:25 01-09-2025
|39,20111
|29,40611
|7,47
|1,4
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|02:56:24 01-09-2025
|39,2093
|29,4093
|5,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:55:28 01-09-2025
|39,19306
|28,19556
|7,09
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:57 01-09-2025
|39,1587
|28,1832
|19,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:51:49 01-09-2025
|39,23417
|28,16556
|8,12
|2,7
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:51:48 01-09-2025
|39,2167
|28,1457
|13,2
|2,9
|Akçadağ (Malatya)
|02:51:28 01-09-2025
|38,26111
|37,77722
|5,72
|1,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|02:51:28 01-09-2025
|38,2398
|37,7453
|11
|1,6
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|02:51:13 01-09-2025
|38,87
|31,17472
|7
|0,9
|Yambol, Yanbolu (Bulgaristan) - [63.88 km] Lalapaşa (Edirne)
|02:48:33 01-09-2025
|42,53222
|26,51583
|17,98
|2,7
|BULGARISTAN
|02:48:32 01-09-2025
|42,5605
|26,4263
|5,7
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:39:21 01-09-2025
|39,26833
|28,13278
|10,22
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:38:35 01-09-2025
|39,21778
|28,09139
|9,99
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:37:09 01-09-2025
|39,22
|28,12417
|7,22
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:37:09 01-09-2025
|39,2318
|28,107
|10,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:34:12 01-09-2025
|39,18333
|28,19194
|11,58
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:34:10 01-09-2025
|39,1882
|28,2368
|8,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:32:53 01-09-2025
|39,20611
|28,20306
|10,19
|0,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:29:05 01-09-2025
|39,42806
|28,28556
|6,42
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:50 01-09-2025
|39,18722
|28,16917
|9,44
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:50 01-09-2025
|39,171
|28,245
|9,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:24:26 01-09-2025
|39,18583
|28,1925
|7,94
|0,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:24:25 01-09-2025
|39,1722
|28,22
|12
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:28 01-09-2025
|39,29722
|28,15778
|6,8
|1,2
|SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:28 01-09-2025
|39,3127
|28,1487
|12,4
|1,5
|SURIYE
|02:15:11 01-09-2025
|35,7285
|40,6995
|5
|2,6
|Haseke (Suriye) - [121.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|02:15:10 01-09-2025
|35,82667
|40,55472
|7
|2,2
|Marmaris (Muğla)
|02:15:01 01-09-2025
|36,99361
|28,28583
|7
|1,3
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|02:15:00 01-09-2025
|36,9768
|28,2753
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:13:44 01-09-2025
|39,22444
|28,17611
|5,32
|0,9
|Aşkale (Erzurum)
|02:12:14 01-09-2025
|39,99361
|40,60611
|7,37
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:09:13 01-09-2025
|39,25083
|28,02056
|8,76
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:09:13 01-09-2025
|39,2257
|28,0307
|10,7
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|01:58:58 01-09-2025
|38,8957
|26,129
|5,5
|1,7
|Ege Denizi - [36.73 km] Karaburun (İzmir)
|01:58:57 01-09-2025
|38,88028
|26,09528
|7
|1,1
|Kozan (Adana)
|01:58:27 01-09-2025
|37,66889
|35,97583
|7,06
|1,3
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|01:58:27 01-09-2025
|37,6293
|36,0028
|5
|1,4
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|01:56:24 01-09-2025
|39,4628
|28,0822
|18,9
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|01:56:23 01-09-2025
|39,40611
|28,09
|7
|0,9
|Kozan (Adana)
|01:53:12 01-09-2025
|37,65361
|35,9775
|6,98
|1,2
|CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)
|01:53:12 01-09-2025
|37,5983
|36,0637
|7,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:50:48 01-09-2025
|39,1675
|28,17861
|6,97
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:50:48 01-09-2025
|39,1855
|28,2173
|11
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:48:15 01-09-2025
|39,20972
|28,14333
|6,17
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:48:14 01-09-2025
|39,1717
|28,132
|14,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:47:51 01-09-2025
|39,17194
|28,14972
|8,95
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|01:47:15 01-09-2025
|39,1372
|28,0625
|11,8
|1,1
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|01:45:12 01-09-2025
|37,5707
|35,8698
|4,6
|1,2
|Kozan (Adana)
|01:45:10 01-09-2025
|37,67444
|35,97472
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|01:42:37 01-09-2025
|38,3
|37,765
|7
|2,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|01:42:37 01-09-2025
|38,2827
|37,7747
|9,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:38:57 01-09-2025
|39,16278
|28,19028
|9,35
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:38:57 01-09-2025
|39,1363
|28,1577
|12,4
|1,1
|Kargı (Çorum)
|01:38:16 01-09-2025
|41,15972
|34,47694
|10,47
|1,2
|AKKESE-KARGI (CORUM)
|01:38:14 01-09-2025
|41,1323
|34,4435
|10,8
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|01:37:56 01-09-2025
|38,20611
|38,48417
|7
|0,9
|Gegharkunik (Ermenistan) - [81.77 km] Aralık (Iğdır)
|01:32:00 01-09-2025
|40,61833
|44,91333
|7
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|01:30:06 01-09-2025
|38,26972
|37,77444
|7
|1,4
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|01:30:05 01-09-2025
|38,285
|37,7483
|8,3
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|01:28:19 01-09-2025
|38,28278
|37,77889
|6,45
|2,5
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|01:28:19 01-09-2025
|38,2742
|37,7705
|6,2
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:22:07 01-09-2025
|39,27778
|28,09694
|8,34
|2,8
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:22:07 01-09-2025
|39,2567
|28,088
|13
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:18:52 01-09-2025
|39,19306
|28,27694
|10,54
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:15:45 01-09-2025
|39,20333
|28,15694
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:15:45 01-09-2025
|39,1985
|28,1417
|14,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:12:13 01-09-2025
|39,23444
|28,10194
|8,66
|1,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:12:12 01-09-2025
|39,2457
|28,1288
|8,2
|1,5
|YUNANISTAN
|01:09:53 01-09-2025
|40,5073
|23,7143
|5,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:09:03 01-09-2025
|39,22889
|28,14583
|6,02
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:09:03 01-09-2025
|39,2213
|28,1398
|8,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:05:15 01-09-2025
|39,18611
|28,20889
|11,22
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:04:03 01-09-2025
|39,20889
|28,08611
|8,23
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:04:03 01-09-2025
|39,1925
|28,0867
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:02:11 01-09-2025
|39,20444
|28,24139
|11,33
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:58:51 01-09-2025
|39,18639
|28,25056
|6,99
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:28 01-09-2025
|39,20472
|28,07417
|7
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:55:28 01-09-2025
|39,2075
|28,101
|5,1
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|00:55:16 01-09-2025
|38,62417
|39,68417
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:49:13 01-09-2025
|39,20417
|28,2725
|6,65
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:49:13 01-09-2025
|39,1718
|28,2567
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:43:11 01-09-2025
|39,12417
|28,13861
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:42:04 01-09-2025
|39,20611
|28,25917
|7,25
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:40:08 01-09-2025
|38,07806
|38,01056
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:38:30 01-09-2025
|39,25333
|28,30806
|4,69
|1,7
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:38:30 01-09-2025
|39,2477
|28,3327
|6,9
|1,7
|Bahçesaray (Van)
|00:37:17 01-09-2025
|38,02722
|42,87028
|6,99
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:36:59 01-09-2025
|39,2072
|28,0695
|5,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:36:58 01-09-2025
|39,25028
|28,14056
|7
|1,2
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem