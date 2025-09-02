Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Eylül 2025

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi 00:02:01 02-09-2025 36,63806 25,54667 6,04 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:29 02-09-2025 39,24583 28,25917 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:26 01-09-2025 39,24472 28,22556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:40 01-09-2025 39,20389 28,15583 7,71 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:40 01-09-2025 39,187 28,1425 11,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:46:16 01-09-2025 39,19417 28,215 6,44 3,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:16 01-09-2025 39,1893 28,2043 11,1 3,3
Çaygören Barajı - [00.67 km] Sındırgı (Balıkesir) 23:42:46 01-09-2025 39,25444 28,21556 7 2,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:46 01-09-2025 39,2298 28,2072 13,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:43 01-09-2025 39,25417 28,13444 5,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:11 01-09-2025 39,21306 28,20028 6,26 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:55 01-09-2025 39,1925 28,23278 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:53 01-09-2025 39,2337 28,131 12,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:52 01-09-2025 39,26778 28,15528 5,85 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 23:30:20 01-09-2025 38,28972 38,3025 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:33 01-09-2025 39,21694 28,17333 7,11 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:08 01-09-2025 39,1822 28,0692 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:21 01-09-2025 39,25861 28,12111 7,26 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:21 01-09-2025 39,2448 28,1055 10,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:19 01-09-2025 39,20278 28,23083 6,47 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:19 01-09-2025 39,1803 28,2042 8,1 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:33 01-09-2025 39,1505 28,167 15,2 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:53 01-09-2025 39,1267 28,2338 15,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:14:52 01-09-2025 39,22139 28,20472 6,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:49 01-09-2025 39,19361 28,22833 7 3,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:48 01-09-2025 39,1773 28,2078 13,7 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:12 01-09-2025 39,18944 28,22417 6,68 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:12 01-09-2025 39,1805 28,2053 12 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:49 01-09-2025 39,18806 28,22611 7 4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:44 01-09-2025 39,1663 28,1477 8,6 4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:50 01-09-2025 39,1743 28,2107 5,4 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:56:36 01-09-2025 39,2287 28,1868 18 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:49 01-09-2025 39,187 28,1793 5,1 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:41 01-09-2025 39,18056 28,21139 7 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:40 01-09-2025 39,1913 28,2113 11,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:00 01-09-2025 39,18667 28,22639 6,15 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:00 01-09-2025 39,1817 28,2077 15,3 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:27 01-09-2025 39,1457 28,1035 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:10 01-09-2025 39,23389 28,01056 8,85 2,1
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 22:45:09 01-09-2025 39,235 27,9838 7,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:45 01-09-2025 39,26028 28,13111 7 2,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:44 01-09-2025 39,2502 28,0957 4,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:25 01-09-2025 39,23444 28,00694 7,8 3,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 22:39:24 01-09-2025 39,2292 27,9912 9,5 3,4
Akhisar (Manisa) 22:35:38 01-09-2025 39,20556 27,99361 9,35 1,9
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 22:35:38 01-09-2025 39,2005 27,9805 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:55 01-09-2025 39,1775 28,11833 7 1,1
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 22:27:46 01-09-2025 38,5792 28,2257 20,8 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 22:25:27 01-09-2025 38,31111 38,19139 7,02 1,9
DURULDU-(MALATYA) 22:25:27 01-09-2025 38,3383 38,1837 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:51 01-09-2025 39,25 28,15861 5,83 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 22:12:50 01-09-2025 39,2042 27,9675 12,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:09 01-09-2025 39,23444 28,05861 7,82 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:08 01-09-2025 39,2302 28,0755 9,3 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 22:03:38 01-09-2025 38,24333 38,10083 6,95 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:14 01-09-2025 39,22222 28,1675 10,23 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:13 01-09-2025 39,2093 28,164 7,1 1,5
KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN) 21:58:44 01-09-2025 36,6945 34,1193 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:48 01-09-2025 39,19278 28,12333 5,98 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.01 21:50:48) 21:50:48 01-09-2025 39,1813 28,1073 9,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:28 01-09-2025 39,20472 28,09 7,05 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:28 01-09-2025 39,2003 28,0207 4,3 1,7
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 21:37:55 01-09-2025 39,0762 28,1252 12,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:37:53 01-09-2025 39,13583 28,16722 7,22 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:34:19 01-09-2025 39,21694 28,15083 5,24 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:34:19 01-09-2025 39,2067 28,1535 9,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:17 01-09-2025 39,13694 28,15194 7 2,3
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 21:25:17 01-09-2025 39,1123 28,1148 7,7 2,5
Buldan (Denizli) 21:24:29 01-09-2025 38,07722 28,9875 7,29 0,9
Pütürge (Malatya) 21:11:38 01-09-2025 38,33972 38,80583 10,7 1,7
KOZLUK-KALE (MALATYA) 21:11:38 01-09-2025 38,3525 38,8062 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:10 01-09-2025 39,17028 28,2025 7,01 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:10 01-09-2025 39,173 28,1157 16,8 1
Salihli (Manisa) 20:41:48 01-09-2025 38,58083 28,20861 7,1 1,7
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 20:41:48 01-09-2025 38,5702 28,208 5,6 1,9
Akhisar (Manisa) 20:35:04 01-09-2025 39,17389 27,95056 10,18 1,2
YAYKIN-AKHISAR (MANISA) 20:35:03 01-09-2025 39,1512 27,9133 5 1,5
EGE DENIZI 20:32:52 01-09-2025 35,8308 24,9927 7,6 2,4
Nurdağı (Gaziantep) 20:32:47 01-09-2025 37,24389 36,99389 4,31 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 20:32:44 01-09-2025 37,7725 36,39389 7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 20:22:56 01-09-2025 38,05972 38,17306 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:22:21 01-09-2025 38,06056 37,61333 7,03 1,5
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:22:21 01-09-2025 38,0445 37,6018 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:53 01-09-2025 39,19028 28,11472 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:52 01-09-2025 39,1785 28,0708 3,7 1,7
Saimbeyli (Adana) 20:16:54 01-09-2025 37,78472 36,18861 7,06 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:20 01-09-2025 39,157 28,203 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:19 01-09-2025 39,17583 28,15694 7 1,3
Akdeniz - [13.32 km] Arsuz (Hatay) 20:12:15 01-09-2025 36,34333 35,65361 22,07 2,1
AKDENIZ 20:12:14 01-09-2025 36,2695 35,5022 12,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:45 01-09-2025 39,17361 28,13667 4,82 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:19 01-09-2025 39,15083 28,24083 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:17 01-09-2025 39,2027 28,2487 8,2 1,5
Pütürge (Malatya) 20:05:00 01-09-2025 38,13833 38,60528 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:32 01-09-2025 39,17306 28,14056 8,5 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:56:32 01-09-2025 39,169 28,133 9,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:54:29 01-09-2025 39,17583 28,15167 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:27 01-09-2025 39,1857 28,1237 9,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:57 01-09-2025 39,22639 28,15917 7 1,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 19:48:57 01-09-2025 39,1635 28,0387 20,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:07 01-09-2025 39,21667 28,08583 7,47 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:07 01-09-2025 39,1925 28,0797 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:32 01-09-2025 39,20111 28,09778 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:41:32 01-09-2025 39,2203 28,0833 8,9 1,3
EGE DENIZI 19:35:08 01-09-2025 36,307 26,1063 9,3 2
YUNANISTAN 19:34:48 01-09-2025 40,6078 24,3713 3,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:05 01-09-2025 39,21028 28,16083 9,92 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:21:05 01-09-2025 39,1898 28,1645 7,9 1,4
YUNANISTAN 19:12:40 01-09-2025 40,1247 23,3872 13,3 3,8
Ege Denizi 19:12:32 01-09-2025 40,10972 22,92306 9,79 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:36 01-09-2025 39,19361 28,17944 7 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:35 01-09-2025 39,2328 28,1827 13,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:46 01-09-2025 39,21639 28,14528 7,44 1
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 18:59:18 01-09-2025 38,981 28,1948 13,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:14 01-09-2025 39,1825 28,20083 13,31 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:26 01-09-2025 39,1532 28,1515 13,1 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:30 01-09-2025 39,1185 28,1653 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:29 01-09-2025 39,16278 28,23556 4,71 1,4
Ege Denizi 18:41:55 01-09-2025 40,31778 24,79278 6,83 1,8
YUNANISTAN 18:41:47 01-09-2025 40,5808 24,4107 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:37:35 01-09-2025 39,21944 28,1625 5,74 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:35 01-09-2025 39,2163 28,147 13 2,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:30:07 01-09-2025 39,51 28,16806 10,08 1,5
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:30:07 01-09-2025 39,5077 28,0687 17,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:27:50 01-09-2025 39,19861 28,18194 9,02 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:27:50 01-09-2025 39,1882 28,1507 11,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:30 01-09-2025 39,245 28,02417 13,45 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:04 01-09-2025 39,15 28,22694 7 1,1
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) 18:19:03 01-09-2025 39,1003 27,9747 12,5 1,4
KARAYAGCI-GORDES (MANISA) 18:11:11 01-09-2025 38,9475 28,2222 16,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:11:08 01-09-2025 39,14 28,19389 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:43 01-09-2025 39,21417 28,12306 6,99 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:43 01-09-2025 39,1335 28,2197 24,1 1,2
Ege Denizi 17:58:09 01-09-2025 40,60667 24,77139 7 1,7
YUNANISTAN 17:58:07 01-09-2025 40,5955 24,3917 12,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:56:23 01-09-2025 39,20389 28,15972 7,54 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:56:22 01-09-2025 39,2022 28,1482 7,5 1,7
Simav (Kütahya) 17:52:28 01-09-2025 39,14972 29,00556 9,93 1,2
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 17:52:27 01-09-2025 39,141 29,0137 10,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:00 01-09-2025 39,23194 28,20694 7 1,3
Emet (Kütahya) 17:38:18 01-09-2025 39,40889 29,21722 7 1
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 17:38:18 01-09-2025 39,6138 29,4247 0 1,4
Battalgazi (Malatya) 17:32:49 01-09-2025 38,29278 38,64528 11,04 1
BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) 17:24:41 01-09-2025 40,4237 28,0707 8,9 1,9
Marmara Denizi - [06.28 km] Erdek (Balıkesir) 17:24:40 01-09-2025 40,46222 28,09889 7,02 1,8
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 17:24:19 01-09-2025 39,0243 28,1983 13,6 1,5
Akhisar (Manisa) 17:24:15 01-09-2025 39,0475 28,08639 7 1,2
SEYHYAYLA-GORDES (MANISA) 17:19:02 01-09-2025 39,0268 28,3423 4 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:59 01-09-2025 39,19972 28,15028 6,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:51 01-09-2025 39,23361 28,07944 7,42 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:51 01-09-2025 39,2138 28,0298 8 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.28 km] Söke (Aydın) 17:15:51 01-09-2025 37,70361 27,04167 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:09:57 01-09-2025 39,1683 28,2363 20,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:08 01-09-2025 39,27722 28,15 8,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:02:29 01-09-2025 39,24417 28,1425 7,88 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:02:29 01-09-2025 39,2288 28,111 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:53:47 01-09-2025 39,23833 28,20333 7,87 1,6
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:53:47 01-09-2025 39,2845 28,1445 3,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:39 01-09-2025 39,25861 28,01417 7,86 1,4
COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 16:49:38 01-09-2025 39,2397 27,8928 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:08 01-09-2025 39,25972 28,27972 3,79 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:44:50 01-09-2025 39,24361 28,17611 10,8 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:44:49 01-09-2025 39,2225 28,0393 16,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:50 01-09-2025 39,20778 28,15556 10,04 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:23:49 01-09-2025 39,2238 28,135 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:05 01-09-2025 39,24028 28,20333 6,95 1,2
HALKAAVLU-KIRKAGAC (MANISA) 16:19:02 01-09-2025 39,2598 27,8707 8,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:32 01-09-2025 39,22222 28,18028 10,98 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:32 01-09-2025 39,2013 28,1378 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:23 01-09-2025 39,21528 28,18806 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:51 01-09-2025 39,23778 28,20722 7,32 3,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:51 01-09-2025 39,2418 28,1823 9,8 3,4
Saimbeyli (Adana) 15:53:47 01-09-2025 37,82389 36,26556 7,01 1,6
Gördes (Manisa) 15:49:41 01-09-2025 38,97139 28,22639 6,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:20 01-09-2025 39,24917 28,19556 7,54 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:05 01-09-2025 39,23361 28,20083 6,46 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:04 01-09-2025 39,1973 28,2207 27,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:42:31 01-09-2025 39,23833 28,20194 6,68 1,3
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:30 01-09-2025 39,2733 28,209 8,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:22 01-09-2025 39,25333 28,20167 5,89 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:40:22 01-09-2025 39,1982 28,1275 8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:51 01-09-2025 39,24667 28,20806 6,77 1,1
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 15:39:49 01-09-2025 39,1575 27,9735 18,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:29 01-09-2025 39,21083 28,21667 8,22 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:33:29 01-09-2025 39,1348 28,1785 15,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:06 01-09-2025 39,27028 28,17028 9,55 1,3
Gördes (Manisa) 15:29:28 01-09-2025 39,07333 28,20111 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:03 01-09-2025 39,20083 28,26917 8,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:02 01-09-2025 39,1698 28,1647 20,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:28 01-09-2025 39,21111 28,15694 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:53 01-09-2025 39,18667 28,24222 8,85 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:08:53 01-09-2025 39,1597 28,2398 14,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:25 01-09-2025 39,20833 28,25778 7,45 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:07:24 01-09-2025 39,1938 28,1742 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:01:40 01-09-2025 39,21972 28,10806 6,18 1,1
Ege Denizi - [02.69 km] Eceabat (Çanakkale) 14:58:58 01-09-2025 40,02444 26,17167 11,56 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:58:04 01-09-2025 39,16528 28,20306 11,35 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:20 01-09-2025 39,20806 28,09111 6,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:54:03 01-09-2025 39,25639 28,07917 7,23 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:18 01-09-2025 39,25278 28,12306 14,09 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:16 01-09-2025 39,1567 28,123 23,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:14 01-09-2025 39,24722 28,12639 12,53 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:01 01-09-2025 39,20694 28,27111 6,38 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.01 14:49:00) 14:49:00 01-09-2025 39,177 28,2668 13 1,7
Sivrice (Elazığ) 14:39:54 01-09-2025 38,45306 39,25167 9 2
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 14:39:53 01-09-2025 38,4693 39,2245 4,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:48 01-09-2025 39,2025 28,13722 7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:47 01-09-2025 39,1922 28,0645 11,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:17 01-09-2025 39,215 28,16444 10 1,3
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 14:30:22 01-09-2025 38,5705 28,2198 5,4 1,5
Salihli (Manisa) 14:30:21 01-09-2025 38,55389 28,16861 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:36 01-09-2025 39,25361 28,10028 16,22 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:26:36 01-09-2025 39,2608 28,0602 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:01 01-09-2025 39,23083 28,12 12,19 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:01 01-09-2025 39,2022 28,1048 13,2 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.91 km] Söke (Aydın) 14:17:53 01-09-2025 37,69333 27,05139 6,69 1,4
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 14:17:50 01-09-2025 37,6795 27,079 16,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:16:19 01-09-2025 39,18667 28,11778 10,17 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.28 km] Söke (Aydın) 14:15:22 01-09-2025 37,705 27,04306 9,71 1,7
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 14:15:20 01-09-2025 37,7095 27,0583 8,4 2,1
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [14.50 km] Kuşadası (Aydın) 14:07:24 01-09-2025 37,71833 27,05944 7 1,7
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 14:07:23 01-09-2025 37,7552 27,0132 4,8 2,1
Kuşadası (Aydın) 14:06:13 01-09-2025 37,67111 27,19861 13,31 2,3
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 14:06:09 01-09-2025 37,6575 27,023 7,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:28 01-09-2025 39,19861 28,13306 7,05 1
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [15.90 km] Söke (Aydın) 14:05:17 01-09-2025 37,70583 27,035 7 1,7
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 14:05:14 01-09-2025 37,7582 27,0432 14,3 1,9
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [16.94 km] Söke (Aydın) 14:03:21 01-09-2025 37,70667 27,02111 6,88 1,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 14:03:20 01-09-2025 37,7128 27,0288 4,4 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.16 km] Söke (Aydın) 13:51:53 01-09-2025 37,68778 27,01694 6,97 2
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 13:51:52 01-09-2025 37,6668 27,0528 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:39 01-09-2025 39,23833 28,18306 5,39 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:20 01-09-2025 39,22194 28,13639 11,5 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:31:20 01-09-2025 39,2343 28,1337 21,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:36 01-09-2025 39,21306 28,17722 7 1,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:34 01-09-2025 39,2632 28,0953 17,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:12 01-09-2025 39,2375 28,07361 7,04 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:10 01-09-2025 39,2447 28,0945 6,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:06 01-09-2025 39,20639 28,18444 6,95 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:04 01-09-2025 39,22 28,091 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:14:15 01-09-2025 39,23944 28,09917 7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:14:14 01-09-2025 39,228 28,0713 9,7 1,8
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 13:07:00 01-09-2025 39,0997 28,3582 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:58 01-09-2025 39,20806 28,25861 7,34 1,4
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [15.86 km] Kuşadası (Aydın) 12:58:29 01-09-2025 37,7225 27,04417 8,38 1,9
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 12:58:29 01-09-2025 37,7027 27,0195 8,7 1,9
Simav (Kütahya) 12:53:08 01-09-2025 39,25 28,98583 7 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:53:08 01-09-2025 39,2657 29,0167 12,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:24 01-09-2025 39,19083 28,0725 7 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.74 km] Kuşadası (Aydın) 12:47:39 01-09-2025 37,70083 27,13778 7 1,2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 12:47:36 01-09-2025 37,703 27,0137 9,7 1,8
Akhisar (Manisa) 12:46:34 01-09-2025 39,19167 27,97944 7 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:35:46 01-09-2025 38,03778 37,39778 7,24 1,3
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:35:46 01-09-2025 38,0308 37,4075 5,1 1,4
Akhisar (Manisa) 12:34:25 01-09-2025 39,21861 27,98722 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:35 01-09-2025 39,21667 28,10833 5,35 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:33:35 01-09-2025 39,197 28,0927 11,1 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:32:40 01-09-2025 38,24 38,09361 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:31:06 01-09-2025 38,28806 38,0925 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:35 01-09-2025 39,185 28,10583 9,56 1
Merkez (Elazığ) 12:26:10 01-09-2025 38,70556 39,45194 7 1,5
BEYDOGMUS-(ELAZIG) 12:26:09 01-09-2025 38,6985 39,4058 18,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:29 01-09-2025 39,18917 28,26583 10,28 1
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 12:10:48 01-09-2025 37,1165 27,9562 0 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:02:35 01-09-2025 39,1823 28,1607 5,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:34 01-09-2025 39,21444 28,1275 11,66 1,2
Adapazarı (Sakarya) 11:53:54 01-09-2025 40,85639 30,38389 7 1
Simav (Kütahya) 11:40:52 01-09-2025 39,27028 28,98417 7 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:40:51 01-09-2025 39,2352 28,9598 21,4 1,9
Balya (Balıkesir) 11:36:52 01-09-2025 39,88528 27,78444 7,38 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:41 01-09-2025 39,25389 28,16833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:32:35 01-09-2025 39,24083 28,08806 11,19 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:19 01-09-2025 39,24972 28,01111 7,56 2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:18 01-09-2025 39,2448 28,0127 7,6 2,3
Simav (Kütahya) 11:08:17 01-09-2025 39,23528 29,00028 7,24 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:08:17 01-09-2025 39,2602 29,0077 12,1 1,6
11:00:23 01-09-2025 38,04167 37,66694 7 1,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:00:22 01-09-2025 38,0523 37,683 12,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:33 01-09-2025 39,20611 28,16722 9,04 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:56:32 01-09-2025 39,19 28,1002 8,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:07 01-09-2025 39,2075 28,15944 13,84 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:07 01-09-2025 39,1978 28,1307 9,3 2,6
Menderes (İzmir) 10:49:27 01-09-2025 37,99667 27,1925 15,46 0,9
Simav (Kütahya) 10:35:22 01-09-2025 39,25083 28,98472 10,43 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:35:20 01-09-2025 39,2083 28,9988 2,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:18:39 01-09-2025 39,19361 28,20528 10,03 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:18:39 01-09-2025 39,1917 28,1842 8,7 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:17:35 01-09-2025 37,35833 37,04028 12,68 1,7
Ezine (Çanakkale) 10:09:51 01-09-2025 39,71028 26,16944 6,97 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:58:17 01-09-2025 39,18778 28,21083 13,62 1,1
Kuşadası (Aydın) 09:56:57 01-09-2025 37,67944 27,03417 7 1,5
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 09:56:57 01-09-2025 37,6813 27,0267 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:53:41 01-09-2025 39,27 28,13639 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 09:38:38 01-09-2025 39,54278 28,16806 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:01 01-09-2025 39,2225 28,20583 5,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:03 01-09-2025 39,26528 28,00722 7 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:02 01-09-2025 39,2802 27,9977 14,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:00 01-09-2025 39,25694 28,005 7 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:58 01-09-2025 39,2373 28,1342 9,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:06 01-09-2025 39,25417 28,01389 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:39 01-09-2025 39,25944 28,00167 7 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 09:19:39 01-09-2025 39,2365 27,9768 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:01 01-09-2025 39,20861 28,225 10 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:06:23 01-09-2025 39,25278 28,01611 7 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:23 01-09-2025 39,2325 28,0072 10,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:04:36 01-09-2025 39,21889 28,19167 6,98 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:04:36 01-09-2025 39,1962 28,1878 12,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:54 01-09-2025 39,25361 28,02611 11,79 2,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 09:02:53 01-09-2025 39,2402 27,9783 7,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:57:54 01-09-2025 39,21861 28,12667 5,7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:54 01-09-2025 39,1442 28,1668 11,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:11 01-09-2025 39,24778 28,1925 8,32 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:19 01-09-2025 39,23278 28,1975 11,84 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:19 01-09-2025 39,1865 28,2302 17,5 1,2
Van Gölü - [07.08 km] Adilcevaz (Bitlis) 08:49:14 01-09-2025 38,74222 42,68028 12,54 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:45 01-09-2025 39,24194 28,0075 7 1,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 08:48:44 01-09-2025 39,2123 27,9468 10,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:22 01-09-2025 39,20444 28,1775 8,64 1
Çaygören Barajı - [01.37 km] Sındırgı (Balıkesir) 08:40:16 01-09-2025 39,24056 28,22194 6,07 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:33 01-09-2025 39,20972 28,1425 7,43 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:33 01-09-2025 39,2035 28,0832 7,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:50 01-09-2025 39,2625 28,13667 10,45 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:49 01-09-2025 39,2318 28,0653 21,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:14:03 01-09-2025 39,18528 28,18444 8,3 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:37 01-09-2025 39,2175 28,20278 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 08:06:00 01-09-2025 38,23083 38,46861 7,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:02 01-09-2025 39,18194 28,15889 8,72 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:01 01-09-2025 39,1465 28,1635 16,8 1,8
Şenkaya (Erzurum) 07:54:20 01-09-2025 40,39389 42,28417 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:28 01-09-2025 39,20861 28,17528 6,75 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:27 01-09-2025 39,2 28,159 12,4 2,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:39:31 01-09-2025 39,1147 28,2703 12,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:30 01-09-2025 39,20139 28,25917 7,83 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:23 01-09-2025 39,19472 28,26722 7,64 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:37:23 01-09-2025 39,1828 28,25 14,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:32:36 01-09-2025 39,22028 28,17111 10,52 1
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:20:32 01-09-2025 39,2307 28,184 7,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:31 01-09-2025 39,25444 28,19361 6,76 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:46 01-09-2025 39,22556 28,105 7,16 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:10:46 01-09-2025 39,2078 28,1457 7,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:05:32 01-09-2025 39,21083 28,25139 10,48 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:05:32 01-09-2025 39,186 28,2427 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:53 01-09-2025 39,22861 28,16056 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:16 01-09-2025 39,23833 28,18167 5,21 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:16 01-09-2025 39,2458 28,1802 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:35 01-09-2025 39,25306 28,18917 5,71 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:01:35 01-09-2025 39,1838 28,1597 9,9 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:10 01-09-2025 39,1635 28,1955 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:57 01-09-2025 39,25139 28,01861 11,08 2,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:53:57 01-09-2025 39,2267 28,0033 15,2 2,9
Beypazarı (Ankara) 06:52:26 01-09-2025 40,20222 31,74722 7 1,9
CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) 06:52:25 01-09-2025 40,1883 31,8015 5,3 2,2
Pülümür (Tunceli) 06:44:01 01-09-2025 39,57583 39,80417 7 1,7
KIRKMESE-PULUMUR (TUNCELI) 06:44:00 01-09-2025 39,5577 39,8197 9,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:21 01-09-2025 39,205 28,17333 9,4 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:21 01-09-2025 39,1723 28,158 15 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:53 01-09-2025 39,19667 28,15611 4,94 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:52 01-09-2025 39,1882 28,1488 8,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:39:41 01-09-2025 39,25389 28,18333 6,39 2,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:39:41 01-09-2025 39,2397 28,1767 7,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:47 01-09-2025 39,24139 28,15167 4,35 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:32:47 01-09-2025 39,2103 28,1495 7,6 1,5
Sincik (Adıyaman) 06:31:01 01-09-2025 38,06972 38,50917 7,01 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:43 01-09-2025 39,18333 28,2375 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:42 01-09-2025 39,1768 28,1728 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:29 01-09-2025 39,24111 28,16778 6,92 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:22:29 01-09-2025 39,196 28,0933 10,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:38 01-09-2025 39,25306 28,09056 5,08 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:02 01-09-2025 39,19 28,17417 6,38 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:02 01-09-2025 39,1615 28,1718 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:14:03 01-09-2025 39,20611 28,18389 11,93 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:14:03 01-09-2025 39,19 28,1107 11,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:08:04 01-09-2025 39,24083 28,0225 9,17 1,2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:08:03 01-09-2025 39,2815 28,1523 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:36 01-09-2025 39,25889 27,98556 7 1
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:34 01-09-2025 39,2427 28,1925 17,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:07 01-09-2025 39,17917 28,18972 7,47 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:07 01-09-2025 39,1578 28,157 9,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:54 01-09-2025 39,20111 28,09889 6,51 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:54 01-09-2025 39,1997 28,1198 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:51:03 01-09-2025 39,24694 28,02167 13,03 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:51:03 01-09-2025 39,2115 27,989 12,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:45:23 01-09-2025 39,25639 28,00639 13,01 1,1
BELENBASI-BUCA (IZMIR) 05:44:43 01-09-2025 38,312 27,249 8,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:20 01-09-2025 39,19 28,23694 11,83 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:06 01-09-2025 39,22583 28,08361 8,68 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:53 01-09-2025 39,25083 28,14722 6,84 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:53 01-09-2025 39,2397 28,1505 12,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:10 01-09-2025 39,22417 28,155 11,51 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:33:07 01-09-2025 39,2188 28,1885 5 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:23 01-09-2025 39,2025 28,148 12,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:22 01-09-2025 39,23278 28,20722 7,47 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:51 01-09-2025 39,19556 28,26389 5,84 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:50 01-09-2025 39,1948 28,199 7,5 1,1
Akçadağ (Malatya) 05:26:32 01-09-2025 38,25944 37,81917 11,05 1,2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 05:26:31 01-09-2025 38,2717 37,7522 14,4 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:25:04 01-09-2025 39,1428 28,1937 10,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:03 01-09-2025 39,20889 28,21972 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:28 01-09-2025 39,16306 28,15583 7,54 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:27 01-09-2025 39,1505 28,2202 16,8 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:16:04 01-09-2025 38,3925 37,42139 9,83 1,2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:16:04 01-09-2025 38,3755 37,4548 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:55 01-09-2025 39,155 28,23889 7,38 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:54 01-09-2025 39,1245 28,1868 17,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:37 01-09-2025 39,20972 28,15528 10,22 1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:36 01-09-2025 39,2218 28,1282 6,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:41 01-09-2025 39,26028 28,00972 7,39 1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:41 01-09-2025 39,239 28,0118 6,8 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:06:54 01-09-2025 38,12194 37,015 6,94 1,9
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:06:54 01-09-2025 38,1355 37,0182 4,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:18 01-09-2025 39,17694 28,22444 7,36 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:18 01-09-2025 39,1663 28,2203 10,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:43 01-09-2025 39,25222 28,09194 10,8 1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:43 01-09-2025 39,242 28,0768 7,2 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:56:41 01-09-2025 39,2307 29,0238 5,4 2,1
Simav (Kütahya) 04:56:40 01-09-2025 39,225 29,0025 12,82 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:43 01-09-2025 39,22306 28,17611 14,62 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:55:43 01-09-2025 39,1968 28,1425 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:35 01-09-2025 39,19278 28,23139 11,9 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:35 01-09-2025 39,1787 28,2405 7,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:58 01-09-2025 39,16444 28,20806 7 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:57 01-09-2025 39,1557 28,16 16,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:22 01-09-2025 39,23806 28,08111 6,53 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:39:22 01-09-2025 39,209 28,0878 18,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:17 01-09-2025 39,15972 28,14944 7,06 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:38:17 01-09-2025 39,154 28,1638 13 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:29:38 01-09-2025 39,2352 28,0062 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:23 01-09-2025 39,23778 28,01 7 3,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:26:23 01-09-2025 39,242 28,015 13,9 3,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:31 01-09-2025 39,2163 28,0245 11,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:30 01-09-2025 39,23722 28,00583 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:18:34 01-09-2025 39,19833 28,2075 7 0,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:33 01-09-2025 39,1842 28,2448 15,3 1
Emet (Kütahya) 04:12:56 01-09-2025 39,28972 29,19861 7,2 1,1
IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) 04:12:56 01-09-2025 39,2725 29,2652 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:10:44 01-09-2025 39,20528 28,13083 4,65 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:10:43 01-09-2025 39,1952 28,1943 16,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:59:47 01-09-2025 39,18611 28,10722 6,96 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:46 01-09-2025 39,1195 28,1262 19 1
Kepsut (Balıkesir) 03:58:40 01-09-2025 39,56639 28,21778 4,77 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:33 01-09-2025 39,23722 28,1575 9,56 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:32 01-09-2025 39,2127 28,1028 10,3 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:52:04 01-09-2025 39,25639 28,0275 7,47 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:04 01-09-2025 39,2458 28,0252 16,2 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 03:38:55 01-09-2025 39,8725 39,47639 7,15 0,9
MECIDIYE-(ERZINCAN) 03:38:55 01-09-2025 39,8583 39,509 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:03 01-09-2025 39,18556 28,17361 6,58 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:02 01-09-2025 39,1758 28,0937 17,3 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:51 01-09-2025 39,17056 28,16306 9,44 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:51 01-09-2025 39,1828 28,1498 9,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:42 01-09-2025 39,23167 28,18528 5,84 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:42 01-09-2025 39,2427 28,1895 8,1 1,3
Eğirdir (Isparta) 03:32:15 01-09-2025 37,85806 31,08778 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:29:43 01-09-2025 39,1805 28,1262 14,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:09 01-09-2025 39,18917 28,17528 8,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:26:13 01-09-2025 39,18833 28,23583 6,36 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:13 01-09-2025 39,1535 28,2268 5,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:10:07 01-09-2025 39,19083 28,15028 7,01 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:10:07 01-09-2025 39,1235 28,0963 13,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:03 01-09-2025 39,23833 28,00861 9,39 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:02 01-09-2025 39,1915 28,0163 14,4 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:58 01-09-2025 39,21806 28,19833 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:06:58 01-09-2025 39,2082 28,19 11,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:56 01-09-2025 39,26 28,16583 6,27 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:56 01-09-2025 39,2388 28,144 11,2 2,5
Hisarcık (Kütahya) 02:56:25 01-09-2025 39,20111 29,40611 7,47 1,4
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 02:56:24 01-09-2025 39,2093 29,4093 5,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:28 01-09-2025 39,19306 28,19556 7,09 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:57 01-09-2025 39,1587 28,1832 19,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:49 01-09-2025 39,23417 28,16556 8,12 2,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:48 01-09-2025 39,2167 28,1457 13,2 2,9
Akçadağ (Malatya) 02:51:28 01-09-2025 38,26111 37,77722 5,72 1,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 02:51:28 01-09-2025 38,2398 37,7453 11 1,6
Emirdağ (Afyonkarahisar) 02:51:13 01-09-2025 38,87 31,17472 7 0,9
Yambol, Yanbolu (Bulgaristan) - [63.88 km] Lalapaşa (Edirne) 02:48:33 01-09-2025 42,53222 26,51583 17,98 2,7
BULGARISTAN 02:48:32 01-09-2025 42,5605 26,4263 5,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:21 01-09-2025 39,26833 28,13278 10,22 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:35 01-09-2025 39,21778 28,09139 9,99 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:09 01-09-2025 39,22 28,12417 7,22 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:09 01-09-2025 39,2318 28,107 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:12 01-09-2025 39,18333 28,19194 11,58 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:10 01-09-2025 39,1882 28,2368 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:53 01-09-2025 39,20611 28,20306 10,19 0,8
Bigadiç (Balıkesir) 02:29:05 01-09-2025 39,42806 28,28556 6,42 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:50 01-09-2025 39,18722 28,16917 9,44 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:50 01-09-2025 39,171 28,245 9,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:26 01-09-2025 39,18583 28,1925 7,94 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:24:25 01-09-2025 39,1722 28,22 12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:28 01-09-2025 39,29722 28,15778 6,8 1,2
SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:28 01-09-2025 39,3127 28,1487 12,4 1,5
SURIYE 02:15:11 01-09-2025 35,7285 40,6995 5 2,6
Haseke (Suriye) - [121.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 02:15:10 01-09-2025 35,82667 40,55472 7 2,2
Marmaris (Muğla) 02:15:01 01-09-2025 36,99361 28,28583 7 1,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 02:15:00 01-09-2025 36,9768 28,2753 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:44 01-09-2025 39,22444 28,17611 5,32 0,9
Aşkale (Erzurum) 02:12:14 01-09-2025 39,99361 40,60611 7,37 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:13 01-09-2025 39,25083 28,02056 8,76 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:13 01-09-2025 39,2257 28,0307 10,7 1,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 01:58:58 01-09-2025 38,8957 26,129 5,5 1,7
Ege Denizi - [36.73 km] Karaburun (İzmir) 01:58:57 01-09-2025 38,88028 26,09528 7 1,1
Kozan (Adana) 01:58:27 01-09-2025 37,66889 35,97583 7,06 1,3
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 01:58:27 01-09-2025 37,6293 36,0028 5 1,4
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 01:56:24 01-09-2025 39,4628 28,0822 18,9 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 01:56:23 01-09-2025 39,40611 28,09 7 0,9
Kozan (Adana) 01:53:12 01-09-2025 37,65361 35,9775 6,98 1,2
CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) 01:53:12 01-09-2025 37,5983 36,0637 7,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:48 01-09-2025 39,1675 28,17861 6,97 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:48 01-09-2025 39,1855 28,2173 11 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:48:15 01-09-2025 39,20972 28,14333 6,17 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:48:14 01-09-2025 39,1717 28,132 14,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:51 01-09-2025 39,17194 28,14972 8,95 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 01:47:15 01-09-2025 39,1372 28,0625 11,8 1,1
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 01:45:12 01-09-2025 37,5707 35,8698 4,6 1,2
Kozan (Adana) 01:45:10 01-09-2025 37,67444 35,97472 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 01:42:37 01-09-2025 38,3 37,765 7 2,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 01:42:37 01-09-2025 38,2827 37,7747 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:57 01-09-2025 39,16278 28,19028 9,35 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:57 01-09-2025 39,1363 28,1577 12,4 1,1
Kargı (Çorum) 01:38:16 01-09-2025 41,15972 34,47694 10,47 1,2
AKKESE-KARGI (CORUM) 01:38:14 01-09-2025 41,1323 34,4435 10,8 1,5
Battalgazi (Malatya) 01:37:56 01-09-2025 38,20611 38,48417 7 0,9
Gegharkunik (Ermenistan) - [81.77 km] Aralık (Iğdır) 01:32:00 01-09-2025 40,61833 44,91333 7 1,7
Akçadağ (Malatya) 01:30:06 01-09-2025 38,26972 37,77444 7 1,4
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 01:30:05 01-09-2025 38,285 37,7483 8,3 1,6
Akçadağ (Malatya) 01:28:19 01-09-2025 38,28278 37,77889 6,45 2,5
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 01:28:19 01-09-2025 38,2742 37,7705 6,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:07 01-09-2025 39,27778 28,09694 8,34 2,8
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:07 01-09-2025 39,2567 28,088 13 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:52 01-09-2025 39,19306 28,27694 10,54 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:45 01-09-2025 39,20333 28,15694 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:45 01-09-2025 39,1985 28,1417 14,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:13 01-09-2025 39,23444 28,10194 8,66 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:12 01-09-2025 39,2457 28,1288 8,2 1,5
YUNANISTAN 01:09:53 01-09-2025 40,5073 23,7143 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:03 01-09-2025 39,22889 28,14583 6,02 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:03 01-09-2025 39,2213 28,1398 8,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:15 01-09-2025 39,18611 28,20889 11,22 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:03 01-09-2025 39,20889 28,08611 8,23 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:03 01-09-2025 39,1925 28,0867 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:11 01-09-2025 39,20444 28,24139 11,33 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:51 01-09-2025 39,18639 28,25056 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:28 01-09-2025 39,20472 28,07417 7 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:28 01-09-2025 39,2075 28,101 5,1 1,1
Merkez (Elazığ) 00:55:16 01-09-2025 38,62417 39,68417 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:13 01-09-2025 39,20417 28,2725 6,65 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:13 01-09-2025 39,1718 28,2567 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:43:11 01-09-2025 39,12417 28,13861 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:04 01-09-2025 39,20611 28,25917 7,25 1,1
Doğanşehir (Malatya) 00:40:08 01-09-2025 38,07806 38,01056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:30 01-09-2025 39,25333 28,30806 4,69 1,7
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:30 01-09-2025 39,2477 28,3327 6,9 1,7
Bahçesaray (Van) 00:37:17 01-09-2025 38,02722 42,87028 6,99 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:59 01-09-2025 39,2072 28,0695 5,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:36:58 01-09-2025 39,25028 28,14056 7 1,2
